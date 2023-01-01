佛說分別緣生經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說分別緣生經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在烏盧尾螺池邊，泥連河側菩提樹下，成佛未久，獨止其中，心生思念：「世間苦法，無能免者，無能怖者，決定實有，如是觀察，是大義利；世間樂法，亦復如是，無能免者，無能厭者，決定實有，如是觀察，是大義利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在烏盧尾螺池邊，泥連河側菩提樹下，成佛未久，獨止其中，心生思念：「世間苦法，無能免者，無能怖者，決定實有，如是觀察，是大義利；世間樂法，亦復如是，無能免者，無能厭者，決定實有，如是觀察，是大義利。」

又復思惟：「所有世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門等界中，而於此法不能了知。若復有人，善能思惟，警覺苦樂，如是了達非究竟法，常所思念，依法修行，是人當得具足戒、定、慧、解脫、解脫知見等法。所有過去、未來諸佛，皆悉覺知世間苦樂，一一了知，如法修行，以自行力而成正覺。何以故？此法未曾有，無能了知者，所有過去如來、應供、正等正覺，皆於此法一一了知，如法修行，乃成正覺。未來世中，如來、應供、正等正覺，如是世間苦樂等法，一一了知，如法修行，乃圓道果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復思惟：「所有世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門等界中，而於此法不能了知。若復有人，善能思惟，警覺苦樂，如是了達非究竟法，常所思念，依法修行，是人當得具足戒、定、慧、解脫、解脫知見等法。所有過去、未來諸佛，皆悉覺知世間苦樂，一一了知，如法修行，以自行力而成正覺。何以故？此法未曾有，無能了知者，所有過去如來、應供、正等正覺，皆於此法一一了知，如法修行，乃成正覺。未來世中，如來、應供、正等正覺，如是世間苦樂等法，一一了知，如法修行，乃圓道果。」

爾時娑婆界主大梵天王，以佛威力故，知佛所念，譬如力士屈伸臂頃，離梵天界，來詣佛所。修敬畢已，住立佛前，而白佛言：「世尊！佛所思念，如是如是，世間苦樂，無能免者，是大義利，過去未來，亦復如是。於天、人、魔、梵界中，唯佛世尊一一了知，若增若減、若善若惡，悉能分別，緣生之法，以佛智力，如實了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時娑婆界主大梵天王，以佛威力故，知佛所念，譬如力士屈伸臂頃，離梵天界，來詣佛所。修敬畢已，住立佛前，而白佛言：「世尊！佛所思念，如是如是，世間苦樂，無能免者，是大義利，過去未來，亦復如是。於天、人、魔、梵界中，唯佛世尊一一了知，若增若減、若善若惡，悉能分別，緣生之法，以佛智力，如實了知。」

佛言：「梵王！如是如是。世間眾生，於一切法，無智無識，不能了知，無明癡暗之所覆閉，是為無明。從無明緣而生於行，行有三種，謂身、口、意。復從行緣而生於識，識有六種，謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。從於識緣而生名、色。名者除色，名有四種，謂受、想、行、識；色者所謂四大，一切色法，由四大生。如是色蘊、名蘊二種，是為名、色。從名、色緣生於六處，內六處者，有其六種，謂眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處。從六處緣，復生於觸，觸有六種，謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。復從觸緣而生於受，受有三種，謂樂受、苦受、不苦不樂受。復從受緣而生於愛，愛有三種，謂欲愛、色愛、無色愛。復從愛緣而生於取，取有四種，所謂欲取、見取、戒禁取、我語取。復從取緣而生於有，有者三種，謂欲有、色有、無色有。從有為緣即有生法，其生法者，謂眾生界，隨蘊生起，處處差別，生異滅法，常所遷易。從生為本，有蘊、有界、有處，乃至命根等法，是名為生。從生為緣而有老、死，老者所謂心識昏昧，髮白面皺，氣力劣弱，呻吟喘息，身體羸劣，乃至諸根而悉衰朽，是名為老；死復何相？死者謂諸眾生界趣差別，悉歸無常，壽限終盡，捨於暖觸，命根滅已，諸蘊亦捨，四大離散，是名為死。如前所說，老與死法，是為二種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵王！如是如是。世間眾生，於一切法，無智無識，不能了知，無明癡暗之所覆閉，是為無明。從無明緣而生於行，行有三種，謂身、口、意。復從行緣而生於識，識有六種，謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。從於識緣而生名、色。名者除色，名有四種，謂受、想、行、識；色者所謂四大，一切色法，由四大生。如是色蘊、名蘊二種，是為名、色。從名、色緣生於六處，內六處者，有其六種，謂眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處。從六處緣，復生於觸，觸有六種，謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。復從觸緣而生於受，受有三種，謂樂受、苦受、不苦不樂受。復從受緣而生於愛，愛有三種，謂欲愛、色愛、無色愛。復從愛緣而生於取，取有四種，所謂欲取、見取、戒禁取、我語取。復從取緣而生於有，有者三種，謂欲有、色有、無色有。從有為緣即有生法，其生法者，謂眾生界，隨蘊生起，處處差別，生異滅法，常所遷易。從生為本，有蘊、有界、有處，乃至命根等法，是名為生。從生為緣而有老、死，老者所謂心識昏昧，髮白面皺，氣力劣弱，呻吟喘息，身體羸劣，乃至諸根而悉衰朽，是名為老；死復何相？死者謂諸眾生界趣差別，悉歸無常，壽限終盡，捨於暖觸，命根滅已，諸蘊亦捨，四大離散，是名為死。如前所說，老與死法，是為二種。

「如是所說，即名分別緣生之法。若諸眾生，能了知者，是人當得具足五分法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是所說，即名分別緣生之法。若諸眾生，能了知者，是人當得具足五分法身。」

爾時梵王，聞佛所說緣生法已，禮佛而退，還梵天界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時梵王，聞佛所說緣生法已，禮佛而退，還梵天界。