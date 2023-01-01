大乘舍黎娑擔摩經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘舍黎娑擔摩經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾千二百五十人俱。復有菩薩摩訶薩眾，慈氏菩薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾千二百五十人俱。復有菩薩摩訶薩眾，慈氏菩薩而為上首。

爾時世尊觀舍黎娑擔摩已，告諸苾芻言：「若有苾芻於十二緣生而能見了，是名見法；見是法已，即名見佛。」世尊作是說已，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊觀舍黎娑擔摩已，告諸苾芻言：「若有苾芻於十二緣生而能見了，是名見法；見是法已，即名見佛。」世尊作是說已，默然而住。

爾時舍利子尋作是念：「今我世尊說如是法。當云何義？云何了知？」即往詣慈氏菩薩所，到已相見，各用軟語互相問訊，即與慈氏菩薩坐大石下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利子尋作是念：「今我世尊說如是法。當云何義？云何了知？」即往詣慈氏菩薩所，到已相見，各用軟語互相問訊，即與慈氏菩薩坐大石下。

時舍利子白慈氏言：「今者世尊為諸苾芻說《舍黎娑擔摩經》，言：『諸苾芻若於十二緣生而能見者，是名見法；見是法已，即名見佛。』菩薩！我今不解斯義。何等名十二緣生？云何名法？云何名佛？唯願菩薩略為解說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利子白慈氏言：「今者世尊為諸苾芻說《舍黎娑擔摩經》，言：『諸苾芻若於十二緣生而能見者，是名見法；見是法已，即名見佛。』菩薩！我今不解斯義。何等名十二緣生？云何名法？云何名佛？唯願菩薩略為解說！」

爾時，慈氏菩薩告尊者舍利子言：「如來法王具一切智，隨宜所說甚深微妙。汝今問我，我今略說。舍利子！如世尊言：『若有苾芻於十二緣生而能見了，是名見法；若見是法，即名見佛。』舍利子！十二緣生者，所謂無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老、死、憂、悲、苦、惱；如是生者，即一大苦蘊生。舍利子！彼無明滅即行滅，行滅即識滅，識滅即名色滅，名色滅即六入滅，六入滅即觸滅，觸滅即受滅，受滅即愛滅，愛滅即取滅，取滅即有滅，有滅即生滅，生滅即老、死、憂、悲、苦、惱滅；如是滅，即一大苦蘊滅。舍利子！世尊如是說，為十二緣生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩告尊者舍利子言：「如來法王具一切智，隨宜所說甚深微妙。汝今問我，我今略說。舍利子！如世尊言：『若有苾芻於十二緣生而能見了，是名見法；若見是法，即名見佛。』舍利子！十二緣生者，所謂無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老、死、憂、悲、苦、惱；如是生者，即一大苦蘊生。舍利子！彼無明滅即行滅，行滅即識滅，識滅即名色滅，名色滅即六入滅，六入滅即觸滅，觸滅即受滅，受滅即愛滅，愛滅即取滅，取滅即有滅，有滅即生滅，生滅即老、死、憂、悲、苦、惱滅；如是滅，即一大苦蘊滅。舍利子！世尊如是說，為十二緣生。」

舍利子言：「云何名法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何名法？」

菩薩告言：「聖八正道名之為法，所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正勤、正念、正定。舍利子！是八正道果報涅盤，是故世尊略說名法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩告言：「聖八正道名之為法，所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正勤、正念、正定。舍利子！是八正道果報涅盤，是故世尊略說名法。」

舍利子言：「云何名佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何名佛？」

菩薩告言：「若知一切法，名之為佛。如是得聖慧眼，見菩提分法，乃證法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩告言：「若知一切法，名之為佛。如是得聖慧眼，見菩提分法，乃證法身。

「復次云何見十二緣？如佛所說：『若人恒見此十二緣無生、無滅、無作、無為、無取、無著、如實、不顛倒、寂靜、無怖、大聖、無盡、止息、悉皆無性，若如是見，是人見法；若能如是，恒見無生、無滅、無作、無為、無取、無著、如實、不顛倒、寂靜、無怖、大聖、無盡、止息、見法無性，彼人是見無上法身。』佛是得正法、正智、止息三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次云何見十二緣？如佛所說：『若人恒見此十二緣無生、無滅、無作、無為、無取、無著、如實、不顛倒、寂靜、無怖、大聖、無盡、止息、悉皆無性，若如是見，是人見法；若能如是，恒見無生、無滅、無作、無為、無取、無著、如實、不顛倒、寂靜、無怖、大聖、無盡、止息、見法無性，彼人是見無上法身。』佛是得正法、正智、止息三昧。」

復次舍利子白言：「以何故名為十二緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次舍利子白言：「以何故名為十二緣？」

菩薩告言：「以有因有緣名十二緣。舍利子！是法亦非因非緣，亦非不因、緣，又從緣有。子今略說其相。如來出生及不出生，是因緣法常住、平等、如實、非虛，是真實法，離顛倒故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩告言：「以有因有緣名十二緣。舍利子！是法亦非因非緣，亦非不因、緣，又從緣有。子今略說其相。如來出生及不出生，是因緣法常住、平等、如實、非虛，是真實法，離顛倒故。

「又舍利子！如是緣生分為二義。何等為二？一者從因，二者從緣。此二種義分為內外。外緣從因所生者，謂從種生芽，從芽生苗，從苗生莖，從莖生枝葉，從枝葉生華、果。若無種子即不生苗，乃至華、果亦無所有。若有種子即生苗、莖，乃至華、果無不有故。舍利子！彼種子不作念：『我能生芽。』芽亦不作念：『我能生苗莖。』如是乃至華亦不作念：『我能生果。』果亦不作念：『我能從華生。』如是外因緣從因生法可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！如是緣生分為二義。何等為二？一者從因，二者從緣。此二種義分為內外。外緣從因所生者，謂從種生芽，從芽生苗，從苗生莖，從莖生枝葉，從枝葉生華、果。若無種子即不生苗，乃至華、果亦無所有。若有種子即生苗、莖，乃至華、果無不有故。舍利子！彼種子不作念：『我能生芽。』芽亦不作念：『我能生苗莖。』如是乃至華亦不作念：『我能生果。』果亦不作念：『我能從華生。』如是外因緣從因生法可見。

「又舍利子！外因緣從緣生者，謂緣六界合集故。云何六界？所謂地界、水界、火界、風界、虛空界、時界。彼地界能安立，水界能滋潤，火界能溫煖，風界能動搖，空界能無礙，時界能成就。如是六界各各緣合，種子得生芽、苗、華、實，無不具足。如是六界一不合者，種即不生，乃至華實亦不可得。然彼六界各無有我，彼地不言：『我能安立。』水亦不言：『我能滋潤。』火亦不言：『我能溫煖。』風亦不言：『我能動搖。』空亦不言：『我能無礙。』時亦不言：『我能成就。』然彼種子不言：『我能生芽。』芽亦不言：『我從諸緣得生。』彼芽等所生，非自作，非他作，亦非自他合有，非自在天所化，亦非時化，亦非緣生，亦不一事生，亦非不因生。然彼地、水、火、風、虛空、時分及種子、華、實而彼從生，不即不離、無盡滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！外因緣從緣生者，謂緣六界合集故。云何六界？所謂地界、水界、火界、風界、虛空界、時界。彼地界能安立，水界能滋潤，火界能溫煖，風界能動搖，空界能無礙，時界能成就。如是六界各各緣合，種子得生芽、苗、華、實，無不具足。如是六界一不合者，種即不生，乃至華實亦不可得。然彼六界各無有我，彼地不言：『我能安立。』水亦不言：『我能滋潤。』火亦不言：『我能溫煖。』風亦不言：『我能動搖。』空亦不言：『我能無礙。』時亦不言：『我能成就。』然彼種子不言：『我能生芽。』芽亦不言：『我從諸緣得生。』彼芽等所生，非自作，非他作，亦非自他合有，非自在天所化，亦非時化，亦非緣生，亦不一事生，亦非不因生。然彼地、水、火、風、虛空、時分及種子、華、實而彼從生，不即不離、無盡滅故。

「此外緣生復有五義。何者為五？謂不常、不斷、雖滅不盡、少因多果、互為所緣。云何不常？謂種子與芽名別異故。云何不斷？謂從種有芽，芽生枝葉故。云何雖滅不盡？雖滅者，謂種壞似滅；不盡者，謂傳種生芽。云何少因多果？謂一子為因，果實繁倍。云何互為所緣？謂因種有芽乃至華實，相似連鐶復為種子故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此外緣生復有五義。何者為五？謂不常、不斷、雖滅不盡、少因多果、互為所緣。云何不常？謂種子與芽名別異故。云何不斷？謂從種有芽，芽生枝葉故。云何雖滅不盡？雖滅者，謂種壞似滅；不盡者，謂傳種生芽。云何少因多果？謂一子為因，果實繁倍。云何互為所緣？謂因種有芽乃至華實，相似連鐶復為種子故。

「復次，云何內十二緣？此十二緣復有二義。云何為二？謂一從因，二從緣。云何從因所為？因於無明乃生於行，乃至生、老、死、憂、悲、苦、惱。若無無明，行亦不立，乃至無老、死、憂、悲、苦、惱。而彼無明不作念：『我能生行。』行亦不作念：『我從無明生。』乃至生亦不作念：『我能生老、死、憂、悲、苦、惱。』老、死等亦不作念：『我從生生。』是謂從因所生之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，云何內十二緣？此十二緣復有二義。云何為二？謂一從因，二從緣。云何從因所為？因於無明乃生於行，乃至生、老、死、憂、悲、苦、惱。若無無明，行亦不立，乃至無老、死、憂、悲、苦、惱。而彼無明不作念：『我能生行。』行亦不作念：『我從無明生。』乃至生亦不作念：『我能生老、死、憂、悲、苦、惱。』老、死等亦不作念：『我從生生。』是謂從因所生之相。

「云何從緣所生？所謂緣於六界得和合故。何等為六？謂地、水、火、風、空、識。此六界合時，是名從緣生故。云何名地界？謂身堅實，此名地界。若身滋潤，此名水界；若身溫煖，此名火界；若出入息，此名風界；若身無障礙，此名空界。眼識乃至第八識，此名識界。如是等六界緣和合故，乃生其身。然彼地界不作念：『我能堅實。』水界亦不作念：『我能滋潤。』火界亦不作念：『我能溫煖。』風界亦不作念：『我能出入息。』空界亦不作念：『我能無障礙。』識亦不作念：『我能成就。』身亦不作念：『我從眾緣生。』然非眾緣，身亦不立。而彼地界無我、無人、無眾生、無壽命、非男、非女，亦無自、無他；乃至水、火、風、空、識界，亦無我、無人、無眾生、無壽命、非男、非女，亦無自、無他。又復，若於如是六界而作一想、凡夫想、常想、實想、久想、樂想、我想、人想、眾生想、壽命想、蠕動想，由無智故，作如是等種種之想，是故說名無明。由無明故，即生貪慾、瞋恚。無明緣行，行亦如是著於假名，生諸妄想名識；識生名色；名色生六入；六入生觸；觸故生受；受故生愛；愛故生取；取故生有；以有故能生後蘊名生；生已衰變為老；蘊敗壞故為死；以愚癡故，即發生憂、悲、苦、惱。又以眾苦集聚逼切身心，處大黑闇，名為無明；造作為行；分別為識；安立相為名色；六根門為六入；對塵名觸；得苦樂名受；飢渴名愛；追求名取；復生業為有；後蘊生為生；蘊熟為老；彼壞為死；思懼為憂；慘切為悲；眾苦為苦；勞擾為惱。又復翻真實為虛妄，以邪見為正見，以是無智，故名無明。行有三種，謂福行、非福行、無相行。作福行得福行智，作非福行得非福行智，作無相行得無相行智。如是乃至老、死、憂、悲、苦、惱。此十二緣各各有因、有果、非常、非斷、非有為、不離有為、非心法、非盡法、非滅法、本來自有、所生不斷。譬如江河，流注無絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何從緣所生？所謂緣於六界得和合故。何等為六？謂地、水、火、風、空、識。此六界合時，是名從緣生故。云何名地界？謂身堅實，此名地界。若身滋潤，此名水界；若身溫煖，此名火界；若出入息，此名風界；若身無障礙，此名空界。眼識乃至第八識，此名識界。如是等六界緣和合故，乃生其身。然彼地界不作念：『我能堅實。』水界亦不作念：『我能滋潤。』火界亦不作念：『我能溫煖。』風界亦不作念：『我能出入息。』空界亦不作念：『我能無障礙。』識亦不作念：『我能成就。』身亦不作念：『我從眾緣生。』然非眾緣，身亦不立。而彼地界無我、無人、無眾生、無壽命、非男、非女，亦無自、無他；乃至水、火、風、空、識界，亦無我、無人、無眾生、無壽命、非男、非女，亦無自、無他。又復，若於如是六界而作一想、凡夫想、常想、實想、久想、樂想、我想、人想、眾生想、壽命想、蠕動想，由無智故，作如是等種種之想，是故說名無明。由無明故，即生貪慾、瞋恚。無明緣行，行亦如是著於假名，生諸妄想名識；識生名色；名色生六入；六入生觸；觸故生受；受故生愛；愛故生取；取故生有；以有故能生後蘊名生；生已衰變為老；蘊敗壞故為死；以愚癡故，即發生憂、悲、苦、惱。又以眾苦集聚逼切身心，處大黑闇，名為無明；造作為行；分別為識；安立相為名色；六根門為六入；對塵名觸；得苦樂名受；飢渴名愛；追求名取；復生業為有；後蘊生為生；蘊熟為老；彼壞為死；思懼為憂；慘切為悲；眾苦為苦；勞擾為惱。又復翻真實為虛妄，以邪見為正見，以是無智，故名無明。行有三種，謂福行、非福行、無相行。作福行得福行智，作非福行得非福行智，作無相行得無相行智。如是乃至老、死、憂、悲、苦、惱。此十二緣各各有因、有果、非常、非斷、非有為、不離有為、非心法、非盡法、非滅法、本來自有、所生不斷。譬如江河，流注無絕。」

爾時慈氏菩薩復告舍利子言：「彼十二緣復以四緣增長，所謂無明、愛、業、識等。彼識種子以自性為因，以業為地，以無明、愛、煩惱覆蓋，識種發生。彼業與識為地，愛與識為滋潤，無明覆蓋，識得成就。彼業不作念：『我能與識種子為地。』愛亦不作念：『我能與識種子為滋潤。』無明亦不作念：『我能與識種子為覆蓋。』以是緣故，識種成就。識亦不作念：『我從眾緣生。』復次，業為識地，愛為滋潤，無明覆蓋，種子乃生，處母胎中為名色芽。彼名色芽非自生，非他生，非自、他合生，亦非自在天生，亦非時化生，亦不從本所生，亦非無因緣生。是法實從父母、眾緣和合得生。然彼名色芽本無主，亦無取捨，自性因緣如虛空幻化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慈氏菩薩復告舍利子言：「彼十二緣復以四緣增長，所謂無明、愛、業、識等。彼識種子以自性為因，以業為地，以無明、愛、煩惱覆蓋，識種發生。彼業與識為地，愛與識為滋潤，無明覆蓋，識得成就。彼業不作念：『我能與識種子為地。』愛亦不作念：『我能與識種子為滋潤。』無明亦不作念：『我能與識種子為覆蓋。』以是緣故，識種成就。識亦不作念：『我從眾緣生。』復次，業為識地，愛為滋潤，無明覆蓋，種子乃生，處母胎中為名色芽。彼名色芽非自生，非他生，非自、他合生，亦非自在天生，亦非時化生，亦不從本所生，亦非無因緣生。是法實從父母、眾緣和合得生。然彼名色芽本無主，亦無取捨，自性因緣如虛空幻化。

「復次，眼識所生有五種因緣。何者為五？謂眼、色、明照、虛空、意念。以此五緣而生眼識。以眼為所住，以色為所著，以明得觀照，以虛空得無礙，是故意念起諸為作，以是緣故眼識得生。若眼、色、明照、虛空、意念等緣不和合，眼識不生。然眼不作念：『我能為眼識所住。』色亦不作念：『我能令識之所著。』明亦不作念：『我能令識得觀照。』空亦不作念：『我能令識無障礙。』意亦不作念：『我能令識起為作。』識亦不作念：『我能從眾緣生。』然眼識實從眾緣和合而生。如是諸根次第所生，皆亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，眼識所生有五種因緣。何者為五？謂眼、色、明照、虛空、意念。以此五緣而生眼識。以眼為所住，以色為所著，以明得觀照，以虛空得無礙，是故意念起諸為作，以是緣故眼識得生。若眼、色、明照、虛空、意念等緣不和合，眼識不生。然眼不作念：『我能為眼識所住。』色亦不作念：『我能令識之所著。』明亦不作念：『我能令識得觀照。』空亦不作念：『我能令識無障礙。』意亦不作念：『我能令識起為作。』識亦不作念：『我能從眾緣生。』然眼識實從眾緣和合而生。如是諸根次第所生，皆亦如是。

「復次，無有法從今世至後世，但以業果、因緣、妄想所生。又如明鏡照面，面現鏡中，實無面入鏡內，由妄想、因緣而顯現故。又如滿月高處虛空，去地四萬二千由旬，影現眾水，非月沒彼而生此水，亦由妄想、因緣故現。又如取火，得薪即燃，薪盡即滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，無有法從今世至後世，但以業果、因緣、妄想所生。又如明鏡照面，面現鏡中，實無面入鏡內，由妄想、因緣而顯現故。又如滿月高處虛空，去地四萬二千由旬，影現眾水，非月沒彼而生此水，亦由妄想、因緣故現。又如取火，得薪即燃，薪盡即滅。」

「復次舍利子！無有眾生從此世至後世，亦非後世至此世，但以業結成識種子，處處得生。託母胎藏生名色芽。此因緣法本來、無主、無我、無取、無捨，如虛空、如幻化、無有實法，而善惡之業報應不亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！無有眾生從此世至後世，亦非後世至此世，但以業結成識種子，處處得生。託母胎藏生名色芽。此因緣法本來、無主、無我、無取、無捨，如虛空、如幻化、無有實法，而善惡之業報應不亡。

「又十二緣復以五事說。何等為五？謂無常、不斷、無滅、少因多果、相似。云何無常？謂此蘊滅，彼蘊生，滅即非生，生即非滅，生、滅異故，故名無常。云何不斷？謂如秤高下，此滅彼生，故云不斷。云何不滅？謂眾生界所作因業皆不滅故。云何少因多果？謂凡所造因亦如事田，專心勤力故，獲果廣多。云何相似？謂所造因業不獲異報，故云相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又十二緣復以五事說。何等為五？謂無常、不斷、無滅、少因多果、相似。云何無常？謂此蘊滅，彼蘊生，滅即非生，生即非滅，生、滅異故，故名無常。云何不斷？謂如秤高下，此滅彼生，故云不斷。云何不滅？謂眾生界所作因業皆不滅故。云何少因多果？謂凡所造因亦如事田，專心勤力故，獲果廣多。云何相似？謂所造因業不獲異報，故云相似。

「復次舍利子！如佛所說：『若有能觀十二因緣者，名為正觀正智慧。』云何正觀正智慧？謂觀過去、未來、現在三世所生，不作有無之想，來無所從、去無所至。若沙門、婆羅門及世間人能觀是法不生、不滅、無作、無為、無取、無捨、不顛倒、寂靜、止息、無性，若能如是見法，寂靜了知，無病，無瘡，如眴息間我見即除，如斷多羅樹頭，不復更生。是得不生滅法。舍利子！是人獲法忍具足，如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊當為授阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如佛所說：『若有能觀十二因緣者，名為正觀正智慧。』云何正觀正智慧？謂觀過去、未來、現在三世所生，不作有無之想，來無所從、去無所至。若沙門、婆羅門及世間人能觀是法不生、不滅、無作、無為、無取、無捨、不顛倒、寂靜、止息、無性，若能如是見法，寂靜了知，無病，無瘡，如眴息間我見即除，如斷多羅樹頭，不復更生。是得不生滅法。舍利子！是人獲法忍具足，如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊當為授阿耨多羅三藐三菩提記。」

爾時慈氏菩薩說是法已，尊者舍利子，及天、人、阿修羅、乾闥婆等，歡喜信受，頂禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慈氏菩薩說是法已，尊者舍利子，及天、人、阿修羅、乾闥婆等，歡喜信受，頂禮而退。