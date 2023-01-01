了本生死經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了本生死經

吳月氏優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月氏優婆塞支謙譯

佛說是：「若比丘見緣起為見法，已見法為見我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是：「若比丘見緣起為見法，已見法為見我。」

於是賢者舍利弗謂諸比丘言：「諸賢者！佛說：『若諸比丘見緣起為見法，已見法為見我。』此謂何義？是說有緣。若見緣起無命、非命，為見法；見法無命、非命，為見佛。當隨是慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是賢者舍利弗謂諸比丘言：「諸賢者！佛說：『若諸比丘見緣起為見法，已見法為見我。』此謂何義？是說有緣。若見緣起無命、非命，為見法；見法無命、非命，為見佛。當隨是慧。

「彼有二事見外緣起，有二事見內緣起，合為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼有二事見外緣起，有二事見內緣起，合為四。

「何謂二事見外緣起？為因相縛、緣相縛。因相縛為何等？從種根，從根葉，從葉莖，從莖節，從節懷華，從華實。是為因相縛。何謂緣相縛？為地種、水種、火種、風種、空種，從是因緣有種生彼。地為持種，水為潤種，火為熱種，風為起種，空為令種無礙。如是得時節會，令種生。彼種不知我生根，根不知從種有；根不知我生葉，葉不知從根有；葉不知我生莖，莖不知從葉有節懷華，實亦不自知轉相生有。又地不知我生種，種亦不知地持我；水亦不知我潤種，種亦不知水潤我；至火、風、空皆不相知。是諸賢者，從因緣有，得時會，令種生。為非自作，非彼作，亦非無因生。當以五事見外緣起。何謂五？一非常，二不斷，三不步，四種不敗亡，五相象非故。彼種已壞為非常，有根出為不斷，種根分異為不躇步，少種多生實為不敗亡，實生如種根非種為相象非故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂二事見外緣起？為因相縛、緣相縛。因相縛為何等？從種根，從根葉，從葉莖，從莖節，從節懷華，從華實。是為因相縛。何謂緣相縛？為地種、水種、火種、風種、空種，從是因緣有種生彼。地為持種，水為潤種，火為熱種，風為起種，空為令種無礙。如是得時節會，令種生。彼種不知我生根，根不知從種有；根不知我生葉，葉不知從根有；葉不知我生莖，莖不知從葉有節懷華，實亦不自知轉相生有。又地不知我生種，種亦不知地持我；水亦不知我潤種，種亦不知水潤我；至火、風、空皆不相知。是諸賢者，從因緣有，得時會，令種生。為非自作，非彼作，亦非無因生。當以五事見外緣起。何謂五？一非常，二不斷，三不步，四種不敗亡，五相象非故。彼種已壞為非常，有根出為不斷，種根分異為不躇步，少種多生實為不敗亡，實生如種根非種為相象非故。

「當知是二事見內緣起：因相縛、緣相縛。何謂因相縛？緣不明，行；緣行，識；緣識，名色；緣名色，六入；緣六入，更樂；緣更樂，痛；緣痛，愛；緣愛，受；緣受，有；緣有，生；緣生，老、死、憂、悲、苦、懣心惱。如是是但大苦性具成有病。彼不明不知我作行，行不知從不明有；行不知我作識，識不知從行有；識不知我作名色，名色不知從識有；六入、更樂、痛、愛、受、有、生至于老死亦轉不知。是從不明有行，從行有識，從識有名色，從名色有六入、更樂、痛、愛、受、有、生、老、死、憂、悲、苦、懣心惱，如上說。是但大苦性具成有。彼若無生，則無老、死、憂、悲、苦、懣心惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是二事見內緣起：因相縛、緣相縛。何謂因相縛？緣不明，行；緣行，識；緣識，名色；緣名色，六入；緣六入，更樂；緣更樂，痛；緣痛，愛；緣愛，受；緣受，有；緣有，生；緣生，老、死、憂、悲、苦、懣心惱。如是是但大苦性具成有病。彼不明不知我作行，行不知從不明有；行不知我作識，識不知從行有；識不知我作名色，名色不知從識有；六入、更樂、痛、愛、受、有、生至于老死亦轉不知。是從不明有行，從行有識，從識有名色，從名色有六入、更樂、痛、愛、受、有、生、老、死、憂、悲、苦、懣心惱，如上說。是但大苦性具成有。彼若無生，則無老、死、憂、悲、苦、懣心惱。

「是諸賢者，因緣起故，緣是生法。有緣起不緣生法，有緣生法不緣起，有緣起緣生法，有不緣起不緣生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸賢者，因緣起故，緣是生法。有緣起不緣生法，有緣生法不緣起，有緣起緣生法，有不緣起不緣生法。

「何謂緣起不緣生法？為緣不明，行；緣行，識；緣識，名色，至于老死，大苦惱具成有，如上說。是謂緣起非緣生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂緣起不緣生法？為緣不明，行；緣行，識；緣識，名色，至于老死，大苦惱具成有，如上說。是謂緣起非緣生法。

「何謂緣生法非緣起？為如不明、行、識、名色、六入、更樂、痛、愛、受、有、生、老死。是謂緣生法非緣起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂緣生法非緣起？為如不明、行、識、名色、六入、更樂、痛、愛、受、有、生、老死。是謂緣生法非緣起也。

「何謂緣起緣生法？若出生住不斷老死之生，是出生住因緣相近、因有相近、因微相近、因諦相近、因如相近、無異相近、不狂相近、緣起相近，以緣生如是法：有、受、愛、痛、更樂、六入、名色、識、行。是謂緣起緣生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂緣起緣生法？若出生住不斷老死之生，是出生住因緣相近、因有相近、因微相近、因諦相近、因如相近、無異相近、不狂相近、緣起相近，以緣生如是法：有、受、愛、痛、更樂、六入、名色、識、行。是謂緣起緣生法。

「何謂不緣起不緣生法？謂得道者。彼何謂不明？為如六種。六種受若女、若男。何謂六？為地種、水種、火種、風種、空種、識種。彼身得住，是為地種；如持不散，是為水種；飲、食、嘗、啖臥得善消，是為火種；身中出息、入息，是為風種；四大所不能持，是為空種；隨轉如雙箭笮，是為識種。如彼地種，非女，非男，非人，非士，非身，非身所，非人生，非少年，非作、無作者，非住、無住者，非智、無智者，非眾生，非吾，非我，非彼有、無有主。水、火、風、空種亦如是。識種非女，非男，非人，非士，非身，非身所，非人生，非少年，非作、無作者，非住、無住者，非智、無智者，非眾生，非吾，非我，非我有、無有主。如是但從六種為一想，為合想，為女想，為男想，為妄想，為身想，為自在想，為強自在，受若干種，故為不明。時說曰性癡，淨、常想、樂想、身想，疑嫌妄，非上要。佛說是不明，亦為染於物，無慧生妄，故為不明；妄故為行；知物故為識；五性故為名色；猗名色根故為六入；三合故為更樂；更樂行故為痛；痛而樂故為愛；愛彌廣故為受；受當復有行故為有；五性具成故為生；諸種熟故為老；命根噤閉故為死；熱中為憂；誑語為悲；臨五識身合為五苦；心識身合為懣；心念勞為惱；有故生有。如是見知，障顯是，說具滿，大苦性足。從是受凶衰，著故復生。其始不可見知，不可度量。又冥為不明義；作成為行義；知為識義；緣住彼，彼相倚，為名色義；主亦不專為六入義；更亦合會為更樂義；從知痛義；渴欲得物，如火無厭，為愛義；取為受義；當復有為有義；五性仰為生義；熟為老義；行虧為死義。如是義說，亦為十二緣起相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂不緣起不緣生法？謂得道者。彼何謂不明？為如六種。六種受若女、若男。何謂六？為地種、水種、火種、風種、空種、識種。彼身得住，是為地種；如持不散，是為水種；飲、食、嘗、啖臥得善消，是為火種；身中出息、入息，是為風種；四大所不能持，是為空種；隨轉如雙箭笮，是為識種。如彼地種，非女，非男，非人，非士，非身，非身所，非人生，非少年，非作、無作者，非住、無住者，非智、無智者，非眾生，非吾，非我，非彼有、無有主。水、火、風、空種亦如是。識種非女，非男，非人，非士，非身，非身所，非人生，非少年，非作、無作者，非住、無住者，非智、無智者，非眾生，非吾，非我，非我有、無有主。如是但從六種為一想，為合想，為女想，為男想，為妄想，為身想，為自在想，為強自在，受若干種，故為不明。時說曰性癡，淨、常想、樂想、身想，疑嫌妄，非上要。佛說是不明，亦為染於物，無慧生妄，故為不明；妄故為行；知物故為識；五性故為名色；猗名色根故為六入；三合故為更樂；更樂行故為痛；痛而樂故為愛；愛彌廣故為受；受當復有行故為有；五性具成故為生；諸種熟故為老；命根噤閉故為死；熱中為憂；誑語為悲；臨五識身合為五苦；心識身合為懣；心念勞為惱；有故生有。如是見知，障顯是，說具滿，大苦性足。從是受凶衰，著故復生。其始不可見知，不可度量。又冥為不明義；作成為行義；知為識義；緣住彼，彼相倚，為名色義；主亦不專為六入義；更亦合會為更樂義；從知痛義；渴欲得物，如火無厭，為愛義；取為受義；當復有為有義；五性仰為生義；熟為老義；行虧為死義。如是義說，亦為十二緣起相。

「又從不明近福德行作、近罪賊行作，是謂緣不明；行有諸行故，近福、不福而有識，是謂緣行識；由識作性行，名色具成生，是謂緣識名色；是緣生作，作輒受，是謂緣名色；六入、眼識會更樂，是謂緣六入更樂；如更樂，痛知亦爾，是謂緣更樂痛死；不知痛者為行別故，從愛象輒取，是謂緣痛愛；從愛象更吞，是謂緣愛受有；受為三行身、口、意，是謂緣受有；有行勞，當復有具成生，是謂緣有生；五性已成故有老死。是為十二緣起，隨轉宛轉，造作田業，識造種行，不明造對行。如地持種，水令種不散，火令種熟，風令種起，空令種無礙。行造田業亦如是，愛造潤行，彼行不知：『我造田業。』愛不知：『我為潤行。』識不知：『我為種行。』不明不知：『我為對行。』如地不知：『我持種。』水、火、風、空如上說。從有行勞，當復有具成生。此亦無有從是世躇步者，但因緣相持。譬如鏡淨、明朗，緣內、外生面象。面亦不死此生彼，鏡中從有面，因緣不虧。是不死此而生彼，為有苦情，因緣不虧，從是有受。如火以受，不斷現晝夜，然其炎不步。識亦如是，不身相縛，往來五道。有緣故生，是法無主。譬如月圓四十九由延，而圓形現於下水，有緣不虧，非月死彼而於此生。觀生死當如是。是為因相縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又從不明近福德行作、近罪賊行作，是謂緣不明；行有諸行故，近福、不福而有識，是謂緣行識；由識作性行，名色具成生，是謂緣識名色；是緣生作，作輒受，是謂緣名色；六入、眼識會更樂，是謂緣六入更樂；如更樂，痛知亦爾，是謂緣更樂痛死；不知痛者為行別故，從愛象輒取，是謂緣痛愛；從愛象更吞，是謂緣愛受有；受為三行身、口、意，是謂緣受有；有行勞，當復有具成生，是謂緣有生；五性已成故有老死。是為十二緣起，隨轉宛轉，造作田業，識造種行，不明造對行。如地持種，水令種不散，火令種熟，風令種起，空令種無礙。行造田業亦如是，愛造潤行，彼行不知：『我造田業。』愛不知：『我為潤行。』識不知：『我為種行。』不明不知：『我為對行。』如地不知：『我持種。』水、火、風、空如上說。從有行勞，當復有具成生。此亦無有從是世躇步者，但因緣相持。譬如鏡淨、明朗，緣內、外生面象。面亦不死此生彼，鏡中從有面，因緣不虧。是不死此而生彼，為有苦情，因緣不虧，從是有受。如火以受，不斷現晝夜，然其炎不步。識亦如是，不身相縛，往來五道。有緣故生，是法無主。譬如月圓四十九由延，而圓形現於下水，有緣不虧，非月死彼而於此生。觀生死當如是。是為因相縛。

「何謂緣相縛？如佛告阿難：『眼緣色生眼識。彼眼不知：「我作猗行。」色不知：「我為識對。」明不知：「我為識照。」空不知：「我令識無礙。」識不知：「我生此作有。」眼、色、明、空、念，令眼識具成生。耳、鼻、口、身、心緣法生心識。彼眼不知：「我為識作猗。」法不知：「我為識作行。」心不知：「我為識作明。」空不知：「我令識無礙。」識不知：「我成此因緣。」是，阿難！緣心、法、明、空、念，令心識具成生，而此非自作，非彼作，非兩作，非無因生，非我故，非彼故，非無因有。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂緣相縛？如佛告阿難：『眼緣色生眼識。彼眼不知：「我作猗行。」色不知：「我為識對。」明不知：「我為識照。」空不知：「我令識無礙。」識不知：「我生此作有。」眼、色、明、空、念，令眼識具成生。耳、鼻、口、身、心緣法生心識。彼眼不知：「我為識作猗。」法不知：「我為識作行。」心不知：「我為識作明。」空不知：「我令識無礙。」識不知：「我成此因緣。」是，阿難！緣心、法、明、空、念，令心識具成生，而此非自作，非彼作，非兩作，非無因生，非我故，非彼故，非無因有。』

「當以五事見內緣起。何謂五？非常、不斷、不步、少行多報、相象非故。彼如死際，身已壞為非常；出生有身分為不斷；或同去、或異去，分異故為不步；少行多報，謂行不敗亡。如行報生，非故家也。若見此緣起無命、非命，為見法；見法無命、非命，為見四諦：苦、習、盡、道。譬如明人見師成畫，歎其畫好、師妙。見四諦者亦如是，佛一切知、一切現，從是得喜不離佛，得法眾至真，戒喜不離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當以五事見內緣起。何謂五？非常、不斷、不步、少行多報、相象非故。彼如死際，身已壞為非常；出生有身分為不斷；或同去、或異去，分異故為不步；少行多報，謂行不敗亡。如行報生，非故家也。若見此緣起無命、非命，為見法；見法無命、非命，為見四諦：苦、習、盡、道。譬如明人見師成畫，歎其畫好、師妙。見四諦者亦如是，佛一切知、一切現，從是得喜不離佛，得法眾至真，戒喜不離。」