妙法聖念處經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法聖念處經卷第三

大宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

爾時，佛告諸比丘言：「若復有人於未來世，求生人天、厭離苦果，應當遠離諸業煩惱，暴惡淫逸及離妄語，破壞損惱一切有情，修諸善業，漸令增長，相續恒時，獲報安樂，捨離苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸比丘言：「若復有人於未來世，求生人天、厭離苦果，應當遠離諸業煩惱，暴惡淫逸及離妄語，破壞損惱一切有情，修諸善業，漸令增長，相續恒時，獲報安樂，捨離苦惱。」

爾時，世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說偈言：

「暴惡能遠離， 苦澁果非有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「暴惡能遠離， 苦澁果非有，

輕毀妄語無， 聞名皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輕毀妄語無， 聞名皆歡喜。

邪執宿冤賊， 伏除令不起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪執宿冤賊， 伏除令不起，

覺悟煩惱染， 恒修諸對治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟煩惱染， 恒修諸對治。」

爾時，佛告諸比丘言：「若復有人值遇違緣，於自及他應當覺悟；破壞遠離虛妄計執，想諸聖賢，修於忍行，又於財物，離貪妄想；人及非人，世及出世，正道、非道，若男、若女，善惡業果，真實虛妄，宮殿房室，恭敬供養，乃至一切諸染淨境，勿起妄執，亦非憎嫉。真實離妄，悲愍有情，入聖階漸，遠離地獄，損壞琰魔，除滅黑暗，修習智慧。貪、忿染因，猶如火毒，悉應捨離；業報艱辛，懺悔發露，不應覆藏。文字曉了，宣說苦因，咸應遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸比丘言：「若復有人值遇違緣，於自及他應當覺悟；破壞遠離虛妄計執，想諸聖賢，修於忍行，又於財物，離貪妄想；人及非人，世及出世，正道、非道，若男、若女，善惡業果，真實虛妄，宮殿房室，恭敬供養，乃至一切諸染淨境，勿起妄執，亦非憎嫉。真實離妄，悲愍有情，入聖階漸，遠離地獄，損壞琰魔，除滅黑暗，修習智慧。貪、忿染因，猶如火毒，悉應捨離；業報艱辛，懺悔發露，不應覆藏。文字曉了，宣說苦因，咸應遠離。」

佛告比丘：「若復有人於諸惡友及他眷屬，勿生憎嫉，應起是念：『我從無始多劫已來，輪轉諸趣，父母親族，善友知識，輪轉生死往來不定；於諸有情，應當悲愍起親愛想。』貪、瞋等惑，由此遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「若復有人於諸惡友及他眷屬，勿生憎嫉，應起是念：『我從無始多劫已來，輪轉諸趣，父母親族，善友知識，輪轉生死往來不定；於諸有情，應當悲愍起親愛想。』貪、瞋等惑，由此遠離。」

時，諸比丘白世尊言：「若復有人虛妄兩舌，離間彼此，當感何果？願佛演說，我等樂聞利益未來一切有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸比丘白世尊言：「若復有人虛妄兩舌，離間彼此，當感何果？願佛演說，我等樂聞利益未來一切有情。」

佛告比丘：「應知兩舌獲報差別，略有十種。何等為十？一、種族卑賤，眷屬乖離；二、遠離善友，惡友增多；三、愚癡暗鈍，增長過非；四、毀謗聖賢，不信因果；五、藏護己失，樂說他非；六、虛妄轉增，忠實行寡；七、死墮地獄，受苦無窮；八、恣縱貪、瞋，惡名流布；九、財貨散失，恒時憂苦；十、遠離正法，恒生邊地。比丘應知，兩舌之業獲報如是，不應執著，皆當棄捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「應知兩舌獲報差別，略有十種。何等為十？一、種族卑賤，眷屬乖離；二、遠離善友，惡友增多；三、愚癡暗鈍，增長過非；四、毀謗聖賢，不信因果；五、藏護己失，樂說他非；六、虛妄轉增，忠實行寡；七、死墮地獄，受苦無窮；八、恣縱貪、瞋，惡名流布；九、財貨散失，恒時憂苦；十、遠離正法，恒生邊地。比丘應知，兩舌之業獲報如是，不應執著，皆當棄捨。」

於是比丘復白佛言：「若有眾生發麁惡語，感於何果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是比丘復白佛言：「若有眾生發麁惡語，感於何果？」

佛告比丘：「應知語業，獲報有十。何等為十？一者、口出刃焰，焚燒自身；二者、邪見熾盛，無惡不作；三者、遠離聖賢，日增惡友；四者、眾皆厭棄，猶如諸毒；五者、外器險隘，高下不等；六者、煩惱熾盛，壞散財物；七者、焚燒眾善，非法轉增；八者、身體臭穢，聞皆嫌厭；九者、支節枯乾，恒時病苦；十者、死墮險趣，輪轉生死。比丘應知，麁惡語業，招如斯報，汝應遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「應知語業，獲報有十。何等為十？一者、口出刃焰，焚燒自身；二者、邪見熾盛，無惡不作；三者、遠離聖賢，日增惡友；四者、眾皆厭棄，猶如諸毒；五者、外器險隘，高下不等；六者、煩惱熾盛，壞散財物；七者、焚燒眾善，非法轉增；八者、身體臭穢，聞皆嫌厭；九者、支節枯乾，恒時病苦；十者、死墮險趣，輪轉生死。比丘應知，麁惡語業，招如斯報，汝應遠離。」

爾時，世尊乃說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊乃說頌言：

「眾善應可愛， 如父復如母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾善應可愛， 如父復如母，

美善體安然， 能離於喧諍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 美善體安然， 能離於喧諍；

美善人天喜， 美善增勤勇； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 美善人天喜， 美善增勤勇；

美善眷屬多， 美善三塗離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 美善眷屬多， 美善三塗離；

美善息諸惡， 美善離煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 美善息諸惡， 美善離煩惱，

能棄語過非， 應修諸眾善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能棄語過非， 應修諸眾善。」

爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「如是所發麁惡之語，悉應遠離，伏除不起勿令增長，墮於地獄受飢渴苦，種種痛惱。於彼惡趣，恒時飢渴如火焚燒，常思飲食，量如芥子，終不能得，何況多食！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「如是所發麁惡之語，悉應遠離，伏除不起勿令增長，墮於地獄受飢渴苦，種種痛惱。於彼惡趣，恒時飢渴如火焚燒，常思飲食，量如芥子，終不能得，何況多食！

「比丘應知，彼諸有情，由此惡業極苦纏縛，飢渴焰火，相續逼迫時無暫息。如是苦果，皆由虛妄、麁惡語業之所招感。比丘應知，虛妄惡業及諸功德、人天勝善，皆由心造。若癡增上，輕毀賢善，起惡意業，遠離平等，樂說彼此長短是非，如油欲盡燈光漸暗，智慧損減，過犯轉增。是故，比丘恒應遠離虛妄惡業，勿令侵害；於他名利，若生嫉妬及諸忿等，惱亂身心，時無暫息。比丘應知，此等惡因，焚燒自善，於當來世，必招苦果輪迴不息，應當棄捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，彼諸有情，由此惡業極苦纏縛，飢渴焰火，相續逼迫時無暫息。如是苦果，皆由虛妄、麁惡語業之所招感。比丘應知，虛妄惡業及諸功德、人天勝善，皆由心造。若癡增上，輕毀賢善，起惡意業，遠離平等，樂說彼此長短是非，如油欲盡燈光漸暗，智慧損減，過犯轉增。是故，比丘恒應遠離虛妄惡業，勿令侵害；於他名利，若生嫉妬及諸忿等，惱亂身心，時無暫息。比丘應知，此等惡因，焚燒自善，於當來世，必招苦果輪迴不息，應當棄捨。」

時，諸比丘復白佛言：「若有眾生於情、非情，恒起瞋忿，獲於何報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸比丘復白佛言：「若有眾生於情、非情，恒起瞋忿，獲於何報？」

佛告比丘：「應知瞋忿，於當來世，得十衰損。何等為十？一者、冤家增盛，人皆嫌厭；二者、生於邊地，遠離正法。三者、縈纏諸病，貧乏困苦；四者、死墮豺狼，巇險暴惡；五者，或處毒蛇，恒時瞋恚；六者、諸根醜陋，眷屬乖離；七者、死墮黑繩，受苦相續；八者、肢體乾焦，眾苦燒然；九者、增於邪執，毀謗聖賢；十者、恒處三塗，輪轉不息。如是十種，皆由瞋恚。比丘當知，悉應遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「應知瞋忿，於當來世，得十衰損。何等為十？一者、冤家增盛，人皆嫌厭；二者、生於邊地，遠離正法。三者、縈纏諸病，貧乏困苦；四者、死墮豺狼，巇險暴惡；五者，或處毒蛇，恒時瞋恚；六者、諸根醜陋，眷屬乖離；七者、死墮黑繩，受苦相續；八者、肢體乾焦，眾苦燒然；九者、增於邪執，毀謗聖賢；十者、恒處三塗，輪轉不息。如是十種，皆由瞋恚。比丘當知，悉應遠離。」

爾時，比丘復白佛言：「若有眾生恒修無瞋，獲於何報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，比丘復白佛言：「若有眾生恒修無瞋，獲於何報？」

佛告比丘：「得十勝利。何等為十？一者、善美流布；二者、遠離慢輕；三者、能伏瞋恚；四者、三塗捨離；五者、冤敵不侵；六者、恒生人天；七者、眷屬圓滿；八者、諸根無缺；九者、色相具足；十者、成就解脫。比丘應知，如是勝利，汝當修習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「得十勝利。何等為十？一者、善美流布；二者、遠離慢輕；三者、能伏瞋恚；四者、三塗捨離；五者、冤敵不侵；六者、恒生人天；七者、眷屬圓滿；八者、諸根無缺；九者、色相具足；十者、成就解脫。比丘應知，如是勝利，汝當修習。」

爾時，世尊乃說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊乃說頌言：

「衰損由瞋業， 沈淪苦海深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「衰損由瞋業， 沈淪苦海深，

諸根多缺陋， 逼迫事難任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根多缺陋， 逼迫事難任。

善因生善道， 非法入埿梨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善因生善道， 非法入埿梨，

傍生并鬼趣， 善惡業恒隨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傍生并鬼趣， 善惡業恒隨。」

爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「善、惡之業，損、益不同，互相增減，隨業勢力，受報非虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「善、惡之業，損、益不同，互相增減，隨業勢力，受報非虛。」

時，諸比丘復白佛言：「有情慳貪，不行惠施，自無依託，迷暗愚癡，不信因果，毀謗聖賢，獲報云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸比丘復白佛言：「有情慳貪，不行惠施，自無依託，迷暗愚癡，不信因果，毀謗聖賢，獲報云何？」

佛告比丘：「若諸有情，慳貪不信；於諸財物，自不受用，何況施他？應知，比丘！無智愚人，遠離善友，復造諸非。由此因緣，墮諸地獄受苦無窮。」彼諸比丘聞是語已，憂愁悲惱，哽咽號泣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「若諸有情，慳貪不信；於諸財物，自不受用，何況施他？應知，比丘！無智愚人，遠離善友，復造諸非。由此因緣，墮諸地獄受苦無窮。」彼諸比丘聞是語已，憂愁悲惱，哽咽號泣。

復白佛言：「此諸有情，復於何時，當捨此苦？願佛演說，利益未來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復白佛言：「此諸有情，復於何時，當捨此苦？願佛演說，利益未來。」

爾時，世尊告諸比丘，乃說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘，乃說頌曰：

「人間六萬歲， 阿部陀晝夜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人間六萬歲， 阿部陀晝夜，

積彼年及月， 初三萬六千； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積彼年及月， 初三萬六千；

承斯餘壽命， 後後二萬增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承斯餘壽命， 後後二萬增，

八寒大地獄， 相續苦無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八寒大地獄， 相續苦無盡。」

爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「此大地獄受苦有情，由身、語、意，輕慢賢善，毀謗正法，造作非法，破壞佛形，焚燒經典，謗真實法，言無義味。由此業因，牽引有情墮險惡處，種種治罰相續受苦而無窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「此大地獄受苦有情，由身、語、意，輕慢賢善，毀謗正法，造作非法，破壞佛形，焚燒經典，謗真實法，言無義味。由此業因，牽引有情墮險惡處，種種治罰相續受苦而無窮盡。」

時，諸比丘復白佛言：「若復有人於佛正法，甚深經典讀誦演說，令他信受，發菩提心，獲何勝利？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸比丘復白佛言：「若復有人於佛正法，甚深經典讀誦演說，令他信受，發菩提心，獲何勝利？」

爾時，佛告諸比丘言：「功德無量，微妙最勝！此諸有情，受持讀誦如是深法，敷演解說依法修行，起於正信；伏除障染，遠離惡趣，恒處人天，安隱快樂，一切聖賢護助稱讚。於當來世獲得最上，多聞、總持、福德、智慧；憶念不忘；宮殿珍寶，悉皆具足；乃至圓寂，速得成就；恒離老、病，慳貪、嫉妬，迷惑醉亂，毀謗正法，虛妄、邪執；八難艱險及諸非法，悉能遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸比丘言：「功德無量，微妙最勝！此諸有情，受持讀誦如是深法，敷演解說依法修行，起於正信；伏除障染，遠離惡趣，恒處人天，安隱快樂，一切聖賢護助稱讚。於當來世獲得最上，多聞、總持、福德、智慧；憶念不忘；宮殿珍寶，悉皆具足；乃至圓寂，速得成就；恒離老、病，慳貪、嫉妬，迷惑醉亂，毀謗正法，虛妄、邪執；八難艱險及諸非法，悉能遠離。」

爾時，佛告諸比丘言：「若復有人愚迷邪執，於諸世間虛妄愛樂，廣造諸非；於其所作，亦無悔恨，其心增盛，諸惡相續，不怖險處遠離善友。由此業因，輪轉地獄受苦澁果，決定非虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸比丘言：「若復有人愚迷邪執，於諸世間虛妄愛樂，廣造諸非；於其所作，亦無悔恨，其心增盛，諸惡相續，不怖險處遠離善友。由此業因，輪轉地獄受苦澁果，決定非虛。

「比丘應知，諸有智者，悉皆捨離諸不善業，發起正信修習對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，諸有智者，悉皆捨離諸不善業，發起正信修習對治。

「比丘當知，由心造罪，獲果亦然；解脫生死，流轉諸趣，亦由於心；能行諂誑，又能調伏，亦能暴惡，能趣三塗，得大怖畏，亦由於心；又能捨離，修諸善法；而能棄背，真實安樂；及能遠離虛妄、顛倒，種種因緣、果報差別；若假、若實，獲報決定及不決定，有益、無益，若善、非善，皆能遠離。亦能顯於二空之理，譬如明燈能破黑暗，復能顯現諸物像等，心亦如是。又如善惡，因果差別，互相隨逐，恒不捨離，輪轉諸趣，亦由於心；又如染、淨、隱、顯雖殊，互相增減，假、實理事，亦非即離。正見、邪執，愛、非愛業，出離、沈淪，理非即離，皆由心造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘當知，由心造罪，獲果亦然；解脫生死，流轉諸趣，亦由於心；能行諂誑，又能調伏，亦能暴惡，能趣三塗，得大怖畏，亦由於心；又能捨離，修諸善法；而能棄背，真實安樂；及能遠離虛妄、顛倒，種種因緣、果報差別；若假、若實，獲報決定及不決定，有益、無益，若善、非善，皆能遠離。亦能顯於二空之理，譬如明燈能破黑暗，復能顯現諸物像等，心亦如是。又如善惡，因果差別，互相隨逐，恒不捨離，輪轉諸趣，亦由於心；又如染、淨、隱、顯雖殊，互相增減，假、實理事，亦非即離。正見、邪執，愛、非愛業，出離、沈淪，理非即離，皆由心造。

「比丘應知，諸業繫縛，往來生死猶如羂索，繫縛有情，恒不自在。愚迷虛妄，煩惱纏縛，障覆真理，令智不起，於法、非法不能了達；亦非修習趣證之行，二空真理，無由顯證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，諸業繫縛，往來生死猶如羂索，繫縛有情，恒不自在。愚迷虛妄，煩惱纏縛，障覆真理，令智不起，於法、非法不能了達；亦非修習趣證之行，二空真理，無由顯證。

「比丘當知，此由無明，迷於正理，於佛教法曾無所悟，障礙留難；自不依修，復障他學，妄說過非，深增厭離。由此業因，毀謗正法，諸佛冤賊，世世愚昧，恒墮黑暗地獄之中，備受眾苦而無窮盡；從彼出已，復墮餓鬼，愚迷暴惡，互相殘害，恒時受苦，飢渴逼迫而無暫息，受種種苦；復從彼出，墮畜生中，疲乏飢困，眾苦纏縛，恒無止息，瞋心增猛，互相食噉，極惡意樂，相續不斷。亦如世火能燒林野，此業亦爾，能燒眾善，損害有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘當知，此由無明，迷於正理，於佛教法曾無所悟，障礙留難；自不依修，復障他學，妄說過非，深增厭離。由此業因，毀謗正法，諸佛冤賊，世世愚昧，恒墮黑暗地獄之中，備受眾苦而無窮盡；從彼出已，復墮餓鬼，愚迷暴惡，互相殘害，恒時受苦，飢渴逼迫而無暫息，受種種苦；復從彼出，墮畜生中，疲乏飢困，眾苦纏縛，恒無止息，瞋心增猛，互相食噉，極惡意樂，相續不斷。亦如世火能燒林野，此業亦爾，能燒眾善，損害有情。」

爾時，世尊乃說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊乃說頌曰：

「迷惑諸有情， 謗佛毀正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迷惑諸有情， 謗佛毀正法，

墮落於三塗， 窮劫不能出； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮落於三塗， 窮劫不能出；

恒處地獄苦， 黑暗絕光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒處地獄苦， 黑暗絕光明，

餓鬼及傍生， 飢虛無窮盡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餓鬼及傍生， 飢虛無窮盡；

有情由業縛， 智慧煩惱覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情由業縛， 智慧煩惱覆，

險惡海沈淪， 劫壞不能免。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 險惡海沈淪， 劫壞不能免。」

爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「由前謗法惡業之因，輪轉三塗受苦無量，從彼出已，若生人中，貧窮困苦，諸根不具，飢渴所逼，煩惱增盛，其性暴惡，猶如象馬，𢤱悷不調，愚迷邪執，恒時相應，病苦纏縛而無間斷，其心放逸，虛妄攀緣，時無止息；聾、盲、瘖、瘂，不值正法，恒處邊地，智慧乏少，愚癡邪執，受種種苦而無窮盡。比丘應知，謗法之罪，獲報無量，說不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「由前謗法惡業之因，輪轉三塗受苦無量，從彼出已，若生人中，貧窮困苦，諸根不具，飢渴所逼，煩惱增盛，其性暴惡，猶如象馬，𢤱悷不調，愚迷邪執，恒時相應，病苦纏縛而無間斷，其心放逸，虛妄攀緣，時無止息；聾、盲、瘖、瘂，不值正法，恒處邊地，智慧乏少，愚癡邪執，受種種苦而無窮盡。比丘應知，謗法之罪，獲報無量，說不能盡。」

佛告比丘：「若復有人修諸靜慮，趣求解脫，於佛、法、僧不生毀謗，恒時尊重，稱讚信受，猶如父母，亦如善友，恒時愛護，尊敬信受，不起邪謗，令心歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「若復有人修諸靜慮，趣求解脫，於佛、法、僧不生毀謗，恒時尊重，稱讚信受，猶如父母，亦如善友，恒時愛護，尊敬信受，不起邪謗，令心歡喜。」

時，諸比丘復白佛言：「有情云何捨離過非，修習勝行？願佛演說，利益未來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸比丘復白佛言：「有情云何捨離過非，修習勝行？願佛演說，利益未來。」

爾時，世尊告諸比丘：「諦聽，諦聽！今為汝說。若復有人捨離身、語諸不善業，恒修善業；又於三世安住觀察，伏諸邪慢，尊重三寶，策勤三業，趣證菩提；復於三時，遠離諸執及貪瞋等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘：「諦聽，諦聽！今為汝說。若復有人捨離身、語諸不善業，恒修善業；又於三世安住觀察，伏諸邪慢，尊重三寶，策勤三業，趣證菩提；復於三時，遠離諸執及貪瞋等。

「復次，比丘！由於三業離諸過患，安住愛樂三聚淨戒，趣三菩提及三真如，遠離煩惱，安住思惟，令心平等，觀察最勝；復離慢、疑，三業清淨，伏除障染。於一切處能離繫縛，修習正行，憶念苦、空，樂趣解脫，微妙甚深，遠離諸惡發起方便，破壞愚暗及諸貪欲。是故，比丘！應修善行，棄捨諸非，及能遠離飢渴、寒熱，顏容憔悴，愚暗破裂，憂惱悔恨，種種諸苦皆悉捨離；獲於人天，富饒安樂，聰慧廣聞，恒修捨行，及諸香、燈、花鬘、瓔珞諸供養具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘！由於三業離諸過患，安住愛樂三聚淨戒，趣三菩提及三真如，遠離煩惱，安住思惟，令心平等，觀察最勝；復離慢、疑，三業清淨，伏除障染。於一切處能離繫縛，修習正行，憶念苦、空，樂趣解脫，微妙甚深，遠離諸惡發起方便，破壞愚暗及諸貪欲。是故，比丘！應修善行，棄捨諸非，及能遠離飢渴、寒熱，顏容憔悴，愚暗破裂，憂惱悔恨，種種諸苦皆悉捨離；獲於人天，富饒安樂，聰慧廣聞，恒修捨行，及諸香、燈、花鬘、瓔珞諸供養具。

「復次，比丘！若起邪執、慳貪、嫉妬、虛妄、諂誑，墮於餓鬼受諸苦惱，逼迫殘害，相續無斷，飢渴焚燒。業因熟時，纖毫難免；憂苦纏縛，遠離解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘！若起邪執、慳貪、嫉妬、虛妄、諂誑，墮於餓鬼受諸苦惱，逼迫殘害，相續無斷，飢渴焚燒。業因熟時，纖毫難免；憂苦纏縛，遠離解脫。」

時，諸比丘白世尊言：「此諸有情，云何得脫如是眾苦？復於何時而得解脫，獲於正信？我今思惟，不能了達。又此有情於鬼趣中，日夜長時，恒受飢渴、寒熱憂苦，身首乾枯，癡暗迷覆，恒無暫捨。願佛演說，利益未來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸比丘白世尊言：「此諸有情，云何得脫如是眾苦？復於何時而得解脫，獲於正信？我今思惟，不能了達。又此有情於鬼趣中，日夜長時，恒受飢渴、寒熱憂苦，身首乾枯，癡暗迷覆，恒無暫捨。願佛演說，利益未來。」

佛告比丘：「此諸有情，於過去世造諸惡業，不修福慧，慳嫉虛誑，煩惱熾盛，恣縱貪、瞋，不能伏除。命終之後，墮於地獄受苦無量；從彼出已，復墮餓鬼，眾苦逼迫，飢渴纏縛，於一切處恒時受苦，無救、無依，思念飲食，終無所得，悔恨號哭，念我何時當捨此苦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「此諸有情，於過去世造諸惡業，不修福慧，慳嫉虛誑，煩惱熾盛，恣縱貪、瞋，不能伏除。命終之後，墮於地獄受苦無量；從彼出已，復墮餓鬼，眾苦逼迫，飢渴纏縛，於一切處恒時受苦，無救、無依，思念飲食，終無所得，悔恨號哭，念我何時當捨此苦？

「比丘應知，愚癡有情，煩惱纏縛，由惡三業輪轉三塗，受如斯苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，愚癡有情，煩惱纏縛，由惡三業輪轉三塗，受如斯苦。

「比丘當知，若復有人近事男、女諸天、魔、梵。破彼惡業，修習善法，愛樂真諦，審觀自身四大、五蘊，苦、空無常；亦如水泡、芭蕉、夢、電，皆悉虛幻。是故，比丘於諸善法，修令增長；於一切惡，對治不起；安住人天，最勝可愛，皆得自在。身、語、意業，遠離諸非，虛妄、欺詐及諸驚怖，決定棄捨。愛樂最勝，寂靜思惟，離諸散亂，造作眾善，初、中及後，令無間斷，降伏諸根，捨離繫縛及諸惡趣。愚癡黑暗，不了果因，廣作不善，輪迴三塗，被受眾苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘當知，若復有人近事男、女諸天、魔、梵。破彼惡業，修習善法，愛樂真諦，審觀自身四大、五蘊，苦、空無常；亦如水泡、芭蕉、夢、電，皆悉虛幻。是故，比丘於諸善法，修令增長；於一切惡，對治不起；安住人天，最勝可愛，皆得自在。身、語、意業，遠離諸非，虛妄、欺詐及諸驚怖，決定棄捨。愛樂最勝，寂靜思惟，離諸散亂，造作眾善，初、中及後，令無間斷，降伏諸根，捨離繫縛及諸惡趣。愚癡黑暗，不了果因，廣作不善，輪迴三塗，被受眾苦。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「若樂於住處， 應觀胎藏苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若樂於住處， 應觀胎藏苦，

遠離顛倒貪， 破壞令不起； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離顛倒貪， 破壞令不起；

纏縛於業繩， 三途苦無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纏縛於業繩， 三途苦無盡，

來往似蟻環， 沈淪難出離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來往似蟻環， 沈淪難出離。」

爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「老、病、死苦，纏繞有情，恒不捨離。譬如魚、鹿，網、箭纏縛，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「老、病、死苦，纏繞有情，恒不捨離。譬如魚、鹿，網、箭纏縛，亦復如是。

「復次，比丘！貪愛如毒，瞋忿似火，虛妄諂誑，迷覆淨心，熾然煩惱，恒相隨逐，令不出離。若復有人貪求財物，廣行虛誑，養活身命，妄執纏縛，輪轉諸有。如魚吞鉤，因貪所起；如焰中水，從愛心生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘！貪愛如毒，瞋忿似火，虛妄諂誑，迷覆淨心，熾然煩惱，恒相隨逐，令不出離。若復有人貪求財物，廣行虛誑，養活身命，妄執纏縛，輪轉諸有。如魚吞鉤，因貪所起；如焰中水，從愛心生。」

爾時，世尊乃說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊乃說頌言：

「迷執虛妄見， 業緣有幻身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迷執虛妄見， 業緣有幻身，

果因恒離倒， 離因果非真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果因恒離倒， 離因果非真。

輪轉因煩惱， 了達證真空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪轉因煩惱， 了達證真空，

解脫煩惱離， 真實理非無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫煩惱離， 真實理非無。

最上妙覺位， 二障悉皆亡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上妙覺位， 二障悉皆亡，

湛然恒不動， 利樂諸有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 湛然恒不動， 利樂諸有情。」

爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「若復有人起謗不信，損壞三寶，花卉、果實貨易活命。以此因緣，墮於惡趣；彼有獯狐及諸鷲鳥，其嘴鋒利，猶如金剛，形貌醜惡，嬈亂驚怖，來集食噉身肉、手足、眼目、骨髓，周遍無遺，受苦無量。業繩纏縛，隨逐不捨而無依怙，亦非救濟，輪轉如是，三惡往來，恒不捨離；從彼出已，復墮餓鬼，飢渴所逼，增長眾苦，口吐火焰，如山相續而無間斷。設降大雨遍一切處，此惡業火終不能滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「若復有人起謗不信，損壞三寶，花卉、果實貨易活命。以此因緣，墮於惡趣；彼有獯狐及諸鷲鳥，其嘴鋒利，猶如金剛，形貌醜惡，嬈亂驚怖，來集食噉身肉、手足、眼目、骨髓，周遍無遺，受苦無量。業繩纏縛，隨逐不捨而無依怙，亦非救濟，輪轉如是，三惡往來，恒不捨離；從彼出已，復墮餓鬼，飢渴所逼，增長眾苦，口吐火焰，如山相續而無間斷。設降大雨遍一切處，此惡業火終不能滅。

「比丘應知，若復有人修習施戒，乃至智慧，而能解脫種種眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，若復有人修習施戒，乃至智慧，而能解脫種種眾苦。

「復次，比丘！惡業為因，招三塗果，有情迷執，不能伏除，分別俱生煩惱一百二十八使。於三界內，欲四諦行，乃有十二，上二合論，二十四行，約三界說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘！惡業為因，招三塗果，有情迷執，不能伏除，分別俱生煩惱一百二十八使。於三界內，欲四諦行，乃有十二，上二合論，二十四行，約三界說。

「復次，比丘！四諦、四智乃有十六，及二見道；修四念處、八正道支、五根、五力，解脫暴惡，遠離焚燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘！四諦、四智乃有十六，及二見道；修四念處、八正道支、五根、五力，解脫暴惡，遠離焚燒。

「復次，比丘！最上二諦，智應修習，及三念住；遠離眾魔及諸餓鬼，飢渴困苦，增長白法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘！最上二諦，智應修習，及三念住；遠離眾魔及諸餓鬼，飢渴困苦，增長白法。」

爾時，世尊乃說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊乃說頌曰：

「十惡因心造， 沈淪路嶮巇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十惡因心造， 沈淪路嶮巇，

執貪癡境縛， 果感必相隨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執貪癡境縛， 果感必相隨；

極苦泥梨趣， 堪嗟無所依！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極苦泥梨趣， 堪嗟無所依！

緣熟如影嚮， 壞劫報難移； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣熟如影嚮， 壞劫報難移；

三業勤精進， 多聞習總持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業勤精進， 多聞習總持，

二嚴修六度， 圓滿證菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二嚴修六度， 圓滿證菩提。」

爾時，世尊說是偈已，告諸比丘：「若復有人修三善業：施、戒、多聞，捨離暴惡愚迷貪愛，解脫眾苦及離不善地獄、餓鬼。比丘應知，諸餓鬼界受種種苦：寒熱飢渴，痛惱逼迫，不能遠離。由此惡業——我慢、虛詐——墮落三塗。於彼趣中，互相殘害，貪、瞋纏縛，恒時不捨。由昔遠離布施、持戒及於多聞，造作諸非，不能了知法、非法等，及於正信亦皆迷闇，而非省悟。由此障礙人天善趣，不能修習，亦非觀察得失等事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是偈已，告諸比丘：「若復有人修三善業：施、戒、多聞，捨離暴惡愚迷貪愛，解脫眾苦及離不善地獄、餓鬼。比丘應知，諸餓鬼界受種種苦：寒熱飢渴，痛惱逼迫，不能遠離。由此惡業——我慢、虛詐——墮落三塗。於彼趣中，互相殘害，貪、瞋纏縛，恒時不捨。由昔遠離布施、持戒及於多聞，造作諸非，不能了知法、非法等，及於正信亦皆迷闇，而非省悟。由此障礙人天善趣，不能修習，亦非觀察得失等事。」

時，諸比丘復白佛言：「阿素囉趣，何業所招？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸比丘復白佛言：「阿素囉趣，何業所招？」

爾時，佛告諸比丘言：「應當諦聽，今為汝說。彼阿素囉，由昔虛詐，恒時諂曲業及諸惑，纏縛不捨，墮於彼趣。亦由不信，謗毀賢善，於正因果，不能了悟，墮於彼趣，而無智慧；愚迷妄執，怖畏怯懼，恒非安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸比丘言：「應當諦聽，今為汝說。彼阿素囉，由昔虛詐，恒時諂曲業及諸惑，纏縛不捨，墮於彼趣。亦由不信，謗毀賢善，於正因果，不能了悟，墮於彼趣，而無智慧；愚迷妄執，怖畏怯懼，恒非安隱。」

爾時，帝釋、忉利諸天，聞佛所說，歡喜踊躍，即於佛前以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋、忉利諸天，聞佛所說，歡喜踊躍，即於佛前以偈頌曰：

「平坦三乘路， 牟尼親所宣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「平坦三乘路， 牟尼親所宣，

真空無漏理， 本體離諸纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真空無漏理， 本體離諸纏。

應物興慈廣， 懷悲愍苦深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應物興慈廣， 懷悲愍苦深，

光明恒照耀， 不捨利他心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明恒照耀， 不捨利他心。」

爾時，帝釋說此偈已，合掌恭敬在一面立。佛告天帝：「三乘淨法，汝應修習，離諸繫縛，平等清白；能離險隘，絕諸黑暗，光明無染；猶如珍寶，體性清淨，諸天歡喜，愛樂最勝，寂靜修習，奉持不捨。又於戒、施及三摩地，觀察愛樂。亦如諸天，敬事天主，遠離過非，尊仰瞻奉；及諸有情，柔軟和美。若生天上，獲身淨妙，遠離貪、恚，息除塵垢及諸境界，貪、忿因緣，解脫沈溺，破壞諸有，親族朋寮互相憎嫉，五欲淤泥，悉皆遠離。處諸有情，謙敬和順，安住恒時。善離諸染，威儀有軌，抖擻煩惱，降伏魔羅。智慧安住，最勝清淨，善護三業，恒習靜慮。棄捨惡友及非梵行，永離繫縛，恒處諸天。良友知識，勸發大心，速登彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋說此偈已，合掌恭敬在一面立。佛告天帝：「三乘淨法，汝應修習，離諸繫縛，平等清白；能離險隘，絕諸黑暗，光明無染；猶如珍寶，體性清淨，諸天歡喜，愛樂最勝，寂靜修習，奉持不捨。又於戒、施及三摩地，觀察愛樂。亦如諸天，敬事天主，遠離過非，尊仰瞻奉；及諸有情，柔軟和美。若生天上，獲身淨妙，遠離貪、恚，息除塵垢及諸境界，貪、忿因緣，解脫沈溺，破壞諸有，親族朋寮互相憎嫉，五欲淤泥，悉皆遠離。處諸有情，謙敬和順，安住恒時。善離諸染，威儀有軌，抖擻煩惱，降伏魔羅。智慧安住，最勝清淨，善護三業，恒習靜慮。棄捨惡友及非梵行，永離繫縛，恒處諸天。良友知識，勸發大心，速登彼岸。」