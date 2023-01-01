十二緣生祥瑞經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二緣生祥瑞經卷下

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

【圖：T16p0847_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T16p0847_01.gif】

注云：「有支順轉，積日逆流，黑白月餘，如經廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 注云：「有支順轉，積日逆流，黑白月餘，如經廣說。」

爾時眾會，無量人天，白世尊言：「烏鳥鳴吟，時來不定，如何了知？願佛演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾會，無量人天，白世尊言：「烏鳥鳴吟，時來不定，如何了知？願佛演說。」

爾時世尊告諸大眾：「若復有人，於十二支，審諦觀察，了知憂喜。若無明支日，烏鳴於右，妻女見喜；烏鳴在左，行人必來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸大眾：「若復有人，於十二支，審諦觀察，了知憂喜。若無明支日，烏鳴於右，妻女見喜；烏鳴在左，行人必來。

「於行支日，右鳴安吉、左鳴獲財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於行支日，右鳴安吉、左鳴獲財。

「於識支日，右鳴所望必得遂意；左鳴所望皆不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於識支日，右鳴所望必得遂意；左鳴所望皆不成就。

「於名色支，右鳴得財、左鳴囹圄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於名色支，右鳴得財、左鳴囹圄。

「於六入支，右鳴驚怖、左鳴諍訟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於六入支，右鳴驚怖、左鳴諍訟。

「於觸支日，右鳴驚怖、左鳴家人至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於觸支日，右鳴驚怖、左鳴家人至。

「於受支日，右鳴稱意；左鳴獲信，散失財物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於受支日，右鳴稱意；左鳴獲信，散失財物。

「於愛支日，右鳴安樂、左獲善信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於愛支日，右鳴安樂、左獲善信。

「於取支日，右鳴苦辛、左獲安吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於取支日，右鳴苦辛、左獲安吉。

「於有支日，右鳴人問、左鳴安吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於有支日，右鳴人問、左鳴安吉。

「於生支日，右鳴所求和合遂意；左鳴得信，財物破散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於生支日，右鳴所求和合遂意；左鳴得信，財物破散。

「於老死支，右鳴無患；左鳴破壞、財物少許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於老死支，右鳴無患；左鳴破壞、財物少許。」

爾時世尊告眾會言：「若復有人，於無明支，烏鳴北方，必獲來信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告眾會言：「若復有人，於無明支，烏鳴北方，必獲來信。

「於行支日，烏鳴北方，有喜事獲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於行支日，烏鳴北方，有喜事獲。

「於識支日，鳴北安吉，諧和遂意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於識支日，鳴北安吉，諧和遂意。

「於名色支，北方鳴時，聞悅意事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於名色支，北方鳴時，聞悅意事。

「於六入支，烏鳴北方，獲路遠事，財寶去遙，必非和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於六入支，烏鳴北方，獲路遠事，財寶去遙，必非和合。

「於觸支日，烏鳴北方，有諍訟起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於觸支日，烏鳴北方，有諍訟起。

「受支日鳴，北方安吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受支日鳴，北方安吉。

「愛支北鳴，遠離繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛支北鳴，遠離繫縛。

「取支北鳴，卒事獲信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取支北鳴，卒事獲信。

「有支北鳴，衣物必獲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有支北鳴，衣物必獲。

「生支北鳴，人來問事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生支北鳴，人來問事。

「老死北鳴，一切安吉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「老死北鳴，一切安吉。」

時諸大眾白世尊言：「心齶上眴，云何了知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾白世尊言：「心齶上眴，云何了知？」

爾時世尊告大眾曰：「若復有人，於十二支，憶念不忘，悉皆了達。若無明支，齶上眴動，大聖者至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告大眾曰：「若復有人，於十二支，憶念不忘，悉皆了達。若無明支，齶上眴動，大聖者至。

「行支日眴，家長安和。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行支日眴，家長安和。

「識支齶眴，聖者必來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「識支齶眴，聖者必來。

「名色支眴，多獲財物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名色支眴，多獲財物。

「六入支眴，心起煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六入支眴，心起煩惱。

「觸支齶眴，適意慶快。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觸支齶眴，適意慶快。

「受支日眴，有驚怖事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受支日眴，有驚怖事。

「愛支日眴，增長家財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛支日眴，增長家財。

「取支日眴，中一人夭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取支日眴，中一人夭。

「有支日眴，聖者來至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有支日眴，聖者來至。

「生支日眴，盜賊必至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生支日眴，盜賊必至。

「老死支眴，家內和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「老死支眴，家內和合。

「若復有人，觀十二支，了知憂喜。於無明支，心上眴動，諍訟煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，觀十二支，了知憂喜。於無明支，心上眴動，諍訟煩惱。

「行支日眴，獲於財物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行支日眴，獲於財物。

「識支心眴，有驚怖事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「識支心眴，有驚怖事。

「名色心眴，父母歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名色心眴，父母歡喜。

「六入支眴，於所求事，和合現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六入支眴，於所求事，和合現前。

「觸支心眴，父母驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觸支心眴，父母驚怖。

「受支心眴，南行禳之，乃可宜吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受支心眴，南行禳之，乃可宜吉。

「愛支心眴，獲大憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛支心眴，獲大憂惱。

「取支心眴，有惡人至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取支心眴，有惡人至。

「有支心眴，有憂悲事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有支心眴，有憂悲事。

「生支心眴，必大怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生支心眴，必大怖畏。

「老死支日心上眴動，老者必卒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「老死支日心上眴動，老者必卒。」

爾時大眾復白佛言：「此十二支，有此祥瑞，於日用事，未能了知，復云何行，唯願宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾復白佛言：「此十二支，有此祥瑞，於日用事，未能了知，復云何行，唯願宣說。」

爾時世尊告大眾言：「若復有人，於無明支及行支日，聚會筵設、修飾田宅、問事見貴、洗頭等吉；澡浴作衣，宜勿用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告大眾言：「若復有人，於無明支及行支日，聚會筵設、修飾田宅、問事見貴、洗頭等吉；澡浴作衣，宜勿用之。

「於行支日，求事聽法、習學弧矢、收伏冤賊、澡浴親貴、皆宜善用；洗頭有患，作衣退敗，慎勿用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於行支日，求事聽法、習學弧矢、收伏冤賊、澡浴親貴、皆宜善用；洗頭有患，作衣退敗，慎勿用之。

「於識支日，王受灌頂、伏冤收軍、修營聚落、州府舍宅、成就皆吉，洗髮咽項、造衣宜用；澡浴驚怖，切宜慎之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於識支日，王受灌頂、伏冤收軍、修營聚落、州府舍宅、成就皆吉，洗髮咽項、造衣宜用；澡浴驚怖，切宜慎之。

「若名色支，諸所作事、及常住事、剃除髮爪、財物收藏、皆善宜用；洗頭色變，澡浴驚怖，若作衣時，獲喜速破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若名色支，諸所作事、及常住事、剃除髮爪、財物收藏、皆善宜用；洗頭色變，澡浴驚怖，若作衣時，獲喜速破。

「六入支日，王受灌頂、修治聚落、圓滿成就、他人勿拜、遷動新宅、財物遠離、收護獲罪；若澡浴時，父母驚怖，若洗頭時，名稱無怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六入支日，王受灌頂、修治聚落、圓滿成就、他人勿拜、遷動新宅、財物遠離、收護獲罪；若澡浴時，父母驚怖，若洗頭時，名稱無怖。

「於觸支日，作善不成、惡事害人、罪犯速成。於取支日，一切所為、父母驚怖、澡浴作衣、愛人非久，必有血光，作衣未浴，宜勿著之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於觸支日，作善不成、惡事害人、罪犯速成。於取支日，一切所為、父母驚怖、澡浴作衣、愛人非久，必有血光，作衣未浴，宜勿著之。

「於受支日，所求事喜、交易布施、修治精舍、吉慶宜用；洗頭驚怖，獲不遂意，若作衣時，所希非難，宜對友人著之前吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於受支日，所求事喜、交易布施、修治精舍、吉慶宜用；洗頭驚怖，獲不遂意，若作衣時，所希非難，宜對友人著之前吉。

「於愛支日，資具珍寶、宜收護吉；輕微急速行用大憂，洗頭髮敗，作衣滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於愛支日，資具珍寶、宜收護吉；輕微急速行用大憂，洗頭髮敗，作衣滿足。

「於取支日，小兒剃髮、所為輕事、皆宜用之；師度弟子、剃除髭髮、服藥和合、送客嫁娶、吉慶富貴、澡浴獲財、作衣逢喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於取支日，小兒剃髮、所為輕事、皆宜用之；師度弟子、剃除髭髮、服藥和合、送客嫁娶、吉慶富貴、澡浴獲財、作衣逢喜。

「於有支日，結識交友、及一切事、諍訟遠離，洗頭勿用，作衣澡浴，皆宜吉慶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於有支日，結識交友、及一切事、諍訟遠離，洗頭勿用，作衣澡浴，皆宜吉慶。

「於生支日，修飾舍宅及鞍馬庫藏、見貴臣主、皆吉宜用；澡浴遠行，亦宜用之，及洗頭喜，作衣非久，宜當日著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於生支日，修飾舍宅及鞍馬庫藏、見貴臣主、皆吉宜用；澡浴遠行，亦宜用之，及洗頭喜，作衣非久，宜當日著。

「老死支日，所起惡事、富者財散、作於利益及論義事、遠離諸非、洗頭速獲、飲食多美、澡浴心惱、作衣長久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「老死支日，所起惡事、富者財散、作於利益及論義事、遠離諸非、洗頭速獲、飲食多美、澡浴心惱、作衣長久。」

於是眾會白世尊言：「足眴地動，烏吟犬吠，油火鼠傷，善惡未了，願為演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是眾會白世尊言：「足眴地動，烏吟犬吠，油火鼠傷，善惡未了，願為演說。」

爾時世尊告大眾言：「若復有人，於十二支，憶念審察，當知善惡。所以者何？於無明支日，足眴有喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告大眾言：「若復有人，於十二支，憶念審察，當知善惡。所以者何？於無明支日，足眴有喜。

「於行支日，足眴主事不吉勿用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於行支日，足眴主事不吉勿用。

「識支名色，此日諍論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「識支名色，此日諍論。

「六入支日，足眴人卒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六入支日，足眴人卒。

「觸、受、愛支，此三足眴，諍論事起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觸、受、愛支，此三足眴，諍論事起。

「於取支日，足眴人卒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於取支日，足眴人卒。

「於有支日，足眴獲衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於有支日，足眴獲衣。

「生支足眴，賊難病怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生支足眴，賊難病怖。

「老死支日，若足眴時，獲悲惱事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「老死支日，若足眴時，獲悲惱事。

「復次，觀察十二有支，於無明支日，足眴動時，有劫盜至；家犬吠時，人來問遠；衣燒無事；若鼠嚙衣，危難來至；若有烏鳴，家人來問；衣油污時，人卒獲信；若地動時，王恩普降。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，觀察十二有支，於無明支日，足眴動時，有劫盜至；家犬吠時，人來問遠；衣燒無事；若鼠嚙衣，危難來至；若有烏鳴，家人來問；衣油污時，人卒獲信；若地動時，王恩普降。

「於行支日，足眴動時宜出行吉；若犬吠時，有少王事；若有烏鳴，善信必至；及見血光、衣燒獲喜；鼠嚙衣時，獲大富貴；衣油污時，財物多獲；若地動時，飢饉劫殺，外國來侵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於行支日，足眴動時宜出行吉；若犬吠時，有少王事；若有烏鳴，善信必至；及見血光、衣燒獲喜；鼠嚙衣時，獲大富貴；衣油污時，財物多獲；若地動時，飢饉劫殺，外國來侵。

「於識支日，足眴動時，有非人至；有犬吠時，有賊盜至，及獲財物；有烏鳴吟，諍訟事起；若衣燒時，而有所得；若鼠咬衣，財失却得；油污衣時，父母驚怖；有地動時，二王吞併。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於識支日，足眴動時，有非人至；有犬吠時，有賊盜至，及獲財物；有烏鳴吟，諍訟事起；若衣燒時，而有所得；若鼠咬衣，財失却得；油污衣時，父母驚怖；有地動時，二王吞併。

「名色支日，足眴獲財，不求自至；犬吠人卒；若烏鳴吟，有愛人至；衣鼠傷時，財失却來；衣燒有喜；衣若油污，大人思念；有地動時，有冤賊起，除剪國靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名色支日，足眴獲財，不求自至；犬吠人卒；若烏鳴吟，有愛人至；衣鼠傷時，財失却來；衣燒有喜；衣若油污，大人思念；有地動時，有冤賊起，除剪國靜。

「六入支日，若足眴時，友人遠至，家長安吉；犬吠諍訟；烏鳴人來，作和合事；鼠傷衣服，有人水沒而卒；若衣燒損，諍訟獲財；衣若油污，有驚怖事；有地動時，老者卒矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六入支日，若足眴時，友人遠至，家長安吉；犬吠諍訟；烏鳴人來，作和合事；鼠傷衣服，有人水沒而卒；若衣燒損，諍訟獲財；衣若油污，有驚怖事；有地動時，老者卒矣。

「於觸支日，若足眴時，喜事得聞；家犬吠時，盜賊來至；烏鳴驚怖；衣鼠損時，獲於財物；衣火傷時，表於人卒；衣油污時，獲眷屬喜；地動諍論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於觸支日，若足眴時，喜事得聞；家犬吠時，盜賊來至；烏鳴驚怖；衣鼠損時，獲於財物；衣火傷時，表於人卒；衣油污時，獲眷屬喜；地動諍論。

「於受支日，足眴動時，出行宜吉；家犬吠時，有聖者至；衣鼠傷時，必得見主；衣火傷時，有少事起；油污衣時，得不可意；有地動時，遠信必至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於受支日，足眴動時，出行宜吉；家犬吠時，有聖者至；衣鼠傷時，必得見主；衣火傷時，有少事起；油污衣時，得不可意；有地動時，遠信必至。

「於愛支日，足眴獲財；犬非時吠，必有瞋訟；若烏鳴吟，聞於子信；鼠傷衣時，必有人卒；火傷衣時，得於財物；衣油污時，有吉慶事；有地動時，冤賊必起，及有使命，從東而來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於愛支日，足眴獲財；犬非時吠，必有瞋訟；若烏鳴吟，聞於子信；鼠傷衣時，必有人卒；火傷衣時，得於財物；衣油污時，有吉慶事；有地動時，冤賊必起，及有使命，從東而來。

「於取支日，足眴獲罪，人卒有信；犬非時吠，有諍訟事；烏鳴吟時，有眷屬卒；衣鼠傷時，有飢饉至；衣火損時，必有所獲；衣油污時，散失財物；有地動時，即外處來侵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於取支日，足眴獲罪，人卒有信；犬非時吠，有諍訟事；烏鳴吟時，有眷屬卒；衣鼠傷時，有飢饉至；衣火損時，必有所獲；衣油污時，散失財物；有地動時，即外處來侵。

「於有支日，足眴動時，賊來聞信；犬吠非時，土地不寧；若烏鳴吟，必獲於財；衣鼠傷時，家賊必至；衣火損時，獲美飲食；衣油有喜，地動豐熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於有支日，足眴動時，賊來聞信；犬吠非時，土地不寧；若烏鳴吟，必獲於財；衣鼠傷時，家賊必至；衣火損時，獲美飲食；衣油有喜，地動豐熟。

「於生支日，足眴動時，遠乘速至；犬非時吠，有喜悅事；烏鳴吟時，無事安和；鼠傷衣服，廣得財物；火損衣時，什物增長；衣油污時，有喜必來；若地動時，有軍兵至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於生支日，足眴動時，遠乘速至；犬非時吠，有喜悅事；烏鳴吟時，無事安和；鼠傷衣服，廣得財物；火損衣時，什物增長；衣油污時，有喜必來；若地動時，有軍兵至。

「老死支日，足眴動時，諍論事虛；犬吠非時，友人遠至；烏鳴吟時，有諍訟事；衣鼠損時，財物散失；火傷衣時，有囹圄難；衣油點染，諍論事至；有地動時，難處東方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「老死支日，足眴動時，諍論事虛；犬吠非時，友人遠至；烏鳴吟時，有諍訟事；衣鼠損時，財物散失；火傷衣時，有囹圄難；衣油點染，諍論事至；有地動時，難處東方。」

爾時世尊復告大眾：「若復有人，於此緣生十二有支，思念不忘，必能了遠憂喜等事。若無明支日，宜護財物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告大眾：「若復有人，於此緣生十二有支，思念不忘，必能了遠憂喜等事。若無明支日，宜護財物。

「於行支日，收捨財物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於行支日，收捨財物。

「於識支日，宜學藝能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於識支日，宜學藝能。

「名色支日，為眷屬吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名色支日，為眷屬吉。

「六入支日，結識事吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六入支日，結識事吉。

「若觸支日，宜破冤事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若觸支日，宜破冤事。

「於受支日，宜嫁娶事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於受支日，宜嫁娶事。

「於愛支日，奉王命事行禁非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於愛支日，奉王命事行禁非法。

「於取支日，宜知上事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於取支日，宜知上事。

「老死支日，起非法業，正行勿用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「老死支日，起非法業，正行勿用。」

時諸大眾白世尊言：「此十二支，於卜問時，云何行之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾白世尊言：「此十二支，於卜問時，云何行之？」

爾時世尊告眾會言：「若復有人，於無明支日，欲求卜問，獲於財物、鞍馬皆吉、眷屬聚會、不永勿用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告眾會言：「若復有人，於無明支日，欲求卜問，獲於財物、鞍馬皆吉、眷屬聚會、不永勿用。

「於行支日，宜卜問事，出行食飲、思子念友、說法皆吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於行支日，宜卜問事，出行食飲、思子念友、說法皆吉。

「於識支日，若卜問時，事勿動喜、結識知友、不起煩惱、事說成就、災難息除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於識支日，若卜問時，事勿動喜、結識知友、不起煩惱、事說成就、災難息除。

「名色支日，若卜問時，有怖煩惱、事散遍普、骨肉離別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名色支日，若卜問時，有怖煩惱、事散遍普、骨肉離別。

「六入支日，行卜問時，獲財禮事、及妻室悅、女男分貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六入支日，行卜問時，獲財禮事、及妻室悅、女男分貴。

「於觸支日，卜問有諍，賊怖憂惱、非理患難、眷屬不和。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於觸支日，卜問有諍，賊怖憂惱、非理患難、眷屬不和。

「於受支日，求卜問事，多獲財寶、飲食衣物、妻室悅意、莊嚴具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於受支日，求卜問事，多獲財寶、飲食衣物、妻室悅意、莊嚴具足。

「於愛支日，求卜問事，心思搆畫、虛妄所求、皆非成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於愛支日，求卜問事，心思搆畫、虛妄所求、皆非成就。

「於取支日，求卜問事，見者歡喜、稱讚護持、座兼所乘、財獲多喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於取支日，求卜問事，見者歡喜、稱讚護持、座兼所乘、財獲多喜。

「於有支日，求卜問事，獲怖王法、破壞憂惱、骨肉離散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於有支日，求卜問事，獲怖王法、破壞憂惱、骨肉離散。

「於生支日，求卜問事，獲大財物、一切諧和、圓滿成就、朋友歡喜、珍重稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於生支日，求卜問事，獲大財物、一切諧和、圓滿成就、朋友歡喜、珍重稱讚。

「於老死支，求卜問事，虛妄善惡、破壞星散、無有精華、事虛大憂、貪瞋數起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於老死支，求卜問事，虛妄善惡、破壞星散、無有精華、事虛大憂、貪瞋數起。」

爾時世尊，說是法已，告諸大眾：「若復有人，審諦觀察十二緣生，了達善惡憂喜得失，應畫轉輪圖寫分明；謂從無明，乃至老死，月日分位，次第羅列，鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞犬豕，十二相狀，本形輪轉，次第為人解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，說是法已，告諸大眾：「若復有人，審諦觀察十二緣生，了達善惡憂喜得失，應畫轉輪圖寫分明；謂從無明，乃至老死，月日分位，次第羅列，鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞犬豕，十二相狀，本形輪轉，次第為人解說。」

時諸大眾，聞佛所說，踊躍歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾，聞佛所說，踊躍歡喜，信受奉行。