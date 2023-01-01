佛說舊城喻經
宋 法賢譯1卷CBETA T0715少于一万字 20 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說舊城喻經
佛說舊城喻經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
如是我聞：
如是我聞：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大眾俱。
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大眾俱。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時佛告諸苾芻言：「苾芻！我於往昔未證阿耨多羅三藐三菩提時，獨止一處，心生疑念：『何因世間一切眾生受輪迴苦？謂生、老死，滅已復生。由彼眾生不如實知，是故不能出離生、老死苦。我今思念此老死苦從何因有，復從何緣有此老死？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『今此老死因生而有，復從生緣而有老死。』
爾時佛告諸苾芻言：「苾芻！我於往昔未證阿耨多羅三藐三菩提時，獨止一處，心生疑念：『何因世間一切眾生受輪迴苦？謂生、老死，滅已復生。由彼眾生不如實知，是故不能出離生、老死苦。我今思念此老死苦從何因有，復從何緣有此老死？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『今此老死因生而有，復從生緣而有老死。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『生何因有，復以何緣有此生法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『生因有起，復從有緣起此生法。』
「知此法已，又復思惟：『生何因有，復以何緣有此生法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『生因有起，復從有緣起此生法。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『有因何起，復以何緣起此有法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『有因取起，復從取緣起此有法。』
「知此法已，又復思惟：『有因何起，復以何緣起此有法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『有因取起，復從取緣起此有法。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『取何因有，復從何緣有此取法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『取因愛有，復從愛緣有此取法。』
「知此法已，又復思惟：『取何因有，復從何緣有此取法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『取因愛有，復從愛緣有此取法。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『愛何因有，復以何緣有此愛法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『愛因受有，復從受緣有此愛法。』
「知此法已，又復思惟：『愛何因有，復以何緣有此愛法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『愛因受有，復從受緣有此愛法。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『受何因有，復以何緣有此受法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『受因觸有，復從觸緣有此受法。』
「知此法已，又復思惟：『受何因有，復以何緣有此受法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『受因觸有，復從觸緣有此受法。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『觸何因有，復以何緣有此觸法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『觸因六處有，復從六處緣有此觸法。』
「知此法已，又復思惟：『觸何因有，復以何緣有此觸法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『觸因六處有，復從六處緣有此觸法。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『今此六處何因而有，復從何緣有六處法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『而彼六處因名色有，從名色緣有六處法。』
「知此法已，又復思惟：『今此六處何因而有，復從何緣有六處法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『而彼六處因名色有，從名色緣有六處法。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『今此名色何因而有，復從何緣有此名色？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『而彼名色因識而有，復從識緣有名色法。』
「知此法已，又復思惟：『今此名色何因而有，復從何緣有此名色？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『而彼名色因識而有，復從識緣有名色法。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『識何因有，復以何緣有此識法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『如是識法因名色有，從名色緣有此識法。唯此識緣能生諸行，由是名色緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死、憂、悲、苦、惱。是故一大苦蘊集。』
「知此法已，又復思惟：『識何因有，復以何緣有此識法？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『如是識法因名色有，從名色緣有此識法。唯此識緣能生諸行，由是名色緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死、憂、悲、苦、惱。是故一大苦蘊集。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『以何因故，得無老死？何法滅已，得老死滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『若無生法，即無老死。生法滅已，老死亦滅。』
「知此法已，又復思惟：『以何因故，得無老死？何法滅已，得老死滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『若無生法，即無老死。生法滅已，老死亦滅。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『何法若無，生法得無？何法滅已，生法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『若無有法，即無生法。有法若滅，生法亦滅。』
「知此法已，又復思惟：『何法若無，生法得無？何法滅已，生法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『若無有法，即無生法。有法若滅，生法亦滅。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『何法若無，有法不起？何法滅已，有法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『若無取法，有法即無。取法滅已，有法亦滅。』
「知此法已，又復思惟：『何法若無，有法不起？何法滅已，有法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『若無取法，有法即無。取法滅已，有法亦滅。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『何法若無，取法得無？何法滅已，取法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『若無愛法，即無取法。愛法滅已，取法亦滅。』
「知此法已，又復思惟：『何法若無，取法得無？何法滅已，取法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『若無愛法，即無取法。愛法滅已，取法亦滅。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『何法若無，得無愛法？何法滅已，愛法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『受法若無，愛法即無。受法滅已，愛法亦滅。』
「知此法已，又復思惟：『何法若無，得無愛法？何法滅已，愛法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『受法若無，愛法即無。受法滅已，愛法亦滅。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『何法若無，受法得無？何法滅已，受法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『觸法若無，受法即無。觸法滅已，受法亦滅。』
「知此法已，又復思惟：『何法若無，受法得無？何法滅已，受法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『觸法若無，受法即無。觸法滅已，受法亦滅。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『何法若無，觸法即無？何法滅已，觸法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『六處若無，觸法得無。六處滅已，觸法亦滅。』
「知此法已，又復思惟：『何法若無，觸法即無？何法滅已，觸法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『六處若無，觸法得無。六處滅已，觸法亦滅。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『何法若無，六處得無？何法滅已，六處亦滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『名色若無，六處得無。名色滅已，六處亦滅。』
「知此法已，又復思惟：『何法若無，六處得無？何法滅已，六處亦滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『名色若無，六處得無。名色滅已，六處亦滅。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『何法若無，名色得無？何法滅已，名色亦滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『識法若無，名色即無。識法滅已，名色亦滅。』
「知此法已，又復思惟：『何法若無，名色得無？何法滅已，名色亦滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『識法若無，名色即無。識法滅已，名色亦滅。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『何法若無，識法得無？何法滅已，識法亦滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『行法若無，識法即無。行法若滅，識法亦滅。』
「知此法已，又復思惟：『何法若無，識法得無？何法滅已，識法亦滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『行法若無，識法即無。行法若滅，識法亦滅。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「知此法已，又復思惟：『何法若無，行法得無？何法滅已，行法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『無明若無，行法即無。無明滅已，行法亦滅。由是無明滅則行滅；行滅則識滅；識滅則名色滅；名色滅則六處滅；六處滅則觸滅；觸滅則受滅；受滅則愛滅；愛滅則取滅；取滅則有滅；有滅則生滅；生滅則老死、憂、悲、苦、惱滅。由是一大苦蘊滅。』
「知此法已，又復思惟：『何法若無，行法得無？何法滅已，行法得滅？』作是念已，離諸攀緣，定心觀察。諦觀察已，乃如實知：『無明若無，行法即無。無明滅已，行法亦滅。由是無明滅則行滅；行滅則識滅；識滅則名色滅；名色滅則六處滅；六處滅則觸滅；觸滅則受滅；受滅則愛滅；愛滅則取滅；取滅則有滅；有滅則生滅；生滅則老死、憂、悲、苦、惱滅。由是一大苦蘊滅。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「一一了知如是法已，又復思惟：『我今已履佛所行道，已被昔人所被之甲，已到昔人涅盤之城。』」
「一一了知如是法已，又復思惟：『我今已履佛所行道，已被昔人所被之甲，已到昔人涅盤之城。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛復告言：「諸苾芻！譬如有人欲遠所詣，即履昔人所行之道，又被昔人所被之甲，乃尋昔人舊所都城。或行深山，或行曠野，行之不已，到彼舊城。其城廣大，乃是往昔王之所都。而此都城嚴麗依然。池沼、園苑皆悉殊好。人之見者，心無厭捨。是人見已，即自思惟：『我今迴還詣於本國，具以斯事上奏於王。』既至本國，即奏王曰：『大王當知！我被昔人所被之甲，乃履昔人所行之道。或行深山，或行曠野，行之不已，到一舊城。其城廣大，乃是往昔王之都聚。而彼城隍嚴麗依然。池沼、園苑皆悉殊好。人所見者，心無厭捨。大王宜應往彼都止。』王聞語已，即允所奏，乃與臣佐尋都彼城。而彼都城由王居止，轉更嚴麗，人民熾盛，豐樂倍常。
佛復告言：「諸苾芻！譬如有人欲遠所詣，即履昔人所行之道，又被昔人所被之甲，乃尋昔人舊所都城。或行深山，或行曠野，行之不已，到彼舊城。其城廣大，乃是往昔王之所都。而此都城嚴麗依然。池沼、園苑皆悉殊好。人之見者，心無厭捨。是人見已，即自思惟：『我今迴還詣於本國，具以斯事上奏於王。』既至本國，即奏王曰：『大王當知！我被昔人所被之甲，乃履昔人所行之道。或行深山，或行曠野，行之不已，到一舊城。其城廣大，乃是往昔王之都聚。而彼城隍嚴麗依然。池沼、園苑皆悉殊好。人所見者，心無厭捨。大王宜應往彼都止。』王聞語已，即允所奏，乃與臣佐尋都彼城。而彼都城由王居止，轉更嚴麗，人民熾盛，豐樂倍常。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「諸苾芻！我亦如是。履於諸佛舊所行道，被於諸佛所被舊甲，行詣諸佛涅盤舊城。諸苾芻！何謂舊道？何謂舊甲？何謂舊城？即是過去諸佛所行八正之道。所謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。諸苾芻！此八正道是即舊道，是即舊甲，是即舊城。先佛所行，我亦履踐，乃可得見彼老死集。是故我證得老死滅乃至觀見生、有取、愛、受、觸、六處、名色、識等皆滅。又觀行集，亦令行滅；行法滅已，無明亦滅；無明滅已，即無所觀。是時我以自神通力成等正覺。
「諸苾芻！我亦如是。履於諸佛舊所行道，被於諸佛所被舊甲，行詣諸佛涅盤舊城。諸苾芻！何謂舊道？何謂舊甲？何謂舊城？即是過去諸佛所行八正之道。所謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。諸苾芻！此八正道是即舊道，是即舊甲，是即舊城。先佛所行，我亦履踐，乃可得見彼老死集。是故我證得老死滅乃至觀見生、有取、愛、受、觸、六處、名色、識等皆滅。又觀行集，亦令行滅；行法滅已，無明亦滅；無明滅已，即無所觀。是時我以自神通力成等正覺。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「諸苾芻！我所宣說如是正法，汝等精勤，應如是學，應如是行，記念修習，成諸梵行。天上人間宣布法化，廣為眾生作大利益。乃至苾芻尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門、外道尼乾子等，亦應如是修習、宣布，廣為眾生作大利益。」
「諸苾芻！我所宣說如是正法，汝等精勤，應如是學，應如是行，記念修習，成諸梵行。天上人間宣布法化，廣為眾生作大利益。乃至苾芻尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門、外道尼乾子等，亦應如是修習、宣布，廣為眾生作大利益。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時世尊說是經已，一切大眾聞佛所說，信受奉行。
爾時世尊說是經已，一切大眾聞佛所說，信受奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛說舊城喻經
佛說舊城喻經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话