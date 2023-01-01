緣生初勝分法本經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣生初勝分法本經卷上

隋天竺三藏達磨笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏達磨笈多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆在舍囉婆悉帝城勝林給孤獨園。爾時眾多比丘集坐住堂，作是議論言：「諸命者等，世尊曾以無量諸門，說十二分緣生，於彼最初演說無明以為緣體。有何因緣，一切煩惱諸行緣中，惟說無明以為緣體？於此無明見何勝異？」是諸比丘集坐住堂議論未竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆在舍囉婆悉帝城勝林給孤獨園。爾時眾多比丘集坐住堂，作是議論言：「諸命者等，世尊曾以無量諸門，說十二分緣生，於彼最初演說無明以為緣體。有何因緣，一切煩惱諸行緣中，惟說無明以為緣體？於此無明見何勝異？」是諸比丘集坐住堂議論未竟。

世尊晝日遊於定行，以天耳清淨過人，聞其議論，於日後分從定行起，詣彼住堂，到已在比丘眾前，於常所設座上坐。坐訖，世尊告諸比丘言：「比丘！何故集坐住堂議論未竟，有何議論於此集坐？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊晝日遊於定行，以天耳清淨過人，聞其議論，於日後分從定行起，詣彼住堂，到已在比丘眾前，於常所設座上坐。坐訖，世尊告諸比丘言：「比丘！何故集坐住堂議論未竟，有何議論於此集坐？」

諸比丘言：「大德！此眾多比丘集坐在堂作是議論言：『諸命者等，世尊曾以無量諸門，說十二分緣生，於彼最初演說無明以為緣體。有何因緣，一切煩惱諸行緣中，惟說無明以為緣體？於此無明見何勝異？』大德！我等眾多比丘集坐住堂議論未竟，有如是議於此集坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「大德！此眾多比丘集坐在堂作是議論言：『諸命者等，世尊曾以無量諸門，說十二分緣生，於彼最初演說無明以為緣體。有何因緣，一切煩惱諸行緣中，惟說無明以為緣體？於此無明見何勝異？』大德！我等眾多比丘集坐住堂議論未竟，有如是議於此集坐。」

如是語已，世尊告諸比丘：「有法門名緣生初勝分，善聽善思，當為汝說。何者緣生初勝分法門？諸比丘！有十一種勝異中勝異故，安立無明為緣生初緣。何者十一？所謂攀緣勝異、種相勝異、由緒勝異、等起勝異、轉生勝異、顛倒勝異、相勝異、業勝異、障礙勝異、順縛勝異、對治勝異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，世尊告諸比丘：「有法門名緣生初勝分，善聽善思，當為汝說。何者緣生初勝分法門？諸比丘！有十一種勝異中勝異故，安立無明為緣生初緣。何者十一？所謂攀緣勝異、種相勝異、由緒勝異、等起勝異、轉生勝異、顛倒勝異、相勝異、業勝異、障礙勝異、順縛勝異、對治勝異。」

爾時有異比丘，即從坐起整衣一髆，向世尊所合掌曲躬，白言：「大德！何者無明攀緣勝異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有異比丘，即從坐起整衣一髆，向世尊所合掌曲躬，白言：「大德！何者無明攀緣勝異？」

佛言：「比丘！因果俱過惡一切染分、因果俱功德一切淨分，並為無明之所攀緣。比丘！此是無明攀緣勝異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！因果俱過惡一切染分、因果俱功德一切淨分，並為無明之所攀緣。比丘！此是無明攀緣勝異。」

比丘白佛：「大德！何者無明種類勝異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！何者無明種類勝異？」

佛言：「比丘！覆於真實，顯不真實。比丘！此是無明種類勝異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！覆於真實，顯不真實。比丘！此是無明種類勝異。」

比丘白佛：「大德！何者無明由緒勝異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！何者無明由緒勝異？」

佛言：「比丘！於一切煩惱染、業染、生染而作由緒根本住處故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！於一切煩惱染、業染、生染而作由緒根本住處故。」

比丘白佛：「大德！何者一切煩惱染？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！何者一切煩惱染？」

佛言：「比丘！略說三種煩惱，一切煩惱染，所謂無慧煩惱、疑慧煩惱、邪慧煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！略說三種煩惱，一切煩惱染，所謂無慧煩惱、疑慧煩惱、邪慧煩惱。」

比丘白佛：「大德！何者一切業染？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！何者一切業染？」

佛言：「比丘！略說自相三種差別(謂身、口、意也)及障礙對治相三種差別(障礙者非福也，對治者福及不動也)，總攝業染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！略說自相三種差別(謂身、口、意也)及障礙對治相三種差別(障礙者非福也，對治者福及不動也)，總攝業染。」

比丘白佛：「大德！何者一切種生染？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！何者一切種生染？」

佛言：「比丘！略說三受依止（所謂苦受、樂受、不苦不樂受）三種苦故（所謂苦苦、壞苦、行苦），總攝生染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！略說三受依止（所謂苦受、樂受、不苦不樂受）三種苦故（所謂苦苦、壞苦、行苦），總攝生染。」

比丘白佛：「大德！云何此一切種煩惱染、業染、生染，皆以無明而作由緒根本住處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！云何此一切種煩惱染、業染、生染，皆以無明而作由緒根本住處？」

佛言：「比丘！於實諦中二種愚故，未生煩惱染而令其生，若已生者漸大增多；未生業染而令其生，若已生者復隨積集；未生生染而令其生，若已生者不可移轉。是故說言一切種煩惱染、業染、生染，皆以無明而作由緒根本住處。比丘！此是無明由緒勝異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！於實諦中二種愚故，未生煩惱染而令其生，若已生者漸大增多；未生業染而令其生，若已生者復隨積集；未生生染而令其生，若已生者不可移轉。是故說言一切種煩惱染、業染、生染，皆以無明而作由緒根本住處。比丘！此是無明由緒勝異。」

比丘白佛：「大德！何者無明等起勝異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！何者無明等起勝異？」

佛言：「比丘！此無明於來世苦諦所攝更生之身，愚惑不了，於現在苦諦所攝已得之身，亦愚惑不了，由此愚惑故，攝聚緣生及轉出緣生，和合攝聚、和合轉出，此二種緣生及來世、現在二身愚惑，皆以無明為等起之緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！此無明於來世苦諦所攝更生之身，愚惑不了，於現在苦諦所攝已得之身，亦愚惑不了，由此愚惑故，攝聚緣生及轉出緣生，和合攝聚、和合轉出，此二種緣生及來世、現在二身愚惑，皆以無明為等起之緣。」

比丘白佛：「大德！何者攝聚緣生和合攝聚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！何者攝聚緣生和合攝聚？」

佛言：「比丘！初無明緣行，行緣識，如是名色、六入、觸緣受，是名攝聚緣生和合攝聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！初無明緣行，行緣識，如是名色、六入、觸緣受，是名攝聚緣生和合攝聚。」

比丘白佛：「大德！何者轉出緣生和合轉出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！何者轉出緣生和合轉出？」

佛言：「比丘！第二無明緣中，受緣愛，愛緣取，如是有緣生，乃至生緣老死，是名轉出緣生和合轉出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！第二無明緣中，受緣愛，愛緣取，如是有緣生，乃至生緣老死，是名轉出緣生和合轉出。」

比丘白佛：「大德！云何初無明於彼攝聚緣生和合攝聚而作起緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！云何初無明於彼攝聚緣生和合攝聚而作起緣？」

佛言：「比丘！此一於更生身，愚惑不了求於更生，以此愚惑求更生故，於更生中見其好事。然於現在愛不愛境，由執著分別故，作非福行，所謂於眾具生貪，於損惱生瞋相應故，則於好惡不持思量，便作放逸迷惑之行。他世惡事思念而不覺知，是故彼非福行無明作緣。若復於更生中或見好事，或見出道，乃作福行及不動行。或因說法覺知，或自修習靜念，彼覺念中雖有善心而非正思。彼以此故，則為更生迷惑之所牽引。所謂於更生中見其好事，不怯弱故，見其出道，不怯弱故。彼福、非福、不動行——惡對、對治相等，六識身中共生共滅，則於現在報識生滅之中，安置彼等諸行。熏習後新出生所有種子，攝取相應故。所有種子既皆攝取，後若出生則有次第，謂攝名色、六入、觸等，漸當出生。彼名色等於此現在報識之中，且生因相未是果相，是故說名攝聚緣生。比丘！此是第一無明於攝聚緣生和合攝聚而作起緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！此一於更生身，愚惑不了求於更生，以此愚惑求更生故，於更生中見其好事。然於現在愛不愛境，由執著分別故，作非福行，所謂於眾具生貪，於損惱生瞋相應故，則於好惡不持思量，便作放逸迷惑之行。他世惡事思念而不覺知，是故彼非福行無明作緣。若復於更生中或見好事，或見出道，乃作福行及不動行。或因說法覺知，或自修習靜念，彼覺念中雖有善心而非正思。彼以此故，則為更生迷惑之所牽引。所謂於更生中見其好事，不怯弱故，見其出道，不怯弱故。彼福、非福、不動行——惡對、對治相等，六識身中共生共滅，則於現在報識生滅之中，安置彼等諸行。熏習後新出生所有種子，攝取相應故。所有種子既皆攝取，後若出生則有次第，謂攝名色、六入、觸等，漸當出生。彼名色等於此現在報識之中，且生因相未是果相，是故說名攝聚緣生。比丘！此是第一無明於攝聚緣生和合攝聚而作起緣。」

比丘白佛：「大德！云何後無明於彼轉出緣生和合轉出而作起緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！云何後無明於彼轉出緣生和合轉出而作起緣？」

佛言：「比丘！此一於現在身所起迷惑，以六入、觸作緣生受，即得其味。以得味故，當來還求此類之受。有所求時便起於取，於樂受中渴愛作緣則生欲取。言欲取者，分別欲故。彼為先首方有欲界煩惱。若復新受為緣，則生無有渴愛共厭離行，此與厭離相應未為道理，彼依渴愛，以非方便求無有時，則有出離邪見、決定邪見及彼二依止邪見(依亦有二，合為四種)，由彼令此渴愛緣取。若復彼取為依，未得離欲，如是死時，然此四見及欲界煩惱，以欲渴愛作緣生取，若復離欲離色，彼色界渴愛、無色界渴愛生得常有。若色界、無色界中煩惱生時，色界、無色界便起於取。彼色、無色界煩惱及此諸見，或以色界渴愛作緣生取，或以無色界渴愛作緣生取。如是渴愛緣取故，已得諸行熏習報識共取而生。彼取攝已，先所集行所有所有渴愛未滅，彼處彼處則當現前，為令自身轉出故。以是因緣有於出生，故說彼行為有，彼取力故。行既為有，於此死已先所攝聚，當出生者作緣轉出，是故說名有緣生。於轉出中，出生時相壞異於昔，復至彼邊則有死退壽命終盡，是故說名生緣老死。比丘！此是第二無明，於轉出緣生和合轉出而作起緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！此一於現在身所起迷惑，以六入、觸作緣生受，即得其味。以得味故，當來還求此類之受。有所求時便起於取，於樂受中渴愛作緣則生欲取。言欲取者，分別欲故。彼為先首方有欲界煩惱。若復新受為緣，則生無有渴愛共厭離行，此與厭離相應未為道理，彼依渴愛，以非方便求無有時，則有出離邪見、決定邪見及彼二依止邪見(依亦有二，合為四種)，由彼令此渴愛緣取。若復彼取為依，未得離欲，如是死時，然此四見及欲界煩惱，以欲渴愛作緣生取，若復離欲離色，彼色界渴愛、無色界渴愛生得常有。若色界、無色界中煩惱生時，色界、無色界便起於取。彼色、無色界煩惱及此諸見，或以色界渴愛作緣生取，或以無色界渴愛作緣生取。如是渴愛緣取故，已得諸行熏習報識共取而生。彼取攝已，先所集行所有所有渴愛未滅，彼處彼處則當現前，為令自身轉出故。以是因緣有於出生，故說彼行為有，彼取力故。行既為有，於此死已先所攝聚，當出生者作緣轉出，是故說名有緣生。於轉出中，出生時相壞異於昔，復至彼邊則有死退壽命終盡，是故說名生緣老死。比丘！此是第二無明，於轉出緣生和合轉出而作起緣。」

比丘白佛：「大德！何故轉出緣生中渴、取二種，而不說為諸行緣也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！何故轉出緣生中渴、取二種，而不說為諸行緣也？」

佛言：「比丘！渴、取自界分齊斷故。如欲渴及取，不應作色界、無色界不動行緣，非境界故。如欲渴於不動行中，如是，色渴於無色界中、無色渴於欲界色界中、色渴於欲界中，亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！渴、取自界分齊斷故。如欲渴及取，不應作色界、無色界不動行緣，非境界故。如欲渴於不動行中，如是，色渴於無色界中、無色渴於欲界色界中、色渴於欲界中，亦爾。」

比丘白佛：「大德！何故欲渴及取，不與福非福行為緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！何故欲渴及取，不與福非福行為緣？」

佛言：「比丘！於此現前所有境界，愛與不愛而為增上，以有欲渴起不善根作非福行。由於共因果非福行中不知其惡故，所謂心惡及所作惡，以不知故起非福行。而彼心及所作惡等，惟以無明為緣，非渴為緣，與不善根不共境界故。若以欲渴作於福行，依信乃作，謂信死必生、生必藉緣，以信攝故所有渴取，我但施設為障覆無記，若法障覆無記則不能起行。由於共因果福行中不知出離故，求可愛生便作福行，是故雖云福行，亦以無明為緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！於此現前所有境界，愛與不愛而為增上，以有欲渴起不善根作非福行。由於共因果非福行中不知其惡故，所謂心惡及所作惡，以不知故起非福行。而彼心及所作惡等，惟以無明為緣，非渴為緣，與不善根不共境界故。若以欲渴作於福行，依信乃作，謂信死必生、生必藉緣，以信攝故所有渴取，我但施設為障覆無記，若法障覆無記則不能起行。由於共因果福行中不知出離故，求可愛生便作福行，是故雖云福行，亦以無明為緣。」

比丘白佛：「大德！何故色界渴取，不與色界不動行為緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！何故色界渴取，不與色界不動行為緣？」

佛言：「比丘！未離欲者，色渴未生未得住處；彼未有時未得住處故，不能為色界不動行緣，令其得起。如色界渴於色界不動行中，如是無色界渴於無色界不動行中亦爾。由於色界身、無色界身有過惡中見其好事，想而思惟，或因說法，或因教授法故，有此不正思惟，與彼行為緣。然此不正思惟，為無明所引，不正思惟果，共無明和合，與不動行為緣故，是故彼不動行，亦以無明為緣，應知。比丘！又一無有渴為依故，作諸福行及不動行，由無有渴故，則見諸有過惡，何肯更求當有？然復於無有中不如實知，以不如實知又未得對治道故，迷非對治為對治想，便作福行及不動行。比丘！以此因緣，應知惟以無明緣行，非渴、取為緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！未離欲者，色渴未生未得住處；彼未有時未得住處故，不能為色界不動行緣，令其得起。如色界渴於色界不動行中，如是無色界渴於無色界不動行中亦爾。由於色界身、無色界身有過惡中見其好事，想而思惟，或因說法，或因教授法故，有此不正思惟，與彼行為緣。然此不正思惟，為無明所引，不正思惟果，共無明和合，與不動行為緣故，是故彼不動行，亦以無明為緣，應知。比丘！又一無有渴為依故，作諸福行及不動行，由無有渴故，則見諸有過惡，何肯更求當有？然復於無有中不如實知，以不如實知又未得對治道故，迷非對治為對治想，便作福行及不動行。比丘！以此因緣，應知惟以無明緣行，非渴、取為緣。」

比丘白佛：「大德！若行於六識身中和合共生者，何故說言行緣於識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！若行於六識身中和合共生者，何故說言行緣於識？」

佛言：「比丘！此六識身中福非福不動等行，和合共生共滅，即於果報識中安置諸行熏習，於後新異出生報識作引方便，是故說言行緣於識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！此六識身中福非福不動等行，和合共生共滅，即於果報識中安置諸行熏習，於後新異出生報識作引方便，是故說言行緣於識。」

比丘白佛：「大德！名色、六入、觸、受諸分，於識中同時攝聚種子，何故說時隨次第說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！名色、六入、觸、受諸分，於識中同時攝聚種子，何故說時隨次第說？」

佛言：「比丘！未來次第生轉故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！未來次第生轉故。」

比丘白佛：「大德！何故說名色、六入、觸、受等為禪磨，義翻為生，謂一報未死已前總名，非初受生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！何故說名色、六入、觸、受等為禪磨，義翻為生，謂一報未死已前總名，非初受生？」

佛言：「比丘！共因受用依止，及共因受用故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！共因受用依止，及共因受用故。」

比丘白佛：「大德！若惟名生無色，當有何過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！若惟名生無色，當有何過？」

佛言：「比丘！若名不住色中者，禪磨續轉，則不相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！若名不住色中者，禪磨續轉，則不相應。」

比丘白佛：「大德！若惟色生無名，當有何過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！若惟色生無名，當有何過？」

佛言：「比丘！色若不與名合，不被攝持，則當壞失不得增長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！色若不與名合，不被攝持，則當壞失不得增長。」

比丘白佛：「大德！若惟識緣六入，當有何過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！若惟識緣六入，當有何過？」

佛言：「比丘！於其始時未滿六入，惟有身根及以意根，其所轉生未可得有。此兩根體，其惟名色在於初時，以為次第與彼六入滿足為緣，是故說言名色緣六入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！於其始時未滿六入，惟有身根及以意根，其所轉生未可得有。此兩根體，其惟名色在於初時，以為次第與彼六入滿足為緣，是故說言名色緣六入。」

比丘白佛：「大德！若惟六入滿足則是禪磨究竟，何故復說觸及受也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！若惟六入滿足則是禪磨究竟，何故復說觸及受也？」

佛言：「比丘！此六入禪磨究竟者，是受用依止究竟而未受用，必受用究竟者，乃是共因領受，是故受用依止究竟及受用究竟，得名禪磨究竟，應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！此六入禪磨究竟者，是受用依止究竟而未受用，必受用究竟者，乃是共因領受，是故受用依止究竟及受用究竟，得名禪磨究竟，應知。」

比丘白佛：「大德！此以無明緣渴，亦說受緣；若惟無明緣渴不以受緣，當有何過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！此以無明緣渴，亦說受緣；若惟無明緣渴不以受緣，當有何過？」

佛言：「比丘！三種渴、三種有，一時轉生故，然以受緣渴故，相待為力則不轉生，是故不惟無明緣渴。」比丘白佛：「大德！若惟受緣於渴，當有何過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！三種渴、三種有，一時轉生故，然以受緣渴故，相待為力則不轉生，是故不惟無明緣渴。」比丘白佛：「大德！若惟受緣於渴，當有何過？」

佛言：「比丘！一切諸渴皆以受為緣，然復有受非是渴緣，乃與諸渴而作滅緣，是故不惟受緣於渴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！一切諸渴皆以受為緣，然復有受非是渴緣，乃與諸渴而作滅緣，是故不惟受緣於渴。」

比丘白佛：「大德！若惟渴緣於有，不以取緣，當有何過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！若惟渴緣於有，不以取緣，當有何過？」

佛言：「比丘！渴名為求，於彼惡趣必無求者，然作非福之行，雖求善趣恒與相違，果轉生時非渴為緣，自以取緣令其轉生。比丘所云無有渴者，名無有求。此無有求，雖是相違，然作福不動行果亦轉生。比丘！以此因緣，不惟渴緣於有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！渴名為求，於彼惡趣必無求者，然作非福之行，雖求善趣恒與相違，果轉生時非渴為緣，自以取緣令其轉生。比丘所云無有渴者，名無有求。此無有求，雖是相違，然作福不動行果亦轉生。比丘！以此因緣，不惟渴緣於有。」

比丘白佛：「大德！若取緣有、有緣生者，何故不說彼取及有以為集諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！若取緣有、有緣生者，何故不說彼取及有以為集諦？」

佛言：「比丘！以渴能作四種業故：一者、於自身境界受中，作貪美縛業；二者、於渴取中作等起業；三者、於行有中作牽引業；四者、於死已後作相續縛業。是故惟說渴為集諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！以渴能作四種業故：一者、於自身境界受中，作貪美縛業；二者、於渴取中作等起業；三者、於行有中作牽引業；四者、於死已後作相續縛業。是故惟說渴為集諦。」

比丘白佛：「大德！有生有老有死，何故名色、六入、觸、受等禪磨之相，乃皆顯為老死之名？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！有生有老有死，何故名色、六入、觸、受等禪磨之相，乃皆顯為老死之名？」

佛言：「比丘！彼所有出生相者，以三苦順縛示現故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！彼所有出生相者，以三苦順縛示現故。」

比丘白佛：「大德！生以何苦示現？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！生以何苦示現？」

佛言：「比丘！行苦示現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！行苦示現。」

比丘白佛：「大德！老以何苦示現？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！老以何苦示現？」

佛言：「比丘！壞苦示現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！壞苦示現。」

比丘白佛：「大德！死以何苦示現？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！死以何苦示現？」

佛言：「比丘！苦苦示現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！苦苦示現。」

比丘白佛：「大德！所有四種出生之相，與生老死有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！所有四種出生之相，與生老死有何差別？」

佛言：「比丘！彼四種出生之相，隨次第生，若生隨相似生，彼出生中生相如是，應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！彼四種出生之相，隨次第生，若生隨相似生，彼出生中生相如是，應知。」

比丘白佛：「大德！出生之相次第而生，當何所似？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！出生之相次第而生，當何所似？」

佛言：「比丘！彼初下種即當有生，彼次第增長生；彼次第出胎生，彼次第增長生。彼增長已，能得受用世俗生。此次第生，復誰所生？眾界入生而無有我，何以故？五眾等增長遷流，以無常故；及命根、力、限量、時、住，亦為無常所生故。比丘！彼四種出生之相，時分破壞即作五種衰惡，說名為老。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！彼初下種即當有生，彼次第增長生；彼次第出胎生，彼次第增長生。彼增長已，能得受用世俗生。此次第生，復誰所生？眾界入生而無有我，何以故？五眾等增長遷流，以無常故；及命根、力、限量、時、住，亦為無常所生故。比丘！彼四種出生之相，時分破壞即作五種衰惡，說名為老。」

比丘白佛：「大德！何者是五種衰惡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！何者是五種衰惡？」

佛言：「比丘！一者、髮衰惡，髮壞離色故；二者、依衰惡(依謂身也)，肉處色力衰惡故；三者、業衰惡，語時上氣喘息故，住時曲如牛脊曲故，坐時向前重身故，行時按杖故，意智繫縛及念弱少故；四者、受用衰惡，於現在眾具中受用下劣故，於諸遊戲所可憙中皆不受用故，於色根自境界中不速疾行及不行故；五者命根衰惡，壽盡死近，及少緣死不堪忍故。比丘！於彼四種出生相中，亦有六種死差別應知。一者盡竟死、二者不盡竟死、三者自相死、四者不盡竟死分、五者盡竟死分、六者非時時死。比丘！於中自相死者，識於身中移出別分，及色根滅沒，如是應知。比丘！名色等出生之相與生老死有此差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！一者、髮衰惡，髮壞離色故；二者、依衰惡(依謂身也)，肉處色力衰惡故；三者、業衰惡，語時上氣喘息故，住時曲如牛脊曲故，坐時向前重身故，行時按杖故，意智繫縛及念弱少故；四者、受用衰惡，於現在眾具中受用下劣故，於諸遊戲所可憙中皆不受用故，於色根自境界中不速疾行及不行故；五者命根衰惡，壽盡死近，及少緣死不堪忍故。比丘！於彼四種出生相中，亦有六種死差別應知。一者盡竟死、二者不盡竟死、三者自相死、四者不盡竟死分、五者盡竟死分、六者非時時死。比丘！於中自相死者，識於身中移出別分，及色根滅沒，如是應知。比丘！名色等出生之相與生老死有此差別。」

比丘白佛：「大德！三種渴愛，皆說緣生與生作因，何故惟說欲界生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！三種渴愛，皆說緣生與生作因，何故惟說欲界生？」

佛言：「比丘！以欲界生麁故，不可讚歎亦不可教知，以迴還非解脫法體故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！以欲界生麁故，不可讚歎亦不可教知，以迴還非解脫法體故。」

比丘白佛：「大德！若此攝聚緣生及以轉出說十二分，於中幾是能攝聚分，幾是所攝聚分？幾是能轉出分，幾是所轉出分？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！若此攝聚緣生及以轉出說十二分，於中幾是能攝聚分，幾是所攝聚分？幾是能轉出分，幾是所轉出分？」

佛言：「比丘！無明與行及一分識，是能攝聚分；彼一分識及名色、六入、觸、受，是所攝聚分。比丘！彼一分受及渴愛、取、有，是能轉出分；生、老死是所轉出分，及彼一分名色、六入、觸、受，亦是所轉出分，應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！無明與行及一分識，是能攝聚分；彼一分識及名色、六入、觸、受，是所攝聚分。比丘！彼一分受及渴愛、取、有，是能轉出分；生、老死是所轉出分，及彼一分名色、六入、觸、受，亦是所轉出分，應知。」

比丘白佛：「大德！此能攝聚分及此能轉出分，為一時生可見，為當次第？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！此能攝聚分及此能轉出分，為一時生可見，為當次第？」

佛言：「比丘！一時生，次第說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！一時生，次第說。」

比丘白佛：「大德！能攝聚分、能轉出分既一時生，何故初說能攝聚分，後說能轉出分？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！能攝聚分、能轉出分既一時生，何故初說能攝聚分，後說能轉出分？」

佛言：「比丘！由所攝聚有更轉出，是故無不由所攝聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！由所攝聚有更轉出，是故無不由所攝聚。」

比丘白佛：「大德！無明緣不正思，何故說與無明作緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！無明緣不正思，何故說與無明作緣？」

佛言：「比丘！以其無明由不正思牽已與行作緣，從無明生觸、受，及與渴愛作緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！以其無明由不正思牽已與行作緣，從無明生觸、受，及與渴愛作緣。」

比丘白佛：「大德！幾相略說緣生可知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！幾相略說緣生可知？」

佛言：「比丘！略說三相緣生可知：一者不動緣生相(泥梨賀翻為不動，而是空義以空故無所動作)，二者無常緣生相，三者堪能緣生相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！略說三相緣生可知：一者不動緣生相(泥梨賀翻為不動，而是空義以空故無所動作)，二者無常緣生相，三者堪能緣生相。」

比丘白佛：「大德！有四種緣，世尊所說，謂因緣、無間緣(舊名次第緣)、攀緣、增上緣(亦名生緣)。大德！於中以何等緣，無明與行作緣？乃至以何等緣，生與老死作緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！有四種緣，世尊所說，謂因緣、無間緣(舊名次第緣)、攀緣、增上緣(亦名生緣)。大德！於中以何等緣，無明與行作緣？乃至以何等緣，生與老死作緣？」

佛言：「比丘！諸行轉生同相故，我說四種緣。於此義中惟增上緣，我意說為無明緣行乃至生緣老死。彼增上緣，復有不相著及相著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！諸行轉生同相故，我說四種緣。於此義中惟增上緣，我意說為無明緣行乃至生緣老死。彼增上緣，復有不相著及相著。」

比丘白佛：「大德！何者是不相著增上緣？何者是相著增上緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！何者是不相著增上緣？何者是相著增上緣？」

佛言：「比丘！未生不正思中無明順眠，與諸行不相著而作緣；若生已即相著。比丘！其不正思與行和合，於六識身和合共生，生而未滅，與識不相著而作緣；若生滅已即相著。比丘！所有未到死時之識，與名色不相著而作緣(識與名色相著作緣，梵本亦無此句)，如識於名色，如是攝聚名色於轉出名色亦如是。如名色於名色，如是六入於六入、觸於觸、受於受，亦如是。如無明於行，如是無明於渴愛、渴愛於取、取於有，亦如是。如識於名色，名色等於名色等如是，有於生亦如是。又比丘！生中胎藏、童子、少年時，與老死不相著而作緣；若到根熟壽盡時中，相著作緣，應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！未生不正思中無明順眠，與諸行不相著而作緣；若生已即相著。比丘！其不正思與行和合，於六識身和合共生，生而未滅，與識不相著而作緣；若生滅已即相著。比丘！所有未到死時之識，與名色不相著而作緣(識與名色相著作緣，梵本亦無此句)，如識於名色，如是攝聚名色於轉出名色亦如是。如名色於名色，如是六入於六入、觸於觸、受於受，亦如是。如無明於行，如是無明於渴愛、渴愛於取、取於有，亦如是。如識於名色，名色等於名色等如是，有於生亦如是。又比丘！生中胎藏、童子、少年時，與老死不相著而作緣；若到根熟壽盡時中，相著作緣，應知。」

比丘白佛：「大德！若世尊曾於共因共緣共由法門之中，因渴愛故說業，於中是何密意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！若世尊曾於共因共緣共由法門之中，因渴愛故說業，於中是何密意？」

佛言：「比丘！有之所攝業者，因渴愛故說，此是密意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！有之所攝業者，因渴愛故說，此是密意。」

比丘白佛：「大德！因以何義可見？緣以何義可見？由以何義可見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！因以何義可見？緣以何義可見？由以何義可見？」

佛言：「比丘！安置後生處種子故，因義可見；決定住持彼生轉出故，緣義可見；死已出向生處與生故，由義可見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！安置後生處種子故，因義可見；決定住持彼生轉出故，緣義可見；死已出向生處與生故，由義可見。」

比丘白佛：「大德！緣生者，是何句義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「大德！緣生者，是何句義？」

佛言：「比丘！各自有緣同聚相續，故此諸分生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！各自有緣同聚相續，故此諸分生。」