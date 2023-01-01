佛說五無返復經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說五無返復經

宋居士沮渠京聲譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋居士沮渠京聲譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹精舍，與千二百五十比丘俱。時有一梵志在羅閱祇國，聞舍衛人多慈孝順、奉經修道、供事三尊，便到舍衛國。見父子二人耕地，毒蛇齧殺其子。父故耕，不視其子亦不啼哭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹精舍，與千二百五十比丘俱。時有一梵志在羅閱祇國，聞舍衛人多慈孝順、奉經修道、供事三尊，便到舍衛國。見父子二人耕地，毒蛇齧殺其子。父故耕，不視其子亦不啼哭。

梵志問曰：「此兒誰子？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志問曰：「此兒誰子？」

耕者答言：「是我之子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耕者答言：「是我之子。」

梵志曰：「是卿子者，何不啼哭而耕如故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志曰：「是卿子者，何不啼哭而耕如故？」

其人答曰：「人生有死，物成有敗，善者有報，惡者有對，愁憂啼哭何所追逮？設不飲食，何益死者？卿今入城，我家在某處，願過語之：『吾子已死。不須持二人食來。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人答曰：「人生有死，物成有敗，善者有報，惡者有對，愁憂啼哭何所追逮？設不飲食，何益死者？卿今入城，我家在某處，願過語之：『吾子已死。不須持二人食來。』」

梵志自念：「此人無返復，兒死在地，情不愁憂而反索食。此人不慈，無有比類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志自念：「此人無返復，兒死在地，情不愁憂而反索食。此人不慈，無有比類。」

梵志便行入城，詣耕者家，見死兒母，即便語之：「卿兒已死。父言：『但持一人食來。』何以不念子耶？」兒母逆為梵志說譬喻言：「子者如客，來依人止。來亦不却，去亦不留。此兒本我亦不喚來自來過我生，死亦自去。非我力乃使進退，隨其本行追命所生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志便行入城，詣耕者家，見死兒母，即便語之：「卿兒已死。父言：『但持一人食來。』何以不念子耶？」兒母逆為梵志說譬喻言：「子者如客，來依人止。來亦不却，去亦不留。此兒本我亦不喚來自來過我生，死亦自去。非我力乃使進退，隨其本行追命所生。」

又語其姊：「卿弟已死，何不啼哭？」姊即向梵志說喻言：「我等兄弟，譬如工師入山斫林縛作大筏，安置水中，卒逢大風吹破筏散，隨水流去，前後分張不相顧望。我弟亦爾，如是宿命因緣，一時共合會在一家生。隨命長短，生死無常，合會有離。我弟命盡，各自隨行。無常對至，隨其本行，不能相救。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又語其姊：「卿弟已死，何不啼哭？」姊即向梵志說喻言：「我等兄弟，譬如工師入山斫林縛作大筏，安置水中，卒逢大風吹破筏散，隨水流去，前後分張不相顧望。我弟亦爾，如是宿命因緣，一時共合會在一家生。隨命長短，生死無常，合會有離。我弟命盡，各自隨行。無常對至，隨其本行，不能相救。」

又語死者婦：「卿夫已死，何不啼哭？」婦復為梵志說喻言：「我等夫婦，因緣共會須臾間已。譬如飛鳥，暮栖高樹同共止宿，向明早起各自飛去行求飲食。有緣則合，無緣則離。我等夫婦亦復如是，去住進止非我之力。無常對至，隨其本命，不能相救。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又語死者婦：「卿夫已死，何不啼哭？」婦復為梵志說喻言：「我等夫婦，因緣共會須臾間已。譬如飛鳥，暮栖高樹同共止宿，向明早起各自飛去行求飲食。有緣則合，無緣則離。我等夫婦亦復如是，去住進止非我之力。無常對至，隨其本命，不能相救。」

又語其奴：「汝大家兒死，何不啼哭？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又語其奴：「汝大家兒死，何不啼哭？」

奴復說喻：「我之大家，因緣合會。我如犢子，隨逐大牛。人殺大牛，犢子在邊，不能救大牛。無常之命不可得救，奈何愁憂啼哭亦無所益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奴復說喻：「我之大家，因緣合會。我如犢子，隨逐大牛。人殺大牛，犢子在邊，不能救大牛。無常之命不可得救，奈何愁憂啼哭亦無所益。」

梵志聞之，心惑目瞑，不識東西：「我聞此國人孝順奉道、供事三尊，故從遠來欲得學問，未有善應，而見五無返復人。勞身苦心遠來至此，了無所益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志聞之，心惑目瞑，不識東西：「我聞此國人孝順奉道、供事三尊，故從遠來欲得學問，未有善應，而見五無返復人。勞身苦心遠來至此，了無所益。」

又問行人：「佛在何許？欲往問之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問行人：「佛在何許？欲往問之。」

行人答曰：「近在祇洹精舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行人答曰：「近在祇洹精舍。」

梵志即往到佛所，稽首佛足作禮，却坐一面，愁憂低頭默無所說。佛知其意，謂梵志曰：「何為低頭。愁憂不樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志即往到佛所，稽首佛足作禮，却坐一面，愁憂低頭默無所說。佛知其意，謂梵志曰：「何為低頭。愁憂不樂？」

梵志白佛言：「所願不果，違我本心，是故愁憂也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志白佛言：「所願不果，違我本心，是故愁憂也。」

佛問曰：「有何所失，愁憂不樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問曰：「有何所失，愁憂不樂？」

梵志白佛言：「我從羅閱祇國來，聞此國人孝順、奉敬三尊，故從遠來欲得學問。既來到此，見五無返復人，是故愁憂不樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志白佛言：「我從羅閱祇國來，聞此國人孝順、奉敬三尊，故從遠來欲得學問。既來到此，見五無返復人，是故愁憂不樂。」

佛言：「何謂無返復者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「何謂無返復者？」

梵志白佛言：「我見父子二人耕地下種，子死在地，父亦不愁反更索食，而反向我說無常事。母、婦及姊與奴，都無愁憂。是為大逆無返復也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志白佛言：「我見父子二人耕地下種，子死在地，父亦不愁反更索食，而反向我說無常事。母、婦及姊與奴，都無愁憂。是為大逆無返復也。」

佛言：「不然，不如卿語。此之五人最有返復，知命無常，非愁憂所逮。往古聖不免斯患，況於凡夫，大啼小哭何益死者？世間俗人無數劫來流轉生死，遷神不滅，死而復生，如車輪轉無有休息。背死向生，非憂愁所逮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不然，不如卿語。此之五人最有返復，知命無常，非愁憂所逮。往古聖不免斯患，況於凡夫，大啼小哭何益死者？世間俗人無數劫來流轉生死，遷神不滅，死而復生，如車輪轉無有休息。背死向生，非憂愁所逮。」

梵志聞之，心開意解，更無憂慼：「我聞佛說，如病得愈、如盲得視、如闇遇明。」於是梵志即得道跡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志聞之，心開意解，更無憂慼：「我聞佛說，如病得愈、如盲得視、如闇遇明。」於是梵志即得道跡。

「一切死亡不足啼哭，欲為亡者請佛及僧，燒香供養、讀誦經典。能日日作禮，復志心供養三寶，最是為要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切死亡不足啼哭，欲為亡者請佛及僧，燒香供養、讀誦經典。能日日作禮，復志心供養三寶，最是為要。」

於是梵志，稽首作禮，受教而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是梵志，稽首作禮，受教而去。