緣起聖道經
唐 玄奘譯1卷CBETA T0714少于一万字 19 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
緣起聖道經
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大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
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如是我聞：
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一時薄伽梵在室羅筏國，住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，及諸菩薩摩訶薩等無量大眾。
一時薄伽梵在室羅筏國，住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，及諸菩薩摩訶薩等無量大眾。
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爾時世尊告諸大眾：「吾未證得三菩提時，獨處空閑，寂然宴坐，發意思惟：『甚奇！世間沈淪苦海，都不覺知出離之法，深可哀愍。謂雖有生、有老、有死，此沒、彼生，而諸有情不能如實知生、老死出離之法。』
爾時世尊告諸大眾：「吾未證得三菩提時，獨處空閑，寂然宴坐，發意思惟：『甚奇！世間沈淪苦海，都不覺知出離之法，深可哀愍。謂雖有生、有老、有死，此沒、彼生，而諸有情不能如實知生、老死出離之法。』
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「我復思惟：『由誰有故而有老死？如是老死復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有生故便有老死。如是老死由生為緣。』
「我復思惟：『由誰有故而有老死？如是老死復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有生故便有老死。如是老死由生為緣。』
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「我復思惟：『由誰有故而得有生？如是生者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有有故便得有生。如是生者由有為緣。』
「我復思惟：『由誰有故而得有生？如是生者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有有故便得有生。如是生者由有為緣。』
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「我復思惟：『由誰有故而得有有？如是有者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有取故便得有有。如是有者由取為緣。』
「我復思惟：『由誰有故而得有有？如是有者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有取故便得有有。如是有者由取為緣。』
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「我復思惟：『由誰有故而得有取？如是取者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有愛故便得有取。如是取者由愛為緣。』
「我復思惟：『由誰有故而得有取？如是取者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有愛故便得有取。如是取者由愛為緣。』
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「我復思惟：『由誰有故而得有愛？如是愛者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有受故便得有愛。如是愛者由受為緣。』
「我復思惟：『由誰有故而得有愛？如是愛者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有受故便得有愛。如是愛者由受為緣。』
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「我復思惟：『由誰有故而得有受？如是受者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有觸故便得有受。如是受者由觸為緣。』
「我復思惟：『由誰有故而得有受？如是受者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有觸故便得有受。如是受者由觸為緣。』
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「我復思惟：『由誰有故而得有觸？如是觸者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有六處便得有觸。如是觸者六處為緣。』
「我復思惟：『由誰有故而得有觸？如是觸者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有六處便得有觸。如是觸者六處為緣。』
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「我復思惟：『由誰有故而有六處？如是六處復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有名色便有六處。如是六處名色為緣。』
「我復思惟：『由誰有故而有六處？如是六處復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有名色便有六處。如是六處名色為緣。』
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「我復思惟：『由誰有故而有名色？如是名色復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有識故便有名色。如是名色由識為緣。』
「我復思惟：『由誰有故而有名色？如是名色復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有識故便有名色。如是名色由識為緣。』
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「我齊此識，意便退還，不越度轉，謂：『識為緣而有名色；名色為緣而有六處；六處為緣而有其觸；觸為緣受；受為緣愛；愛為緣取；取為緣有；有為緣生；生為緣故便有老死、愁、歎、憂、苦、擾、惱生起。如是積集純大苦聚。』
「我齊此識，意便退還，不越度轉，謂：『識為緣而有名色；名色為緣而有六處；六處為緣而有其觸；觸為緣受；受為緣愛；愛為緣取；取為緣有；有為緣生；生為緣故便有老死、愁、歎、憂、苦、擾、惱生起。如是積集純大苦聚。』
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「我復思惟：『無有誰故而無老死？由誰滅故老死隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有生故便無老死。由生滅故老死隨滅。』
「我復思惟：『無有誰故而無老死？由誰滅故老死隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有生故便無老死。由生滅故老死隨滅。』
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「我復思惟：『無有誰故而無有生？由誰滅故此生隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有有故便無有生。由有滅故生即隨滅。』
「我復思惟：『無有誰故而無有生？由誰滅故此生隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有有故便無有生。由有滅故生即隨滅。』
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「我復思惟：『無有誰故而無有有？由誰滅故此有隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有取故便無有有。由取滅故有即隨滅。』
「我復思惟：『無有誰故而無有有？由誰滅故此有隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有取故便無有有。由取滅故有即隨滅。』
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「我復思惟：『無有誰故而無有取？由誰滅故此取隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有愛故便無有取。由愛滅故取即隨滅。』
「我復思惟：『無有誰故而無有取？由誰滅故此取隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有愛故便無有取。由愛滅故取即隨滅。』
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「我復思惟：『無有誰故而無有愛？由誰滅故此愛隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有受故便無有愛。由受滅故愛即隨滅。』
「我復思惟：『無有誰故而無有愛？由誰滅故此愛隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有受故便無有愛。由受滅故愛即隨滅。』
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「我復思惟：『無有誰故而無有受？由誰滅故此受隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有觸故便無有受。由觸滅故受即隨滅。』
「我復思惟：『無有誰故而無有受？由誰滅故此受隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有觸故便無有受。由觸滅故受即隨滅。』
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「我復思惟：『無有誰故而無有觸？由誰滅故此觸隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無六處故便無有觸。六處滅故觸即隨滅。』
「我復思惟：『無有誰故而無有觸？由誰滅故此觸隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無六處故便無有觸。六處滅故觸即隨滅。』
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「我復思惟：『無有誰故而無六處？由誰滅故六處隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無名色故便無六處。名色滅故六處隨滅。』
「我復思惟：『無有誰故而無六處？由誰滅故六處隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無名色故便無六處。名色滅故六處隨滅。』
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「我復思惟：『無有誰故而無名色？由誰滅故名色隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有識故便無名色。由識滅故名色隨滅。』
「我復思惟：『無有誰故而無名色？由誰滅故名色隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有識故便無名色。由識滅故名色隨滅。』
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「我復思惟：『無有誰故而無有識？由誰滅故此識隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有行故便無有識。由行滅故識即隨滅。』
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「我復思惟：『無有誰故而無有行？由誰滅故此行隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無無明故便無有行。無明滅故行即隨滅；由行滅故識亦隨滅；由識滅故名色隨滅；名色滅故六處隨滅；六處滅故觸亦隨滅；由觸滅故受亦隨滅；由受滅故愛亦隨滅；由愛滅故取亦隨滅；由取滅故有亦隨滅；由有滅故生亦隨滅；由生滅故老死、愁、歎、憂、苦、擾、惱皆亦隨滅。如是永滅純大苦聚。』
「我復思惟：『無有誰故而無有行？由誰滅故此行隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無無明故便無有行。無明滅故行即隨滅；由行滅故識亦隨滅；由識滅故名色隨滅；名色滅故六處隨滅；六處滅故觸亦隨滅；由觸滅故受亦隨滅；由受滅故愛亦隨滅；由愛滅故取亦隨滅；由取滅故有亦隨滅；由有滅故生亦隨滅；由生滅故老死、愁、歎、憂、苦、擾、惱皆亦隨滅。如是永滅純大苦聚。』
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「我復思惟：『我今證得舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙之所遊履。』
「我復思惟：『我今證得舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙之所遊履。』
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「譬如有人遊行曠野、嶮穢、稠林，歘然值遇舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸人甞所遊履。彼即尋行。既尋行已，見舊城郭、古昔王都，園林、池沼無不具足，淨妙街衢甚可愛樂。其人見已，如是思惟：『我今宜應速詣王所，啟白斯事。』爾時彼人便到王所，啟白王言：『大王當知！我有因緣遊行曠野、嶮穢、稠林，歘然值遇舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸人甞所遊履。我即尋行。既尋行已，見舊城郭、古昔王都，園林池沼無不具足，淨妙街衢甚可愛樂。大王！今者若都彼城，定使大王昌隆廣大，安隱，豐樂，人民熾盛。』爾時其王便都彼城。後時王都昌隆廣大，安隱，豐樂，人民熾盛。
「譬如有人遊行曠野、嶮穢、稠林，歘然值遇舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸人甞所遊履。彼即尋行。既尋行已，見舊城郭、古昔王都，園林、池沼無不具足，淨妙街衢甚可愛樂。其人見已，如是思惟：『我今宜應速詣王所，啟白斯事。』爾時彼人便到王所，啟白王言：『大王當知！我有因緣遊行曠野、嶮穢、稠林，歘然值遇舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸人甞所遊履。我即尋行。既尋行已，見舊城郭、古昔王都，園林池沼無不具足，淨妙街衢甚可愛樂。大王！今者若都彼城，定使大王昌隆廣大，安隱，豐樂，人民熾盛。』爾時其王便都彼城。後時王都昌隆廣大，安隱，豐樂，人民熾盛。
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「我亦如是。今已證得舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙甞所遊履。何等名為舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙甞所遊履？當知即是八支聖道，謂初正見，次正思惟、正語、正業、正命、正勤、正念、正定，惟至第八。如是名為舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙甞所遊履。我昔尋行。既尋行已，曾見老死，見老死集，見老死滅，見於老死趣滅行跡。如是曾見生、有、取、愛、受、觸、六處、名色、識、行，曾見行集，曾見行滅，曾見於行趣滅行跡。我於此法自然通達。現等覺已，告諸苾芻、諸苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，及告種種外道、沙門、諸婆羅門、雜出家類無量大眾。是諸苾芻若於此中能正修行成能證者，便能證得正理法善。諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦無量大眾，若於此中能正修行成能證者，便能證得正理法善。如是乃能增廣梵行，亦當饒益無量眾生，為諸天人正善開示。」
「我亦如是。今已證得舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙甞所遊履。何等名為舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙甞所遊履？當知即是八支聖道，謂初正見，次正思惟、正語、正業、正命、正勤、正念、正定，惟至第八。如是名為舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙甞所遊履。我昔尋行。既尋行已，曾見老死，見老死集，見老死滅，見於老死趣滅行跡。如是曾見生、有、取、愛、受、觸、六處、名色、識、行，曾見行集，曾見行滅，曾見於行趣滅行跡。我於此法自然通達。現等覺已，告諸苾芻、諸苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，及告種種外道、沙門、諸婆羅門、雜出家類無量大眾。是諸苾芻若於此中能正修行成能證者，便能證得正理法善。諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦無量大眾，若於此中能正修行成能證者，便能證得正理法善。如是乃能增廣梵行，亦當饒益無量眾生，為諸天人正善開示。」
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時諸苾芻及諸菩薩摩訶薩等無量大眾，聞佛所說，歎未曾有，皆大歡喜，信受奉行。
時諸苾芻及諸菩薩摩訶薩等無量大眾，聞佛所說，歎未曾有，皆大歡喜，信受奉行。
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