緣起聖道經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣起聖道經

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在室羅筏國，住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，及諸菩薩摩訶薩等無量大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在室羅筏國，住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，及諸菩薩摩訶薩等無量大眾。

爾時世尊告諸大眾：「吾未證得三菩提時，獨處空閑，寂然宴坐，發意思惟：『甚奇！世間沈淪苦海，都不覺知出離之法，深可哀愍。謂雖有生、有老、有死，此沒、彼生，而諸有情不能如實知生、老死出離之法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸大眾：「吾未證得三菩提時，獨處空閑，寂然宴坐，發意思惟：『甚奇！世間沈淪苦海，都不覺知出離之法，深可哀愍。謂雖有生、有老、有死，此沒、彼生，而諸有情不能如實知生、老死出離之法。』

「我復思惟：『由誰有故而有老死？如是老死復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有生故便有老死。如是老死由生為緣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『由誰有故而有老死？如是老死復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有生故便有老死。如是老死由生為緣。』

「我復思惟：『由誰有故而得有生？如是生者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有有故便得有生。如是生者由有為緣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『由誰有故而得有生？如是生者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有有故便得有生。如是生者由有為緣。』

「我復思惟：『由誰有故而得有有？如是有者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有取故便得有有。如是有者由取為緣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『由誰有故而得有有？如是有者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有取故便得有有。如是有者由取為緣。』

「我復思惟：『由誰有故而得有取？如是取者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有愛故便得有取。如是取者由愛為緣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『由誰有故而得有取？如是取者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有愛故便得有取。如是取者由愛為緣。』

「我復思惟：『由誰有故而得有愛？如是愛者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有受故便得有愛。如是愛者由受為緣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『由誰有故而得有愛？如是愛者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有受故便得有愛。如是愛者由受為緣。』

「我復思惟：『由誰有故而得有受？如是受者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有觸故便得有受。如是受者由觸為緣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『由誰有故而得有受？如是受者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有觸故便得有受。如是受者由觸為緣。』

「我復思惟：『由誰有故而得有觸？如是觸者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有六處便得有觸。如是觸者六處為緣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『由誰有故而得有觸？如是觸者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有六處便得有觸。如是觸者六處為緣。』

「我復思惟：『由誰有故而有六處？如是六處復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有名色便有六處。如是六處名色為緣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『由誰有故而有六處？如是六處復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有名色便有六處。如是六處名色為緣。』

「我復思惟：『由誰有故而有名色？如是名色復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有識故便有名色。如是名色由識為緣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『由誰有故而有名色？如是名色復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有識故便有名色。如是名色由識為緣。』

「我齊此識，意便退還，不越度轉，謂：『識為緣而有名色；名色為緣而有六處；六處為緣而有其觸；觸為緣受；受為緣愛；愛為緣取；取為緣有；有為緣生；生為緣故便有老死、愁、歎、憂、苦、擾、惱生起。如是積集純大苦聚。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我齊此識，意便退還，不越度轉，謂：『識為緣而有名色；名色為緣而有六處；六處為緣而有其觸；觸為緣受；受為緣愛；愛為緣取；取為緣有；有為緣生；生為緣故便有老死、愁、歎、憂、苦、擾、惱生起。如是積集純大苦聚。』

「我復思惟：『無有誰故而無老死？由誰滅故老死隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有生故便無老死。由生滅故老死隨滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『無有誰故而無老死？由誰滅故老死隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有生故便無老死。由生滅故老死隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無有生？由誰滅故此生隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有有故便無有生。由有滅故生即隨滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『無有誰故而無有生？由誰滅故此生隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有有故便無有生。由有滅故生即隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無有有？由誰滅故此有隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有取故便無有有。由取滅故有即隨滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『無有誰故而無有有？由誰滅故此有隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有取故便無有有。由取滅故有即隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無有取？由誰滅故此取隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有愛故便無有取。由愛滅故取即隨滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『無有誰故而無有取？由誰滅故此取隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有愛故便無有取。由愛滅故取即隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無有愛？由誰滅故此愛隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有受故便無有愛。由受滅故愛即隨滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『無有誰故而無有愛？由誰滅故此愛隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有受故便無有愛。由受滅故愛即隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無有受？由誰滅故此受隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有觸故便無有受。由觸滅故受即隨滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『無有誰故而無有受？由誰滅故此受隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有觸故便無有受。由觸滅故受即隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無有觸？由誰滅故此觸隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無六處故便無有觸。六處滅故觸即隨滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『無有誰故而無有觸？由誰滅故此觸隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無六處故便無有觸。六處滅故觸即隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無六處？由誰滅故六處隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無名色故便無六處。名色滅故六處隨滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『無有誰故而無六處？由誰滅故六處隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無名色故便無六處。名色滅故六處隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無名色？由誰滅故名色隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有識故便無名色。由識滅故名色隨滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『無有誰故而無名色？由誰滅故名色隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有識故便無名色。由識滅故名色隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無有識？由誰滅故此識隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有行故便無有識。由行滅故識即隨滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『無有誰故而無有識？由誰滅故此識隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有行故便無有識。由行滅故識即隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無有行？由誰滅故此行隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無無明故便無有行。無明滅故行即隨滅；由行滅故識亦隨滅；由識滅故名色隨滅；名色滅故六處隨滅；六處滅故觸亦隨滅；由觸滅故受亦隨滅；由受滅故愛亦隨滅；由愛滅故取亦隨滅；由取滅故有亦隨滅；由有滅故生亦隨滅；由生滅故老死、愁、歎、憂、苦、擾、惱皆亦隨滅。如是永滅純大苦聚。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『無有誰故而無有行？由誰滅故此行隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無無明故便無有行。無明滅故行即隨滅；由行滅故識亦隨滅；由識滅故名色隨滅；名色滅故六處隨滅；六處滅故觸亦隨滅；由觸滅故受亦隨滅；由受滅故愛亦隨滅；由愛滅故取亦隨滅；由取滅故有亦隨滅；由有滅故生亦隨滅；由生滅故老死、愁、歎、憂、苦、擾、惱皆亦隨滅。如是永滅純大苦聚。』

「我復思惟：『我今證得舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙之所遊履。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復思惟：『我今證得舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙之所遊履。』

「譬如有人遊行曠野、嶮穢、稠林，歘然值遇舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸人甞所遊履。彼即尋行。既尋行已，見舊城郭、古昔王都，園林、池沼無不具足，淨妙街衢甚可愛樂。其人見已，如是思惟：『我今宜應速詣王所，啟白斯事。』爾時彼人便到王所，啟白王言：『大王當知！我有因緣遊行曠野、嶮穢、稠林，歘然值遇舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸人甞所遊履。我即尋行。既尋行已，見舊城郭、古昔王都，園林池沼無不具足，淨妙街衢甚可愛樂。大王！今者若都彼城，定使大王昌隆廣大，安隱，豐樂，人民熾盛。』爾時其王便都彼城。後時王都昌隆廣大，安隱，豐樂，人民熾盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人遊行曠野、嶮穢、稠林，歘然值遇舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸人甞所遊履。彼即尋行。既尋行已，見舊城郭、古昔王都，園林、池沼無不具足，淨妙街衢甚可愛樂。其人見已，如是思惟：『我今宜應速詣王所，啟白斯事。』爾時彼人便到王所，啟白王言：『大王當知！我有因緣遊行曠野、嶮穢、稠林，歘然值遇舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸人甞所遊履。我即尋行。既尋行已，見舊城郭、古昔王都，園林池沼無不具足，淨妙街衢甚可愛樂。大王！今者若都彼城，定使大王昌隆廣大，安隱，豐樂，人民熾盛。』爾時其王便都彼城。後時王都昌隆廣大，安隱，豐樂，人民熾盛。

「我亦如是。今已證得舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙甞所遊履。何等名為舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙甞所遊履？當知即是八支聖道，謂初正見，次正思惟、正語、正業、正命、正勤、正念、正定，惟至第八。如是名為舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙甞所遊履。我昔尋行。既尋行已，曾見老死，見老死集，見老死滅，見於老死趣滅行跡。如是曾見生、有、取、愛、受、觸、六處、名色、識、行，曾見行集，曾見行滅，曾見於行趣滅行跡。我於此法自然通達。現等覺已，告諸苾芻、諸苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，及告種種外道、沙門、諸婆羅門、雜出家類無量大眾。是諸苾芻若於此中能正修行成能證者，便能證得正理法善。諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦無量大眾，若於此中能正修行成能證者，便能證得正理法善。如是乃能增廣梵行，亦當饒益無量眾生，為諸天人正善開示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我亦如是。今已證得舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙甞所遊履。何等名為舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙甞所遊履？當知即是八支聖道，謂初正見，次正思惟、正語、正業、正命、正勤、正念、正定，惟至第八。如是名為舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙甞所遊履。我昔尋行。既尋行已，曾見老死，見老死集，見老死滅，見於老死趣滅行跡。如是曾見生、有、取、愛、受、觸、六處、名色、識、行，曾見行集，曾見行滅，曾見於行趣滅行跡。我於此法自然通達。現等覺已，告諸苾芻、諸苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，及告種種外道、沙門、諸婆羅門、雜出家類無量大眾。是諸苾芻若於此中能正修行成能證者，便能證得正理法善。諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦無量大眾，若於此中能正修行成能證者，便能證得正理法善。如是乃能增廣梵行，亦當饒益無量眾生，為諸天人正善開示。」

時諸苾芻及諸菩薩摩訶薩等無量大眾，聞佛所說，歎未曾有，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻及諸菩薩摩訶薩等無量大眾，聞佛所說，歎未曾有，皆大歡喜，信受奉行。