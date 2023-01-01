「又復有人事佛，不值明師，亦無經像，又復不禮敬。不知不解，強教人受法戒，無有至信。受戒之後，故復犯眾戒。心意蒙冥、猶豫，不肯讀經、行道、作福，乍信、乍不信。復不能念齋日、燒香、燃燈作禮。故復瞋恚、嚾呼、罵詈，出入呪咀，口初不合，心懷憎嫉，使人殺生。眼見經像，無有禮敬之心。若其有經，趣掛著壁，或擲床席之上，或著故衣被弊筐器中，或以妻子、小兒不淨手弄之；烟熏屋漏，不復瞻視；亦不燒香、燃燈向之作禮，與外經書無異。善神離之，惡鬼得其便，隨逐不置，因衰病之。適得疾病，恐怖猶豫，自念言：『我初事佛，云何故復疾病也？』不能自信，呼使至醫師。醫師卜問、解除、鎮厭無益，遂便禱賽邪神，眾過遂增。妖魅惡鬼，屯守其門，遂便喪衰、死亡，不離門戶。財產衰耗，家室病疾，更相注續，不離床席。命終罪辜，墮埿犁中，當被考治讁罰，無有歲數。是人但坐，不能專一，志意猶豫，無所專據，不信佛法，故得其罪殃，衰耗如是。

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