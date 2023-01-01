佛言：「人死有十二品，何等十二？一曰無餘死者，謂羅漢無所著也；二曰度於死者，謂阿那含不復還也；三曰有餘死者，謂斯陀含往而還也；四曰學度死者，謂須陀洹見道迹也；五曰無欺死者，謂八等人也；六曰歡喜死者，謂行一心也；七曰數數死者，謂惡戒人也；八曰悔死者，謂凡夫也；九曰橫死者，謂孤獨苦也；十曰縛著死者，謂畜生也；十一曰燒爛死者，謂地獄也；十二曰飢渴死者，謂餓鬼也。

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