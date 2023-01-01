佛說十八泥犁經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說十八泥犁經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

佛言：「人生見日少，不見日多，善惡之變，不相類。侮父母，犯天子，死入泥犁，中有深淺，火泥犁有八，寒泥犁有十。入地半以下火泥犁，天地際者寒泥犁。有前惡後為善，不入泥犁。殺人盜人，欺犯人妻，欲使人死望得其財物，垢且賊，好為不善，怒罵人，榜笞繫人，喜告彰人過失，嫉妬言怒，所使怒發，鬲逆天地鬼神之類，殊失壽死，下入惡泥犁中。後復變為善，有不入泥犁中者，知佛道變，雖入泥犁中，必當上天。本善者上泥洹，故曰佛道不可不知。小人不變為善，入泥犁中無樂，入泥犁復不善，入泥犁益深。其類有得為人，雖剛惡，不殺、好生，為人疾；不食肉者，為益疾；有陰德，益壽且疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人生見日少，不見日多，善惡之變，不相類。侮父母，犯天子，死入泥犁，中有深淺，火泥犁有八，寒泥犁有十。入地半以下火泥犁，天地際者寒泥犁。有前惡後為善，不入泥犁。殺人盜人，欺犯人妻，欲使人死望得其財物，垢且賊，好為不善，怒罵人，榜笞繫人，喜告彰人過失，嫉妬言怒，所使怒發，鬲逆天地鬼神之類，殊失壽死，下入惡泥犁中。後復變為善，有不入泥犁中者，知佛道變，雖入泥犁中，必當上天。本善者上泥洹，故曰佛道不可不知。小人不變為善，入泥犁中無樂，入泥犁復不善，入泥犁益深。其類有得為人，雖剛惡，不殺、好生，為人疾；不食肉者，為益疾；有陰德，益壽且疾。

「第一犁名曰先就乎，而是人言起無死。人居此犁中，相見即欲鬪，乎中無兵而自有兵，相傷殺無歲數又不死。有人來語起不死，以風來吹即愈。如是無歲數，已復持熱鐵劍相傷殺，已復用鐵椎相殺，以手拳極利相傷，久久無歲數，是其類。其人長且大，壽人間三千七百五十歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，萬歲為人間百三十五億歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一犁名曰先就乎，而是人言起無死。人居此犁中，相見即欲鬪，乎中無兵而自有兵，相傷殺無歲數又不死。有人來語起不死，以風來吹即愈。如是無歲數，已復持熱鐵劍相傷殺，已復用鐵椎相殺，以手拳極利相傷，久久無歲數，是其類。其人長且大，壽人間三千七百五十歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，萬歲為人間百三十五億歲。

「第二犁名居盧倅略，居盧倅略一苦，當先就乎二十。如人言繩而鬪之。人居此犁者，置大火中，赤輒出鬪之。以復內火中，赤復出，數行鬪之，久久無歲數，復燒之，出而鬪之，以為方圓能不死，而復生無歲數，已復走火中無歲數，是其類也。其人長且大，壽人間七千五百歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，二萬歲為人間二百七千億萬歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二犁名居盧倅略，居盧倅略一苦，當先就乎二十。如人言繩而鬪之。人居此犁者，置大火中，赤輒出鬪之。以復內火中，赤復出，數行鬪之，久久無歲數，復燒之，出而鬪之，以為方圓能不死，而復生無歲數，已復走火中無歲數，是其類也。其人長且大，壽人間七千五百歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，二萬歲為人間二百七千億萬歲。

「第三犁名桑居都，乘居都一苦，當居盧倅略二十，而人言捶殺。人居此犁者，在火中以熱不可言，左右顧見山，山間如樂狀，走往入其間，山盡來壓之，又不死無歲數。已復置火中，赤復出之無歲數。其人長且大，壽人間萬五千歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽四萬歲為人間五百四十億歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三犁名桑居都，乘居都一苦，當居盧倅略二十，而人言捶殺。人居此犁者，在火中以熱不可言，左右顧見山，山間如樂狀，走往入其間，山盡來壓之，又不死無歲數。已復置火中，赤復出之無歲數。其人長且大，壽人間萬五千歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽四萬歲為人間五百四十億歲。

「第四犁名曰樓，樓一苦，當乘居都二十，而人言樂之。人居此犁，城甚大，其中復有小城，人從外見之，中盡有重天，人盡入其中，赤如燒鐵。以復內城中，大熱不可言，其身肌盡爛，無歲數不得息不得臥，肌骨盡燋，已復生無歲數，是其類。其人長大，壽人間三萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽八萬歲為人間千八百億歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四犁名曰樓，樓一苦，當乘居都二十，而人言樂之。人居此犁，城甚大，其中復有小城，人從外見之，中盡有重天，人盡入其中，赤如燒鐵。以復內城中，大熱不可言，其身肌盡爛，無歲數不得息不得臥，肌骨盡燋，已復生無歲數，是其類。其人長大，壽人間三萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽八萬歲為人間千八百億歲。

「第五犁名曰旁卒，旁卒一苦，當樓二十，而人言爛煮之。人居此犁者，而坑大深浴，滿其中火，守犁者用鐵杖捶而內其中，燒燋人身，盡燋無歲數又不死。積燒而不死，而抱火著人身，死出一浴，復入一浴，如是無數，是其類。其人長且大，壽人間六萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽十六萬歲為人間二千一百六十億歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五犁名曰旁卒，旁卒一苦，當樓二十，而人言爛煮之。人居此犁者，而坑大深浴，滿其中火，守犁者用鐵杖捶而內其中，燒燋人身，盡燋無歲數又不死。積燒而不死，而抱火著人身，死出一浴，復入一浴，如是無數，是其類。其人長且大，壽人間六萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽十六萬歲為人間二千一百六十億歲。

「第六犁名曰草烏卑次，草烏卑次一苦，當旁卒二十，而人言焯熱之。人居此者，城高二千里、廣四千里，火滿其中，置人其中。復以鐵覆之無歲數，如是不得息，言不得臥無歲數，燋已復燋，是其類。其人長且大，壽人間十二萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽三十二萬歲為人間四千三百二十億歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六犁名曰草烏卑次，草烏卑次一苦，當旁卒二十，而人言焯熱之。人居此者，城高二千里、廣四千里，火滿其中，置人其中。復以鐵覆之無歲數，如是不得息，言不得臥無歲數，燋已復燋，是其類。其人長且大，壽人間十二萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽三十二萬歲為人間四千三百二十億歲。

「第七犁名都意難且，都意難且一苦，當草烏卑次二十，如人言燒炙之與虫。人居此犁中者，大積火如大鐵貫人，而內之無歲數。時一門開，人盡往欲出門；門復閉，復墮火中無歲數。已復見一門開，人盡走求欲出；既得出門，又復墮污泥中。污泥中有蟲唅，又不得出無歲數，是其類。其人長且大，壽人間二十四萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽六十四萬歲為人間八千六百四十億歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七犁名都意難且，都意難且一苦，當草烏卑次二十，如人言燒炙之與虫。人居此犁中者，大積火如大鐵貫人，而內之無歲數。時一門開，人盡往欲出門；門復閉，復墮火中無歲數。已復見一門開，人盡走求欲出；既得出門，又復墮污泥中。污泥中有蟲唅，又不得出無歲數，是其類。其人長且大，壽人間二十四萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽六十四萬歲為人間八千六百四十億歲。

「第八犁名曰不盧都般呼，不盧都般呼一苦，當都意難且二十，如人言大苦熟之。居此犁中，地盡有火，卒人當在火中，炮且炙貫，且立臥床，不得去，不得息，爛且燋。已復生無歲數，其苦萬倍於他犁之苦，苦不可言，是其類。其人長且大，壽人間四十八萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽百二十八萬歲為人間萬七千二百八十億歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八犁名曰不盧都般呼，不盧都般呼一苦，當都意難且二十，如人言大苦熟之。居此犁中，地盡有火，卒人當在火中，炮且炙貫，且立臥床，不得去，不得息，爛且燋。已復生無歲數，其苦萬倍於他犁之苦，苦不可言，是其類。其人長且大，壽人間四十八萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽百二十八萬歲為人間萬七千二百八十億歲。」

佛言：「火犁八，以惡多深且遲，惡少淺且易。犁者譬如人拘於狴牢為囚徒，報作於遠，所死於野，家室半道。若墮水與此生，不得道至其死，入犁即苦，苦不可言，久久得出。所謂寒犁在天際間，有大山高二千里，主蔽風名山于雀盧山，冥無日月所不及逮，有蔽大山故冥，外有日月之王甚多，無央數寒犁中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「火犁八，以惡多深且遲，惡少淺且易。犁者譬如人拘於狴牢為囚徒，報作於遠，所死於野，家室半道。若墮水與此生，不得道至其死，入犁即苦，苦不可言，久久得出。所謂寒犁在天際間，有大山高二千里，主蔽風名山于雀盧山，冥無日月所不及逮，有蔽大山故冥，外有日月之王甚多，無央數寒犁中。

「第九犁名曰烏竟都，烏竟都一苦，當不盧都般呼二十，如人言暴而起之。人居此犁，寒不可言，無歲數身盡凍，數數暴而二十在。火中有聲，已復為之，其折半如弩發折，以復續其分，以大石擊大嬰，痛不可言。已復不死，其靡如鐵磑。已復磑其足，遍一身乃止。如此無歲數，如痛苦不可言。其人長且大，壽芥種百二十八斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡，如是未能為萬分持一，是其類。知佛道者出疾，人晝為惡，如夜無所犯，其人入犁，晝苦夜為惡，晝無所犯者，夜不樂不可言，故佛道不可不聞知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第九犁名曰烏竟都，烏竟都一苦，當不盧都般呼二十，如人言暴而起之。人居此犁，寒不可言，無歲數身盡凍，數數暴而二十在。火中有聲，已復為之，其折半如弩發折，以復續其分，以大石擊大嬰，痛不可言。已復不死，其靡如鐵磑。已復磑其足，遍一身乃止。如此無歲數，如痛苦不可言。其人長且大，壽芥種百二十八斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡，如是未能為萬分持一，是其類。知佛道者出疾，人晝為惡，如夜無所犯，其人入犁，晝苦夜為惡，晝無所犯者，夜不樂不可言，故佛道不可不聞知。

「第十犁名曰泥盧都，泥盧都一苦，當烏竟都二十。其人長且大，壽芥種二百五十六斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十犁名曰泥盧都，泥盧都一苦，當烏竟都二十。其人長且大，壽芥種二百五十六斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。

「第十一犁名曰烏略，烏略一苦，當泥盧都二十。其人長且大，壽芥種五百一十二斛百歲去一實，芥種盡壽未盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十一犁名曰烏略，烏略一苦，當泥盧都二十。其人長且大，壽芥種五百一十二斛百歲去一實，芥種盡壽未盡。

「第十二犁名曰烏滿，烏滿一苦，當烏略二十。其人長且大，壽芥種千二十四斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十二犁名曰烏滿，烏滿一苦，當烏略二十。其人長且大，壽芥種千二十四斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。

「第十三犁名曰烏藉，烏藉一苦，當烏滿二十。其人長且大，壽芥種二千四十八斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十三犁名曰烏藉，烏藉一苦，當烏滿二十。其人長且大，壽芥種二千四十八斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。

「第十四犁名曰烏呼，烏呼一苦，當烏藉二十。其人長且大，壽芥種四千九十六斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十四犁名曰烏呼，烏呼一苦，當烏藉二十。其人長且大，壽芥種四千九十六斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。

「第十五犁名曰須健渠，須健渠一苦，當烏呼二十。其人長且大，壽芥種八千一百九十二斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十五犁名曰須健渠，須健渠一苦，當烏呼二十。其人長且大，壽芥種八千一百九十二斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。

「第十六犁名曰末頭乾直呼，末頭乾直呼一苦，當須健渠二十。其人長且大，壽芥種一萬二千三百八十四斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十六犁名曰末頭乾直呼，末頭乾直呼一苦，當須健渠二十。其人長且大，壽芥種一萬二千三百八十四斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。

「第十七犁名曰區逋塗，區逋塗一苦，當末頭乾直呼二十。其人長且大，壽芥種三萬二千七百六十八斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十七犁名曰區逋塗，區逋塗一苦，當末頭乾直呼二十。其人長且大，壽芥種三萬二千七百六十八斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。

「第十八犁名曰沈莫，沈莫一苦，當區逋塗二十。其人長且大，壽芥種六萬五千五百三十六斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡，大寒且苦，不可言不可為辭，皆萬倍於他犁之苦，痛不可極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十八犁名曰沈莫，沈莫一苦，當區逋塗二十。其人長且大，壽芥種六萬五千五百三十六斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡，大寒且苦，不可言不可為辭，皆萬倍於他犁之苦，痛不可極。」

佛言：「十八泥犁，人所犯以事善惡輕重入犁經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「十八泥犁，人所犯以事善惡輕重入犁經。」

佛言：「十八泥犁，鳳凰龍下至小蟲，凡十八泥犁，人行善多行惡少，出泥犁疾，行惡多行善少，出泥犁遲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「十八泥犁，鳳凰龍下至小蟲，凡十八泥犁，人行善多行惡少，出泥犁疾，行惡多行善少，出泥犁遲。」

佛言：「是安得鬼守，十八泥犁居處冥。佛始生時，天上天下，上至三十二天，其十八泥犁皆明。佛始得道時復一明，佛朝梵時復一明，佛始行道教授天下復一明，佛般泥日復一明，上至三十二天盡明，以知佛道不可不知，人為善多者上天，為惡多者入泥犁。若為畜生，知佛道不死，小人必長生，但數聞佛道，而不學生、不近善人、不聞善事，當離憂患。其笑佛道，入泥犁中深，佛故非之。人為惡，喜罵詈惡口，至老不止，天神惡之，使為禽獸畜生血氣蟲獸，子孫用正臘上家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是安得鬼守，十八泥犁居處冥。佛始生時，天上天下，上至三十二天，其十八泥犁皆明。佛始得道時復一明，佛朝梵時復一明，佛始行道教授天下復一明，佛般泥日復一明，上至三十二天盡明，以知佛道不可不知，人為善多者上天，為惡多者入泥犁。若為畜生，知佛道不死，小人必長生，但數聞佛道，而不學生、不近善人、不聞善事，當離憂患。其笑佛道，入泥犁中深，佛故非之。人為惡，喜罵詈惡口，至老不止，天神惡之，使為禽獸畜生血氣蟲獸，子孫用正臘上家。」

佛言：「人不為善，去人類為蟲畜，生家上與鬼，是安得鬼食乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人不為善，去人類為蟲畜，生家上與鬼，是安得鬼食乎？」

佛言：「人為善上天，後復生為人形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人為善上天，後復生為人形。」