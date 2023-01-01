佛說護淨經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說護淨經
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失譯人今附東晉錄
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往昔，佛共阿難行，遇值一池，東西四十里，南北四十里，深四十里。池中有虫，其形似科蚪，形黑如墨。
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佛語阿難：「識此池中虫不？」
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答言：「不識。」
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佛語阿難：「此池中虫者，十方世界大眾僧，食不淨食，墮此臭穢糞屎池中，常食不淨，五百萬世中受此苦惱竟；後五百世中復墮餓狗中，常食不淨；復墮猪中，五百世常食不淨；復墮蜣蜋中常食不淨。亦五百世得出為人，常生貧窮家，衣不覆形，食不充口，常食糠飯，恒飢不足。」
佛語阿難：「此池中虫者，十方世界大眾僧，食不淨食，墮此臭穢糞屎池中，常食不淨，五百萬世中受此苦惱竟；後五百世中復墮餓狗中，常食不淨；復墮猪中，五百世常食不淨；復墮蜣蜋中常食不淨。亦五百世得出為人，常生貧窮家，衣不覆形，食不充口，常食糠飯，恒飢不足。」
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佛語諸比丘：「有如是者，受罪尤苦，無量無邊。誡語後世末法中，諸比丘不可不慎，一切眾僧有住止處，作不淨食不足往食。欲淨食者，一切白。衣食如法，著衣持鉢，稱四威儀，如法往造乞，是真比丘，除其邪命，如法活命。
佛語諸比丘：「有如是者，受罪尤苦，無量無邊。誡語後世末法中，諸比丘不可不慎，一切眾僧有住止處，作不淨食不足往食。欲淨食者，一切白。衣食如法，著衣持鉢，稱四威儀，如法往造乞，是真比丘，除其邪命，如法活命。
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「佛不妄言，福報如影響。往昔比丘，新得阿羅漢，有結業身，有便利患。夜闇上廁，見一比丘在廁邊呻吟，阿羅漢語是比丘：『汝本好用意人，云何墮餓鬼中呻吟如是？』餓鬼比丘答言：『我餓渴來久，五百餘年不見漿水，正欲趣廁用食不淨，護廁鬼神鐵杖打我，不得近廁。憶念本曾作比丘知僧事時，是用觸眾僧淨食，以不淨食食眾僧，故致此殃。』遇值阿羅漢善知識，阿羅漢為比丘僧中燒香呪願，即免餓鬼，還復人道。」
「佛不妄言，福報如影響。往昔比丘，新得阿羅漢，有結業身，有便利患。夜闇上廁，見一比丘在廁邊呻吟，阿羅漢語是比丘：『汝本好用意人，云何墮餓鬼中呻吟如是？』餓鬼比丘答言：『我餓渴來久，五百餘年不見漿水，正欲趣廁用食不淨，護廁鬼神鐵杖打我，不得近廁。憶念本曾作比丘知僧事時，是用觸眾僧淨食，以不淨食食眾僧，故致此殃。』遇值阿羅漢善知識，阿羅漢為比丘僧中燒香呪願，即免餓鬼，還復人道。」
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佛語諸比丘：「不可不慎，一切不得觸眾僧淨食。佛不虛言，福報如影響，十八地獄經中出罪福。此餓鬼本從人道中來，以不清淨手觸眾僧淨器；以不淨手觸沙門淨食，以不淨食著沙門淨食中。以不淨食食眾僧故，後五百世中，墮餓鬼中，常食不淨；欲趣廁上食糞，于時廁神手捉鐵杖打之，令不得近。此鬼食人膿血、涕唾及蕩滌惡汁，常伺捕婦女產血不淨，以為飲食。復經五百世，墮猪、狗、蜣蜋之中，常食臭糞不淨。受斯苦劇，累世如此，於百千劫，無有出期，難得解脫，痛不可言。
佛語諸比丘：「不可不慎，一切不得觸眾僧淨食。佛不虛言，福報如影響，十八地獄經中出罪福。此餓鬼本從人道中來，以不清淨手觸眾僧淨器；以不淨手觸沙門淨食，以不淨食著沙門淨食中。以不淨食食眾僧故，後五百世中，墮餓鬼中，常食不淨；欲趣廁上食糞，于時廁神手捉鐵杖打之，令不得近。此鬼食人膿血、涕唾及蕩滌惡汁，常伺捕婦女產血不淨，以為飲食。復經五百世，墮猪、狗、蜣蜋之中，常食臭糞不淨。受斯苦劇，累世如此，於百千劫，無有出期，難得解脫，痛不可言。
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「以不淨手觸男根，或觸女根，觸沙門淨器，觸沙門淨食；以不淨食，著沙門淨食中；以不淨食食眾僧故，致此殃，一切人肉眼不知罪福。自今以後，欲得福祐，佐眾僧作食，以清淨手捉眾僧淨器、淨手淘米、及以淨米著眾僧淨食中者，得福無量。自今以後，以此為常，一切眾人普使聞知。一切檀越施設法會，供齋調度，持齋者得食，不持齋者不得食。此飯一日持齋，得六十萬世餘糧；不持齋者，六十萬世墮餓鬼中。何以故？此信施難銷故。寧吞熱鐵丸，不食此飯。吞熱鐵丸，須臾間耳，食此信施，久受大苦，五百萬世中受餓鬼苦。
「以不淨手觸男根，或觸女根，觸沙門淨器，觸沙門淨食；以不淨食，著沙門淨食中；以不淨食食眾僧故，致此殃，一切人肉眼不知罪福。自今以後，欲得福祐，佐眾僧作食，以清淨手捉眾僧淨器、淨手淘米、及以淨米著眾僧淨食中者，得福無量。自今以後，以此為常，一切眾人普使聞知。一切檀越施設法會，供齋調度，持齋者得食，不持齋者不得食。此飯一日持齋，得六十萬世餘糧；不持齋者，六十萬世墮餓鬼中。何以故？此信施難銷故。寧吞熱鐵丸，不食此飯。吞熱鐵丸，須臾間耳，食此信施，久受大苦，五百萬世中受餓鬼苦。
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「諸有設食之處，一切如法作齋，不得懷挾餘殘食，歸給妻子。若食此飯，若腋底挾擔，後五百世，常挾熱鐵輪，左腋底入從右腋底出。一切齋飯不可不慎，一米化作熱丸。
「諸有設食之處，一切如法作齋，不得懷挾餘殘食，歸給妻子。若食此飯，若腋底挾擔，後五百世，常挾熱鐵輪，左腋底入從右腋底出。一切齋飯不可不慎，一米化作熱丸。
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「一切賢者施設福會，於先嘗啜此食，都作殘食，唐作此會，不如不作。何以故？諸天不歡，鬼神不喜。此人於先甞者，亦五百世中受餓鬼苦。自今已後，欲得福者，如法作齋食，可得福德，諸天歡喜，百神慶悅，天神擁護。經不虛言，福報如影響。」
「一切賢者施設福會，於先嘗啜此食，都作殘食，唐作此會，不如不作。何以故？諸天不歡，鬼神不喜。此人於先甞者，亦五百世中受餓鬼苦。自今已後，欲得福者，如法作齋食，可得福德，諸天歡喜，百神慶悅，天神擁護。經不虛言，福報如影響。」
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