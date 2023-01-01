沙彌羅經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙彌羅經

失譯附三秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯附三秦錄

昔有小兒，名曰沙彌羅。年始七歲，意好道德，隨一沙門，為作弟子。處在山中，給師所使；誦念經法，心不懈怠。至年八歲，得阿羅漢。道眼能洞視，所見無極；耳能徹聽，天上、天下所為善惡，皆悉聞之；身能飛行，在能至到。能分一身，變作萬身；自在現化，無所不作。自知宿命，所從來生，及諸人物、蚑行蠕動皆悉知之。坐見宿命，為五母作子，時便自笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有小兒，名曰沙彌羅。年始七歲，意好道德，隨一沙門，為作弟子。處在山中，給師所使；誦念經法，心不懈怠。至年八歲，得阿羅漢。道眼能洞視，所見無極；耳能徹聽，天上、天下所為善惡，皆悉聞之；身能飛行，在能至到。能分一身，變作萬身；自在現化，無所不作。自知宿命，所從來生，及諸人物、蚑行蠕動皆悉知之。坐見宿命，為五母作子，時便自笑。

時師顧問，語沙彌羅：「汝笑何等？此間山中亦無歌舞，汝笑我耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時師顧問，語沙彌羅：「汝笑何等？此間山中亦無歌舞，汝笑我耶？」

沙彌羅言：「不敢笑師，我還自笑！一神受身，為五母作子，五母為我晝夜啼哭，感傷愁毒，不能自止，恒言念子，未曾忽忘。自念一身，而愁五家，是以自笑，不敢笑師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙彌羅言：「不敢笑師，我還自笑！一神受身，為五母作子，五母為我晝夜啼哭，感傷愁毒，不能自止，恒言念子，未曾忽忘。自念一身，而愁五家，是以自笑，不敢笑師。

「我為第一母作子時，有並隣居，亦生一子，與我同日。我死以後，同日子出入行步。母見之，便言：『悲念我子在家，亦當出入行步如是！』感傷悲哀，淚下如雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我為第一母作子時，有並隣居，亦生一子，與我同日。我死以後，同日子出入行步。母見之，便言：『悲念我子在家，亦當出入行步如是！』感傷悲哀，淚下如雨。

「我為第二母作子時，我夭命早死。我母見人乳兒，便念乳我，悲念感傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我為第二母作子時，我夭命早死。我母見人乳兒，便念乳我，悲念感傷。

「我為第三母作子時，年始十歲，我命復死。我母飯時，便悲淚出：『我子在者，當與俱食；捨我死去，使我獨食？』哽咽呼天，怨言念子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我為第三母作子時，年始十歲，我命復死。我母飯時，便悲淚出：『我子在者，當與俱食；捨我死去，使我獨食？』哽咽呼天，怨言念子。

「我為第四母作子時，薄命先死。我母見我等輩，同時因媒娶婦，悲念我言：『今子在者，亦當娶婦！我何所犯，而殺我子？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我為第四母作子時，薄命先死。我母見我等輩，同時因媒娶婦，悲念我言：『今子在者，亦當娶婦！我何所犯，而殺我子？』

「我為第五母作子時，年始七歲，好道辭家；捨母隨師，入山求道；一心思禪，得阿羅漢道。我母日日啼哭、念我：『我生一子，隨師學道，不知所在？飢渴寒暑，今為死、生？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我為第五母作子時，年始七歲，好道辭家；捨母隨師，入山求道；一心思禪，得阿羅漢道。我母日日啼哭、念我：『我生一子，隨師學道，不知所在？飢渴寒暑，今為死、生？』

「於是五母共會一處，各各悲哀，言念我子，相對啼哭，不能自止。我一魂神，展轉五母腹中作子，依因二親，受形成人，而使五母啼哭發狂，各念我身，乃欲自殺，是故笑耳！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是五母共會一處，各各悲哀，言念我子，相對啼哭，不能自止。我一魂神，展轉五母腹中作子，依因二親，受形成人，而使五母啼哭發狂，各念我身，乃欲自殺，是故笑耳！

「我念世間，欲網因緣、生死罪福，造行根源——惡入地獄，善行生天。我畏世苦，辭家入山；精進禪定，得道昇仙。覩見餓鬼、地獄、畜生苦痛之處，代為恐怖，憐傷五母，不能自脫，又憂我身。我所求索，願行如言，永離生死，斷絕身根，如人不種，當所泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我念世間，欲網因緣、生死罪福，造行根源——惡入地獄，善行生天。我畏世苦，辭家入山；精進禪定，得道昇仙。覩見餓鬼、地獄、畜生苦痛之處，代為恐怖，憐傷五母，不能自脫，又憂我身。我所求索，願行如言，永離生死，斷絕身根，如人不種，當所泥洹。」

善會師說已，飛騰虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善會師說已，飛騰虛空。