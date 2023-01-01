妙法聖念處經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法聖念處經卷第二

大宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

爾時，會中諸苾芻等，聞佛所說——地獄焚燒，受苦無量——悲啼雨淚，禮敬佛足，而白佛言：「此諸地獄受罪有情，修何因行，免於未來諸苦痛惱，不被纏縛，速得解脫？唯願慈悲，利益未來，敷演斯事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中諸苾芻等，聞佛所說——地獄焚燒，受苦無量——悲啼雨淚，禮敬佛足，而白佛言：「此諸地獄受罪有情，修何因行，免於未來諸苦痛惱，不被纏縛，速得解脫？唯願慈悲，利益未來，敷演斯事。」

爾時，世尊告苾芻言：「諦聽，諦聽！吾今為汝分別解說。若復有人修諸淨戒，離於邪執愚迷顛倒，已所作罪懺令不增，未作之罪防護不生，修習聞思及諸善業，捨離慳貪、欺詐、暴惡，深信因果。由此因緣，不受焚燒地獄之苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告苾芻言：「諦聽，諦聽！吾今為汝分別解說。若復有人修諸淨戒，離於邪執愚迷顛倒，已所作罪懺令不增，未作之罪防護不生，修習聞思及諸善業，捨離慳貪、欺詐、暴惡，深信因果。由此因緣，不受焚燒地獄之苦。」

佛告比丘：「若復有人欲求遠離焚燒冤害——不飲諸酒、修施戒業。苾芻應知，酒失最上，破壞善法；酒失最上，能壞聰慧；酒失最上，能壞安樂；酒失最上，遠離善友；酒失最上，能生諸病；酒失最上，破壞解脫；酒失最上；冤家得便；酒失最上，財物散壞；酒失最上，增長非法；酒失最上，遠離珍寶；酒失最上，亂說是非；酒失最上，散亂轉增；酒失最上，能生貪忿；酒失最上，無明增長；酒失最上，忠實變詐；酒失最上，顯露隱密；酒失最上，煩惱轉增；酒失最上，成就地獄；酒失最上，焚燒善根；酒失最上，毀壞三寶；酒失最上，惡名流布；酒失最上，醉變膿血；酒失最上，香變臭穢；酒失最上，增長三塗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「若復有人欲求遠離焚燒冤害——不飲諸酒、修施戒業。苾芻應知，酒失最上，破壞善法；酒失最上，能壞聰慧；酒失最上，能壞安樂；酒失最上，遠離善友；酒失最上，能生諸病；酒失最上，破壞解脫；酒失最上；冤家得便；酒失最上，財物散壞；酒失最上，增長非法；酒失最上，遠離珍寶；酒失最上，亂說是非；酒失最上，散亂轉增；酒失最上，能生貪忿；酒失最上，無明增長；酒失最上，忠實變詐；酒失最上，顯露隱密；酒失最上，煩惱轉增；酒失最上，成就地獄；酒失最上，焚燒善根；酒失最上，毀壞三寶；酒失最上，惡名流布；酒失最上，醉變膿血；酒失最上，香變臭穢；酒失最上，增長三塗。

「比丘應知，酒能毀壞色、無色業；酒能焚燒四果聖業；酒能增長暴惡之業；酒能不信正實因果；酒能增長煩惱諸苦；酒能發起口四過非及怖畏事；酒能數起貢高、欺詐；酒能毀謗善友知識；酒能恒處眾苦憂惱；酒能增長一切諸非；酒墮有情黑暗之處；酒墮有情餓鬼、傍生；酒能遠離聰明智慧；酒能遠離諸天神仙；酒能毀壞轉佛法輪；酒能增長婬欲熾盛；酒能破壞清淨梵行；酒能增長我慢放逸；酒似於風破壞世間；酒能壞亂長者之行；酒能忘失忍辱之心；酒能迷亂世間聰慧；酒能毀謗解脫之法；酒能遠離諸佛淨戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，酒能毀壞色、無色業；酒能焚燒四果聖業；酒能增長暴惡之業；酒能不信正實因果；酒能增長煩惱諸苦；酒能發起口四過非及怖畏事；酒能數起貢高、欺詐；酒能毀謗善友知識；酒能恒處眾苦憂惱；酒能增長一切諸非；酒墮有情黑暗之處；酒墮有情餓鬼、傍生；酒能遠離聰明智慧；酒能遠離諸天神仙；酒能毀壞轉佛法輪；酒能增長婬欲熾盛；酒能破壞清淨梵行；酒能增長我慢放逸；酒似於風破壞世間；酒能壞亂長者之行；酒能忘失忍辱之心；酒能迷亂世間聰慧；酒能毀謗解脫之法；酒能遠離諸佛淨戒。」

爾時，世尊告比丘言：「酒有如是種種過非，應當遠離。比丘應知，飲酒之人，但貪美味，不慮苦果。由此為因，墮於地獄受種種苦；從地獄出，若生人中，愚昧貧乏，不信因果，毀謗正法，輕慢賢善，煩惱增多，婬欲熾盛，遠離解脫，暴惡纏縛，纖毫之善而非修習，極惡之因恒時親近；如是展轉，輪迴諸趣，無解脫時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告比丘言：「酒有如是種種過非，應當遠離。比丘應知，飲酒之人，但貪美味，不慮苦果。由此為因，墮於地獄受種種苦；從地獄出，若生人中，愚昧貧乏，不信因果，毀謗正法，輕慢賢善，煩惱增多，婬欲熾盛，遠離解脫，暴惡纏縛，纖毫之善而非修習，極惡之因恒時親近；如是展轉，輪迴諸趣，無解脫時。

「比丘應知，思惟離妄，修習正行，慎護三業，彼苦澁罪，獲報艱辛，疼痛難任，焚燒決定。是故，比丘應當遠離一切過非及諸怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，思惟離妄，修習正行，慎護三業，彼苦澁罪，獲報艱辛，疼痛難任，焚燒決定。是故，比丘應當遠離一切過非及諸怖畏。

「比丘應知，自作自受他不能免，彼殺生等，十不善業，果感不虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，自作自受他不能免，彼殺生等，十不善業，果感不虛。」

爾時，世尊說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說伽陀曰：

「身語業非虛， 輪迴諸惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身語業非虛， 輪迴諸惡趣，

自作自纏縛， 善逝不能救。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自作自纏縛， 善逝不能救。」

爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「一切瞋恚及於妄語，應當遠離。由此為因，墮諸惡趣受種種苦；後生人中，貧乏卑賤，凡所發言多增穢惡，傷犯於他猶如刀斧；亦如餓鬼，自業所招，焚燒飲食，此業亦然；焚燒眾善，惡名流布，見聞不喜。若有智者遠離妄語，發言誠諦，人皆信受，美名流布，猶如香氣聞皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「一切瞋恚及於妄語，應當遠離。由此為因，墮諸惡趣受種種苦；後生人中，貧乏卑賤，凡所發言多增穢惡，傷犯於他猶如刀斧；亦如餓鬼，自業所招，焚燒飲食，此業亦然；焚燒眾善，惡名流布，見聞不喜。若有智者遠離妄語，發言誠諦，人皆信受，美名流布，猶如香氣聞皆歡喜。

「比丘應知，若復有人發於實語，遠離苦惱、虛妄、邪執，猶如珍寶，堪任受用；亦如燈明照了物像；實語亦爾，聞皆信受。由此因緣，天上自在解脫諸苦。捨離穢惡、虛妄之聲，算數藝能，安住最勝，趣向解脫；財富無量，普濟貧乏，智慧光明，莊嚴第一，庫藏豐盈，遠離煩惱；若生人中，尊豪最上，種種莊嚴自在具足，利益有情，孤獨貧乏乃至知識，悉皆利樂。恒說真實，猶如火毒燒照最上嶮惡途路，如毒遠離。是故，妄語一切時中應當捨離，及諸纏縛、怖畏等罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，若復有人發於實語，遠離苦惱、虛妄、邪執，猶如珍寶，堪任受用；亦如燈明照了物像；實語亦爾，聞皆信受。由此因緣，天上自在解脫諸苦。捨離穢惡、虛妄之聲，算數藝能，安住最勝，趣向解脫；財富無量，普濟貧乏，智慧光明，莊嚴第一，庫藏豐盈，遠離煩惱；若生人中，尊豪最上，種種莊嚴自在具足，利益有情，孤獨貧乏乃至知識，悉皆利樂。恒說真實，猶如火毒燒照最上嶮惡途路，如毒遠離。是故，妄語一切時中應當捨離，及諸纏縛、怖畏等罪。

「復次，比丘！有情妄語，墮大地獄受諸苦惱，身分破裂。如青蓮花琰魔獄卒，為彼罪人而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘！有情妄語，墮大地獄受諸苦惱，身分破裂。如青蓮花琰魔獄卒，為彼罪人而說偈言：

「『虛妄地獄因， 眾苦自心造， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『虛妄地獄因， 眾苦自心造，

娑伽水有盡， 此業報無窮。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑伽水有盡， 此業報無窮。』」

爾時，世尊告諸比丘：「若復有人捨離妄語，如捨苦澁，獲味甘美。比丘應知，修習智慧，愛樂真實，莊嚴自身，功德最勝，猶如甘露，能離過患。愚夫迷倒，不了苦因，熾然造作暴惡之業，損害憎嫌一切過非，恒時不息，墮諸地獄，遠離安樂及以真實；若得人身，見聞不喜，增多過患，龍天嫌厭，愚迷虛妄，善友如冤，非曾親近，恒習諸惡，無時暫捨，輪迴受苦而無窮盡。比丘應知，真實最上，智者修習，猶如甘露，遠離過非，恒時安樂；亦如涅槃，苦惱不侵，遠離無義及四相等。又如聖境，愛樂最上；真實亦爾，聞皆歡喜。又如暗室，明燈最上，能了物像；真實亦爾，聞非疑謗。又如良藥，能息苦惱，乃至鬼魅皆能遠離；真實亦爾，解脫地獄及諸苦惱。愚迷輪迴諸惡趣中，受苦展轉業報無窮，墮諸地獄不得解脫，受種種苦發聲號哭。空中有聲告諸罪人：『汝等勿哭，自作自受，怨於何人。』煩惱迷覆自心虛妄，不能遠離解脫眾苦。若復有人恒不妄語，猶如甘露，人皆愛樂，普益自他；若行妄語，猶如毒藥，損惱自他，不得安隱。虛妄亦爾，墮於嶮處，受大苦惱。如是虛妄，生生之中，應當捨離，修習淨行，解脫諸苦。真實莊嚴種種智慧，慳貪諸惑及不善業，伏斷無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘：「若復有人捨離妄語，如捨苦澁，獲味甘美。比丘應知，修習智慧，愛樂真實，莊嚴自身，功德最勝，猶如甘露，能離過患。愚夫迷倒，不了苦因，熾然造作暴惡之業，損害憎嫌一切過非，恒時不息，墮諸地獄，遠離安樂及以真實；若得人身，見聞不喜，增多過患，龍天嫌厭，愚迷虛妄，善友如冤，非曾親近，恒習諸惡，無時暫捨，輪迴受苦而無窮盡。比丘應知，真實最上，智者修習，猶如甘露，遠離過非，恒時安樂；亦如涅槃，苦惱不侵，遠離無義及四相等。又如聖境，愛樂最上；真實亦爾，聞皆歡喜。又如暗室，明燈最上，能了物像；真實亦爾，聞非疑謗。又如良藥，能息苦惱，乃至鬼魅皆能遠離；真實亦爾，解脫地獄及諸苦惱。愚迷輪迴諸惡趣中，受苦展轉業報無窮，墮諸地獄不得解脫，受種種苦發聲號哭。空中有聲告諸罪人：『汝等勿哭，自作自受，怨於何人。』煩惱迷覆自心虛妄，不能遠離解脫眾苦。若復有人恒不妄語，猶如甘露，人皆愛樂，普益自他；若行妄語，猶如毒藥，損惱自他，不得安隱。虛妄亦爾，墮於嶮處，受大苦惱。如是虛妄，生生之中，應當捨離，修習淨行，解脫諸苦。真實莊嚴種種智慧，慳貪諸惑及不善業，伏斷無餘。

「比丘應知，有情虛妄，煩惱纏縛，猶如器仗刀劍等物，損害有情，不得安隱。若復有人真實離妄，財法惠施，饒益有情，最勝功德而無有盡，乃至獲於安樂自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，有情虛妄，煩惱纏縛，猶如器仗刀劍等物，損害有情，不得安隱。若復有人真實離妄，財法惠施，饒益有情，最勝功德而無有盡，乃至獲於安樂自在。

「若復有人遠離真實及諸智慧，恒造惡業，輪迴諸趣，受種種苦：刀兵、飢饉、風、火、疾疫，飄溺焚燒，冤家非一，眾苦聚會，逼迫酸疼。一切暴惡，自作自受，業報非虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人遠離真實及諸智慧，恒造惡業，輪迴諸趣，受種種苦：刀兵、飢饉、風、火、疾疫，飄溺焚燒，冤家非一，眾苦聚會，逼迫酸疼。一切暴惡，自作自受，業報非虛。

「比丘應知，愚夫妄執：此彼世間無因、無果及無作用，散亂橫計，增長非法，遠離善法。愚迷有情，不了因果，墮諸黑暗輪轉不息，苦惱無窮。佛大慈悲說希有法，導彼愚迷，令心省悟，捨離眾魔及諸驚怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，愚夫妄執：此彼世間無因、無果及無作用，散亂橫計，增長非法，遠離善法。愚迷有情，不了因果，墮諸黑暗輪轉不息，苦惱無窮。佛大慈悲說希有法，導彼愚迷，令心省悟，捨離眾魔及諸驚怖。」

佛告比丘：「地獄有情，被業所牽，處於黑暗，恒聞惡聲，怖畏迷亂，奔墮火坑焚燒身體，皮乾肉爛猶如枯木；由業力故，涼風觸體，還復如本，依前焚燒，苦惱無量。如是受苦，業盡方免。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「地獄有情，被業所牽，處於黑暗，恒聞惡聲，怖畏迷亂，奔墮火坑焚燒身體，皮乾肉爛猶如枯木；由業力故，涼風觸體，還復如本，依前焚燒，苦惱無量。如是受苦，業盡方免。

「比丘應知，勤修善業，遠離惡趣及諸苦惱。人天富樂，自在可愛，趣向涅槃；伏除貪瞋及餘諸惑，勿令侵害；捨離散亂，不造眾惡。地獄酸楚，恒時受苦，應生厭離，解脫輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，勤修善業，遠離惡趣及諸苦惱。人天富樂，自在可愛，趣向涅槃；伏除貪瞋及餘諸惑，勿令侵害；捨離散亂，不造眾惡。地獄酸楚，恒時受苦，應生厭離，解脫輪迴。

「若復有人殺害眾生及不與取，毀謗三寶，不信因果，起於虛誑離間彼此，發身等業；慳貪、嫉妬，恒不捨離。命終之後，墮於地獄，受苦無量；如是展轉沈淪惡趣，而不解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人殺害眾生及不與取，毀謗三寶，不信因果，起於虛誑離間彼此，發身等業；慳貪、嫉妬，恒不捨離。命終之後，墮於地獄，受苦無量；如是展轉沈淪惡趣，而不解脫。

「比丘應知，由宿業力輪迴生死，纏縛諸有而無窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，由宿業力輪迴生死，纏縛諸有而無窮盡。」

佛告比丘：「身、語、意業，不善為因，墮於地獄受苦三時，而無暫息。寧持利刃，斷於舌根，不以此舌說染欲事。所以者何？由此為因，起貪、瞋、癡，廣造惡業，輪轉諸趣不得解脫。皆因虛妄，橫執染欲，於苦計樂，起業煩惱，生死長時不能遠離。又如羂索纏縛有情，染欲亦爾，繫縛有情，墮於地獄獲苦澁果。愚迷有情不能遠離染欲因緣，諂誑暴惡轉增熾盛，焚燒眾善，而無悲愍、廣益有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「身、語、意業，不善為因，墮於地獄受苦三時，而無暫息。寧持利刃，斷於舌根，不以此舌說染欲事。所以者何？由此為因，起貪、瞋、癡，廣造惡業，輪轉諸趣不得解脫。皆因虛妄，橫執染欲，於苦計樂，起業煩惱，生死長時不能遠離。又如羂索纏縛有情，染欲亦爾，繫縛有情，墮於地獄獲苦澁果。愚迷有情不能遠離染欲因緣，諂誑暴惡轉增熾盛，焚燒眾善，而無悲愍、廣益有情。

「比丘應知，我執如山，惡業似海，煩惱焰猛熾然相續，纏繞不捨，相貌醜惡，驚怖憂惱，恒非安隱。又如虛空遍一切處，惑業苦惱，隨逐有情，恒不捨離無處不有，繫縛有情不令出離。又如世間邪見執我，堅固難拔，僻執繫縛，恒無暫捨，苦惱逼迫，暴惡纏縛，損害艱辛，無怙無依，輪轉生死，周遍一切如火焚燒，受種種苦而無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，我執如山，惡業似海，煩惱焰猛熾然相續，纏繞不捨，相貌醜惡，驚怖憂惱，恒非安隱。又如虛空遍一切處，惑業苦惱，隨逐有情，恒不捨離無處不有，繫縛有情不令出離。又如世間邪見執我，堅固難拔，僻執繫縛，恒無暫捨，苦惱逼迫，暴惡纏縛，損害艱辛，無怙無依，輪轉生死，周遍一切如火焚燒，受種種苦而無窮盡。

「又此我執，顛倒虛妄，愚暗迷亂，或執星辰、或計五根、或執意根，妄為究竟，歸依奉事，而求解脫。由妄執著，我能造因亦能受果；由斯增長身心苦惱，而非遠離地獄輪轉酸楚疼痛，堅執勇猛，纏繞相續，愚迷造作諸不善業；而非悔恨，思惟方便了悟果因，遠離過非，趣求解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又此我執，顛倒虛妄，愚暗迷亂，或執星辰、或計五根、或執意根，妄為究竟，歸依奉事，而求解脫。由妄執著，我能造因亦能受果；由斯增長身心苦惱，而非遠離地獄輪轉酸楚疼痛，堅執勇猛，纏繞相續，愚迷造作諸不善業；而非悔恨，思惟方便了悟果因，遠離過非，趣求解脫。

「比丘應知，若復有人造諸惡業，受報艱辛，處於地獄，乃至劫壞，而非解脫；龍天八部不能守護。所以者何？此諸有情，業繩所牽，受地獄苦。此界壞已，惡業因緣，往於他方餘處受苦，不能遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，若復有人造諸惡業，受報艱辛，處於地獄，乃至劫壞，而非解脫；龍天八部不能守護。所以者何？此諸有情，業繩所牽，受地獄苦。此界壞已，惡業因緣，往於他方餘處受苦，不能遠離。

「若復有人，於父母處起殺害想，而生決定，此罪至重！譬如有人，以利刀劍破壞三界一切眾生，比此猶輕。所以者何？父母恩德，反生冤害，獲罪甚重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，於父母處起殺害想，而生決定，此罪至重！譬如有人，以利刀劍破壞三界一切眾生，比此猶輕。所以者何？父母恩德，反生冤害，獲罪甚重。

「若復有人，破僧和合、殺阿羅漢、出佛身血，此罪最重！獲報無間受苦相續，殘害怖畏，治罰恒時；思惟方便，無暫止息；鐵毒火炬，苦𭮂無窮，非法纏縛，破壞恐怖，恒常無斷。顛倒愚迷，不能遠離苦澁之果，由此因緣，煩惱業牽，輪迴生死不得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，破僧和合、殺阿羅漢、出佛身血，此罪最重！獲報無間受苦相續，殘害怖畏，治罰恒時；思惟方便，無暫止息；鐵毒火炬，苦𭮂無窮，非法纏縛，破壞恐怖，恒常無斷。顛倒愚迷，不能遠離苦澁之果，由此因緣，煩惱業牽，輪迴生死不得解脫。

「比丘應知，染欲、妄語應生厭離，悔恨思惟，伏除、棄捨，止息貪愛。勿作是想，何況執著、造作彼業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，染欲、妄語應生厭離，悔恨思惟，伏除、棄捨，止息貪愛。勿作是想，何況執著、造作彼業。

「是故，比丘！煩惱暴惡、邪見顛倒，汝應破壞。於諸惡趣，捨離彼業及愚癡等，趣求無上。最勝無邊，二空智慧，利益有情，不令墮落地獄鬼畜，焚燒諸苦，受種種等非愛之果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，比丘！煩惱暴惡、邪見顛倒，汝應破壞。於諸惡趣，捨離彼業及愚癡等，趣求無上。最勝無邊，二空智慧，利益有情，不令墮落地獄鬼畜，焚燒諸苦，受種種等非愛之果。

「若復有人，尊重佛僧及諸經典，恭敬供養，歌頌稱讚。以此因緣，遠離塵垢及諸繫縛業等諸障，獲報安樂，恒生善趣，初、中、後善，遠離苦惱，安樂長時相續無間。棄捨垢染及諸煩惱，愚迷醉亂伏除不起，止息輪迴解脫諸有，乃至究竟而證轉依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，尊重佛僧及諸經典，恭敬供養，歌頌稱讚。以此因緣，遠離塵垢及諸繫縛業等諸障，獲報安樂，恒生善趣，初、中、後善，遠離苦惱，安樂長時相續無間。棄捨垢染及諸煩惱，愚迷醉亂伏除不起，止息輪迴解脫諸有，乃至究竟而證轉依。」

於是佛告諸比丘言：「若復有人虛詐妄語，誑惑世間，希求財利，養活身命及奴馬等。以此因緣，命終之後必墮地獄受焚燒苦，猛焰熾然相續無間，苦惱燒煮而無窮盡。彼獲如是暴惡之苦，皆由業牽，不得遠離地獄諸苦。譬如羂索繫縛有情，令不自在；此業亦爾，能縛有情墮落猛火，焚燒身體、手足、骨髓，皆如火聚，內外亦然，苦惱無量。彼大地獄，周匝四門，復有四角，各各焚燒；膿血糞穢，種種治罰，眾多苦具，皆悉煙焰，俱時火然，相續無斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛告諸比丘言：「若復有人虛詐妄語，誑惑世間，希求財利，養活身命及奴馬等。以此因緣，命終之後必墮地獄受焚燒苦，猛焰熾然相續無間，苦惱燒煮而無窮盡。彼獲如是暴惡之苦，皆由業牽，不得遠離地獄諸苦。譬如羂索繫縛有情，令不自在；此業亦爾，能縛有情墮落猛火，焚燒身體、手足、骨髓，皆如火聚，內外亦然，苦惱無量。彼大地獄，周匝四門，復有四角，各各焚燒；膿血糞穢，種種治罰，眾多苦具，皆悉煙焰，俱時火然，相續無斷。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「愚迷諸有情， 貪財行虛誑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愚迷諸有情， 貪財行虛誑，

地獄業所牽， 焚燒受諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄業所牽， 焚燒受諸苦。

亦如諸毒藥， 自飲還自害； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如諸毒藥， 自飲還自害；

造業亦復然， 似影恒隨逐； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造業亦復然， 似影恒隨逐；

又如出火木， 生火能自害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如出火木， 生火能自害。

苦果隨惡因， 自作應自受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦果隨惡因， 自作應自受。」

佛告比丘：「若復有人於境起貪，應作觀想，可以對治。若於珍寶起於貪欲，如火輪想及破壞想。世間貪愛無量無邊，由斯觀想皆悉遠離。貪著世間，如冤家想；見於海水，作漂淪想；見於刀劍，滅煩惱想；降雲雨時，作普益想；見諸佛時，作解脫想；見國王時，起尊重想；見父母時，起親愛想；起慳貪時，如毒藥想；見眷屬時，暫止息想；趣圓寂時，起平等想；持淨戒時，起光明想；見金寶時，起破壞想；見破戒者，起救護想；財散失時，非究竟想；住三界時，如牢獄想；見日輪時，起智慧想；修靜慮時，求功德想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「若復有人於境起貪，應作觀想，可以對治。若於珍寶起於貪欲，如火輪想及破壞想。世間貪愛無量無邊，由斯觀想皆悉遠離。貪著世間，如冤家想；見於海水，作漂淪想；見於刀劍，滅煩惱想；降雲雨時，作普益想；見諸佛時，作解脫想；見國王時，起尊重想；見父母時，起親愛想；起慳貪時，如毒藥想；見眷屬時，暫止息想；趣圓寂時，起平等想；持淨戒時，起光明想；見金寶時，起破壞想；見破戒者，起救護想；財散失時，非究竟想；住三界時，如牢獄想；見日輪時，起智慧想；修靜慮時，求功德想。

「比丘應知，於他財物矯設諸行，虛誑盜取。以此為因，墮於地獄，種種苦惱焚燒其身，支體破裂，恒處黑暗無有光明；愚迷覆心，恒不捨離，無少安樂，遠離涅槃；一報終盡，復墮鬼畜，常困飢渴，勞役疲乏，眾苦逼迫而無窮盡；若生人中，乏少資財，欲心熾盛，處人卑賤，勞苦相續，時無暫息。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，於他財物矯設諸行，虛誑盜取。以此為因，墮於地獄，種種苦惱焚燒其身，支體破裂，恒處黑暗無有光明；愚迷覆心，恒不捨離，無少安樂，遠離涅槃；一報終盡，復墮鬼畜，常困飢渴，勞役疲乏，眾苦逼迫而無窮盡；若生人中，乏少資財，欲心熾盛，處人卑賤，勞苦相續，時無暫息。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「虛誑盜他財， 三塗苦自受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛誑盜他財， 三塗苦自受，

飢渴恒相續， 眾苦無休息； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飢渴恒相續， 眾苦無休息；

愚迷覆智慧， 光明恒遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚迷覆智慧， 光明恒遠離，

輪迴惡趣中， 業盡方能出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪迴惡趣中， 業盡方能出。」

爾時，佛告諸比丘言：「若復有人，於諸順情妙觸之境，而起染著，恒非捨離，應作堅硬苦澁等想；無常敗壞，體不究竟，如電、如夢，自性非有，於諸妙觸皆悉遠離。比丘應知於諸欲境，勿起愛著；及諸世間，過去、未來所有可愛，染欲塵境應當捨離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸比丘言：「若復有人，於諸順情妙觸之境，而起染著，恒非捨離，應作堅硬苦澁等想；無常敗壞，體不究竟，如電、如夢，自性非有，於諸妙觸皆悉遠離。比丘應知於諸欲境，勿起愛著；及諸世間，過去、未來所有可愛，染欲塵境應當捨離。」