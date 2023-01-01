佛說分別經
西晉 竺法護譯1卷CBETA T0738少于一万字 23 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說分別經
佛說分別經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
西晉月氏國三藏竺法護譯
西晉月氏國三藏竺法護譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
聞如是：
聞如是：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，晨朝整服，儼然而坐。
一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，晨朝整服，儼然而坐。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語阿難：「告諸比丘，皆寂靜明聽，今當為汝說人生受苦。」
佛語阿難：「告諸比丘，皆寂靜明聽，今當為汝說人生受苦。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阿難從坐起整衣服，為佛作禮，白佛言：「願樂欲聞。」
阿難從坐起整衣服，為佛作禮，白佛言：「願樂欲聞。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「人有六惡以自侵欺。何謂為六？眼為色欺，耳為聲欺，鼻為香欺，口為味欺，身為細滑欺，意墮邪念為邪念欺。是為六欺，令人墮惡道中，無有出期，黠人乃諦覺是耳！」
佛言：「人有六惡以自侵欺。何謂為六？眼為色欺，耳為聲欺，鼻為香欺，口為味欺，身為細滑欺，意墮邪念為邪念欺。是為六欺，令人墮惡道中，無有出期，黠人乃諦覺是耳！」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「人從三可得三苦。何謂三可？一、身可殺、盜、婬；二、口可兩舌、惡罵、妄言、綺語；三、意可貪、恚、癡。用是三可故，墮地獄、餓鬼、畜生中。是為三苦，唯黠者覺之。」
佛言：「人從三可得三苦。何謂三可？一、身可殺、盜、婬；二、口可兩舌、惡罵、妄言、綺語；三、意可貪、恚、癡。用是三可故，墮地獄、餓鬼、畜生中。是為三苦，唯黠者覺之。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「人有六恣，墮十八痛。何謂六恣？眼恣入色，耳恣入音，鼻恣入香，口恣入味，身恣入細滑，意恣入邪念。是為六恣，亦為受，亦為衰，用是故，墮十八地獄，苦痛長久無有出期。」
佛言：「人有六恣，墮十八痛。何謂六恣？眼恣入色，耳恣入音，鼻恣入香，口恣入味，身恣入細滑，意恣入邪念。是為六恣，亦為受，亦為衰，用是故，墮十八地獄，苦痛長久無有出期。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阿難白佛言：「人有事佛受戒，能得脫是苦痛不？」
阿難白佛言：「人有事佛受戒，能得脫是苦痛不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「有人事佛受戒，得福無量，不可譬喻者，有人事佛墮極罪者。」
佛言：「有人事佛受戒，得福無量，不可譬喻者，有人事佛墮極罪者。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阿難問佛：「事佛受佛戒當得福，更得深罪，何以故？願聞其意。」
阿難問佛：「事佛受佛戒當得福，更得深罪，何以故？願聞其意。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「有人事佛奉持經戒，精進不犯，得福無量，不可譬喻也。」
佛言：「有人事佛奉持經戒，精進不犯，得福無量，不可譬喻也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「有人事佛受戒不持，不能精進、禪定、思惟，託名事佛，專行邪業，貪求無厭，不知止足；婬妷色欲，好喜歌舞，耽于酒味，以自放恣，雖云事佛，其過難量。用是之故，長墮三塗，苦痛萬端，難得免出。」
佛言：「有人事佛受戒不持，不能精進、禪定、思惟，託名事佛，專行邪業，貪求無厭，不知止足；婬妷色欲，好喜歌舞，耽于酒味，以自放恣，雖云事佛，其過難量。用是之故，長墮三塗，苦痛萬端，難得免出。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「事佛有三輩：一輩者、為魔弟子事佛；二輩、為天人事佛；三輩、為佛弟子事佛。」
佛言：「事佛有三輩：一輩者、為魔弟子事佛；二輩、為天人事佛；三輩、為佛弟子事佛。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「何謂魔弟子事佛？」
「何謂魔弟子事佛？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「雖受佛戒，心樂邪業——卜問是祟、解除、禱祀——信有家親丈人，不信正真，不知有罪惡之對，假名事佛，常與邪俱，死墮無擇地獄，受苦長久。久乃出，為魔邦屬，諛諂妖㜹，難可得度。是曹輩人，宿命餘福，暫得一時見於正道，心意瞢瞢，難曉宿已，當復更入邪見無窮已也。是為魔弟子事佛。」
佛言：「雖受佛戒，心樂邪業——卜問是祟、解除、禱祀——信有家親丈人，不信正真，不知有罪惡之對，假名事佛，常與邪俱，死墮無擇地獄，受苦長久。久乃出，為魔邦屬，諛諂妖㜹，難可得度。是曹輩人，宿命餘福，暫得一時見於正道，心意瞢瞢，難曉宿已，當復更入邪見無窮已也。是為魔弟子事佛。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「何謂天人事佛？」
「何謂天人事佛？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「受持五戒，行於十善，死死不犯；信有罪福、作是得是，壽終之後，即生天上。是為天人事佛。」
「受持五戒，行於十善，死死不犯；信有罪福、作是得是，壽終之後，即生天上。是為天人事佛。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「何謂佛弟子事佛？」
「何謂佛弟子事佛？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「奉持正戒，廣學經戒，修治上慧，知三界苦，心不樂著，欲得解脫，行於四等六度；愍傷眾生，欲安濟之；不貪身命，知死有生，求長益福，不為邪業。是為佛弟子事佛。」
「奉持正戒，廣學經戒，修治上慧，知三界苦，心不樂著，欲得解脫，行於四等六度；愍傷眾生，欲安濟之；不貪身命，知死有生，求長益福，不為邪業。是為佛弟子事佛。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「吾般泥洹後千歲，魔道當興，時世大惡，國無常主，民無常居；遠方之人，當入中國，掠殺殘暴，無有法則。於斯之際，像法當興盛。」
佛言：「吾般泥洹後千歲，魔道當興，時世大惡，國無常主，民無常居；遠方之人，當入中國，掠殺殘暴，無有法則。於斯之際，像法當興盛。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阿難問佛：「何謂像法？」
阿難問佛：「何謂像法？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「當來比丘不持正法，挾妻養子，無有慚愧心；耕田種殖，以為常業，無復學問、坐禪行者；好樂俗常，以為綺雅，佯佯相看，上下雷同；撥拂相教度世之基；迷於色欲，不畏于罪。時有知法者，為說真言，教示正法，便懷憎嫉，欲毀壞之。為立言議，抄持長短，誹謗驅踧，使其無憀。用是之故，大法轉減。」
佛言：「當來比丘不持正法，挾妻養子，無有慚愧心；耕田種殖，以為常業，無復學問、坐禪行者；好樂俗常，以為綺雅，佯佯相看，上下雷同；撥拂相教度世之基；迷於色欲，不畏于罪。時有知法者，為說真言，教示正法，便懷憎嫉，欲毀壞之。為立言議，抄持長短，誹謗驅踧，使其無憀。用是之故，大法轉減。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阿難問佛：「於是之時，頗有奉法者不？」
阿難問佛：「於是之時，頗有奉法者不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「多有事佛，亦出家者耳，但不持戒，共相嫉妬；識義者少，多不曉解。」
佛言：「多有事佛，亦出家者耳，但不持戒，共相嫉妬；識義者少，多不曉解。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阿難言：「當爾之時，何國最惡，不信行者？」
阿難言：「當爾之時，何國最惡，不信行者？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「真丹之土當有千比丘，共在大國，墮魔邦界。其中黠者，若一若兩，為佛弟子耳。生六天上者，亦復少少；在魔邦者，甚多甚多。」
佛言：「真丹之土當有千比丘，共在大國，墮魔邦界。其中黠者，若一若兩，為佛弟子耳。生六天上者，亦復少少；在魔邦者，甚多甚多。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「吾般泥洹後，亦多有外學來求吾道，度者當隱括，審悉三月，知其志能習清淨行，虛寂少欲，不為污行，便可受之。先授十善，滿三年已，服習道意，惡事不犯，乃為更受二百四十戒。其為威儀之事，精進守行，皆向解脫，是彌勒所當建也，當從得度，以為應道。」
佛言：「吾般泥洹後，亦多有外學來求吾道，度者當隱括，審悉三月，知其志能習清淨行，虛寂少欲，不為污行，便可受之。先授十善，滿三年已，服習道意，惡事不犯，乃為更受二百四十戒。其為威儀之事，精進守行，皆向解脫，是彌勒所當建也，當從得度，以為應道。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阿難問佛：「如佛所說，我皆頂受，宣語後人，令佛之弘法不為斷絕。」
阿難問佛：「如佛所說，我皆頂受，宣語後人，令佛之弘法不為斷絕。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言阿難：「汝前後所受皆以貫心，我亦知汝有信護於佛法也。」
佛言阿難：「汝前後所受皆以貫心，我亦知汝有信護於佛法也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阿難問佛：「後若有人信樂應法，至心欲求，斷世違俗以從正道。若時無明師傳教誡者，若有一人書寫戒律授與之，便可得度為道者不？」
阿難問佛：「後若有人信樂應法，至心欲求，斷世違俗以從正道。若時無明師傳教誡者，若有一人書寫戒律授與之，便可得度為道者不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言阿難：「皆當得。知禁法者，爾乃可授戒耳，不可以文字受便為應法。何以故？佛為天上、天下之大智，天上、天下之大度，天上、天下之大明，不可妄傳失旨，皆當明於戒法禁律，事事委練，乃為相授耳。不明法戒禁要之事，而妄授人戒法，違佛誠信，反用為是，大罪不小也。宜以審諦。」
佛言阿難：「皆當得。知禁法者，爾乃可授戒耳，不可以文字受便為應法。何以故？佛為天上、天下之大智，天上、天下之大度，天上、天下之大明，不可妄傳失旨，皆當明於戒法禁律，事事委練，乃為相授耳。不明法戒禁要之事，而妄授人戒法，違佛誠信，反用為是，大罪不小也。宜以審諦。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阿難白佛言：「後末之世，若有人至心至意，厭於苦痛，欲求度脫，世無有佛，當以何濟其來意？」
阿難白佛言：「後末之世，若有人至心至意，厭於苦痛，欲求度脫，世無有佛，當以何濟其來意？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言阿難：「當將詣彼明戒法者，曉習威儀禁要之事，如是應度，度亦得度。自不明而復授彼，兩迷失道，渾沌無窮竟已，何從得度脫耶？」
佛言阿難：「當將詣彼明戒法者，曉習威儀禁要之事，如是應度，度亦得度。自不明而復授彼，兩迷失道，渾沌無窮竟已，何從得度脫耶？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「當來有比丘不能自淨，畜妻養子，身行污濁，貪求供養，不信罪福，而望安樂，難得免脫，甚亦可傷。」
佛言：「當來有比丘不能自淨，畜妻養子，身行污濁，貪求供養，不信罪福，而望安樂，難得免脫，甚亦可傷。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阿難白佛言：「如是後世，其有從道被服，皆是佛威神，其人以得像於正真因緣，當從得脫。何緣中復不信、違佛明教，當復更若干無數劫受苦痛耶？」
阿難白佛言：「如是後世，其有從道被服，皆是佛威神，其人以得像於正真因緣，當從得脫。何緣中復不信、違佛明教，當復更若干無數劫受苦痛耶？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言阿難：「是皆前世無數劫，墮久苦之中，其人於苦痛之地，自悔責，願得為善，當從得脫。緣一時自悔之福輒得福，隨來生末世，為人暫覩佛經；又能除剔頭髮，以為比丘。本識未械，心意猶豫，瞢瞢不了，故有污濁，多不能離俗，不遇明慧。如是當後，更墮極苦之中，受無數劫罪。」
佛言阿難：「是皆前世無數劫，墮久苦之中，其人於苦痛之地，自悔責，願得為善，當從得脫。緣一時自悔之福輒得福，隨來生末世，為人暫覩佛經；又能除剔頭髮，以為比丘。本識未械，心意猶豫，瞢瞢不了，故有污濁，多不能離俗，不遇明慧。如是當後，更墮極苦之中，受無數劫罪。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「諸比丘！汝以出家，捨妻子，棄世行，作沙門，當修戒行，如羅漢法，寧以洋銅灌口中，下過焦爛腹腸，終不無德食人信施；寧以利刀截手、支解身體，不以無德受人信施。人無德力受人信施，當累劫墮於罪苦，久久得出，用餘𥼘末之福，得為人身，當復更還一一償之——有作奴婢償者，有作兒子償者，有作父母償者。」
佛言：「諸比丘！汝以出家，捨妻子，棄世行，作沙門，當修戒行，如羅漢法，寧以洋銅灌口中，下過焦爛腹腸，終不無德食人信施；寧以利刀截手、支解身體，不以無德受人信施。人無德力受人信施，當累劫墮於罪苦，久久得出，用餘𥼘末之福，得為人身，當復更還一一償之——有作奴婢償者，有作兒子償者，有作父母償者。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阿難問佛：「何謂償債？」
阿難問佛：「何謂償債？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「有作奴婢，大家撾打不以道理，奴婢受之無有怨心；勤力作務，不憚勞疲；愛惜大家之物，不敢放散：是為現世償債奴婢也。宿命先世，受人信施，不行功德，罪畢來償，猶有本識，故無怨恚，甘受而已。
佛言：「有作奴婢，大家撾打不以道理，奴婢受之無有怨心；勤力作務，不憚勞疲；愛惜大家之物，不敢放散：是為現世償債奴婢也。宿命先世，受人信施，不行功德，罪畢來償，猶有本識，故無怨恚，甘受而已。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「何謂償債兒子？兒子致財，父母散用無有限度，兒子心亦無惜意，是為償債兒子。
「何謂償債兒子？兒子致財，父母散用無有限度，兒子心亦無惜意，是為償債兒子。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「何謂償債父母？父母致財，兒主散用，父母不為愛惜，恣所當得，皆是宿識因緣相償，故無惜心。諸此償債，因緣合會，對訖更散，亦無常住。明者覺之，故不為也。唯有道德，可以久保。吾前世時，亦更為人償債奴婢、兒子、父母，不可稱數，皆有一時之緣，難可免脫。至今得道，現我父母皆先世道德之緣，不由償債。父母世世放捨，使我學道，累劫精進，今成得佛，皆是父母之恩。人欲學道，不可不精進、孝順，二墮失人種，累劫不復。五末之世，持宜順行，遭值經道，不可不勤；遭值佛世，不可不諦受著心；遭值明人，不可不勤問奉受。何以故？人身難有，六情難具，才聰難得，佛難得見，經難得聞，故宜勤之。」
「何謂償債父母？父母致財，兒主散用，父母不為愛惜，恣所當得，皆是宿識因緣相償，故無惜心。諸此償債，因緣合會，對訖更散，亦無常住。明者覺之，故不為也。唯有道德，可以久保。吾前世時，亦更為人償債奴婢、兒子、父母，不可稱數，皆有一時之緣，難可免脫。至今得道，現我父母皆先世道德之緣，不由償債。父母世世放捨，使我學道，累劫精進，今成得佛，皆是父母之恩。人欲學道，不可不精進、孝順，二墮失人種，累劫不復。五末之世，持宜順行，遭值經道，不可不勤；遭值佛世，不可不諦受著心；遭值明人，不可不勤問奉受。何以故？人身難有，六情難具，才聰難得，佛難得見，經難得聞，故宜勤之。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「吾般泥洹後，當有五逆惡世，當斯之時，真丹土域魔事當盛，閉塞正道。雖有經法，少有學者；設有學者，少有行者。世有比丘，少能自守清淨，多有污濁習俗之行，高望遊步，世人無異；求好衣服，學世辯辭，追世禮費，群黨相隨，以快心意求世名譽；教人入法，度為弟子，不教護魔，不依正道；度世之業，亦不學問，追求明智；自謂德大，不守根門；雖得為人，假時而已，自謂長久，不知大對，當後受苦無窮竟已，顛倒翻覆，在魔部眾，一何痛哉！諸比丘！已得人身，六情完具，覩佛經戒，勤行當行誦之。一失人本，難有復時。佛世難值，經法難聞，宜各思惟。」
佛言：「吾般泥洹後，當有五逆惡世，當斯之時，真丹土域魔事當盛，閉塞正道。雖有經法，少有學者；設有學者，少有行者。世有比丘，少能自守清淨，多有污濁習俗之行，高望遊步，世人無異；求好衣服，學世辯辭，追世禮費，群黨相隨，以快心意求世名譽；教人入法，度為弟子，不教護魔，不依正道；度世之業，亦不學問，追求明智；自謂德大，不守根門；雖得為人，假時而已，自謂長久，不知大對，當後受苦無窮竟已，顛倒翻覆，在魔部眾，一何痛哉！諸比丘！已得人身，六情完具，覩佛經戒，勤行當行誦之。一失人本，難有復時。佛世難值，經法難聞，宜各思惟。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛說經竟，諸比丘皆儼然坐，自思惟即得羅漢。
佛說經竟，諸比丘皆儼然坐，自思惟即得羅漢。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛說分別經
佛說分別經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话