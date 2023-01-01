佛言：「夫人作福，譬如此樹，本種一核，稍稍漸大所益無限。為人豪貴國王長者，從禮事三寶中來；為人大富財物無限。從布施中來；為人長壽無有疾病身體強壯。從持戒中來；為人端正，顏色潔白暉容第一，手體柔軟，口氣香潔，人見姿容無不歡喜，視之無厭，從忍辱中來；為人精修無有懈怠，樂為福德，從精進中來；為人安詳，言行審諦，從禪定中來；為人才明達解深法，講暢妙義開悟愚蒙，人聞其言莫不諮受宣用為珍，從智慧中來；為人音聲清徹，從歌詠三寶中來；為人潔淨無有疾病，從慈心中來，以其前生不行杖捶故。為人姝長，恭敬人故；為人短小，輕慢人故；為人醜陋，喜瞋恚故；生無所知，不學問故；為人顓愚，不教人故；為人瘖瘂，謗毀人故；為人聾盲，不視經法不聽經故；為人奴婢，負債不償故；為人卑賤，不禮三尊故；為人醜黑，遮佛前光明故；生在裸國，輕衣搪揬佛精舍故；生馬蹄人國，著屐躡佛前故；生穿胸人國，布施作福悔惜心故；生麞鹿麋麈中，憙驚怖人故；生墮龍中，憙調戲故；身生惡瘡治護難差，憙鞭榜眾生故；人見歡喜，前生見人歡悅故；人見不歡喜，前生見人不歡悅故；憙遭縣官閉繫牢獄桁械其身，前生為人籠繫眾生不從意故；為人吻缺，前生釣魚魚決口故。聞好言善語心不樂聞，於中閙語亂人聽受經法者，後為耽耳狗。聞說法語心不飡採，後生長耳驢馬之中。慳貪獨食，墮餓鬼中；出生為人，貧窮飢餓、衣不蔽形。好者自噉、惡者與人，後墮猪豚蜣蜋中。劫奪人物，後墮羊中，人生剝皮。憙殺生者，後生水上浮游蟲，朝生暮死。憙偷盜人財物者，後生牛馬奴婢中，償其宿債。憙婬他人婦女者，死入地獄，男抱銅柱，女臥鐵床；出生為人墮鷄鴨中。憙作妄語傳人惡者，入地獄中洋銅灌口，拔出其舌以牛犁之；出生墮惡聲鳥鵂鶹鸜鵒中，人聞其鳴無不驚怖，皆言變怪，呪令其死。憙飲酒醉犯三十六失，後墮沸𡱁泥犁中；出生墮狌狌中；後為人愚癡頑無所知。夫婦不相和順者，數共鬪諍更相驅遣，後生鴿鳩鳥中。貪人力者，後生象中。為州郡令長粟食於官者，無罪或私侵人民，鞭打捶杖、逼強輸送告訴無從，桁械繫錄不得寬縱，後墮地獄，神受萬痛數千億歲；從罪中出墮水牛中，貫穿鼻口，挽船牽車、大杖打撲，償其宿罪。為人不裁淨者，從猪中來。慳貪不庶幾者，從狗中來。佷戾自用者，從羊中來。為人不安諦不能忍事者，從獼猴中來。人身腥臭者，從魚鱉中來。為人兇惡含毒心者，從蝮蛇中來。為人好美食、殺害眾生無有慈心者，從豺狼狸鷹中來。生世短命，胞胎傷墮不全，生世未幾

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