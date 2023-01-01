十二緣生祥瑞經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二緣生祥瑞經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊，在大眾中，結跏趺坐。時諸大眾，恭敬圍繞，瞻仰如來，即於佛前，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊，在大眾中，結跏趺坐。時諸大眾，恭敬圍繞，瞻仰如來，即於佛前，而說頌曰：

「頂禮佛德海， 真實正遍知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂禮佛德海， 真實正遍知，

過去及未來， 敷演緣生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去及未來， 敷演緣生法。

世間虛妄見， 顛倒苦沈淪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間虛妄見， 顛倒苦沈淪，

煩惱業無邊， 願佛為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱業無邊， 願佛為宣說。」

爾時眾會，無量百千，若人若天，而白佛言：「今此大眾，及於未來，樂聞深法，唯願演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾會，無量百千，若人若天，而白佛言：「今此大眾，及於未來，樂聞深法，唯願演說。」

爾時世尊告諸大眾：「善哉，善哉！應當諦聽，今為汝說。諸善男子！若欲了達，十二緣生吉祥瑞應，謂從無明乃至老死，輪轉次第，於十二月，各生祥瑞，而乃有異。始十月乃至九月，又從一日乃至十五，試於祥瑞，快樂憂苦，其事非一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸大眾：「善哉，善哉！應當諦聽，今為汝說。諸善男子！若欲了達，十二緣生吉祥瑞應，謂從無明乃至老死，輪轉次第，於十二月，各生祥瑞，而乃有異。始十月乃至九月，又從一日乃至十五，試於祥瑞，快樂憂苦，其事非一。

「諸善男子，此十二支，始從寶沙(十)麼洗(月)：一日無明、二日老死、三日生支、四日有支、五日取支、六日愛支、七日受支、八日觸支、九日六入、十日名色、十一識支、十二行支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子，此十二支，始從寶沙(十)麼洗(月)：一日無明、二日老死、三日生支、四日有支、五日取支、六日愛支、七日受支、八日觸支、九日六入、十日名色、十一識支、十二行支。

「又從麼佉(十一)麼洗(月)：一日行支、二日無明、三日老死、四日生支、五日有支、六日取支、七日愛支、八日受支、九日觸支、十日六入、十一名色、十二識支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又從麼佉(十一)麼洗(月)：一日行支、二日無明、三日老死、四日生支、五日有支、六日取支、七日愛支、八日受支、九日觸支、十日六入、十一名色、十二識支。

「又從叵囉虞(二合)那(十二)麼洗(月)：一日識支、二日行支、三日無明、四日老死、五日生支、六日有支、七日取支、八日愛支、九日受支、十日觸支、十一六入、十二名色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又從叵囉虞(二合)那(十二)麼洗(月)：一日識支、二日行支、三日無明、四日老死、五日生支、六日有支、七日取支、八日愛支、九日受支、十日觸支、十一六入、十二名色。

「又從載怛囉(二合)(正)麼洗(月)：一日名色、二日識支、三日行支、四日無明、五日老死、六日生支、七日有支、八日取支、九日愛支、十日受支、十一觸支、十二六入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又從載怛囉(二合)(正)麼洗(月)：一日名色、二日識支、三日行支、四日無明、五日老死、六日生支、七日有支、八日取支、九日愛支、十日受支、十一觸支、十二六入。

「又從吠(無每反)舍佉(二)麼洗(月)：一日六入、二日名色、三日識支、四日行支、五日無明、六日老死、七日生支、八日有支、九日取支、十日愛支、十一受支、十二觸支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又從吠(無每反)舍佉(二)麼洗(月)：一日六入、二日名色、三日識支、四日行支、五日無明、六日老死、七日生支、八日有支、九日取支、十日愛支、十一受支、十二觸支。

「又從𡁠(仁祭反)瑟吒(二合)(三)麼洗(月)：一日觸支、二日六入、三日名色、四日識支、五日行支、六日無明、七日老死、八日生支、九日有支、十日取支、十一愛支、十二受支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又從𡁠(仁祭反)瑟吒(二合)(三)麼洗(月)：一日觸支、二日六入、三日名色、四日識支、五日行支、六日無明、七日老死、八日生支、九日有支、十日取支、十一愛支、十二受支。

「又從阿(引)沙(引)姹(四)麼洗(月)：一日受支、二日觸支、三日六入、四日名色、五日識支、六日行支、七日無明、八日老死、九日生支、十日有支、十一取支、十二愛支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又從阿(引)沙(引)姹(四)麼洗(月)：一日受支、二日觸支、三日六入、四日名色、五日識支、六日行支、七日無明、八日老死、九日生支、十日有支、十一取支、十二愛支。

「又從室囉(二合引)嚩那(五)麼洗(月)：一日愛支、二日受支、三日觸支、四日六入、五日名色、六日識支、七日行支、八日無明、九日老死、十日生支、十一有支、十二取支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又從室囉(二合引)嚩那(五)麼洗(月)：一日愛支、二日受支、三日觸支、四日六入、五日名色、六日識支、七日行支、八日無明、九日老死、十日生支、十一有支、十二取支。

「又從婆(引)捺囉(二合)婆捺(六)麼洗(月)：一日取支、二日愛支、三日受支、四日觸支、五日六入、六日名色、七日識支、八日行支、九日無明、十日老死、十一生支、十二有支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又從婆(引)捺囉(二合)婆捺(六)麼洗(月)：一日取支、二日愛支、三日受支、四日觸支、五日六入、六日名色、七日識支、八日行支、九日無明、十日老死、十一生支、十二有支。

「又從阿濕嚩(二合)喻若(七)麼洗(月)：一日有支、二日取支、三日愛支、四日受支、五日觸支、六日六入、七日名色、八日識支、九日行支、十日無明、十一老死、十二生支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又從阿濕嚩(二合)喻若(七)麼洗(月)：一日有支、二日取支、三日愛支、四日受支、五日觸支、六日六入、七日名色、八日識支、九日行支、十日無明、十一老死、十二生支。

「又從迦哩底(二合)迦(八)麼洗(月)：一日生支、二日有支、三日取支、四日愛支、五日受支、六日觸支、七日六入、八日名色、九日識支、十日行支、十一無明、十二老死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又從迦哩底(二合)迦(八)麼洗(月)：一日生支、二日有支、三日取支、四日愛支、五日受支、六日觸支、七日六入、八日名色、九日識支、十日行支、十一無明、十二老死。

「又從麼(引)陵誐(二合)尸哩沙(二合)(九)麼洗(月)：一日老死、二日生支、三日有支、四日取支、五日愛支、六日受支、七日觸支、八日六入、九日名色、十日識支、十一行支、十二無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又從麼(引)陵誐(二合)尸哩沙(二合)(九)麼洗(月)：一日老死、二日生支、三日有支、四日取支、五日愛支、六日受支、七日觸支、八日六入、九日名色、十日識支、十一行支、十二無明。

「每月十三，亦如三日；每月十四，四日同之；十五、五日，准理亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「每月十三，亦如三日；每月十四，四日同之；十五、五日，准理亦然。」

【圖：T16p0845_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T16p0845_01.gif】

注云：「有支順轉，積日逆流，黑白月餘，如經廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 注云：「有支順轉，積日逆流，黑白月餘，如經廣說。」

爾時世尊，告諸大眾：「若復有人，於十二支，審諦觀察，憶念不忘，了知憂喜。若無明支，此日生時，於第九日，及第九月、九年有難。若非命盡，快樂有財、眷屬不和、無病多言、壽八十一，卒於行日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，告諸大眾：「若復有人，於十二支，審諦觀察，憶念不忘，了知憂喜。若無明支，此日生時，於第九日，及第九月、九年有難。若非命盡，快樂有財、眷屬不和、無病多言、壽八十一，卒於行日。

「行日生子，第八日、月，八年有難。若非命終，獲大富貴、兄弟唯二、命長少病、德行知法、朋友眾多、工巧藝能、壽八十八，卒於識日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行日生子，第八日、月，八年有難。若非命終，獲大富貴、兄弟唯二、命長少病、德行知法、朋友眾多、工巧藝能、壽八十八，卒於識日。

「識日生子，第五日、月，五年有難。若非命終，僂儸勇猛、恒乏財寶、見者歡喜、壽六十四，卒於名色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「識日生子，第五日、月，五年有難。若非命終，僂儸勇猛、恒乏財寶、見者歡喜、壽六十四，卒於名色。

「名色日生，第六日、月，九年、十年，逢於難事。若非命盡，少病多冤、有子短壽、貧乏恐怖、得後富貴、愛樂惠施、壽年八十，卒於六入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名色日生，第六日、月，九年、十年，逢於難事。若非命盡，少病多冤、有子短壽、貧乏恐怖、得後富貴、愛樂惠施、壽年八十，卒於六入。

「六入日生，於第五日，三、四月內，八年、十年，逢於災難。若非壽盡，憎嫉多病、貧乏勇銳、愛味慳貪、壽六十四，觸日而卒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六入日生，於第五日，三、四月內，八年、十年，逢於災難。若非壽盡，憎嫉多病、貧乏勇銳、愛味慳貪、壽六十四，觸日而卒。

「觸日生子，第二、五日，三、九月內，九年有難。若非命終，疾患恒時、巧言知法、賊姦我見、有財妬色、壽六十四，卒於受日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觸日生子，第二、五日，三、九月內，九年有難。若非命終，疾患恒時、巧言知法、賊姦我見、有財妬色、壽六十四，卒於受日。

「受日生子，二日、十日，於二、八月，八年有難。若非命終，恒大居尊、富貴勝善、二妻多財、工巧藝能、壽命六十，卒於愛日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受日生子，二日、十日，於二、八月，八年有難。若非命終，恒大居尊、富貴勝善、二妻多財、工巧藝能、壽命六十，卒於愛日。

「愛日生子，於第十日，第三、五月，九年有難。若非命盡，豪富第一、子孫眾多、少病多冤、壽六十四，卒於取日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛日生子，於第十日，第三、五月，九年有難。若非命盡，豪富第一、子孫眾多、少病多冤、壽六十四，卒於取日。

「生於取日，第九日內，二、八、九月，九年有難。若非命盡，輕慢難降、朋友暴惡、多積冤家、為非犯戒、壽六十四，有日乃卒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生於取日，第九日內，二、八、九月，九年有難。若非命盡，輕慢難降、朋友暴惡、多積冤家、為非犯戒、壽六十四，有日乃卒。

「生於有日，至第九日，二月、八月，九年有難。若非命盡，貪他妻女、寡睡豪族、處長主軍、壽命六十，生支日卒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生於有日，至第九日，二月、八月，九年有難。若非命盡，貪他妻女、寡睡豪族、處長主軍、壽命六十，生支日卒。

「子育生支，於第五日，九月、九年、十年有難。若非命盡，富貴多病、護國崇德、壽年七十，老死日卒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「子育生支，於第五日，九月、九年、十年有難。若非命盡，富貴多病、護國崇德、壽年七十，老死日卒。

「老死日生，於第二日，第九月內，九年有難。若非壽盡，愚癡迷亂、貪瞋盜賊、聰慧性利、眷屬和順、冤家眾多、壽六十四、無明支卒，已上比試，祥瑞事訖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「老死日生，於第二日，第九月內，九年有難。若非壽盡，愚癡迷亂、貪瞋盜賊、聰慧性利、眷屬和順、冤家眾多、壽六十四、無明支卒，已上比試，祥瑞事訖。」

爾時世尊告諸大眾：「若復有人，無明日病，是夜叉難，應善護持，第五夜差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸大眾：「若復有人，無明日病，是夜叉難，應善護持，第五夜差。

「行日得病，於第三日、七日有難，第二夜差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行日得病，於第三日、七日有難，第二夜差。

「識日得病，第五日難，第七夜差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「識日得病，第五日難，第七夜差。

「名色日病，於第三日、五日有難，即於彼夜，死活不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名色日病，於第三日、五日有難，即於彼夜，死活不定。

「六入日病，於第三日、四日有難，第十夜差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六入日病，於第三日、四日有難，第十夜差。

「觸日得病，第三日難，第八日起，恒患長命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觸日得病，第三日難，第八日起，恒患長命。

「受日得病，第五日難，第九日起，十箇月患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受日得病，第五日難，第九日起，十箇月患。

「愛日得病，於第八日、十日有難，第十九日死活不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛日得病，於第八日、十日有難，第十九日死活不定。

「取日得患，當日有難，第十日卒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取日得患，當日有難，第十日卒。

「有日得患，至第三日、九日有難，恒患不差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有日得患，至第三日、九日有難，恒患不差。

「生支日患，五日有難，第八日起，至十二日，有難得差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生支日患，五日有難，第八日起，至十二日，有難得差。

「老死支患，至第三日、七日有難，彼起得差。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「老死支患，至第三日、七日有難，彼起得差。」

爾時世尊告大眾言：「若復有人於出行時，觀十二支應知善惡。無明日行，東去安樂平善速迴，南行諍訟獲所求事，西方行時聞不可意，北方得聞順美愛聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告大眾言：「若復有人於出行時，觀十二支應知善惡。無明日行，東去安樂平善速迴，南行諍訟獲所求事，西方行時聞不可意，北方得聞順美愛聲。

「行支日出，東去平善得迴無滯，南去憂惱安樂得迴，西去路獲豐足飲食，北去平善安樂得迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行支日出，東去平善得迴無滯，南去憂惱安樂得迴，西去路獲豐足飲食，北去平善安樂得迴。

「識日東行，途路苦辛，南方行時，得迴本處，西行諍訟，所獲虛耗，北行獲利，本處得迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「識日東行，途路苦辛，南方行時，得迴本處，西行諍訟，所獲虛耗，北行獲利，本處得迴。

「名色東行，吉祥富貴，南方行時，百事圓滿，西方行時，皆遂所求，北方出行，途路苦辛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名色東行，吉祥富貴，南方行時，百事圓滿，西方行時，皆遂所求，北方出行，途路苦辛。

「六入東行，獲於財利，南行吉祥，遂意得迴，西方行時，所願具足，一切成就，北方行時，所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六入東行，獲於財利，南行吉祥，遂意得迴，西方行時，所願具足，一切成就，北方行時，所求皆得。

「觸日東行，財物散失，南行安樂，西方行時，諍訟驚怖，北方速迴，增長財利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觸日東行，財物散失，南行安樂，西方行時，諍訟驚怖，北方速迴，增長財利。

「受日東行，憂惱驚怖，過去得免，南方行時，驚怖諍訟，西方行時，人卒聞信，北方行時，獲利遂意，聞信不悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受日東行，憂惱驚怖，過去得免，南方行時，驚怖諍訟，西方行時，人卒聞信，北方行時，獲利遂意，聞信不悅。

「愛支日行，東方得財，南行利寡，本處速迴，西方行時，人卒獲信，北方遂意，自在快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛支日行，東方得財，南行利寡，本處速迴，西方行時，人卒獲信，北方遂意，自在快樂。

「取日行時，東行驚怖，途路苦辛，南行安樂，西方行時，微少怖畏，北方行時，所求皆獲，速迴本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取日行時，東行驚怖，途路苦辛，南行安樂，西方行時，微少怖畏，北方行時，所求皆獲，速迴本處。

「有支東行，辛苦怖畏，南方出行，速達本處，獲利遂意，西方出行，諸事增長，本處速達，北方得利，本處速迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有支東行，辛苦怖畏，南方出行，速達本處，獲利遂意，西方出行，諸事增長，本處速達，北方得利，本處速迴。

「生支東行，得財破壞，南行稱意，西方行時，得達本處，北行獲財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生支東行，得財破壞，南行稱意，西方行時，得達本處，北行獲財。

「老死東行，速疾得迴，南方行時，得聞愛言，西行怕怖，北方行時，安樂本處，平善得迴，出行已訖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「老死東行，速疾得迴，南方行時，得聞愛言，西行怕怖，北方行時，安樂本處，平善得迴，出行已訖。」

時諸大眾，復白佛言：「世有盜賊，云何了知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾，復白佛言：「世有盜賊，云何了知？」

爾時世尊，告大眾言：「若欲了知劫盜等事，應當審諦十二有支。諸善男子！若無明日，賊來北方財物散失，舍東來入賊心毒害，彼賊髮少住處不遠，至九日內，決定得財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，告大眾言：「若欲了知劫盜等事，應當審諦十二有支。諸善男子！若無明日，賊來北方財物散失，舍東來入賊心毒害，彼賊髮少住處不遠，至九日內，決定得財。

「行支日盜，相貌赤黃，著衣故舊，彼盜獲罪，若來東方，自雪其事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行支日盜，相貌赤黃，著衣故舊，彼盜獲罪，若來東方，自雪其事。

「若識支盜，人出自舍，黃赤髮少，外說人聞，財物却得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若識支盜，人出自舍，黃赤髮少，外說人聞，財物却得。

「名色支日，賊二兄弟面形髮黑，內一人醜，白頭工巧，至二十一，財寶却得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名色支日，賊二兄弟面形髮黑，內一人醜，白頭工巧，至二十一，財寶却得。

「六入日盜，出於自舍，形色黃赤，妬惡大目，近水路來，藏之舍近住處眷屬，至第二日，得失疑惑，財物不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六入日盜，出於自舍，形色黃赤，妬惡大目，近水路來，藏之舍近住處眷屬，至第二日，得失疑惑，財物不定。

「觸支日盜，出於自舍，形長髮黑，數來歡喜，癡常似哭，若有諍競，財物却得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觸支日盜，出於自舍，形長髮黑，數來歡喜，癡常似哭，若有諍競，財物却得。

「受支日盜，聚落中來，內有一人，家犬色黑，至二十日，賊決定獲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受支日盜，聚落中來，內有一人，家犬色黑，至二十日，賊決定獲。

「愛支日盜，彼人西來，別聚落住，形長見喜，家犬足黑，同人諍競，談論彼人，決定非虛，取支日獲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛支日盜，彼人西來，別聚落住，形長見喜，家犬足黑，同人諍競，談論彼人，決定非虛，取支日獲。

「取支日盜，從南方來，內一人諍，其事談說，財決定得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取支日盜，從南方來，內一人諍，其事談說，財決定得。

「有支日盜，從東而來，辭辯僂儸，姦詐多疑，自眷屬說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有支日盜，從東而來，辭辯僂儸，姦詐多疑，自眷屬說。

「生支日盜，三人同行，二人外來，一人自親，速疾求之，財寶却得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生支日盜，三人同行，二人外來，一人自親，速疾求之，財寶却得。

「老死支盜，從北方來，形首皆修，齒缺首白，至二十五日，財物却獲，說賊盜竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「老死支盜，從北方來，形首皆修，齒缺首白，至二十五日，財物却獲，說賊盜竟。」

爾時眾會，俱白佛言：「支分眴動，其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾會，俱白佛言：「支分眴動，其事云何？」

佛告大眾：「若復有人，欲知此事，應當審諦十二緣生，了知未來所有憂喜，決定非虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾：「若復有人，欲知此事，應當審諦十二緣生，了知未來所有憂喜，決定非虛。

「復有男女，於無明支，左目眴時，父母驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有男女，於無明支，左目眴時，父母驚怖。

「行支左眴，有喜遂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行支左眴，有喜遂心。

「識支左眴，於所求事，和合稱意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「識支左眴，於所求事，和合稱意。

「若名色支，左目眴動，獲於財物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若名色支，左目眴動，獲於財物。

「六入支日，左目眴時，父母不悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六入支日，左目眴時，父母不悅。

「觸支日眴，必有諍論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觸支日眴，必有諍論。

「受支日眴，於所求事，和合遂意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受支日眴，於所求事，和合遂意。

「於愛支日，左目瞬時，有骨肉來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於愛支日，左目瞬時，有骨肉來。

「若取支日，左目眴時，所求皆獲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若取支日，左目眴時，所求皆獲。

「有支日眴，諍論事起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有支日眴，諍論事起。

「若生支日，左目眴動，得遠音信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若生支日，左目眴動，得遠音信。

「於老死支，左目眴時，一切所求，和合如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於老死支，左目眴時，一切所求，和合如意。

「若復有人，觀察十二，皆悉了知。於無明支，右目眴動，父母驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，觀察十二，皆悉了知。於無明支，右目眴動，父母驚怖。

「於行支日，右目眴時，於一切事，皆獲遂意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於行支日，右目眴時，於一切事，皆獲遂意。

「於識支日，右目眴時，有諍論事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於識支日，右目眴時，有諍論事。

「於名色支，右目眴時，而獲新衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於名色支，右目眴時，而獲新衣。

「六入支日，右目眴時，財物破散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六入支日，右目眴時，財物破散。

「於觸支日，右目眴時，獲於財物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於觸支日，右目眴時，獲於財物。

「受支日眴，有悲泣事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受支日眴，有悲泣事。

「愛支日眴，財物少散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛支日眴，財物少散。

「於取支日，右目眴時，多獲珍寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於取支日，右目眴時，多獲珍寶。

「若有支日，右目眴時，諍論失財，求之却得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有支日，右目眴時，諍論失財，求之却得。

「若生支日，右目眴時，或望人來若求財物，希必來至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若生支日，右目眴時，或望人來若求財物，希必來至。

「於老死支，右目眴時，有喜慶事，和合成就。目瞬已竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於老死支，右目眴時，有喜慶事，和合成就。目瞬已竟。」