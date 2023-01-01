無明羅剎集卷下(集或作經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明羅剎集卷下(集或作經)

失譯人名附秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名附秦錄

菩薩既得六入歸伏，即時尋復觀於名色，知其體相，語名色言：「以汝因緣能生一切眾生大苦，汝宜速迴還汝己業。」名色言：「我不自見己之有過。」菩薩言：「汝今云何不自見過？汝為欺詐體相極惡，由汝因緣能生一切眾生六情。」名色答言：「此事實爾。我猶如樹能生枝葉，既有我故，便能生於六情枝葉。」菩薩言：「我今當以智慧利斧斫汝根本，六情枝葉自然墮落。」名色言：「汝不能殺我，識之強壯肩膊大力常擁護我。而此識種若當不墮名色地中，何緣能生一切眾苦？」菩薩言：「實爾。若識不處母胎住歌羅羅，眾生之身終不生長。識若不住歌羅羅者，此歌羅羅即便散壞，若散壞者何緣而得有眾生身。以此緣故，我今當以智慧之火焚識種子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩既得六入歸伏，即時尋復觀於名色，知其體相，語名色言：「以汝因緣能生一切眾生大苦，汝宜速迴還汝己業。」名色言：「我不自見己之有過。」菩薩言：「汝今云何不自見過？汝為欺詐體相極惡，由汝因緣能生一切眾生六情。」名色答言：「此事實爾。我猶如樹能生枝葉，既有我故，便能生於六情枝葉。」菩薩言：「我今當以智慧利斧斫汝根本，六情枝葉自然墮落。」名色言：「汝不能殺我，識之強壯肩膊大力常擁護我。而此識種若當不墮名色地中，何緣能生一切眾苦？」菩薩言：「實爾。若識不處母胎住歌羅羅，眾生之身終不生長。識若不住歌羅羅者，此歌羅羅即便散壞，若散壞者何緣而得有眾生身。以此緣故，我今當以智慧之火焚識種子。」

菩薩遂便捨於名色，觀察於識而數之言：「汝如幻化體性誑惑，猶如猨猴輕躁不住，亦如掣電不甞暫停；如不調馬不著道路，亦如狂象縱逸難禁。」識言：「誰敢罵辱有為之王？」菩薩言：「是誰錯謬以汝為王，有何體相自稱王耶？」識言：「我以身為城，六入為門。如我今者實是城主，一切諸法皆悉隨從，以我為首，非王如何？」菩薩言：「我於百千劫中磨智慧劍，今當殄滅汝之王位。」識言：「怪哉！我既無過，橫生怨嫌。」菩薩言：「汝云何言橫生怨嫌，而汝能生名色之患，豈非怨乎？」識言：「我與名色實相依有，若無識者則無名色，若無名色復無於識。」菩薩言：「怪哉！名色與識，真為膠固之大親友，一切眾生輪轉根本。」識言：「我於名色實為膠固親怩之友；為於業行之所走使，置我業中不得自在，隨其善惡受五趣形。」菩薩言：「汝為行所使，如此之過原汝須臾。汝雖有過待我明白，今當以慧眼觀察行已，然後徵汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩遂便捨於名色，觀察於識而數之言：「汝如幻化體性誑惑，猶如猨猴輕躁不住，亦如掣電不甞暫停；如不調馬不著道路，亦如狂象縱逸難禁。」識言：「誰敢罵辱有為之王？」菩薩言：「是誰錯謬以汝為王，有何體相自稱王耶？」識言：「我以身為城，六入為門。如我今者實是城主，一切諸法皆悉隨從，以我為首，非王如何？」菩薩言：「我於百千劫中磨智慧劍，今當殄滅汝之王位。」識言：「怪哉！我既無過，橫生怨嫌。」菩薩言：「汝云何言橫生怨嫌，而汝能生名色之患，豈非怨乎？」識言：「我與名色實相依有，若無識者則無名色，若無名色復無於識。」菩薩言：「怪哉！名色與識，真為膠固之大親友，一切眾生輪轉根本。」識言：「我於名色實為膠固親怩之友；為於業行之所走使，置我業中不得自在，隨其善惡受五趣形。」菩薩言：「汝為行所使，如此之過原汝須臾。汝雖有過待我明白，今當以慧眼觀察行已，然後徵汝。」

菩薩即時捨識趣於行所。行即驚惶而作是言：「汝是何人，勇力輕身著不壞鎧，手秉菩提重利之劍？愚癡眾生長寢昏夜計於我所，而能於此恐怖可畏放逸黑暗獨在中行。」菩薩言：「汝受身璅因緣長遠，我於今日究盡觀察，名之悉達。」行即驚言：「從何解達？」菩薩言：「我發堅誓，於往昔時，供養恭敬大釋迦牟尼佛，洗浴與食，行大精進至於今日。從是以來莊嚴功德未曾懈息。」行言：「我觀察汝未久莊嚴。」菩薩言：「莫作是語。我初一阿僧祇劫未得決定，滿二阿僧祇劫方得決定，欲救眾生。」行言：「怪哉！能愛眾生？」菩薩言：「我愛眾生以悲故愛，不以染著而生於愛。如有象群處大林中四邊火起，誰見是厄不生悲愍？時最大象挽於樹枝，以打火滅導道令過得離火難。一切眾生為生、老、病、死火之所圍繞，誰有智者不生悲愍欲令得出？」行言：「汝有悲愍愛於眾生，何故入捨？」菩薩言：「我救眾生未曾有捨！我從識邊觀於生死，諸大過患是汝所作，為斷汝故，故至汝邊。由汝之故，生第二天，為天帝釋愛欲無厭；又由汝故得生梵世，坐蓮華座入禪寂定；乃至次第上至有頂非想之處，壽終下生墮三惡道。如此之事，是汝所為。」行言：「誠如所言，導識王道實我所作。識所行處，我為將護必達所在。」菩薩言：「我以正見之石，磨智慧劍，解汝支節。」行言：「請莫為之！不能補汝疲勞之果。」菩薩言：「何故不補？」行言：「一切結使火燧大苦之母，名為無明。眾惱鄙穢大苦盈集，一切災患是彼所作。汝不徵彼，返欲捉我，將何補乎？」菩薩言：「此無明者為何所在？」行言：「而此無明，大毘舍闍、煩惱羅剎之所圍繞難可降伏。今者住彼愚癡結使諸惡塚間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩即時捨識趣於行所。行即驚惶而作是言：「汝是何人，勇力輕身著不壞鎧，手秉菩提重利之劍？愚癡眾生長寢昏夜計於我所，而能於此恐怖可畏放逸黑暗獨在中行。」菩薩言：「汝受身璅因緣長遠，我於今日究盡觀察，名之悉達。」行即驚言：「從何解達？」菩薩言：「我發堅誓，於往昔時，供養恭敬大釋迦牟尼佛，洗浴與食，行大精進至於今日。從是以來莊嚴功德未曾懈息。」行言：「我觀察汝未久莊嚴。」菩薩言：「莫作是語。我初一阿僧祇劫未得決定，滿二阿僧祇劫方得決定，欲救眾生。」行言：「怪哉！能愛眾生？」菩薩言：「我愛眾生以悲故愛，不以染著而生於愛。如有象群處大林中四邊火起，誰見是厄不生悲愍？時最大象挽於樹枝，以打火滅導道令過得離火難。一切眾生為生、老、病、死火之所圍繞，誰有智者不生悲愍欲令得出？」行言：「汝有悲愍愛於眾生，何故入捨？」菩薩言：「我救眾生未曾有捨！我從識邊觀於生死，諸大過患是汝所作，為斷汝故，故至汝邊。由汝之故，生第二天，為天帝釋愛欲無厭；又由汝故得生梵世，坐蓮華座入禪寂定；乃至次第上至有頂非想之處，壽終下生墮三惡道。如此之事，是汝所為。」行言：「誠如所言，導識王道實我所作。識所行處，我為將護必達所在。」菩薩言：「我以正見之石，磨智慧劍，解汝支節。」行言：「請莫為之！不能補汝疲勞之果。」菩薩言：「何故不補？」行言：「一切結使火燧大苦之母，名為無明。眾惱鄙穢大苦盈集，一切災患是彼所作。汝不徵彼，返欲捉我，將何補乎？」菩薩言：「此無明者為何所在？」行言：「而此無明，大毘舍闍、煩惱羅剎之所圍繞難可降伏。今者住彼愚癡結使諸惡塚間。」

菩薩爾時，從行得知無明處已，發勇猛心往詣其所，而振吼言：「彼結使羅剎、煩惱鬼等！設勝我者，分受罪戮。我若勝彼，必當摧彼諸惱結使惡羅剎等，令其磨滅無有遺餘！」行言：「如汝勇猛有堅精進，入大無畏金剛三昧，解脫之門自為汝開，殄滅無明何足為難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩爾時，從行得知無明處已，發勇猛心往詣其所，而振吼言：「彼結使羅剎、煩惱鬼等！設勝我者，分受罪戮。我若勝彼，必當摧彼諸惱結使惡羅剎等，令其磨滅無有遺餘！」行言：「如汝勇猛有堅精進，入大無畏金剛三昧，解脫之門自為汝開，殄滅無明何足為難。」

菩薩于時，雄猛四顧即擒無明，而詰之言：「汝於今者，豈不住彼煩惱結習諸惡塚間，而居止耶！而此塚間，畏生死者所厭賤處。顛倒塵埃結使猛風，障蔽慧眼使無所見，種種諂曲、疑、悔糞草聚集之處；破戒之屍、五欲死人，支節腐壞狼籍交穢，滿此塚間。覺觀大風吹三毒火，猛炎熾然；惡欲、我慢，掉動不停，揚聲大笑骨聚之中；放逸死屍諸惡律儀，不淨膿血流污其地。三有𤬪㼜坊膩嘶破，斷諸善根。種種破器散壞在地，斷常見髮風吹蓬亂，無慚、無愧弊壞衣納，遍丘墓中。煩惱結害麁澁石沙，九十六種邪見烏鵄，諸惡雕、鷲栖宿塚間。或時復有貪有眾生，狐、狼、野干、狖狸、鼷鼠穴處塚間。復有戒取，如被兀樹枝葉摧落枯朽塚間。復有非法斷事破床置于塚間。或時復有投淵赴火、臥棘刺上，種種苦行如爆熾火焚燒塚間。或時復有自恃色力，及以命財、憍慢污穢盈集塚間。或有嫌恨、怨嫉棘刺充滿塚間。或時復有惡覺觀蠅壞於善根，不淨疽蟲臭穢污辱集在死屍。或有五蓋煩惱怨賊遊止塚間，或有計我及以我所，諸呪術師集在塚間。復有異見種種邪論，如狐梟鵄發大惡聲叫呼塚間。復有羅剎捉愛羂𭫵，或有羅剎持睡眠杵喜樂五欲，而復手秉三歧利叉，種種不善眾雜惡色，猖狂大喚、諠呼強笑無怖畏心。或有羅剎搖頭動體瞋目唱叫，騰踊、跳擲、叱吒、拍髀，或嘯、或歌、或時戲舞。瞋恚羅剎、俠怨羅剎、小惡重報羅剎、卒暴羅剎、貪嫉羅剎，慢、慢慢、我慢、不如慢、邪慢、大慢，欲非法、欲貪、惡貪，如是凶險結使煩惱諸大羅剎，不可稱數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩于時，雄猛四顧即擒無明，而詰之言：「汝於今者，豈不住彼煩惱結習諸惡塚間，而居止耶！而此塚間，畏生死者所厭賤處。顛倒塵埃結使猛風，障蔽慧眼使無所見，種種諂曲、疑、悔糞草聚集之處；破戒之屍、五欲死人，支節腐壞狼籍交穢，滿此塚間。覺觀大風吹三毒火，猛炎熾然；惡欲、我慢，掉動不停，揚聲大笑骨聚之中；放逸死屍諸惡律儀，不淨膿血流污其地。三有𤬪㼜坊膩嘶破，斷諸善根。種種破器散壞在地，斷常見髮風吹蓬亂，無慚、無愧弊壞衣納，遍丘墓中。煩惱結害麁澁石沙，九十六種邪見烏鵄，諸惡雕、鷲栖宿塚間。或時復有貪有眾生，狐、狼、野干、狖狸、鼷鼠穴處塚間。復有戒取，如被兀樹枝葉摧落枯朽塚間。復有非法斷事破床置于塚間。或時復有投淵赴火、臥棘刺上，種種苦行如爆熾火焚燒塚間。或時復有自恃色力，及以命財、憍慢污穢盈集塚間。或有嫌恨、怨嫉棘刺充滿塚間。或時復有惡覺觀蠅壞於善根，不淨疽蟲臭穢污辱集在死屍。或有五蓋煩惱怨賊遊止塚間，或有計我及以我所，諸呪術師集在塚間。復有異見種種邪論，如狐梟鵄發大惡聲叫呼塚間。復有羅剎捉愛羂𭫵，或有羅剎持睡眠杵喜樂五欲，而復手秉三歧利叉，種種不善眾雜惡色，猖狂大喚、諠呼強笑無怖畏心。或有羅剎搖頭動體瞋目唱叫，騰踊、跳擲、叱吒、拍髀，或嘯、或歌、或時戲舞。瞋恚羅剎、俠怨羅剎、小惡重報羅剎、卒暴羅剎、貪嫉羅剎，慢、慢慢、我慢、不如慢、邪慢、大慢，欲非法、欲貪、惡貪，如是凶險結使煩惱諸大羅剎，不可稱數。」

菩薩到於眾結塚間，見此無明種種過惡，覆於慧眼障蓋身原，令諸眾生不見四諦，墜墮惡趣復作此言：「是無明者，於生死曠路而作導首，能然生、老、病、死之火大聚，是諸煩惱結業之母。閉涅槃門，開眾惡趣，能作大形，彌綸三界遍一切處。放逸大頭，疑結廣額，幻惑醜面，邪念疱鼻，邪見之目、莫眼童子，四到掣電，伺怨報惡，多毛耽耳，欺誑詐偽，深廣邃眉；瞋恚忿戾以為利牙，貪欲醜惡作上麁脣，嫉妬䫃弊返脣下垂，邪命諂曲虛假矯稱；貪嗜利養以為利齒，六十二見以為其髮，三愛饕餮以為長咽，八邪疣㾽以為肩臂，諸惡律儀以為長爪；忍受結業以為兩乳，不知厭足、𮌨脹洪大以為其腹，睡悔深黑以為其臍，多欲貪愛以為陰尻，十八諸界以為兩髀，非法欲、惡欲以為兩膝，我見、人見以為脚足；無慚大象、垢穢濕皮以為衣服，無愧青惡污膩麁褐以為其被，坐結使床，眾結羅剎以為侍從處。彼煩惱諸惡羅剎，大眾之中雖有千舌說其過罪不能令盡。又見無明羅剎，死封印輪在傍旋轉，世間智人見而振悚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩到於眾結塚間，見此無明種種過惡，覆於慧眼障蓋身原，令諸眾生不見四諦，墜墮惡趣復作此言：「是無明者，於生死曠路而作導首，能然生、老、病、死之火大聚，是諸煩惱結業之母。閉涅槃門，開眾惡趣，能作大形，彌綸三界遍一切處。放逸大頭，疑結廣額，幻惑醜面，邪念疱鼻，邪見之目、莫眼童子，四到掣電，伺怨報惡，多毛耽耳，欺誑詐偽，深廣邃眉；瞋恚忿戾以為利牙，貪欲醜惡作上麁脣，嫉妬䫃弊返脣下垂，邪命諂曲虛假矯稱；貪嗜利養以為利齒，六十二見以為其髮，三愛饕餮以為長咽，八邪疣㾽以為肩臂，諸惡律儀以為長爪；忍受結業以為兩乳，不知厭足、𮌨脹洪大以為其腹，睡悔深黑以為其臍，多欲貪愛以為陰尻，十八諸界以為兩髀，非法欲、惡欲以為兩膝，我見、人見以為脚足；無慚大象、垢穢濕皮以為衣服，無愧青惡污膩麁褐以為其被，坐結使床，眾結羅剎以為侍從處。彼煩惱諸惡羅剎，大眾之中雖有千舌說其過罪不能令盡。又見無明羅剎，死封印輪在傍旋轉，世間智人見而振悚。」

菩薩爾時，倍加精進，獲得增上一心定意。發大喜踊，尋時，次第清淨心生，得不動地。堅立之脚即趣無明羅剎之所，到無惱地平正之處。除諸瞋忿、嫌恨毒心棘刺沙石。八法塵土慈雨灌注，以灑于地生諸善根，清茂軟草善根安樂。以為二足、四攝之法，堅持於足與眾超異。以定左手，總六十二見之大亂髮；以智右手，拔於利劍。以諸眾生不請之心，大師子吼高聲唱言：「我於無量佛所積集善法，以大乘車誓度一切，無量劫中精進之果，今以成就！一切眾生為生死大火之所焚燒，我今應當為其除滅，摧伏結賊，斷諸行脈，為出世道拔其險難！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩爾時，倍加精進，獲得增上一心定意。發大喜踊，尋時，次第清淨心生，得不動地。堅立之脚即趣無明羅剎之所，到無惱地平正之處。除諸瞋忿、嫌恨毒心棘刺沙石。八法塵土慈雨灌注，以灑于地生諸善根，清茂軟草善根安樂。以為二足、四攝之法，堅持於足與眾超異。以定左手，總六十二見之大亂髮；以智右手，拔於利劍。以諸眾生不請之心，大師子吼高聲唱言：「我於無量佛所積集善法，以大乘車誓度一切，無量劫中精進之果，今以成就！一切眾生為生死大火之所焚燒，我今應當為其除滅，摧伏結賊，斷諸行脈，為出世道拔其險難！」

無明羅剎聞是吼聲，宣調戲臂大笑而言：「大梵天王、摩醯首羅、毘紐、帝釋、四天、日、月、星辰，悉皆屈膝來在我前，為我制控。婆藪仙、婆藪憂留掘婆梨，如是等無量諸仙，各以智德望出我界，然其皆為我所迷惑不知出徑。一切眾生我皆上著生死輪上，輪迴有中使不自在，如是之事悉我所作。是何嬰愚不自籌量而捉我髮？然諸人、天、阿修羅一切眾生，以我勇壯耗擾不停。汝為是誰？輕速躁疾來至我所，在於我前而大哮吼？善根發起如日初出，是我昔來未甞聞覩。一切眾生無知所盲，汝之慧眼開視分明，鑒察微妙乃如是乎。誰於生死苦惱之海大波浪中，卒教津濟令到彼岸？一切凡愚處於邪徑，誰為引導忽示正道？誰於無明大黑闇中，欻然慧炬顯照幽冥？我之教命，三界之中咸皆承順無能違者。諸仙外道一切悉皆甘樂，我界摩醯首羅、大梵天等，以我之力生於常想。是誰無畏最勝之人，有大膽勇而不懼我，敢捉我髮！善哉，善哉！而汝今者，必定從於佛種中生，正觀之力無比功德大悲為體，必是菩薩悲救眾生。其德尊嚴如須彌山王，除此勝人一切世間無敢舉手捉我髮者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明羅剎聞是吼聲，宣調戲臂大笑而言：「大梵天王、摩醯首羅、毘紐、帝釋、四天、日、月、星辰，悉皆屈膝來在我前，為我制控。婆藪仙、婆藪憂留掘婆梨，如是等無量諸仙，各以智德望出我界，然其皆為我所迷惑不知出徑。一切眾生我皆上著生死輪上，輪迴有中使不自在，如是之事悉我所作。是何嬰愚不自籌量而捉我髮？然諸人、天、阿修羅一切眾生，以我勇壯耗擾不停。汝為是誰？輕速躁疾來至我所，在於我前而大哮吼？善根發起如日初出，是我昔來未甞聞覩。一切眾生無知所盲，汝之慧眼開視分明，鑒察微妙乃如是乎。誰於生死苦惱之海大波浪中，卒教津濟令到彼岸？一切凡愚處於邪徑，誰為引導忽示正道？誰於無明大黑闇中，欻然慧炬顯照幽冥？我之教命，三界之中咸皆承順無能違者。諸仙外道一切悉皆甘樂，我界摩醯首羅、大梵天等，以我之力生於常想。是誰無畏最勝之人，有大膽勇而不懼我，敢捉我髮！善哉，善哉！而汝今者，必定從於佛種中生，正觀之力無比功德大悲為體，必是菩薩悲救眾生。其德尊嚴如須彌山王，除此勝人一切世間無敢舉手捉我髮者。」

菩薩答言：「汝之所說實為真正。我自昔來修諸善行，皆為救濟一切眾生，如汝所說言菩薩者，我即是也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩答言：「汝之所說實為真正。我自昔來修諸善行，皆為救濟一切眾生，如汝所說言菩薩者，我即是也！」

無明曰：「大心眾生！汝智不動，決定救他，怨親平等悉為一味，如盛熾火燋然生葉。汝今慧火燋然於我，亦復如是。汝今堅正，我從汝教終不敢違。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明曰：「大心眾生！汝智不動，決定救他，怨親平等悉為一味，如盛熾火燋然生葉。汝今慧火燋然於我，亦復如是。汝今堅正，我從汝教終不敢違。」

菩薩言：「我以苦、空、無常、無我所印之處，遣汝速去不得疑滯！」菩薩說此印已，無明羅剎將、諸煩惱、諸惡軍眾，逃竄走入九十六種邪論之中，其所居止住愚癡心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩言：「我以苦、空、無常、無我所印之處，遣汝速去不得疑滯！」菩薩說此印已，無明羅剎將、諸煩惱、諸惡軍眾，逃竄走入九十六種邪論之中，其所居止住愚癡心。

菩薩爾時，廣集種種道品資糧，無師獨悟滅於無明，是故眾人應修六度廣集善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩爾時，廣集種種道品資糧，無師獨悟滅於無明，是故眾人應修六度廣集善法。

「能善觀察聖所說， 後獲大樂解深義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能善觀察聖所說， 後獲大樂解深義。

我昔曾聞有盲人， 在空空中弄木杵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔曾聞有盲人， 在空空中弄木杵，

杵端衝屋著蜂窠， 盲聞蜂聲逃出避。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杵端衝屋著蜂窠， 盲聞蜂聲逃出避。

空中有驢被蜂螫， 驢被毒痛出墮淵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中有驢被蜂螫， 驢被毒痛出墮淵。

淵中惡龍懷忿恚， 起大雲雷雨大雹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淵中惡龍懷忿恚， 起大雲雷雨大雹，

於空聚落下霹靂。 聚中惡鬼極瞋忿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於空聚落下霹靂。 聚中惡鬼極瞋忿，

遍於國界雨大火。 世界眾生火所逼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍於國界雨大火。 世界眾生火所逼，

皆共逃走入大河。 河底水中羅剎宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆共逃走入大河。 河底水中羅剎宮，

噉諸眾生血精氣， 諸入河者至彼宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 噉諸眾生血精氣， 諸入河者至彼宮，

極受苦毒入迴覆， 復入石山唯一孔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極受苦毒入迴覆， 復入石山唯一孔。

眾生出孔入大海， 海水醎苦消肌體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生出孔入大海， 海水醎苦消肌體，

叫喚大哭稱父母， 諸神誰能拔濟我？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 叫喚大哭稱父母， 諸神誰能拔濟我？」

時海渚中有神馬王，常食自然成熟糧米，肥壯翹陸。聞諸眾生受苦惱聲，馬王唱言：「誰於今者欲度彼岸到閻浮提？」諸墮水人皆舉右手而作是言：「度我，度我！」馬王即時奮迅身體，八萬四千諸毛森然俱長，挽捉毛者皆得脫苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時海渚中有神馬王，常食自然成熟糧米，肥壯翹陸。聞諸眾生受苦惱聲，馬王唱言：「誰於今者欲度彼岸到閻浮提？」諸墮水人皆舉右手而作是言：「度我，度我！」馬王即時奮迅身體，八萬四千諸毛森然俱長，挽捉毛者皆得脫苦。

以何義故引如此喻？言盲人者，喻於一切眾生無明，蜂喻於行，驢喻於識，驢墮淵者喻識墮名色，空聚落者喻於六情，雹霹靂者喻六情中無常患害，惡鬼者即喻於觸，雨火者喻於諸受，投入河者即喻於愛，水中羅剎食人精氣者喻於四取，入迴覆者喻於三有，大石孔者即喻於生，言大海者喻於老、死、憂、悲眾苦。神馬王者，喻佛以善功德，正志堅實肥大之身，以正念定八萬四千諸善之毛，為諸眾生起悲愍心。一切眾生皆受大苦，為生所生，為老所老，為死所死。然諸眾生不知方便求出要路，諸佛於中引接眾生令得離苦。能乘馬者，即是行人乘於法輪，憍陳如等五比丘，夜舍等五人；及諸豪貴長者子五十人，賢邑眾等六十人，優樓頻螺、迦葉兄弟千人，舍利弗、大目連等二百五十人，頻婆娑羅王等八萬四千人，於最末後須拔陀羅，乃至遺法八萬四千諸深法藏，若有眾生得聞一句一偈之者，一切皆得與大涅槃而作因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何義故引如此喻？言盲人者，喻於一切眾生無明，蜂喻於行，驢喻於識，驢墮淵者喻識墮名色，空聚落者喻於六情，雹霹靂者喻六情中無常患害，惡鬼者即喻於觸，雨火者喻於諸受，投入河者即喻於愛，水中羅剎食人精氣者喻於四取，入迴覆者喻於三有，大石孔者即喻於生，言大海者喻於老、死、憂、悲眾苦。神馬王者，喻佛以善功德，正志堅實肥大之身，以正念定八萬四千諸善之毛，為諸眾生起悲愍心。一切眾生皆受大苦，為生所生，為老所老，為死所死。然諸眾生不知方便求出要路，諸佛於中引接眾生令得離苦。能乘馬者，即是行人乘於法輪，憍陳如等五比丘，夜舍等五人；及諸豪貴長者子五十人，賢邑眾等六十人，優樓頻螺、迦葉兄弟千人，舍利弗、大目連等二百五十人，頻婆娑羅王等八萬四千人，於最末後須拔陀羅，乃至遺法八萬四千諸深法藏，若有眾生得聞一句一偈之者，一切皆得與大涅槃而作因緣。