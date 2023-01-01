妙法聖念處經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法聖念處經卷第四

大宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

爾時世尊，四眾圍繞，樂聞深法，瞻仰踊躍。時，諸苾芻白世尊言：「若復有人愛樂諸天，受勝妙樂，不墮三塗，修何因行，獲此勝報？願佛演說，利益未來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，四眾圍繞，樂聞深法，瞻仰踊躍。時，諸苾芻白世尊言：「若復有人愛樂諸天，受勝妙樂，不墮三塗，修何因行，獲此勝報？願佛演說，利益未來。」

爾時，世尊告諸苾芻：「若復有人恒修布施、持戒、靜慮，作意堅固，修習增長，遠離繫縛、染欲諸纏，不起過非，令智增明，廣修眾善。命終之後，諸天化生，自在無礙，形相具足，富樂無比。多諸眷屬、善友、知識，互相和順，謙敬離慢，愛樂深法。恒值聖賢說法勸導，遠離三毒，諸不善業。恒樂正法，內心寂靜，離於睡眠，覺悟虛妄。趣求勝法，了達深信。猶如眾星處於虛空，種種光彩，嚴麗殊妙。若諸天身、宮殿、樓閣亦復如是，眾妙珍寶種種莊嚴，光明照耀，圓滿色相具足無比，言不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸苾芻：「若復有人恒修布施、持戒、靜慮，作意堅固，修習增長，遠離繫縛、染欲諸纏，不起過非，令智增明，廣修眾善。命終之後，諸天化生，自在無礙，形相具足，富樂無比。多諸眷屬、善友、知識，互相和順，謙敬離慢，愛樂深法。恒值聖賢說法勸導，遠離三毒，諸不善業。恒樂正法，內心寂靜，離於睡眠，覺悟虛妄。趣求勝法，了達深信。猶如眾星處於虛空，種種光彩，嚴麗殊妙。若諸天身、宮殿、樓閣亦復如是，眾妙珍寶種種莊嚴，光明照耀，圓滿色相具足無比，言不能盡。」

爾時，世尊乃說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊乃說頌曰：

「世及出世間， 一切由心造， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世及出世間， 一切由心造，

猶如工畫師， 巧善皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如工畫師， 巧善皆成就。

沈溺於三有， 出離亦由心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沈溺於三有， 出離亦由心，

如蠶自纏縛， 迷執諸境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蠶自纏縛， 迷執諸境界。」

爾時，世尊說此偈已，告諸苾芻：「一切有情，輪轉三有，迷染境界，散亂纏縛。於諸正道，而非覺悟。法及非法，真實、虛妄，勝慧、邪執，亦皆不了。於阿素囉眷屬妓樂，眾多圍繞，愛樂嬉戲，迷亂耽染，恣縱淫逸，恒不棄捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告諸苾芻：「一切有情，輪轉三有，迷染境界，散亂纏縛。於諸正道，而非覺悟。法及非法，真實、虛妄，勝慧、邪執，亦皆不了。於阿素囉眷屬妓樂，眾多圍繞，愛樂嬉戲，迷亂耽染，恣縱淫逸，恒不棄捨。

「比丘應知，觀察於彼，勿生迷執，應修施戒守護清淨，能得諸天宮殿、五欲、父母、親友、珍寶、財物，皆悉具足；及諸庫藏，受用無盡，眾所愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，觀察於彼，勿生迷執，應修施戒守護清淨，能得諸天宮殿、五欲、父母、親友、珍寶、財物，皆悉具足；及諸庫藏，受用無盡，眾所愛樂。

「比丘當知，有智之人，能護淨戒，能趣善道，及能稱讚最勝無比寂靜安樂，能離沈溺，所獲根形，勝妙具足，光明照耀，稱歎無盡。護戒最勝，水、火、強賊不能侵毀；護戒最勝，能離卑賤，趣向圓寂；護戒最勝，福德增長，恭敬尊重；護戒最勝，美名流布，聞皆歡喜；護戒最勝，貪忿遠離，煩惱輕微；護戒最勝，圓寂速證；護戒最勝，恒處人天；護戒最勝，成就三昧；護戒最勝，能息諸障；護戒最勝，身心安樂；護戒最勝，堅固福德；護戒最勝，傍生遠離；護戒最勝，裸形棄捨；護戒最勝，園苑自在；護戒最勝，眷屬圓滿；護戒最勝，潔淨三業；護戒最勝，諸天適悅；護戒最勝，所願皆成；護戒最勝，恒值善友；護戒最勝，遠離飢饉及諸怖畏；護戒最勝，三災、八難皆悉遠離；護戒最勝，譬如利器能斷不善；護戒最勝，寬廣自在離諸繫縛。比丘應知，護戒清淨，獲如是等無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘當知，有智之人，能護淨戒，能趣善道，及能稱讚最勝無比寂靜安樂，能離沈溺，所獲根形，勝妙具足，光明照耀，稱歎無盡。護戒最勝，水、火、強賊不能侵毀；護戒最勝，能離卑賤，趣向圓寂；護戒最勝，福德增長，恭敬尊重；護戒最勝，美名流布，聞皆歡喜；護戒最勝，貪忿遠離，煩惱輕微；護戒最勝，圓寂速證；護戒最勝，恒處人天；護戒最勝，成就三昧；護戒最勝，能息諸障；護戒最勝，身心安樂；護戒最勝，堅固福德；護戒最勝，傍生遠離；護戒最勝，裸形棄捨；護戒最勝，園苑自在；護戒最勝，眷屬圓滿；護戒最勝，潔淨三業；護戒最勝，諸天適悅；護戒最勝，所願皆成；護戒最勝，恒值善友；護戒最勝，遠離飢饉及諸怖畏；護戒最勝，三災、八難皆悉遠離；護戒最勝，譬如利器能斷不善；護戒最勝，寬廣自在離諸繫縛。比丘應知，護戒清淨，獲如是等無量功德。」

佛告比丘：「若復有人護戒清淨，諸天化生，恒處摩尼宮殿樓閣，園林浴池，愛樂遊戲，極妙境界，觀察無窮，自在無礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「若復有人護戒清淨，諸天化生，恒處摩尼宮殿樓閣，園林浴池，愛樂遊戲，極妙境界，觀察無窮，自在無礙。」

爾時，世尊乃說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊乃說頌曰：

「六根緣諸境， 惑業從此生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六根緣諸境， 惑業從此生，

沈淪三惡道， 相續無間斷； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沈淪三惡道， 相續無間斷；

猶如於野火， 能滅諸柴薪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如於野火， 能滅諸柴薪，

根識緣於境， 善滅亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根識緣於境， 善滅亦如是。」

爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「若復有人毀犯淨戒，趣求人天安樂勝報，終不能得；所有宮殿、珍寶、眷屬亦皆離散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「若復有人毀犯淨戒，趣求人天安樂勝報，終不能得；所有宮殿、珍寶、眷屬亦皆離散。

「比丘應知，若有智者護戒清淨，捨離三塗，恒處諸天，七寶階道，遊戲往來，自在快樂；珍寶無量，見者歡喜，最勝園林，歡娛自在；身光照耀，猶如燈燭，經行宮殿，種種殊妙勝報難窮，不可稱歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，若有智者護戒清淨，捨離三塗，恒處諸天，七寶階道，遊戲往來，自在快樂；珍寶無量，見者歡喜，最勝園林，歡娛自在；身光照耀，猶如燈燭，經行宮殿，種種殊妙勝報難窮，不可稱歎。」

爾時，世尊告諸比丘：「殷勤護戒，潔淨澡浴，於一切處寬廣無礙。天鬘、瓔珞恒自莊嚴，天諸音樂相續不絕，受諸快樂於一切時。上妙之境思念即至，園苑種種花果茂盛。又於一切若人、若天，恭敬供養，清淨奉事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘：「殷勤護戒，潔淨澡浴，於一切處寬廣無礙。天鬘、瓔珞恒自莊嚴，天諸音樂相續不絕，受諸快樂於一切時。上妙之境思念即至，園苑種種花果茂盛。又於一切若人、若天，恭敬供養，清淨奉事。

「是故，比丘！守護淨戒，悲愍三惡，受苦有情濟拔出離。若復有人恒行惠施於諸有情困苦飢貧；復離殺生，廣修眾善，獲報天上。遠離邪欲，恒起正信，愛樂圓寂。不貪世間，所有利名及諸酒、色、虛幻不實，皆悉遠離。於諸有情，捨離毀犯及業煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，比丘！守護淨戒，悲愍三惡，受苦有情濟拔出離。若復有人恒行惠施於諸有情困苦飢貧；復離殺生，廣修眾善，獲報天上。遠離邪欲，恒起正信，愛樂圓寂。不貪世間，所有利名及諸酒、色、虛幻不實，皆悉遠離。於諸有情，捨離毀犯及業煩惱。」

爾時，世尊乃說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊乃說頌曰：

「果從業或有， 如樹依根生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「果從業或有， 如樹依根生，

或業互為緣， 相續無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或業互為緣， 相續無窮盡。

善惡因心造， 如影不離身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善惡因心造， 如影不離身，

蜜毒互相和， 衰損亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蜜毒互相和， 衰損亦如是。」

爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「若復有人諸天福盡，衰相現前，所有眷屬，皆悉捨離。如燈將滅，光明必暗，諸天亦爾。當於此時，福命欲盡，眾苦所逼，憂惱纏縛恐怖無量，身心逼迫，起諸煩惱。由此非久，必當命終，隨於宿業，墮於三塗；或處人中輪轉不息，猶如枷鎖繫縛有情，沈溺諸有，不得解脫。迷惑正信，遠離寂靜，親近惡友及結宿冤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「若復有人諸天福盡，衰相現前，所有眷屬，皆悉捨離。如燈將滅，光明必暗，諸天亦爾。當於此時，福命欲盡，眾苦所逼，憂惱纏縛恐怖無量，身心逼迫，起諸煩惱。由此非久，必當命終，隨於宿業，墮於三塗；或處人中輪轉不息，猶如枷鎖繫縛有情，沈溺諸有，不得解脫。迷惑正信，遠離寂靜，親近惡友及結宿冤。

「比丘應知，如是三界輪轉諸趣，皆由惑業不能伏除，亦非省悟。由此業惑，隨逐有情焚燒不息，猶如柴薪被火焚燒焰猛增盛，此三毒火能燒眾善，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，如是三界輪轉諸趣，皆由惑業不能伏除，亦非省悟。由此業惑，隨逐有情焚燒不息，猶如柴薪被火焚燒焰猛增盛，此三毒火能燒眾善，亦復如是。

「比丘應知，此貪、瞋、癡，猶如大河漂溺有情令不出離。又此貪等，猶如羂索繫縛眾生，不得解脫；又此貪等，亦如塵垢染污有情，不得清淨。是故智者應當除斷。若復有人護佛淨戒及行惠施，捨離諂誑，伏除貪癡，漸令輕微，了達諸法不起執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，此貪、瞋、癡，猶如大河漂溺有情令不出離。又此貪等，猶如羂索繫縛眾生，不得解脫；又此貪等，亦如塵垢染污有情，不得清淨。是故智者應當除斷。若復有人護佛淨戒及行惠施，捨離諂誑，伏除貪癡，漸令輕微，了達諸法不起執著。

「比丘當知，若復有人貪等諸惑，苦種若現，不能伏除，而不出離三有諸苦，譬如渴人飲於鹽水，渴無由免。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘當知，若復有人貪等諸惑，苦種若現，不能伏除，而不出離三有諸苦，譬如渴人飲於鹽水，渴無由免。

「比丘應知，觀察無上解脫快樂，趣向圓寂。修習靜慮，滅除諸染，勿著繫縛，墮落泥梨，恒受眾苦違背正道。天、阿素囉悉皆捨離，諸龍瞋怒，非時風雨，四時不順，穀米不熟，人民飢饉。所有快樂皆悉遠離，可愛宮殿及諸園林，極妙境界，壞滅非有。庫藏財物，皆悉隳散。互相殘害，迷妄顛倒，而非省悟。最上利益，曾無修習。三乘正法，毀謗非有。迷於三界，妄執真實以為究竟。日月星辰，亦皆妄計。乃至一切有情所有罪福，妄撥非有。甘露正法，不能了達，恒生憎嫉，猶如冤毒厭棄捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，觀察無上解脫快樂，趣向圓寂。修習靜慮，滅除諸染，勿著繫縛，墮落泥梨，恒受眾苦違背正道。天、阿素囉悉皆捨離，諸龍瞋怒，非時風雨，四時不順，穀米不熟，人民飢饉。所有快樂皆悉遠離，可愛宮殿及諸園林，極妙境界，壞滅非有。庫藏財物，皆悉隳散。互相殘害，迷妄顛倒，而非省悟。最上利益，曾無修習。三乘正法，毀謗非有。迷於三界，妄執真實以為究竟。日月星辰，亦皆妄計。乃至一切有情所有罪福，妄撥非有。甘露正法，不能了達，恒生憎嫉，猶如冤毒厭棄捨離。

「比丘應知，愚迷有情，於諸世間苦中執樂，不淨計淨，歸依邪道，妄執最上極惡之處，愛樂修習。於無常等，不能了達，妄計邪法，以為最上。愛樂決定精勤修習，義利非有，不免輪迴，苦澁恒時。智者觀察不應迷執，了達虛妄，顯現是非，悟省醉迷，令心不亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，愚迷有情，於諸世間苦中執樂，不淨計淨，歸依邪道，妄執最上極惡之處，愛樂修習。於無常等，不能了達，妄計邪法，以為最上。愛樂決定精勤修習，義利非有，不免輪迴，苦澁恒時。智者觀察不應迷執，了達虛妄，顯現是非，悟省醉迷，令心不亂。」

時，諸大眾圍遶世尊，聞法歡喜娛樂慶快，繫縛捨離，瞻仰如來，目不暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸大眾圍遶世尊，聞法歡喜娛樂慶快，繫縛捨離，瞻仰如來，目不暫捨。

爾時，比丘乃說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，比丘乃說頌曰：

「譬如蘇彌盧， 莊嚴四寶成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如蘇彌盧， 莊嚴四寶成，

七金周圍遶， 八海湛然清。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七金周圍遶， 八海湛然清。

世尊相無比， 理智離言詮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊相無比， 理智離言詮，

萬行因修滿， 三身果德圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬行因修滿， 三身果德圓。

人、天瞻仰望， 願說宿因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人、天瞻仰望， 願說宿因緣。」

時，諸比丘偈讚佛已，白世尊言：「欲色諸天，形量福德，差別有殊。願佛演說，利益未來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸比丘偈讚佛已，白世尊言：「欲色諸天，形量福德，差別有殊。願佛演說，利益未來。」

爾時，世尊告諸比丘：「善哉，善哉！應當諦聽，吾為汝說。若復有人奉持淨戒，善護諸根令無毀犯，三業清淨。於諸有情，悲愍饒益，勤修方便，捨離散亂，趣求靜慮。於所修因，勝劣不等，有上、中、下，果感亦殊；乃至外器，宮殿莊嚴，高下狀貌，隨宿因緣，皆悉有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘：「善哉，善哉！應當諦聽，吾為汝說。若復有人奉持淨戒，善護諸根令無毀犯，三業清淨。於諸有情，悲愍饒益，勤修方便，捨離散亂，趣求靜慮。於所修因，勝劣不等，有上、中、下，果感亦殊；乃至外器，宮殿莊嚴，高下狀貌，隨宿因緣，皆悉有異。」

佛告比丘：「由護淨戒及行惠施，恒處諸天，捨離諸垢，所有纏縛伏除不起。於彼諸天，內身外器，愛樂趣求，不生毀謗，破壞厭離。命終之後，決定生彼，獲報勝劣，隨因有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「由護淨戒及行惠施，恒處諸天，捨離諸垢，所有纏縛伏除不起。於彼諸天，內身外器，愛樂趣求，不生毀謗，破壞厭離。命終之後，決定生彼，獲報勝劣，隨因有異。

「比丘應知，護佛淨戒，諸天宮殿恒自快樂；護佛淨戒，捨離諸苦解脫無染；護佛淨戒，天鬘、瓔珞恒自莊嚴；護佛淨戒，烏鉢羅花妙香適意；護佛淨戒，極妙境界悅暢無盡；護佛淨戒，龍天八部恒時助祐；護佛淨戒，眾寶莊嚴，離諸垢故；護佛淨戒，種種天花色妙開敷，隨心自在；護佛淨戒，微妙香風悅意無盡；護佛淨戒，房室園林慶快隨意；護佛淨戒，獲於種種摩魯迦花、瞻波迦花、計多迦花，出妙香氣最上無比，恒現在前；護佛淨戒，遠離諸橫；護佛淨戒，善種增長；護佛淨戒，犯戒之緣，皆悉遠離；護佛淨戒，圓滿忍行；護佛淨戒，妙寶階道成就現前；護佛淨戒，工巧種種及可愛具，悉得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，護佛淨戒，諸天宮殿恒自快樂；護佛淨戒，捨離諸苦解脫無染；護佛淨戒，天鬘、瓔珞恒自莊嚴；護佛淨戒，烏鉢羅花妙香適意；護佛淨戒，極妙境界悅暢無盡；護佛淨戒，龍天八部恒時助祐；護佛淨戒，眾寶莊嚴，離諸垢故；護佛淨戒，種種天花色妙開敷，隨心自在；護佛淨戒，微妙香風悅意無盡；護佛淨戒，房室園林慶快隨意；護佛淨戒，獲於種種摩魯迦花、瞻波迦花、計多迦花，出妙香氣最上無比，恒現在前；護佛淨戒，遠離諸橫；護佛淨戒，善種增長；護佛淨戒，犯戒之緣，皆悉遠離；護佛淨戒，圓滿忍行；護佛淨戒，妙寶階道成就現前；護佛淨戒，工巧種種及可愛具，悉得成就。

「比丘應知，護佛淨戒，於當來世獲果如是。猶如畫師，世及出世種種形像，皆能成就；護戒亦爾，於當來世，所有一切隨意成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，護佛淨戒，於當來世獲果如是。猶如畫師，世及出世種種形像，皆能成就；護戒亦爾，於當來世，所有一切隨意成就。

「若復有人毀犯淨戒，於當來世，沈淪惡道，受種種苦，捨離人天可愛之境。亦如彩畫，風雨、煙塵而能破壞。貪、瞋等垢能壞淨戒，亦能捨離世及出世可愛之果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人毀犯淨戒，於當來世，沈淪惡道，受種種苦，捨離人天可愛之境。亦如彩畫，風雨、煙塵而能破壞。貪、瞋等垢能壞淨戒，亦能捨離世及出世可愛之果。

「復次，比丘！貪等諸惑，能壞有情。所有善業亦能增長。諸不善業，如世之火猛焰增長，能壞柴薪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘！貪等諸惑，能壞有情。所有善業亦能增長。諸不善業，如世之火猛焰增長，能壞柴薪。

「比丘應知，有情根識，攀緣六塵，迷惑不了。虛妄執著境界纏縛，起於貪、瞋；諸業隨生，輪轉諸有，受苦無量，不能遠離。貪欲諸毒，愚迷不了。貪火盛猛，損壞眾善及諸可愛宮殿林池，眾妙果實悉皆散壞。攞娑囉迦，勝妙福報，珍寶無量庫藏盈滿，娛樂自在。父母眷屬福德最上，世所希有，快樂無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，有情根識，攀緣六塵，迷惑不了。虛妄執著境界纏縛，起於貪、瞋；諸業隨生，輪轉諸有，受苦無量，不能遠離。貪欲諸毒，愚迷不了。貪火盛猛，損壞眾善及諸可愛宮殿林池，眾妙果實悉皆散壞。攞娑囉迦，勝妙福報，珍寶無量庫藏盈滿，娛樂自在。父母眷屬福德最上，世所希有，快樂無礙。

「比丘應知，若復有人修習檀度，於當來世財物具足，離諸損壞。檀度最勝，快樂自在；檀行最勝，福報隨形如影不捨；檀行最勝，人天可愛，莊嚴歡喜；檀行最勝，能離貧乏；檀行最勝，慳悋不起；檀行最勝，能伏愚癡，出離三塗；檀行最勝，見者歡喜；檀行最勝，諸根無缺；檀行最勝，傍生樂見；檀行最勝，遠離愛憎；檀行最勝，邊地不生；檀行最勝，諸天快樂；檀行最勝，離苦纏縛；檀行最勝，超越輪迴；檀行最勝，娛樂自在；檀行最勝，能趣三乘，究竟解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，若復有人修習檀度，於當來世財物具足，離諸損壞。檀度最勝，快樂自在；檀行最勝，福報隨形如影不捨；檀行最勝，人天可愛，莊嚴歡喜；檀行最勝，能離貧乏；檀行最勝，慳悋不起；檀行最勝，能伏愚癡，出離三塗；檀行最勝，見者歡喜；檀行最勝，諸根無缺；檀行最勝，傍生樂見；檀行最勝，遠離愛憎；檀行最勝，邊地不生；檀行最勝，諸天快樂；檀行最勝，離苦纏縛；檀行最勝，超越輪迴；檀行最勝，娛樂自在；檀行最勝，能趣三乘，究竟解脫。

「復次，比丘！應當觀察，輪迴諸苦，眾多逼迫，應當厭離。審諦觀察彼非究竟，無常敗壞，如夢、如焰，芭蕉非實；乃至色界及無色界所有境界，虛幻不實而非究竟，應當厭離，不應封著，妄為最勝，令心愛樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘！應當觀察，輪迴諸苦，眾多逼迫，應當厭離。審諦觀察彼非究竟，無常敗壞，如夢、如焰，芭蕉非實；乃至色界及無色界所有境界，虛幻不實而非究竟，應當厭離，不應封著，妄為最勝，令心愛樂。」

佛告比丘：「圓寂安樂遠離諸相，體非一異，亦非三世，彼此俱非，離諸繫縛，究竟圓滿。汝當趣求，勿應棄捨。自在無礙，寂靜無染，應當速證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「圓寂安樂遠離諸相，體非一異，亦非三世，彼此俱非，離諸繫縛，究竟圓滿。汝當趣求，勿應棄捨。自在無礙，寂靜無染，應當速證。」