佛說自愛經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說自愛經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時國王詣佛所，遙見精舍，下車却蓋，解劍脫履，拱手直進，五體投地，稽首足下，却長跪白：「願以來日於四街道請佛及僧，施設微食！普令愚民知佛至尊，覩其儀式，傳世為則。願使眾生遠鬼妖蠱，悉奉五戒，以消國患！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時國王詣佛所，遙見精舍，下車却蓋，解劍脫履，拱手直進，五體投地，稽首足下，却長跪白：「願以來日於四街道請佛及僧，施設微食！普令愚民知佛至尊，覩其儀式，傳世為則。願使眾生遠鬼妖蠱，悉奉五戒，以消國患！」

世尊曰：「善哉，善哉！夫為國王，宜有明導，率民以道，請求來福。吾昔為王，亦奉諸佛、沙門、梵志，常行四等、六度，勤以致佛，巍巍無上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊曰：「善哉，善哉！夫為國王，宜有明導，率民以道，請求來福。吾昔為王，亦奉諸佛、沙門、梵志，常行四等、六度，勤以致佛，巍巍無上。」

王曰：「至真！誠如佛教，夫不種核無緣獲其果。吾受佛恩生世為人，去女即男，六情完具，景福之會值佛處世，盛明法化在於吾國，積善難量。乞退，嚴辦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「至真！誠如佛教，夫不種核無緣獲其果。吾受佛恩生世為人，去女即男，六情完具，景福之會值佛處世，盛明法化在於吾國，積善難量。乞退，嚴辦。」

世尊曰：「善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊曰：「善哉，善哉！」

王即還宮，平治大道，高下齊平；廣設帳幔，竪諸幢幡。自彼四衢至精舍門，挾道欄楯，羅燈如星，步有香爐；天樂眾伎，歌佛至尊之靈，諮嗟沙門清貞之德；散華雜寶，紛紛如雨，香湯灑地，却敷綩綖。王親通夜手自為饌，身往奉迎，稽首于地，長跪曰：「願世尊垂大慈，現影則濟眾生！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即還宮，平治大道，高下齊平；廣設帳幔，竪諸幢幡。自彼四衢至精舍門，挾道欄楯，羅燈如星，步有香爐；天樂眾伎，歌佛至尊之靈，諮嗟沙門清貞之德；散華雜寶，紛紛如雨，香湯灑地，却敷綩綖。王親通夜手自為饌，身往奉迎，稽首于地，長跪曰：「願世尊垂大慈，現影則濟眾生！」

佛起著法服，與諸沙門俱之四衢。王及群臣翼從左右，佛至就座。夫人、太子皆稽首于地，攘衣跣𮧬。行澡水已，手自斟酌。佛飯畢，稽首曰：「今設微食，願天人、鬼、龍、蜎蜚、蚑行、蠕動之類，令世世逢佛、逢法、逢沙門眾，去世穢臊，懷佛正真。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛起著法服，與諸沙門俱之四衢。王及群臣翼從左右，佛至就座。夫人、太子皆稽首于地，攘衣跣𮧬。行澡水已，手自斟酌。佛飯畢，稽首曰：「今設微食，願天人、鬼、龍、蜎蜚、蚑行、蠕動之類，令世世逢佛、逢法、逢沙門眾，去世穢臊，懷佛正真。」

佛言：「善哉！王為民父母，潤之以慈，導以大明，所願必得！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！王為民父母，潤之以慈，導以大明，所願必得！」

王曰：「普地之民，當別之際，咸曰自愛。自愛之義，其有要乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「普地之民，當別之際，咸曰自愛。自愛之義，其有要乎？」

世尊歎曰：「善哉問也！夫人處世，心懷毒念，口施毒言，身行毒業，斯三事出于心、身、口，唱成其惡，以加眾生。眾生被毒，即結怨恨，誓心欲報，或現世獲；或身終後，魂靈昇天，即下報之。人中、畜生、鬼、神、太山，更相剋賊，皆由宿命，非空生也。身三、口四、意三無惡，愚者恣之，不孝其親；敬奉鬼妖，婬亂酒悖，就下賤之濁，以致危身滅族之禍，死入太山湯火之酷，長不獲人身，去佛遠正，不樂沙門之清戒，常與愚會。斯謂樂危亡之禍，不自愛者也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊歎曰：「善哉問也！夫人處世，心懷毒念，口施毒言，身行毒業，斯三事出于心、身、口，唱成其惡，以加眾生。眾生被毒，即結怨恨，誓心欲報，或現世獲；或身終後，魂靈昇天，即下報之。人中、畜生、鬼、神、太山，更相剋賊，皆由宿命，非空生也。身三、口四、意三無惡，愚者恣之，不孝其親；敬奉鬼妖，婬亂酒悖，就下賤之濁，以致危身滅族之禍，死入太山湯火之酷，長不獲人身，去佛遠正，不樂沙門之清戒，常與愚會。斯謂樂危亡之禍，不自愛者也！」

王曰：「善，善唯佛教誡！願聞自愛其則云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「善，善唯佛教誡！願聞自愛其則云何？」

佛言：「自愛之法，先三自歸，以法養親，慈愛人物，悲愍愚惑，見正喜進，平等普護，安濟眾生，施斯四恩，布施窮乏；眾生無怨，諸天祐育，眾橫不加，牢獄、利劍、諸毒消歇，親安族興，生無災患，死得上天，常與明會。斯謂自愛者也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自愛之法，先三自歸，以法養親，慈愛人物，悲愍愚惑，見正喜進，平等普護，安濟眾生，施斯四恩，布施窮乏；眾生無怨，諸天祐育，眾橫不加，牢獄、利劍、諸毒消歇，親安族興，生無災患，死得上天，常與明會。斯謂自愛者也！」

王曰：「善哉！唯佛教誡！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「善哉！唯佛教誡！」

「誠高行賢者，清貞守真；穢利、邪樂不以染心；口四不言，三凶遠身；危命全行，諸佛所珍；親安族興，終得上天；常得福會。斯謂自愛者也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誠高行賢者，清貞守真；穢利、邪樂不以染心；口四不言，三凶遠身；危命全行，諸佛所珍；親安族興，終得上天；常得福會。斯謂自愛者也！」

王曰：「善哉！唯佛教真！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「善哉！唯佛教真！」

「眾毒橫加，忍默不說；慈惻愍彼，終始濟之；精進不怠，紹心三尊；外靜內寂，殖念道根；深觀聖趣，明化真言；孝親濟已，導眾使然；常與福會。斯謂自愛者也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾毒橫加，忍默不說；慈惻愍彼，終始濟之；精進不怠，紹心三尊；外靜內寂，殖念道根；深觀聖趣，明化真言；孝親濟已，導眾使然；常與福會。斯謂自愛者也！」

王曰：「善哉！唯佛教真！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「善哉！唯佛教真！」

觀者無數，時有兩商人，一人念曰：「佛身丈六，華色紫金，頂有肉髻，項有日光，巍巍難言。佛如帝王，沙門猶忠臣。佛陳明法，沙門誦宣。斯王明矣，知佛可尊！」佛知其念，熟視之，其人心喜，喜如獲寶。其一人念曰：「斯王愚惑，爾為國主，將復何求？佛者若牛，弟子猶車。彼牛牽車，東西南北；佛亦猶然。子有何道，屈意奉之乎？」佛知其有惡念，必獲其殃，愴然愍之。其人心懼，若有所遭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀者無數，時有兩商人，一人念曰：「佛身丈六，華色紫金，頂有肉髻，項有日光，巍巍難言。佛如帝王，沙門猶忠臣。佛陳明法，沙門誦宣。斯王明矣，知佛可尊！」佛知其念，熟視之，其人心喜，喜如獲寶。其一人念曰：「斯王愚惑，爾為國主，將復何求？佛者若牛，弟子猶車。彼牛牽車，東西南北；佛亦猶然。子有何道，屈意奉之乎？」佛知其有惡念，必獲其殃，愴然愍之。其人心懼，若有所遭。

二人俱去，三十里停宿，沽酒飲之，共平屬事，訟之紛紛。其善念者，四王遣善神護焉。毒心謗佛者，太山鬼令酒入腸，猶火燒身，出停路臥，即宛轉落車轍中。晨有商人車五百乘，轢殺之焉，伴求而見其然，曰：「吾衰矣！還國見疑取物，去為不義。」遂輕身委財而逝，展轉遠邁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二人俱去，三十里停宿，沽酒飲之，共平屬事，訟之紛紛。其善念者，四王遣善神護焉。毒心謗佛者，太山鬼令酒入腸，猶火燒身，出停路臥，即宛轉落車轍中。晨有商人車五百乘，轢殺之焉，伴求而見其然，曰：「吾衰矣！還國見疑取物，去為不義。」遂輕身委財而逝，展轉遠邁。

去舍衛數萬里有一國，國王崩無太子，讖書云：「中土有微人，當王斯土。」群僚議曰：「國之無君，猶體之無首，難以久立也！故王有馬，常為王禮。若有任王者，馬必屈膝！」僉曰：「大善！」即具嚴駕，以王印綬著車上，人馬填路，觀者莫不揮涕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去舍衛數萬里有一國，國王崩無太子，讖書云：「中土有微人，當王斯土。」群僚議曰：「國之無君，猶體之無首，難以久立也！故王有馬，常為王禮。若有任王者，馬必屈膝！」僉曰：「大善！」即具嚴駕，以王印綬著車上，人馬填路，觀者莫不揮涕。

商人亦出觀，國太史曰：「彼有黃雲之蓋，斯者氣也！」神馬直進，屈膝舐商人足。群臣欣豫，香湯澡浴，拜為國王，僉然稱臣。王曰：「余本商人，無德於民，不任天位也！」群僚曰：「天授有德，神馬屈膝！」於是遂處王宮，聽省國政。深惟曰：「余無微善，何緣獲此？必是佛恩使之然也！」晨在御座歎佛無上之聖，率諸群僚，向舍衛稽首曰：「賤人蒙世尊潤，獲為人王。斯土傳世，不知有佛；流俗之書，亦無記焉。願以大明，開斯國人之聾盲！明日願與應真眾垂意，顧斯一時三月！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商人亦出觀，國太史曰：「彼有黃雲之蓋，斯者氣也！」神馬直進，屈膝舐商人足。群臣欣豫，香湯澡浴，拜為國王，僉然稱臣。王曰：「余本商人，無德於民，不任天位也！」群僚曰：「天授有德，神馬屈膝！」於是遂處王宮，聽省國政。深惟曰：「余無微善，何緣獲此？必是佛恩使之然也！」晨在御座歎佛無上之聖，率諸群僚，向舍衛稽首曰：「賤人蒙世尊潤，獲為人王。斯土傳世，不知有佛；流俗之書，亦無記焉。願以大明，開斯國人之聾盲！明日願與應真眾垂意，顧斯一時三月！」

佛告阿難：「勅諸比丘！明日彼王請，皆當徐徐變化現神尊德，令其國民咸共覩焉！」諸天聞佛至彼教化，相率導從，作樂歌德，寶帳幢幡，華下紛紛，光色耀人。佛及應真皆坐正殿，王案舍衛國王供養明法，身自斟酌畢，以小机於佛前坐，佛廣說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「勅諸比丘！明日彼王請，皆當徐徐變化現神尊德，令其國民咸共覩焉！」諸天聞佛至彼教化，相率導從，作樂歌德，寶帳幢幡，華下紛紛，光色耀人。佛及應真皆坐正殿，王案舍衛國王供養明法，身自斟酌畢，以小机於佛前坐，佛廣說法。

王曰：「吾本微人，素無快德，何緣獲斯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「吾本微人，素無快德，何緣獲斯？」

佛告王曰：「昔彼王飯佛，王心念言：『佛如國王，沙門猶臣下。』王種斯栽，今自獲其果。彼一人云：『佛若牛，弟子如車。』彼自種車轢之栽，今在太山為火車所轢，自獲其果也。非王勇健所能致矣！為善福隨，履惡禍追，響之應聲，善惡如音，非天、龍、鬼、神所為，非先靈所為，造之者心、成身口矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「昔彼王飯佛，王心念言：『佛如國王，沙門猶臣下。』王種斯栽，今自獲其果。彼一人云：『佛若牛，弟子如車。』彼自種車轢之栽，今在太山為火車所轢，自獲其果也。非王勇健所能致矣！為善福隨，履惡禍追，響之應聲，善惡如音，非天、龍、鬼、神所為，非先靈所為，造之者心、成身口矣！」

佛說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈曰：

「心為法本， 心尊心使， 中心作惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心為法本， 心尊心使， 中心作惡，

即言即行， 罪苦自追， 車轢于轍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即言即行， 罪苦自追， 車轢于轍。

心為法本， 心尊心使， 中心念善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心為法本， 心尊心使， 中心念善，

即言即行， 福樂自追， 如影隨形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即言即行， 福樂自追， 如影隨形。」

世尊又告王曰：「眾惡之罪，最重有五。不孝不忠，殺親殺君，家滅國亂，重罪一也。羅漢之行，得空、不願、無想之定，與佛齊意，拯濟眾生，而愚向之，重罪二也。佛者，眾罪已畢，景福會成，相好十力，法導眾生，慈悲喜護，心過慈母，而愚惡謗，重罪三也。清淨沙門，志清行高；懷抱經法，助佛化愚。諸佛相紹繼，眾生得度，皆由眾僧。佞讒交搆，以致不調。僧不調，政法毀，民狂走。政法毀、民狂走者，三道興，惱比丘僧，重罪四也。佛之尊廟，寶物水土，眾生赤心以貢三尊，愚人或毀盜之，重罪五也。犯斯五者，罪無請，謂之自殺身、自滅族、自投太山火矣！五罪之重，重於須彌，慎無犯焉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊又告王曰：「眾惡之罪，最重有五。不孝不忠，殺親殺君，家滅國亂，重罪一也。羅漢之行，得空、不願、無想之定，與佛齊意，拯濟眾生，而愚向之，重罪二也。佛者，眾罪已畢，景福會成，相好十力，法導眾生，慈悲喜護，心過慈母，而愚惡謗，重罪三也。清淨沙門，志清行高；懷抱經法，助佛化愚。諸佛相紹繼，眾生得度，皆由眾僧。佞讒交搆，以致不調。僧不調，政法毀，民狂走。政法毀、民狂走者，三道興，惱比丘僧，重罪四也。佛之尊廟，寶物水土，眾生赤心以貢三尊，愚人或毀盜之，重罪五也。犯斯五者，罪無請，謂之自殺身、自滅族、自投太山火矣！五罪之重，重於須彌，慎無犯焉！」

佛說經竟，王及群臣皆得須陀洹，受五戒為清信士。國民有作沙門者、守戒為清信士者，遂以五戒、十善為國政，諸天祐護，國遂興矣！諸天、龍、神、王、臣、黎民，無不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經竟，王及群臣皆得須陀洹，受五戒為清信士。國民有作沙門者、守戒為清信士者，遂以五戒、十善為國政，諸天祐護，國遂興矣！諸天、龍、神、王、臣、黎民，無不歡喜。