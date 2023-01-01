佛說鬼問目連經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說鬼問目連經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時目連晡時從禪定起，遊恒水邊，見諸餓鬼受罪不同。時諸餓鬼見尊者目連，皆起敬心，來問因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時目連晡時從禪定起，遊恒水邊，見諸餓鬼受罪不同。時諸餓鬼見尊者目連，皆起敬心，來問因緣。

一鬼問言：「我一生以來，恒患頭痛。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一鬼問言：「我一生以來，恒患頭痛。何罪所致？」

目連答言：「汝為人時，好以杖打眾生頭。今受花報，果入地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝為人時，好以杖打眾生頭。今受花報，果入地獄。」

一鬼問言：「我一生已來，資財無量而樂著弊衣。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一鬼問言：「我一生已來，資財無量而樂著弊衣。何罪所致？」

目連答言：「汝為人時，布施作福，還復悔惜。今受花報，果在地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝為人時，布施作福，還復悔惜。今受花報，果在地獄。」

一鬼問言：「我一生已來，宿無常處，恒倚巷陌。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一鬼問言：「我一生已來，宿無常處，恒倚巷陌。何罪所致？」

目連答言：「汝為人時，客來投止，不肯安處；見他客止，方復瞋恚。今受花報，果入地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝為人時，客來投止，不肯安處；見他客止，方復瞋恚。今受花報，果入地獄。」

一鬼問言：「我食不噉一斛而不得飽。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一鬼問言：「我食不噉一斛而不得飽。何罪所致？」

目連答言：「汝為人時，飯飼眾生，初不令足。今受花報，果入地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝為人時，飯飼眾生，初不令足。今受花報，果入地獄。」

一鬼問言：「我一生已來，腹大如甕，咽細如針孔，不得下食。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一鬼問言：「我一生已來，腹大如甕，咽細如針孔，不得下食。何罪所致？」

目連答言：「汝為人時，作聚落主，自恃豪強，輕欺百姓，強打拍人，索好美食。今受花報，果入地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝為人時，作聚落主，自恃豪強，輕欺百姓，強打拍人，索好美食。今受花報，果入地獄。」

一鬼問言：「我一生已來，恒患男根瘡爛，痛不可言。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一鬼問言：「我一生已來，恒患男根瘡爛，痛不可言。何罪所致？」

目連答言：「汝為人時，佛圖精舍清淨之處，行於婬欲。今受花報，果入地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝為人時，佛圖精舍清淨之處，行於婬欲。今受花報，果入地獄。」

一鬼問言：「我一生已來多有兒子，皆端正可喜而皆早死。念之斷絕，痛不可言。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一鬼問言：「我一生已來多有兒子，皆端正可喜而皆早死。念之斷絕，痛不可言。何罪所致？」

目連答言：「汝為人時，見兒殺生，助喜噉肉；殺生故短命，喜故痛毒。今受花報，果入地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝為人時，見兒殺生，助喜噉肉；殺生故短命，喜故痛毒。今受花報，果入地獄。」

一鬼問言：「我一生已來，有一狗體大牙利，兩目赫赤，常來噉我。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一鬼問言：「我一生已來，有一狗體大牙利，兩目赫赤，常來噉我。何罪所致？」

目連答言：「汝為人時，喜將狗獵，殘害眾生，無有慈心。今受花報，果在地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝為人時，喜將狗獵，殘害眾生，無有慈心。今受花報，果在地獄。」

一鬼問言：「我一生已來，有一人持諸利刀，常割我肉，盡便持去，須臾尋生而復來割，痛不可言。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一鬼問言：「我一生已來，有一人持諸利刀，常割我肉，盡便持去，須臾尋生而復來割，痛不可言。何罪所致？」

目連答言：「汝為人時，喜屠割眾生，初無慈心。今受花報，果入地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝為人時，喜屠割眾生，初無慈心。今受花報，果入地獄。」

一鬼問言：「我一生已來，恒患身體，處處皆痛，不可得忍。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一鬼問言：「我一生已來，恒患身體，處處皆痛，不可得忍。何罪所致？」

目連答言：「汝為人時，好漁獵，所網得魚投之沙土，令其苦死。今受花報，果入地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝為人時，好漁獵，所網得魚投之沙土，令其苦死。今受花報，果入地獄。」

一鬼問言：「我一生已來，頑無所知。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一鬼問言：「我一生已來，頑無所知。何罪所致？」

目連答言：「汝為人時，強勸人酒，令其顛倒。今受花報，果入地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝為人時，強勸人酒，令其顛倒。今受花報，果入地獄。」

一鬼問言：「我一生已來，恒患熱渴，行見恒河，冀入其中以除熱渴。方入其中，身體焦爛，肌肉離骨；渴欲飲之一口入腹，五藏焦爛，痛不可言。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一鬼問言：「我一生已來，恒患熱渴，行見恒河，冀入其中以除熱渴。方入其中，身體焦爛，肌肉離骨；渴欲飲之一口入腹，五藏焦爛，痛不可言。何罪所致？」

目連答言：「汝為人時，喜焚燒山澤，殘害眾生。今受花報，果入地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝為人時，喜焚燒山澤，殘害眾生。今受花報，果入地獄。」

一鬼問言：「我一生已來，恒患飢渴，欲至廁上取糞噉之。廁上有大力鬼，以杖打我，初不能得近。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一鬼問言：「我一生已來，恒患飢渴，欲至廁上取糞噉之。廁上有大力鬼，以杖打我，初不能得近。何罪所致？」

目連答言：「汝為人時，作佛圖主。有客比丘來，慳惜不與食。待客去後，乃行與舊僧。慳惜僧物故，今受花報，果入地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝為人時，作佛圖主。有客比丘來，慳惜不與食。待客去後，乃行與舊僧。慳惜僧物故，今受花報，果入地獄。」

一鬼問言：「我一生已來，恒處不淨，臭惱纏身，不能得離；飢渴之時，還食此不淨。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一鬼問言：「我一生已來，恒處不淨，臭惱纏身，不能得離；飢渴之時，還食此不淨。何罪所致？」

目連答言：「汝為人時，作婆羅門子。有一道人，中後來就汝乞食。汝爾時當作是方便，令此道人不復來乞，便取其鉢，盛糞著底，以飯覆之。道人得鉢，還至本處，著一面澡漱既訖，攝鉢欲食，鉢中臭穢不可得近。以是之故，墮在地獄，汝將來世墮糞屎彌犁地獄中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝為人時，作婆羅門子。有一道人，中後來就汝乞食。汝爾時當作是方便，令此道人不復來乞，便取其鉢，盛糞著底，以飯覆之。道人得鉢，還至本處，著一面澡漱既訖，攝鉢欲食，鉢中臭穢不可得近。以是之故，墮在地獄，汝將來世墮糞屎彌犁地獄中。」

一鬼問言：「我一生已來，肩上有銅瓶，盛滿中洋銅。一手捉銅杓以取之，還灌其頭，痛不可言。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一鬼問言：「我一生已來，肩上有銅瓶，盛滿中洋銅。一手捉銅杓以取之，還灌其頭，痛不可言。何罪所致？」

目連答言：「汝為人時，作僧維那知僧事。有一瓶酥藏著餘處，不行與僧，待客去後，乃行與舊僧。此酥是招提僧物，一切有分。慳惜僧物故，今受花報，果入地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝為人時，作僧維那知僧事。有一瓶酥藏著餘處，不行與僧，待客去後，乃行與舊僧。此酥是招提僧物，一切有分。慳惜僧物故，今受花報，果入地獄。」

一鬼問言：「我一生已來，或登刀山、劍樹地獄，或墮火坑、鑊湯地獄，種種受苦，無復休已。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一鬼問言：「我一生已來，或登刀山、劍樹地獄，或墮火坑、鑊湯地獄，種種受苦，無復休已。何罪所致？」

目連答言：「汝為人時，作天祠主，烹殺三牲，祭祀天神，血肉灌灑四方，語眾人言：『汝等祠祀，大得吉利！』作此魔邪之言、妖㜸之語，輕欺百姓，誑惑父母。以是之故，果入地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝為人時，作天祠主，烹殺三牲，祭祀天神，血肉灌灑四方，語眾人言：『汝等祠祀，大得吉利！』作此魔邪之言、妖㜸之語，輕欺百姓，誑惑父母。以是之故，果入地獄。」

一鬼問言：「我一生以來，常吞鐵丸。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一鬼問言：「我一生以來，常吞鐵丸。何罪所致？」

目連答言：「汝為人時，作沙彌子，取淨水作石蜜漿。石蜜堅大，盜打取少許；眾僧未食，盜食一口故。以是因緣，果入地獄，汝將來世常吞鐵丸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答言：「汝為人時，作沙彌子，取淨水作石蜜漿。石蜜堅大，盜打取少許；眾僧未食，盜食一口故。以是因緣，果入地獄，汝將來世常吞鐵丸。」

爾時目連與諸餓鬼說往昔因緣經竟，還來在耆闍崛山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時目連與諸餓鬼說往昔因緣經竟，還來在耆闍崛山。

一切大會，聞佛所說，稽首奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大會，聞佛所說，稽首奉行。