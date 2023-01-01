佛說頞多和多耆經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說頞多和多耆經

失譯人今附西晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人今附西晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在為耶國時有多樹木處，與眾比丘僧俱，比丘有五百人。月十五日盛滿時，夜半寂然安靜，比丘僧自相難問。時栴檀調弗天人，持天形狀威神光耀來，直前趣佛。至佛前已，悉脫身上珍寶著一面，但披一領衣，前以頭面著佛足，禮畢問佛言：「諸可過去佛正覺弟子有經，經名《頞多和多耆》，佛弟子今亦復說是頞多和多耆經。願佛為我說是經，當使弟子奉持。」佛默然不應。栴檀調弗稽首而却坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在為耶國時有多樹木處，與眾比丘僧俱，比丘有五百人。月十五日盛滿時，夜半寂然安靜，比丘僧自相難問。時栴檀調弗天人，持天形狀威神光耀來，直前趣佛。至佛前已，悉脫身上珍寶著一面，但披一領衣，前以頭面著佛足，禮畢問佛言：「諸可過去佛正覺弟子有經，經名《頞多和多耆》，佛弟子今亦復說是頞多和多耆經。願佛為我說是經，當使弟子奉持。」佛默然不應。栴檀調弗稽首而却坐。

佛即為比丘僧說經言：「我為若說《頞多和多耆經》，皆聽著心中，念之勿得忘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即為比丘僧說經言：「我為若說《頞多和多耆經》，皆聽著心中，念之勿得忘。」

比丘言：「願佛說，我皆當受經戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘言：「願佛說，我皆當受經戒。」

佛言：「布施有八事。何謂為八？愚癡人布施但布施，不知其恩善所在。既布施不達世間無有常，癡人持作常。世間苦無極，愚人持作樂。世間所有，愚人言『是我所有，可常得』。世間人皆顛倒，不淨、臭處、惡露，愚人用作好；不知作善得善，作惡得惡，愚人施與人，不知其人德深淺，持善心施與得道者，福不可量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「布施有八事。何謂為八？愚癡人布施但布施，不知其恩善所在。既布施不達世間無有常，癡人持作常。世間苦無極，愚人持作樂。世間所有，愚人言『是我所有，可常得』。世間人皆顛倒，不淨、臭處、惡露，愚人用作好；不知作善得善，作惡得惡，愚人施與人，不知其人德深淺，持善心施與得道者，福不可量。」

佛告諸比丘：「何以知愚人不知布施？有十因緣。何等為十？愚人布施不知為尊，自用所與者得善；愚人不至心施與人也；愚人既施與人，與時不敬重；不自手與，傳教人與，施人不欲望其福；不即得其福者，自用忘其福；愚人施與佛、辟支佛、阿羅漢，不能自知其福大；愚人施與，不信佛、辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹；皆用為棄損，無有後生；愚人施與，欲但得名字，欲使人稱譽。是為愚人布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「何以知愚人不知布施？有十因緣。何等為十？愚人布施不知為尊，自用所與者得善；愚人不至心施與人也；愚人既施與人，與時不敬重；不自手與，傳教人與，施人不欲望其福；不即得其福者，自用忘其福；愚人施與佛、辟支佛、阿羅漢，不能自知其福大；愚人施與，不信佛、辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹；皆用為棄損，無有後生；愚人施與，欲但得名字，欲使人稱譽。是為愚人布施。」

佛說經已，栴檀調弗及諸比丘，皆歡喜，前為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，栴檀調弗及諸比丘，皆歡喜，前為佛作禮。