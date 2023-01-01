佛說罪業應報教化地獄經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說罪業應報教化地獄經

後漢安息三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息三藏安世高譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱，亦與比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷及諸天、龍、鬼神等皆悉集會。爾時信相菩薩白佛言：「世尊！今有地獄、餓鬼、畜生、奴婢、貧富、貴賤種類若干，唯願世尊具演說法！若有眾生聞佛說法，如孩子得母、如病得醫、如羸得食、如暗得燈，世尊說法利益眾生亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱，亦與比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷及諸天、龍、鬼神等皆悉集會。爾時信相菩薩白佛言：「世尊！今有地獄、餓鬼、畜生、奴婢、貧富、貴賤種類若干，唯願世尊具演說法！若有眾生聞佛說法，如孩子得母、如病得醫、如羸得食、如暗得燈，世尊說法利益眾生亦復如是。」

爾時世尊觀時已至，見斯菩薩勸請慇懃，即放眉間白毫相光照于世界——地獄休息，苦痛安寧。爾時一切受罪眾生尋佛光明，來詣佛所；遶佛七匝，為佛作禮；勸請世尊，敷演道化，令此眾生得蒙解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊觀時已至，見斯菩薩勸請慇懃，即放眉間白毫相光照于世界——地獄休息，苦痛安寧。爾時一切受罪眾生尋佛光明，來詣佛所；遶佛七匝，為佛作禮；勸請世尊，敷演道化，令此眾生得蒙解脫。

爾時信相菩薩為諸眾生而作發起，前白佛言：「世尊！今有受罪眾生，為諸獄卒剉碓斬身，從頭至足乃至其頂；斬之已訖，巧風吹活，而復斬之。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起，前白佛言：「世尊！今有受罪眾生，為諸獄卒剉碓斬身，從頭至足乃至其頂；斬之已訖，巧風吹活，而復斬之。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐不信三尊、不孝父母、屠兒魁膾斬截眾生，故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐不信三尊、不孝父母、屠兒魁膾斬截眾生，故獲斯罪。」

「第二，復有眾生身體頑痺，眉鬚墮落舉身洪爛，鳥栖鹿宿人跡永絕，沾污親族人不喜見，名之癩病。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二，復有眾生身體頑痺，眉鬚墮落舉身洪爛，鳥栖鹿宿人跡永絕，沾污親族人不喜見，名之癩病。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐不信三尊、不孝父母，破壞塔寺、剝脫道人，斬射賢聖、傷害師長，常無返復、背恩忘義，常行苟且、婬匿尊卑無所忌諱，故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐不信三尊、不孝父母，破壞塔寺、剝脫道人，斬射賢聖、傷害師長，常無返復、背恩忘義，常行苟且、婬匿尊卑無所忌諱，故獲斯罪。」

「第三，復有眾生身體長大，聾騃無足宛轉腹行，唯食泥土以自活命，為諸小蟲之所唼食，常受此苦不可堪處。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三，復有眾生身體長大，聾騃無足宛轉腹行，唯食泥土以自活命，為諸小蟲之所唼食，常受此苦不可堪處。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐為人自用、不信好言善語，不孝父母、反戾時君；或為帝主大臣、四鎮方伯、州郡令長、吏禁督護，恃其威勢侵奪民物，無有道理，使民苦悴吁嗟而行。故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐為人自用、不信好言善語，不孝父母、反戾時君；或為帝主大臣、四鎮方伯、州郡令長、吏禁督護，恃其威勢侵奪民物，無有道理，使民苦悴吁嗟而行。故獲斯罪。」

「第四，復有眾生兩目盲瞎，都無所見，或觝樹木或墮溝坑，於時死已，更復受身亦復如是。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四，復有眾生兩目盲瞎，都無所見，或觝樹木或墮溝坑，於時死已，更復受身亦復如是。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐不信罪福障佛光明，縫鷹眼合、籠繫眾生，皮囊盛頭不得所見。故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐不信罪福障佛光明，縫鷹眼合、籠繫眾生，皮囊盛頭不得所見。故獲斯罪。」

「第五，復有眾生謇吃瘖瘂，口不能言；若有所說，閉目舉手乃不言了。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五，復有眾生謇吃瘖瘂，口不能言；若有所說，閉目舉手乃不言了。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐誹謗三尊、輕毀聖道，論他好醜、求人長短，強誣良善、憎嫉賢人。故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐誹謗三尊、輕毀聖道，論他好醜、求人長短，強誣良善、憎嫉賢人。故獲斯罪。」

「第六，復有眾生腹大頸細，不能下食；若有所食，變為膿血。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六，復有眾生腹大頸細，不能下食；若有所食，變為膿血。何罪所致？」

佛言：「以前世時偷盜僧食，或為大會福食屏處偷噉；悋惜己物，但貪他財；常行惡心，與人毒藥，氣息不通。故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時偷盜僧食，或為大會福食屏處偷噉；悋惜己物，但貪他財；常行惡心，與人毒藥，氣息不通。故獲斯罪。」

「第七，復有眾生，常為獄卒熱燒鐵釘釘人百節骨頭，釘之已訖自然火生，焚燒身體悉皆焦爛。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七，復有眾生，常為獄卒熱燒鐵釘釘人百節骨頭，釘之已訖自然火生，焚燒身體悉皆焦爛。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐為針灸醫師，針人身體不能差病；誑他取財，徒受苦痛，令他苦惱。故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐為針灸醫師，針人身體不能差病；誑他取財，徒受苦痛，令他苦惱。故獲斯罪。」

「第八，復有眾生常在鑊湯中，為牛頭阿傍以三股鐵叉，叉人內著鑊湯中，煮之令爛，還復吹活而復煮之。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八，復有眾生常在鑊湯中，為牛頭阿傍以三股鐵叉，叉人內著鑊湯中，煮之令爛，還復吹活而復煮之。何罪所致？」

佛言：「以前世時信邪倒見，祠祀鬼神屠殺眾生，湯灌搣毛、鑊湯煎煮，不可限量。故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時信邪倒見，祠祀鬼神屠殺眾生，湯灌搣毛、鑊湯煎煮，不可限量。故獲斯罪。」

「第九，復有眾生常在火城中，煻煨齊心，四門俱開，若欲趣向，門即閉之，東西馳走，不能自免，為火燒盡。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第九，復有眾生常在火城中，煻煨齊心，四門俱開，若欲趣向，門即閉之，東西馳走，不能自免，為火燒盡。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐焚燒山澤、火煨雞子、燒他村陌，燒煮眾生身爛皮剝。故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐焚燒山澤、火煨雞子、燒他村陌，燒煮眾生身爛皮剝。故獲斯罪。」

「第十，復有眾生常在雪山中，寒風所吹，皮肉剝裂，求死不得。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十，復有眾生常在雪山中，寒風所吹，皮肉剝裂，求死不得。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐橫道作賊，剝脫人衣，使冬月之日令他凍死；生㓟牛羊痛不可堪。故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐橫道作賊，剝脫人衣，使冬月之日令他凍死；生㓟牛羊痛不可堪。故獲斯罪。」

「第十一，復有眾生常在刀山、劍樹上，若有所投，即便割傷，支節斷壞。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十一，復有眾生常在刀山、劍樹上，若有所投，即便割傷，支節斷壞。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐屠殺為業，烹害眾生，屠割剝裂，骨肉分離，頭脚星散，懸於高格，稱量而賣；或復生懸眾生苦痛難處。故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐屠殺為業，烹害眾生，屠割剝裂，骨肉分離，頭脚星散，懸於高格，稱量而賣；或復生懸眾生苦痛難處。故獲斯罪。」

「第十二，復有眾生五根不具。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十二，復有眾生五根不具。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐飛鷹走狗彈射禽獸，或斷其頭，或斷其足，生搣鳥翼。故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐飛鷹走狗彈射禽獸，或斷其頭，或斷其足，生搣鳥翼。故獲斯罪。」

「第十三，復有眾生，攣躄背僂，腰髖不遂，脚跛手拘，不能操涉。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十三，復有眾生，攣躄背僂，腰髖不遂，脚跛手拘，不能操涉。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐為人憯剋，行道安槍；或安射窠，施張弶穽陷墜眾生，頭破脚折，傷損非一。故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐為人憯剋，行道安槍；或安射窠，施張弶穽陷墜眾生，頭破脚折，傷損非一。故獲斯罪。」

「第十四，復有眾生，常為獄卒桎梏其身，不得免脫。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十四，復有眾生，常為獄卒桎梏其身，不得免脫。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐網捕眾生，籠繫而畜，飢窮困苦；或為宰主、令長貪取財錢，枉繫良善，怨苦號天，不得縱意。故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐網捕眾生，籠繫而畜，飢窮困苦；或為宰主、令長貪取財錢，枉繫良善，怨苦號天，不得縱意。故獲斯罪。」

「第十五，復有眾生或癲、或狂、或癡、或騃，不別好醜。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十五，復有眾生或癲、或狂、或癡、或騃，不別好醜。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐飲酒醉亂，犯三十六失，後得癡身如似醉人，不識尊卑不別好醜。八萬劫墮沸屎地獄，獄卒斬剉，求死不得求生不得，五窮六極長夜受苦，以坐貪酒過。受罪已，始得為人，癃殘跛蹇，為人之所憎嫉；行逢接他橫事，常無樂時。以酒過犯，故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐飲酒醉亂，犯三十六失，後得癡身如似醉人，不識尊卑不別好醜。八萬劫墮沸屎地獄，獄卒斬剉，求死不得求生不得，五窮六極長夜受苦，以坐貪酒過。受罪已，始得為人，癃殘跛蹇，為人之所憎嫉；行逢接他橫事，常無樂時。以酒過犯，故獲斯罪。」

「第十六，復有眾生其形甚小，陰藏甚大；挽之身疲，皆復進引；行立坐臥，以之為妨。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十六，復有眾生其形甚小，陰藏甚大；挽之身疲，皆復進引；行立坐臥，以之為妨。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐治生販賣，自譽己物，毀呰他財；囂升弄㪷，躡秤前後，欺誑於人。故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐治生販賣，自譽己物，毀呰他財；囂升弄㪷，躡秤前後，欺誑於人。故獲斯罪。」

「第十七，復有眾生男根不具，為黃門身，不得妻娶。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十七，復有眾生男根不具，為黃門身，不得妻娶。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐喜犍象、馬、牛、羊、猪、狗，不可稱數，令此眾生苦痛難忍，死而復穌。故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐喜犍象、馬、牛、羊、猪、狗，不可稱數，令此眾生苦痛難忍，死而復穌。故獲斯罪。」

「第十八，復有眾生從生至老，無有兒子孤立獨存。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十八，復有眾生從生至老，無有兒子孤立獨存。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐為人暴惡，不信罪福；百鳥產乳之時，齎持瓶器，循大水渚，求拾鴻鵠、鸚鵡、鵝、鴈諸鳥子卵，擔歸煮噉；諸鳥失子，悲鳴叫裂，眼中血出。故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐為人暴惡，不信罪福；百鳥產乳之時，齎持瓶器，循大水渚，求拾鴻鵠、鸚鵡、鵝、鴈諸鳥子卵，擔歸煮噉；諸鳥失子，悲鳴叫裂，眼中血出。故獲斯罪。」

「第十九，復有眾生少小孤寒，無有父母、兄弟，為他作使，辛苦活命；長大成人，橫羅殃禍，縣官所縛，繫閉牢獄；無人追餉，飢窮困苦，無所告及。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十九，復有眾生少小孤寒，無有父母、兄弟，為他作使，辛苦活命；長大成人，橫羅殃禍，縣官所縛，繫閉牢獄；無人追餉，飢窮困苦，無所告及。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐喜捕拾鵰、鷲、鷹、鷂、熊、羆、虎、豹，枷鎖而畜，孤此眾生，父母、兄弟常恒憂念，悲鳴叫裂，哀感人心；不能供養，常苦飢餓，骨立皮連，求死不得。故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐喜捕拾鵰、鷲、鷹、鷂、熊、羆、虎、豹，枷鎖而畜，孤此眾生，父母、兄弟常恒憂念，悲鳴叫裂，哀感人心；不能供養，常苦飢餓，骨立皮連，求死不得。故獲斯罪。」

「第二十，復有眾生其形甚醜，身體黑如漆，兩目復青，頭頰俱垖，皰面平鼻，兩目黃赤，牙齒踈缺，口氣腥臭，矬短癰腫，大腹腰髖，脚復繚戾，僂脊匡肋，費衣健食，惡瘡膿血、水腫乾痟、疥癩癰疽種種諸惡集在其身；雖親附人，人不在意；若他作罪，橫羅其殃；永不見佛、永不聞法、永不識僧。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二十，復有眾生其形甚醜，身體黑如漆，兩目復青，頭頰俱垖，皰面平鼻，兩目黃赤，牙齒踈缺，口氣腥臭，矬短癰腫，大腹腰髖，脚復繚戾，僂脊匡肋，費衣健食，惡瘡膿血、水腫乾痟、疥癩癰疽種種諸惡集在其身；雖親附人，人不在意；若他作罪，橫羅其殃；永不見佛、永不聞法、永不識僧。何罪所致？」

佛言：「以前世時坐為子不孝父母，為臣不忠其君，為君不敬其下，朋友不以其信，鄉黨不以其齒，朝廷不以其爵；趣為趣作，心意顛倒，無有其度；不信三尊，殺君害師；伐國掠民、攻城破塢、偷寨過盜，惡業非一；美己惡人，侵陵孤老，誣謗賢聖，輕慢尊長，欺誑下賤。一切罪業悉具犯之。眾惡集報，故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時坐為子不孝父母，為臣不忠其君，為君不敬其下，朋友不以其信，鄉黨不以其齒，朝廷不以其爵；趣為趣作，心意顛倒，無有其度；不信三尊，殺君害師；伐國掠民、攻城破塢、偷寨過盜，惡業非一；美己惡人，侵陵孤老，誣謗賢聖，輕慢尊長，欺誑下賤。一切罪業悉具犯之。眾惡集報，故獲斯罪。」

爾時一切諸受罪眾生聞佛作如是說，悲㘁動地，淚下如雨，而白佛言：「唯願世尊久住說法，令我等輩而得解脫！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切諸受罪眾生聞佛作如是說，悲㘁動地，淚下如雨，而白佛言：「唯願世尊久住說法，令我等輩而得解脫！」

佛言：「若我久住，薄德之人不種善根，謂我常在，不念無常。善男子！譬如孩兒，母常在側，不生難遭之想；若母去者，便生渴仰思戀之心；母方還來，乃生歡喜。善男子！我今亦復如是，知諸眾生善惡業緣、受報好醜，故般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若我久住，薄德之人不種善根，謂我常在，不念無常。善男子！譬如孩兒，母常在側，不生難遭之想；若母去者，便生渴仰思戀之心；母方還來，乃生歡喜。善男子！我今亦復如是，知諸眾生善惡業緣、受報好醜，故般涅槃。」

爾時世尊即為此諸受罪眾生而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即為此諸受罪眾生而說偈言：

「水流不常滿， 火盛不久然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「水流不常滿， 火盛不久然，

日出須臾沒， 月滿已復缺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日出須臾沒， 月滿已復缺。

尊榮豪貴者， 無常復過是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊榮豪貴者， 無常復過是，

念當勤精進， 頂禮無上尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念當勤精進， 頂禮無上尊。」

爾時世尊說斯偈已，諸受罪眾生白佛言：「世尊！修何善行得離斯苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說斯偈已，諸受罪眾生白佛言：「世尊！修何善行得離斯苦？」

佛言：「當勤孝順父母，敬事師長，歸奉三尊；勤行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，慈悲喜捨，怨親平等，同己無二；不欺孤老，不輕下賤，護彼如己。汝等若能如是修行，則為已得報佛之恩，永離眾苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當勤孝順父母，敬事師長，歸奉三尊；勤行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，慈悲喜捨，怨親平等，同己無二；不欺孤老，不輕下賤，護彼如己。汝等若能如是修行，則為已得報佛之恩，永離眾苦。」

說是經已，菩薩摩訶薩即得阿耨多羅三藐三菩提，聲聞、緣覺即得六通、三明、具八解脫，有得法眼淨。若有眾生得聞是經不墮三塗、八難之處，地獄休息，苦痛安寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是經已，菩薩摩訶薩即得阿耨多羅三藐三菩提，聲聞、緣覺即得六通、三明、具八解脫，有得法眼淨。若有眾生得聞是經不墮三塗、八難之處，地獄休息，苦痛安寧。

爾時信相菩薩白佛言：「當何名此經？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時信相菩薩白佛言：「當何名此經？云何奉持？」

佛告信相菩薩：「善男子！此經名為『罪業報應教化地獄經』，當奉持之，廣令流布，功德無量！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告信相菩薩：「善男子！此經名為『罪業報應教化地獄經』，當奉持之，廣令流布，功德無量！」

諸天大眾聞經歡喜，五體投地，作禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天大眾聞經歡喜，五體投地，作禮奉行。