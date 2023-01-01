佛說四自侵經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說四自侵經

西晉三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉三藏竺法護譯

佛言：「夙夜不學，老不止婬，得財不施，不受佛言，是四出心，還自侵身。往古豪富，傲尊自恣，國王、帝主、世俗愚人，但知晝夜過疾，不覺命盡，常欲瞋怒，強佷自用，婬憍貪富，今為所在？不好經道，惡聞自侵，走心恣意，放逸無禁；當爾之時，不覺飢渴，不能自惟九孔瘡痍，臭處不淨；行止臥覺，百端諸事，種苦惱根，慢於大法，不曉愛身。老病來時，姿顏則變，五樂之欲，不可常得，病著床時，擾動不安，死命忽至，身當敗壞，安得久乎？死生不絕，惡道不休，己身壽命，亦與死生，苦惱憂患，皆由己矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「夙夜不學，老不止婬，得財不施，不受佛言，是四出心，還自侵身。往古豪富，傲尊自恣，國王、帝主、世俗愚人，但知晝夜過疾，不覺命盡，常欲瞋怒，強佷自用，婬憍貪富，今為所在？不好經道，惡聞自侵，走心恣意，放逸無禁；當爾之時，不覺飢渴，不能自惟九孔瘡痍，臭處不淨；行止臥覺，百端諸事，種苦惱根，慢於大法，不曉愛身。老病來時，姿顏則變，五樂之欲，不可常得，病著床時，擾動不安，死命忽至，身當敗壞，安得久乎？死生不絕，惡道不休，己身壽命，亦與死生，苦惱憂患，皆由己矣。

「以是觀之，何者是人？婬色戲樂，歌舞倡伎，幾何間耶？若如呼吸。慧之明之，改其志分，守身貞潔，世間所有一歸空無。假使歌戲，人不歡樂，不以為快，歌者便恥。眾人迷惑，常樂伎樂，疾病憂至，爾乃愁慼。安隱之時，多事萬端，不為身計，已招萬罪，殃禍響應，不能分別所因致身。身若畫瓶，內滿不淨，臭處膿血，猶如革囊，裹於不淨。不知內外身當歸盡，常以彩色脂粉莊嚴，自謂端正，顏貌無雙，不察九孔瘡病流出。斯人之等，羅網所纏，莫能觀身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是觀之，何者是人？婬色戲樂，歌舞倡伎，幾何間耶？若如呼吸。慧之明之，改其志分，守身貞潔，世間所有一歸空無。假使歌戲，人不歡樂，不以為快，歌者便恥。眾人迷惑，常樂伎樂，疾病憂至，爾乃愁慼。安隱之時，多事萬端，不為身計，已招萬罪，殃禍響應，不能分別所因致身。身若畫瓶，內滿不淨，臭處膿血，猶如革囊，裹於不淨。不知內外身當歸盡，常以彩色脂粉莊嚴，自謂端正，顏貌無雙，不察九孔瘡病流出。斯人之等，羅網所纏，莫能觀身。

「譬如幻化，慌惚不現，唯有道士，覩世俗人迷惑如此，常自計身。諦觀一切擾擾紜紜，但諍咽喉不急之事，禍從口出，千殃萬罪，還自纏繞。或相害傷，忿怒成仇，皆由貪起，競諍利欲。群迷雷同，不識道義之真、俗偽之惑，老死忽至，不得自由。仁賢知者，若能曉了，財物非常，忽若風雨暴至，如電、如夢、幻化、野馬。無常對至，人所不喜，終始連鎖，縛著相隨，不離五陰、六衰之獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如幻化，慌惚不現，唯有道士，覩世俗人迷惑如此，常自計身。諦觀一切擾擾紜紜，但諍咽喉不急之事，禍從口出，千殃萬罪，還自纏繞。或相害傷，忿怒成仇，皆由貪起，競諍利欲。群迷雷同，不識道義之真、俗偽之惑，老死忽至，不得自由。仁賢知者，若能曉了，財物非常，忽若風雨暴至，如電、如夢、幻化、野馬。無常對至，人所不喜，終始連鎖，縛著相隨，不離五陰、六衰之獄。

「不孝師父，疏遠道慧，貪身骨肉，婬態不休，耳、目、鼻、口、身、心六事，但種災患，多於天下草木之栽；恩愛之心，既廣且長，喻於江海。從生至老，經事萬端，雖有顏貌端正姝好，當以庠序觀察非常、苦空、非身。而反迷惑，自見邪利，沈溺五音，匿能在內，不能攝心，遊逸四方，造俗方便，不在時節漏剋之念，不在行步吉祥之間。願一伏心，盡力削除眾厄之患，莫若嬰兒不別好醜、屎尿不淨矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不孝師父，疏遠道慧，貪身骨肉，婬態不休，耳、目、鼻、口、身、心六事，但種災患，多於天下草木之栽；恩愛之心，既廣且長，喻於江海。從生至老，經事萬端，雖有顏貌端正姝好，當以庠序觀察非常、苦空、非身。而反迷惑，自見邪利，沈溺五音，匿能在內，不能攝心，遊逸四方，造俗方便，不在時節漏剋之念，不在行步吉祥之間。願一伏心，盡力削除眾厄之患，莫若嬰兒不別好醜、屎尿不淨矣！

「勤修精進，棄惡無處，則可離惱、生老病死、朽敗之患。自惟念之，從三十三無思想天，都在三處終始之難。發心學道，識道不諦，貪身散意，還墮六情；當諦思計，生死正心，無復往來，終始乃斷。人著色味，諸情不絕，反畏禁戒；眾疑不除，吸吸計常，覩目前事。以是之故，五道不止，則復獲身。除刈六情，𢶕去五陰，修行則安。見可貪者，則自省己，不受六入，則無憂懼，已無所懼，則入道場，得向慧門。學者猶豫，心不專恒，或進或退，故使迷惑，往來不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勤修精進，棄惡無處，則可離惱、生老病死、朽敗之患。自惟念之，從三十三無思想天，都在三處終始之難。發心學道，識道不諦，貪身散意，還墮六情；當諦思計，生死正心，無復往來，終始乃斷。人著色味，諸情不絕，反畏禁戒；眾疑不除，吸吸計常，覩目前事。以是之故，五道不止，則復獲身。除刈六情，𢶕去五陰，修行則安。見可貪者，則自省己，不受六入，則無憂懼，已無所懼，則入道場，得向慧門。學者猶豫，心不專恒，或進或退，故使迷惑，往來不絕。

「假喻言之，曾為怨家，後更和解，至重相親，前作士夫，後更驚怯，意以向道，中復違失，還墮六入，此之謂也。還墮五道生死之惱，飲苦食毒，更相吞沒，不避親戚，不別宗門，不自覺知。巍巍佛聖，目覩之耳，痛其失道，故垂四等慈、悲、喜、護，愍傷萬姓。萠類之兆，未見群類，苟懷一分志不轉易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假喻言之，曾為怨家，後更和解，至重相親，前作士夫，後更驚怯，意以向道，中復違失，還墮六入，此之謂也。還墮五道生死之惱，飲苦食毒，更相吞沒，不避親戚，不別宗門，不自覺知。巍巍佛聖，目覩之耳，痛其失道，故垂四等慈、悲、喜、護，愍傷萬姓。萠類之兆，未見群類，苟懷一分志不轉易。

「假使有人，至心欲度，當諦思計，一心行道，勿言我家宗親，恩愛之戀，當知無常，假借是身，合會相偶，皆當別離。長有憂患，寄生相因，萬物歸空，皆非我所。曉知無者，則度天下十方人民。諸為業道者，不疑惠施，不懷忿怒，捨貪愛心，因緣皆斷，道人觀察可否之事，內自省身。譬如夢幻，喻如軍征，百萬之眾，恃怙名將，以却怨敵。道人伏心制意，修法奉道，順行戒禁，身意清白，布恩施德，除棄忿怒、憍奢、諍訟，專精行道，無得為礙，志在軌迹。若將帥眾也，先自正心，爾乃身行，身心俱正，則無所失。已無所失，則無群侶，得道絕去，雄猛無雙，乃知道尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使有人，至心欲度，當諦思計，一心行道，勿言我家宗親，恩愛之戀，當知無常，假借是身，合會相偶，皆當別離。長有憂患，寄生相因，萬物歸空，皆非我所。曉知無者，則度天下十方人民。諸為業道者，不疑惠施，不懷忿怒，捨貪愛心，因緣皆斷，道人觀察可否之事，內自省身。譬如夢幻，喻如軍征，百萬之眾，恃怙名將，以却怨敵。道人伏心制意，修法奉道，順行戒禁，身意清白，布恩施德，除棄忿怒、憍奢、諍訟，專精行道，無得為礙，志在軌迹。若將帥眾也，先自正心，爾乃身行，身心俱正，則無所失。已無所失，則無群侶，得道絕去，雄猛無雙，乃知道尊。

「猶如世人所行不同，有事天神、地水火風、日月、山川、諸鬼神者，永無所益，故在周旋生死之裏，不得脫出羅網牢獄，但願長壽，安樂自恣，獲百千歲，何足言乎！會當歸死。行道一日，勝壽百年。不計無常，而反貪愛，言有父母、兄弟妻子、中外親族，疾病忽至，困劣著床，曉語親屬，分取吾痛，皆言不能，疾者乃覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶如世人所行不同，有事天神、地水火風、日月、山川、諸鬼神者，永無所益，故在周旋生死之裏，不得脫出羅網牢獄，但願長壽，安樂自恣，獲百千歲，何足言乎！會當歸死。行道一日，勝壽百年。不計無常，而反貪愛，言有父母、兄弟妻子、中外親族，疾病忽至，困劣著床，曉語親屬，分取吾痛，皆言不能，疾者乃覺也。

「五種親戚，謂當益已，常坐汝等勤勞治生，隨時給足，使身墮貪，自縛自侵。憂念九族，妨廢善行，壞亂道心，老病死來，善惡苦樂，獨自當之，無有代者。未得道者，皆有此念，不能施與、守道為德。能施與者，今世後世，長得安隱，為生死糧，世世豪富，得致車乘、象馬、舍宅、金銀財寶不可稱數，父母、兄弟、妻子、知識皆蒙得安。有布施者，邊人助喜，得福無量，況其施主？手自斟酌，後世所生，福隨身報，若影隨形、響之應聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五種親戚，謂當益已，常坐汝等勤勞治生，隨時給足，使身墮貪，自縛自侵。憂念九族，妨廢善行，壞亂道心，老病死來，善惡苦樂，獨自當之，無有代者。未得道者，皆有此念，不能施與、守道為德。能施與者，今世後世，長得安隱，為生死糧，世世豪富，得致車乘、象馬、舍宅、金銀財寶不可稱數，父母、兄弟、妻子、知識皆蒙得安。有布施者，邊人助喜，得福無量，況其施主？手自斟酌，後世所生，福隨身報，若影隨形、響之應聲。

「無陰蓋者，謂之泥洹。其泥洹者，亦無五陰，日月星辰，風寒明暝，不虛不實，無有歲年，除老病死，響之無聞，不復陰身，以與道合。斯為長壽，常得安隱，久存無極，快樂難量，非俗所明也。慧人了是，分別說之，則可得佛真人之道。愚不行道，但為身計，慕老病死。危害之業若干苦痛，如種五穀，還自食之，善惡如是，各自受之。本已種惱，不當畏之而復恐懼畏老病死，四大之身，不免此難。水火、盜賊、怨家、債主、縣官、萬端同復畏之，不覺是苦。本由此生，反求嗜欲，人生在世，作是憂事，此非天與，非道使然，從本所行，自然獲之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無陰蓋者，謂之泥洹。其泥洹者，亦無五陰，日月星辰，風寒明暝，不虛不實，無有歲年，除老病死，響之無聞，不復陰身，以與道合。斯為長壽，常得安隱，久存無極，快樂難量，非俗所明也。慧人了是，分別說之，則可得佛真人之道。愚不行道，但為身計，慕老病死。危害之業若干苦痛，如種五穀，還自食之，善惡如是，各自受之。本已種惱，不當畏之而復恐懼畏老病死，四大之身，不免此難。水火、盜賊、怨家、債主、縣官、萬端同復畏之，不覺是苦。本由此生，反求嗜欲，人生在世，作是憂事，此非天與，非道使然，從本所行，自然獲之。

「夫人學道，求度世者，極易不難，亦不勞役，常自勤意，精進求之，信受聖教，雄猛伏意，而得明慧，寶英之報。譬如師子威，眾獸靡不降伏；譬如世人不能了知苦之為苦，猶猪處溷不知臭之為臭。又如飛蛾入于燈火，顓愚之人從心所好，苟見邪婬，投身愛獄，貪於生死，不知為生死之所惱，自謂無憂、高勝無上。虛天邪步廣視裂目，不知天地日月之表，而可進退求生之術，但欲紜紜，競稱尊貴，貪慕榮名，憍豪自恣，欲令眾人為己歸伏，威加天地，令人畏之，望於敬事，自以畢足於當世也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫人學道，求度世者，極易不難，亦不勞役，常自勤意，精進求之，信受聖教，雄猛伏意，而得明慧，寶英之報。譬如師子威，眾獸靡不降伏；譬如世人不能了知苦之為苦，猶猪處溷不知臭之為臭。又如飛蛾入于燈火，顓愚之人從心所好，苟見邪婬，投身愛獄，貪於生死，不知為生死之所惱，自謂無憂、高勝無上。虛天邪步廣視裂目，不知天地日月之表，而可進退求生之術，但欲紜紜，競稱尊貴，貪慕榮名，憍豪自恣，欲令眾人為己歸伏，威加天地，令人畏之，望於敬事，自以畢足於當世也。

「佛見天下萬端之事，皆處不肖，當法道化，類習先聖所棄污辱之行。世人可傷，怔忪求利，欲益多有，貪求快富，滋著五欲，宛轉俗道，不假自出；如牢獄囚，開鎖五木，安能自濟解脫？苦哉！如是之屬，志在生死，譬如車輪，無窮無竟。斷絕是行，却除眾欲，若開獄戶，鳥脫羅網。夫學道者，坐戀親戚妻子之屬，是以自迷，不至泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛見天下萬端之事，皆處不肖，當法道化，類習先聖所棄污辱之行。世人可傷，怔忪求利，欲益多有，貪求快富，滋著五欲，宛轉俗道，不假自出；如牢獄囚，開鎖五木，安能自濟解脫？苦哉！如是之屬，志在生死，譬如車輪，無窮無竟。斷絕是行，却除眾欲，若開獄戶，鳥脫羅網。夫學道者，坐戀親戚妻子之屬，是以自迷，不至泥洹。」

諸來會者，聞說如是，皆更一心離俗，遠著精進，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸來會者，聞說如是，皆更一心離俗，遠著精進，作禮而去。