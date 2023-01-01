佛告阿難：「我今禪定，憐傷世人不知佛道正真弘深，而以淺偽輕薄之言欲設嫉心謗毀道根，妄作窮難難吾弟子。汝當正心知此罪人，或是邪妖惡師，或是不知世俗姦人。若諸菩薩、比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，明經高潔，開解愚冥，為說生死罪福所鍾，設其即解知服道真，此為罪滅福生之人。若其指掌為說橋梁，心懷憒憒，意不欲聞，雖欲強聽，心多睡眠；或壞道法，輕毀沙門及優婆塞，惡口妄言，當明此人為罪所牽。沙門賢者，以忍為先，當如清水，無所不淨，死人、死狗、死蛇、屎尿亦皆洗之，然不毀水清。亦當持心，有如掃箒掃地，淨不淨，死人、死狗、死蛇、屎尿皆亦掃之，然不毀於箒矣。亦當復如風火之力、光，死人、死狗、死蛇、屎尿，亦吹亦燒，然不毀風火之力、光。若人欲來殺己，己亦不瞋；欲來謗己，己亦不瞋；欲來譖己，己亦不瞋；欲來笑己，己亦不瞋；欲來壞己，使不事佛法，己亦不瞋；但當慈心正意，罪滅福生，邪不入正，萬惡消爛。」

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