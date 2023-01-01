佛說四願經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說四願經

吳月支國居士支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支國居士支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在拘夷那竭國，與五百比丘僧，坐於尼延樹下，為數千萬人說法。於是城中有豪長者，財富無數，名曰純陀。純陀有子，厥年十四，時得重病，不免所疾，遂便喪亡。父母、兄弟、宗親中外莫不愛重，啼哭憂愁，安可言乎！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在拘夷那竭國，與五百比丘僧，坐於尼延樹下，為數千萬人說法。於是城中有豪長者，財富無數，名曰純陀。純陀有子，厥年十四，時得重病，不免所疾，遂便喪亡。父母、兄弟、宗親中外莫不愛重，啼哭憂愁，安可言乎！

爾時純陀聞佛來化，心大歡喜，便告其妻言：「今佛在此，宜當往見。聞佛說經法者，莫不解悅，忘憂除患！」即與其妻、親族、僕使俱到佛所，為佛作禮，却坐一面。長者純陀長跪叉手，前白佛言：「人在世間，積聚錢財，思慮勤苦，不敢衣食，不知布施、奉持經戒，無尊無卑。獲得如願者，或時命盡，父母、兄弟、妻子、親屬啼哭愁毒，為其棺殮遣送財寶、衣被、飲食，寧有益於死者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時純陀聞佛來化，心大歡喜，便告其妻言：「今佛在此，宜當往見。聞佛說經法者，莫不解悅，忘憂除患！」即與其妻、親族、僕使俱到佛所，為佛作禮，却坐一面。長者純陀長跪叉手，前白佛言：「人在世間，積聚錢財，思慮勤苦，不敢衣食，不知布施、奉持經戒，無尊無卑。獲得如願者，或時命盡，父母、兄弟、妻子、親屬啼哭愁毒，為其棺殮遣送財寶、衣被、飲食，寧有益於死者不？」

佛告純陀及諸會弟子：「聽我所說，善思念之！」純陀眷屬、諸會弟子皆各叉手，一心受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告純陀及諸會弟子：「聽我所說，善思念之！」純陀眷屬、諸會弟子皆各叉手，一心受教而聽。

佛言：「人有四願，不可常保。何等為四？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人有四願，不可常保。何等為四？

「第一願者，是人身。沐浴、莊飾、飯食、五樂常先與之，疾病卒至，不能止之。命盡，軀強在地，不隨人魂神去，空愛重之，復何益也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一願者，是人身。沐浴、莊飾、飯食、五樂常先與之，疾病卒至，不能止之。命盡，軀強在地，不隨人魂神去，空愛重之，復何益也！

「第二願者，謂有財產、官爵、俸祿。得之者喜，不得愁憂。疾病，死至命盡，所有財物、官爵、俸祿，故在世間，不隨人魂神去，空為愁苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二願者，謂有財產、官爵、俸祿。得之者喜，不得愁憂。疾病，死至命盡，所有財物、官爵、俸祿，故在世間，不隨人魂神去，空為愁苦。

「第三願者，謂有父母、兄弟、妻子、中外親屬、朋友、知識、恩愛、榮樂。疾病，至死命盡，復不能救我命，亦不能隨我魂神去。空啼哭，送我到城外深塚間，以棄我去，各疾還歸。雖追念我，愁苦憂思，不過十日，諸家宗族、男女聚會，相向歌舞，快共飲食，相對談笑，捐忘死人。雖有父母、兄弟、妻子、中外親屬、朋友、知識，不能共追我命，空悲之，復何益也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三願者，謂有父母、兄弟、妻子、中外親屬、朋友、知識、恩愛、榮樂。疾病，至死命盡，復不能救我命，亦不能隨我魂神去。空啼哭，送我到城外深塚間，以棄我去，各疾還歸。雖追念我，愁苦憂思，不過十日，諸家宗族、男女聚會，相向歌舞，快共飲食，相對談笑，捐忘死人。雖有父母、兄弟、妻子、中外親屬、朋友、知識，不能共追我命，空悲之，復何益也！

「第四願者，是人意。天下人少有能守護其意者，皆放心恣意，婬於五樂，貪利疾妬，忿怒鬪諍，不信道德。至於身死壽盡，魂神去矣，三者相追逐，不得相離，譬如雀飛，意隨其兩翅，意為身神，兩翅為魂魄。人不能守護其意，皆從惡念所為，殺、盜、貪、婬，以生時所為罪，死入太山地獄中，為飢餓鬼。罪竟，乃出為畜生，當為人所屠割。作人放心快意故，入三惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四願者，是人意。天下人少有能守護其意者，皆放心恣意，婬於五樂，貪利疾妬，忿怒鬪諍，不信道德。至於身死壽盡，魂神去矣，三者相追逐，不得相離，譬如雀飛，意隨其兩翅，意為身神，兩翅為魂魄。人不能守護其意，皆從惡念所為，殺、盜、貪、婬，以生時所為罪，死入太山地獄中，為飢餓鬼。罪竟，乃出為畜生，當為人所屠割。作人放心快意故，入三惡道。」

佛告純陀及諸弟子：「當端汝心，守護汝意！諦自思惟：知身非我身，所有財物，亦非我許。當諦計校所有——父母、兄弟、妻子、五種親屬、朋友、知識，官爵、俸祿——念欲得之，無有厭足，謂有益於我身，老、病、死來，皆不能益於我身，亦不能為我却之。人不能自拔為道，如鸚鵡鳥愛其毛尾，為射獵者所得。賢者諦知，是四願不隨人魂神去，空為之困苦。因拔恩愛之根，絕三惡之道，得三善道：一者、不復老；二者、不復病；三者、不復死。堅守護其意，乃可得度！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告純陀及諸弟子：「當端汝心，守護汝意！諦自思惟：知身非我身，所有財物，亦非我許。當諦計校所有——父母、兄弟、妻子、五種親屬、朋友、知識，官爵、俸祿——念欲得之，無有厭足，謂有益於我身，老、病、死來，皆不能益於我身，亦不能為我却之。人不能自拔為道，如鸚鵡鳥愛其毛尾，為射獵者所得。賢者諦知，是四願不隨人魂神去，空為之困苦。因拔恩愛之根，絕三惡之道，得三善道：一者、不復老；二者、不復病；三者、不復死。堅守護其意，乃可得度！」

諸弟子聞經歡喜，為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸弟子聞經歡喜，為佛作禮。

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佛念天地八方之外，萬物受性皆懷憂苦，常傷人民，含血蠕動，不得自在。與天爭命，皆當歸死。骸骨銷爛，下入于土；精神飛翔，展轉五道，為善上天，為惡入淵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛念天地八方之外，萬物受性皆懷憂苦，常傷人民，含血蠕動，不得自在。與天爭命，皆當歸死。骸骨銷爛，下入于土；精神飛翔，展轉五道，為善上天，為惡入淵。

凡人生時，所為善惡，精神魂魄，隨其殃福。生時為人，孝順父母、忠信事君，死得上天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡人生時，所為善惡，精神魂魄，隨其殃福。生時為人，孝順父母、忠信事君，死得上天。

如世間人，積德為善，仕宦求官位，至公侯豪貴。富樂貧賤困厄，皆由宿命。行伐殺酷虐，生為惡人，死受重酬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世間人，積德為善，仕宦求官位，至公侯豪貴。富樂貧賤困厄，皆由宿命。行伐殺酷虐，生為惡人，死受重酬。

自為心侯主招百凶，快心之歡必有後患。帝王人民，俱惑於道。寄託父母。作善福壽，為惡貧苦。盜竊欺人、負債不償、借貸不歸，死後當為奴婢牛馬，或作大猪，屠割剝其軀，稱賣償人。作人慳貪，不肯布施，死為餓鬼，不得衣食，如乞匃人，以刀截肉，叩頭求食。此皆先時，為人貪殘悖逆，不信為善。傷殺盜竊、受人婦女、讒言兩舌、飲酒鬪亂，死入地獄，掠笞燒煮，身更蠆毒，苦痛無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自為心侯主招百凶，快心之歡必有後患。帝王人民，俱惑於道。寄託父母。作善福壽，為惡貧苦。盜竊欺人、負債不償、借貸不歸，死後當為奴婢牛馬，或作大猪，屠割剝其軀，稱賣償人。作人慳貪，不肯布施，死為餓鬼，不得衣食，如乞匃人，以刀截肉，叩頭求食。此皆先時，為人貪殘悖逆，不信為善。傷殺盜竊、受人婦女、讒言兩舌、飲酒鬪亂，死入地獄，掠笞燒煮，身更蠆毒，苦痛無極。

人有六憂、三苦、四痛，佛戢轉化生死不絕，棄國捐王，求自然道，積德累歲，乃得道真。神明徹照，悉見天地絕洞之外，知人鳥獸蟲豸所言、心所趣向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人有六憂、三苦、四痛，佛戢轉化生死不絕，棄國捐王，求自然道，積德累歲，乃得道真。神明徹照，悉見天地絕洞之外，知人鳥獸蟲豸所言、心所趣向。

佛念人死，如大風卒至無期。人死至無時，當與心爭諍，為善勿疑。佛以經道勸勵賢者，目所不見、耳所不聞，㻕奇珍寶，何益於己？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛念人死，如大風卒至無期。人死至無時，當與心爭諍，為善勿疑。佛以經道勸勵賢者，目所不見、耳所不聞，㻕奇珍寶，何益於己？

諸為道者，當信經戒守善以死，不犯惡生，道不可失，德不可離。遠道失德，如兒生無母、魚脫於淵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸為道者，當信經戒守善以死，不犯惡生，道不可失，德不可離。遠道失德，如兒生無母、魚脫於淵。

人死復生，如蠶渾沌繭中、穿絲出飛，其神故一，變形易殼。道成於微，五戒得根。弟子聞經歡喜，前受教，是為痛痒要識如諦知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人死復生，如蠶渾沌繭中、穿絲出飛，其神故一，變形易殼。道成於微，五戒得根。弟子聞經歡喜，前受教，是為痛痒要識如諦知也。

何等為思想識？為身六思想。眼裁思想，耳、鼻、口、身、意裁思想。如是六思想。何等為思想習識？裁習為思想習，如是為思想習識。何等為思想盡識？裁盡為思想盡識，如是為思想盡識。何等為思想盡受行識？是為八行識識。識識諦見到諦定意為八，如是盡思想受行識。何等為思想味識？所為思想因緣生樂得意喜，如是為思想味識。何等為思想腦識？所為思想不常盡苦轉法，如是為思想腦識。何等為思想要識？所思想欲貪能解、欲貪能斷、欲貪能自度，如是為思想要識。何等為生死識？為六身生死識，眼裁生死識，耳、鼻、口、身、意裁行，如是為生死識。何等為生死習、裁習、生死習識？何等為生死盡識？裁盡為生死盡識。何等為生死欲盡受行識？為是八行識，諦見至諦定為八，如是為生死欲滅受行識。何等為生死味識？所為生死因緣生樂喜意，如是為生死味識。何等為生死腦識？所有生死不常盡苦轉法，如是為生死腦識。何等生死要識？所為生死欲貪、隨欲貪，能斷、欲能度，如是為生死要識。何等為識身六衰識？眼裁識，耳、鼻、口、身、意裁識，如是為識識。何等為識習？命字習為識習，如是習為識。何等為識盡為識？命字盡為盡識，如是為盡識。何等為識盡受行為識？八行，諦見至諦定為八，如是為識盡欲受行如諦識。何等為識味知所識？因緣故生樂生喜意，如是為味生為味識知。何等為識腦識所識？為盡為苦為轉，如是為識腦識。何等為要識所識？欲貪能活、欲貪能斷能度，如是為要識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為思想識？為身六思想。眼裁思想，耳、鼻、口、身、意裁思想。如是六思想。何等為思想習識？裁習為思想習，如是為思想習識。何等為思想盡識？裁盡為思想盡識，如是為思想盡識。何等為思想盡受行識？是為八行識識。識識諦見到諦定意為八，如是盡思想受行識。何等為思想味識？所為思想因緣生樂得意喜，如是為思想味識。何等為思想腦識？所為思想不常盡苦轉法，如是為思想腦識。何等為思想要識？所思想欲貪能解、欲貪能斷、欲貪能自度，如是為思想要識。何等為生死識？為六身生死識，眼裁生死識，耳、鼻、口、身、意裁行，如是為生死識。何等為生死習、裁習、生死習識？何等為生死盡識？裁盡為生死盡識。何等為生死欲盡受行識？為是八行識，諦見至諦定為八，如是為生死欲滅受行識。何等為生死味識？所為生死因緣生樂喜意，如是為生死味識。何等為生死腦識？所有生死不常盡苦轉法，如是為生死腦識。何等生死要識？所為生死欲貪、隨欲貪，能斷、欲能度，如是為生死要識。何等為識身六衰識？眼裁識，耳、鼻、口、身、意裁識，如是為識識。何等為識習？命字習為識習，如是習為識。何等為識盡為識？命字盡為盡識，如是為盡識。何等為識盡受行為識？八行，諦見至諦定為八，如是為識盡欲受行如諦識。何等為識味知所識？因緣故生樂生喜意，如是為味生為味識知。何等為識腦識所識？為盡為苦為轉，如是為識腦識。何等為要識所識？欲貪能活、欲貪能斷能度，如是為要識。

「如是，比丘！七處為覺知。何等為七？色、習、盡、道、味、苦、要。是五陰各有七事。何等為三觀識？亦有七事，得五陰成六衰。觀身為色一，觀五陰為二，觀六衰為三，故言三觀。比丘能曉七處，亦能三觀，不久行墮道斷結，無有結，意脫黠活，見道見要，一證受止，已斷生死，意行所作意，不復來還生死，得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，比丘！七處為覺知。何等為七？色、習、盡、道、味、苦、要。是五陰各有七事。何等為三觀識？亦有七事，得五陰成六衰。觀身為色一，觀五陰為二，觀六衰為三，故言三觀。比丘能曉七處，亦能三觀，不久行墮道斷結，無有結，意脫黠活，見道見要，一證受止，已斷生死，意行所作意，不復來還生死，得道。」