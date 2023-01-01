佛說分別經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說分別經

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，晨朝整服，儼然而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，晨朝整服，儼然而坐。

佛語阿難：「告諸比丘，皆寂靜明聽，今當為汝說人生受苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「告諸比丘，皆寂靜明聽，今當為汝說人生受苦。」

阿難從坐起整衣服，為佛作禮，白佛言：「願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難從坐起整衣服，為佛作禮，白佛言：「願樂欲聞。」

佛言：「人有六惡以自侵欺。何謂為六？眼為色欺，耳為聲欺，鼻為香欺，口為味欺，身為細滑欺，意墮邪念為邪念欺。是為六欺，令人墮惡道中，無有出期，黠人乃諦覺是耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人有六惡以自侵欺。何謂為六？眼為色欺，耳為聲欺，鼻為香欺，口為味欺，身為細滑欺，意墮邪念為邪念欺。是為六欺，令人墮惡道中，無有出期，黠人乃諦覺是耳！」

佛言：「人從三可得三苦。何謂三可？一、身可殺、盜、婬；二、口可兩舌、惡罵、妄言、綺語；三、意可貪、恚、癡。用是三可故，墮地獄、餓鬼、畜生中。是為三苦，唯黠者覺之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人從三可得三苦。何謂三可？一、身可殺、盜、婬；二、口可兩舌、惡罵、妄言、綺語；三、意可貪、恚、癡。用是三可故，墮地獄、餓鬼、畜生中。是為三苦，唯黠者覺之。」

佛言：「人有六恣，墮十八痛。何謂六恣？眼恣入色，耳恣入音，鼻恣入香，口恣入味，身恣入細滑，意恣入邪念。是為六恣，亦為受，亦為衰，用是故，墮十八地獄，苦痛長久無有出期。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人有六恣，墮十八痛。何謂六恣？眼恣入色，耳恣入音，鼻恣入香，口恣入味，身恣入細滑，意恣入邪念。是為六恣，亦為受，亦為衰，用是故，墮十八地獄，苦痛長久無有出期。」

阿難白佛言：「人有事佛受戒，能得脫是苦痛不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「人有事佛受戒，能得脫是苦痛不？」

佛言：「有人事佛受戒，得福無量，不可譬喻者，有人事佛墮極罪者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有人事佛受戒，得福無量，不可譬喻者，有人事佛墮極罪者。」

阿難問佛：「事佛受佛戒當得福，更得深罪，何以故？願聞其意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問佛：「事佛受佛戒當得福，更得深罪，何以故？願聞其意。」

佛言：「有人事佛奉持經戒，精進不犯，得福無量，不可譬喻也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有人事佛奉持經戒，精進不犯，得福無量，不可譬喻也。」

佛言：「有人事佛受戒不持，不能精進、禪定、思惟，託名事佛，專行邪業，貪求無厭，不知止足；婬妷色欲，好喜歌舞，耽于酒味，以自放恣，雖云事佛，其過難量。用是之故，長墮三塗，苦痛萬端，難得免出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有人事佛受戒不持，不能精進、禪定、思惟，託名事佛，專行邪業，貪求無厭，不知止足；婬妷色欲，好喜歌舞，耽于酒味，以自放恣，雖云事佛，其過難量。用是之故，長墮三塗，苦痛萬端，難得免出。」

佛言：「事佛有三輩：一輩者、為魔弟子事佛；二輩、為天人事佛；三輩、為佛弟子事佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「事佛有三輩：一輩者、為魔弟子事佛；二輩、為天人事佛；三輩、為佛弟子事佛。」

「何謂魔弟子事佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂魔弟子事佛？」

佛言：「雖受佛戒，心樂邪業——卜問是祟、解除、禱祀——信有家親丈人，不信正真，不知有罪惡之對，假名事佛，常與邪俱，死墮無擇地獄，受苦長久。久乃出，為魔邦屬，諛諂妖㜹，難可得度。是曹輩人，宿命餘福，暫得一時見於正道，心意瞢瞢，難曉宿已，當復更入邪見無窮已也。是為魔弟子事佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「雖受佛戒，心樂邪業——卜問是祟、解除、禱祀——信有家親丈人，不信正真，不知有罪惡之對，假名事佛，常與邪俱，死墮無擇地獄，受苦長久。久乃出，為魔邦屬，諛諂妖㜹，難可得度。是曹輩人，宿命餘福，暫得一時見於正道，心意瞢瞢，難曉宿已，當復更入邪見無窮已也。是為魔弟子事佛。」

「何謂天人事佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂天人事佛？」

「受持五戒，行於十善，死死不犯；信有罪福、作是得是，壽終之後，即生天上。是為天人事佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受持五戒，行於十善，死死不犯；信有罪福、作是得是，壽終之後，即生天上。是為天人事佛。」

「何謂佛弟子事佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂佛弟子事佛？」

「奉持正戒，廣學經戒，修治上慧，知三界苦，心不樂著，欲得解脫，行於四等六度；愍傷眾生，欲安濟之；不貪身命，知死有生，求長益福，不為邪業。是為佛弟子事佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奉持正戒，廣學經戒，修治上慧，知三界苦，心不樂著，欲得解脫，行於四等六度；愍傷眾生，欲安濟之；不貪身命，知死有生，求長益福，不為邪業。是為佛弟子事佛。」

佛言：「吾般泥洹後千歲，魔道當興，時世大惡，國無常主，民無常居；遠方之人，當入中國，掠殺殘暴，無有法則。於斯之際，像法當興盛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「吾般泥洹後千歲，魔道當興，時世大惡，國無常主，民無常居；遠方之人，當入中國，掠殺殘暴，無有法則。於斯之際，像法當興盛。」

阿難問佛：「何謂像法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問佛：「何謂像法？」

佛言：「當來比丘不持正法，挾妻養子，無有慚愧心；耕田種殖，以為常業，無復學問、坐禪行者；好樂俗常，以為綺雅，佯佯相看，上下雷同；撥拂相教度世之基；迷於色欲，不畏于罪。時有知法者，為說真言，教示正法，便懷憎嫉，欲毀壞之。為立言議，抄持長短，誹謗驅踧，使其無憀。用是之故，大法轉減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當來比丘不持正法，挾妻養子，無有慚愧心；耕田種殖，以為常業，無復學問、坐禪行者；好樂俗常，以為綺雅，佯佯相看，上下雷同；撥拂相教度世之基；迷於色欲，不畏于罪。時有知法者，為說真言，教示正法，便懷憎嫉，欲毀壞之。為立言議，抄持長短，誹謗驅踧，使其無憀。用是之故，大法轉減。」

阿難問佛：「於是之時，頗有奉法者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問佛：「於是之時，頗有奉法者不？」

佛言：「多有事佛，亦出家者耳，但不持戒，共相嫉妬；識義者少，多不曉解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「多有事佛，亦出家者耳，但不持戒，共相嫉妬；識義者少，多不曉解。」

阿難言：「當爾之時，何國最惡，不信行者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「當爾之時，何國最惡，不信行者？」

佛言：「真丹之土當有千比丘，共在大國，墮魔邦界。其中黠者，若一若兩，為佛弟子耳。生六天上者，亦復少少；在魔邦者，甚多甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「真丹之土當有千比丘，共在大國，墮魔邦界。其中黠者，若一若兩，為佛弟子耳。生六天上者，亦復少少；在魔邦者，甚多甚多。」

佛言：「吾般泥洹後，亦多有外學來求吾道，度者當隱括，審悉三月，知其志能習清淨行，虛寂少欲，不為污行，便可受之。先授十善，滿三年已，服習道意，惡事不犯，乃為更受二百四十戒。其為威儀之事，精進守行，皆向解脫，是彌勒所當建也，當從得度，以為應道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「吾般泥洹後，亦多有外學來求吾道，度者當隱括，審悉三月，知其志能習清淨行，虛寂少欲，不為污行，便可受之。先授十善，滿三年已，服習道意，惡事不犯，乃為更受二百四十戒。其為威儀之事，精進守行，皆向解脫，是彌勒所當建也，當從得度，以為應道。」

阿難問佛：「如佛所說，我皆頂受，宣語後人，令佛之弘法不為斷絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問佛：「如佛所說，我皆頂受，宣語後人，令佛之弘法不為斷絕。」

佛言阿難：「汝前後所受皆以貫心，我亦知汝有信護於佛法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言阿難：「汝前後所受皆以貫心，我亦知汝有信護於佛法也。」

阿難問佛：「後若有人信樂應法，至心欲求，斷世違俗以從正道。若時無明師傳教誡者，若有一人書寫戒律授與之，便可得度為道者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問佛：「後若有人信樂應法，至心欲求，斷世違俗以從正道。若時無明師傳教誡者，若有一人書寫戒律授與之，便可得度為道者不？」

佛言阿難：「皆當得。知禁法者，爾乃可授戒耳，不可以文字受便為應法。何以故？佛為天上、天下之大智，天上、天下之大度，天上、天下之大明，不可妄傳失旨，皆當明於戒法禁律，事事委練，乃為相授耳。不明法戒禁要之事，而妄授人戒法，違佛誠信，反用為是，大罪不小也。宜以審諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言阿難：「皆當得。知禁法者，爾乃可授戒耳，不可以文字受便為應法。何以故？佛為天上、天下之大智，天上、天下之大度，天上、天下之大明，不可妄傳失旨，皆當明於戒法禁律，事事委練，乃為相授耳。不明法戒禁要之事，而妄授人戒法，違佛誠信，反用為是，大罪不小也。宜以審諦。」

阿難白佛言：「後末之世，若有人至心至意，厭於苦痛，欲求度脫，世無有佛，當以何濟其來意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「後末之世，若有人至心至意，厭於苦痛，欲求度脫，世無有佛，當以何濟其來意？」

佛言阿難：「當將詣彼明戒法者，曉習威儀禁要之事，如是應度，度亦得度。自不明而復授彼，兩迷失道，渾沌無窮竟已，何從得度脫耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言阿難：「當將詣彼明戒法者，曉習威儀禁要之事，如是應度，度亦得度。自不明而復授彼，兩迷失道，渾沌無窮竟已，何從得度脫耶？」

佛言：「當來有比丘不能自淨，畜妻養子，身行污濁，貪求供養，不信罪福，而望安樂，難得免脫，甚亦可傷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當來有比丘不能自淨，畜妻養子，身行污濁，貪求供養，不信罪福，而望安樂，難得免脫，甚亦可傷。」

阿難白佛言：「如是後世，其有從道被服，皆是佛威神，其人以得像於正真因緣，當從得脫。何緣中復不信、違佛明教，當復更若干無數劫受苦痛耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「如是後世，其有從道被服，皆是佛威神，其人以得像於正真因緣，當從得脫。何緣中復不信、違佛明教，當復更若干無數劫受苦痛耶？」

佛言阿難：「是皆前世無數劫，墮久苦之中，其人於苦痛之地，自悔責，願得為善，當從得脫。緣一時自悔之福輒得福，隨來生末世，為人暫覩佛經；又能除剔頭髮，以為比丘。本識未械，心意猶豫，瞢瞢不了，故有污濁，多不能離俗，不遇明慧。如是當後，更墮極苦之中，受無數劫罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言阿難：「是皆前世無數劫，墮久苦之中，其人於苦痛之地，自悔責，願得為善，當從得脫。緣一時自悔之福輒得福，隨來生末世，為人暫覩佛經；又能除剔頭髮，以為比丘。本識未械，心意猶豫，瞢瞢不了，故有污濁，多不能離俗，不遇明慧。如是當後，更墮極苦之中，受無數劫罪。」

佛言：「諸比丘！汝以出家，捨妻子，棄世行，作沙門，當修戒行，如羅漢法，寧以洋銅灌口中，下過焦爛腹腸，終不無德食人信施；寧以利刀截手、支解身體，不以無德受人信施。人無德力受人信施，當累劫墮於罪苦，久久得出，用餘𥼘末之福，得為人身，當復更還一一償之——有作奴婢償者，有作兒子償者，有作父母償者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸比丘！汝以出家，捨妻子，棄世行，作沙門，當修戒行，如羅漢法，寧以洋銅灌口中，下過焦爛腹腸，終不無德食人信施；寧以利刀截手、支解身體，不以無德受人信施。人無德力受人信施，當累劫墮於罪苦，久久得出，用餘𥼘末之福，得為人身，當復更還一一償之——有作奴婢償者，有作兒子償者，有作父母償者。」

阿難問佛：「何謂償債？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問佛：「何謂償債？」

佛言：「有作奴婢，大家撾打不以道理，奴婢受之無有怨心；勤力作務，不憚勞疲；愛惜大家之物，不敢放散：是為現世償債奴婢也。宿命先世，受人信施，不行功德，罪畢來償，猶有本識，故無怨恚，甘受而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有作奴婢，大家撾打不以道理，奴婢受之無有怨心；勤力作務，不憚勞疲；愛惜大家之物，不敢放散：是為現世償債奴婢也。宿命先世，受人信施，不行功德，罪畢來償，猶有本識，故無怨恚，甘受而已。

「何謂償債兒子？兒子致財，父母散用無有限度，兒子心亦無惜意，是為償債兒子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂償債兒子？兒子致財，父母散用無有限度，兒子心亦無惜意，是為償債兒子。

「何謂償債父母？父母致財，兒主散用，父母不為愛惜，恣所當得，皆是宿識因緣相償，故無惜心。諸此償債，因緣合會，對訖更散，亦無常住。明者覺之，故不為也。唯有道德，可以久保。吾前世時，亦更為人償債奴婢、兒子、父母，不可稱數，皆有一時之緣，難可免脫。至今得道，現我父母皆先世道德之緣，不由償債。父母世世放捨，使我學道，累劫精進，今成得佛，皆是父母之恩。人欲學道，不可不精進、孝順，二墮失人種，累劫不復。五末之世，持宜順行，遭值經道，不可不勤；遭值佛世，不可不諦受著心；遭值明人，不可不勤問奉受。何以故？人身難有，六情難具，才聰難得，佛難得見，經難得聞，故宜勤之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂償債父母？父母致財，兒主散用，父母不為愛惜，恣所當得，皆是宿識因緣相償，故無惜心。諸此償債，因緣合會，對訖更散，亦無常住。明者覺之，故不為也。唯有道德，可以久保。吾前世時，亦更為人償債奴婢、兒子、父母，不可稱數，皆有一時之緣，難可免脫。至今得道，現我父母皆先世道德之緣，不由償債。父母世世放捨，使我學道，累劫精進，今成得佛，皆是父母之恩。人欲學道，不可不精進、孝順，二墮失人種，累劫不復。五末之世，持宜順行，遭值經道，不可不勤；遭值佛世，不可不諦受著心；遭值明人，不可不勤問奉受。何以故？人身難有，六情難具，才聰難得，佛難得見，經難得聞，故宜勤之。」

佛言：「吾般泥洹後，當有五逆惡世，當斯之時，真丹土域魔事當盛，閉塞正道。雖有經法，少有學者；設有學者，少有行者。世有比丘，少能自守清淨，多有污濁習俗之行，高望遊步，世人無異；求好衣服，學世辯辭，追世禮費，群黨相隨，以快心意求世名譽；教人入法，度為弟子，不教護魔，不依正道；度世之業，亦不學問，追求明智；自謂德大，不守根門；雖得為人，假時而已，自謂長久，不知大對，當後受苦無窮竟已，顛倒翻覆，在魔部眾，一何痛哉！諸比丘！已得人身，六情完具，覩佛經戒，勤行當行誦之。一失人本，難有復時。佛世難值，經法難聞，宜各思惟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「吾般泥洹後，當有五逆惡世，當斯之時，真丹土域魔事當盛，閉塞正道。雖有經法，少有學者；設有學者，少有行者。世有比丘，少能自守清淨，多有污濁習俗之行，高望遊步，世人無異；求好衣服，學世辯辭，追世禮費，群黨相隨，以快心意求世名譽；教人入法，度為弟子，不教護魔，不依正道；度世之業，亦不學問，追求明智；自謂德大，不守根門；雖得為人，假時而已，自謂長久，不知大對，當後受苦無窮竟已，顛倒翻覆，在魔部眾，一何痛哉！諸比丘！已得人身，六情完具，覩佛經戒，勤行當行誦之。一失人本，難有復時。佛世難值，經法難聞，宜各思惟。」

佛說經竟，諸比丘皆儼然坐，自思惟即得羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經竟，諸比丘皆儼然坐，自思惟即得羅漢。