佛說輪轉五道罪福報應經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說輪轉五道罪福報應經

劉宋三藏法師求那跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劉宋三藏法師求那跋陀羅譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在迦維羅衛國釋氏精舍，與千二百五十比丘俱。九月本齋，一時畢竟，佛從禪室出，往至舍衛國祇樹給孤獨園。二國之間有一大樹，名尼拘類樹，高百二十里，枝葉方圓覆六十里，其樹上子數千萬斛，食之香甘，其味如蜜。甘果熟落，人民食之，眾病除愈，眼目精明。佛坐樹下，時諸比丘，取果食之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在迦維羅衛國釋氏精舍，與千二百五十比丘俱。九月本齋，一時畢竟，佛從禪室出，往至舍衛國祇樹給孤獨園。二國之間有一大樹，名尼拘類樹，高百二十里，枝葉方圓覆六十里，其樹上子數千萬斛，食之香甘，其味如蜜。甘果熟落，人民食之，眾病除愈，眼目精明。佛坐樹下，時諸比丘，取果食之。

佛語阿難：「吾觀天地萬物，各有宿緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「吾觀天地萬物，各有宿緣。」

阿難即前為佛作禮，長跪白佛言：「何等宿緣？此諸弟子願欲聞之，唯具演說，開化未聞！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難即前為佛作禮，長跪白佛言：「何等宿緣？此諸弟子願欲聞之，唯具演說，開化未聞！」

佛告阿難：「善哉！善哉！若樂聞者，心善聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「善哉！善哉！若樂聞者，心善聽。」

佛語阿難：「夫人作福，譬如此樹，本種一核，稍稍漸大，收子無限。人而豪貴，國王長者，從禮佛、事三寶中來；為人大富，財物無限，從布施中來；為人長壽，無有疾病，身體強壯，從持戒中來；為人端正，顏色妙好，輝容第一，身體柔軟，口氣香潔，人見姿容，無不歡喜，視之無厭，從忍辱中來；為人修習，無有懈怠，樂為福德，從精進中來；為人安詳，言行審諦，從禪定中來；為人才明，達解深法，讚歎妙義，開悟愚蒙，人聞其言，莫不諮受，宣用為珍寶，從智慧中來；為人音聲清徹，從歌詠三寶中來；為人潔淨，無有疾病，從慈心中來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「夫人作福，譬如此樹，本種一核，稍稍漸大，收子無限。人而豪貴，國王長者，從禮佛、事三寶中來；為人大富，財物無限，從布施中來；為人長壽，無有疾病，身體強壯，從持戒中來；為人端正，顏色妙好，輝容第一，身體柔軟，口氣香潔，人見姿容，無不歡喜，視之無厭，從忍辱中來；為人修習，無有懈怠，樂為福德，從精進中來；為人安詳，言行審諦，從禪定中來；為人才明，達解深法，讚歎妙義，開悟愚蒙，人聞其言，莫不諮受，宣用為珍寶，從智慧中來；為人音聲清徹，從歌詠三寶中來；為人潔淨，無有疾病，從慈心中來。」

阿難白佛：「云何為慈？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「云何為慈？」

佛語阿難：「一、慈眾生，如母愛子；二、悲世間，欲令解脫道意；三、心常歡喜；四、為能護念，一切不犯。是為慈心者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「一、慈眾生，如母愛子；二、悲世間，欲令解脫道意；三、心常歡喜；四、為能護念，一切不犯。是為慈心者也。」

佛語阿難：「為人長大，恭敬人故；為人短小，輕慢人故；為人醜陋，喜瞋恚人故；生無所知，不學問故；為人專愚，不教人故；為人瘖瘂，謗毀人故；為人聾盲，不喜聽受經法故；為人奴婢，負債不償故；為人卑賤，不禮三寶故；為人醜黑，遮佛光明故；生裸國中者，喜輕衣搪揬塔寺、精舍故；生馬蹄國中者，喜著屐佛前行故；生穿胸人國中者，布施作福悔惜心故；生麞鹿麑麂中者，喜驚怖人故；生墮龍中者，喜調戲人故；身生惡瘡治之難差者，喜鞭打眾生不以理故；人見歡喜者，前生見人歡喜故；人見不歡喜者，前生見人不歡悅故；遭縣官繫閉牢獄、杻械其身者，前世為人籠繫眾生，不從意故；為人脣缺者，前世釣魚，魚決口故；聞好言善語心不樂聞，於中兩舌、亂人聽受經法者，後墮耽耳狗中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「為人長大，恭敬人故；為人短小，輕慢人故；為人醜陋，喜瞋恚人故；生無所知，不學問故；為人專愚，不教人故；為人瘖瘂，謗毀人故；為人聾盲，不喜聽受經法故；為人奴婢，負債不償故；為人卑賤，不禮三寶故；為人醜黑，遮佛光明故；生裸國中者，喜輕衣搪揬塔寺、精舍故；生馬蹄國中者，喜著屐佛前行故；生穿胸人國中者，布施作福悔惜心故；生麞鹿麑麂中者，喜驚怖人故；生墮龍中者，喜調戲人故；身生惡瘡治之難差者，喜鞭打眾生不以理故；人見歡喜者，前生見人歡喜故；人見不歡喜者，前生見人不歡悅故；遭縣官繫閉牢獄、杻械其身者，前世為人籠繫眾生，不從意故；為人脣缺者，前世釣魚，魚決口故；聞好言善語心不樂聞，於中兩舌、亂人聽受經法者，後墮耽耳狗中。」

佛語阿難：「世有愚人，聞說法語心不餐採，後墮長耳驢馬之中；慳貪獨食，不共飢者，食後墮餓鬼中；出生為人，貧窮飢餓，衣不蓋形，食不供口，好食自噉，惡食施人，後生猪肫、蜣蜋之中。喜劫奪人物者，後墮羊中，生剝其皮，償其宿罪；好喜殺生者，後為水上蜉蝣蟲，朝生暮死；好喜盜人財物者，後墮奴婢、牛、馬之中，償其宿債；好喜婬他妻女者，死入地獄，男抱銅柱，女臥鐵床，從地獄出，常生下處，當墮鷄鴨中；好喜妄語，傳人惡事，死入地獄，洋銅灌口，拔出其舌，以牛犁之，出墮鴟梟、鴝鵅鳥中，人聞其鳴，莫不驚怖，皆言變怪，呪令其死。喜飲酒醉犯三十六失者，死墮沸屎、泥犁之中，出生墮狌狌中，後還為人，愚癡生無所知，夫婦不相和順，數共鬪諍，更相驅遣，後墮鳩鴿中；貪人力者，後墮象中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「世有愚人，聞說法語心不餐採，後墮長耳驢馬之中；慳貪獨食，不共飢者，食後墮餓鬼中；出生為人，貧窮飢餓，衣不蓋形，食不供口，好食自噉，惡食施人，後生猪肫、蜣蜋之中。喜劫奪人物者，後墮羊中，生剝其皮，償其宿罪；好喜殺生者，後為水上蜉蝣蟲，朝生暮死；好喜盜人財物者，後墮奴婢、牛、馬之中，償其宿債；好喜婬他妻女者，死入地獄，男抱銅柱，女臥鐵床，從地獄出，常生下處，當墮鷄鴨中；好喜妄語，傳人惡事，死入地獄，洋銅灌口，拔出其舌，以牛犁之，出墮鴟梟、鴝鵅鳥中，人聞其鳴，莫不驚怖，皆言變怪，呪令其死。喜飲酒醉犯三十六失者，死墮沸屎、泥犁之中，出生墮狌狌中，後還為人，愚癡生無所知，夫婦不相和順，數共鬪諍，更相驅遣，後墮鳩鴿中；貪人力者，後墮象中。」

佛語阿難：「州郡令長食官爵祿，或人無罪，或私侵人民，錄名繫縛，鞭打捶杖，強逼輸送，告訴無地，枷械繫閉，不得寬縱，後墮地獄中身受苦痛；數千億歲罪畢乃出，當墮水牛中，貫穿其鼻，牽船挽車，大杖打撲，償其宿罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「州郡令長食官爵祿，或人無罪，或私侵人民，錄名繫縛，鞭打捶杖，強逼輸送，告訴無地，枷械繫閉，不得寬縱，後墮地獄中身受苦痛；數千億歲罪畢乃出，當墮水牛中，貫穿其鼻，牽船挽車，大杖打撲，償其宿罪。」

佛語阿難：「為人不淨，從猪中來；為人慳貪，不能廉潔，從狗中來；為人剛強、很戾自用，從羊中來；為人腥臭，從魚鼈中來；為人兇惡、含毒心難解者，從蝮蛇中來；好喜美食，喜殺害眾生無有慈心者，從犲、狼、狸、鷹中來，為人短命胞胎傷墮，生世未幾而早命終，墮在三塗數千萬劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「為人不淨，從猪中來；為人慳貪，不能廉潔，從狗中來；為人剛強、很戾自用，從羊中來；為人腥臭，從魚鼈中來；為人兇惡、含毒心難解者，從蝮蛇中來；好喜美食，喜殺害眾生無有慈心者，從犲、狼、狸、鷹中來，為人短命胞胎傷墮，生世未幾而早命終，墮在三塗數千萬劫。」

佛言：「此輩前世為人，好喜射獵，焚燒山澤，探巢破卵，施捕魚網，殺一切眾生，貪其皮肉以自食噉，多短命報，世世累劫無有出期。慎之！慎之！痛不可言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此輩前世為人，好喜射獵，焚燒山澤，探巢破卵，施捕魚網，殺一切眾生，貪其皮肉以自食噉，多短命報，世世累劫無有出期。慎之！慎之！痛不可言。」

佛語阿難：「凡作功德，皆應身為，燒香福會、轉經行道，不得倩人，呪願若虛，如倩人食，豈得自飽，能不饑耶？若燒香鮮潔，逮薩云若，香攝一切相；然燈續明，得三達智，無所罣礙。燒香齋食，讀經達嚫，以為常法；布施得福，諸天接待，萬惡皆却，眾魔盡除，無敢當者。懈怠之人，安隱諧偶，無精進心，一朝疾病，有不吉利，便欲燒香，方云作福。諸天未降，眾魔故前，競共嬈觸，作諸變怪。以是之故，常當精進，罪福隨身，如影隨形，植種福者，亦如尼拘類樹，本種一核，收子無限，施一得倍萬，言不虛也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「凡作功德，皆應身為，燒香福會、轉經行道，不得倩人，呪願若虛，如倩人食，豈得自飽，能不饑耶？若燒香鮮潔，逮薩云若，香攝一切相；然燈續明，得三達智，無所罣礙。燒香齋食，讀經達嚫，以為常法；布施得福，諸天接待，萬惡皆却，眾魔盡除，無敢當者。懈怠之人，安隱諧偶，無精進心，一朝疾病，有不吉利，便欲燒香，方云作福。諸天未降，眾魔故前，競共嬈觸，作諸變怪。以是之故，常當精進，罪福隨身，如影隨形，植種福者，亦如尼拘類樹，本種一核，收子無限，施一得倍萬，言不虛也！」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「賢者好布施， 天神自扶將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢者好布施， 天神自扶將，

施一得萬倍， 安樂壽命長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施一得萬倍， 安樂壽命長。

今日大布施， 其福不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日大布施， 其福不可量，

皆當得佛道， 度脫於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆當得佛道， 度脫於十方。

因緣合會誰為親？ 五戒十善除去瞋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣合會誰為親？ 五戒十善除去瞋，

不望他許自為親， 世間榮樂如浮雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不望他許自為親， 世間榮樂如浮雲。

展轉五道如車輪， 莫計壽命惜金銀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 展轉五道如車輪， 莫計壽命惜金銀，

天地尚壞何況身？ 奉持經戒是大珍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天地尚壞何況身？ 奉持經戒是大珍。

勿貪財色辱悞人， 三界眾生如群羊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿貪財色辱悞人， 三界眾生如群羊，

來去五道身壞傷， 命速流水何有常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來去五道身壞傷， 命速流水何有常。

作惡甚近受罪長， 泥犁地獄沸鑊湯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作惡甚近受罪長， 泥犁地獄沸鑊湯，

制心剛意離禍殃， 犯罪入中痛難當。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 制心剛意離禍殃， 犯罪入中痛難當。」

佛告阿難：「世人無智，生死肉眼不知罪福。吾以道眼覩無數劫乃至今身罪福應報，猶觀掌中瑠璃珠，內外明徹無狐疑想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「世人無智，生死肉眼不知罪福。吾以道眼覩無數劫乃至今身罪福應報，猶觀掌中瑠璃珠，內外明徹無狐疑想。」

阿難前整衣服，為佛作禮，而白佛言：「演說此經，當何名之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難前整衣服，為佛作禮，而白佛言：「演說此經，當何名之？」

佛語阿難：「此經名為『輪轉五道』，亦名『罪福報應』。若有善男子、善女人，諷誦宣傳，功德無量，當見禮侍賢劫千佛，奉侍供養，不墮三塗八難之處，得戒定慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「此經名為『輪轉五道』，亦名『罪福報應』。若有善男子、善女人，諷誦宣傳，功德無量，當見禮侍賢劫千佛，奉侍供養，不墮三塗八難之處，得戒定慧。」

佛說經竟，五百比丘漏盡意解；七百比丘尼得須陀洹道；八百羅漢得菩薩道；諸天龍神、是時樹下清信士萬二千人、清信女六千人，悉履道迹；諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，皆得阿那含道。天、龍、鬼神、世間人民，聞佛說法，皆言：「善哉！」即起作禮，遶佛三匝，歡喜而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經竟，五百比丘漏盡意解；七百比丘尼得須陀洹道；八百羅漢得菩薩道；諸天龍神、是時樹下清信士萬二千人、清信女六千人，悉履道迹；諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，皆得阿那含道。天、龍、鬼神、世間人民，聞佛說法，皆言：「善哉！」即起作禮，遶佛三匝，歡喜而去。