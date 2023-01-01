分別緣起初勝法門經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別緣起初勝法門經卷下

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

「復次，世尊！如餘處說緣有四種，所謂因緣、等無間緣，及所緣緣并增上緣。世尊！今者依何緣說無明緣行，依何緣說次第乃至生緣老死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！如餘處說緣有四種，所謂因緣、等無間緣，及所緣緣并增上緣。世尊！今者依何緣說無明緣行，依何緣說次第乃至生緣老死？」

世尊告曰：「我依諸行總相宣說，有四種緣，今此義中，我惟依一增上緣說無明緣行，次第乃至生緣老死。此增上緣復有二種，一遠、二近。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「我依諸行總相宣說，有四種緣，今此義中，我惟依一增上緣說無明緣行，次第乃至生緣老死。此增上緣復有二種，一遠、二近。」

復言：「世尊！此增上緣云何為遠？云何為近？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！此增上緣云何為遠？云何為近？」

世尊告曰：「非理作意若未生時，無明隨眠能為諸行遠增上緣；生已便作近增上緣。非理作意所引諸行，與六識身相應俱有同生同滅，若未生時，彼能為識遠增上緣；彼若生已，便能為識近增上緣。未死沒時，識為名色遠增上緣；既死沒已，識為名色近增上緣。如以其識望彼名色，如是以其所引名色，望彼所生名色亦爾。如以名色望彼名色，如是六處望彼六處，觸望於觸，受望於受，亦復如是。如以無明望彼諸行，無明望愛，愛望於取，取望於有，亦復如是。如以其識望彼名色，以名色等望名色等，如是以有望生亦爾。若在胎藏、嬰孩、童子、少年時，生能為老死遠增上緣；諸根成熟命將盡時，應知能作近增上緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「非理作意若未生時，無明隨眠能為諸行遠增上緣；生已便作近增上緣。非理作意所引諸行，與六識身相應俱有同生同滅，若未生時，彼能為識遠增上緣；彼若生已，便能為識近增上緣。未死沒時，識為名色遠增上緣；既死沒已，識為名色近增上緣。如以其識望彼名色，如是以其所引名色，望彼所生名色亦爾。如以名色望彼名色，如是六處望彼六處，觸望於觸，受望於受，亦復如是。如以無明望彼諸行，無明望愛，愛望於取，取望於有，亦復如是。如以其識望彼名色，以名色等望名色等，如是以有望生亦爾。若在胎藏、嬰孩、童子、少年時，生能為老死遠增上緣；諸根成熟命將盡時，應知能作近增上緣。」

復言：「世尊！如彼有因、有緣、有由，法門經說愛是業因，有何密意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！如彼有因、有緣、有由，法門經說愛是業因，有何密意？」

世尊告曰：「有所攝業用愛為因，是為此中所說密意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「有所攝業用愛為因，是為此中所說密意。」

復言：「世尊！此因、緣、由三種別義，云何應知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！此因、緣、由三種別義，云何應知？」

世尊告曰：「諸能引發後生種子，是其因義；若與此生作依作持令得生起，是其緣義；既命終已，導引近生令得生起，是其由義。如是應知三義差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「諸能引發後生種子，是其因義；若與此生作依作持令得生起，是其緣義；既命終已，導引近生令得生起，是其由義。如是應知三義差別。」

復言：「世尊！言緣起者，是何句義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！言緣起者，是何句義？」

世尊告曰：「如是諸分，各由自緣和合無闕相續而起，如是名為緣起句義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「如是諸分，各由自緣和合無闕相續而起，如是名為緣起句義。」

復言：「世尊！惟有此生相續緣起？為更別有所餘緣起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！惟有此生相續緣起？為更別有所餘緣起？」

世尊告曰：「我說緣起，略有八門：一者、說有受用世俗境界緣起，謂緣眼色生於眼識，三事和合便有其觸，觸為緣受，如是廣說；二者、說有任持緣起，謂緣四食諸根大種安住增長；三者、說有食因緣起，謂求諸穀，田、種、水緣發生牙等；四者、說有一切生身相續緣起，謂由能引，能生諸分別，生一切所引所生；五者、說有一切生身依持緣起，謂諸世界由諸因緣施設成壞；六者、說有一切生身差別緣起，謂由不善、善有漏業，施設三惡、人天趣別；七者、說有清淨緣起，謂依他音，及依自內如理作意，發生正見能滅無明，無明滅故諸行隨滅，廣說乃至，由生滅故老死隨滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「我說緣起，略有八門：一者、說有受用世俗境界緣起，謂緣眼色生於眼識，三事和合便有其觸，觸為緣受，如是廣說；二者、說有任持緣起，謂緣四食諸根大種安住增長；三者、說有食因緣起，謂求諸穀，田、種、水緣發生牙等；四者、說有一切生身相續緣起，謂由能引，能生諸分別，生一切所引所生；五者、說有一切生身依持緣起，謂諸世界由諸因緣施設成壞；六者、說有一切生身差別緣起，謂由不善、善有漏業，施設三惡、人天趣別；七者、說有清淨緣起，謂依他音，及依自內如理作意，發生正見能滅無明，無明滅故諸行隨滅，廣說乃至，由生滅故老死隨滅。」

復言：「世尊！如無明等次第為緣能生行等，為即如是次第滅耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！如無明等次第為緣能生行等，為即如是次第滅耶？」

佛言：「不爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾。」

復言：「世尊！何緣次第而說彼滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！何緣次第而說彼滅？」

世尊告曰：「為欲顯示由先諸分不生功能，令後諸分得不生法，故次第說，然非不為生相滅法有次第轉。八者、說有自在緣起，謂善修治靜慮為緣，諸修定者隨所願樂，如是皆成終無別異。如是名為我所略說八門緣起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「為欲顯示由先諸分不生功能，令後諸分得不生法，故次第說，然非不為生相滅法有次第轉。八者、說有自在緣起，謂善修治靜慮為緣，諸修定者隨所願樂，如是皆成終無別異。如是名為我所略說八門緣起。」

復言：「世尊！如佛所說，因業故生，因愛故轉。依何密意作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！如佛所說，因業故生，因愛故轉。依何密意作如是說？」

世尊告曰：「無明為緣，先於諸有，造作增長種種福行或非福行或不動行，引發攝受種種生身種子差別。於此有中若愛未斷，由此愛故能令行等轉成其有。有起後有自體功能，如是功能不離於愛。依此密意故說是言，因業故生，因愛故轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「無明為緣，先於諸有，造作增長種種福行或非福行或不動行，引發攝受種種生身種子差別。於此有中若愛未斷，由此愛故能令行等轉成其有。有起後有自體功能，如是功能不離於愛。依此密意故說是言，因業故生，因愛故轉。」

復言：「世尊！若世尊說愛是轉因，何緣但說取為有緣，非愛緣有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！若世尊說愛是轉因，何緣但說取為有緣，非愛緣有？」

世尊告曰：「若離於取，有愛不能為緣轉變非福行等，令成有支生諸惡趣。又若離取，諸無有愛不能為緣，轉變福行不動行等，令成有支於不定地及於定地生諸善趣。是故非唯愛為有緣，然彼有支定緣於取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「若離於取，有愛不能為緣轉變非福行等，令成有支生諸惡趣。又若離取，諸無有愛不能為緣，轉變福行不動行等，令成有支於不定地及於定地生諸善趣。是故非唯愛為有緣，然彼有支定緣於取。」

復言：「世尊！如《大因緣法門經》說：『汝阿難陀！若於彼彼有情類中無有生者，應無如是如是類生；若一切生都無有者，應不施設生緣老死。』依何密意作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！如《大因緣法門經》說：『汝阿難陀！若於彼彼有情類中無有生者，應無如是如是類生；若一切生都無有者，應不施設生緣老死。』依何密意作如是說？」

世尊告曰：「依所引生及所生生，二種密意，作如是說。又依老死遠增上緣，及依老死近增上緣，二種密意，作如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「依所引生及所生生，二種密意，作如是說。又依老死遠增上緣，及依老死近增上緣，二種密意，作如是說。」

復言：「世尊！先為略說緣起句義，其緣起義猶未為說，云何應知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！先為略說緣起句義，其緣起義猶未為說，云何應知？」

世尊告曰：「諸緣起義，略有十一，如是應知：謂無作者義是緣起義，有因生義是緣起義，離有情義是緣起義，依他起義是緣起義，無動作義是緣起義，性無常義是緣起義，剎那滅義是緣起義，因果相續無間絕義是緣起義，種種因果品類別義是緣起義，因果更互相符順義是緣起義，因果決定無雜亂義是緣起義。如是應知緣起略義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「諸緣起義，略有十一，如是應知：謂無作者義是緣起義，有因生義是緣起義，離有情義是緣起義，依他起義是緣起義，無動作義是緣起義，性無常義是緣起義，剎那滅義是緣起義，因果相續無間絕義是緣起義，種種因果品類別義是緣起義，因果更互相符順義是緣起義，因果決定無雜亂義是緣起義。如是應知緣起略義。」

復言：「世尊！如餘經說，緣起甚深。云何應知如是緣起甚深之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！如餘經說，緣起甚深。云何應知如是緣起甚深之相？」

世尊告曰：「即依十一緣起略義，應知緣起五甚深相。何等為五？一因甚深、二相甚深、三生甚深、四差別甚深、五流轉甚深。應知緣起甚深之相，復有五種。何等為五？謂相甚深、引發因果諸分甚深、生起因果諸分甚深、差別甚深、對治甚深。應知緣起復有五種甚深之相。何等為五？謂攝甚深、順次甚深、逆次甚深、執取甚深、所行甚深。是名無明等起殊勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「即依十一緣起略義，應知緣起五甚深相。何等為五？一因甚深、二相甚深、三生甚深、四差別甚深、五流轉甚深。應知緣起甚深之相，復有五種。何等為五？謂相甚深、引發因果諸分甚深、生起因果諸分甚深、差別甚深、對治甚深。應知緣起復有五種甚深之相。何等為五？謂攝甚深、順次甚深、逆次甚深、執取甚深、所行甚深。是名無明等起殊勝。」

復言：「世尊！云何無明轉異殊勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何無明轉異殊勝？」

世尊告曰：「略有四種轉異無明。何等為四？一者隨眠轉異無明，二者纏縛轉異無明，三者相應轉異無明，四者不共轉異無明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「略有四種轉異無明。何等為四？一者隨眠轉異無明，二者纏縛轉異無明，三者相應轉異無明，四者不共轉異無明。」

復言：「世尊！誰有何等轉異無明，而說無明為緣生行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！誰有何等轉異無明，而說無明為緣生行？」

世尊告曰：「外法異生非理作意所引四種轉異無明，由此為緣，生福、非福及不動行。如是所說外法異生所有福行及不動行相應善心，一切皆是非理作意所引等流。內法異生若放逸者，彼除一種不共無明，所餘無明引發放逸，為緣生行。內法異生若不放逸勤修學者及聖有學，三種無明引發妄念為非福緣，然此非福不能為緣招三惡趣。故此非福，我不說為無明緣行。如是所說不共無明，內法異生雖不放逸，而修學者亦未能斷，諸聖有學應知永斷。又不放逸內法異生，若造福行及不動行，彼是正法如理作意，相應善心之所引發，解脫為依迴向解脫而引發故，雖於善趣感殊勝生，而非無明起增上緣，然能作彼四種無明。斷增上緣諸聖有學，不共無明已永斷故，不造新業，所有故業由隨眠力未永斷滅，暫觸還吐，如是所有無明緣行，生生漸滅不復增長。由此道理，應知內法諸有學者，不緣無明更造諸行。是故惟依外法異生，我說順次雜染緣起，最極圓滿，非住內法，是名無明轉異殊勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「外法異生非理作意所引四種轉異無明，由此為緣，生福、非福及不動行。如是所說外法異生所有福行及不動行相應善心，一切皆是非理作意所引等流。內法異生若放逸者，彼除一種不共無明，所餘無明引發放逸，為緣生行。內法異生若不放逸勤修學者及聖有學，三種無明引發妄念為非福緣，然此非福不能為緣招三惡趣。故此非福，我不說為無明緣行。如是所說不共無明，內法異生雖不放逸，而修學者亦未能斷，諸聖有學應知永斷。又不放逸內法異生，若造福行及不動行，彼是正法如理作意，相應善心之所引發，解脫為依迴向解脫而引發故，雖於善趣感殊勝生，而非無明起增上緣，然能作彼四種無明。斷增上緣諸聖有學，不共無明已永斷故，不造新業，所有故業由隨眠力未永斷滅，暫觸還吐，如是所有無明緣行，生生漸滅不復增長。由此道理，應知內法諸有學者，不緣無明更造諸行。是故惟依外法異生，我說順次雜染緣起，最極圓滿，非住內法，是名無明轉異殊勝。」

復言：「世尊！云何無明邪行殊勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何無明邪行殊勝？」

世尊告曰：「彼四無明，於諸諦中皆能發起增益、損減二種邪行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「彼四無明，於諸諦中皆能發起增益、損減二種邪行。」

復言：「世尊！如何名為增益、損減二種邪行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！如何名為增益、損減二種邪行？」

世尊告曰：「由四顛倒，謂於非法見為是法，或於是法見為非法，或於生天解脫道中非方便者見是方便，是方便者見非方便，如是名為增益邪行；諸有誹謗、一切邪見，如是名為損減邪行。是名無明邪行殊勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「由四顛倒，謂於非法見為是法，或於是法見為非法，或於生天解脫道中非方便者見是方便，是方便者見非方便，如是名為增益邪行；諸有誹謗、一切邪見，如是名為損減邪行。是名無明邪行殊勝。」

復言：「世尊！云何無明相狀殊勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何無明相狀殊勝？」

世尊告曰：「應知無明有二種相：一者微細自相殊勝，二者遍於可愛、非愛、俱非境界共相殊勝。所以者何？纏縛無明尚為微細難知難了，況彼所有隨眠無明；相應無明尚為微細難知難了，況彼所有不共無明遍於一切可愛、非愛、俱非境界，覆真實相，顯虛妄相，共相而轉。非餘煩惱有如是相，是故殊勝。餘身見等共相煩惱，亦用無明為依而轉，是名無明相狀殊勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「應知無明有二種相：一者微細自相殊勝，二者遍於可愛、非愛、俱非境界共相殊勝。所以者何？纏縛無明尚為微細難知難了，況彼所有隨眠無明；相應無明尚為微細難知難了，況彼所有不共無明遍於一切可愛、非愛、俱非境界，覆真實相，顯虛妄相，共相而轉。非餘煩惱有如是相，是故殊勝。餘身見等共相煩惱，亦用無明為依而轉，是名無明相狀殊勝。」

復言：「世尊！云何無明作業殊勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何無明作業殊勝？」

世尊告曰：「應知無明略有二種所作事業：一者無明普能造作一切流轉所依事業，二者無明普能造作一切寂止能障事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「應知無明略有二種所作事業：一者無明普能造作一切流轉所依事業，二者無明普能造作一切寂止能障事業。」

復言：「世尊！何等名為一切流轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！何等名為一切流轉？」

世尊告曰：「若是處轉、若是事轉、若如是轉，我總說為一切流轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「若是處轉、若是事轉、若如是轉，我總說為一切流轉。」

復言：「世尊！是何處轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！是何處轉？」

世尊告曰：「於三世處由我分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「於三世處由我分別。」

復言：「世尊！是何事轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！是何事轉？」

世尊告曰：「內外六處由我取執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「內外六處由我取執。」

復言：「世尊！云何而轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何而轉？」

世尊告曰：「諸業異熟相續流轉，由我分別、由邪分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「諸業異熟相續流轉，由我分別、由邪分別。」

復言：「世尊！云何名為一切寂止？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何名為一切寂止？」

世尊告曰：「一切寂止略有四種：一者寂止所依、二者寂止所緣、三者寂止作意、四者寂止果成，是名無明作業殊勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「一切寂止略有四種：一者寂止所依、二者寂止所緣、三者寂止作意、四者寂止果成，是名無明作業殊勝。」

復言：「世尊！云何無明障礙殊勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何無明障礙殊勝？」

世尊告曰：「應知無明障礙勝法、障礙廣法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「應知無明障礙勝法、障礙廣法。」

復言：「世尊！如何無明障礙勝法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！如何無明障礙勝法？」

世尊告曰：「言勝法者，能攝五根令其和合，所謂慧根，障礙此者即是無明，是故說名障礙勝法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「言勝法者，能攝五根令其和合，所謂慧根，障礙此者即是無明，是故說名障礙勝法。」

復言：「世尊！如何無明障礙廣法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！如何無明障礙廣法？」

世尊告曰：「言廣法者，聞所成智、思所成智、修所成智，障礙此者即是無明，是故說名障礙廣法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「言廣法者，聞所成智、思所成智、修所成智，障礙此者即是無明，是故說名障礙廣法。」

復言：「世尊！如說無智名為無明，此唯智無名無明耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！如說無智名為無明，此唯智無名無明耶？」

世尊告曰：「非唯智無名為無明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「非唯智無名為無明。」

復言：「世尊！若唯智無名為無明，斯有何過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！若唯智無名為無明，斯有何過？」

世尊告曰：「若爾，無明應不可立決定體相。所以者何？聞所成智體上，無有思所成智；思所成智體上，無有修所成智；一切世間修所成智體上，無有一切出世修所成智；出世有學智上，無有諸無學智；無學聲聞智上，無有如來等智。若如是者，應即是智即是無智，如是無明應不可立決定體相。又我於彼三善根中，說有無癡，應但癡無說名無癡，然非癡無說名無癡，故非明無說名無明，而別有一心所有法，不知真實說名無明。如別有一心所有法，了知真實說名為智，又唯明無名無明者，應無如是一切無明十一殊勝。是故應知，非唯明無說名無明，是名無明障礙殊勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「若爾，無明應不可立決定體相。所以者何？聞所成智體上，無有思所成智；思所成智體上，無有修所成智；一切世間修所成智體上，無有一切出世修所成智；出世有學智上，無有諸無學智；無學聲聞智上，無有如來等智。若如是者，應即是智即是無智，如是無明應不可立決定體相。又我於彼三善根中，說有無癡，應但癡無說名無癡，然非癡無說名無癡，故非明無說名無明，而別有一心所有法，不知真實說名無明。如別有一心所有法，了知真實說名為智，又唯明無名無明者，應無如是一切無明十一殊勝。是故應知，非唯明無說名無明，是名無明障礙殊勝。」

復言：「世尊！云何無明隨縛殊勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何無明隨縛殊勝？」

世尊告曰：「乃至有頂三界有情，於諸諦中所有無智隨眠隨縛未缺未減，由彼有情說名具縛。又此無智，善趣惡趣因果差別，無色有情有其下品，色界有情有其中品，欲界有情有其上品，如是成就三品無明。諸有情類當來可生，一一法爾三品隨縛。此說異生，若諸聖者漸次永斷，若具上中定有中下，或有中下而無上中。又阿羅漢，雖盡諸漏脫煩惱障，應知尚有所知障攝無明隨縛，如是無明，應知極遠隨逐有情，唯除諸佛餘皆隨縛。是名無明隨縛殊勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「乃至有頂三界有情，於諸諦中所有無智隨眠隨縛未缺未減，由彼有情說名具縛。又此無智，善趣惡趣因果差別，無色有情有其下品，色界有情有其中品，欲界有情有其上品，如是成就三品無明。諸有情類當來可生，一一法爾三品隨縛。此說異生，若諸聖者漸次永斷，若具上中定有中下，或有中下而無上中。又阿羅漢，雖盡諸漏脫煩惱障，應知尚有所知障攝無明隨縛，如是無明，應知極遠隨逐有情，唯除諸佛餘皆隨縛。是名無明隨縛殊勝。」

復言：「世尊！云何無明對治殊勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何無明對治殊勝？」

世尊告曰：「有二妙智對治無明。何等為二？一依他音，或不依止少分有量法界妙智；二依他音，全分無量法界妙智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「有二妙智對治無明。何等為二？一依他音，或不依止少分有量法界妙智；二依他音，全分無量法界妙智。」

復言：「世尊！少分有量法界妙智，為何所緣？有何行相？作何事業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！少分有量法界妙智，為何所緣？有何行相？作何事業？」

世尊告曰：「少分有量法界妙智，緣四聖諦十六行相，作無明等煩惱業，生一切雜染離繫事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「少分有量法界妙智，緣四聖諦十六行相，作無明等煩惱業，生一切雜染離繫事業。」

復言：「世尊！云何應知生苦之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何應知生苦之相？」

世尊告曰：「是內緣苦所依性故，是外緣苦所依性故，是俱緣苦所依性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「是內緣苦所依性故，是外緣苦所依性故，是俱緣苦所依性故。」

復言：「世尊！內緣苦者其相云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！內緣苦者其相云何？」

世尊告曰：「所謂病苦、老苦、死苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「所謂病苦、老苦、死苦。」

復言：「世尊！外緣苦者其相云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！外緣苦者其相云何？」

世尊告曰：「非愛和合、所愛別離、求不得苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「非愛和合、所愛別離、求不得苦。」

復言：「世尊！俱緣苦者其相云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！俱緣苦者其相云何？」

世尊告曰：「所謂略說五取蘊苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「所謂略說五取蘊苦。」

復言：「世尊！云何名愛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何名愛？」

世尊告曰：「謂於現在自體貪著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「謂於現在自體貪著。」

復言：「世尊！後有愛者其相云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！後有愛者其相云何？」

世尊告曰：「謂於未來自體希求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「謂於未來自體希求。」

復言：「世尊！云何憙貪俱行愛耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何憙貪俱行愛耶？」

世尊告曰：「謂於已得攝受資財現前境界，深生味著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「謂於已得攝受資財現前境界，深生味著。」

復言：「世尊！云何名為彼彼憙愛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何名為彼彼憙愛？」

世尊告曰：「謂於未得攝受資財非現境界，種種追求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「謂於未得攝受資財非現境界，種種追求。」

復言：「世尊！云何此愛永斷無餘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何此愛永斷無餘？」

世尊告曰：「見修所斷煩惱斷故，下分上分諸結斷故，畢竟斷故，未來苦果諸愛斷故，現在苦果諸愛斷故，是名此愛無餘永斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「見修所斷煩惱斷故，下分上分諸結斷故，畢竟斷故，未來苦果諸愛斷故，現在苦果諸愛斷故，是名此愛無餘永斷。」

復言：「世尊！云何棄捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何棄捨？」

世尊告曰：「諸見所斷煩惱斷故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「諸見所斷煩惱斷故。」

復言：「世尊！云何變吐？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何變吐？」

世尊告曰：「諸修所斷煩惱斷故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「諸修所斷煩惱斷故。」

復言：「世尊！云何永盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何永盡？」

世尊告曰：「諸下分結已永斷故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「諸下分結已永斷故。」

復言：「世尊！云何遠離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何遠離？」

世尊告曰：「諸上分結已永斷故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「諸上分結已永斷故。」

復言：「世尊！云何永滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何永滅？」

世尊告曰：「畢竟斷故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「畢竟斷故。」

復言：「世尊！云何寂靜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何寂靜？」

世尊告曰：「未來苦果愛永斷故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「未來苦果愛永斷故。」

復言：「世尊！云何隱沒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何隱沒？」

世尊告曰：「現在苦果愛永斷故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「現在苦果愛永斷故。」

復言：「世尊！云何正見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何正見？」

世尊告曰：「所謂現觀前方便慧，正現觀慧，及與現觀後所得慧，超越所知方便聖教諸邪解行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「所謂現觀前方便慧，正現觀慧，及與現觀後所得慧，超越所知方便聖教諸邪解行。」

復言：「世尊！云何正思？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何正思？」

世尊告曰：「謂於三寶已得證淨，為所依止，於彼功德隨念思惟，超越歸依外道師等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「謂於三寶已得證淨，為所依止，於彼功德隨念思惟，超越歸依外道師等。」

復言：「世尊！云何正語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何正語？」

世尊告曰：「謂聖所愛無漏戒攝，無漏作意同時而轉，於四語業能正遠離，超越一切諸險惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「謂聖所愛無漏戒攝，無漏作意同時而轉，於四語業能正遠離，超越一切諸險惡趣。」

復言：「世尊！云何正業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何正業？」

世尊告曰：「謂聖所愛無漏戒攝，無漏作意同時而轉，於三身業能正遠離，超越一切諸險惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「謂聖所愛無漏戒攝，無漏作意同時而轉，於三身業能正遠離，超越一切諸險惡趣。」

復言：「世尊！云何正命？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何正命？」

世尊告曰：「謂聖所愛無漏戒攝，無漏作意同時而轉，於邪命趣身語二業能正遠離，超越一切諸險惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「謂聖所愛無漏戒攝，無漏作意同時而轉，於邪命趣身語二業能正遠離，超越一切諸險惡趣。」

復言：「世尊！云何正勤？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何正勤？」

世尊告曰：「於上解脫欲樂為依，發勤精進遠離障礙，圓滿對治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「於上解脫欲樂為依，發勤精進遠離障礙，圓滿對治。」

復言：「世尊！云何正念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何正念？」

世尊告曰：「勤修止觀諸瑜伽師依止三相，時時於彼三種相中及不放逸，俱行境界心現明記，超越遠離修道加行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「勤修止觀諸瑜伽師依止三相，時時於彼三種相中及不放逸，俱行境界心現明記，超越遠離修道加行。」

復言：「世尊！云何正定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何正定？」

世尊告曰：「謂由如是七種定具，資助瑩飾心一境性，乃至能作如是七支勝進依止，及與引發殊勝功德作所依止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「謂由如是七種定具，資助瑩飾心一境性，乃至能作如是七支勝進依止，及與引發殊勝功德作所依止。」

復言：「世尊！所有一切四念住等菩提分法，皆聖道攝，何緣唯說八聖道支以為道諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！所有一切四念住等菩提分法，皆聖道攝，何緣唯說八聖道支以為道諦？」

世尊告曰：「如是所言八聖道支，普攝一切菩提分法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「如是所言八聖道支，普攝一切菩提分法。」

復言：「世尊！於苦諦中有四行相，云何初名無常行相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！於苦諦中有四行相，云何初名無常行相？」

「謂於苦諦生滅法性，正觀行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂於苦諦生滅法性，正觀行相。」

「云何第二名苦行相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何第二名苦行相？」

「謂於苦諦，即以生滅法性為依，於三種苦隨逐法性正觀行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂於苦諦，即以生滅法性為依，於三種苦隨逐法性正觀行相。」

「云何第三名空行相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何第三名空行相？」

「謂於苦諦離實我性，正觀行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂於苦諦離實我性，正觀行相。」

「云何第四無我行相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何第四無我行相？」

「謂於苦諦非我相性，正觀行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂於苦諦非我相性，正觀行相。」

復言：「世尊！於集諦中有四行相，云何第一名因行相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！於集諦中有四行相，云何第一名因行相？」

「謂於能植眾苦種子因緣愛中，正觀行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂於能植眾苦種子因緣愛中，正觀行相。」

「云何第二名集行相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何第二名集行相？」

「謂於續起因緣愛中，正觀行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂於續起因緣愛中，正觀行相。」

「云何第三名生行相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何第三名生行相？」

「謂於五趣差別生起因緣愛中，正觀行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂於五趣差別生起因緣愛中，正觀行相。」

「云何第四名緣行相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何第四名緣行相？」

「謂於能作餘緣引發因緣愛中，正觀行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂於能作餘緣引發因緣愛中，正觀行相。」

復言：「世尊！於滅諦中有四行相，云何第一名滅行相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！於滅諦中有四行相，云何第一名滅行相？」

「謂於永斷煩惱滅中，正觀行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂於永斷煩惱滅中，正觀行相。」

「云何第二名靜行相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何第二名靜行相？」

「謂於永斷眾苦靜中，正觀行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂於永斷眾苦靜中，正觀行相。」

「云何第三名妙行相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何第三名妙行相？」

「謂於永斷無罪清淨安樂性中，正觀行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂於永斷無罪清淨安樂性中，正觀行相。」

「云何第四名離行相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何第四名離行相？」

「謂於永斷常住性中，正觀行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂於永斷常住性中，正觀行相。」

復言：「世尊！於道諦中有四行相，云何第一名道行相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！於道諦中有四行相，云何第一名道行相？」

「謂於聖道與境相應無顛倒性，正觀行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂於聖道與境相應無顛倒性，正觀行相。」

「云何第二名如行相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何第二名如行相？」

「謂於聖道永出世間離諸漏性，正觀行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂於聖道永出世間離諸漏性，正觀行相。」

「云何第三名行行相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何第三名行行相？」

「謂於聖道先聖後聖同所遊履，正觀行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂於聖道先聖後聖同所遊履，正觀行相。」

「云何第四名出行相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何第四名出行相？」

「謂於聖道無上性中，正觀行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂於聖道無上性中，正觀行相。」

復言：「世尊！何緣聖諦唯有四種？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！何緣聖諦唯有四種？」

世尊告曰：「如是四諦，普攝一切染淨因果差別性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「如是四諦，普攝一切染淨因果差別性故。」

復言：「世尊！何緣四諦如是先後次第說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！何緣四諦如是先後次第說耶？」

世尊告曰：「由是世間諸病、病因、病滅良藥相似法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「由是世間諸病、病因、病滅良藥相似法故。」

復言：「世尊！入見道時，於此四諦為頓現觀？為漸現觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！入見道時，於此四諦為頓現觀？為漸現觀？」

世尊告曰：「有別道理名頓現觀，有別道理名漸現觀。何別道理名頓現觀？謂自內證真諦聖智，於真智境非安立義，總相緣故名頓現觀。何別道理名漸現觀？謂初業智及後得智，觀察自相及因果相，由作行相別相緣故，名漸現觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「有別道理名頓現觀，有別道理名漸現觀。何別道理名頓現觀？謂自內證真諦聖智，於真智境非安立義，總相緣故名頓現觀。何別道理名漸現觀？謂初業智及後得智，觀察自相及因果相，由作行相別相緣故，名漸現觀。」

復言：「世尊！若有如是四聖諦者，何緣世尊復說二諦，謂世俗諦及勝義諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！若有如是四聖諦者，何緣世尊復說二諦，謂世俗諦及勝義諦？」

世尊告曰：「即於如是四聖諦中，若法住智所行境界，是世俗諦。若自內證最勝義智所行境界，非安立智所行境界，名勝義諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「即於如是四聖諦中，若法住智所行境界，是世俗諦。若自內證最勝義智所行境界，非安立智所行境界，名勝義諦。」

復言：「世尊！如是四諦，於聖非聖皆悉是諦，何緣如來唯說聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！如是四諦，於聖非聖皆悉是諦，何緣如來唯說聖諦？」

世尊告曰：「如是四諦，於非聖者，唯由法爾說名為諦，不由正智決定信故說名為諦；於諸聖者，亦由法爾說名為諦，亦由正智決定信故說名為諦。是故如來唯說四種名為聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「如是四諦，於非聖者，唯由法爾說名為諦，不由正智決定信故說名為諦；於諸聖者，亦由法爾說名為諦，亦由正智決定信故說名為諦。是故如來唯說四種名為聖諦。」

復言：「世尊！全分無量法界妙智，為何所緣？有何行相？作何事業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！全分無量法界妙智，為何所緣？有何行相？作何事業？」

世尊告曰：「此智亦以如是四諦為其所緣，除諦相想清淨行相，入一切種諸諦行相，於作有情一切義利，趣向行相。少分有量法界妙智，若諸聲聞，於作有情一切義利，無有棄背趣向行相；若諸獨覺，於作有情一切義利，棄背行相。全分無量法界妙智，能作一切煩惱、所知二障離繫所依事業，又作證得一切種智極淨法界所依事業，又作救濟一切有情一切災患所依事業，是名無明對治殊勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「此智亦以如是四諦為其所緣，除諦相想清淨行相，入一切種諸諦行相，於作有情一切義利，趣向行相。少分有量法界妙智，若諸聲聞，於作有情一切義利，無有棄背趣向行相；若諸獨覺，於作有情一切義利，棄背行相。全分無量法界妙智，能作一切煩惱、所知二障離繫所依事業，又作證得一切種智極淨法界所依事業，又作救濟一切有情一切災患所依事業，是名無明對治殊勝。」

時薄伽梵說是經已，諸苾芻眾默然領悟，深心隨喜歎未曾有。聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時薄伽梵說是經已，諸苾芻眾默然領悟，深心隨喜歎未曾有。聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。