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東晉平陽沙門法顯譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉平陽沙門法顯譯

佛弟子諸阿羅漢，諸行各為第一：如舍利弗智慧第一，樂說微妙法；目連神足第一，常乘神通至六道，見眾生受善惡果報，還來為人說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛弟子諸阿羅漢，諸行各為第一：如舍利弗智慧第一，樂說微妙法；目連神足第一，常乘神通至六道，見眾生受善惡果報，還來為人說之。

目連又一時至恒河邊，見五百餓鬼群來趣水，有守水鬼，執鐵杖驅馳，令不得近。於是諸鬼逕詣目連所，禮目連足，各問其罪因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連又一時至恒河邊，見五百餓鬼群來趣水，有守水鬼，執鐵杖驅馳，令不得近。於是諸鬼逕詣目連所，禮目連足，各問其罪因緣。

有一鬼白目連言：「大德！我受此身，常患熱渴，先聞此恒水清涼且美，歡喜趣之，入中洗浴，而便沸熱，舉身爛壞。若飲一口，五藏焦爛，臭不可當。何因緣故，受如此罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一鬼白目連言：「大德！我受此身，常患熱渴，先聞此恒水清涼且美，歡喜趣之，入中洗浴，而便沸熱，舉身爛壞。若飲一口，五藏焦爛，臭不可當。何因緣故，受如此罪？」

目連報言：「汝先世時作相師，相人吉凶，少實多虛，或毀或譽；自稱審諦，以動人心；詐惑欺誑，以求利養；迷惑眾生，失如意事。是故今日雖聞此水清涼且美，到不如意。此是惡行花報，後方受地獄苦報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連報言：「汝先世時作相師，相人吉凶，少實多虛，或毀或譽；自稱審諦，以動人心；詐惑欺誑，以求利養；迷惑眾生，失如意事。是故今日雖聞此水清涼且美，到不如意。此是惡行花報，後方受地獄苦報。」

復有一鬼，白目連言：「我常為大狗利牙赤目來噉我肉，遺有骨在，風還吹起，肉續復生，狗復來噉。我常受此苦，何因緣故爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一鬼，白目連言：「我常為大狗利牙赤目來噉我肉，遺有骨在，風還吹起，肉續復生，狗復來噉。我常受此苦，何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時作天祠主，常教眾生殺羊，以血祠天，汝自食肉，是故今日以肉償之。此是惡行華報，後方受地獄苦果，億百千倍也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝前世時作天祠主，常教眾生殺羊，以血祠天，汝自食肉，是故今日以肉償之。此是惡行華報，後方受地獄苦果，億百千倍也。」

復有一鬼，白目連言：「大德！我常身上有糞遍塗漫，亦復噉之。何因緣故，受如是罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一鬼，白目連言：「大德！我常身上有糞遍塗漫，亦復噉之。何因緣故，受如是罪？」

目連語言：「汝前世時作婆羅門，惡邪不信罪福。有乞食道人，意不欲使更來。即取其鉢，盛滿中糞，以飯著上，持與道人。道人得已，持還本處；以手食飯，糞污其手。是故今日受如此罪。此惡行華報，後方受地獄苦果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連語言：「汝前世時作婆羅門，惡邪不信罪福。有乞食道人，意不欲使更來。即取其鉢，盛滿中糞，以飯著上，持與道人。道人得已，持還本處；以手食飯，糞污其手。是故今日受如此罪。此惡行華報，後方受地獄苦果。」

復有一鬼，白目連言：「大德！我腹極大如甕，咽喉、手脚甚細如針，不得飲食。何因緣故，受如此苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一鬼，白目連言：「大德！我腹極大如甕，咽喉、手脚甚細如針，不得飲食。何因緣故，受如此苦？」

目連答言：「汝前世時作聚落主，自恃豪貴，飲酒縱橫；輕欺餘人，奪其飲食，飢困眾生，由是因緣受如此罪。此是華報，地獄苦果方在後也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝前世時作聚落主，自恃豪貴，飲酒縱橫；輕欺餘人，奪其飲食，飢困眾生，由是因緣受如此罪。此是華報，地獄苦果方在後也。」

復有一鬼，白目連言：「我常趣溷欲食糞。有大群鬼，捉杖驅我，不得近廁。口中爛臭，飢困無賴。何因緣故，受如此罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一鬼，白目連言：「我常趣溷欲食糞。有大群鬼，捉杖驅我，不得近廁。口中爛臭，飢困無賴。何因緣故，受如此罪？」

目連答言：「汝前世時作佛圖主，有諸白衣賢者，供養眾僧，供設食具。若有客僧來，汝便粗設麁供；客僧去已，自食細者。以是因緣故，糞尚叵得，何況好食？此是華報耳，後當受地獄果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝前世時作佛圖主，有諸白衣賢者，供養眾僧，供設食具。若有客僧來，汝便粗設麁供；客僧去已，自食細者。以是因緣故，糞尚叵得，何況好食？此是華報耳，後當受地獄果。」

復有一鬼，白目連言：「我身上遍滿生舌，斧來斫舌，斷續復生，如此不已。何因緣故爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一鬼，白目連言：「我身上遍滿生舌，斧來斫舌，斷續復生，如此不已。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時作道人，眾僧差作蜜漿，石蜜塊大難消，以斧斫之，盜心噉一口。以是因緣故，斧還斫舌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝前世時作道人，眾僧差作蜜漿，石蜜塊大難消，以斧斫之，盜心噉一口。以是因緣故，斧還斫舌。」

復有一鬼，白目連言：「我常有七枚熱鐵丸，直入我口，入腹五藏焦爛，出還復入。何因緣故，受如此罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一鬼，白目連言：「我常有七枚熱鐵丸，直入我口，入腹五藏焦爛，出還復入。何因緣故，受如此罪？」

目連答言：「汝前世時作沙彌，行果蓏子到師所，敬其師故，偏心多與，實長七枚，是故受如此罪。此是華報，後受地獄果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝前世時作沙彌，行果蓏子到師所，敬其師故，偏心多與，實長七枚，是故受如此罪。此是華報，後受地獄果。」

復有一鬼，白目連言：「常有二熱鐵輪，在我兩腋下轉，身體焦爛。何因故爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一鬼，白目連言：「常有二熱鐵輪，在我兩腋下轉，身體焦爛。何因故爾？」

目連答言：「汝前世時，與眾僧作餅，盜心取二番，挾兩腋底，是故受如此罪。此是花報，後方受地獄果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝前世時，與眾僧作餅，盜心取二番，挾兩腋底，是故受如此罪。此是花報，後方受地獄果。」

復有一餓鬼，白目連言：「我丸極大如甕，行時擔著肩上，住則坐上，進止患苦。何因緣故爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一餓鬼，白目連言：「我丸極大如甕，行時擔著肩上，住則坐上，進止患苦。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時作市令，常以輕稱小斗而與，重稱大斗而取，常自欲得大利於己，侵剋餘人，是故受如此罪。此是華報，地獄苦果方在後也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝前世時作市令，常以輕稱小斗而與，重稱大斗而取，常自欲得大利於己，侵剋餘人，是故受如此罪。此是華報，地獄苦果方在後也。」

復有一鬼，白目連言：「我常兩肩有眼，胸有口鼻，常無有頭。何因緣故爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一鬼，白目連言：「我常兩肩有眼，胸有口鼻，常無有頭。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時，恒作魁膾弟子。若殺罪人時，汝常有歡喜心，以繩著髻挽之，以是因緣故，受如此罪。此是惡行華報，地獄苦果方在後也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝前世時，恒作魁膾弟子。若殺罪人時，汝常有歡喜心，以繩著髻挽之，以是因緣故，受如此罪。此是惡行華報，地獄苦果方在後也。」

復有一鬼，白目連言：「我常有熱鐵針入出我身，受苦無賴。何因緣故爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一鬼，白目連言：「我常有熱鐵針入出我身，受苦無賴。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時作調馬師，或作調象師。象馬難制，汝以鐵針刺脚；又時牛遲，亦以針刺，是故受罪如是。此惡行華報，地獄苦果方在後耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝前世時作調馬師，或作調象師。象馬難制，汝以鐵針刺脚；又時牛遲，亦以針刺，是故受罪如是。此惡行華報，地獄苦果方在後耳。」

復有一鬼，白目連言：「我身常有火出，焦熱懊惱。何因緣故爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一鬼，白目連言：「我身常有火出，焦熱懊惱。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時作國王夫人，更一夫人，王甚幸愛，常生妬心，伺欲危害。值王臥起去，時所愛夫人眠，猶未起著衣，即生惡心，正值作餅，有熱麻油，即以灌其腹，腹爛即死。以是因緣，受罪如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝前世時作國王夫人，更一夫人，王甚幸愛，常生妬心，伺欲危害。值王臥起去，時所愛夫人眠，猶未起著衣，即生惡心，正值作餅，有熱麻油，即以灌其腹，腹爛即死。以是因緣，受罪如是。」

復有一鬼，白目連言：「常有旋風，迴轉我身，不得自在，隨意東西，心常惱悶。何因緣故爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一鬼，白目連言：「常有旋風，迴轉我身，不得自在，隨意東西，心常惱悶。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時，常作卜師，或時實語，或時妄語，迷惑人心，不得隨意，是故受如此罪。此是華報，地獄苦果在後。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝前世時，常作卜師，或時實語，或時妄語，迷惑人心，不得隨意，是故受如此罪。此是華報，地獄苦果在後。」

復有一鬼，白目連言：「我身常如塊肉，無有手脚、眼、耳、鼻等，恒為虫、鳥所食，罪苦難堪。何因緣故爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一鬼，白目連言：「我身常如塊肉，無有手脚、眼、耳、鼻等，恒為虫、鳥所食，罪苦難堪。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時，常與他藥，墮他兒胎，是故受如此罪。此是華報，地獄苦果方在後耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝前世時，常與他藥，墮他兒胎，是故受如此罪。此是華報，地獄苦果方在後耳。」

復有一鬼，白目連言：「常有熱鐵籠籠落我身，焦熱懊惱。何因緣故，受如此罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一鬼，白目連言：「常有熱鐵籠籠落我身，焦熱懊惱。何因緣故，受如此罪？」

目連答言：「汝前世時，常以羅網掩捕魚鳥，是故受如此罪。此是惡行華報，苦果在後。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝前世時，常以羅網掩捕魚鳥，是故受如此罪。此是惡行華報，苦果在後。」

復有一鬼，白目連言：「我以物自蒙籠頭，亦常畏人來殺我，心常怖懼，不可堪忍。何因故爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一鬼，白目連言：「我以物自蒙籠頭，亦常畏人來殺我，心常怖懼，不可堪忍。何因故爾？」

目連答言：「汝前世時，婬犯外色，常畏人見，或畏其夫主捉縛打殺，或畏官法戮之都市，常懷恐怖相續，是故受此罪。此是惡行華報，後方受地獄果耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝前世時，婬犯外色，常畏人見，或畏其夫主捉縛打殺，或畏官法戮之都市，常懷恐怖相續，是故受此罪。此是惡行華報，後方受地獄果耳。」

復有一鬼，問曰：「我受此身，肩上常有銅瓶，滿中洋銅，手捉一杓，取自灌頭，舉體焦爛，如是受苦，無數無量。有何因緣，罪咎如此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一鬼，問曰：「我受此身，肩上常有銅瓶，滿中洋銅，手捉一杓，取自灌頭，舉體焦爛，如是受苦，無數無量。有何因緣，罪咎如此？」

目連答言：「汝前身時，出家為道，典僧飲食，以一酥瓶，私著餘處。有客道人來者，不與之，去已，出酥，行與舊僧。此酥是招提僧物，一切有分。此人藏隱，雖與不等。由是緣故，受此罪也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝前身時，出家為道，典僧飲食，以一酥瓶，私著餘處。有客道人來者，不與之，去已，出酥，行與舊僧。此酥是招提僧物，一切有分。此人藏隱，雖與不等。由是緣故，受此罪也。」

目連復見一天女，坐一蓮華上，縱廣百由旬。此華獨妙，殊於餘者，所欲資生之具堂殿、飲食隨念欲得，盡從華出，進止隨身。目連問言：「作何善行，受報如此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連復見一天女，坐一蓮華上，縱廣百由旬。此華獨妙，殊於餘者，所欲資生之具堂殿、飲食隨念欲得，盡從華出，進止隨身。目連問言：「作何善行，受報如此？」

天女答言：「迦葉佛滅度後，遺全舍利。諸弟子輩，建七寶塔，高廣四十里。時我作女人，出見寶塔中佛像相好，信敬情發，念佛功德，脫頭上華，奉獻於像。以是因緣故，受報獨妙如此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女答言：「迦葉佛滅度後，遺全舍利。諸弟子輩，建七寶塔，高廣四十里。時我作女人，出見寶塔中佛像相好，信敬情發，念佛功德，脫頭上華，奉獻於像。以是因緣故，受報獨妙如此。」

舍利弗夏盛熱時，遊行至菴羅園中。有一客作人，汲井水溉灌於樹。此人於佛無有大信，見舍利弗發小信心，喚舍利弗言：「大德！來脫衣樹下坐，我當以水澆之，不失溉灌，兼相利益。」於是舍利弗，脫衣受洗，身得涼樂，隨意遊行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗夏盛熱時，遊行至菴羅園中。有一客作人，汲井水溉灌於樹。此人於佛無有大信，見舍利弗發小信心，喚舍利弗言：「大德！來脫衣樹下坐，我當以水澆之，不失溉灌，兼相利益。」於是舍利弗，脫衣受洗，身得涼樂，隨意遊行。

此客作人其夜命終，即生忉利天上，有大威力。次釋提桓因，便自念言：「我何因生此？」自觀宿命，信心微薄，因客作溉灌，計水洗浴舍利弗。「我若信心純厚，知必有報，故設浴具，以為供養。自惟為功雖少，以遇良田，獲報甚多！」即詣舍利弗所，散花供養。舍利弗因其淨信之心，即為說法，得須陀洹道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此客作人其夜命終，即生忉利天上，有大威力。次釋提桓因，便自念言：「我何因生此？」自觀宿命，信心微薄，因客作溉灌，計水洗浴舍利弗。「我若信心純厚，知必有報，故設浴具，以為供養。自惟為功雖少，以遇良田，獲報甚多！」即詣舍利弗所，散花供養。舍利弗因其淨信之心，即為說法，得須陀洹道。

目連復見一神，身體極大，有金色手，五指常流甘露；若有行人，所須飲食、資生之具，盡從指出，恣而與之。目連問言：「汝是何天？福報、功德奇特乃爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連復見一神，身體極大，有金色手，五指常流甘露；若有行人，所須飲食、資生之具，盡從指出，恣而與之。目連問言：「汝是何天？福報、功德奇特乃爾？」

天王答言：「我非忉利天王，乃至非第六天王，亦非梵天王。我是大鬼神，乃依其國大城住，為遊行觀看故來至此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王答言：「我非忉利天王，乃至非第六天王，亦非梵天王。我是大鬼神，乃依其國大城住，為遊行觀看故來至此。」

目連問言：「汝作何善行，得如此報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連問言：「汝作何善行，得如此報？」

答言：「彼國大城，名曰羅樓。我昔在中作貧女人，又織毛縷囊，賣以自活。居計轉貧，屋舍壞盡，遂至陌頭，近一大富好施長者家，織囊自活。日欲中時，若有沙門、婆羅門，持鉢乞食，問我言：『某長者家，為在何處？』我心真實，無有虛妄，歡喜舉手，指示其家言：『彼處去，彼處去！日時欲過，勿復餘求。』以是因緣故，得報如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「彼國大城，名曰羅樓。我昔在中作貧女人，又織毛縷囊，賣以自活。居計轉貧，屋舍壞盡，遂至陌頭，近一大富好施長者家，織囊自活。日欲中時，若有沙門、婆羅門，持鉢乞食，問我言：『某長者家，為在何處？』我心真實，無有虛妄，歡喜舉手，指示其家言：『彼處去，彼處去！日時欲過，勿復餘求。』以是因緣故，得報如是。」

貧女人以隨喜心助行施者，得報如此，何況實行布施者也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧女人以隨喜心助行施者，得報如此，何況實行布施者也？

佛在世時，有五大國王。迦葉佛時，為善知識，出家為道。釋迦文佛出世，皆得道迹。今說一王得道因緣。國名槃提，王名憂達那，其國殷富，人民熾盛。王有二萬夫人，第一夫人，字月明，容儀端正，王甚愛敬。王時大會作眾伎樂，命月明舞。月明夫人衣以上服，金銀名寶、纓絡其身，舞甚奇雅，悅眾歡情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在世時，有五大國王。迦葉佛時，為善知識，出家為道。釋迦文佛出世，皆得道迹。今說一王得道因緣。國名槃提，王名憂達那，其國殷富，人民熾盛。王有二萬夫人，第一夫人，字月明，容儀端正，王甚愛敬。王時大會作眾伎樂，命月明舞。月明夫人衣以上服，金銀名寶、纓絡其身，舞甚奇雅，悅眾歡情。

王善能相，見其夫人將終相現，不過半歲，奄然殞逝，恩愛離苦，憂慼不視。月明怪而問之，王以死事大故，恐其憂惱，隱而不說。慇懃重問，王便答言：「汝壽命短，將終不久，愛離之情，是故愁耳！」月明白言：「夫生有死，自世之常，何獨憂耶？若顧隆念，但相告示，見放出家。」王善其言，聽其入道。王欲證明果報，增益信心，與之結誓語言：「汝若出家，持戒思惟，設未成道，必生天上。生天上已，還至我所。聽汝出家。」月明即許其誓。於是喚諸比丘尼，即度將去。以貴重能捨五欲，多來問訊，恭敬供養，妨其道業，是故遊行諸國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王善能相，見其夫人將終相現，不過半歲，奄然殞逝，恩愛離苦，憂慼不視。月明怪而問之，王以死事大故，恐其憂惱，隱而不說。慇懃重問，王便答言：「汝壽命短，將終不久，愛離之情，是故愁耳！」月明白言：「夫生有死，自世之常，何獨憂耶？若顧隆念，但相告示，見放出家。」王善其言，聽其入道。王欲證明果報，增益信心，與之結誓語言：「汝若出家，持戒思惟，設未成道，必生天上。生天上已，還至我所。聽汝出家。」月明即許其誓。於是喚諸比丘尼，即度將去。以貴重能捨五欲，多來問訊，恭敬供養，妨其道業，是故遊行諸國。

從出家日，數滿六月，持戒清淨，懃思惟道，厭惡世間，得阿那含道。於一聚落命終，即生色天上。觀昔因緣，於王有要，要赴本誓。觀王沒於五欲，𢤱戾難化。直爾而往，無以感發，宜以恐逼，爾乃降伏。便自變身，作大羅剎，衣毛振竪，執五尺刀，因王夜靜臥，去之不遠，在虛空中。王覺已，甚大怖畏。語言：「汝雖有士眾千萬，今唯屬我，不得自在。死時已至，何緣得濟？」王即報言：「我無因緣，惟恃本所作善，修心清淨，死生善處。」天可之言：「如此因緣，最為可恃，更無餘理！」王便問言：「汝是何神，使我大生怖畏退縮？」天答言：「我是月明夫人，王放出家，思惟離欲，生色天上；今來赴要。」王言：「汝雖說此，我猶不信，復汝本形，爾乃可信。」天即變形，如本月明，衣裳服飾如本，在王邊立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從出家日，數滿六月，持戒清淨，懃思惟道，厭惡世間，得阿那含道。於一聚落命終，即生色天上。觀昔因緣，於王有要，要赴本誓。觀王沒於五欲，𢤱戾難化。直爾而往，無以感發，宜以恐逼，爾乃降伏。便自變身，作大羅剎，衣毛振竪，執五尺刀，因王夜靜臥，去之不遠，在虛空中。王覺已，甚大怖畏。語言：「汝雖有士眾千萬，今唯屬我，不得自在。死時已至，何緣得濟？」王即報言：「我無因緣，惟恃本所作善，修心清淨，死生善處。」天可之言：「如此因緣，最為可恃，更無餘理！」王便問言：「汝是何神，使我大生怖畏退縮？」天答言：「我是月明夫人，王放出家，思惟離欲，生色天上；今來赴要。」王言：「汝雖說此，我猶不信，復汝本形，爾乃可信。」天即變形，如本月明，衣裳服飾如本，在王邊立。

王欲心發，即趣欲捉。月明念言：「此人欲態不淨，何可近之？」於是即還上昇虛空。為王說法，語王：「此身無常，彈指叵保，譬如朝露，日出則滅。不惟無常，貪著於身——王不見？盛年華色，老所吞滅，諸根朽邁，目視不明，耳聽不聰，形敗腐朽，無所復直。譬如釀酒，綟取淳味，糟無所直——是身既老，無可貪樂，唯有死在。是身既生，死常與俱，王不見？胎中死者，出胎死者，壯時死者，老時死者，是身危脆，死賊常隨，須臾叵信。身心火然，但是眾苦，心有三毒憂惱，身有寒熱、飢渴眾患，而不生厭，貪著我身。宮人妓女，華色五欲，國財妻子，悉非我有，死至之時，無一隨去，身自尚棄，何況餘物？生死憂喜，無一可奇，凡細愚闇，迷沒五欲，迴流生死，莫知出路。王是智人，何不厭離，出家求道？」王時善心生，許其出家。月明重化之曰：「若當出家，當求好師，當聞妙法，聞妙法已，受而修行，日夕精進，翹懃勿懈！」說此語已，忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王欲心發，即趣欲捉。月明念言：「此人欲態不淨，何可近之？」於是即還上昇虛空。為王說法，語王：「此身無常，彈指叵保，譬如朝露，日出則滅。不惟無常，貪著於身——王不見？盛年華色，老所吞滅，諸根朽邁，目視不明，耳聽不聰，形敗腐朽，無所復直。譬如釀酒，綟取淳味，糟無所直——是身既老，無可貪樂，唯有死在。是身既生，死常與俱，王不見？胎中死者，出胎死者，壯時死者，老時死者，是身危脆，死賊常隨，須臾叵信。身心火然，但是眾苦，心有三毒憂惱，身有寒熱、飢渴眾患，而不生厭，貪著我身。宮人妓女，華色五欲，國財妻子，悉非我有，死至之時，無一隨去，身自尚棄，何況餘物？生死憂喜，無一可奇，凡細愚闇，迷沒五欲，迴流生死，莫知出路。王是智人，何不厭離，出家求道？」王時善心生，許其出家。月明重化之曰：「若當出家，當求好師，當聞妙法，聞妙法已，受而修行，日夕精進，翹懃勿懈！」說此語已，忽然不現。

王至天明，禪位太子，捨離五欲，投迦旃延，出家為道。時人以其國王捨重榮利求正真道，臣吏、人民多來供養，恭敬問訊。妨修道業，於是遊行至摩竭國，佛為說法，得阿羅漢道。諸根靜默，無所求欲，執持瓦鉢，入王舍城，乞得宿飯，齋還林中，坐草而食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王至天明，禪位太子，捨離五欲，投迦旃延，出家為道。時人以其國王捨重榮利求正真道，臣吏、人民多來供養，恭敬問訊。妨修道業，於是遊行至摩竭國，佛為說法，得阿羅漢道。諸根靜默，無所求欲，執持瓦鉢，入王舍城，乞得宿飯，齋還林中，坐草而食。

洴沙王出遊遇見，詣林問訊：「汝本為王，出入營從，椎鐘鳴鼓，人民聚落、貲輸庫藏、珍奇資生自然。今作乞兒，獨行乞食，豈可樂耶？汝還罷道，相與分半國治！」道人答言：「我大國王，聚落甚多。今復何緣捨大就小？非我所宜！」洴沙王復問：「汝本食以上味，盛以寶器，今執瓦鉢，乞殘宿食，不亦難乎？汝本為王，勇夫將士侍衛，今日單獨，豈不恐怖？汝本在深宮，夫人、后妃、妓女娛樂，好聲妙色，盈悅耳目，坐以寶床，敷以綩綖細褥；今日飄然，獨宿林野，臥敷草蓐，豈不苦哉？」道人報言：「我以此知足，無所貪樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洴沙王出遊遇見，詣林問訊：「汝本為王，出入營從，椎鐘鳴鼓，人民聚落、貲輸庫藏、珍奇資生自然。今作乞兒，獨行乞食，豈可樂耶？汝還罷道，相與分半國治！」道人答言：「我大國王，聚落甚多。今復何緣捨大就小？非我所宜！」洴沙王復問：「汝本食以上味，盛以寶器，今執瓦鉢，乞殘宿食，不亦難乎？汝本為王，勇夫將士侍衛，今日單獨，豈不恐怖？汝本在深宮，夫人、后妃、妓女娛樂，好聲妙色，盈悅耳目，坐以寶床，敷以綩綖細褥；今日飄然，獨宿林野，臥敷草蓐，豈不苦哉？」道人報言：「我以此知足，無所貪樂。」

洴沙王言：「汝是可憐之人！」道人答言：「汝是可憐人，非我也！所以者何？汝為五欲所纏，恩愛所驅使，不得自在。我今心意靜悅，無欲自在，快樂種種。」為洴沙王說法已，王即還去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洴沙王言：「汝是可憐之人！」道人答言：「汝是可憐人，非我也！所以者何？汝為五欲所纏，恩愛所驅使，不得自在。我今心意靜悅，無欲自在，快樂種種。」為洴沙王說法已，王即還去。

問曰：「此四眾皆好佛道，欲行菩薩三事，有欲一日一夜行者，有欲七日行者，乃有終身行者，為得幾許福耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「此四眾皆好佛道，欲行菩薩三事，有欲一日一夜行者，有欲七日行者，乃有終身行者，為得幾許福耶？」

答曰：「此問甚深，吾不能答，唯佛能知此福多少。自捨如來，不能了也！如月氏國王欲求佛道故，作三十二塔，供養佛相。一一作之，至三十一時，有惡人觸王，王心退轉：『如此惡人云何可度？』即時迴心，捨生死向涅槃，作第三十二浮圖，以求解脫。由是因緣成羅漢道，是故此寺名波羅提木叉(秦言解脫生死)。自爾以來，未滿二百年，此寺今在，吾亦見之，寺寺皆有好形像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「此問甚深，吾不能答，唯佛能知此福多少。自捨如來，不能了也！如月氏國王欲求佛道故，作三十二塔，供養佛相。一一作之，至三十一時，有惡人觸王，王心退轉：『如此惡人云何可度？』即時迴心，捨生死向涅槃，作第三十二浮圖，以求解脫。由是因緣成羅漢道，是故此寺名波羅提木叉(秦言解脫生死)。自爾以來，未滿二百年，此寺今在，吾亦見之，寺寺皆有好形像。」

王去世後，一人得菴羅樹花，其色如金。是人得好花，欲為首飾，即自惟念：「此頭無常，壞時狐狗食噉，糞土同流，何用嚴飾！」即持入佛塔，見佛像相好，心生念言：「此是釋迦牟尼佛像相好。」續念佛功德：「佛是一切智人，大慈大悲，十力、四無所畏等功德。」念已，心熱毛竪，即以華上佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王去世後，一人得菴羅樹花，其色如金。是人得好花，欲為首飾，即自惟念：「此頭無常，壞時狐狗食噉，糞土同流，何用嚴飾！」即持入佛塔，見佛像相好，心生念言：「此是釋迦牟尼佛像相好。」續念佛功德：「佛是一切智人，大慈大悲，十力、四無所畏等功德。」念已，心熱毛竪，即以華上佛。

上佛已，念言：「雖聞佛說一華供養必得大報，不知齊限多少？」即出，見勸化道人，問言：「以一花散佛，得幾許福德？」答言：「我厭世苦，捨五欲，出家受戒而已，不讀經書。如此深事，我不能知，當問讀經聰明者！」即往問讀經道人，答言：「我如畫師，隨所聞見，無有天眼神通，不能知見善惡果報。」即示坐禪道人可往問：「坐禪道人上座是六通羅漢，必知此事！」即便往問念佛功德：「心熱毛竪，以一花散佛，得幾許福德？」阿羅漢即為觀之：捨此身已，次第受天上、人中福德，一世至千萬億世，從一大劫乃至八萬大劫，福猶不盡，過是以往，不能復知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上佛已，念言：「雖聞佛說一華供養必得大報，不知齊限多少？」即出，見勸化道人，問言：「以一花散佛，得幾許福德？」答言：「我厭世苦，捨五欲，出家受戒而已，不讀經書。如此深事，我不能知，當問讀經聰明者！」即往問讀經道人，答言：「我如畫師，隨所聞見，無有天眼神通，不能知見善惡果報。」即示坐禪道人可往問：「坐禪道人上座是六通羅漢，必知此事！」即便往問念佛功德：「心熱毛竪，以一花散佛，得幾許福德？」阿羅漢即為觀之：捨此身已，次第受天上、人中福德，一世至千萬億世，從一大劫乃至八萬大劫，福猶不盡，過是以往，不能復知。

阿羅漢自以眾所推舉，一花果報，云何不知？即語此人：「小住。」語已，遣化身至兜率天上，詣彌勒所。具稱賢者所說，表之彌勒：「得幾許果報？」彌勒答言：「不能知！正使恒河沙等一生補處菩薩尚不能知，況我一身？所以者何？佛有無量功德，福田甚良，於中種種果報無盡。待我將來成佛，乃能知之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢自以眾所推舉，一花果報，云何不知？即語此人：「小住。」語已，遣化身至兜率天上，詣彌勒所。具稱賢者所說，表之彌勒：「得幾許果報？」彌勒答言：「不能知！正使恒河沙等一生補處菩薩尚不能知，況我一身？所以者何？佛有無量功德，福田甚良，於中種種果報無盡。待我將來成佛，乃能知之！」