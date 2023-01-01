貝多樹下思惟十二因緣經(亦名聞城十二因緣經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貝多樹下思惟十二因緣經(亦名聞城十二因緣經)

吳月氏優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國，止祇樹給孤獨園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國，止祇樹給孤獨園。

是時佛告：「比丘！」比丘便應：「唯然。」比丘從佛聽。佛便說言：「諸比丘！我本未得佛道為菩薩時，為念是：『咄！是世間極劇，為生、老、死，為往受但苦。當何時從老、死得要也？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時佛告：「比丘！」比丘便應：「唯然。」比丘從佛聽。佛便說言：「諸比丘！我本未得佛道為菩薩時，為念是：『咄！是世間極劇，為生、老、死，為往受但苦。當何時從老、死得要也？』

「諸比丘！便自思惟，得是意：『何以故有老死？亦何因緣復老死？』比丘！便念本，得應意：『生故為有老死，亦生因緣復老死。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！便自思惟，得是意：『何以故有老死？亦何因緣復老死？』比丘！便念本，得應意：『生故為有老死，亦生因緣復老死。』

「比丘！便思惟念：『何以故為生？亦何因緣復生？』比丘！便自思惟案本念，便得是應意：『為有故生，亦因緣有復生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！便思惟念：『何以故為生？亦何因緣復生？』比丘！便自思惟案本念，便得是應意：『為有故生，亦因緣有復生。』

「比丘！便思惟，生是意：『何以故為有有？亦何因緣復有？』比丘！便思惟案本念，便生應是意：『為受故有有，亦受因緣復有。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！便思惟，生是意：『何以故為有有？亦何因緣復有？』比丘！便思惟案本念，便生應是意：『為受故有有，亦受因緣復有。』

「比丘！便思惟：『是何以故受有？亦何因緣復受？』比丘！便案本念，得是應意：『為愛故受，亦愛因緣復受。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！便思惟：『是何以故受有？亦何因緣復受？』比丘！便案本念，得是應意：『為愛故受，亦愛因緣復受。』

「比丘！便思惟念：『何以故為愛有？亦何因緣復愛？』比丘！便思惟案本念，得要：『痛樂故愛，亦痛樂因緣復愛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！便思惟念：『何以故為愛有？亦何因緣復愛？』比丘！便思惟案本念，得要：『痛樂故愛，亦痛樂因緣復愛。』

「比丘！便思惟念：『何以痛樂有？亦何因緣痛樂復有？』比丘！便思惟案本念，得是應意：『更故痛樂有，亦更因緣痛樂復痛樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！便思惟念：『何以痛樂有？亦何因緣痛樂復有？』比丘！便思惟案本念，得是應意：『更故痛樂有，亦更因緣痛樂復痛樂。』

「比丘！便思惟念：『何以故有更？亦何因緣復更？』比丘！便思惟案本念，便生應意：『六入故有更，亦六入因緣復更。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！便思惟念：『何以故有更？亦何因緣復更？』比丘！便思惟案本念，便生應意：『六入故有更，亦六入因緣復更。』

「比丘！便思惟念：『何以故有六入？亦何因緣復有六入？』比丘！便思惟案本念，得是應意：『名像故有六入，亦名像因緣復有六入。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！便思惟念：『何以故有六入？亦何因緣復有六入？』比丘！便思惟案本念，得是應意：『名像故有六入，亦名像因緣復有六入。』

「比丘！便思惟念：『何以故名像有？亦何因緣復有名像？』比丘！便思惟案本念，得是應意：『識故為名像有，亦識因緣復有名像。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！便思惟念：『何以故名像有？亦何因緣復有名像？』比丘！便思惟案本念，得是應意：『識故為名像有，亦識因緣復有名像。』

「比丘！便思惟念：『何以故有識？亦何因緣復有識？』比丘！便思惟案本念，有是應意：『名像故為有識，亦名像因緣復識。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！便思惟念：『何以故有識？亦何因緣復有識？』比丘！便思惟案本念，有是應意：『名像故為有識，亦名像因緣復識。』

「比丘！便思惟，生是意：『是何等咄是識，還不復前在？名像因緣識，亦識因緣名像；名像因緣六入，六入因緣更；更因緣痛，痛因緣愛；愛因緣受，受因緣有；有因緣生，生因緣老死。憂、哭、苦、不可意愁，從是致有。如是但為從五陰，一切苦從習生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！便思惟，生是意：『是何等咄是識，還不復前在？名像因緣識，亦識因緣名像；名像因緣六入，六入因緣更；更因緣痛，痛因緣愛；愛因緣受，受因緣有；有因緣生，生因緣老死。憂、哭、苦、不可意愁，從是致有。如是但為從五陰，一切苦從習生。』

「比丘！便自思惟念：『何以故無有老死？亦何故老死滅盡？』比丘！便案本念思惟，得是應可意：『無有生亦不老死已，生盡，老死亦盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！便自思惟念：『何以故無有老死？亦何故老死滅盡？』比丘！便案本念思惟，得是應可意：『無有生亦不老死已，生盡，老死亦盡。』

「比丘！便自思惟念：『何以故不復生？亦何因緣復生盡？』比丘！便思惟案本念，生是應意：『有無是有者，便不復生；有盡，復生盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！便自思惟念：『何以故不復生？亦何因緣復生盡？』比丘！便思惟案本念，生是應意：『有無是有者，便不復生；有盡，復生盡。』

「比丘！便思惟念：『何等無有為有無有？何等盡為復有盡？』諸比丘！便思惟案本念，自生應意：『受無有，便有無有；受已盡，便有盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！便思惟念：『何等無有為有無有？何等盡為復有盡？』諸比丘！便思惟案本念，自生應意：『受無有，便有無有；受已盡，便有盡。』

「諸比丘！便思惟念：『何等無有令受無有？亦何等盡令受盡？』諸比丘！便思惟案本念，得應意：『無有愛，亦無有受；愛已盡，便受盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！便思惟念：『何等無有令受無有？亦何等盡令受盡？』諸比丘！便思惟案本念，得應意：『無有愛，亦無有受；愛已盡，便受盡。』

「諸比丘！便思惟念：『何無有為愛無有？何盡復是愛盡？』諸比丘！便思惟案本念，意生如應：『痛痒無有，便愛無有；痛痒盡，則愛盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！便思惟念：『何無有為愛無有？何盡復是愛盡？』諸比丘！便思惟案本念，意生如應：『痛痒無有，便愛無有；痛痒盡，則愛盡。』

「諸比丘！便思惟念：『何等無有則痛痒無有？何等盡是痛痒盡？』便自思惟案本念，得是應：『更樂無有，則痛痒無有；更樂盡，復痛痒盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！便思惟念：『何等無有則痛痒無有？何等盡是痛痒盡？』便自思惟案本念，得是應：『更樂無有，則痛痒無有；更樂盡，復痛痒盡。』

「便復思惟念：『何等無有更樂無有？何等盡是更樂盡？』便復思惟念本，得應意：『六入無有，即更樂無有；六入盡，更樂盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「便復思惟念：『何等無有更樂無有？何等盡是更樂盡？』便復思惟念本，得應意：『六入無有，即更樂無有；六入盡，更樂盡。』

「便復思惟念：『何等無有六入無有？何等盡則六入盡？』便復思惟案本念，有是應意：『名像無有，則六入無有；名像盡，復六入盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「便復思惟念：『何等無有六入無有？何等盡則六入盡？』便復思惟案本念，有是應意：『名像無有，則六入無有；名像盡，復六入盡。』

「便復思惟念：『何等無有為名像無有？何等盡復名像盡？』便復思惟案本念，有是意應：『無有識，亦無有名像；識盡，復名像盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「便復思惟念：『何等無有為名像無有？何等盡復名像盡？』便復思惟案本念，有是意應：『無有識，亦無有名像；識盡，復名像盡。』

「便復思惟念：『是何等無有則識無有？何等盡復識盡？』便復思惟案本念，得是應意：『無有殃種，識亦無有；殃種已盡，則識盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「便復思惟念：『是何等無有則識無有？何等盡復識盡？』便復思惟案本念，得是應意：『無有殃種，識亦無有；殃種已盡，則識盡。』

「便復思惟念：『何等無有為殃種無有？何等盡為殃種盡？』便復思惟念本，得應意：『無有癡，亦無有殃種；癡已盡，則殃種盡；殃種已盡，識盡；識盡，名像盡；名像盡，六入盡；六入盡，更盡；更盡，痛痒盡；痛痒盡，愛盡；愛盡，成就盡；成就盡，有盡；有盡，生盡；生盡，老死盡，憂、愁、苦、不可意劇便盡。如是最無有量苦陰便盡。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「便復思惟念：『何等無有為殃種無有？何等盡為殃種盡？』便復思惟念本，得應意：『無有癡，亦無有殃種；癡已盡，則殃種盡；殃種已盡，識盡；識盡，名像盡；名像盡，六入盡；六入盡，更盡；更盡，痛痒盡；痛痒盡，愛盡；愛盡，成就盡；成就盡，有盡；有盡，生盡；生盡，老死盡，憂、愁、苦、不可意劇便盡。如是最無有量苦陰便盡。』」

佛告諸比丘：「彼時念是，以自得故道所。佛從是往，得便隨；已隨，便知老死，亦知老死習，亦知老死滅，亦知老死行令度。生亦爾，有亦爾，受亦爾，愛亦爾，痛痒亦爾，更亦爾，六入亦爾，名像亦爾，識亦爾，殃種亦爾。便知癡，亦知癡習本，亦知何癡盡，亦知受行令癡盡。譬，比丘！若人在空澤間、閑處行，便見故道、故有行者迹，人便隨迹；已隨迹，便見故城、好足園、好足饒樹、好足池、好足河、好山塹、亦好處熾饒園樂，便念是：『若我今往，當白王：「我為行在空澤間、閑處，便見故道、故人行處，便隨已，隨見故城、好足園、好足饒樹、好足池、好河、好山塹，亦好處熾饒園樂，可王居。」』王便取居。却後稍嚴，稍增熾，多人饒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「彼時念是，以自得故道所。佛從是往，得便隨；已隨，便知老死，亦知老死習，亦知老死滅，亦知老死行令度。生亦爾，有亦爾，受亦爾，愛亦爾，痛痒亦爾，更亦爾，六入亦爾，名像亦爾，識亦爾，殃種亦爾。便知癡，亦知癡習本，亦知何癡盡，亦知受行令癡盡。譬，比丘！若人在空澤間、閑處行，便見故道、故有行者迹，人便隨迹；已隨迹，便見故城、好足園、好足饒樹、好足池、好足河、好山塹、亦好處熾饒園樂，便念是：『若我今往，當白王：「我為行在空澤間、閑處，便見故道、故人行處，便隨已，隨見故城、好足園、好足饒樹、好足池、好河、好山塹，亦好處熾饒園樂，可王居。」』王便取居。却後稍嚴，稍增熾，多人饒。」

佛告諸比丘：「我亦如是，得故道所。佛本從是行者，我便隨；已隨，便知老死從所，亦知老死從聚，亦知老死何盡，亦知老死何行得度世；知生亦爾，知有亦爾，知受亦爾，知愛亦爾，知痛痒亦爾，知更亦爾，知六入亦爾，知名像亦爾，知識亦爾，知作行亦爾；知癡，亦知癡從生，亦知從何癡滅，亦知何行除癡度世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「我亦如是，得故道所。佛本從是行者，我便隨；已隨，便知老死從所，亦知老死從聚，亦知老死何盡，亦知老死何行得度世；知生亦爾，知有亦爾，知受亦爾，知愛亦爾，知痛痒亦爾，知更亦爾，知六入亦爾，知名像亦爾，知識亦爾，知作行亦爾；知癡，亦知癡從生，亦知從何癡滅，亦知何行除癡度世。」

佛便告比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷：「若比丘為比丘如有應受行，便得道，不失道，能巧道。比丘尼亦爾，優婆塞亦爾，優婆夷亦爾。若諦受正行，便隨道，得道。能如應法行，如是無為行者，增多方至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便告比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷：「若比丘為比丘如有應受行，便得道，不失道，能巧道。比丘尼亦爾，優婆塞亦爾，優婆夷亦爾。若諦受正行，便隨道，得道。能如應法行，如是無為行者，增多方至。」

天亦人已見佛說如是宜，比丘取著意，佛行者受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天亦人已見佛說如是宜，比丘取著意，佛行者受。