佛說護淨經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說護淨經

失譯人今附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人今附東晉錄

往昔，佛共阿難行，遇值一池，東西四十里，南北四十里，深四十里。池中有虫，其形似科蚪，形黑如墨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔，佛共阿難行，遇值一池，東西四十里，南北四十里，深四十里。池中有虫，其形似科蚪，形黑如墨。

佛語阿難：「識此池中虫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「識此池中虫不？」

答言：「不識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不識。」

佛語阿難：「此池中虫者，十方世界大眾僧，食不淨食，墮此臭穢糞屎池中，常食不淨，五百萬世中受此苦惱竟；後五百世中復墮餓狗中，常食不淨；復墮猪中，五百世常食不淨；復墮蜣蜋中常食不淨。亦五百世得出為人，常生貧窮家，衣不覆形，食不充口，常食糠飯，恒飢不足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「此池中虫者，十方世界大眾僧，食不淨食，墮此臭穢糞屎池中，常食不淨，五百萬世中受此苦惱竟；後五百世中復墮餓狗中，常食不淨；復墮猪中，五百世常食不淨；復墮蜣蜋中常食不淨。亦五百世得出為人，常生貧窮家，衣不覆形，食不充口，常食糠飯，恒飢不足。」

佛語諸比丘：「有如是者，受罪尤苦，無量無邊。誡語後世末法中，諸比丘不可不慎，一切眾僧有住止處，作不淨食不足往食。欲淨食者，一切白。衣食如法，著衣持鉢，稱四威儀，如法往造乞，是真比丘，除其邪命，如法活命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語諸比丘：「有如是者，受罪尤苦，無量無邊。誡語後世末法中，諸比丘不可不慎，一切眾僧有住止處，作不淨食不足往食。欲淨食者，一切白。衣食如法，著衣持鉢，稱四威儀，如法往造乞，是真比丘，除其邪命，如法活命。

「佛不妄言，福報如影響。往昔比丘，新得阿羅漢，有結業身，有便利患。夜闇上廁，見一比丘在廁邊呻吟，阿羅漢語是比丘：『汝本好用意人，云何墮餓鬼中呻吟如是？』餓鬼比丘答言：『我餓渴來久，五百餘年不見漿水，正欲趣廁用食不淨，護廁鬼神鐵杖打我，不得近廁。憶念本曾作比丘知僧事時，是用觸眾僧淨食，以不淨食食眾僧，故致此殃。』遇值阿羅漢善知識，阿羅漢為比丘僧中燒香呪願，即免餓鬼，還復人道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛不妄言，福報如影響。往昔比丘，新得阿羅漢，有結業身，有便利患。夜闇上廁，見一比丘在廁邊呻吟，阿羅漢語是比丘：『汝本好用意人，云何墮餓鬼中呻吟如是？』餓鬼比丘答言：『我餓渴來久，五百餘年不見漿水，正欲趣廁用食不淨，護廁鬼神鐵杖打我，不得近廁。憶念本曾作比丘知僧事時，是用觸眾僧淨食，以不淨食食眾僧，故致此殃。』遇值阿羅漢善知識，阿羅漢為比丘僧中燒香呪願，即免餓鬼，還復人道。」

佛語諸比丘：「不可不慎，一切不得觸眾僧淨食。佛不虛言，福報如影響，十八地獄經中出罪福。此餓鬼本從人道中來，以不清淨手觸眾僧淨器；以不淨手觸沙門淨食，以不淨食著沙門淨食中。以不淨食食眾僧故，後五百世中，墮餓鬼中，常食不淨；欲趣廁上食糞，于時廁神手捉鐵杖打之，令不得近。此鬼食人膿血、涕唾及蕩滌惡汁，常伺捕婦女產血不淨，以為飲食。復經五百世，墮猪、狗、蜣蜋之中，常食臭糞不淨。受斯苦劇，累世如此，於百千劫，無有出期，難得解脫，痛不可言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語諸比丘：「不可不慎，一切不得觸眾僧淨食。佛不虛言，福報如影響，十八地獄經中出罪福。此餓鬼本從人道中來，以不清淨手觸眾僧淨器；以不淨手觸沙門淨食，以不淨食著沙門淨食中。以不淨食食眾僧故，後五百世中，墮餓鬼中，常食不淨；欲趣廁上食糞，于時廁神手捉鐵杖打之，令不得近。此鬼食人膿血、涕唾及蕩滌惡汁，常伺捕婦女產血不淨，以為飲食。復經五百世，墮猪、狗、蜣蜋之中，常食臭糞不淨。受斯苦劇，累世如此，於百千劫，無有出期，難得解脫，痛不可言。

「以不淨手觸男根，或觸女根，觸沙門淨器，觸沙門淨食；以不淨食，著沙門淨食中；以不淨食食眾僧故，致此殃，一切人肉眼不知罪福。自今以後，欲得福祐，佐眾僧作食，以清淨手捉眾僧淨器、淨手淘米、及以淨米著眾僧淨食中者，得福無量。自今以後，以此為常，一切眾人普使聞知。一切檀越施設法會，供齋調度，持齋者得食，不持齋者不得食。此飯一日持齋，得六十萬世餘糧；不持齋者，六十萬世墮餓鬼中。何以故？此信施難銷故。寧吞熱鐵丸，不食此飯。吞熱鐵丸，須臾間耳，食此信施，久受大苦，五百萬世中受餓鬼苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以不淨手觸男根，或觸女根，觸沙門淨器，觸沙門淨食；以不淨食，著沙門淨食中；以不淨食食眾僧故，致此殃，一切人肉眼不知罪福。自今以後，欲得福祐，佐眾僧作食，以清淨手捉眾僧淨器、淨手淘米、及以淨米著眾僧淨食中者，得福無量。自今以後，以此為常，一切眾人普使聞知。一切檀越施設法會，供齋調度，持齋者得食，不持齋者不得食。此飯一日持齋，得六十萬世餘糧；不持齋者，六十萬世墮餓鬼中。何以故？此信施難銷故。寧吞熱鐵丸，不食此飯。吞熱鐵丸，須臾間耳，食此信施，久受大苦，五百萬世中受餓鬼苦。

「諸有設食之處，一切如法作齋，不得懷挾餘殘食，歸給妻子。若食此飯，若腋底挾擔，後五百世，常挾熱鐵輪，左腋底入從右腋底出。一切齋飯不可不慎，一米化作熱丸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有設食之處，一切如法作齋，不得懷挾餘殘食，歸給妻子。若食此飯，若腋底挾擔，後五百世，常挾熱鐵輪，左腋底入從右腋底出。一切齋飯不可不慎，一米化作熱丸。

「一切賢者施設福會，於先嘗啜此食，都作殘食，唐作此會，不如不作。何以故？諸天不歡，鬼神不喜。此人於先甞者，亦五百世中受餓鬼苦。自今已後，欲得福者，如法作齋食，可得福德，諸天歡喜，百神慶悅，天神擁護。經不虛言，福報如影響。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切賢者施設福會，於先嘗啜此食，都作殘食，唐作此會，不如不作。何以故？諸天不歡，鬼神不喜。此人於先甞者，亦五百世中受餓鬼苦。自今已後，欲得福者，如法作齋食，可得福德，諸天歡喜，百神慶悅，天神擁護。經不虛言，福報如影響。」