五苦章句經(一名淨除罪蓋娛樂佛法經，一名諸天五苦經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五苦章句經(一名淨除罪蓋娛樂佛法經，一名諸天五苦經)

東晉西域沙門竺曇無蘭譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉西域沙門竺曇無蘭譯

世尊曰：「三界、五道生死不絕，凡有五苦。何謂五苦？一曰諸天苦，二曰人道苦，三曰畜生苦，四曰餓鬼苦，五曰地獄苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊曰：「三界、五道生死不絕，凡有五苦。何謂五苦？一曰諸天苦，二曰人道苦，三曰畜生苦，四曰餓鬼苦，五曰地獄苦。

「何謂諸天苦？從第一天上至二十八天，除中阿那含天，皆是持五戒、守十善、行四禪者得生其上。無道慧意故，有生老病死，亦有不盡其天壽者，隨其先世所作故，壽命有長短。諸天有二大災：一曰命盡，二曰劫盡。劫盡有三因緣：一曰大火，二曰大風，三曰大水。命盡有七證：一曰項中光滅，二曰頭上華萎，三曰顏色為變，四曰衣上塵土，五曰腋下汗出，六曰身形損瘦，七曰蠅著自然，離於本座。遭水災時，大洪水起，齊十五天，其中所有無不盡者；遭風災時，隨藍大風四起，吹須彌山及諸名山，山山相摶，令如粉塵，無不盡者；遭火災時，七日竝出，凝住不行，燒滅天地，皆如融金，欲界所有其中皆盡。最上四天，雖壽八十億四千萬劫，要當皆死，屬八惡道，是謂一苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂諸天苦？從第一天上至二十八天，除中阿那含天，皆是持五戒、守十善、行四禪者得生其上。無道慧意故，有生老病死，亦有不盡其天壽者，隨其先世所作故，壽命有長短。諸天有二大災：一曰命盡，二曰劫盡。劫盡有三因緣：一曰大火，二曰大風，三曰大水。命盡有七證：一曰項中光滅，二曰頭上華萎，三曰顏色為變，四曰衣上塵土，五曰腋下汗出，六曰身形損瘦，七曰蠅著自然，離於本座。遭水災時，大洪水起，齊十五天，其中所有無不盡者；遭風災時，隨藍大風四起，吹須彌山及諸名山，山山相摶，令如粉塵，無不盡者；遭火災時，七日竝出，凝住不行，燒滅天地，皆如融金，欲界所有其中皆盡。最上四天，雖壽八十億四千萬劫，要當皆死，屬八惡道，是謂一苦。

「二曰人道苦。有百千種，人實為疲勞。從奴婢、下使、乞兒、賤人，中間富貴，上至帝王、轉輪聖王，皆有生老病死、飢渴寒熱、苦痛愁惱、憂患災變，或有兵賊、牢獄刑戮、火燒水溺、墜落堆廅、塼石刀杖、奔車逸馬、怨家劫盜，更相傷害：其死萬端，一切眾生，未脫三界，皆共有之，是謂二苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二曰人道苦。有百千種，人實為疲勞。從奴婢、下使、乞兒、賤人，中間富貴，上至帝王、轉輪聖王，皆有生老病死、飢渴寒熱、苦痛愁惱、憂患災變，或有兵賊、牢獄刑戮、火燒水溺、墜落堆廅、塼石刀杖、奔車逸馬、怨家劫盜，更相傷害：其死萬端，一切眾生，未脫三界，皆共有之，是謂二苦。

「三曰畜生苦。蜎蜚蠕動、蚑行喘息、飛鳥走獸，上至象、龍、金翅鳥王皆是畜生，亦有飢渴寒熱、憂患勤苦，強者伏弱、更相噉食，或有屠殺、田獵、網羅，以肉供人：其變萬端，不可具說，是謂三苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三曰畜生苦。蜎蜚蠕動、蚑行喘息、飛鳥走獸，上至象、龍、金翅鳥王皆是畜生，亦有飢渴寒熱、憂患勤苦，強者伏弱、更相噉食，或有屠殺、田獵、網羅，以肉供人：其變萬端，不可具說，是謂三苦。

「四曰餓鬼苦。有九種餓鬼，第一輩者，身長一由旬，頸所咽處，如一鍼孔，行步之時，支節骨解，如五百車聲。咽火炎出，自相燒然，若見流水，往即枯竭，不得一咽。或得一咽，化為膿血，或為沸屎，或為銅銷。咽自然大，熱爛下過，無不洞徹。罪過未畢，身自然復如是。皆先時為人，治生暴逆，恐怛迫脅，不以道理，慳貪獨食，故受此殃。是謂四苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四曰餓鬼苦。有九種餓鬼，第一輩者，身長一由旬，頸所咽處，如一鍼孔，行步之時，支節骨解，如五百車聲。咽火炎出，自相燒然，若見流水，往即枯竭，不得一咽。或得一咽，化為膿血，或為沸屎，或為銅銷。咽自然大，熱爛下過，無不洞徹。罪過未畢，身自然復如是。皆先時為人，治生暴逆，恐怛迫脅，不以道理，慳貪獨食，故受此殃。是謂四苦。

「五曰地獄苦。鐵城鑊湯，劍樹刀山，鐵柱消銅，膿血寒氷，沸屎醎水，竹葉火車，爐炭火釘，十六毒刺，烏鵲狡狗、鶉鳥屈鳥——其鳥喙𭉨純是剛鐵，飛入人口，表裏洞徹——食人五藏，東西南北，無有避處。苦毒罪獄，凡有十八，諸受罪者，不問尊卑，隨惡輕重，各自受之。或有一劫半劫畢者，不能不翅者。罪畢還生世間，受諸餘殃。是謂五苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五曰地獄苦。鐵城鑊湯，劍樹刀山，鐵柱消銅，膿血寒氷，沸屎醎水，竹葉火車，爐炭火釘，十六毒刺，烏鵲狡狗、鶉鳥屈鳥——其鳥喙𭉨純是剛鐵，飛入人口，表裏洞徹——食人五藏，東西南北，無有避處。苦毒罪獄，凡有十八，諸受罪者，不問尊卑，隨惡輕重，各自受之。或有一劫半劫畢者，不能不翅者。罪畢還生世間，受諸餘殃。是謂五苦。

「八惡處者：一曰地獄；二曰餓鬼；三曰畜生；四曰邊地；五曰長壽天；六曰雖得人身，盲聾瘖瘂、手足殘跛，不能聽受；七曰雖得人身，六情完具，世智辯聰，學世經典，信邪倒見，祠祀鬼妖，或屠殺田獵，肆心放意，欺偽萬端，不信三尊，從是後身，還入地獄，從冥入冥，無有脫時，時得為人，復不信正，不奉三尊，誹謗聖道；八曰生佛故處。是謂八惡，亦謂八難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八惡處者：一曰地獄；二曰餓鬼；三曰畜生；四曰邊地；五曰長壽天；六曰雖得人身，盲聾瘖瘂、手足殘跛，不能聽受；七曰雖得人身，六情完具，世智辯聰，學世經典，信邪倒見，祠祀鬼妖，或屠殺田獵，肆心放意，欺偽萬端，不信三尊，從是後身，還入地獄，從冥入冥，無有脫時，時得為人，復不信正，不奉三尊，誹謗聖道；八曰生佛故處。是謂八惡，亦謂八難。

「三惡道者，是一切眾生之家。暫得為人，暫得為天，譬如作客，日少、歸家日多，學者思之，勤力精進，可得脫苦。人身難得，六情難具，口辯難中，才聰難致，壽命難獲，明人難遭，直信難有，大心難發，經法難聞，如來難值。世間有樹，名優曇鉢，但有實、無有華，如來出世乃有華耳！已得人身，六情完具，口辯才聰，壽命延長，遭值明人，發菩薩心，直信不還，具聞經法，遇如來世，此皆宿行。覆福德人，從明入明，尋如來迹，累行不止。會於道場，無毀其根，忘失前功，一失道意，動有劫數，慎之，慎之！一切眾生，常在長獄——有十二重城圍之，以三重棘籬籬之，常有六拔刀賊伺之——能於其中得脫出者，甚難，甚難！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三惡道者，是一切眾生之家。暫得為人，暫得為天，譬如作客，日少、歸家日多，學者思之，勤力精進，可得脫苦。人身難得，六情難具，口辯難中，才聰難致，壽命難獲，明人難遭，直信難有，大心難發，經法難聞，如來難值。世間有樹，名優曇鉢，但有實、無有華，如來出世乃有華耳！已得人身，六情完具，口辯才聰，壽命延長，遭值明人，發菩薩心，直信不還，具聞經法，遇如來世，此皆宿行。覆福德人，從明入明，尋如來迹，累行不止。會於道場，無毀其根，忘失前功，一失道意，動有劫數，慎之，慎之！一切眾生，常在長獄——有十二重城圍之，以三重棘籬籬之，常有六拔刀賊伺之——能於其中得脫出者，甚難，甚難！

「何謂長獄？謂三界也。何謂十二重城？謂十二因緣也。何謂三重棘籬？謂三毒也。何謂六拔刀賊？謂六情也。已發道心，當具禁戒、四等大慈、六波羅蜜、安般守意、三十七品、諸禪三昧總持之門。等一切法，意無高無下，無想無願，出三脫門，得三治法，分別三向，曉三達智，無縛無解；不求諸天、人中之尊，轉輪王位不動其心，不畏罪苦，不計有勞，志在一切，無所榮兾，解三界空，不習三有，是謂得出十二長獄。知十二因緣所起所滅，能斷癡本，是謂得出十二重城。知婬、怒、癡三垢無原，意不復著，是謂得拔三重棘籬。曉了六情，皆無本末，譬如芭蕉，意不縛愛，是謂得離六拔刀賊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂長獄？謂三界也。何謂十二重城？謂十二因緣也。何謂三重棘籬？謂三毒也。何謂六拔刀賊？謂六情也。已發道心，當具禁戒、四等大慈、六波羅蜜、安般守意、三十七品、諸禪三昧總持之門。等一切法，意無高無下，無想無願，出三脫門，得三治法，分別三向，曉三達智，無縛無解；不求諸天、人中之尊，轉輪王位不動其心，不畏罪苦，不計有勞，志在一切，無所榮兾，解三界空，不習三有，是謂得出十二長獄。知十二因緣所起所滅，能斷癡本，是謂得出十二重城。知婬、怒、癡三垢無原，意不復著，是謂得拔三重棘籬。曉了六情，皆無本末，譬如芭蕉，意不縛愛，是謂得離六拔刀賊。

「要當先解，無我無人，都無所作；無所不作，所作功德，億劫不惓。譬如鳥飛虛空，無有足迹，作無跡行無能見者；不與罪事、諸惡因緣大如毛髮，是謂發菩薩心者能度苦厄。居家為牢獄，妻色、兒息、財物、珍寶為下，為是銀鐺杻械，恩愛癡著，為是重擔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「要當先解，無我無人，都無所作；無所不作，所作功德，億劫不惓。譬如鳥飛虛空，無有足迹，作無跡行無能見者；不與罪事、諸惡因緣大如毛髮，是謂發菩薩心者能度苦厄。居家為牢獄，妻色、兒息、財物、珍寶為下，為是銀鐺杻械，恩愛癡著，為是重擔。」

佛告諸弟子：「一切善男子、善女人！汝已出家，為得離獄，棄捐妻子，為得脫械，如何不能放捨重擔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「一切善男子、善女人！汝已出家，為得離獄，棄捐妻子，為得脫械，如何不能放捨重擔？」

諸沙門曰：「我無所擔！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸沙門曰：「我無所擔！」

佛言：「汝沙門著吾我人，貪身計壽，是汝重擔；專求供養，畜積所有，是汝重擔；同學不和，反親白衣，是汝重擔；自大種姓，貢高憍綺，是汝重擔；恃智慢愚，輕邈他人，是汝重擔；很戾自用，不受人諫，是汝重擔；食無節度，飲酒貪味，是汝重擔；法服不具，著俗衣裳，是汝重擔；外似如法，內懷諛諂，是汝重擔；不制六情，毀戒犯欲，是汝重擔；賦斂百姓，興起寺廟，是汝重擔；祠祀鬼母，祈請福願，是汝重擔；假託佛法，呪術治病，是汝重擔；違負眾祐，犯四重禁，是汝重擔；栖息無恒，不還廟房，是汝重擔。不捨擔者，後入地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝沙門著吾我人，貪身計壽，是汝重擔；專求供養，畜積所有，是汝重擔；同學不和，反親白衣，是汝重擔；自大種姓，貢高憍綺，是汝重擔；恃智慢愚，輕邈他人，是汝重擔；很戾自用，不受人諫，是汝重擔；食無節度，飲酒貪味，是汝重擔；法服不具，著俗衣裳，是汝重擔；外似如法，內懷諛諂，是汝重擔；不制六情，毀戒犯欲，是汝重擔；賦斂百姓，興起寺廟，是汝重擔；祠祀鬼母，祈請福願，是汝重擔；假託佛法，呪術治病，是汝重擔；違負眾祐，犯四重禁，是汝重擔；栖息無恒，不還廟房，是汝重擔。不捨擔者，後入地獄。」

佛言：「有大白象，力壯移山，壞地成澗，拔樹碎石；象力無雙，有人以髮絆繫其脚，象為之躄，不能復動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有大白象，力壯移山，壞地成澗，拔樹碎石；象力無雙，有人以髮絆繫其脚，象為之躄，不能復動。」

佛告諸弟子：「當解此譬，當善思之！若有賢者，居家為道，厭世所有，苦空非身，常欲出身，為道辭家妻子，當就明師，受持法服。臨出之日，妻子戀泣，悲訴聲哀，其辭辛苦。賢者覩之，心為悵然，意即迴變，為妻子所惑，無復出家之志，是如髮繫象，不能復動，長受衰矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「當解此譬，當善思之！若有賢者，居家為道，厭世所有，苦空非身，常欲出身，為道辭家妻子，當就明師，受持法服。臨出之日，妻子戀泣，悲訴聲哀，其辭辛苦。賢者覩之，心為悵然，意即迴變，為妻子所惑，無復出家之志，是如髮繫象，不能復動，長受衰矣！」

佛言：「一切壯無過心，心是怨家，常欺誤人。心取地獄，心取餓鬼，心取畜生，心取天人，作形貌者，皆心所為，能伏心為道者，其力最多。吾與心鬪，其劫無數，今乃得佛，獨步三界，皆心所為。一切眾香，莫過栴檀；其香無量，香價貴於閻浮提金。又療人病，人有中毒，頭痛體熱，磨栴檀屑，以塗其上，若以服之，病即除愈，一切眾生莫不願得。有人大得栴檀香樹，束薪賣之，無買之者。佛在世時，所說經法，令人得道，無不度者。般泥洹後，十二部經留在世間，動有卷數，無人視者，亦如栴檀，束薪賣之，無有買之者也。一切臭木，莫過伊蘭，其臭毒惡，人見惡之，畏聞其氣。伊蘭、栴檀生有四輩。何謂為四？一曰有栴檀樹，伊蘭遶之；二曰有伊蘭樹，栴檀圍之；三曰有栴檀，栴檀自為叢林；四曰有伊蘭，伊蘭以相圍遶。何謂栴檀伊蘭遶之？有家長者，直信為道，妻子室內不從其教，奉邪倒見，祠祀鬼妖，不從教令，是謂栴檀伊蘭繞之者也。何謂伊蘭栴檀圍之？有家長者，信邪倒見，祠祀鬼妖，妻子、兒婦、家內大小直信三尊，不失八齋，布施為德，六度不廢；長者呵止，不從其教，竊避為之，是謂伊蘭為主，栴檀圍之者也。何謂栴檀栴檀以為叢林？有家長者為道，室家眷屬，皆隨其教，不相違戾，直信三尊，心意和同，是謂栴檀栴檀以為叢林者也。何謂伊蘭伊蘭自相圍遶？有家長者，信邪倒見，具行十惡，祠祀鬼妖，闔門烹殺，意同歡喜，是謂伊蘭伊蘭自相圍繞者也。此四輩因緣，皆由宿命意行不同，故令不和。是以律經明曉因緣，獲罪福事。若祠祀家殺生，鬼飼不與從事，不食其飲食。若入山澤，見飛鳥走獸聚食，終不驚怛，斷其食味。若見屠殺猪羊、網獵、刑戮罪人，不得看視，當避捨之。縱不得避，當起大慈，誓願僧那：『我得佛時，使我剎中飲食自然，無令有此諸惡因緣！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切壯無過心，心是怨家，常欺誤人。心取地獄，心取餓鬼，心取畜生，心取天人，作形貌者，皆心所為，能伏心為道者，其力最多。吾與心鬪，其劫無數，今乃得佛，獨步三界，皆心所為。一切眾香，莫過栴檀；其香無量，香價貴於閻浮提金。又療人病，人有中毒，頭痛體熱，磨栴檀屑，以塗其上，若以服之，病即除愈，一切眾生莫不願得。有人大得栴檀香樹，束薪賣之，無買之者。佛在世時，所說經法，令人得道，無不度者。般泥洹後，十二部經留在世間，動有卷數，無人視者，亦如栴檀，束薪賣之，無有買之者也。一切臭木，莫過伊蘭，其臭毒惡，人見惡之，畏聞其氣。伊蘭、栴檀生有四輩。何謂為四？一曰有栴檀樹，伊蘭遶之；二曰有伊蘭樹，栴檀圍之；三曰有栴檀，栴檀自為叢林；四曰有伊蘭，伊蘭以相圍遶。何謂栴檀伊蘭遶之？有家長者，直信為道，妻子室內不從其教，奉邪倒見，祠祀鬼妖，不從教令，是謂栴檀伊蘭繞之者也。何謂伊蘭栴檀圍之？有家長者，信邪倒見，祠祀鬼妖，妻子、兒婦、家內大小直信三尊，不失八齋，布施為德，六度不廢；長者呵止，不從其教，竊避為之，是謂伊蘭為主，栴檀圍之者也。何謂栴檀栴檀以為叢林？有家長者為道，室家眷屬，皆隨其教，不相違戾，直信三尊，心意和同，是謂栴檀栴檀以為叢林者也。何謂伊蘭伊蘭自相圍遶？有家長者，信邪倒見，具行十惡，祠祀鬼妖，闔門烹殺，意同歡喜，是謂伊蘭伊蘭自相圍繞者也。此四輩因緣，皆由宿命意行不同，故令不和。是以律經明曉因緣，獲罪福事。若祠祀家殺生，鬼飼不與從事，不食其飲食。若入山澤，見飛鳥走獸聚食，終不驚怛，斷其食味。若見屠殺猪羊、網獵、刑戮罪人，不得看視，當避捨之。縱不得避，當起大慈，誓願僧那：『我得佛時，使我剎中飲食自然，無令有此諸惡因緣！』」

曰：「昔者國王夫人付香不與屠者之妻，生死作對因緣，展轉相緣，或罪緣福，或福緣罪，罪福之會，有二栽果，心以生想，為行種栽，以有根孽，後受報果，此屠者之妻，為罪緣福，後相經歷，輒當過生，為種苦本，是以不與香也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「昔者國王夫人付香不與屠者之妻，生死作對因緣，展轉相緣，或罪緣福，或福緣罪，罪福之會，有二栽果，心以生想，為行種栽，以有根孽，後受報果，此屠者之妻，為罪緣福，後相經歷，輒當過生，為種苦本，是以不與香也。

「夫父子、夫婦、兄弟、家室、知識、奴婢有五因緣。何謂為五？一曰怨家，二曰債主，三曰償債，四曰本願，五曰真友。何謂怨家？父子、夫婦、兄弟、宗親、知識、奴婢相遇相殺，是謂怨家。何謂債主？父母致財，子散用之，是謂債主。何謂償債？子主致財，供給父母，是謂償債。何謂本願？先世發意，欲為家室善心歡喜，厚相敬從，是謂本願。何謂真友？先世宿命，以道法因緣共相承事，後相經過，生則明法，精進志和，是謂真友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫父子、夫婦、兄弟、家室、知識、奴婢有五因緣。何謂為五？一曰怨家，二曰債主，三曰償債，四曰本願，五曰真友。何謂怨家？父子、夫婦、兄弟、宗親、知識、奴婢相遇相殺，是謂怨家。何謂債主？父母致財，子散用之，是謂債主。何謂償債？子主致財，供給父母，是謂償債。何謂本願？先世發意，欲為家室善心歡喜，厚相敬從，是謂本願。何謂真友？先世宿命，以道法因緣共相承事，後相經過，生則明法，精進志和，是謂真友。

「昔者阿難邠邸家有五福德因緣。何謂為五？一曰時節，二曰身教，三曰口言，四曰一味，五曰和順。何謂時節？晝夜六時，不失禮敬，是謂時節。何謂身教？長者起時，室內大小無不隨者，是謂身教。何謂口言？長者欲有所作興福事時，先報家中，皆從其教，是謂口言。何謂一味？衣食平等，奴婢亦然，是謂一味。何謂和順？上下相從，不相違戾，是謂和順。以是五福，家中奴婢、牛馬六畜、蜎飛蠕動死皆生天；其有人家，宿止經歷，飛鳥走獸過其居屋者，死皆亦生天。用長者家，合門之內能言之屬、口誦法者，經聲不絕，其有聞音入耳中者，無不歡喜，心則是本，是故生天；亦是長者本願所致，從無數劫來，口言篤信，不欺慢人，不與諸惡，共作因緣，功德純淑大，僧那力故使其然。天地境界遭三災時，其中所有一切皆盡，不及彼界。大劫盡時，一佛境界，其中凡有百億須彌山，百億鐵圍山，一切皆盡，不及彼佛國也。如是十方諸佛國，無極虛空，無極眾生，無極佛國，無邊虛空，無際眾生，無原大千國土，如來滿中以億劫之壽，不說眾生有始有終，如來之智了知一切眾生無底故，言般若波羅蜜無底，眾生無底。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「昔者阿難邠邸家有五福德因緣。何謂為五？一曰時節，二曰身教，三曰口言，四曰一味，五曰和順。何謂時節？晝夜六時，不失禮敬，是謂時節。何謂身教？長者起時，室內大小無不隨者，是謂身教。何謂口言？長者欲有所作興福事時，先報家中，皆從其教，是謂口言。何謂一味？衣食平等，奴婢亦然，是謂一味。何謂和順？上下相從，不相違戾，是謂和順。以是五福，家中奴婢、牛馬六畜、蜎飛蠕動死皆生天；其有人家，宿止經歷，飛鳥走獸過其居屋者，死皆亦生天。用長者家，合門之內能言之屬、口誦法者，經聲不絕，其有聞音入耳中者，無不歡喜，心則是本，是故生天；亦是長者本願所致，從無數劫來，口言篤信，不欺慢人，不與諸惡，共作因緣，功德純淑大，僧那力故使其然。天地境界遭三災時，其中所有一切皆盡，不及彼界。大劫盡時，一佛境界，其中凡有百億須彌山，百億鐵圍山，一切皆盡，不及彼佛國也。如是十方諸佛國，無極虛空，無極眾生，無極佛國，無邊虛空，無際眾生，無原大千國土，如來滿中以億劫之壽，不說眾生有始有終，如來之智了知一切眾生無底故，言般若波羅蜜無底，眾生無底。」

曰：「佛又說：『有四種生：一曰胎生，二曰卵生，三曰濕生，四曰化生。』此分別說耳，示語一切使知種類。三界五道眾生，一切所有皆是化生，故言一切如化、如夢、如影、如響、如水月形，無有作者。先了此意，乃可為道。道亦如化，一切無原、無造、無作、無始、無終，新學聞之，其意驚疑。諸驚疑者，有三因緣：一曰本功德少，二曰不得明師，三曰不勤於經學。自用意著於吾我，逐於名色，貪求利養，所行諛諂，無有至信，如是不能近深法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「佛又說：『有四種生：一曰胎生，二曰卵生，三曰濕生，四曰化生。』此分別說耳，示語一切使知種類。三界五道眾生，一切所有皆是化生，故言一切如化、如夢、如影、如響、如水月形，無有作者。先了此意，乃可為道。道亦如化，一切無原、無造、無作、無始、無終，新學聞之，其意驚疑。諸驚疑者，有三因緣：一曰本功德少，二曰不得明師，三曰不勤於經學。自用意著於吾我，逐於名色，貪求利養，所行諛諂，無有至信，如是不能近深法忍。」

曰：「空無所有、無相、無願是道之要。慧道以空為上，學以無為為先。此三句者，不可為新學人說之。聞無所有，便曠其意，不復修戒，無所罣礙；於六德中，事事懈廢，言一切空，當何所作？口但說空，行在有中，墮四顛倒故，言無功德。菩薩不應使聞，無所從生法忍。夫善知識欲教新學，稍稍以漸教，語魔事，令護魔，因緣生死罪苦，五道分明，令信罪福，事事了了，乃可語道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「空無所有、無相、無願是道之要。慧道以空為上，學以無為為先。此三句者，不可為新學人說之。聞無所有，便曠其意，不復修戒，無所罣礙；於六德中，事事懈廢，言一切空，當何所作？口但說空，行在有中，墮四顛倒故，言無功德。菩薩不應使聞，無所從生法忍。夫善知識欲教新學，稍稍以漸教，語魔事，令護魔，因緣生死罪苦，五道分明，令信罪福，事事了了，乃可語道。

「昔分和檀王與佛捔智。佛告王曰：『以海水磨墨，斫樹為筆，寫吾所知為經卷，海水竭盡，樹枝了索，吾經不盡。』所以爾者？佛有三達之智，來今往古靡不通焉！佛經眾多，以虛空為量；佛智弘深，以無造為原。經中所演，不可思議，或有反覆，難了難明。粗以六事，可知其要：一曰正道，二曰善權，三曰至教，四曰誘導，五曰福德，六曰禁戒。何謂正道？說無端緒，無造無作，虛無所有，無所從生，無行無得，自然如也，是謂正道。何謂善權？變化無方，或出或處，隨類而入，與為因緣，時宜而說，不合章句，趣化度之，是謂善權。何謂至教？指示罪福——作是得是，皆行所致，無橫與者，——其事明白，是謂至教。何謂誘導？開童蒙人，有護有德，增壽益算，現世可獲，是謂誘導。何謂福德？六度無極，主治六情，制守根門，可得天人、轉輪聖王，長樂無極，是謂福德。何謂禁戒？守口攝意，身不殺、不盜、不婬、不欺，奉孝不醉，三惡趣苦，不可久處，是謂禁戒。先了此意，乃可為道。譬如捉網，先攝其綱，諸目皆正；不曉持綱，先理其目，顛倒錯亂，互相絆繞，無有解已。學亦如是，不達其要，聞經中說，不解權宜，不能分別，便相譏恃，遂執所守，興起恚意，失本忘義，毀正逐邪，學者雷同，追逐音響，不相匡正，識真者少，墮落滋多。如此之輩徒載學名！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「昔分和檀王與佛捔智。佛告王曰：『以海水磨墨，斫樹為筆，寫吾所知為經卷，海水竭盡，樹枝了索，吾經不盡。』所以爾者？佛有三達之智，來今往古靡不通焉！佛經眾多，以虛空為量；佛智弘深，以無造為原。經中所演，不可思議，或有反覆，難了難明。粗以六事，可知其要：一曰正道，二曰善權，三曰至教，四曰誘導，五曰福德，六曰禁戒。何謂正道？說無端緒，無造無作，虛無所有，無所從生，無行無得，自然如也，是謂正道。何謂善權？變化無方，或出或處，隨類而入，與為因緣，時宜而說，不合章句，趣化度之，是謂善權。何謂至教？指示罪福——作是得是，皆行所致，無橫與者，——其事明白，是謂至教。何謂誘導？開童蒙人，有護有德，增壽益算，現世可獲，是謂誘導。何謂福德？六度無極，主治六情，制守根門，可得天人、轉輪聖王，長樂無極，是謂福德。何謂禁戒？守口攝意，身不殺、不盜、不婬、不欺，奉孝不醉，三惡趣苦，不可久處，是謂禁戒。先了此意，乃可為道。譬如捉網，先攝其綱，諸目皆正；不曉持綱，先理其目，顛倒錯亂，互相絆繞，無有解已。學亦如是，不達其要，聞經中說，不解權宜，不能分別，便相譏恃，遂執所守，興起恚意，失本忘義，毀正逐邪，學者雷同，追逐音響，不相匡正，識真者少，墮落滋多。如此之輩徒載學名！」

曰：「四諦者：一曰苦諦，二曰習諦，三曰盡諦，四曰道諦。一切眾生不覺此苦，以苦為樂，於罪苦中，求欲得安。賊醫偽說，迷惑人心，便言：『所作可現世得！』學者聞之，莫不喜隨，聞中至之言逆耳不受，故言『正言似反，誰能受者？』復不知習，知習者死，死不敢復作；復不知盡，知盡者死，死不敢復作；復不知道，知道者聞道，便能為道。一切世間人，作罪事易，為福事難；一切學士，作福事易，為道事難；為道復易，解道者難；說道者易，行之者難。故言甚難，甚難！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「四諦者：一曰苦諦，二曰習諦，三曰盡諦，四曰道諦。一切眾生不覺此苦，以苦為樂，於罪苦中，求欲得安。賊醫偽說，迷惑人心，便言：『所作可現世得！』學者聞之，莫不喜隨，聞中至之言逆耳不受，故言『正言似反，誰能受者？』復不知習，知習者死，死不敢復作；復不知盡，知盡者死，死不敢復作；復不知道，知道者聞道，便能為道。一切世間人，作罪事易，為福事難；一切學士，作福事易，為道事難；為道復易，解道者難；說道者易，行之者難。故言甚難，甚難！」

曰：「如來眾經禁戒律法，凡有八億四千萬卷，為一切之良藥，治人身、口、意，療人生、老、病、死耳。教眾生有二要。何謂為二？一者，作是得是；二者，不作是不得是。如佛所說：『三界五道，罪垢苦惱，不離於作。一切無橫，非天授與，亦非鬼神，亦非帝王，亦非父母，亦非沙門、梵志授與。所作罪福，如影隨形，如響應聲，不失如毛髮者也！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「如來眾經禁戒律法，凡有八億四千萬卷，為一切之良藥，治人身、口、意，療人生、老、病、死耳。教眾生有二要。何謂為二？一者，作是得是；二者，不作是不得是。如佛所說：『三界五道，罪垢苦惱，不離於作。一切無橫，非天授與，亦非鬼神，亦非帝王，亦非父母，亦非沙門、梵志授與。所作罪福，如影隨形，如響應聲，不失如毛髮者也！』」

佛言：「昔者為鹽樓王，有弘普之慈。諸墮罪獄者，王盡現之。王曰：『汝等何為是間？』罪人對曰：『我等死時，不知如行，諸惡自然追逐，送我來到是間。願王哀我，赦除罪過！』王曰：『汝等皆作何惡？』罪人對曰：『我等生時，不孝父母、殺盜婬欺、飲酒鬪亂、持刀強勢侵易善人，誹謗聖道……所作眾惡，不可具說！又信惡師，祠祀鬼神，謂當有福；烹殺三生，禱賽神靈。我今自首，悔所作惡！』王曰：『汝等在世間時，吾遣五使者案行天下，告語汝曹，汝曹何以不受其教？』諸罪人曰：『我等生時，實不見聞！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「昔者為鹽樓王，有弘普之慈。諸墮罪獄者，王盡現之。王曰：『汝等何為是間？』罪人對曰：『我等死時，不知如行，諸惡自然追逐，送我來到是間。願王哀我，赦除罪過！』王曰：『汝等皆作何惡？』罪人對曰：『我等生時，不孝父母、殺盜婬欺、飲酒鬪亂、持刀強勢侵易善人，誹謗聖道……所作眾惡，不可具說！又信惡師，祠祀鬼神，謂當有福；烹殺三生，禱賽神靈。我今自首，悔所作惡！』王曰：『汝等在世間時，吾遣五使者案行天下，告語汝曹，汝曹何以不受其教？』諸罪人曰：『我等生時，實不見聞！』

「王曰：『諦聽！當為汝曹說。五使者，一曰世間母人，懷妊十月，身為之病，臨當產時曰，父母怖危，既得㝃身，從死得生；乳哺懷抱，推燥居濕，遲得長大，憂慮萬端，汝見之不？』罪人曰：『見之！』王曰：『是吾一使者。二曰世間老人，顏色壞敗，頭白齒落，目冥耳聾，肉韁皮縮，傴僂而行。汝見之不？』罪人曰：『見之！』王曰：『是吾二使者。三曰世間病人，困劣著床，百痛普至，美食為惡，汝見之不？』罪人曰：『見之！』王曰：『是吾三使者。四曰世間死人，刀風斷脈，拔其命根，身體正直，不滿十日，肉壞血流，膖脹爛臭，無可取者；生時相愛，死皆相惡。汝見之不？』罪人曰：『見之！』王曰：『是吾四使者。五曰世間犯罪，縛束送獄，桁械鞭笞、五毒普至；戮之都市，或截手足，火燒鈇質，斬之梟，拕五刑。汝見之不？』罪人曰：『見之！』王曰：『是吾五使者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『諦聽！當為汝曹說。五使者，一曰世間母人，懷妊十月，身為之病，臨當產時曰，父母怖危，既得㝃身，從死得生；乳哺懷抱，推燥居濕，遲得長大，憂慮萬端，汝見之不？』罪人曰：『見之！』王曰：『是吾一使者。二曰世間老人，顏色壞敗，頭白齒落，目冥耳聾，肉韁皮縮，傴僂而行。汝見之不？』罪人曰：『見之！』王曰：『是吾二使者。三曰世間病人，困劣著床，百痛普至，美食為惡，汝見之不？』罪人曰：『見之！』王曰：『是吾三使者。四曰世間死人，刀風斷脈，拔其命根，身體正直，不滿十日，肉壞血流，膖脹爛臭，無可取者；生時相愛，死皆相惡。汝見之不？』罪人曰：『見之！』王曰：『是吾四使者。五曰世間犯罪，縛束送獄，桁械鞭笞、五毒普至；戮之都市，或截手足，火燒鈇質，斬之梟，拕五刑。汝見之不？』罪人曰：『見之！』王曰：『是吾五使者。』

「王復告罪人曰：『汝見是已，當自思惟，汝身亦更生、更老、更病、更死，汝犯逆罪，亦當如彼，現受其殃。汝何不孝順父母，謙敬長老，慈仁為首，心所不欲，亦勿施人？世有賢明，當從啟受；歸命三尊，迮心奉道；節情止欲，可得度苦。自汝所作，今當受之，吾不抂汝！』罪人白王：『我等生時，實作苦劇，不暇得為！』王告獄卒：『汝便將去，到其劇處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王復告罪人曰：『汝見是已，當自思惟，汝身亦更生、更老、更病、更死，汝犯逆罪，亦當如彼，現受其殃。汝何不孝順父母，謙敬長老，慈仁為首，心所不欲，亦勿施人？世有賢明，當從啟受；歸命三尊，迮心奉道；節情止欲，可得度苦。自汝所作，今當受之，吾不抂汝！』罪人白王：『我等生時，實作苦劇，不暇得為！』王告獄卒：『汝便將去，到其劇處。』

「獄卒名傍，牛頭人手，兩脚牛蹄；力壯排山，持鋼鐵叉。叉有三股，一叉罪人數百千萬——內著鑊中。其鑊縱廣等四十里——自然制持，令不墮落。罪過未畢，故令不死。從口至底百歲，乃至從底至上，亦復百歲，是名劇處。諸罪人受罪，更苦楚毒，遍十八處。中有罪畢，當得出者，王復現之曰：『汝等今去，或當為人家作子生，當念孝順，報父母恩。曼年盛時，當忍惡為善，篤信三尊，守戒奉道，修諸功德。莫復作惡，還來入此。夫地獄者，終不呼人，善自思之！』諸罪人歡喜，皆稱：『萬歲！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獄卒名傍，牛頭人手，兩脚牛蹄；力壯排山，持鋼鐵叉。叉有三股，一叉罪人數百千萬——內著鑊中。其鑊縱廣等四十里——自然制持，令不墮落。罪過未畢，故令不死。從口至底百歲，乃至從底至上，亦復百歲，是名劇處。諸罪人受罪，更苦楚毒，遍十八處。中有罪畢，當得出者，王復現之曰：『汝等今去，或當為人家作子生，當念孝順，報父母恩。曼年盛時，當忍惡為善，篤信三尊，守戒奉道，修諸功德。莫復作惡，還來入此。夫地獄者，終不呼人，善自思之！』諸罪人歡喜，皆稱：『萬歲！』」

佛言：「諸有聞法乍信乍不信、狐疑進退還入邪者，皆從地獄來出。受閻王教者，信根淺少，故令其然。雖爾，所作功德，終不唐捐；佛之弘慈，亦不遺忘。但劫數彌之耳，久後亦當度世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸有聞法乍信乍不信、狐疑進退還入邪者，皆從地獄來出。受閻王教者，信根淺少，故令其然。雖爾，所作功德，終不唐捐；佛之弘慈，亦不遺忘。但劫數彌之耳，久後亦當度世。」

爾時佛告阿難：「受是經典持、諷誦、讀、廣為人說，疾令時遠，普法澤流布來世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「受是經典持、諷誦、讀、廣為人說，疾令時遠，普法澤流布來世。」

阿難白佛言：「唯當受之！今斯經典所號云何奉行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「唯當受之！今斯經典所號云何奉行？」

佛言：「阿難！是經名『淨除罪蓋娛樂佛法』，一名『授無思議光菩薩道決』，當奉持之！族姓子及族姓女盡其形壽，供養如來，隨之宜，從其所安。若以天華，如須彌山用散佛上，及以名香、澤香、雜香、繒蓋、幢幡，謙敬貢上，精進不懈，不如、族姓女受是經法，奉持諷誦，廣為人說，遵修法行。如是所教，功德福祐過彼供養巨億萬倍！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！是經名『淨除罪蓋娛樂佛法』，一名『授無思議光菩薩道決』，當奉持之！族姓子及族姓女盡其形壽，供養如來，隨之宜，從其所安。若以天華，如須彌山用散佛上，及以名香、澤香、雜香、繒蓋、幢幡，謙敬貢上，精進不懈，不如、族姓女受是經法，奉持諷誦，廣為人說，遵修法行。如是所教，功德福祐過彼供養巨億萬倍！」

佛言：「阿難！常當以法供養如來，若欲奉敬無上大聖，當受斯經，持諷誦、為他人說，及應法卷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！常當以法供養如來，若欲奉敬無上大聖，當受斯經，持諷誦、為他人說，及應法卷。」

佛說如是，無思議光菩薩、賢者阿難，一切眾會阿須倫、世間人民，聞佛所說，莫不歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，無思議光菩薩、賢者阿難，一切眾會阿須倫、世間人民，聞佛所說，莫不歡喜，作禮而去。

天上福已盡， 墮為牛領蟲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上福已盡， 墮為牛領蟲，

譬如大田家， 收入甚大豐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大田家， 收入甚大豐，

但食不復種， 穀盡亦飢窮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但食不復種， 穀盡亦飢窮；

食福亦如是， 福盡墮罪中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食福亦如是， 福盡墮罪中。

人身甚難得， 根具亦甚難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人身甚難得， 根具亦甚難，

百劫復百劫， 時乃得為人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百劫復百劫， 時乃得為人。

失戒離人本， 但坐著因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失戒離人本， 但坐著因緣，

不知厭足故， 受苦如彌連。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知厭足故， 受苦如彌連。

蜎飛蠕動類， 其神同一原， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蜎飛蠕動類， 其神同一原，

坐犯不與取， 借貸無還心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐犯不與取， 借貸無還心，

受寄而拒抵， 持頭觸突人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受寄而拒抵， 持頭觸突人，

展轉畜生中， 其苦難縷陳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 展轉畜生中， 其苦難縷陳。

佛說餓鬼苦， 但有飢渴患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說餓鬼苦， 但有飢渴患，

東西求飲食， 不聞水穀聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東西求飲食， 不聞水穀聲。

軀體一由旬， 裸形髮繞身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軀體一由旬， 裸形髮繞身，

但坐慳獨食， 故墮黑繩城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但坐慳獨食， 故墮黑繩城。

鐵圍兩山間， 窈窈何冥冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鐵圍兩山間， 窈窈何冥冥，

識神墮其中， 不覩日月精。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識神墮其中， 不覩日月精。

展轉不相見， 但聞叫呼聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 展轉不相見， 但聞叫呼聲，

一切眾惡聲， 苦痛傷人情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾惡聲， 苦痛傷人情。

既得生為人， 當受身諸殃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得生為人， 當受身諸殃，

盲聾瘖瘂痾， 跛躄不能行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盲聾瘖瘂痾， 跛躄不能行。

雖有度世法， 不得聽受聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖有度世法， 不得聽受聞，

長夜受是苦， 宛轉如車輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長夜受是苦， 宛轉如車輪。

受身雖根具， 端政辯聰明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受身雖根具， 端政辯聰明，

邪見墮顛倒， 不信有佛經； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見墮顛倒， 不信有佛經；

或行屠網獵， 酒樂著情欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或行屠網獵， 酒樂著情欲，

沒身見閻王， 罪至乃怖驚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沒身見閻王， 罪至乃怖驚。

邊地無義理， 父子相噬汝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邊地無義理， 父子相噬汝，

室家更相賣， 屬人為奴虜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 室家更相賣， 屬人為奴虜。

恒畜給驅使， 動靜加杖楚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒畜給驅使， 動靜加杖楚，

雖得為人形， 畜生共同侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖得為人形， 畜生共同侶。

世間純淑善， 無有師法則， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間純淑善， 無有師法則，

當生長壽天， 無形但有識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當生長壽天， 無形但有識，

壽命雖延長， 三塗為隣側， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽命雖延長， 三塗為隣側，

後作曲蟮蟲， 泥沙為飲食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後作曲蟮蟲， 泥沙為飲食。

以在八難處， 難得復為人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以在八難處， 難得復為人，

譬如海盲鱉， 欲值浮木孔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如海盲鱉， 欲值浮木孔。

先死墮須河， 甫來已過去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先死墮須河， 甫來已過去，

值法已沒盡， 輒生佛故處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 值法已沒盡， 輒生佛故處。

為法船欲壞， 思惟入甘露， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為法船欲壞， 思惟入甘露，

精進諷為勉， 善知識為師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進諷為勉， 善知識為師，

精進為大力， 慧明踰日光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進為大力， 慧明踰日光，

甘露消諸毒， 亦能除五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘露消諸毒， 亦能除五陰。

若人已有信， 住在佛教戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人已有信， 住在佛教戒，

便道通亦利， 以開甘露門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便道通亦利， 以開甘露門，

甘露聲已出， 三界遍分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘露聲已出， 三界遍分明。

已開大要道， 但當正意行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已開大要道， 但當正意行，

一心向在在， 為道莫中止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心向在在， 為道莫中止。

人意譬如稱， 常當攝拘牽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人意譬如稱， 常當攝拘牽，

思惟止與觀， 是為世間明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟止與觀， 是為世間明。

叉手持頭腦， 三界皆禮佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 叉手持頭腦， 三界皆禮佛。