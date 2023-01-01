佛說舊城喻經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說舊城喻經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大眾俱。

爾時佛告諸苾芻言：「苾芻！我於往昔未證阿耨多羅三藐三菩提時，獨止一處，心生疑念：『何因世間一切眾生受輪迴苦？謂生、老死，滅已復生。由彼眾生不如實知，是故不能出離生、老死苦。我今思念此老死苦從何因有，復從何緣有此老死？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『今此老死因生而有，復從生緣而有老死。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告諸苾芻言：「苾芻！我於往昔未證阿耨多羅三藐三菩提時，獨止一處，心生疑念：『何因世間一切眾生受輪迴苦？謂生、老死，滅已復生。由彼眾生不如實知，是故不能出離生、老死苦。我今思念此老死苦從何因有，復從何緣有此老死？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『今此老死因生而有，復從生緣而有老死。』

「知此法已，又復思惟：『生何因有，復以何緣有此生法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『生因有起，復從有緣起此生法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『生何因有，復以何緣有此生法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『生因有起，復從有緣起此生法。』

「知此法已，又復思惟：『有因何起，復以何緣起此有法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『有因取起，復從取緣起此有法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『有因何起，復以何緣起此有法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『有因取起，復從取緣起此有法。』

「知此法已，又復思惟：『取何因有，復從何緣有此取法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『取因愛有，復從愛緣有此取法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『取何因有，復從何緣有此取法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『取因愛有，復從愛緣有此取法。』

「知此法已，又復思惟：『愛何因有，復以何緣有此愛法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『愛因受有，復從受緣有此愛法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『愛何因有，復以何緣有此愛法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『愛因受有，復從受緣有此愛法。』

「知此法已，又復思惟：『受何因有，復以何緣有此受法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『受因觸有，復從觸緣有此受法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『受何因有，復以何緣有此受法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『受因觸有，復從觸緣有此受法。』

「知此法已，又復思惟：『觸何因有，復以何緣有此觸法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『觸因六處有，復從六處緣有此觸法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『觸何因有，復以何緣有此觸法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『觸因六處有，復從六處緣有此觸法。』

「知此法已，又復思惟：『今此六處何因而有，復從何緣有六處法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『而彼六處因名色有，從名色緣有六處法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『今此六處何因而有，復從何緣有六處法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『而彼六處因名色有，從名色緣有六處法。』

「知此法已，又復思惟：『今此名色何因而有，復從何緣有此名色？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『而彼名色因識而有，復從識緣有名色法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『今此名色何因而有，復從何緣有此名色？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『而彼名色因識而有，復從識緣有名色法。』

「知此法已，又復思惟：『識何因有，復以何緣有此識法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『如是識法因名色有，從名色緣有此識法。唯此識緣能生諸行，由是名色緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死、憂、悲、苦、惱。是故一大苦蘊集。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『識何因有，復以何緣有此識法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『如是識法因名色有，從名色緣有此識法。唯此識緣能生諸行，由是名色緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死、憂、悲、苦、惱。是故一大苦蘊集。』

「知此法已，又復思惟：『以何因故，得無老死？何法滅已，得老死滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『若無生法，即無老死。生法滅已，老死亦滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『以何因故，得無老死？何法滅已，得老死滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『若無生法，即無老死。生法滅已，老死亦滅。』

「知此法已，又復思惟：『何法若無，生法得無？何法滅已，生法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『若無有法，即無生法。有法若滅，生法亦滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『何法若無，生法得無？何法滅已，生法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『若無有法，即無生法。有法若滅，生法亦滅。』

「知此法已，又復思惟：『何法若無，有法不起？何法滅已，有法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『若無取法，有法即無。取法滅已，有法亦滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『何法若無，有法不起？何法滅已，有法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『若無取法，有法即無。取法滅已，有法亦滅。』

「知此法已，又復思惟：『何法若無，取法得無？何法滅已，取法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『若無愛法，即無取法。愛法滅已，取法亦滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『何法若無，取法得無？何法滅已，取法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『若無愛法，即無取法。愛法滅已，取法亦滅。』

「知此法已，又復思惟：『何法若無，得無愛法？何法滅已，愛法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『受法若無，愛法即無。受法滅已，愛法亦滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『何法若無，得無愛法？何法滅已，愛法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『受法若無，愛法即無。受法滅已，愛法亦滅。』

「知此法已，又復思惟：『何法若無，受法得無？何法滅已，受法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『觸法若無，受法即無。觸法滅已，受法亦滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『何法若無，受法得無？何法滅已，受法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『觸法若無，受法即無。觸法滅已，受法亦滅。』

「知此法已，又復思惟：『何法若無，觸法即無？何法滅已，觸法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『六處若無，觸法得無。六處滅已，觸法亦滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『何法若無，觸法即無？何法滅已，觸法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『六處若無，觸法得無。六處滅已，觸法亦滅。』

「知此法已，又復思惟：『何法若無，六處得無？何法滅已，六處亦滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『名色若無，六處得無。名色滅已，六處亦滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『何法若無，六處得無？何法滅已，六處亦滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『名色若無，六處得無。名色滅已，六處亦滅。』

「知此法已，又復思惟：『何法若無，名色得無？何法滅已，名色亦滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『識法若無，名色即無。識法滅已，名色亦滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『何法若無，名色得無？何法滅已，名色亦滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『識法若無，名色即無。識法滅已，名色亦滅。』

「知此法已，又復思惟：『何法若無，識法得無？何法滅已，識法亦滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『行法若無，識法即無。行法若滅，識法亦滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『何法若無，識法得無？何法滅已，識法亦滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『行法若無，識法即無。行法若滅，識法亦滅。』

「知此法已，又復思惟：『何法若無，行法得無？何法滅已，行法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『無明若無，行法即無。無明滅已，行法亦滅。由是無明滅則行滅；行滅則識滅；識滅則名色滅；名色滅則六處滅；六處滅則觸滅；觸滅則受滅；受滅則愛滅；愛滅則取滅；取滅則有滅；有滅則生滅；生滅則老死、憂、悲、苦、惱滅。由是一大苦蘊滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知此法已，又復思惟：『何法若無，行法得無？何法滅已，行法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『無明若無，行法即無。無明滅已，行法亦滅。由是無明滅則行滅；行滅則識滅；識滅則名色滅；名色滅則六處滅；六處滅則觸滅；觸滅則受滅；受滅則愛滅；愛滅則取滅；取滅則有滅；有滅則生滅；生滅則老死、憂、悲、苦、惱滅。由是一大苦蘊滅。』

「一一了知如是法已，又復思惟：『我今已履佛所行道，已被昔人所被之甲，已到昔人涅盤之城。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一一了知如是法已，又復思惟：『我今已履佛所行道，已被昔人所被之甲，已到昔人涅盤之城。』」

佛復告言：「諸苾芻！譬如有人欲遠所詣，即履昔人所行之道，又被昔人所被之甲，乃尋昔人舊所都城。或行深山，或行曠野，行之不已，到彼舊城。其城廣大，乃是往昔王之所都。而此都城嚴麗依然。池沼、園苑皆悉殊好。人之見者，心無厭捨。是人見已，即自思惟：『我今迴還詣於本國，具以斯事上奏於王。』既至本國，即奏王曰：『大王當知！我被昔人所被之甲，乃履昔人所行之道。或行深山，或行曠野，行之不已，到一舊城。其城廣大，乃是往昔王之都聚。而彼城隍嚴麗依然。池沼、園苑皆悉殊好。人所見者，心無厭捨。大王宜應往彼都止。』王聞語已，即允所奏，乃與臣佐尋都彼城。而彼都城由王居止，轉更嚴麗，人民熾盛，豐樂倍常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告言：「諸苾芻！譬如有人欲遠所詣，即履昔人所行之道，又被昔人所被之甲，乃尋昔人舊所都城。或行深山，或行曠野，行之不已，到彼舊城。其城廣大，乃是往昔王之所都。而此都城嚴麗依然。池沼、園苑皆悉殊好。人之見者，心無厭捨。是人見已，即自思惟：『我今迴還詣於本國，具以斯事上奏於王。』既至本國，即奏王曰：『大王當知！我被昔人所被之甲，乃履昔人所行之道。或行深山，或行曠野，行之不已，到一舊城。其城廣大，乃是往昔王之都聚。而彼城隍嚴麗依然。池沼、園苑皆悉殊好。人所見者，心無厭捨。大王宜應往彼都止。』王聞語已，即允所奏，乃與臣佐尋都彼城。而彼都城由王居止，轉更嚴麗，人民熾盛，豐樂倍常。

「諸苾芻！我亦如是。履於諸佛舊所行道，被於諸佛所被舊甲，行詣諸佛涅盤舊城。諸苾芻！何謂舊道？何謂舊甲？何謂舊城？即是過去諸佛所行八正之道。所謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。諸苾芻！此八正道是即舊道，是即舊甲，是即舊城。先佛所行，我亦履踐，乃可得見彼老死集。是故我證得老死滅乃至觀見生、有取、愛、受、觸、六處、名色、識等皆滅。又觀行集，亦令行滅；行法滅已，無明亦滅；無明滅已，即無所觀。是時我以自神通力成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！我亦如是。履於諸佛舊所行道，被於諸佛所被舊甲，行詣諸佛涅盤舊城。諸苾芻！何謂舊道？何謂舊甲？何謂舊城？即是過去諸佛所行八正之道。所謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。諸苾芻！此八正道是即舊道，是即舊甲，是即舊城。先佛所行，我亦履踐，乃可得見彼老死集。是故我證得老死滅乃至觀見生、有取、愛、受、觸、六處、名色、識等皆滅。又觀行集，亦令行滅；行法滅已，無明亦滅；無明滅已，即無所觀。是時我以自神通力成等正覺。

「諸苾芻！我所宣說如是正法，汝等精勤，應如是學，應如是行，記念修習，成諸梵行。天上人間宣布法化，廣為眾生作大利益。乃至苾芻尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門、外道尼乾子等，亦應如是修習、宣布，廣為眾生作大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！我所宣說如是正法，汝等精勤，應如是學，應如是行，記念修習，成諸梵行。天上人間宣布法化，廣為眾生作大利益。乃至苾芻尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門、外道尼乾子等，亦應如是修習、宣布，廣為眾生作大利益。」

爾時世尊說是經已，一切大眾聞佛所說，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是經已，一切大眾聞佛所說，信受奉行。