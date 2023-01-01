所欲致患經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所欲致患經

西晉月支三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月支三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾俱，比丘五百。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾俱，比丘五百。

爾時，諸比丘明旦著衣持鉢，入舍衛城。諸外道異學問諸比丘：「沙門！瞿曇何因處患？以何別色、痛痒、思想、生死、識字苦？云何於此諸法有何差特？有何志願？何因為成？沙門瞿曇現法云何？何因開化？有所言講？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸比丘明旦著衣持鉢，入舍衛城。諸外道異學問諸比丘：「沙門！瞿曇何因處患？以何別色、痛痒、思想、生死、識字苦？云何於此諸法有何差特？有何志願？何因為成？沙門瞿曇現法云何？何因開化？有所言講？」

諸比丘聞諸外道所言，無以報答，則從坐起，尋捨退去，各心念言：「如此所說，當從世尊啟問諮受，為我分別，尋當奉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘聞諸外道所言，無以報答，則從坐起，尋捨退去，各心念言：「如此所說，當從世尊啟問諮受，為我分別，尋當奉行。」

時諸比丘分衛已竟，飯食畢訖，更整衣服，往詣佛所。稽首足下，却坐一面，前白世尊，說諸異道所可難問，悉次第說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘分衛已竟，飯食畢訖，更整衣服，往詣佛所。稽首足下，却坐一面，前白世尊，說諸異道所可難問，悉次第說。

於時，世尊告諸比丘：「外道問汝，愛欲之事有何安樂？致何憂患？何從興致？因何而滅？汝當答報，諸外道默然，不以言對。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，世尊告諸比丘：「外道問汝，愛欲之事有何安樂？致何憂患？何從興致？因何而滅？汝當答報，諸外道默然，不以言對。」

佛言：「我不見能解此意，分別上義。所以者何？無能及者，非其境界。佛察天上、天下，諸魔、梵天、梵志、諸神及人，能發遣此問，令意欣悅，愛其所樂，為欲所染，耳聞好聲，鼻識好香，舌識美味，身識細滑，可意忻悅，志於所樂，為之所染，心貪於法。是五所欲，從因緣起，心以為樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我不見能解此意，分別上義。所以者何？無能及者，非其境界。佛察天上、天下，諸魔、梵天、梵志、諸神及人，能發遣此問，令意欣悅，愛其所樂，為欲所染，耳聞好聲，鼻識好香，舌識美味，身識細滑，可意忻悅，志於所樂，為之所染，心貪於法。是五所欲，從因緣起，心以為樂。」

佛告比丘：「何等為所欲之患？其有族姓子隨其巧便，立生活業，多所想念。或以伎術，或作長吏，或作畫師，或行算術，或復刻鏤，或以塗度，或說色事；或以寒凍，或逢暑熱飢渴餓死；或觸風雨，或遭蚊虻，諸根變亂。趣此諸事，身欲自在，求於財寶，坐起放心，恣意坐於財寶，啼哭愁憂，椎胸欝怫。吾謂是輩，則為癡冥，致無果實，猶是精勤，不離其業，造立屋宅，及諸財賄，以獲財寶。設不能獲，起無央數憂惱諸患，歌舞將御，得無縣官、水、火、盜賊、怨家債主所見奪取、燒沒、搪揬、劫害、侵暴，壞亂家居，亡失財寶。彼族姓子心懷此憂，卒值水、火、盜賊、怨家，所見侵奪，愁憂啼哭，不能自勝：『吾前治生積聚財業，今者霍空，無所依仰。』是為情欲之憂患也。緣欲致愛，放心恣意，致此惱恨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「何等為所欲之患？其有族姓子隨其巧便，立生活業，多所想念。或以伎術，或作長吏，或作畫師，或行算術，或復刻鏤，或以塗度，或說色事；或以寒凍，或逢暑熱飢渴餓死；或觸風雨，或遭蚊虻，諸根變亂。趣此諸事，身欲自在，求於財寶，坐起放心，恣意坐於財寶，啼哭愁憂，椎胸欝怫。吾謂是輩，則為癡冥，致無果實，猶是精勤，不離其業，造立屋宅，及諸財賄，以獲財寶。設不能獲，起無央數憂惱諸患，歌舞將御，得無縣官、水、火、盜賊、怨家債主所見奪取、燒沒、搪揬、劫害、侵暴，壞亂家居，亡失財寶。彼族姓子心懷此憂，卒值水、火、盜賊、怨家，所見侵奪，愁憂啼哭，不能自勝：『吾前治生積聚財業，今者霍空，無所依仰。』是為情欲之憂患也。緣欲致愛，放心恣意，致此惱恨。」

佛告諸比丘：「復次，因欲貪愛，所在放心恣意，父說子惡，子說父惡，母說女惡，女說母惡，兄說弟惡，弟說兄惡，姊說妹惡，妹說姊惡，家室宗族，轉相誹謗。是為貪欲之患，因致勤苦，皆由多求，放心恣意，為欲所溺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「復次，因欲貪愛，所在放心恣意，父說子惡，子說父惡，母說女惡，女說母惡，兄說弟惡，弟說兄惡，姊說妹惡，妹說姊惡，家室宗族，轉相誹謗。是為貪欲之患，因致勤苦，皆由多求，放心恣意，為欲所溺。」

佛告諸比丘：「復次，愛欲之患著愛為本，放心恣意，因貪利故，把持兵仗、引弓捻箭，入軍戰鬪，興四部兵象、馬、車、步，眾兵共鬪。是劇羅網，因欲自喪親屬與親屬。興起因緣，因貪犯罪，馳走不安，以求財產，或能獲財、或不能得、或尋失財，愁憂懷惱，拍臏椎胸而以欝怫：『吾本多財，今者殫盡。』是為貪欲之患、恩愛之惱，放心恣意，為之所溺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「復次，愛欲之患著愛為本，放心恣意，因貪利故，把持兵仗、引弓捻箭，入軍戰鬪，興四部兵象、馬、車、步，眾兵共鬪。是劇羅網，因欲自喪親屬與親屬。興起因緣，因貪犯罪，馳走不安，以求財產，或能獲財、或不能得、或尋失財，愁憂懷惱，拍臏椎胸而以欝怫：『吾本多財，今者殫盡。』是為貪欲之患、恩愛之惱，放心恣意，為之所溺。」

佛告諸比丘：「復次，因欲之患著愛為本，放心恣意，父子相怨，母女相憎，夫婦相捐，姊妹懷恨，兄弟相憎，親屬家室自相誹謗。是為貪欲之患、恩愛之惱，放心恣意，為之所溺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「復次，因欲之患著愛為本，放心恣意，父子相怨，母女相憎，夫婦相捐，姊妹懷恨，兄弟相憎，親屬家室自相誹謗。是為貪欲之患、恩愛之惱，放心恣意，為之所溺。」

佛告諸比丘：「復次，因欲之患著愛為本，放心恣意，手執利劍，若持刀杖，屏處沙中、若樹木間、破塢間，心中怫欝，轉相奪命，遙擲火輪，沸油相灑。緣是興惡，或致困痛、或致死亡。是為貪欲之患、恩愛之惱，放心恣意，為之所溺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「復次，因欲之患著愛為本，放心恣意，手執利劍，若持刀杖，屏處沙中、若樹木間、破塢間，心中怫欝，轉相奪命，遙擲火輪，沸油相灑。緣是興惡，或致困痛、或致死亡。是為貪欲之患、恩愛之惱，放心恣意，為之所溺。」

佛告諸比丘：「復次，因欲之患著愛為本，放心恣意，破他門戶，斷人寄餉，鑿人垣牆，夜行作賊，在藏匿處，或復逃亡，鬪爭放火。國主覺得，或吏縛束，閉著牢獄，或截耳、鼻、手、足，考治掠笞，或斷頭首，或時住立壓踝，鹿弶擎、塼兔窟，或甑或鑊湯煮，沸油灑體。是為貪欲之患、恩愛之惱，放心恣意，為之所溺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「復次，因欲之患著愛為本，放心恣意，破他門戶，斷人寄餉，鑿人垣牆，夜行作賊，在藏匿處，或復逃亡，鬪爭放火。國主覺得，或吏縛束，閉著牢獄，或截耳、鼻、手、足，考治掠笞，或斷頭首，或時住立壓踝，鹿弶擎、塼兔窟，或甑或鑊湯煮，沸油灑體。是為貪欲之患、恩愛之惱，放心恣意，為之所溺。」

佛告諸比丘：「復次，因欲之患著愛為本，放心恣意，身欲眾惡，罵詈衝口，心念毒惡，不護身口，不顧後世。壽命終沒，魂神一去，墮於惡趣懃苦之處，晝夜考治，無央數歲。是為貪欲之患、愛欲之惱，放心恣意，為之所溺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「復次，因欲之患著愛為本，放心恣意，身欲眾惡，罵詈衝口，心念毒惡，不護身口，不顧後世。壽命終沒，魂神一去，墮於惡趣懃苦之處，晝夜考治，無央數歲。是為貪欲之患、愛欲之惱，放心恣意，為之所溺。」

佛告諸比丘：「復次，何因捨欲能樂斷惡？一切所欲，截諸貪求，刈眾情態，是為捨欲。其有沙門梵志，見愛欲之瑕，因興諸患。審知如有愛欲已，勸助眾人使度於欲。假使勸化，至於解脫。志於愛欲，欲度彼岸，未之有也。若有沙門梵志，樂於愛欲、不觀愛欲之瑕穢者，若能審識情欲，如有無貪諸情，開化眾人，度於彼岸，自度濟彼，則獲此事，如意無疑。其有目覩，於此人所樂，長者家妻，梵志之妻，年十四五、十六二十，不長不短、不麁不細、不白不黑，顏貌姝妙，如樹華茂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「復次，何因捨欲能樂斷惡？一切所欲，截諸貪求，刈眾情態，是為捨欲。其有沙門梵志，見愛欲之瑕，因興諸患。審知如有愛欲已，勸助眾人使度於欲。假使勸化，至於解脫。志於愛欲，欲度彼岸，未之有也。若有沙門梵志，樂於愛欲、不觀愛欲之瑕穢者，若能審識情欲，如有無貪諸情，開化眾人，度於彼岸，自度濟彼，則獲此事，如意無疑。其有目覩，於此人所樂，長者家妻，梵志之妻，年十四五、十六二十，不長不短、不麁不細、不白不黑，顏貌姝妙，如樹華茂。」

佛言比丘：「初始目覩，因緣所興可意歡樂，是欲所樂。何等為色因緣之患？於是見女人，年尊老極，年八十若九十、百年、若百二十，頭白齒落，面皺皮緩，身重少氣，拄杖僂行，羸極上氣，行步苦難，身體戰恌。於比丘意云何？極不於端正姝好，顏色證患已現？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言比丘：「初始目覩，因緣所興可意歡樂，是欲所樂。何等為色因緣之患？於是見女人，年尊老極，年八十若九十、百年、若百二十，頭白齒落，面皺皮緩，身重少氣，拄杖僂行，羸極上氣，行步苦難，身體戰恌。於比丘意云何？極不於端正姝好，顏色證患已現？」

比丘對曰：「唯然，是為色之憂患也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘對曰：「唯然，是為色之憂患也。」

佛告諸比丘：「又見女人終亡之後，一日、二日至五日、六日，身色變青，膖脹爛臭，惡露不淨，從九孔出，身中生蟲，蟲還食其肉。於比丘意云何？前時端正，顏色姝妙，今失好貌，變證現乎！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「又見女人終亡之後，一日、二日至五日、六日，身色變青，膖脹爛臭，惡露不淨，從九孔出，身中生蟲，蟲還食其肉。於比丘意云何？前時端正，顏色姝妙，今失好貌，變證現乎！」

對曰：「唯然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「唯然。」

佛言：「是為色之患證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是為色之患證。」

佛告諸比丘：「若復見女人，臭爛在地，烏鳥所食，雕鷲所啄，虎狼野狐所噉，無央數蟲，從其身出，還食其肉。於比丘意云何？前時端正，顏色姝好，沒不存乎？其患現耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「若復見女人，臭爛在地，烏鳥所食，雕鷲所啄，虎狼野狐所噉，無央數蟲，從其身出，還食其肉。於比丘意云何？前時端正，顏色姝好，沒不存乎？其患現耶？」

對曰：「唯然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「唯然。」

佛言：「是為欲之患證也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是為欲之患證也。」

佛告諸比丘：「若復見女人，皮肉離體，但見白骨，前時端正，顏貌姝好，沒不復現，其患證乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「若復見女人，皮肉離體，但見白骨，前時端正，顏貌姝好，沒不復現，其患證乎？」

對曰：「唯然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「唯然。」

「是為愛欲之患證也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是為愛欲之患證也。」

佛告諸比丘：「若復見女人，身骨節解，手足膝脛，鼻耳脇背，臂肘頭頸，各在異處。於比丘意云何？前時端正姝好，沒不現乎？證患現耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「若復見女人，身骨節解，手足膝脛，鼻耳脇背，臂肘頭頸，各在異處。於比丘意云何？前時端正姝好，沒不現乎？證患現耶？」

對曰：「唯然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「唯然。」

佛言：「是為欲之憂患證也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是為欲之憂患證也。」

佛告諸比丘：「見彼女人，捐在塚間無央數歲，骨節糜碎，青白如碧，碎壞如麵。於比丘意云何？前時端正，顏貌姝好，沒不現乎？患證現耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「見彼女人，捐在塚間無央數歲，骨節糜碎，青白如碧，碎壞如麵。於比丘意云何？前時端正，顏貌姝好，沒不現乎？患證現耶？」

對曰：「唯然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「唯然。」

佛言：「是為貪欲憂患證也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是為貪欲憂患證也。」

佛告諸比丘：「誰能離欲，能斷色欲，蠲除情色，拔貪不習，乃不著色。其有沙門梵志，樂色如是，以為歡然，覩其患證，覩見生惱，審知如有，則等於色，心無所猗，勸化於人，使度彼岸。設使有人，以色猗色，欲得度者，未之有也。其沙門梵志，歡喜於色，更諸情欲，覩色患證，欲得離色，拔其所情，則覩如有。等觀諸色，勸化諸人，令度彼岸，知色所猗，捨於諸色，則可得也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「誰能離欲，能斷色欲，蠲除情色，拔貪不習，乃不著色。其有沙門梵志，樂色如是，以為歡然，覩其患證，覩見生惱，審知如有，則等於色，心無所猗，勸化於人，使度彼岸。設使有人，以色猗色，欲得度者，未之有也。其沙門梵志，歡喜於色，更諸情欲，覩色患證，欲得離色，拔其所情，則覩如有。等觀諸色，勸化諸人，令度彼岸，知色所猗，捨於諸色，則可得也。」

佛告諸比丘：「何等為痛痒所更樂乎捨諸習耶？於是比丘寂於諸欲，離於諸惡不善之法，有念有想，獨處晏然，行第一禪。設使比丘，獲此第一禪者，則不貪己，不著于彼，則無有爭、心不懷恚，是為比丘痛痒樂無瞋怒。吾無所恨，為樂痛痒，是為樂習所觀、樂彼滅諸想、樂內念寂然，其心為一，無念無行，志寂逮安，是為第二禪。假使比丘，行第二禪不貪己，不著彼心增減，彼欲歡喜觀無欲行，常以寂定，業身則安，如聖所演，常觀意定，行第三禪。假使比丘，行第三禪，是痛痒所樂，彼則除苦、蠲除所安，前所更歷可不可意，無苦無樂，觀其志定，具足清淨。假使比丘，行第四禪，是為痛痒所樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「何等為痛痒所更樂乎捨諸習耶？於是比丘寂於諸欲，離於諸惡不善之法，有念有想，獨處晏然，行第一禪。設使比丘，獲此第一禪者，則不貪己，不著于彼，則無有爭、心不懷恚，是為比丘痛痒樂無瞋怒。吾無所恨，為樂痛痒，是為樂習所觀、樂彼滅諸想、樂內念寂然，其心為一，無念無行，志寂逮安，是為第二禪。假使比丘，行第二禪不貪己，不著彼心增減，彼欲歡喜觀無欲行，常以寂定，業身則安，如聖所演，常觀意定，行第三禪。假使比丘，行第三禪，是痛痒所樂，彼則除苦、蠲除所安，前所更歷可不可意，無苦無樂，觀其志定，具足清淨。假使比丘，行第四禪，是為痛痒所樂。

「復次，比丘！緣痛生樂可意之欲，是為痒所樂。何等為痛之憂患？因痛生患，憂惱之憒，是痛憂患。又痛痒，無常之苦、別離之法。其法都痛痒，起無常苦，致別離法，是為痛痒之患。何等為離痛？其於痛痒，斷諸貪欲，是為離欲。其有沙門梵志，曉了痛痒諸所更樂，都致憂患，不捨諸愛欲，審知如有，而猗痛痒，勸化眾人，度於彼岸，自得成就，濟諸猗著，未之有也。其有沙門梵志，覩痛痒所樂，從樂致患，離於愛欲，諦知如有，等觀痛痒，而無所猗，勸化餘人，令度彼岸，自得成就，并化餘人，此事可致，是為捨歡悅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘！緣痛生樂可意之欲，是為痒所樂。何等為痛之憂患？因痛生患，憂惱之憒，是痛憂患。又痛痒，無常之苦、別離之法。其法都痛痒，起無常苦，致別離法，是為痛痒之患。何等為離痛？其於痛痒，斷諸貪欲，是為離欲。其有沙門梵志，曉了痛痒諸所更樂，都致憂患，不捨諸愛欲，審知如有，而猗痛痒，勸化眾人，度於彼岸，自得成就，濟諸猗著，未之有也。其有沙門梵志，覩痛痒所樂，從樂致患，離於愛欲，諦知如有，等觀痛痒，而無所猗，勸化餘人，令度彼岸，自得成就，并化餘人，此事可致，是為捨歡悅。」

如是諸比丘，聞經歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸比丘，聞經歡喜。