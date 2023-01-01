貝多樹下思惟十二因緣經
吳 支謙譯1卷CBETA T0713少于一万字 17 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
貝多樹下思惟十二因緣經(亦名聞城十二因緣經)
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吳月氏優婆塞支謙譯
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聞如是：
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一時佛在舍衛國，止祇樹給孤獨園。
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是時佛告：「比丘！」比丘便應：「唯然。」比丘從佛聽。佛便說言：「諸比丘！我本未得佛道為菩薩時，為念是：『咄！是世間極劇，為生、老、死，為往受但苦。當何時從老、死得要也？』
是時佛告：「比丘！」比丘便應：「唯然。」比丘從佛聽。佛便說言：「諸比丘！我本未得佛道為菩薩時，為念是：『咄！是世間極劇，為生、老、死，為往受但苦。當何時從老、死得要也？』
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「諸比丘！便自思惟，得是意：『何以故有老死？亦何因緣復老死？』比丘！便念本，得應意：『生故為有老死，亦生因緣復老死。』
「諸比丘！便自思惟，得是意：『何以故有老死？亦何因緣復老死？』比丘！便念本，得應意：『生故為有老死，亦生因緣復老死。』
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「比丘！便思惟念：『何以故為生？亦何因緣復生？』比丘！便自思惟案本念，便得是應意：『為有故生，亦因緣有復生。』
「比丘！便思惟念：『何以故為生？亦何因緣復生？』比丘！便自思惟案本念，便得是應意：『為有故生，亦因緣有復生。』
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「比丘！便思惟，生是意：『何以故為有有？亦何因緣復有？』比丘！便思惟案本念，便生應是意：『為受故有有，亦受因緣復有。』
「比丘！便思惟，生是意：『何以故為有有？亦何因緣復有？』比丘！便思惟案本念，便生應是意：『為受故有有，亦受因緣復有。』
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「比丘！便思惟：『是何以故受有？亦何因緣復受？』比丘！便案本念，得是應意：『為愛故受，亦愛因緣復受。』
「比丘！便思惟：『是何以故受有？亦何因緣復受？』比丘！便案本念，得是應意：『為愛故受，亦愛因緣復受。』
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「比丘！便思惟念：『何以故為愛有？亦何因緣復愛？』比丘！便思惟案本念，得要：『痛樂故愛，亦痛樂因緣復愛。』
「比丘！便思惟念：『何以故為愛有？亦何因緣復愛？』比丘！便思惟案本念，得要：『痛樂故愛，亦痛樂因緣復愛。』
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「比丘！便思惟念：『何以痛樂有？亦何因緣痛樂復有？』比丘！便思惟案本念，得是應意：『更故痛樂有，亦更因緣痛樂復痛樂。』
「比丘！便思惟念：『何以痛樂有？亦何因緣痛樂復有？』比丘！便思惟案本念，得是應意：『更故痛樂有，亦更因緣痛樂復痛樂。』
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「比丘！便思惟念：『何以故有更？亦何因緣復更？』比丘！便思惟案本念，便生應意：『六入故有更，亦六入因緣復更。』
「比丘！便思惟念：『何以故有更？亦何因緣復更？』比丘！便思惟案本念，便生應意：『六入故有更，亦六入因緣復更。』
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「比丘！便思惟念：『何以故有六入？亦何因緣復有六入？』比丘！便思惟案本念，得是應意：『名像故有六入，亦名像因緣復有六入。』
「比丘！便思惟念：『何以故有六入？亦何因緣復有六入？』比丘！便思惟案本念，得是應意：『名像故有六入，亦名像因緣復有六入。』
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「比丘！便思惟念：『何以故名像有？亦何因緣復有名像？』比丘！便思惟案本念，得是應意：『識故為名像有，亦識因緣復有名像。』
「比丘！便思惟念：『何以故名像有？亦何因緣復有名像？』比丘！便思惟案本念，得是應意：『識故為名像有，亦識因緣復有名像。』
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「比丘！便思惟念：『何以故有識？亦何因緣復有識？』比丘！便思惟案本念，有是應意：『名像故為有識，亦名像因緣復識。』
「比丘！便思惟念：『何以故有識？亦何因緣復有識？』比丘！便思惟案本念，有是應意：『名像故為有識，亦名像因緣復識。』
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「比丘！便思惟，生是意：『是何等咄是識，還不復前在？名像因緣識，亦識因緣名像；名像因緣六入，六入因緣更；更因緣痛，痛因緣愛；愛因緣受，受因緣有；有因緣生，生因緣老死。憂、哭、苦、不可意愁，從是致有。如是但為從五陰，一切苦從習生。』
「比丘！便思惟，生是意：『是何等咄是識，還不復前在？名像因緣識，亦識因緣名像；名像因緣六入，六入因緣更；更因緣痛，痛因緣愛；愛因緣受，受因緣有；有因緣生，生因緣老死。憂、哭、苦、不可意愁，從是致有。如是但為從五陰，一切苦從習生。』
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「比丘！便自思惟念：『何以故無有老死？亦何故老死滅盡？』比丘！便案本念思惟，得是應可意：『無有生亦不老死已，生盡，老死亦盡。』
「比丘！便自思惟念：『何以故無有老死？亦何故老死滅盡？』比丘！便案本念思惟，得是應可意：『無有生亦不老死已，生盡，老死亦盡。』
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「比丘！便自思惟念：『何以故不復生？亦何因緣復生盡？』比丘！便思惟案本念，生是應意：『有無是有者，便不復生；有盡，復生盡。』
「比丘！便自思惟念：『何以故不復生？亦何因緣復生盡？』比丘！便思惟案本念，生是應意：『有無是有者，便不復生；有盡，復生盡。』
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「比丘！便思惟念：『何等無有為有無有？何等盡為復有盡？』諸比丘！便思惟案本念，自生應意：『受無有，便有無有；受已盡，便有盡。』
「比丘！便思惟念：『何等無有為有無有？何等盡為復有盡？』諸比丘！便思惟案本念，自生應意：『受無有，便有無有；受已盡，便有盡。』
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「諸比丘！便思惟念：『何等無有令受無有？亦何等盡令受盡？』諸比丘！便思惟案本念，得應意：『無有愛，亦無有受；愛已盡，便受盡。』
「諸比丘！便思惟念：『何等無有令受無有？亦何等盡令受盡？』諸比丘！便思惟案本念，得應意：『無有愛，亦無有受；愛已盡，便受盡。』
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「諸比丘！便思惟念：『何無有為愛無有？何盡復是愛盡？』諸比丘！便思惟案本念，意生如應：『痛痒無有，便愛無有；痛痒盡，則愛盡。』
「諸比丘！便思惟念：『何無有為愛無有？何盡復是愛盡？』諸比丘！便思惟案本念，意生如應：『痛痒無有，便愛無有；痛痒盡，則愛盡。』
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「諸比丘！便思惟念：『何等無有則痛痒無有？何等盡是痛痒盡？』便自思惟案本念，得是應：『更樂無有，則痛痒無有；更樂盡，復痛痒盡。』
「諸比丘！便思惟念：『何等無有則痛痒無有？何等盡是痛痒盡？』便自思惟案本念，得是應：『更樂無有，則痛痒無有；更樂盡，復痛痒盡。』
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「便復思惟念：『何等無有更樂無有？何等盡是更樂盡？』便復思惟念本，得應意：『六入無有，即更樂無有；六入盡，更樂盡。』
「便復思惟念：『何等無有更樂無有？何等盡是更樂盡？』便復思惟念本，得應意：『六入無有，即更樂無有；六入盡，更樂盡。』
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「便復思惟念：『何等無有六入無有？何等盡則六入盡？』便復思惟案本念，有是應意：『名像無有，則六入無有；名像盡，復六入盡。』
「便復思惟念：『何等無有六入無有？何等盡則六入盡？』便復思惟案本念，有是應意：『名像無有，則六入無有；名像盡，復六入盡。』
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「便復思惟念：『何等無有為名像無有？何等盡復名像盡？』便復思惟案本念，有是意應：『無有識，亦無有名像；識盡，復名像盡。』
「便復思惟念：『何等無有為名像無有？何等盡復名像盡？』便復思惟案本念，有是意應：『無有識，亦無有名像；識盡，復名像盡。』
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「便復思惟念：『是何等無有則識無有？何等盡復識盡？』便復思惟案本念，得是應意：『無有殃種，識亦無有；殃種已盡，則識盡。』
「便復思惟念：『是何等無有則識無有？何等盡復識盡？』便復思惟案本念，得是應意：『無有殃種，識亦無有；殃種已盡，則識盡。』
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「便復思惟念：『何等無有為殃種無有？何等盡為殃種盡？』便復思惟念本，得應意：『無有癡，亦無有殃種；癡已盡，則殃種盡；殃種已盡，識盡；識盡，名像盡；名像盡，六入盡；六入盡，更盡；更盡，痛痒盡；痛痒盡，愛盡；愛盡，成就盡；成就盡，有盡；有盡，生盡；生盡，老死盡，憂、愁、苦、不可意劇便盡。如是最無有量苦陰便盡。』」
「便復思惟念：『何等無有為殃種無有？何等盡為殃種盡？』便復思惟念本，得應意：『無有癡，亦無有殃種；癡已盡，則殃種盡；殃種已盡，識盡；識盡，名像盡；名像盡，六入盡；六入盡，更盡；更盡，痛痒盡；痛痒盡，愛盡；愛盡，成就盡；成就盡，有盡；有盡，生盡；生盡，老死盡，憂、愁、苦、不可意劇便盡。如是最無有量苦陰便盡。』」
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佛告諸比丘：「彼時念是，以自得故道所。佛從是往，得便隨；已隨，便知老死，亦知老死習，亦知老死滅，亦知老死行令度。生亦爾，有亦爾，受亦爾，愛亦爾，痛痒亦爾，更亦爾，六入亦爾，名像亦爾，識亦爾，殃種亦爾。便知癡，亦知癡習本，亦知何癡盡，亦知受行令癡盡。譬，比丘！若人在空澤間、閑處行，便見故道、故有行者迹，人便隨迹；已隨迹，便見故城、好足園、好足饒樹、好足池、好足河、好山塹、亦好處熾饒園樂，便念是：『若我今往，當白王：「我為行在空澤間、閑處，便見故道、故人行處，便隨已，隨見故城、好足園、好足饒樹、好足池、好河、好山塹，亦好處熾饒園樂，可王居。」』王便取居。却後稍嚴，稍增熾，多人饒。」
佛告諸比丘：「彼時念是，以自得故道所。佛從是往，得便隨；已隨，便知老死，亦知老死習，亦知老死滅，亦知老死行令度。生亦爾，有亦爾，受亦爾，愛亦爾，痛痒亦爾，更亦爾，六入亦爾，名像亦爾，識亦爾，殃種亦爾。便知癡，亦知癡習本，亦知何癡盡，亦知受行令癡盡。譬，比丘！若人在空澤間、閑處行，便見故道、故有行者迹，人便隨迹；已隨迹，便見故城、好足園、好足饒樹、好足池、好足河、好山塹、亦好處熾饒園樂，便念是：『若我今往，當白王：「我為行在空澤間、閑處，便見故道、故人行處，便隨已，隨見故城、好足園、好足饒樹、好足池、好河、好山塹，亦好處熾饒園樂，可王居。」』王便取居。却後稍嚴，稍增熾，多人饒。」
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佛告諸比丘：「我亦如是，得故道所。佛本從是行者，我便隨；已隨，便知老死從所，亦知老死從聚，亦知老死何盡，亦知老死何行得度世；知生亦爾，知有亦爾，知受亦爾，知愛亦爾，知痛痒亦爾，知更亦爾，知六入亦爾，知名像亦爾，知識亦爾，知作行亦爾；知癡，亦知癡從生，亦知從何癡滅，亦知何行除癡度世。」
佛告諸比丘：「我亦如是，得故道所。佛本從是行者，我便隨；已隨，便知老死從所，亦知老死從聚，亦知老死何盡，亦知老死何行得度世；知生亦爾，知有亦爾，知受亦爾，知愛亦爾，知痛痒亦爾，知更亦爾，知六入亦爾，知名像亦爾，知識亦爾，知作行亦爾；知癡，亦知癡從生，亦知從何癡滅，亦知何行除癡度世。」
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佛便告比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷：「若比丘為比丘如有應受行，便得道，不失道，能巧道。比丘尼亦爾，優婆塞亦爾，優婆夷亦爾。若諦受正行，便隨道，得道。能如應法行，如是無為行者，增多方至。」
佛便告比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷：「若比丘為比丘如有應受行，便得道，不失道，能巧道。比丘尼亦爾，優婆塞亦爾，優婆夷亦爾。若諦受正行，便隨道，得道。能如應法行，如是無為行者，增多方至。」
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天亦人已見佛說如是宜，比丘取著意，佛行者受。
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貝多樹下思惟十二因緣經
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