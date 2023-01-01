佛說堅意經
後漢 安世高譯1卷CBETA T0733少于一千字 6 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說堅意經
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後漢安息國三藏安世高譯
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聞如是：
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一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
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佛告阿難：「我今禪定，憐傷世人不知佛道正真弘深，而以淺偽輕薄之言欲設嫉心謗毀道根，妄作窮難難吾弟子。汝當正心知此罪人，或是邪妖惡師，或是不知世俗姦人。若諸菩薩、比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，明經高潔，開解愚冥，為說生死罪福所鍾，設其即解知服道真，此為罪滅福生之人。若其指掌為說橋梁，心懷憒憒，意不欲聞，雖欲強聽，心多睡眠；或壞道法，輕毀沙門及優婆塞，惡口妄言，當明此人為罪所牽。沙門賢者，以忍為先，當如清水，無所不淨，死人、死狗、死蛇、屎尿亦皆洗之，然不毀水清。亦當持心，有如掃箒掃地，淨不淨，死人、死狗、死蛇、屎尿皆亦掃之，然不毀於箒矣。亦當復如風火之力、光，死人、死狗、死蛇、屎尿，亦吹亦燒，然不毀風火之力、光。若人欲來殺己，己亦不瞋；欲來謗己，己亦不瞋；欲來譖己，己亦不瞋；欲來笑己，己亦不瞋；欲來壞己，使不事佛法，己亦不瞋；但當慈心正意，罪滅福生，邪不入正，萬惡消爛。」
佛告阿難：「我今禪定，憐傷世人不知佛道正真弘深，而以淺偽輕薄之言欲設嫉心謗毀道根，妄作窮難難吾弟子。汝當正心知此罪人，或是邪妖惡師，或是不知世俗姦人。若諸菩薩、比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，明經高潔，開解愚冥，為說生死罪福所鍾，設其即解知服道真，此為罪滅福生之人。若其指掌為說橋梁，心懷憒憒，意不欲聞，雖欲強聽，心多睡眠；或壞道法，輕毀沙門及優婆塞，惡口妄言，當明此人為罪所牽。沙門賢者，以忍為先，當如清水，無所不淨，死人、死狗、死蛇、屎尿亦皆洗之，然不毀水清。亦當持心，有如掃箒掃地，淨不淨，死人、死狗、死蛇、屎尿皆亦掃之，然不毀於箒矣。亦當復如風火之力、光，死人、死狗、死蛇、屎尿，亦吹亦燒，然不毀風火之力、光。若人欲來殺己，己亦不瞋；欲來謗己，己亦不瞋；欲來譖己，己亦不瞋；欲來笑己，己亦不瞋；欲來壞己，使不事佛法，己亦不瞋；但當慈心正意，罪滅福生，邪不入正，萬惡消爛。」
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佛告阿難：「其有好心善意之人，聞佛明法，一心而聽，能一日可；不能一日，半日可；不能半日，一時可；不能一時，半時可；不能半時，須臾可；其福不可量、不可訾也。
佛告阿難：「其有好心善意之人，聞佛明法，一心而聽，能一日可；不能一日，半日可；不能半日，一時可；不能一時，半時可；不能半時，須臾可；其福不可量、不可訾也。
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「汝當廣為諸比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷、白衣人民說之，并當廣為說布施，種生死糧。其有齋日，施設飯食，請召四輩高經賢者、沙門、道人，施設高座，論講佛經，燒香然燈，光明達天。諸天喜笑，皆下虛空，側耳來聽，莫不欣然。其有破慳，布施為福，善神即下，營救門戶，攘禍滅怪，出與利會，利則而吉，終無怨惡。譬如種穀，隨種而生，種善得福，種惡獲殃，未有不種而獲果實。當正爾心，福自歸身，慎無卜問，為邪所牽；心懷狐疑，善神遠人，動入罪地，所為不成。不知毀戒，反怨佛神，事之無益，遂不正心。男子、女人其有聞此經者，及奉持讀誦者，莫不得福者。」
「汝當廣為諸比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷、白衣人民說之，并當廣為說布施，種生死糧。其有齋日，施設飯食，請召四輩高經賢者、沙門、道人，施設高座，論講佛經，燒香然燈，光明達天。諸天喜笑，皆下虛空，側耳來聽，莫不欣然。其有破慳，布施為福，善神即下，營救門戶，攘禍滅怪，出與利會，利則而吉，終無怨惡。譬如種穀，隨種而生，種善得福，種惡獲殃，未有不種而獲果實。當正爾心，福自歸身，慎無卜問，為邪所牽；心懷狐疑，善神遠人，動入罪地，所為不成。不知毀戒，反怨佛神，事之無益，遂不正心。男子、女人其有聞此經者，及奉持讀誦者，莫不得福者。」
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佛說經已，阿難歡喜，起為佛作禮。
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