佛說五無返復經
劉宋 沮渠京聲譯1卷CBETA T0752少于一千字 9 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說五無返復經
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宋居士沮渠京聲譯
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爾時佛在祇樹精舍，與千二百五十比丘俱。時有梵志，在羅閱祇國，聞舍衛人多慈孝順、奉經修道、供事三尊，便到舍衛國。見父子二人耕地，毒蛇齧殺其子，父故耕不視其子，亦不啼哭。
爾時佛在祇樹精舍，與千二百五十比丘俱。時有梵志，在羅閱祇國，聞舍衛人多慈孝順、奉經修道、供事三尊，便到舍衛國。見父子二人耕地，毒蛇齧殺其子，父故耕不視其子，亦不啼哭。
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梵志問曰：「此兒誰子？」
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答言：「是我之子。」
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梵志曰：「是卿子者，何不啼哭，而耕如故？」
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其人答曰：「人生有死，物成有敗，善者有報，惡者有對，愁憂啼哭，何所追逮？設不飲食，何益死者。卿今入城，我家在某處，願過語之：『吾子已死，不須持二人食來。』」
其人答曰：「人生有死，物成有敗，善者有報，惡者有對，愁憂啼哭，何所追逮？設不飲食，何益死者。卿今入城，我家在某處，願過語之：『吾子已死，不須持二人食來。』」
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梵志自念：「此人無返復，兒死在地，情不愁憂，而返索食。此人不慈，無有比類。」梵志便行入城，詣耕者家，見死兒母，即便語之：「卿兒已死，父言：『但持一人食來。』何以不念子耶？」
梵志自念：「此人無返復，兒死在地，情不愁憂，而返索食。此人不慈，無有比類。」梵志便行入城，詣耕者家，見死兒母，即便語之：「卿兒已死，父言：『但持一人食來。』何以不念子耶？」
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兒母逆為梵志說譬喻言：「子者如客，來依人止，來亦不却，去亦不留。此兒本我亦不喚來，自來過我生，死亦自去，非我力乃便進退，隨其本行，追命所生。」
兒母逆為梵志說譬喻言：「子者如客，來依人止，來亦不却，去亦不留。此兒本我亦不喚來，自來過我生，死亦自去，非我力乃便進退，隨其本行，追命所生。」
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又語其姊：「卿弟已死，何不啼哭？」
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姊即向梵志說喻言：「我等兄弟，譬如工師入山斫材縛筏水中，卒逢大風，吹破筏散隨水流去，前後分張，不相顧望。我弟亦爾，如是宿命因緣，一時共合會，在一家生。隨命長短，死亡無常，合會有離。我弟命盡，各自隨行，無常對至，隨其本行，不能相救。」
姊即向梵志說喻言：「我等兄弟，譬如工師入山斫材縛筏水中，卒逢大風，吹破筏散隨水流去，前後分張，不相顧望。我弟亦爾，如是宿命因緣，一時共合會，在一家生。隨命長短，死亡無常，合會有離。我弟命盡，各自隨行，無常對至，隨其本行，不能相救。」
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又語死者婦：「卿夫已死，何不啼哭？」
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婦復為梵志說喻言：「我等夫婦，因緣共會，須臾間已。譬如飛鳥暮栖高樹，擾擾作聲，向明各自飛去，行求飲食。有緣則合，無緣則離，夫婦如是，無常對至，隨其本命，不能相救。」
婦復為梵志說喻言：「我等夫婦，因緣共會，須臾間已。譬如飛鳥暮栖高樹，擾擾作聲，向明各自飛去，行求飲食。有緣則合，無緣則離，夫婦如是，無常對至，隨其本命，不能相救。」
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又語其奴：「汝大家兒死，何不啼哭？」
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奴復說喻：「我之大家，因緣合會，我如犢子隨逐大牛，人殺大牛，犢子在邊，不能救大牛。無常之命，不可得救，奈何愁憂啼哭，亦無所益。」
奴復說喻：「我之大家，因緣合會，我如犢子隨逐大牛，人殺大牛，犢子在邊，不能救大牛。無常之命，不可得救，奈何愁憂啼哭，亦無所益。」
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梵志聞之，心惑目瞑，不識東西：「聞此國人，孝順奉道、供事三尊，故從遠來，欲得學問；未有善應，而見五無返復人。勞身苦心，遠來至此，了無所益。」
梵志聞之，心惑目瞑，不識東西：「聞此國人，孝順奉道、供事三尊，故從遠來，欲得學問；未有善應，而見五無返復人。勞身苦心，遠來至此，了無所益。」
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又問行人：「佛在何許？欲往問之。」
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行人答曰：「近在祇洹精舍。」
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梵志即往到佛所，稽首佛足作禮，却坐一面。愁憂低頭，默無所說。
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佛知其意，謂梵志曰：「何為低頭，愁憂不樂？」
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梵志白佛言：「所願不果，違我本心，是故愁憂也。」
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佛問曰：「有何所失？」
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白佛言：「我從羅閱祇國來，聞此國人孝順、奉敬三尊，故從遠來欲得學問。既來到此，見五無返復人，是故愁憂不樂。」
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佛言：「何謂無返復者？」
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梵志白佛言：「見父子二人耕地下種，子死在地，父亦不愁，反更索食，而反向我說無常事；母、婦及姊與奴，都無愁憂。是為大逆，無返復也。」
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佛言：「不然，不如卿語。此之五人，最有返復，知命無常，非愁憂所逮，是故自定，無有愁慼；世間俗人，不識無常，懊惱啼哭，不能自勝。譬如人得熱病，不自覺知，恍惚妄語。良師與藥，熱即除愈，不復妄語。俗人愚癡，愁憂啼哭，不能自解；能知無常，不復愁憂，如熱病愈，此之五人，皆得道證。」
佛言：「不然，不如卿語。此之五人，最有返復，知命無常，非愁憂所逮，是故自定，無有愁慼；世間俗人，不識無常，懊惱啼哭，不能自勝。譬如人得熱病，不自覺知，恍惚妄語。良師與藥，熱即除愈，不復妄語。俗人愚癡，愁憂啼哭，不能自解；能知無常，不復愁憂，如熱病愈，此之五人，皆得道證。」
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梵志聞之佛語，即自尅責：「我為愚惑，不識道義。今聞佛語，如盲得目，冥中見明。」
梵志聞之佛語，即自尅責：「我為愚惑，不識道義。今聞佛語，如盲得目，冥中見明。」
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