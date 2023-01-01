分別緣起初勝法門經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別緣起初勝法門經卷上

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園。時有眾多大苾芻眾，在安適堂同集會坐，作如是類往復談論言：「諸大德！世尊曾以無量異門，說十二分甚深緣起，於彼最初宣說無明，以為緣性。何因緣故，一切煩惱諸行緣中，唯說無明以為緣性？於此無明見何殊勝？」由是因緣便興諍論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園。時有眾多大苾芻眾，在安適堂同集會坐，作如是類往復談論言：「諸大德！世尊曾以無量異門，說十二分甚深緣起，於彼最初宣說無明，以為緣性。何因緣故，一切煩惱諸行緣中，唯說無明以為緣性？於此無明見何殊勝？」由是因緣便興諍論。

于時世尊，遊於天住，以超過人清淨天耳，聞如是事。於日晚時從宴坐起，詣安適堂，在大眾前敷如常座，結加趺坐，以清美音告諸大眾：「汝等何故集此堂中而興諍論？汝等今者，為何所論於此集會？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時世尊，遊於天住，以超過人清淨天耳，聞如是事。於日晚時從宴坐起，詣安適堂，在大眾前敷如常座，結加趺坐，以清美音告諸大眾：「汝等何故集此堂中而興諍論？汝等今者，為何所論於此集會？」

時諸大眾白言：「世尊！我等集此，作如是類往復談論言：『諸大德！世尊曾以無量異門說十二分甚深緣起，於彼最初，宣說無明以為緣性。何因緣故，一切煩惱諸行緣中，唯說無明以為緣性？於此無明見何殊勝？』世尊！我等由是因緣便興諍論，我等今者為論是事於此集會。」作是語已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾白言：「世尊！我等集此，作如是類往復談論言：『諸大德！世尊曾以無量異門說十二分甚深緣起，於彼最初，宣說無明以為緣性。何因緣故，一切煩惱諸行緣中，唯說無明以為緣性？於此無明見何殊勝？』世尊！我等由是因緣便興諍論，我等今者為論是事於此集會。」作是語已。

爾時世尊告彼大眾：「我有如是分別緣起初勝法門，汝應諦聽極善作意，當為汝說。云何名為分別緣起初勝法門？謂十一種殊勝事故，於緣起初，宣說無明以為緣性。何等十一？謂所緣殊勝、行相殊勝、因緣殊勝、等起殊勝、轉異殊勝、邪行殊勝、相狀殊勝、作業殊勝、障礙殊勝、隨縛殊勝、對治殊勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彼大眾：「我有如是分別緣起初勝法門，汝應諦聽極善作意，當為汝說。云何名為分別緣起初勝法門？謂十一種殊勝事故，於緣起初，宣說無明以為緣性。何等十一？謂所緣殊勝、行相殊勝、因緣殊勝、等起殊勝、轉異殊勝、邪行殊勝、相狀殊勝、作業殊勝、障礙殊勝、隨縛殊勝、對治殊勝。」

爾時眾中有一苾芻，從座而起偏袒右肩，合掌禮佛，白言：「世尊！云何無明所緣殊勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有一苾芻，從座而起偏袒右肩，合掌禮佛，白言：「世尊！云何無明所緣殊勝？」

世尊告曰：「無明所緣，即是一切若因若果有眾過患諸雜染品，及以一切若因若果有眾功德諸清淨品，是名無明所緣殊勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「無明所緣，即是一切若因若果有眾過患諸雜染品，及以一切若因若果有眾功德諸清淨品，是名無明所緣殊勝。」

復言：「世尊！云何無明行相殊勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何無明行相殊勝？」

世尊告曰：「如是無明隱覆真實、顯現虛妄以為行相。是名無明行相殊勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「如是無明隱覆真實、顯現虛妄以為行相。是名無明行相殊勝。」

復言：「世尊！云何無明因緣殊勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何無明因緣殊勝？」

世尊告曰：「如是無明，普於一切煩惱雜染、諸業雜染、諸生雜染，能作因緣根本依處。云何一切煩惱雜染？謂略有三煩惱品類，普攝一切煩惱雜染，謂無知煩惱、猶預煩惱、顛倒煩惱。云何一切諸業雜染？謂略有三自相差別（身、語、意業）及三障礙對治差別（謂福、非福及不動業），普攝一切諸業雜染。云何一切諸生雜染？謂略有三依止三受（謂樂及苦、不苦不樂）所起三苦（壞苦、苦苦及以行苦），普攝一切諸生雜染。云何無明普於一切煩惱雜染、諸業雜染、諸生雜染，能作因緣根本依處？謂於諸諦有二種愚，能令一切煩惱雜染，未生而生，生已增廣；及令一切諸業雜染，未生而生，生已積集；亦令一切諸生雜染，未生而生，生已不轉。是故我說如是無明，普於一切煩惱雜染、諸業雜染、諸生雜染，能作因緣根本依處，是名無明因緣殊勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「如是無明，普於一切煩惱雜染、諸業雜染、諸生雜染，能作因緣根本依處。云何一切煩惱雜染？謂略有三煩惱品類，普攝一切煩惱雜染，謂無知煩惱、猶預煩惱、顛倒煩惱。云何一切諸業雜染？謂略有三自相差別（身、語、意業）及三障礙對治差別（謂福、非福及不動業），普攝一切諸業雜染。云何一切諸生雜染？謂略有三依止三受（謂樂及苦、不苦不樂）所起三苦（壞苦、苦苦及以行苦），普攝一切諸生雜染。云何無明普於一切煩惱雜染、諸業雜染、諸生雜染，能作因緣根本依處？謂於諸諦有二種愚，能令一切煩惱雜染，未生而生，生已增廣；及令一切諸業雜染，未生而生，生已積集；亦令一切諸生雜染，未生而生，生已不轉。是故我說如是無明，普於一切煩惱雜染、諸業雜染、諸生雜染，能作因緣根本依處，是名無明因緣殊勝。」

復言：「世尊！云何無明等起殊勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何無明等起殊勝？」

世尊告曰：「謂此無明，或愚當來苦諦所攝後有自體，或愚現法苦諦所攝已得自體，如是愚者，或有能引所引緣起，或有能生所生緣起。此二緣起，即以愚於當來現法自體無明作等起緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「謂此無明，或愚當來苦諦所攝後有自體，或愚現法苦諦所攝已得自體，如是愚者，或有能引所引緣起，或有能生所生緣起。此二緣起，即以愚於當來現法自體無明作等起緣。」

復言：「世尊！云何能引所引緣起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何能引所引緣起？」

世尊告曰：「第一無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，是名能引所引緣起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「第一無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，是名能引所引緣起。」

復言：「世尊！云何能生所生緣起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何能生所生緣起？」

世尊告曰：「第二無明緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死，是名能生所生緣起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「第二無明緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死，是名能生所生緣起。」

復言：「世尊！云何名為第一無明與其能引所引緣起作等起緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何名為第一無明與其能引所引緣起作等起緣？」

世尊告曰：「謂有一類，愚於當來後有自體，即便發起後有希求。由愚所生後有希求，便於後有見勝功德。若於現法執著可愛、不可愛境，邪分別故，造非福行。彼於資具生貪著故，或於怨憎生瞋恚故，及彼相應不能決了功德過患，放逸愚故，造斯惡行。即於後世所有過失不能思惟，不能解了行相，無明能作如是非福行緣。若於後有見勝功德，或見出離，便造福行或不動行。彼依教法或依誨法，發起思擇及修習故，能造斯行。應知如是思擇修習雖在善心，然不如理作意思惟，故是後有愚癡所引，謂於後有見勝功德，癡覆藏故，及見出離，癡覆藏故。如是非福、福、不動行，障礙對治，與六識身俱生俱滅，能於現在已得生滅異熟識中安置諸行。三種習氣由此方便，攝受後有新生種子。攝受後有新種子故，於當生中所起後有所攝名色、六處、觸、受次第而生。此名色等，於現已得異熟識中，但起因性未有果性，是故但名所引緣起。如是名為第一無明與其能引所引緣起作等起緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「謂有一類，愚於當來後有自體，即便發起後有希求。由愚所生後有希求，便於後有見勝功德。若於現法執著可愛、不可愛境，邪分別故，造非福行。彼於資具生貪著故，或於怨憎生瞋恚故，及彼相應不能決了功德過患，放逸愚故，造斯惡行。即於後世所有過失不能思惟，不能解了行相，無明能作如是非福行緣。若於後有見勝功德，或見出離，便造福行或不動行。彼依教法或依誨法，發起思擇及修習故，能造斯行。應知如是思擇修習雖在善心，然不如理作意思惟，故是後有愚癡所引，謂於後有見勝功德，癡覆藏故，及見出離，癡覆藏故。如是非福、福、不動行，障礙對治，與六識身俱生俱滅，能於現在已得生滅異熟識中安置諸行。三種習氣由此方便，攝受後有新生種子。攝受後有新種子故，於當生中所起後有所攝名色、六處、觸、受次第而生。此名色等，於現已得異熟識中，但起因性未有果性，是故但名所引緣起。如是名為第一無明與其能引所引緣起作等起緣。」

復言：「世尊！云何名為第二無明與其能生所生緣起作等起緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何名為第二無明與其能生所生緣起作等起緣？」

世尊告曰：「謂有一類，愚於現在已得自體，於六觸處為緣生受，便起味著。由味著故，希求當來如是類受。由希求故，於追求時便起於取，樂受所起愛為緣故，發生欲取。言欲取者，謂於諸欲妄分別貪。此為上首，此為前行，便有欲界一切煩惱。若復以其苦受為緣，生無有愛，厭離俱行非理所引，厭離相應，依止此愛，不正方便求無有時，即便發起出離惡見、定期惡見，及此二種所依惡見。由此義故，名愛緣取。若即以此取為所依，不離欲貪而命終者，由此諸見及與欲界一切煩惱，名有欲界愛為緣取。若離欲貪，或離色貪，彼色界愛或無色愛便得生處。彼於色界或無色界煩惱轉時，發起色界、無色界取，由此諸色、無色煩惱及彼諸見，名有色界愛為緣取，及無色界愛為緣取。彼由如是愛為緣取，先得種種行所熏習異熟果識，名為有取。彼由如是取所攝受，先所積集行等種子，若彼彼處諸愛未斷，即彼彼處功能現前，能生後有。由彼行等能有當生，能令生有將入現在，故說名有。由彼取力，行等成有。以是為緣，從此命終，先所引發漸次生起，由此義故，名有緣生。生既生已，先起時分變異名老，於最後邊命盡名死，由是故名生緣老死。如是名為第二無明與其能生所生緣起為等起緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「謂有一類，愚於現在已得自體，於六觸處為緣生受，便起味著。由味著故，希求當來如是類受。由希求故，於追求時便起於取，樂受所起愛為緣故，發生欲取。言欲取者，謂於諸欲妄分別貪。此為上首，此為前行，便有欲界一切煩惱。若復以其苦受為緣，生無有愛，厭離俱行非理所引，厭離相應，依止此愛，不正方便求無有時，即便發起出離惡見、定期惡見，及此二種所依惡見。由此義故，名愛緣取。若即以此取為所依，不離欲貪而命終者，由此諸見及與欲界一切煩惱，名有欲界愛為緣取。若離欲貪，或離色貪，彼色界愛或無色愛便得生處。彼於色界或無色界煩惱轉時，發起色界、無色界取，由此諸色、無色煩惱及彼諸見，名有色界愛為緣取，及無色界愛為緣取。彼由如是愛為緣取，先得種種行所熏習異熟果識，名為有取。彼由如是取所攝受，先所積集行等種子，若彼彼處諸愛未斷，即彼彼處功能現前，能生後有。由彼行等能有當生，能令生有將入現在，故說名有。由彼取力，行等成有。以是為緣，從此命終，先所引發漸次生起，由此義故，名有緣生。生既生已，先起時分變異名老，於最後邊命盡名死，由是故名生緣老死。如是名為第二無明與其能生所生緣起為等起緣。」

復言：「世尊！何緣不說愛取二種能生緣起與行為緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！何緣不說愛取二種能生緣起與行為緣？」

世尊告曰：「愛取二種自界所行有分齊故。所以者何？欲界愛取，與彼色界或無色界諸不動行為等起緣，不應道理，非境界故。如說欲界愛取二種於不動行，如是色界愛取二種於無色界諸不動行，若無色界愛取二種於欲界行或色界行，及以色界愛取二種於欲界行，當知亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「愛取二種自界所行有分齊故。所以者何？欲界愛取，與彼色界或無色界諸不動行為等起緣，不應道理，非境界故。如說欲界愛取二種於不動行，如是色界愛取二種於無色界諸不動行，若無色界愛取二種於欲界行或色界行，及以色界愛取二種於欲界行，當知亦爾。」

復言：「世尊！何緣欲界愛取二種，不與非福、福行為緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！何緣欲界愛取二種，不與非福、福行為緣？」

世尊告曰：「諸有現前愛非愛境增上力故，發生欲愛起不善根造非福行，一切皆由於因於果非福行中不知過患。彼由意樂有過失故，或由加行有過失故，起非福行。如是意樂、加行過失，唯用無明以為勝緣，非境界愛及不善根。若由欲愛造諸福行，彼信為依乃造斯行，於死於生起定信故。此愛及取，由信攝伏，我施設為有覆無記。若法欲界有覆無記，於發諸行無勝功能，以於因果及福行中不知出離，求可愛生造斯福行故，此福行亦唯無明以為勝緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「諸有現前愛非愛境增上力故，發生欲愛起不善根造非福行，一切皆由於因於果非福行中不知過患。彼由意樂有過失故，或由加行有過失故，起非福行。如是意樂、加行過失，唯用無明以為勝緣，非境界愛及不善根。若由欲愛造諸福行，彼信為依乃造斯行，於死於生起定信故。此愛及取，由信攝伏，我施設為有覆無記。若法欲界有覆無記，於發諸行無勝功能，以於因果及福行中不知出離，求可愛生造斯福行故，此福行亦唯無明以為勝緣。」

復言：「世尊！何緣色界愛取二種不作色界不動行緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！何緣色界愛取二種不作色界不動行緣？」

世尊告曰：「諸有未離欲界貪者，色界愛等未得生處。若無生處則無堪能，故非色界不動行緣。如說色界愛取二種，於其色界諸不動行；如是無色愛取二種，於無色界諸不動行，應知亦爾。彼於色界或無色界，有過患身，起有功德作意想見，或依教法或依誨法，發起如是非理作意，能為彼界不動行緣。如是所起非理作意無明所引，如是無明由此所起非理作意及果為伴，能為彼界不動行緣。是故應知，彼不動行亦唯無明以為勝緣。復有一類，依無有愛造諸福行或不動行，彼由如是無有愛故，既於諸有見多過患，豈更悕求當來諸有？然於無有不如實知，由無知故，不得諸有真對治道。又無知故，於非對治起對治想，造諸福行或不動行。由是道理，如是諸行應知唯用無明為緣，非愛及取為諸行緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「諸有未離欲界貪者，色界愛等未得生處。若無生處則無堪能，故非色界不動行緣。如說色界愛取二種，於其色界諸不動行；如是無色愛取二種，於無色界諸不動行，應知亦爾。彼於色界或無色界，有過患身，起有功德作意想見，或依教法或依誨法，發起如是非理作意，能為彼界不動行緣。如是所起非理作意無明所引，如是無明由此所起非理作意及果為伴，能為彼界不動行緣。是故應知，彼不動行亦唯無明以為勝緣。復有一類，依無有愛造諸福行或不動行，彼由如是無有愛故，既於諸有見多過患，豈更悕求當來諸有？然於無有不如實知，由無知故，不得諸有真對治道。又無知故，於非對治起對治想，造諸福行或不動行。由是道理，如是諸行應知唯用無明為緣，非愛及取為諸行緣。」

復言：「世尊！諸所有行，與六識身相應俱有，同生同滅，何緣故說行是識緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！諸所有行，與六識身相應俱有，同生同滅，何緣故說行是識緣？」

世尊告曰：「以六識身與福、非福及不動行相應俱有，同生同滅，異熟識中安置諸行熏習種子，引發餘生新異熟識。由此道理，是故宣說行是識緣。」復言：「世尊！何緣名色、六處、觸、受諸分種子，異熟識中同時引發，而復說有先後次第？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「以六識身與福、非福及不動行相應俱有，同生同滅，異熟識中安置諸行熏習種子，引發餘生新異熟識。由此道理，是故宣說行是識緣。」復言：「世尊！何緣名色、六處、觸、受諸分種子，異熟識中同時引發，而復說有先後次第？」

世尊告曰：「彼於當來，先後次第而生起故，如是而說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「彼於當來，先後次第而生起故，如是而說。」

復言：「世尊！何緣名色、六處、觸、受，說為當來生身之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！何緣名色、六處、觸、受，說為當來生身之相？」

世尊告曰：「由彼是因受用依止，及是其因受用體故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「由彼是因受用依止，及是其因受用體故。」

復言：「世尊！若唯名生都無其色，斯有何過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！若唯名生都無其色，斯有何過？」

世尊告曰：「若一生中唯有其名不依色住，相續生起不應道理。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「若一生中唯有其名不依色住，相續生起不應道理。」

復言：「世尊！若唯色生都無其名，斯有何過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！若唯色生都無其名，斯有何過？」

世尊告曰：「若唯有色無名執受，即應散壞不得增長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「若唯有色無名執受，即應散壞不得增長。」

復言：「世尊！若但說言識緣六處，斯有何過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！若但說言識緣六處，斯有何過？」

世尊告曰：「初受生時六處未滿，唯有身根及意根轉，應不可得由此兩根為體。名色最初有故，次第增長，與後圓滿六處為緣故，說名色是六處緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「初受生時六處未滿，唯有身根及意根轉，應不可得由此兩根為體。名色最初有故，次第增長，與後圓滿六處為緣故，說名色是六處緣。」

復言：「世尊！若六處滿生身究竟，何緣復說觸受二種？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！若六處滿生身究竟，何緣復說觸受二種？」

世尊告曰：「若於生身六處已滿，雖是受用所依究竟，而未得名受用究竟，由因及受，方得說名受用究竟。是故應知，要須受用所依究竟，及與受用因體究竟，方得說名生身究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「若於生身六處已滿，雖是受用所依究竟，而未得名受用究竟，由因及受，方得說名受用究竟。是故應知，要須受用所依究竟，及與受用因體究竟，方得說名生身究竟。」

復言：「世尊！如說無明為緣生愛，又復說言受是愛緣。若唯無明是其愛緣、不緣於受，斯有何過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！如說無明為緣生愛，又復說言受是愛緣。若唯無明是其愛緣、不緣於受，斯有何過？」

世尊告曰：「愛有三種，應於一時三種俱起，由愛觀待受為緣故，非一時起，由此道理，非唯無明與愛為緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「愛有三種，應於一時三種俱起，由愛觀待受為緣故，非一時起，由此道理，非唯無明與愛為緣。」

復言：「世尊！若爾，此愛唯受為緣，斯有何過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！若爾，此愛唯受為緣，斯有何過？」

世尊告曰：「應一切受皆是愛緣，然復有受非是愛緣，彼能為緣斷滅諸愛，是故非唯受為愛緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「應一切受皆是愛緣，然復有受非是愛緣，彼能為緣斷滅諸愛，是故非唯受為愛緣。」

復言：「世尊！若唯說愛與有作緣，不緣於取，斯有何過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！若唯說愛與有作緣，不緣於取，斯有何過？」

世尊告曰：「悕求名愛，於嶮惡趣無有悕求，然由所作非福行故，雖求善趣相違果生，彼果生時豈緣於愛？唯應用彼取為其緣。又如所說無有愛者，悕求無有；求無有時，由造福行、不動行故，相違果生。此果生時豈緣於愛？唯應說彼取為其緣。由此道理，非唯用愛與有為緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「悕求名愛，於嶮惡趣無有悕求，然由所作非福行故，雖求善趣相違果生，彼果生時豈緣於愛？唯應用彼取為其緣。又如所說無有愛者，悕求無有；求無有時，由造福行、不動行故，相違果生。此果生時豈緣於愛？唯應說彼取為其緣。由此道理，非唯用愛與有為緣。」

復言：「世尊！若取緣有，有緣生者，何緣不說取之與有以為集諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！若取緣有，有緣生者，何緣不說取之與有以為集諦？」

世尊告曰：「愛能造作四種業故，一者此愛於其自體境界受中，能作貪味繫縛業故；二者此愛能作發起諸取業故；三者此愛能作令先所引行等成有業故；四者此愛能作死後續生業故。由是因緣，唯說此愛以為集諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「愛能造作四種業故，一者此愛於其自體境界受中，能作貪味繫縛業故；二者此愛能作發起諸取業故；三者此愛能作令先所引行等成有業故；四者此愛能作死後續生業故。由是因緣，唯說此愛以為集諦。」

復言世尊！若生老死，名色六處觸受為相，於此生身何緣顯示生老死名。世尊告曰：「為顯如是生身之相，有三種苦成苦性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言世尊！若生老死，名色六處觸受為相，於此生身何緣顯示生老死名。世尊告曰：「為顯如是生身之相，有三種苦成苦性故。」

復言：「世尊！生顯何苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！生顯何苦？」

世尊告曰：「生顯行苦。」復言：「世尊！老顯何苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「生顯行苦。」復言：「世尊！老顯何苦？」

世尊告曰：「老顯壞苦。」復言：「世尊！死顯何苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「老顯壞苦。」復言：「世尊！死顯何苦？」

世尊告曰：「死顯苦苦。」復言：「世尊！如是四種生身之相，由生老死有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「死顯苦苦。」復言：「世尊！如是四種生身之相，由生老死有何差別？」

世尊告曰：「即此四種生身之相，若次第生，若屬彼生，若如是生，應知是名生身生相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「即此四種生身之相，若次第生，若屬彼生，若如是生，應知是名生身生相。」

復言：「世尊！云何次第生身生相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何次第生身生相？」

世尊告曰：「於其最初有下種生，從此無間有漸增生，從此無間有出胎生，從此無間有漸長生。既成長已，受用言說能得等生，如是品類名次第生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「於其最初有下種生，從此無間有漸增生，從此無間有出胎生，從此無間有漸長生。既成長已，受用言說能得等生，如是品類名次第生。」

復言：「世尊！此屬誰生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！此屬誰生？」

世尊告曰：「蘊、界、處生都無有我。所以者何？以諸蘊等漸增長故，其性無常，即無常法有此生相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「蘊、界、處生都無有我。所以者何？以諸蘊等漸增長故，其性無常，即無常法有此生相。」

復言：「世尊！云何而生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何而生？」

世尊告曰：「由命根力有暫時住，分限法故，其性無常，即無常法如是而生。即此四種生身之相，時分變異，應知能作五種衰損，說名為老。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「由命根力有暫時住，分限法故，其性無常，即無常法如是而生。即此四種生身之相，時分變異，應知能作五種衰損，說名為老。」

復言：「世尊！云何名為五種衰損？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！云何名為五種衰損？」

世尊告曰：「一者鬚髮衰損，以彼鬚髮色衰壞故；二者身相衰損，形色膚力皆衰損故；三者作業衰損，發言氣上喘息逾急，身戰掉故，住便僂曲，以其腰脊皆無力故，坐即低屈身羸弱故，行必按杖，身虛劣故，凡所思惟智識愚鈍，念惛亂故；四者受用衰損，於現資具，受用劣故，於戲樂具，一切不能現受用故，於諸色根所行境界，不能速疾明利而行，或不行故；五者命根衰損，壽量將盡，隣近死故，遇少死緣，不堪忍故。即於此四生身相中，復有六種死差別相：一者究竟死、二者不究竟死、三者自相死、四者不究竟死分差別相、五者究竟死分差別相、六者時非時死。應知此中自相死者，謂識離身，色相滅沒差別之相，如是名為生身相中名色等相由生老死而有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「一者鬚髮衰損，以彼鬚髮色衰壞故；二者身相衰損，形色膚力皆衰損故；三者作業衰損，發言氣上喘息逾急，身戰掉故，住便僂曲，以其腰脊皆無力故，坐即低屈身羸弱故，行必按杖，身虛劣故，凡所思惟智識愚鈍，念惛亂故；四者受用衰損，於現資具，受用劣故，於戲樂具，一切不能現受用故，於諸色根所行境界，不能速疾明利而行，或不行故；五者命根衰損，壽量將盡，隣近死故，遇少死緣，不堪忍故。即於此四生身相中，復有六種死差別相：一者究竟死、二者不究竟死、三者自相死、四者不究竟死分差別相、五者究竟死分差別相、六者時非時死。應知此中自相死者，謂識離身，色相滅沒差別之相，如是名為生身相中名色等相由生老死而有差別。」

復言：「世尊！於緣起中說三種愛，一切皆是生身之緣。何緣處處多分，唯說欲界生身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！於緣起中說三種愛，一切皆是生身之緣。何緣處處多分，唯說欲界生身？」

世尊告曰：「欲界生身相最麁故，易顯了故，非永解脫退還道故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「欲界生身相最麁故，易顯了故，非永解脫退還道故。」

復言：「世尊！如先所說諸引緣起，諸生緣起有十二分，於諸分中，幾是能引？幾是所引？幾是能生？幾是所生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！如先所說諸引緣起，諸生緣起有十二分，於諸分中，幾是能引？幾是所引？幾是能生？幾是所生？」

世尊告曰：「應知於此十二分中，無明與行及識一分，名為能引；復有一分識及名色、六處、觸、受，名為所引；復有一分受、愛、取、有，名為能生；生及老死名為所生，應知一分名色、六處及與觸、受，亦名所生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「應知於此十二分中，無明與行及識一分，名為能引；復有一分識及名色、六處、觸、受，名為所引；復有一分受、愛、取、有，名為能生；生及老死名為所生，應知一分名色、六處及與觸、受，亦名所生。」

復言：「世尊！如是諸分，若引若生，為一時起？為次第起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！如是諸分，若引若生，為一時起？為次第起？」

世尊告曰：「一時而起，次第宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「一時而起，次第宣說。」

復言：「世尊！如是諸分，若一時起，何因緣故，先說其引後說其生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！如是諸分，若一時起，何因緣故，先說其引後說其生？」

世尊告曰：「要由有引後有方生，非無引故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「要由有引後有方生，非無引故。」

復言：「世尊！無明亦緣非理作意，何故唯說無明為緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！無明亦緣非理作意，何故唯說無明為緣？」

世尊告曰：「無明亦引非理作意與行為緣，又從無明所生觸受為緣生愛，是故偏說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「無明亦引非理作意與行為緣，又從無明所生觸受為緣生愛，是故偏說。」

復言：「世尊！略由幾相應知緣起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！略由幾相應知緣起？」

世尊告曰：「略由三相應知緣起：一者由無動作知緣起相，二者由性無常知緣起相，三者由有堪能知緣起相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「略由三相應知緣起：一者由無動作知緣起相，二者由性無常知緣起相，三者由有堪能知緣起相。」