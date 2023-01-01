佛說十八泥犁經
後漢 安世高譯1卷CBETA T0731少于一万字 23 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說十八泥犁經
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後漢安息國三藏安世高譯
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佛言：「人生見日少，不見日多，善惡之變，不相類。侮父母，犯天子，死入泥犁，中有深淺，火泥犁有八，寒泥犁有十。入地半以下火泥犁，天地際者寒泥犁。有前惡後為善，不入泥犁。殺人盜人，欺犯人妻，欲使人死望得其財物，垢且賊，好為不善，怒罵人，榜笞繫人，喜告彰人過失，嫉妬言怒，所使怒發，鬲逆天地鬼神之類，殊失壽死，下入惡泥犁中。後復變為善，有不入泥犁中者，知佛道變，雖入泥犁中，必當上天。本善者上泥洹，故曰佛道不可不知。小人不變為善，入泥犁中無樂，入泥犁復不善，入泥犁益深。其類有得為人，雖剛惡，不殺、好生，為人疾；不食肉者，為益疾；有陰德，益壽且疾。
佛言：「人生見日少，不見日多，善惡之變，不相類。侮父母，犯天子，死入泥犁，中有深淺，火泥犁有八，寒泥犁有十。入地半以下火泥犁，天地際者寒泥犁。有前惡後為善，不入泥犁。殺人盜人，欺犯人妻，欲使人死望得其財物，垢且賊，好為不善，怒罵人，榜笞繫人，喜告彰人過失，嫉妬言怒，所使怒發，鬲逆天地鬼神之類，殊失壽死，下入惡泥犁中。後復變為善，有不入泥犁中者，知佛道變，雖入泥犁中，必當上天。本善者上泥洹，故曰佛道不可不知。小人不變為善，入泥犁中無樂，入泥犁復不善，入泥犁益深。其類有得為人，雖剛惡，不殺、好生，為人疾；不食肉者，為益疾；有陰德，益壽且疾。
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「第一犁名曰先就乎，而是人言起無死。人居此犁中，相見即欲鬪，乎中無兵而自有兵，相傷殺無歲數又不死。有人來語起不死，以風來吹即愈。如是無歲數，已復持熱鐵劍相傷殺，已復用鐵椎相殺，以手拳極利相傷，久久無歲數，是其類。其人長且大，壽人間三千七百五十歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，萬歲為人間百三十五億歲。
「第一犁名曰先就乎，而是人言起無死。人居此犁中，相見即欲鬪，乎中無兵而自有兵，相傷殺無歲數又不死。有人來語起不死，以風來吹即愈。如是無歲數，已復持熱鐵劍相傷殺，已復用鐵椎相殺，以手拳極利相傷，久久無歲數，是其類。其人長且大，壽人間三千七百五十歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，萬歲為人間百三十五億歲。
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「第二犁名居盧倅略，居盧倅略一苦，當先就乎二十。如人言繩而鬪之。人居此犁者，置大火中，赤輒出鬪之。以復內火中，赤復出，數行鬪之，久久無歲數，復燒之，出而鬪之，以為方圓能不死，而復生無歲數，已復走火中無歲數，是其類也。其人長且大，壽人間七千五百歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，二萬歲為人間二百七千億萬歲。
「第二犁名居盧倅略，居盧倅略一苦，當先就乎二十。如人言繩而鬪之。人居此犁者，置大火中，赤輒出鬪之。以復內火中，赤復出，數行鬪之，久久無歲數，復燒之，出而鬪之，以為方圓能不死，而復生無歲數，已復走火中無歲數，是其類也。其人長且大，壽人間七千五百歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，二萬歲為人間二百七千億萬歲。
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「第三犁名桑居都，乘居都一苦，當居盧倅略二十，而人言捶殺。人居此犁者，在火中以熱不可言，左右顧見山，山間如樂狀，走往入其間，山盡來壓之，又不死無歲數。已復置火中，赤復出之無歲數。其人長且大，壽人間萬五千歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽四萬歲為人間五百四十億歲。
「第三犁名桑居都，乘居都一苦，當居盧倅略二十，而人言捶殺。人居此犁者，在火中以熱不可言，左右顧見山，山間如樂狀，走往入其間，山盡來壓之，又不死無歲數。已復置火中，赤復出之無歲數。其人長且大，壽人間萬五千歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽四萬歲為人間五百四十億歲。
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「第四犁名曰樓，樓一苦，當乘居都二十，而人言樂之。人居此犁，城甚大，其中復有小城，人從外見之，中盡有重天，人盡入其中，赤如燒鐵。以復內城中，大熱不可言，其身肌盡爛，無歲數不得息不得臥，肌骨盡燋，已復生無歲數，是其類。其人長大，壽人間三萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽八萬歲為人間千八百億歲。
「第四犁名曰樓，樓一苦，當乘居都二十，而人言樂之。人居此犁，城甚大，其中復有小城，人從外見之，中盡有重天，人盡入其中，赤如燒鐵。以復內城中，大熱不可言，其身肌盡爛，無歲數不得息不得臥，肌骨盡燋，已復生無歲數，是其類。其人長大，壽人間三萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽八萬歲為人間千八百億歲。
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「第五犁名曰旁卒，旁卒一苦，當樓二十，而人言爛煮之。人居此犁者，而坑大深浴，滿其中火，守犁者用鐵杖捶而內其中，燒燋人身，盡燋無歲數又不死。積燒而不死，而抱火著人身，死出一浴，復入一浴，如是無數，是其類。其人長且大，壽人間六萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽十六萬歲為人間二千一百六十億歲。
「第五犁名曰旁卒，旁卒一苦，當樓二十，而人言爛煮之。人居此犁者，而坑大深浴，滿其中火，守犁者用鐵杖捶而內其中，燒燋人身，盡燋無歲數又不死。積燒而不死，而抱火著人身，死出一浴，復入一浴，如是無數，是其類。其人長且大，壽人間六萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽十六萬歲為人間二千一百六十億歲。
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「第六犁名曰草烏卑次，草烏卑次一苦，當旁卒二十，而人言焯熱之。人居此者，城高二千里、廣四千里，火滿其中，置人其中。復以鐵覆之無歲數，如是不得息，言不得臥無歲數，燋已復燋，是其類。其人長且大，壽人間十二萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽三十二萬歲為人間四千三百二十億歲。
「第六犁名曰草烏卑次，草烏卑次一苦，當旁卒二十，而人言焯熱之。人居此者，城高二千里、廣四千里，火滿其中，置人其中。復以鐵覆之無歲數，如是不得息，言不得臥無歲數，燋已復燋，是其類。其人長且大，壽人間十二萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽三十二萬歲為人間四千三百二十億歲。
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「第七犁名都意難且，都意難且一苦，當草烏卑次二十，如人言燒炙之與虫。人居此犁中者，大積火如大鐵貫人，而內之無歲數。時一門開，人盡往欲出門；門復閉，復墮火中無歲數。已復見一門開，人盡走求欲出；既得出門，又復墮污泥中。污泥中有蟲唅，又不得出無歲數，是其類。其人長且大，壽人間二十四萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽六十四萬歲為人間八千六百四十億歲。
「第七犁名都意難且，都意難且一苦，當草烏卑次二十，如人言燒炙之與虫。人居此犁中者，大積火如大鐵貫人，而內之無歲數。時一門開，人盡往欲出門；門復閉，復墮火中無歲數。已復見一門開，人盡走求欲出；既得出門，又復墮污泥中。污泥中有蟲唅，又不得出無歲數，是其類。其人長且大，壽人間二十四萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽六十四萬歲為人間八千六百四十億歲。
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「第八犁名曰不盧都般呼，不盧都般呼一苦，當都意難且二十，如人言大苦熟之。居此犁中，地盡有火，卒人當在火中，炮且炙貫，且立臥床，不得去，不得息，爛且燋。已復生無歲數，其苦萬倍於他犁之苦，苦不可言，是其類。其人長且大，壽人間四十八萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽百二十八萬歲為人間萬七千二百八十億歲。」
「第八犁名曰不盧都般呼，不盧都般呼一苦，當都意難且二十，如人言大苦熟之。居此犁中，地盡有火，卒人當在火中，炮且炙貫，且立臥床，不得去，不得息，爛且燋。已復生無歲數，其苦萬倍於他犁之苦，苦不可言，是其類。其人長且大，壽人間四十八萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽百二十八萬歲為人間萬七千二百八十億歲。」
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佛言：「火犁八，以惡多深且遲，惡少淺且易。犁者譬如人拘於狴牢為囚徒，報作於遠，所死於野，家室半道。若墮水與此生，不得道至其死，入犁即苦，苦不可言，久久得出。所謂寒犁在天際間，有大山高二千里，主蔽風名山于雀盧山，冥無日月所不及逮，有蔽大山故冥，外有日月之王甚多，無央數寒犁中。
佛言：「火犁八，以惡多深且遲，惡少淺且易。犁者譬如人拘於狴牢為囚徒，報作於遠，所死於野，家室半道。若墮水與此生，不得道至其死，入犁即苦，苦不可言，久久得出。所謂寒犁在天際間，有大山高二千里，主蔽風名山于雀盧山，冥無日月所不及逮，有蔽大山故冥，外有日月之王甚多，無央數寒犁中。
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「第九犁名曰烏竟都，烏竟都一苦，當不盧都般呼二十，如人言暴而起之。人居此犁，寒不可言，無歲數身盡凍，數數暴而二十在。火中有聲，已復為之，其折半如弩發折，以復續其分，以大石擊大嬰，痛不可言。已復不死，其靡如鐵磑。已復磑其足，遍一身乃止。如此無歲數，如痛苦不可言。其人長且大，壽芥種百二十八斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡，如是未能為萬分持一，是其類。知佛道者出疾，人晝為惡，如夜無所犯，其人入犁，晝苦夜為惡，晝無所犯者，夜不樂不可言，故佛道不可不聞知。
「第九犁名曰烏竟都，烏竟都一苦，當不盧都般呼二十，如人言暴而起之。人居此犁，寒不可言，無歲數身盡凍，數數暴而二十在。火中有聲，已復為之，其折半如弩發折，以復續其分，以大石擊大嬰，痛不可言。已復不死，其靡如鐵磑。已復磑其足，遍一身乃止。如此無歲數，如痛苦不可言。其人長且大，壽芥種百二十八斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡，如是未能為萬分持一，是其類。知佛道者出疾，人晝為惡，如夜無所犯，其人入犁，晝苦夜為惡，晝無所犯者，夜不樂不可言，故佛道不可不聞知。
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「第十犁名曰泥盧都，泥盧都一苦，當烏竟都二十。其人長且大，壽芥種二百五十六斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。
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「第十一犁名曰烏略，烏略一苦，當泥盧都二十。其人長且大，壽芥種五百一十二斛百歲去一實，芥種盡壽未盡。
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「第十二犁名曰烏滿，烏滿一苦，當烏略二十。其人長且大，壽芥種千二十四斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。
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「第十三犁名曰烏藉，烏藉一苦，當烏滿二十。其人長且大，壽芥種二千四十八斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。
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「第十四犁名曰烏呼，烏呼一苦，當烏藉二十。其人長且大，壽芥種四千九十六斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。
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「第十五犁名曰須健渠，須健渠一苦，當烏呼二十。其人長且大，壽芥種八千一百九十二斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。
「第十五犁名曰須健渠，須健渠一苦，當烏呼二十。其人長且大，壽芥種八千一百九十二斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。
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「第十六犁名曰末頭乾直呼，末頭乾直呼一苦，當須健渠二十。其人長且大，壽芥種一萬二千三百八十四斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。
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「第十七犁名曰區逋塗，區逋塗一苦，當末頭乾直呼二十。其人長且大，壽芥種三萬二千七百六十八斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。
「第十七犁名曰區逋塗，區逋塗一苦，當末頭乾直呼二十。其人長且大，壽芥種三萬二千七百六十八斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。
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「第十八犁名曰沈莫，沈莫一苦，當區逋塗二十。其人長且大，壽芥種六萬五千五百三十六斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡，大寒且苦，不可言不可為辭，皆萬倍於他犁之苦，痛不可極。」
「第十八犁名曰沈莫，沈莫一苦，當區逋塗二十。其人長且大，壽芥種六萬五千五百三十六斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡，大寒且苦，不可言不可為辭，皆萬倍於他犁之苦，痛不可極。」
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佛言：「十八泥犁，人所犯以事善惡輕重入犁經。」
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佛言：「十八泥犁，鳳凰龍下至小蟲，凡十八泥犁，人行善多行惡少，出泥犁疾，行惡多行善少，出泥犁遲。」
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佛言：「是安得鬼守，十八泥犁居處冥。佛始生時，天上天下，上至三十二天，其十八泥犁皆明。佛始得道時復一明，佛朝梵時復一明，佛始行道教授天下復一明，佛般泥日復一明，上至三十二天盡明，以知佛道不可不知，人為善多者上天，為惡多者入泥犁。若為畜生，知佛道不死，小人必長生，但數聞佛道，而不學生、不近善人、不聞善事，當離憂患。其笑佛道，入泥犁中深，佛故非之。人為惡，喜罵詈惡口，至老不止，天神惡之，使為禽獸畜生血氣蟲獸，子孫用正臘上家。」
佛言：「是安得鬼守，十八泥犁居處冥。佛始生時，天上天下，上至三十二天，其十八泥犁皆明。佛始得道時復一明，佛朝梵時復一明，佛始行道教授天下復一明，佛般泥日復一明，上至三十二天盡明，以知佛道不可不知，人為善多者上天，為惡多者入泥犁。若為畜生，知佛道不死，小人必長生，但數聞佛道，而不學生、不近善人、不聞善事，當離憂患。其笑佛道，入泥犁中深，佛故非之。人為惡，喜罵詈惡口，至老不止，天神惡之，使為禽獸畜生血氣蟲獸，子孫用正臘上家。」
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佛言：「人不為善，去人類為蟲畜，生家上與鬼，是安得鬼食乎？」
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佛言：「人為善上天，後復生為人形。」
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