十二品生死經
劉宋 求那跋陀羅譯1卷CBETA T0753少于一千字 3 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
十二品生死經
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宋于闐國三藏求那跋陀羅譯
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聞如是：
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一時，佛遊舍衛祇樹給孤獨精舍。爾時佛告諸比丘：「我為汝說經。」比丘應：「唯然世尊！願受教勅。」
一時，佛遊舍衛祇樹給孤獨精舍。爾時佛告諸比丘：「我為汝說經。」比丘應：「唯然世尊！願受教勅。」
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佛言：「人死有十二品，何等十二？一曰無餘死者，謂羅漢無所著也；二曰度於死者，謂阿那含不復還也；三曰有餘死者，謂斯陀含往而還也；四曰學度死者，謂須陀洹見道迹也；五曰無欺死者，謂八等人也；六曰歡喜死者，謂行一心也；七曰數數死者，謂惡戒人也；八曰悔死者，謂凡夫也；九曰橫死者，謂孤獨苦也；十曰縛著死者，謂畜生也；十一曰燒爛死者，謂地獄也；十二曰飢渴死者，謂餓鬼也。
佛言：「人死有十二品，何等十二？一曰無餘死者，謂羅漢無所著也；二曰度於死者，謂阿那含不復還也；三曰有餘死者，謂斯陀含往而還也；四曰學度死者，謂須陀洹見道迹也；五曰無欺死者，謂八等人也；六曰歡喜死者，謂行一心也；七曰數數死者，謂惡戒人也；八曰悔死者，謂凡夫也；九曰橫死者，謂孤獨苦也；十曰縛著死者，謂畜生也；十一曰燒爛死者，謂地獄也；十二曰飢渴死者，謂餓鬼也。
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「比丘！當曉知是，當作是學，勿為放逸，勿起婬色，遠離諸橫，以清淨心，所未得證，常令成就。所以者何？數數死為甚苦，悔死亦苦，橫死甚劇，縛著死亦劇，燒爛死甚痛，飢渴死亦痛。如是比丘！當作是學，習在閑居，若處樹下，學禪一心，無得輕戲，無得後悔。是為佛教，是佛法則。」
「比丘！當曉知是，當作是學，勿為放逸，勿起婬色，遠離諸橫，以清淨心，所未得證，常令成就。所以者何？數數死為甚苦，悔死亦苦，橫死甚劇，縛著死亦劇，燒爛死甚痛，飢渴死亦痛。如是比丘！當作是學，習在閑居，若處樹下，學禪一心，無得輕戲，無得後悔。是為佛教，是佛法則。」
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佛說如是，比丘歡喜，稽首而退。
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