佛說處處經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說處處經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

佛言：「道人行道，若瞋恚意起時，即當制己，制便念善，是為道人行。若布施財利，得之便計無常，不隨身犯，謂不犯殺盜婬，是為不隨身犯。出瞋恚者口亦不言，意亦不念，是為出瞋恚意中大深聲者。譬如人作盜，說言：『汝所作大無狀。』是為意中大深聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「道人行道，若瞋恚意起時，即當制己，制便念善，是為道人行。若布施財利，得之便計無常，不隨身犯，謂不犯殺盜婬，是為不隨身犯。出瞋恚者口亦不言，意亦不念，是為出瞋恚意中大深聲者。譬如人作盜，說言：『汝所作大無狀。』是為意中大深聲。」

佛言：「味味次第者，所食物外合之，內分別其味令不錯誤，是為味味次第。菩薩所以得知者，前世所食噉，皆先上父母、道人，然後自食，是故得是三十二相、八十種好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「味味次第者，所食物外合之，內分別其味令不錯誤，是為味味次第。菩薩所以得知者，前世所食噉，皆先上父母、道人，然後自食，是故得是三十二相、八十種好。」

佛言：「菩薩用四事，得四無畏：一者、自身所知，亦欲使人悉知；二者、教人無厭極；三者、等心無所藏匿；四者、為人說經從後不悔；是為四事。佛亦用四事，得四無所畏：一者、如法說；二者、不受他人物；三者、等心；四者、戒具。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩用四事，得四無畏：一者、自身所知，亦欲使人悉知；二者、教人無厭極；三者、等心無所藏匿；四者、為人說經從後不悔；是為四事。佛亦用四事，得四無所畏：一者、如法說；二者、不受他人物；三者、等心；四者、戒具。」

佛言：「復有四無所畏：一者、如事說；二者、無所愛惜；三者、神足；四者、不與人共諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「復有四無所畏：一者、如事說；二者、無所愛惜；三者、神足；四者、不與人共諍。

「佛得頂中光明者，有三因緣：一者、然燈施佛寺；二者、愛樂明經；三者、解人疑結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛得頂中光明者，有三因緣：一者、然燈施佛寺；二者、愛樂明經；三者、解人疑結。

「佛舉右手，有四因緣：一者、用惡人無反復故；二者、以善人有反復故；三者、現教；四者、語人無作惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛舉右手，有四因緣：一者、用惡人無反復故；二者、以善人有反復故；三者、現教；四者、語人無作惡。

「佛舉右手，復有四因緣：一者、欲令十方人皆來學道隨行意；二者、為欲示人我所行福，今得是相；三者、勸人皆令持戒；四者、威儀自爾，亦為不欲見人惡態，是故舉一切右手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛舉右手，復有四因緣：一者、欲令十方人皆來學道隨行意；二者、為欲示人我所行福，今得是相；三者、勸人皆令持戒；四者、威儀自爾，亦為不欲見人惡態，是故舉一切右手。

「佛不著履，有三因緣：一者、使行者少欲；二者、現足下輪；三者、令人見之歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛不著履，有三因緣：一者、使行者少欲；二者、現足下輪；三者、令人見之歡喜。

「佛行足去地四寸，有三因緣：一者、見地有虫蟻故；二者、地有生草故；三者、現神足故，亦欲令人意止佛行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛行足去地四寸，有三因緣：一者、見地有虫蟻故；二者、地有生草故；三者、現神足故，亦欲令人意止佛行。

「佛行地高下皆平，有三因緣：一者、本行四等心，欲令一切安隱，地在水上、水中有神，虫蟻一切值佛足下，皆安隱同心立意，是故卑者為高，高者為卑；二者、諸天鬼神行福，為佛除地故，高下為平；三者、佛為菩薩時，通利道逕橋梁度人故，從是得福故，高下正平，欲令人意亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛行地高下皆平，有三因緣：一者、本行四等心，欲令一切安隱，地在水上、水中有神，虫蟻一切值佛足下，皆安隱同心立意，是故卑者為高，高者為卑；二者、諸天鬼神行福，為佛除地故，高下為平；三者、佛為菩薩時，通利道逕橋梁度人故，從是得福故，高下正平，欲令人意亦爾。

「佛不飛行，有四因緣：一者、勸弟子欲令精進；二者、欲令弟子聽經；三者、報宿命恩；四者、現相，是故不飛行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛不飛行，有四因緣：一者、勸弟子欲令精進；二者、欲令弟子聽經；三者、報宿命恩；四者、現相，是故不飛行。

「佛在世時，諸天、鬼神、龍、人民皆到佛所聽經，數千百重，行坐前後皆見佛面。所以者何？佛前世時，言語無前後，是故無不見佛面者，人臥皆隨佛所首，用佛尊故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛在世時，諸天、鬼神、龍、人民皆到佛所聽經，數千百重，行坐前後皆見佛面。所以者何？佛前世時，言語無前後，是故無不見佛面者，人臥皆隨佛所首，用佛尊故。

「佛初得道不食七日，有四因緣：一者、念道忘食；二者、一心不飢；三者、歡喜不渴；四者、不念痛痒思想生死識；是為四。欲使人聽經亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛初得道不食七日，有四因緣：一者、念道忘食；二者、一心不飢；三者、歡喜不渴；四者、不念痛痒思想生死識；是為四。欲使人聽經亦爾。

「佛袈裟裏，塵水不著、外垢不著，有二因緣：一者、不念一切人惡故；二者、見一切人有欲，欲令滅之。佛復浣袈裟者，外垢不著裏著，有身故有垢。所以者何？外行已盡，是故垢不著外，內行未盡，是故垢著，用有身故為內未盡，以有身為罪用，是故不惜身命。所以者何？復惜命，用命得道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛袈裟裏，塵水不著、外垢不著，有二因緣：一者、不念一切人惡故；二者、見一切人有欲，欲令滅之。佛復浣袈裟者，外垢不著裏著，有身故有垢。所以者何？外行已盡，是故垢不著外，內行未盡，是故垢著，用有身故為內未盡，以有身為罪用，是故不惜身命。所以者何？復惜命，用命得道故。

「佛說八十億萬因緣經，都治人三病：一者、貪婬；二者、瞋恚；三者、愚癡。是三事分為六，故應六衰治三病。經所以多者，譬如人服藥病不愈，當更服餘藥。佛言：『人意多端，疾轉故多經，隨意療，之欲使疾解故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說八十億萬因緣經，都治人三病：一者、貪婬；二者、瞋恚；三者、愚癡。是三事分為六，故應六衰治三病。經所以多者，譬如人服藥病不愈，當更服餘藥。佛言：『人意多端，疾轉故多經，隨意療，之欲使疾解故。』

「佛已得道，復有三病六憂。六憂者謂憂六入，三病者謂心意識虞受故。佛已得道有是憂病，何況餘人殃罪不畢不得度世，佛業未竟不得度世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛已得道，復有三病六憂。六憂者謂憂六入，三病者謂心意識虞受故。佛已得道有是憂病，何況餘人殃罪不畢不得度世，佛業未竟不得度世。

「佛棄餘壽二十年，有三因緣：一者、用世間人貪身故；二者、所教已盡；三者、恐惡人誹謗之得罪重故，便取般泥洹。佛度世去，亦不持身去，亦不持意去，但為苦滅耳。地水火風空，常在世間無有斷時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛棄餘壽二十年，有三因緣：一者、用世間人貪身故；二者、所教已盡；三者、恐惡人誹謗之得罪重故，便取般泥洹。佛度世去，亦不持身去，亦不持意去，但為苦滅耳。地水火風空，常在世間無有斷時。

「佛度世燒身，有三因緣：一者、腐爛故；二者、虫蛾生故；三者、人以香華持資來得福故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛度世燒身，有三因緣：一者、腐爛故；二者、虫蛾生故；三者、人以香華持資來得福故。

「佛笑口有五色光出者，有五因緣：一者、欲令人有所問，因所問有益故；二者、恐人言佛不知笑故；三者、現口中光；四者、笑諸不至誠；五者、笑阿羅漢守空不得菩薩道。光還從頂上入者，當示後人大明故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛笑口有五色光出者，有五因緣：一者、欲令人有所問，因所問有益故；二者、恐人言佛不知笑故；三者、現口中光；四者、笑諸不至誠；五者、笑阿羅漢守空不得菩薩道。光還從頂上入者，當示後人大明故。」

佛欲度世去，諸比丘白佛言：「諸在世間人，皆當從佛得福。今佛度世去，諸世間人民，當復從誰得福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛欲度世去，諸比丘白佛言：「諸在世間人，皆當從佛得福。今佛度世去，諸世間人民，當復從誰得福？」

佛言：「比丘！我雖度世去，經法當在。復有四因緣，可從得福：一者、畜生無所食，飼之令得命；二者、見人得疾病無瞻視者，當給與供養令得安隱；三者、貧窮孤獨當護視；四者、人獨一身行禪念道，無所衣食當給視之；是為四事。布施持善意與之，其得福與佛等無有異。爾時身皆痛，便欲度世去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！我雖度世去，經法當在。復有四因緣，可從得福：一者、畜生無所食，飼之令得命；二者、見人得疾病無瞻視者，當給與供養令得安隱；三者、貧窮孤獨當護視；四者、人獨一身行禪念道，無所衣食當給視之；是為四事。布施持善意與之，其得福與佛等無有異。爾時身皆痛，便欲度世去。」

佛謂舍利弗：「令說經者，有三因緣：一者、恐佛去後，人不信餘比丘語故；二者、勸弟子意令解，佛尚令比丘說經，何況餘人；三者、現舍利弗功德，恐餘比丘各自貢高，欲得說經故。」是故，佛使舍利弗說經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛謂舍利弗：「令說經者，有三因緣：一者、恐佛去後，人不信餘比丘語故；二者、勸弟子意令解，佛尚令比丘說經，何況餘人；三者、現舍利弗功德，恐餘比丘各自貢高，欲得說經故。」是故，佛使舍利弗說經。

佛度世去後，諸阿羅漢共責數阿難：「佛在世時欲得水，何以故不與？十方一切皆當從佛解脫，汝何以不留佛，莫令般泥洹？佛欲行四神足，止住一劫，亦可百劫，亦可千劫，汝何不勸佛行四神足？」阿難言：「如卿語，佛為不得自在耶，當須我言？設使止住一劫在世間，彌勒當那得來下作佛？佛本行共學道者有八十億萬人，皆求菩薩道，唯有兩人得道耳：一者釋迦文；二者彌勒，其餘人有得阿羅漢辟支佛者。佛忍辱過於地，心軟過於水，意堅過於須彌山，功德過於海水，智慧過於虛空，以是故前得佛耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛度世去後，諸阿羅漢共責數阿難：「佛在世時欲得水，何以故不與？十方一切皆當從佛解脫，汝何以不留佛，莫令般泥洹？佛欲行四神足，止住一劫，亦可百劫，亦可千劫，汝何不勸佛行四神足？」阿難言：「如卿語，佛為不得自在耶，當須我言？設使止住一劫在世間，彌勒當那得來下作佛？佛本行共學道者有八十億萬人，皆求菩薩道，唯有兩人得道耳：一者釋迦文；二者彌勒，其餘人有得阿羅漢辟支佛者。佛忍辱過於地，心軟過於水，意堅過於須彌山，功德過於海水，智慧過於虛空，以是故前得佛耳！」

佛言：「彌勒不來下，有四因緣：一者、有時福應彼間；二者、是間人麁無能受經者；三者、功德未滿；四者、世間有能說經者，故彌勒不下。當來下，餘有五億七千六十萬歲，彌勒時人眼皆見四千里。彌勒時人眼見四千里者，本行十因緣得：一者、不掩人眼明；二者、不捨人眼；三者、不覆蔽人眼；四者、不藏人善；五者、不視殺；六者、不視盜；七者、不視婬；八者、不視陰私及人短；九者、諸惡事不視；十者、然燈於佛寺；是為十事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒不來下，有四因緣：一者、有時福應彼間；二者、是間人麁無能受經者；三者、功德未滿；四者、世間有能說經者，故彌勒不下。當來下，餘有五億七千六十萬歲，彌勒時人眼皆見四千里。彌勒時人眼見四千里者，本行十因緣得：一者、不掩人眼明；二者、不捨人眼；三者、不覆蔽人眼；四者、不藏人善；五者、不視殺；六者、不視盜；七者、不視婬；八者、不視陰私及人短；九者、諸惡事不視；十者、然燈於佛寺；是為十事。

「佛、辟支佛、阿羅漢是三人，法同行異：佛者為覺意；辟支佛為見因緣知；阿羅漢坐禪乃知。辟支佛為因緣見生死相，自守不敢離行，從見因緣得道，故為辟支佛。佛者為通行欲度脫人故，故求辟支佛。辟支佛自割身活五百人，以木自刺其頸見因緣計挍，如割土見血是水、見萬物皆非常，便取道。有辟支佛，先世為菩薩五百劫，身已有三十相，無二相不及佛，不及佛者，無善權方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛、辟支佛、阿羅漢是三人，法同行異：佛者為覺意；辟支佛為見因緣知；阿羅漢坐禪乃知。辟支佛為因緣見生死相，自守不敢離行，從見因緣得道，故為辟支佛。佛者為通行欲度脫人故，故求辟支佛。辟支佛自割身活五百人，以木自刺其頸見因緣計挍，如割土見血是水、見萬物皆非常，便取道。有辟支佛，先世為菩薩五百劫，身已有三十相，無二相不及佛，不及佛者，無善權方便故。

「佛說生死懃苦三惡道事，有黠人意解，便取阿羅漢，雖作阿羅漢，於中最尊。所以者何？用前世行菩薩道五百劫，有慈心欲度十方人故，雖得阿羅漢智慧，能曉方俗語。初為阿羅漢時，不能自覺前世為菩薩，佛便說佛功德，復為說阿羅漢功德，爾乃知佛功德大，便自悔欲轉意取佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說生死懃苦三惡道事，有黠人意解，便取阿羅漢，雖作阿羅漢，於中最尊。所以者何？用前世行菩薩道五百劫，有慈心欲度十方人故，雖得阿羅漢智慧，能曉方俗語。初為阿羅漢時，不能自覺前世為菩薩，佛便說佛功德，復為說阿羅漢功德，爾乃知佛功德大，便自悔欲轉意取佛。」

佛言：「已得阿羅漢道，不可復得轉，便自悔言：『我何愚癡正取阿羅漢道？』佛便為解意：『汝智勝餘阿羅漢，智慧不及佛。阿羅漢自斷苦不斷他人苦，佛本行自斷苦亦斷他人苦，是故不相及。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「已得阿羅漢道，不可復得轉，便自悔言：『我何愚癡正取阿羅漢道？』佛便為解意：『汝智勝餘阿羅漢，智慧不及佛。阿羅漢自斷苦不斷他人苦，佛本行自斷苦亦斷他人苦，是故不相及。』」

佛言：「舍利弗！有三語，悉以知人意：一者、麁語；二者、深語；三者、牽語。得是三語，有善意即見，有惡意亦見，有忍意亦見，欲意從是三語悉知人意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！有三語，悉以知人意：一者、麁語；二者、深語；三者、牽語。得是三語，有善意即見，有惡意亦見，有忍意亦見，欲意從是三語悉知人意。」

舍利弗白佛言：「彈指之間，人意有六十生死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「彈指之間，人意有六十生死？」

佛言：「有九百六十生死復不多，要有三意：有善意、有惡意、有欲意。善意有三百二十、惡意有三百二十、欲意有三百二十，彈指之間三意并行，合為九百六十生死。除善意三百二十，餘有六百四十生死意。佛與舍利弗同行三十七品經，智慧不等者，譬如喘息，同從諸毛孔，出入能覺，便但知鼻息氣出入。佛所知悉知諸毛孔，舍利弗所知如鼻孔，取舍利弗知分為十六分，滿一佛界三千大千日月天下黠人所知，不及舍利弗所知一分；取佛智分為十六分，滿一佛界中舍利弗所知，不及佛知一分。三十七品行有三輩，有大三十七品、有中三十七品、有小三十七品；意大得大意，意中得中意，意小得小意，深妙具行三十七品便洞達。何以故？正分分為十六分，人本十六意，故佛分別，是故不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有九百六十生死復不多，要有三意：有善意、有惡意、有欲意。善意有三百二十、惡意有三百二十、欲意有三百二十，彈指之間三意并行，合為九百六十生死。除善意三百二十，餘有六百四十生死意。佛與舍利弗同行三十七品經，智慧不等者，譬如喘息，同從諸毛孔，出入能覺，便但知鼻息氣出入。佛所知悉知諸毛孔，舍利弗所知如鼻孔，取舍利弗知分為十六分，滿一佛界三千大千日月天下黠人所知，不及舍利弗所知一分；取佛智分為十六分，滿一佛界中舍利弗所知，不及佛知一分。三十七品行有三輩，有大三十七品、有中三十七品、有小三十七品；意大得大意，意中得中意，意小得小意，深妙具行三十七品便洞達。何以故？正分分為十六分，人本十六意，故佛分別，是故不同。

「舍利弗知一切法語，用時語、護語、守語，佛便謂舍利弗：『去非時語用，不可寄人故。』舍利弗本字優波替。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗知一切法語，用時語、護語、守語，佛便謂舍利弗：『去非時語用，不可寄人故。』舍利弗本字優波替。

「舍利弗！先佛度世去，有三因緣：一為宿命盡；二為不欲見佛度世去；三為無所復度脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！先佛度世去，有三因緣：一為宿命盡；二為不欲見佛度世去；三為無所復度脫。」

舍利弗行受人飯已，還精舍中，言當償債：「謂當坐禪念道為償債，不念道為負債行受人施，譬如負債未畢復更，取前罪未竟，今復造罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗行受人飯已，還精舍中，言當償債：「謂當坐禪念道為償債，不念道為負債行受人施，譬如負債未畢復更，取前罪未竟，今復造罪。」

佛言：「食人施不可不念道，亦自得復益一切用，是故當償債。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「食人施不可不念道，亦自得復益一切用，是故當償債。」

佛言：「舍利弗黠第一，目揵連神足第一，阿難聞第一，羅雲戒第一，阿那律徹視第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗黠第一，目揵連神足第一，阿難聞第一，羅雲戒第一，阿那律徹視第一。」

佛使目揵連請舍利弗。舍利弗言：「舉我帶，恐不能勝。」目揵連便牽帶，三千大千日月天地悉動，不能令帶起。舍利弗便生意，當先往到佛所，目揵連從後行，先舍利弗至。佛知二人各第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛使目揵連請舍利弗。舍利弗言：「舉我帶，恐不能勝。」目揵連便牽帶，三千大千日月天地悉動，不能令帶起。舍利弗便生意，當先往到佛所，目揵連從後行，先舍利弗至。佛知二人各第一。

「十方天下比丘，無有如羅雲持戒者。羅雲持戒有四因緣：一者、自念言：『我為佛子。』二者、謂命持多；三者、常自念：『我為沙門。』四者、持戒常欲勝餘比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方天下比丘，無有如羅雲持戒者。羅雲持戒有四因緣：一者、自念言：『我為佛子。』二者、謂命持多；三者、常自念：『我為沙門。』四者、持戒常欲勝餘比丘。

「舍利弗！復持一盂水著海，水中撓撈之，明旦往取故水去。舍利弗尚能如此，何況佛！目揵連為人所撾，不飛去，不能得神足故。何以不能得神足用？罪未畢故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復持一盂水著海，水中撓撈之，明旦往取故水去。舍利弗尚能如此，何況佛！目揵連為人所撾，不飛去，不能得神足故。何以不能得神足用？罪未畢故。」

佛言：「沸迦沙王行至十二門，復還不知其身中六分，秉意能為道，不知身生意、意生身，不能分別是。佛知可度故，便往從宿，王不知是佛。佛問：『王行何法好何道？』而衣毛為竪。佛為解身中事空，於是便得道。不悉斷，不得阿羅漢。」佛言：「諸行者當知，意能得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「沸迦沙王行至十二門，復還不知其身中六分，秉意能為道，不知身生意、意生身，不能分別是。佛知可度故，便往從宿，王不知是佛。佛問：『王行何法好何道？』而衣毛為竪。佛為解身中事空，於是便得道。不悉斷，不得阿羅漢。」佛言：「諸行者當知，意能得道。」

佛言：「昔者末利滿臺，學經二十四年，得五言解垢下棄離，亦不復憂。何以故？本宿命更見五百佛，悉通知眾經，但閉藏經道不肯教人。後被病二十四日，臨死時乃悔，呼人教之。有是一福故知五言，何況乃具足教人，得福德不可計(知利滿臺他本作朱利盤特)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「昔者末利滿臺，學經二十四年，得五言解垢下棄離，亦不復憂。何以故？本宿命更見五百佛，悉通知眾經，但閉藏經道不肯教人。後被病二十四日，臨死時乃悔，呼人教之。有是一福故知五言，何況乃具足教人，得福德不可計(知利滿臺他本作朱利盤特)。」

佛言：「昔有栴那比丘得病，佛使舍利弗往與分衛。舍利弗因問之：『汝眼寧有所識不？』栴那對言曰：『眼無所識，但見色，識生身生，病對至故有病，身亦不知死。設身死者，地水火風空皆當滅，但為意識移生耳。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「昔有栴那比丘得病，佛使舍利弗往與分衛。舍利弗因問之：『汝眼寧有所識不？』栴那對言曰：『眼無所識，但見色，識生身生，病對至故有病，身亦不知死。設身死者，地水火風空皆當滅，但為意識移生耳。』

「佛遣舍利弗行分衛過婬女家，女便閉門作治道，謂舍利弗言：『汝不與我共婬者，當入是大火中。』舍利弗報言：『寧入是火中，不與汝共婬，婬使人墮惡道無有出時。』天便來下救之。佛言：『人但不能守戒，若能守者，終不憂為邪道所中。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛遣舍利弗行分衛過婬女家，女便閉門作治道，謂舍利弗言：『汝不與我共婬者，當入是大火中。』舍利弗報言：『寧入是火中，不與汝共婬，婬使人墮惡道無有出時。』天便來下救之。佛言：『人但不能守戒，若能守者，終不憂為邪道所中。』」

佛言：「昔有一比丘，坐禪行道，佛弟難陀飲酒醉，數往來到其邊歌戲。比丘白佛言：『我欲避之去。』佛言：『不須，是難陀於今當得道迹。』佛即遣阿難往到其家，摩訶迦葉隨其後。舍利弗為說經，目揵連現神足，難陀便歡喜，即得道迹。佛說比丘行道，當但堅心者，何憂不得道？比丘聞佛說此語，歡喜意解便得阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「昔有一比丘，坐禪行道，佛弟難陀飲酒醉，數往來到其邊歌戲。比丘白佛言：『我欲避之去。』佛言：『不須，是難陀於今當得道迹。』佛即遣阿難往到其家，摩訶迦葉隨其後。舍利弗為說經，目揵連現神足，難陀便歡喜，即得道迹。佛說比丘行道，當但堅心者，何憂不得道？比丘聞佛說此語，歡喜意解便得阿羅漢。」

佛姑子名須那察多，隨侍佛八年，便生念：「與我兄弟俱行，而獨端正有三十二相。」便惡意生。隨佛後掃佛迹，不令人見佛相，復於人中說佛無道，但言語中人意耳。舍利弗、阿難聞之，便愁憂不樂。佛言：「須那察多不為說我惡，為稱譽佛功德耳。言語中人意者，人意多病故。」佛語舍利弗：「須那察多不挍計但瞋耳，何以故不計？佛有三十二相光明神足，但降伏邪道故。」佛數教誡須那察多，正真之言是邪待之禱，是故瞋耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛姑子名須那察多，隨侍佛八年，便生念：「與我兄弟俱行，而獨端正有三十二相。」便惡意生。隨佛後掃佛迹，不令人見佛相，復於人中說佛無道，但言語中人意耳。舍利弗、阿難聞之，便愁憂不樂。佛言：「須那察多不為說我惡，為稱譽佛功德耳。言語中人意者，人意多病故。」佛語舍利弗：「須那察多不挍計但瞋耳，何以故不計？佛有三十二相光明神足，但降伏邪道故。」佛數教誡須那察多，正真之言是邪待之禱，是故瞋耳。

佛有姑姊，年老手自作金縷織，成袈裟，持上佛。佛不受。如是復言：「佛當哀憐我故，當受之令我得福。」阿難白佛言：「可為我受之？」佛語阿難：「令持與諸比丘僧。我亦是比丘僧，不如與眾人，後世當為因緣。今世相見歡喜者，皆是前世親里善知識。何以故知之？相見意解故。」佛言：「世間人相待，但苦薄不苦厚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛有姑姊，年老手自作金縷織，成袈裟，持上佛。佛不受。如是復言：「佛當哀憐我故，當受之令我得福。」阿難白佛言：「可為我受之？」佛語阿難：「令持與諸比丘僧。我亦是比丘僧，不如與眾人，後世當為因緣。今世相見歡喜者，皆是前世親里善知識。何以故知之？相見意解故。」佛言：「世間人相待，但苦薄不苦厚。」

佛言：「本侍佛者字彌喜，次字須那察多，次字阿難。」佛告諸比丘：「我年老欲得一人侍我。」舍利弗、摩訶迦葉、目揵連等，各自願侍佛。佛言：「不得。」摩訶迦葉、目揵連，因禪思惟，知佛欲得阿難，便呼阿難言：「卿當侍佛。」阿難言：「我不敢侍佛，我不能侍佛。」目揵連言：「不得不侍佛。」阿難言：「當聽我四事：一者、佛餘衣我不欲受；二者、佛餘飯我不用；三者、若有人請佛，諸比丘不行，我亦不行；四者、佛坐禪思道時，我當出入得自在。」佛言：「大善，聽汝所願。」於是阿難因侍佛，是故阿難獨能問佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「本侍佛者字彌喜，次字須那察多，次字阿難。」佛告諸比丘：「我年老欲得一人侍我。」舍利弗、摩訶迦葉、目揵連等，各自願侍佛。佛言：「不得。」摩訶迦葉、目揵連，因禪思惟，知佛欲得阿難，便呼阿難言：「卿當侍佛。」阿難言：「我不敢侍佛，我不能侍佛。」目揵連言：「不得不侍佛。」阿難言：「當聽我四事：一者、佛餘衣我不欲受；二者、佛餘飯我不用；三者、若有人請佛，諸比丘不行，我亦不行；四者、佛坐禪思道時，我當出入得自在。」佛言：「大善，聽汝所願。」於是阿難因侍佛，是故阿難獨能問佛。

佛弟子阿那律、難提、金毘羅三人共坐，自思惟七事：一者、少欲得道，多欲不得道；二者、知足得道，不知足不得道；三者、精進得道，不精進不得道；四者、守六衰使不起得道，不守六衰，放使起者不得道；五者、自護得道，不自護不得道；六者、守意得道，不守意不得道；七者、智慧得道，不智慧不得道；共思惟七事。時去佛六十里。佛時坐禪，即知三人所念，便移意往坐三人前言：「善哉！善哉！我復語汝一事：不念家欲得道、念家欲不得道。」於是三人歡喜，即得菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛弟子阿那律、難提、金毘羅三人共坐，自思惟七事：一者、少欲得道，多欲不得道；二者、知足得道，不知足不得道；三者、精進得道，不精進不得道；四者、守六衰使不起得道，不守六衰，放使起者不得道；五者、自護得道，不自護不得道；六者、守意得道，不守意不得道；七者、智慧得道，不智慧不得道；共思惟七事。時去佛六十里。佛時坐禪，即知三人所念，便移意往坐三人前言：「善哉！善哉！我復語汝一事：不念家欲得道、念家欲不得道。」於是三人歡喜，即得菩薩。

佛語阿難：「人眼所見，四十二萬由旬。何以知之？日月去地，四十二萬由旬，人眼見日月，以是知眼所見者。十方廣遠之處，日月億億萬倍，譬如大海中沙，億億萬倍不能計知。人所作善惡殃福，即前後所作殃福，億萬不可復計。一切善惡要在命盡時，作惡逢惡處，作善得善處，殃福皆豫，有處皆豫。有父母、兄弟、妻子得道便止，不得道不斷絕也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「人眼所見，四十二萬由旬。何以知之？日月去地，四十二萬由旬，人眼見日月，以是知眼所見者。十方廣遠之處，日月億億萬倍，譬如大海中沙，億億萬倍不能計知。人所作善惡殃福，即前後所作殃福，億萬不可復計。一切善惡要在命盡時，作惡逢惡處，作善得善處，殃福皆豫，有處皆豫。有父母、兄弟、妻子得道便止，不得道不斷絕也。」

佛言：「調達但教人作福，不教人行道；佛教人作福、持戒、守意，得道乃止。調達自意生念：『我當現神足於國王阿闍世所，王隨我，餘人亦皆當隨，我便化作一白象，獨出入宮中。』復化作一小兒，端正無比，便上王膝上，王大愛之。王見調達所作如是，王意呼調達勝佛，王便隨調達所語，王吏民及未得道沙門，悉隨王至調達所問事。調達便至佛所言：『佛年老，可不須復教諸弟子。』調達便呼舍利弗去，及諸沙門去。調達癡貪有是惡意，因亡神足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「調達但教人作福，不教人行道；佛教人作福、持戒、守意，得道乃止。調達自意生念：『我當現神足於國王阿闍世所，王隨我，餘人亦皆當隨，我便化作一白象，獨出入宮中。』復化作一小兒，端正無比，便上王膝上，王大愛之。王見調達所作如是，王意呼調達勝佛，王便隨調達所語，王吏民及未得道沙門，悉隨王至調達所問事。調達便至佛所言：『佛年老，可不須復教諸弟子。』調達便呼舍利弗去，及諸沙門去。調達癡貪有是惡意，因亡神足。」

佛言：「癡人所作顛倒，非諸佛法。調達自意念言：『我當飛去，人見我飛悉當隨事我。』因欲飛去，便不能復飛。調達不能自覺亡神足時，即有婆羅門行等心，便從第一天上來下語舍利弗：『調達以亡神足。』」佛語舍利弗：「調達欲呼汝，重令得罪。」佛語天言：「調達未得神足，我知當亡之。何況至今？」佛言：「人不當貪，調達但坐貪故，亡失神足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「癡人所作顛倒，非諸佛法。調達自意念言：『我當飛去，人見我飛悉當隨事我。』因欲飛去，便不能復飛。調達不能自覺亡神足時，即有婆羅門行等心，便從第一天上來下語舍利弗：『調達以亡神足。』」佛語舍利弗：「調達欲呼汝，重令得罪。」佛語天言：「調達未得神足，我知當亡之。何況至今？」佛言：「人不當貪，調達但坐貪故，亡失神足。」

佛言：「羅漢有兩輩：一名舍沫，自憂身得道，即欲度世去；二輩隨衛皆得度脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「羅漢有兩輩：一名舍沫，自憂身得道，即欲度世去；二輩隨衛皆得度脫。」

佛與羅漢俱行三十七品經，譬如燈火，佛計挍知有幾事，知其本末守而滅之；阿羅漢不計本末，直而滅之。佛譬如順樹從本至末，分別知之；阿羅漢行，譬如從末至本。從本至末者，計本空；從不知空者，不得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛與羅漢俱行三十七品經，譬如燈火，佛計挍知有幾事，知其本末守而滅之；阿羅漢不計本末，直而滅之。佛譬如順樹從本至末，分別知之；阿羅漢行，譬如從末至本。從本至末者，計本空；從不知空者，不得道。

佛言：「阿羅漢有盛陰無五陰，所有皆現但不著耳，有色痛痒思想識無生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿羅漢有盛陰無五陰，所有皆現但不著耳，有色痛痒思想識無生死。」

佛言：「阿羅漢有為默，以得阿羅漢有三相：一者、不復犯身口意；二者、三毒滅；三者、衣食不用作好，但滅飢寒意。有是三因緣，便能變化自在，意不著；衰故，不得自在。」佛言：「意但當分別六衰，不當著，著便不得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿羅漢有為默，以得阿羅漢有三相：一者、不復犯身口意；二者、三毒滅；三者、衣食不用作好，但滅飢寒意。有是三因緣，便能變化自在，意不著；衰故，不得自在。」佛言：「意但當分別六衰，不當著，著便不得道。」

佛言：「阿羅漢飛行有二因緣故，令人不見：一者、恐人見便多供養；二者、恐惡人嫉妬之。」佛言：「現神足復有兩福：一者、人見飛行，便精進念道；二者、從人受施，令得大福用；是故現神足。意喜故便得大福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿羅漢飛行有二因緣故，令人不見：一者、恐人見便多供養；二者、恐惡人嫉妬之。」佛言：「現神足復有兩福：一者、人見飛行，便精進念道；二者、從人受施，令得大福用；是故現神足。意喜故便得大福。」

佛言：「有羅漢，名憍梵鉢，已得阿羅漢道，反作牛飼。」弟子問佛：「何以故？」佛言：「是比丘前世宿命時，七百世作牛，今世得道，餘習未盡故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有羅漢，名憍梵鉢，已得阿羅漢道，反作牛飼。」弟子問佛：「何以故？」佛言：「是比丘前世宿命時，七百世作牛，今世得道，餘習未盡故。」

佛語比丘：「當念身無常。」有一比丘即報佛言：「我念非常，人在世間極可五十歲。」佛言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可三十歲。」佛復言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可十歲。」佛言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可一歲。」佛復言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可一月。」佛復言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可一日。」佛復言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可一時。」佛復言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可呼吸間。」佛言：「是也。」佛言：「出息不還則屬後世，人命在呼吸之間耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語比丘：「當念身無常。」有一比丘即報佛言：「我念非常，人在世間極可五十歲。」佛言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可三十歲。」佛復言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可十歲。」佛言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可一歲。」佛復言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可一月。」佛復言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可一日。」佛復言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可一時。」佛復言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可呼吸間。」佛言：「是也。」佛言：「出息不還則屬後世，人命在呼吸之間耳。」

佛語諸比丘：「當會坐一切，但當說法語，不能者急閉目聲，守意善聽，可從得道。」諸比丘聞佛說此語，歡喜意解，即得阿羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語諸比丘：「當會坐一切，但當說法語，不能者急閉目聲，守意善聽，可從得道。」諸比丘聞佛說此語，歡喜意解，即得阿羅漢道。

佛言：「比丘入人舍中，當如手在空中無所罣礙，意亦無所著，耳聞可意是為著，聞不可意是為著。」有一比丘白佛：「可以不可皆著，當云何得道？」佛言：「比丘意解，空都無所著，是應菩薩行。」諸比丘聞此語，皆歡喜踊躍，即得無所從生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘入人舍中，當如手在空中無所罣礙，意亦無所著，耳聞可意是為著，聞不可意是為著。」有一比丘白佛：「可以不可皆著，當云何得道？」佛言：「比丘意解，空都無所著，是應菩薩行。」諸比丘聞此語，皆歡喜踊躍，即得無所從生法忍。

佛言：「有一比丘，於山中坐，歎息。有一人問比丘：『卿為道，何以歎息？』比丘報言：『我在地獄中時，五毒極痛；今得作人，復得見佛經戒，而復不得道，畏死復入是惡道中，是故歎息耳！』為比丘亦憂俗人、亦憂經戒、亦自憂身，善意不可得常。或有因緣來時，便念妻子、錢財，是為墮惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有一比丘，於山中坐，歎息。有一人問比丘：『卿為道，何以歎息？』比丘報言：『我在地獄中時，五毒極痛；今得作人，復得見佛經戒，而復不得道，畏死復入是惡道中，是故歎息耳！』為比丘亦憂俗人、亦憂經戒、亦自憂身，善意不可得常。或有因緣來時，便念妻子、錢財，是為墮惡道。」

佛言：「有一比丘到優婆夷家分衛，因為說經。優婆夷便長跪淚出；比丘說經至夜半，優婆夷長跪不起。比丘言：『我行說經，未曾見人精進乃爾。』優婆夷報言：『我家有一驢，鳴至夜半便死，是故淚出耳。』」佛言：「人說經不在為多，但問解慧不也。」有一比丘，聞佛說是事，便往問佛言：「為我說一要法，令我得道。」佛言：「非汝物莫取，是汝物便取。」於是，比丘即自思念：「天下萬物皆非我許，獨善是家物。」於是，比丘因白佛言：「我已解。」佛言：「解是便為道耳。」時有一比丘，聞佛說此語，便往問佛：「舍利弗為得是未？」佛言：「舍利弗悉得。」比丘言：「舍利弗何以罵我，持袈裟拂我面？」佛言：「呼舍利弗來問之。」舍利弗言：「我無惡意，所以罵者，欲令忍辱。所以持袈裟拂面者，欲令眼耳鼻口淨故。」佛語比丘：「是舍利弗善權方便所作。」於是比丘歡喜，即得阿羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有一比丘到優婆夷家分衛，因為說經。優婆夷便長跪淚出；比丘說經至夜半，優婆夷長跪不起。比丘言：『我行說經，未曾見人精進乃爾。』優婆夷報言：『我家有一驢，鳴至夜半便死，是故淚出耳。』」佛言：「人說經不在為多，但問解慧不也。」有一比丘，聞佛說是事，便往問佛言：「為我說一要法，令我得道。」佛言：「非汝物莫取，是汝物便取。」於是，比丘即自思念：「天下萬物皆非我許，獨善是家物。」於是，比丘因白佛言：「我已解。」佛言：「解是便為道耳。」時有一比丘，聞佛說此語，便往問佛：「舍利弗為得是未？」佛言：「舍利弗悉得。」比丘言：「舍利弗何以罵我，持袈裟拂我面？」佛言：「呼舍利弗來問之。」舍利弗言：「我無惡意，所以罵者，欲令忍辱。所以持袈裟拂面者，欲令眼耳鼻口淨故。」佛語比丘：「是舍利弗善權方便所作。」於是比丘歡喜，即得阿羅漢道。

佛言：「昔一人往難比丘言：『人死識念思想所知皆滅，行道得定意所知亦滅，有何等異？』比丘報言：『俱滅，人死命盡神不滅，隨行所生，但微不可便，見所得不同，為善昇天、為惡入淵，以是為異。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「昔一人往難比丘言：『人死識念思想所知皆滅，行道得定意所知亦滅，有何等異？』比丘報言：『俱滅，人死命盡神不滅，隨行所生，但微不可便，見所得不同，為善昇天、為惡入淵，以是為異。』」

佛言：「有一比丘到優婆夷家分衛，見端正好，比丘便生邪念，因起。優婆夷即取飯具與之，比丘便捨去：『我不應受人施。』優婆夷便報之言：『已有悔意，可受施耳。』優婆夷復報，比丘便受。」佛言：「譬如人有惡即覺，罪滅。比丘受施，無有罪。」佛告諸弟子：「能計空制意，如彈指頃，即可得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有一比丘到優婆夷家分衛，見端正好，比丘便生邪念，因起。優婆夷即取飯具與之，比丘便捨去：『我不應受人施。』優婆夷便報之言：『已有悔意，可受施耳。』優婆夷復報，比丘便受。」佛言：「譬如人有惡即覺，罪滅。比丘受施，無有罪。」佛告諸弟子：「能計空制意，如彈指頃，即可得道。」

佛言：「有一比丘，坐得定意。有一優婆塞見坐處不平，牽起示其安處。優婆塞後得五百劫不得安隱。何以故？斷道念故。」佛告諸弟子：「有說經，慎莫其中斷，斷經罪重不可計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有一比丘，坐得定意。有一優婆塞見坐處不平，牽起示其安處。優婆塞後得五百劫不得安隱。何以故？斷道念故。」佛告諸弟子：「有說經，慎莫其中斷，斷經罪重不可計。」

佛言：「有比丘行道得一禪，自言：『我得道迹，第一禪福，上生第七天上壽一劫；得二禪，自計得斯陀含；第三禪福，上生十五天壽八劫；得四禪，自計我得阿羅漢。今我何故不得生第十九天上壽十六劫？』作是言已，便言：『佛為兩舌耳。』即時從天墮地獄中，不覺失天上壽，便受地獄罪。譬如世間人得珍寶，一日為火起盡燒之，人生惡意為橫燒善意(斯陀含下諸本並脫生天壽劫及得三禪等文)。」佛言：「人善惡相隨，無有解以，唯得道乃離俗耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有比丘行道得一禪，自言：『我得道迹，第一禪福，上生第七天上壽一劫；得二禪，自計得斯陀含；第三禪福，上生十五天壽八劫；得四禪，自計我得阿羅漢。今我何故不得生第十九天上壽十六劫？』作是言已，便言：『佛為兩舌耳。』即時從天墮地獄中，不覺失天上壽，便受地獄罪。譬如世間人得珍寶，一日為火起盡燒之，人生惡意為橫燒善意(斯陀含下諸本並脫生天壽劫及得三禪等文)。」佛言：「人善惡相隨，無有解以，唯得道乃離俗耳。」

佛言：「日中後不食有五福：一者、少婬；二者、少臥；三者、得一心；四者、無有下風；五者、身安隱亦不作病。是故，沙門、道士知福不食。澡漱，有三因緣：一者、為恐爪下垢故；二者、爬痒隨可意；三者、殺蚤蚊故，亦欲使意淨無欲，復不污經此者，適可除外垢。心念惡不能除，為學人第一當淨心為本，心為法本，心正則行方，行方則應道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「日中後不食有五福：一者、少婬；二者、少臥；三者、得一心；四者、無有下風；五者、身安隱亦不作病。是故，沙門、道士知福不食。澡漱，有三因緣：一者、為恐爪下垢故；二者、爬痒隨可意；三者、殺蚤蚊故，亦欲使意淨無欲，復不污經此者，適可除外垢。心念惡不能除，為學人第一當淨心為本，心為法本，心正則行方，行方則應道。」

佛言：「昔有沙彌與師共行，見地有金，便默取之。語師言：『疾行是間，無人甚可畏。』師言：『但坐有金故，令汝恐耳。』棄金去，便不復恐。弟子便為師作禮言：『我愚癡無所知故，今已棄，便不復懅於是。』」佛告諸弟子：「學人貪道如沙彌貪金，何憂不得道！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「昔有沙彌與師共行，見地有金，便默取之。語師言：『疾行是間，無人甚可畏。』師言：『但坐有金故，令汝恐耳。』棄金去，便不復恐。弟子便為師作禮言：『我愚癡無所知故，今已棄，便不復懅於是。』」佛告諸弟子：「學人貪道如沙彌貪金，何憂不得道！」

佛言：「有比丘學道，從師受經不精進。師教取牛馬糞數升燒之，至冥不盡。師取大石持地獄中，火燒之即作灰。弟子大恐，長跪問師：『是何等火？』師言：『汝不讀經行道，死後當入地獄，獄中火燒汝，不復移時。』於是比丘惶怖，便更精進。日聞一阿含，便得羅漢道。」佛言：「善權方便，度人如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有比丘學道，從師受經不精進。師教取牛馬糞數升燒之，至冥不盡。師取大石持地獄中，火燒之即作灰。弟子大恐，長跪問師：『是何等火？』師言：『汝不讀經行道，死後當入地獄，獄中火燒汝，不復移時。』於是比丘惶怖，便更精進。日聞一阿含，便得羅漢道。」佛言：「善權方便，度人如是。」

佛言：「阿那含有三結：一者、癡結；二者、世間愛結；三者、見未諦未盡結。阿那含譬如火上焰，煙起不能有所燒；須陀洹除八十八結；斯陀含除七結；阿那含除三結；阿羅漢無有結。須陀洹得道迹，斯陀含為往來得道，阿那含為不還世間，阿羅漢為不復著。何等為得道迹？謂識苦。世間人皆不識苦，須陀洹為識苦，斯陀含為棄習，阿那含為知盡，阿羅漢為行道已竟。得須陀洹，別百劫乃得阿羅漢。何以故？乃百劫須陀洹，餘有十結不斷，不得阿羅漢，須陀洹但自憂身畏罪，不敢豫世間事，餘有十疑結不解，不解故便止住。須陀洹所棄常有五下結：一者、貪欲結；二者、瞋恚結；三者、見行結；四者、戒貪福結；五者、疑意結，亦謂從六天以下，以至世間貪欲瞋恚，貪身願疑為下結。須陀洹見因緣者，謂不犯五戒，時當死，死不犯，餘人見急，悉犯五因緣。須陀洹斷故受新，阿羅漢新故悉斷，菩薩畢故罪，罪畢得道，乃知非常苦空，非身非道，道人行道不當有所著。行須陀洹得須陀洹，行斯陀含得斯陀含，行阿那含得阿那含，行阿羅漢得阿羅漢，行辟支佛得辟支佛，行菩薩得菩薩。」佛言：「學者隨意所作，便得其報，如影響相隨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿那含有三結：一者、癡結；二者、世間愛結；三者、見未諦未盡結。阿那含譬如火上焰，煙起不能有所燒；須陀洹除八十八結；斯陀含除七結；阿那含除三結；阿羅漢無有結。須陀洹得道迹，斯陀含為往來得道，阿那含為不還世間，阿羅漢為不復著。何等為得道迹？謂識苦。世間人皆不識苦，須陀洹為識苦，斯陀含為棄習，阿那含為知盡，阿羅漢為行道已竟。得須陀洹，別百劫乃得阿羅漢。何以故？乃百劫須陀洹，餘有十結不斷，不得阿羅漢，須陀洹但自憂身畏罪，不敢豫世間事，餘有十疑結不解，不解故便止住。須陀洹所棄常有五下結：一者、貪欲結；二者、瞋恚結；三者、見行結；四者、戒貪福結；五者、疑意結，亦謂從六天以下，以至世間貪欲瞋恚，貪身願疑為下結。須陀洹見因緣者，謂不犯五戒，時當死，死不犯，餘人見急，悉犯五因緣。須陀洹斷故受新，阿羅漢新故悉斷，菩薩畢故罪，罪畢得道，乃知非常苦空，非身非道，道人行道不當有所著。行須陀洹得須陀洹，行斯陀含得斯陀含，行阿那含得阿那含，行阿羅漢得阿羅漢，行辟支佛得辟支佛，行菩薩得菩薩。」佛言：「學者隨意所作，便得其報，如影響相隨。」

佛言：「鉢有四名：一名、為不供食；二名、為戒；三名、為受；四名、為從。是得福無有瑕穢，便應受福持鉢便立戒，意中無惡念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「鉢有四名：一名、為不供食；二名、為戒；三名、為受；四名、為從。是得福無有瑕穢，便應受福持鉢便立戒，意中無惡念。」

佛言：「阿羅漢不食肉者，計畜生從頭至足，各自有字無有肉名。辟支佛計本精所作不淨，故不食肉。佛計一切天下皆空無所有，有便滅，滅復生，要歸空故，為無所有。」諸弟子聞經歡喜，為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿羅漢不食肉者，計畜生從頭至足，各自有字無有肉名。辟支佛計本精所作不淨，故不食肉。佛計一切天下皆空無所有，有便滅，滅復生，要歸空故，為無所有。」諸弟子聞經歡喜，為佛作禮而去。