妙法聖念處經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法聖念處經卷第一

大宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊在大眾中，天人圍遶，瞻仰尊顏，目不暫捨。時，諸大眾即於佛前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊在大眾中，天人圍遶，瞻仰尊顏，目不暫捨。時，諸大眾即於佛前，而說偈言：

「歸命一切智， 三界第一尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命一切智， 三界第一尊，

敷演微妙音， 廣利諸群生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敷演微妙音， 廣利諸群生。」

爾時，世尊告諸大眾，即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸大眾，即說頌曰：

「若有諸眾生， 不殺施無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有諸眾生， 不殺施無畏，

慈心能忍辱， 端嚴壽無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心能忍辱， 端嚴壽無比。

若於有情所， 如同父母想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於有情所， 如同父母想，

能離不與取， 智慧福無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能離不與取， 智慧福無量。

若行善身業， 離欲心堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行善身業， 離欲心堅固，

不觀女妙色， 解脫諸惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不觀女妙色， 解脫諸惡趣。

世間應遠離， 解脫忻可證， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間應遠離， 解脫忻可證，

似金礦覆藏， 體性本清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 似金礦覆藏， 體性本清淨。

煩惱不能伏， 上妙觸生愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱不能伏， 上妙觸生愛，

善惡事不分， 浮生苦最大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善惡事不分， 浮生苦最大。

苦樂猶心起， 得失事亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦樂猶心起， 得失事亦然，

善惡友離合， 因果理無偏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善惡友離合， 因果理無偏。

降伏諸根亂， 平等心要行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏諸根亂， 平等心要行，

利益諸有情， 是名苾芻行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益諸有情， 是名苾芻行。

沙門、婆羅門， 煩惱伏應斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門、婆羅門， 煩惱伏應斷，

智慧修增長， 令心不散亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧修增長， 令心不散亂，

涅槃理須證， 諸苦應遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃理須證， 諸苦應遠離，

勤發正見心， 佛說此難比！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤發正見心， 佛說此難比！

解脫諸輪迴， 須彌愛不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫諸輪迴， 須彌愛不動，

等彼栴檀香， 甘露味無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等彼栴檀香， 甘露味無比。

雖獲上供養， 嬌奢耶妙衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖獲上供養， 嬌奢耶妙衣，

貪愛不染著， 知足心歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪愛不染著， 知足心歡喜。

如草被火焚， 了知不究竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如草被火焚， 了知不究竟，

供養興福慧， 水火不能侵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養興福慧， 水火不能侵。

白業真智果， 河水終無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白業真智果， 河水終無盡，

不貪諸境界， 佛說苾芻行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不貪諸境界， 佛說苾芻行。

樂求種種智， 相應恒現前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂求種種智， 相應恒現前，

了達真實法， 不墮諸輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達真實法， 不墮諸輪迴。

若人求白法， 令心不散亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人求白法， 令心不散亂，

惠施諸境界， 劫火不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惠施諸境界， 劫火不能壞。

無明諸有本， 輪迴從此生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明諸有本， 輪迴從此生，

煩惱勤伏除， 真正牟尼行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱勤伏除， 真正牟尼行。

樂行於忍辱， 端嚴離冤害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂行於忍辱， 端嚴離冤害，

能仁妙相因， 見者心歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能仁妙相因， 見者心歡喜。

林野離憒亂， 愛樂心歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 林野離憒亂， 愛樂心歡喜，

持鉢恒一食， 是名苾芻行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持鉢恒一食， 是名苾芻行。

解脫最安樂， 三塗最為苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫最安樂， 三塗最為苦，

真如離彼此， 思惟不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如離彼此， 思惟不可得。

利他平等業， 柔和常質直， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利他平等業， 柔和常質直，

正行恒相應， 遠離諸邪執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正行恒相應， 遠離諸邪執。

意根樂執著， 意根稱最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意根樂執著， 意根稱最勝，

意根能速疾， 意根能歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意根能速疾， 意根能歡喜。

伽陀演說此， 能作亦能說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽陀演說此， 能作亦能說，

抖擻諸煩惱， 業果善了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 抖擻諸煩惱， 業果善了知。

了知得失事， 能趣妙菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知得失事， 能趣妙菩提，

一切諸有情， 六根中第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸有情， 六根中第一。

林間樂止住， 遠離諸冤賊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 林間樂止住， 遠離諸冤賊，

了知是六根， 正行從此出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知是六根， 正行從此出。

常處等引位， 抖擻諸業障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常處等引位， 抖擻諸業障，

譬如於虛空， 風雲不能染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如於虛空， 風雲不能染。

善護身、口、意， 正見恒相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善護身、口、意， 正見恒相應，

智慧如燈明， 魔眾不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧如燈明， 魔眾不能壞。

不害物名善， 慈悲利益深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不害物名善， 慈悲利益深，

威儀無缺犯， 方住苾芻心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威儀無缺犯， 方住苾芻心。

眼被色境縛， 礙之餘非轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼被色境縛， 礙之餘非轉，

煩惱縛有情， 三界不能出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱縛有情， 三界不能出。

真俗智微妙， 善巧事還希， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真俗智微妙， 善巧事還希，

諸佛同共讚， 運用叵難思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛同共讚， 運用叵難思。

多聞求解脫， 貪、恚不能違， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞求解脫， 貪、恚不能違，

善護身三業， 伏除令不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善護身三業， 伏除令不生。」

爾時，世尊說此偈已，告諸大眾：「若有眾生煩惱纏縛，三界輪迴受諸苦惱，若行十善感果人天，愛樂歡喜。譬如圓月離諸障礙，清淨無比，覩之歡喜；又如柴薪，火能焚燒，如是惡業應當伏除，離於三界生死輪迴，解脫諸苦；又如飛禽得離繫縛，自在無礙。若諸有情不造諸業，出離三界、證二空理，苦惱不侵，貪恚非染，了達輪迴。譬如燈明照了物像，正智相應恒無間斷，離諸邪執，愛樂寂靜，塚間樹下捨離諸惡，親近善友。比丘如是，修出家行，一切可愛諸境界等，不應貪著；不樂房舍，離於貨易及虛妄語，不樂歌舞，捨離憎愛，林中一食；最上菩提常樂趣求，離不與取，持糞掃衣歡喜知足，止住林野寂靜思惟，離散亂想及貪恚等；常行慈心利樂有情，遠離愚闇修習智慧，離煩惱業解脫生死，修八聖道，寂靜現前，破壞一切諸煩惱苦。苾芻如是，應當修習，堅固善根遠離染欲，專心一境愛樂真如；種種智慧增長，圓滿無漏淨法，了知有漏虛幻不實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告諸大眾：「若有眾生煩惱纏縛，三界輪迴受諸苦惱，若行十善感果人天，愛樂歡喜。譬如圓月離諸障礙，清淨無比，覩之歡喜；又如柴薪，火能焚燒，如是惡業應當伏除，離於三界生死輪迴，解脫諸苦；又如飛禽得離繫縛，自在無礙。若諸有情不造諸業，出離三界、證二空理，苦惱不侵，貪恚非染，了達輪迴。譬如燈明照了物像，正智相應恒無間斷，離諸邪執，愛樂寂靜，塚間樹下捨離諸惡，親近善友。比丘如是，修出家行，一切可愛諸境界等，不應貪著；不樂房舍，離於貨易及虛妄語，不樂歌舞，捨離憎愛，林中一食；最上菩提常樂趣求，離不與取，持糞掃衣歡喜知足，止住林野寂靜思惟，離散亂想及貪恚等；常行慈心利樂有情，遠離愚闇修習智慧，離煩惱業解脫生死，修八聖道，寂靜現前，破壞一切諸煩惱苦。苾芻如是，應當修習，堅固善根遠離染欲，專心一境愛樂真如；種種智慧增長，圓滿無漏淨法，了知有漏虛幻不實。」

爾時，佛告諸苾芻言：「若有苾芻，安住梵行，清淨柔和，善修止觀，愛樂靜慮，林間遊戲，遠離諸染，了達迷妄，亦如飛鳥虛空影隨。比丘亦爾，三衣隨身，善修平等，恒思正法伏滅煩惱，智慧相應，趣求見道，乃至彼岸，究竟涅槃。比丘應知，如是觀察，安住歡喜，而於輪迴及老病死，常乃怖畏。如阿蘇囉及餘天眾，歡喜恭敬，獲得上妙僧伽胝鉢，不假餘器；守護梵行不令毀犯，清淨無垢，不著諸味及利養等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸苾芻言：「若有苾芻，安住梵行，清淨柔和，善修止觀，愛樂靜慮，林間遊戲，遠離諸染，了達迷妄，亦如飛鳥虛空影隨。比丘亦爾，三衣隨身，善修平等，恒思正法伏滅煩惱，智慧相應，趣求見道，乃至彼岸，究竟涅槃。比丘應知，如是觀察，安住歡喜，而於輪迴及老病死，常乃怖畏。如阿蘇囉及餘天眾，歡喜恭敬，獲得上妙僧伽胝鉢，不假餘器；守護梵行不令毀犯，清淨無垢，不著諸味及利養等。」

爾時，佛告諸苾芻言：「若諸有情，捨離悲心，我慢放逸，焚燒諸善，難盡諸漏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸苾芻言：「若諸有情，捨離悲心，我慢放逸，焚燒諸善，難盡諸漏。」

爾時，世尊乃說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊乃說偈言：

「若捨悲精進， 無明慢相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若捨悲精進， 無明慢相應，

寂靜不現前， 無由漏除滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜不現前， 無由漏除滅。」

爾時，佛告諸比丘言：「若復有人於諸臥具，上妙細軟，不應愛樂。覺悟無明，迷闇根本，諸惑隨生；謂此無明遍諸染心，彼若無時，應非迷闇，了達諸法，等持靜慮，應盡諸漏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸比丘言：「若復有人於諸臥具，上妙細軟，不應愛樂。覺悟無明，迷闇根本，諸惑隨生；謂此無明遍諸染心，彼若無時，應非迷闇，了達諸法，等持靜慮，應盡諸漏。」

於是佛告諸比丘言：「若欲經行，在於林中寂靜不亂，於諸非法、酒、色等境，不應愛樂。比丘如是，若諸魔眾，由業繫縛，惱亂修善，如人飲毒，自作自受；汝今破戒，行於邪命，煩惱繫縛，墮大地獄受種種苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛告諸比丘言：「若欲經行，在於林中寂靜不亂，於諸非法、酒、色等境，不應愛樂。比丘如是，若諸魔眾，由業繫縛，惱亂修善，如人飲毒，自作自受；汝今破戒，行於邪命，煩惱繫縛，墮大地獄受種種苦。

「比丘當知，行乞食時，若見女人，如毒蛇想；專注一心思惟正法，不求名利及諸妙境，離業繫縛令心平等，不行毀謗。若入聚落，如林野想；乞飲食時，如療病想；起煩惱時，焚燒林想；求妙法時，趣正路想；處床臥時，鹿驚怖想；入諸禪定，遊園觀想；見阿羅漢，作福田想。不樂境界、語言戲論，恒求解脫。國王大臣利益親近，上妙飲食，勿希貪想。施主名利，恒非欺誑，心行方便不起瞋恚。貪樂房舍，親近豪族，如魚樂水，安住不捨，遠離知識，迷背真實，希求虛幻如燈、夢、電，作解脫想。尊重邪道，恒行恭敬，最上真實不能了悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘當知，行乞食時，若見女人，如毒蛇想；專注一心思惟正法，不求名利及諸妙境，離業繫縛令心平等，不行毀謗。若入聚落，如林野想；乞飲食時，如療病想；起煩惱時，焚燒林想；求妙法時，趣正路想；處床臥時，鹿驚怖想；入諸禪定，遊園觀想；見阿羅漢，作福田想。不樂境界、語言戲論，恒求解脫。國王大臣利益親近，上妙飲食，勿希貪想。施主名利，恒非欺誑，心行方便不起瞋恚。貪樂房舍，親近豪族，如魚樂水，安住不捨，遠離知識，迷背真實，希求虛幻如燈、夢、電，作解脫想。尊重邪道，恒行恭敬，最上真實不能了悟。」

爾時，佛告諸比丘言：「應知省覺，愛樂經行，禪定智慧，恒行慈心，趣求最上真實解脫。獲於正見，了達諸法，恒常修習忍辱、精進，捨離貪、恚及諸散亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸比丘言：「應知省覺，愛樂經行，禪定智慧，恒行慈心，趣求最上真實解脫。獲於正見，了達諸法，恒常修習忍辱、精進，捨離貪、恚及諸散亂。」

佛告比丘：「應當愛樂一切有情，憶念憐愍，令離顛倒及諸纏縛，解脫眾苦。苾芻應知，於諸境界，離染侵害。譬如金體，性離塵垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「應當愛樂一切有情，憶念憐愍，令離顛倒及諸纏縛，解脫眾苦。苾芻應知，於諸境界，離染侵害。譬如金體，性離塵垢。

「比丘當知，若至親友及往非親，應離貪、恚，了知損益。若罪非罪，安隱艱辛，方便降伏，為說法要，隨彼利、鈍，聰明、愚昧，導以勝、劣，誡之正說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘當知，若至親友及往非親，應離貪、恚，了知損益。若罪非罪，安隱艱辛，方便降伏，為說法要，隨彼利、鈍，聰明、愚昧，導以勝、劣，誡之正說。

「比丘應知，林間經行，寂處習定，捨離過非，恒樂真如，了信因果，勝、劣差別；遠離諸毒，降伏諸根不起過非，智慧相應令心歡喜，止息毀謗。如海甚深，相應無盡，心意堅固不起疑慮，不貪妙色，聰愍平等；應時善說，欲、色、無色虛妄、真實，不說世間是非語言，遠離過患諸境界等。譬如諸毒及以淤泥，勿令侵害。解脫輪迴，無明遠離，禪定智慧，辯才宣演法義最上，離妄顛倒；一切塵垢不令染污，一切所作皆為利益；於眾僧處，不起違背身、語、意業，離彼纏縛，不求人天；修諸善業，不為名利，趣向涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘應知，林間經行，寂處習定，捨離過非，恒樂真如，了信因果，勝、劣差別；遠離諸毒，降伏諸根不起過非，智慧相應令心歡喜，止息毀謗。如海甚深，相應無盡，心意堅固不起疑慮，不貪妙色，聰愍平等；應時善說，欲、色、無色虛妄、真實，不說世間是非語言，遠離過患諸境界等。譬如諸毒及以淤泥，勿令侵害。解脫輪迴，無明遠離，禪定智慧，辯才宣演法義最上，離妄顛倒；一切塵垢不令染污，一切所作皆為利益；於眾僧處，不起違背身、語、意業，離彼纏縛，不求人天；修諸善業，不為名利，趣向涅槃。

「苾芻應知，恒離惡友不作諸非，常以慈心平等觀察；心意調柔護戒清潔，隨順真實。離妾怖畏，不迷輪迴及諸靜慮，了達無常，空智自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻應知，恒離惡友不作諸非，常以慈心平等觀察；心意調柔護戒清潔，隨順真實。離妾怖畏，不迷輪迴及諸靜慮，了達無常，空智自在。」

梵眾諸天，安住靜慮，趣向涅槃。聽聞妙法，了悟誠實，歡喜踴躍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵眾諸天，安住靜慮，趣向涅槃。聽聞妙法，了悟誠實，歡喜踴躍。

爾時，世尊說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說伽陀曰：

「業果善不善， 所作受決定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「業果善不善， 所作受決定，

自作自纏縛， 如蠶等無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自作自纏縛， 如蠶等無異。

苦澁及甘美， 諸苦并煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦澁及甘美， 諸苦并煩惱，

如影恒隨逐， 飲毒自侵害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如影恒隨逐， 飲毒自侵害。」

爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「若有眾生善修智慧，破煩惱火，安住梵行，愛樂三寶，見聞隨喜，不起貪恚，作解脫想；了達不動，趣向真實，安住最上；離老病死及諸輪迴、煩惱冤家相續不斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告諸比丘：「若有眾生善修智慧，破煩惱火，安住梵行，愛樂三寶，見聞隨喜，不起貪恚，作解脫想；了達不動，趣向真實，安住最上；離老病死及諸輪迴、煩惱冤家相續不斷。」

爾時，世尊告諸比丘：「若於靜處修習梵行，趣自然智，諸天梵眾，恒來親近禮事供養。所以者何？愛樂梵行能壞輪迴，遠離煩惱令心調伏，捨離黑暗及諸冤家，勿令侵害。猶如乾草離火焚燒，捨離煩惱，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘：「若於靜處修習梵行，趣自然智，諸天梵眾，恒來親近禮事供養。所以者何？愛樂梵行能壞輪迴，遠離煩惱令心調伏，捨離黑暗及諸冤家，勿令侵害。猶如乾草離火焚燒，捨離煩惱，亦復如是。」

佛告比丘：「若復有人迷諸境界，恣縱諸根，違背涅槃，心不平等，恒行苦因，邪見纏縛，一切諸惑，不能伏除；廣集資具，貪心熾然最上福田，愚迷障蔽，曾無省悟。若遇法師方便開化，遠離諸惑及貪等染，息除猛焰及離諸觸，趣向最上甘露妙法，安住最上。善友知識，愛樂靜慮，修習智慧，煩惱如山而能破壞。安住淨慧，捨諸愚闇及離輪迴，獲妙果報。聰慧最上，修諸勝行，心意相續。少欲知足，息除邪執，繫縛攀緣悉皆遠離。如魚吞鉤，貪味自縛；有情亦爾，愛樂五欲，恒時不捨，廣興諸業，輪轉生死無有止息，迷昧染因，諸趣差別，無有窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「若復有人迷諸境界，恣縱諸根，違背涅槃，心不平等，恒行苦因，邪見纏縛，一切諸惑，不能伏除；廣集資具，貪心熾然最上福田，愚迷障蔽，曾無省悟。若遇法師方便開化，遠離諸惑及貪等染，息除猛焰及離諸觸，趣向最上甘露妙法，安住最上。善友知識，愛樂靜慮，修習智慧，煩惱如山而能破壞。安住淨慧，捨諸愚闇及離輪迴，獲妙果報。聰慧最上，修諸勝行，心意相續。少欲知足，息除邪執，繫縛攀緣悉皆遠離。如魚吞鉤，貪味自縛；有情亦爾，愛樂五欲，恒時不捨，廣興諸業，輪轉生死無有止息，迷昧染因，諸趣差別，無有窮盡。」

爾時，世尊乃說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊乃說頌曰：

「若人作惡業， 輪迴地獄苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人作惡業， 輪迴地獄苦，

餓鬼及傍生， 淪沒無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餓鬼及傍生， 淪沒無窮盡。

等活與黑繩， 眾合并號叫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等活與黑繩， 眾合并號叫，

燒然極燒然， 阿毘大地獄； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒然極燒然， 阿毘大地獄；

艱辛惡業苦， 刺長十六指， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 艱辛惡業苦， 刺長十六指，

四壁并四門， 悉皆鐵所造。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四壁并四門， 悉皆鐵所造。」

爾時，世尊告諸比丘：「彼諸地獄焰火熾盛，暴惡甚多相續無間，百踰善那難可調伏，形色毛竪甚大怖畏，極惡之聲聞皆酸楚。有情惡業墮此獄時，頭下足上，剎那生彼受種種苦，展轉焚燒，晝夜啼泣出大惡聲；如魚穿炙，皮肉糜爛，遍滿黑暗，心意迷亂。罪人見彼，琰魔羅界大火焚燒，迷亂悶絕。造業同者，處之一獄，人人纏縛，獄卒牽挽，受苦難當而無間斷。若人少智，虛妄造罪，由此輪轉，冤家聚會受地獄苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘：「彼諸地獄焰火熾盛，暴惡甚多相續無間，百踰善那難可調伏，形色毛竪甚大怖畏，極惡之聲聞皆酸楚。有情惡業墮此獄時，頭下足上，剎那生彼受種種苦，展轉焚燒，晝夜啼泣出大惡聲；如魚穿炙，皮肉糜爛，遍滿黑暗，心意迷亂。罪人見彼，琰魔羅界大火焚燒，迷亂悶絕。造業同者，處之一獄，人人纏縛，獄卒牽挽，受苦難當而無間斷。若人少智，虛妄造罪，由此輪轉，冤家聚會受地獄苦。」

時，諸比丘而白佛言：「此琰魔羅受罪之人，云何纏縛，受苦無量？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸比丘而白佛言：「此琰魔羅受罪之人，云何纏縛，受苦無量？」

爾時，佛告諸苾芻言：「此人恒常，毀謗正法，不生信受，因果不了，迷諸地獄不生怖畏，起煩惱火，焚燒諸善。以此業因，墮琰魔界受如是苦，最上火難，而無間斷；瞋恚冤家，愚癡黑暗，隨業而受，業盡方出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸苾芻言：「此人恒常，毀謗正法，不生信受，因果不了，迷諸地獄不生怖畏，起煩惱火，焚燒諸善。以此業因，墮琰魔界受如是苦，最上火難，而無間斷；瞋恚冤家，愚癡黑暗，隨業而受，業盡方出。」

佛告比丘：「若復有人，欺罔虛詐；於他妻女，耽染不捨，纏縛生盲，恒覆光明，不能了悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「若復有人，欺罔虛詐；於他妻女，耽染不捨，纏縛生盲，恒覆光明，不能了悟。」

時，諸比丘復白佛言：「處人卑賤，愚昧無智，復作何因，感果如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸比丘復白佛言：「處人卑賤，愚昧無智，復作何因，感果如是？」

佛告比丘：「此於過去，我慢心高、輕毀賢善、慳貪嫉妬，故受斯報。若復有人，離間彼此及作惡業，由此因緣，墮諸地獄。若生人中，乏少男女，財物散失，知識遠離，命欲終時，顛狂怕怖；眷屬守護，迷諸境界，不能了達。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「此於過去，我慢心高、輕毀賢善、慳貪嫉妬，故受斯報。若復有人，離間彼此及作惡業，由此因緣，墮諸地獄。若生人中，乏少男女，財物散失，知識遠離，命欲終時，顛狂怕怖；眷屬守護，迷諸境界，不能了達。」

爾時，世尊即說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌言：

「自作還自受， 殘害罪有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自作還自受， 殘害罪有情，

暴惡苦器多， 業盡方能免。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暴惡苦器多， 業盡方能免。

世間造諸業， 善不善恒隨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間造諸業， 善不善恒隨，

譬如花有香， 遠近皆相逐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如花有香， 遠近皆相逐。」

爾時，世尊告諸比丘：「譬如飛禽棲止林樹，聚散非恒；父母親族，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘：「譬如飛禽棲止林樹，聚散非恒；父母親族，亦復如是。」

佛告比丘：「若復有人於寂靜處，繫念思惟，修習善業，捨離愚暗，彈竿羂索，暴惡非法；臨命終時，身心無惱離諸驚怖，獲報天上；飲食衣服隨心自在，眷屬宮殿悉皆圓滿，聰明智慧，資具、園林無所乏少，壽命形色圓滿具足。若復有人，自心欺詐誑惑世間，男女眷屬朋友知識，訶罵毀辱廣造諸非；命終之後墮諸惡道，受苦無量；從彼出已，若生人中，貧窮下賤衣食乏少，男女眷屬皆悉厭離；虛妄愚迷，不了因果，貪、瞋等惑，相應無間；於諸善事不曾修習，惡友非法，恒時親近。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「若復有人於寂靜處，繫念思惟，修習善業，捨離愚暗，彈竿羂索，暴惡非法；臨命終時，身心無惱離諸驚怖，獲報天上；飲食衣服隨心自在，眷屬宮殿悉皆圓滿，聰明智慧，資具、園林無所乏少，壽命形色圓滿具足。若復有人，自心欺詐誑惑世間，男女眷屬朋友知識，訶罵毀辱廣造諸非；命終之後墮諸惡道，受苦無量；從彼出已，若生人中，貧窮下賤衣食乏少，男女眷屬皆悉厭離；虛妄愚迷，不了因果，貪、瞋等惑，相應無間；於諸善事不曾修習，惡友非法，恒時親近。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「地獄受諸苦， 焚燒從業生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地獄受諸苦， 焚燒從業生，

人中因苦纏， 皆隨自心造； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中因苦纏， 皆隨自心造；

輪迴三界內， 往來如蟻環， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪迴三界內， 往來如蟻環，

業果互為緣， 相續無窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業果互為緣， 相續無窮盡。」

爾時，世尊說此偈已，告諸苾芻：「若獲聖果，方免輪迴，無所繫屬，自在安樂，業及業果，不能傾動。若復有人起貪、瞋惑及造諸非，墮於地獄，猛焰焚燒，一切身體受種種苦，發聲號哭，思惟方便，不能得脫。如是苦澁，不善之業，愚迷自造；譬如猛火焚燒林野，一切草木無由得免。惡業亦爾，輪迴地獄受諸苦惱，不能遠離。若復有人捨離惡友，不造諸非，了悟因果，離諸疑謗，修習正見，信樂真如，寂靜安樂，遠離輪迴及諸苦惱，最上無比。無相、無為，離妄顛倒，常樂我淨，自在無礙，離諸繫縛，善、不善業，皆悉遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告諸苾芻：「若獲聖果，方免輪迴，無所繫屬，自在安樂，業及業果，不能傾動。若復有人起貪、瞋惑及造諸非，墮於地獄，猛焰焚燒，一切身體受種種苦，發聲號哭，思惟方便，不能得脫。如是苦澁，不善之業，愚迷自造；譬如猛火焚燒林野，一切草木無由得免。惡業亦爾，輪迴地獄受諸苦惱，不能遠離。若復有人捨離惡友，不造諸非，了悟因果，離諸疑謗，修習正見，信樂真如，寂靜安樂，遠離輪迴及諸苦惱，最上無比。無相、無為，離妄顛倒，常樂我淨，自在無礙，離諸繫縛，善、不善業，皆悉遠離。」