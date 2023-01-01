佛說出家功德經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說出家功德經

失譯人今附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人今附東晉錄

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在毘舍離國，食時到，入城乞食。時毘舍離城中，有一梨車，名鞞羅羨那(秦言勇軍)。譬如天與諸天女共相娛樂，時此王子與諸婇女在閣上共相娛樂，耽於色欲亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在毘舍離國，食時到，入城乞食。時毘舍離城中，有一梨車，名鞞羅羨那(秦言勇軍)。譬如天與諸天女共相娛樂，時此王子與諸婇女在閣上共相娛樂，耽於色欲亦復如是。

爾時世尊以一切智聞彼樂音，告阿難言：「我知此人貪五欲樂者，不久命終。却後七日，當捨如是眷屬快樂，決定當死。阿難！如此人若當不捨欲樂、不出家者，命終或能墮於地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以一切智聞彼樂音，告阿難言：「我知此人貪五欲樂者，不久命終。却後七日，當捨如是眷屬快樂，決定當死。阿難！如此人若當不捨欲樂、不出家者，命終或能墮於地獄。」

爾時阿難頂奉佛教，欲利益此王子故，次至其舍。爾時王子聞阿難在外，即出奉見，以敬念故，請阿難入坐。坐已未久，爾時王子起恭敬心，白阿難言：「善哉！好親友來，今正是時。我今見汝，踊躍歡喜。汝字歡喜，汝今當教，告我佛所教法，令我歡喜。」爾時王子如是三請。阿難為欲作大利益，默然無言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難頂奉佛教，欲利益此王子故，次至其舍。爾時王子聞阿難在外，即出奉見，以敬念故，請阿難入坐。坐已未久，爾時王子起恭敬心，白阿難言：「善哉！好親友來，今正是時。我今見汝，踊躍歡喜。汝字歡喜，汝今當教，告我佛所教法，令我歡喜。」爾時王子如是三請。阿難為欲作大利益，默然無言。

王子又言：「鞞陀呵牟尼大仙，利益一切眾生。有何嫌恨，默然無所說？不見少告！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子又言：「鞞陀呵牟尼大仙，利益一切眾生。有何嫌恨，默然無所說？不見少告！」

時第三師——持佛法藏、利世間者——慘然告言：「汝今善聽！却後七日，汝當命終。汝若於此五欲樂中不能覺悟、不出家者，命終或當墮地獄中。佛一切智人，正語正說，記汝如是。譬火燒物，終不虛發。汝諦思惟！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時第三師——持佛法藏、利世間者——慘然告言：「汝今善聽！却後七日，汝當命終。汝若於此五欲樂中不能覺悟、不出家者，命終或當墮地獄中。佛一切智人，正語正說，記汝如是。譬火燒物，終不虛發。汝諦思惟！」

時彼王子聞此語已，甚大憂怖，愁憒不樂，受阿難教：「我當出家，定且聽更六日受樂，第七日中，我辭家眷屬，定必出家。」阿難可之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼王子聞此語已，甚大憂怖，愁憒不樂，受阿難教：「我當出家，定且聽更六日受樂，第七日中，我辭家眷屬，定必出家。」阿難可之。

第七日畏生死故，求佛出家，佛即聽之。一日一夜，修持淨戒，即便命終。燒香畢已，尊者阿難與其眷屬，往白佛言：「世尊！此鞞羅羨那比丘，今已命終，神生何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七日畏生死故，求佛出家，佛即聽之。一日一夜，修持淨戒，即便命終。燒香畢已，尊者阿難與其眷屬，往白佛言：「世尊！此鞞羅羨那比丘，今已命終，神生何處？」

時佛、世尊、天人之師、一切智人，以大梵音，勝出雷鼓迦陵頻伽眾妙音聲，以八種音告阿難言：「此鞞羅羨那比丘，畏於生死、地獄苦故，捨欲出家。一日一夜持淨戒故，捨此世已，生四天王天，為北方天王毘沙門子，恣心受於五欲快樂，貪受五欲，與諸婇女共相娛樂，壽五百歲。五百歲已，命終轉生三十三天，為帝釋子，具受五欲極天之樂，天妙婇女恣意千歲。壽盡，生焰天，為焰天王子，自恣受天色、聲、香、味、觸，快心欲樂。受天二千歲已，命終生於兜率天王子，恣心受於五欲快樂，目視相欲，心自厭足，常談法語、解脫智慧，壽天中壽。滿四千歲已，命終往生自在天上，為天王子，受種種五欲妙樂，於婇女中化應恣意八千歲。八千歲已，命終生他化自在天，為天王子。此第六天其中欲樂，下五天中所不能及。生此中已，受最妙樂，眾樂之藏。受此樂時，心極迷醉。具足受於諸妙勝樂，萬六千歲。如是受樂，於六欲天，往來七反。此毘羅羨那，以一日一夜出家故，滿二十劫不墮地獄、餓鬼、畜生，常生天人，受福自然。最後人中，生富樂家，財富珍寶具足。壯年已過，諸根熟時，畏惡生、老、病、死患故，厭世出家，剃除鬚髮故，身披法服，勤修精進，持四威儀，常行正念，觀於五陰苦、空、無我，解法因緣，成辟支佛，名毘流帝。於是時，放大光明，多有人、天，生於善根，令諸群生種於三乘解脫因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛、世尊、天人之師、一切智人，以大梵音，勝出雷鼓迦陵頻伽眾妙音聲，以八種音告阿難言：「此鞞羅羨那比丘，畏於生死、地獄苦故，捨欲出家。一日一夜持淨戒故，捨此世已，生四天王天，為北方天王毘沙門子，恣心受於五欲快樂，貪受五欲，與諸婇女共相娛樂，壽五百歲。五百歲已，命終轉生三十三天，為帝釋子，具受五欲極天之樂，天妙婇女恣意千歲。壽盡，生焰天，為焰天王子，自恣受天色、聲、香、味、觸，快心欲樂。受天二千歲已，命終生於兜率天王子，恣心受於五欲快樂，目視相欲，心自厭足，常談法語、解脫智慧，壽天中壽。滿四千歲已，命終往生自在天上，為天王子，受種種五欲妙樂，於婇女中化應恣意八千歲。八千歲已，命終生他化自在天，為天王子。此第六天其中欲樂，下五天中所不能及。生此中已，受最妙樂，眾樂之藏。受此樂時，心極迷醉。具足受於諸妙勝樂，萬六千歲。如是受樂，於六欲天，往來七反。此毘羅羨那，以一日一夜出家故，滿二十劫不墮地獄、餓鬼、畜生，常生天人，受福自然。最後人中，生富樂家，財富珍寶具足。壯年已過，諸根熟時，畏惡生、老、病、死患故，厭世出家，剃除鬚髮故，身披法服，勤修精進，持四威儀，常行正念，觀於五陰苦、空、無我，解法因緣，成辟支佛，名毘流帝。於是時，放大光明，多有人、天，生於善根，令諸群生種於三乘解脫因緣。」

爾時阿難叉手，白佛言：「世尊！若當有人放人出家；若有出家者，任其所須，得幾所福？若復有人毀破他人出家因緣，受何罪報？唯願世尊具盡告示！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難叉手，白佛言：「世尊！若當有人放人出家；若有出家者，任其所須，得幾所福？若復有人毀破他人出家因緣，受何罪報？唯願世尊具盡告示！」

佛告阿難：「汝若具滿於百歲中，問我此事，我以無盡智慧，除飲食時，滿百歲中，廣為汝說此人功德，猶不能盡。是人恒生天上、人中，常為國王，受天、人樂。若有於此沙門法中使人出家，若復營佐出家因緣，於生死中常受快樂。我滿百歲說其福德，不可窮盡。是故阿難！汝滿百歲盡壽問我，我至涅槃說此功德，亦不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝若具滿於百歲中，問我此事，我以無盡智慧，除飲食時，滿百歲中，廣為汝說此人功德，猶不能盡。是人恒生天上、人中，常為國王，受天、人樂。若有於此沙門法中使人出家，若復營佐出家因緣，於生死中常受快樂。我滿百歲說其福德，不可窮盡。是故阿難！汝滿百歲盡壽問我，我至涅槃說此功德，亦不能盡。」

佛告阿難：「若復有人破壞他人出家因緣，即為劫奪無盡善財福藏，壞三十七助菩提法、涅槃之因。設有欲壞出家因緣者，應善觀察如是之事。何以故？緣此罪業，墮地獄中，常盲無目，受極處苦；若作畜生，亦常生盲；若生餓鬼中，亦常生盲。在三惡苦，久乃得脫。若生為人，在母腹中，受胎便盲。汝於百歲常問是義，我百歲以無盡智說是罪報，亦不可盡。於四道中，生而常盲，我終不記此人當有得脫時。所以者何？皆由毀出家故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若復有人破壞他人出家因緣，即為劫奪無盡善財福藏，壞三十七助菩提法、涅槃之因。設有欲壞出家因緣者，應善觀察如是之事。何以故？緣此罪業，墮地獄中，常盲無目，受極處苦；若作畜生，亦常生盲；若生餓鬼中，亦常生盲。在三惡苦，久乃得脫。若生為人，在母腹中，受胎便盲。汝於百歲常問是義，我百歲以無盡智說是罪報，亦不可盡。於四道中，生而常盲，我終不記此人當有得脫時。所以者何？皆由毀出家故。

「或成就無邊功德，以破如是善因緣故，受無量罪，由障出家故，於此清淨智慧鏡中，為於解脫諸善法故。若見出家修持淨戒，趣解脫處，破他出家，為作留難；以是因緣故，生便常盲，不見涅槃，由毀出家故。常觀癡等十二因緣，應得解脫；以毀破他智慧眼故，破出家緣覆慧眼故，從生至生，常盲無目，不見三界，緣障出家故。出家應見五陰、二十我見，人趣正道；破出家因，壞正見故，所生常盲，不見正道。出家應見一切法聚、善法住處，應觀諸佛清淨法身；以破出家善因緣故，所生常盲，不能覩見佛法身。以因出家應具沙門形貌，及與持戒，清淨福田，種佛道因；破出家故，於善法中斷一切望，由是罪緣，生生常盲，由毀出家故。出家應善觀察一切身心，皆苦、無常、無我、不淨；破他出家，為作留難，則破此眼。破此眼故，不見四道、四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道，趣涅槃城。是罪緣故，所生常盲，乃至不見空、無相、無作清淨善法，向涅槃城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或成就無邊功德，以破如是善因緣故，受無量罪，由障出家故，於此清淨智慧鏡中，為於解脫諸善法故。若見出家修持淨戒，趣解脫處，破他出家，為作留難；以是因緣故，生便常盲，不見涅槃，由毀出家故。常觀癡等十二因緣，應得解脫；以毀破他智慧眼故，破出家緣覆慧眼故，從生至生，常盲無目，不見三界，緣障出家故。出家應見五陰、二十我見，人趣正道；破出家因，壞正見故，所生常盲，不見正道。出家應見一切法聚、善法住處，應觀諸佛清淨法身；以破出家善因緣故，所生常盲，不能覩見佛法身。以因出家應具沙門形貌，及與持戒，清淨福田，種佛道因；破出家故，於善法中斷一切望，由是罪緣，生生常盲，由毀出家故。出家應善觀察一切身心，皆苦、無常、無我、不淨；破他出家，為作留難，則破此眼。破此眼故，不見四道、四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道，趣涅槃城。是罪緣故，所生常盲，乃至不見空、無相、無作清淨善法，向涅槃城。

「是以智慧之人知出家者，應當成就如是善法，不應破壞善法因緣，獲如是罪。誰毀破他人如是出家沙門正見因緣者，終不能得見涅槃城，所生常盲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是以智慧之人知出家者，應當成就如是善法，不應破壞善法因緣，獲如是罪。誰毀破他人如是出家沙門正見因緣者，終不能得見涅槃城，所生常盲。

「若復有人滿百劫中，餘方出家，修持淨戒；若復有人於此閻浮提，出家持戒，一日一夜，乃至須臾，清淨出家，於十六分彼百劫出家持戒，十六分中不及其一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人滿百劫中，餘方出家，修持淨戒；若復有人於此閻浮提，出家持戒，一日一夜，乃至須臾，清淨出家，於十六分彼百劫出家持戒，十六分中不及其一。

「若有顛倒，婬姊妹女，不應婬處，強生慳嫉，此中罪報，不可計限。若有一人能正思惟有出家心，欲捨諸惡；若復有人破壞此人出家因緣，不令願滿，是罪因緣增長於前復倍百劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有顛倒，婬姊妹女，不應婬處，強生慳嫉，此中罪報，不可計限。若有一人能正思惟有出家心，欲捨諸惡；若復有人破壞此人出家因緣，不令願滿，是罪因緣增長於前復倍百劫。」

爾時阿難復白佛言：「世尊！此毘羅羨那所種善根，生尊貴處當受福樂，為過去世亦有善行？為但齊今一日一夜出家功德，受爾許福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難復白佛言：「世尊！此毘羅羨那所種善根，生尊貴處當受福樂，為過去世亦有善行？為但齊今一日一夜出家功德，受爾許福？」

佛告阿難：「汝不應觀過去因緣！於此一日一夜清淨出家故，此善根，六欲天中七反受福，二十劫中常受生死世間之樂。最後人中，生福樂家，壯年已過，諸根熟時，畏於生、老、病、死、苦故，出家持戒，成辟支佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝不應觀過去因緣！於此一日一夜清淨出家故，此善根，六欲天中七反受福，二十劫中常受生死世間之樂。最後人中，生福樂家，壯年已過，諸根熟時，畏於生、老、病、死、苦故，出家持戒，成辟支佛。」

佛告阿難：「我今說喻，汝當善聽！譬四天下——東弗婆提、南閻浮提、西瞿耶尼、北欝單越——滿中阿羅漢，若稻麻叢林。若有一人滿百歲中，盡心供養此諸羅漢衣服飲食、病瘦醫藥、房舍臥具，乃至涅槃後若起塔廟，種種珍寶、花香、瓔珞、幡蓋、伎樂，懸諸寶鈴，掃灑香水，以諸偈頌，讚歎供養；所得功德，若有人為涅槃故，出家受戒乃至一日一夜所作功德，比前功德，十六分中不及其一。以是因緣，善男子當應出家，修持淨戒。諸善男子！諸須功德者、求善法者、自受法者，不應留難出家因緣，應勤方便勸作令成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我今說喻，汝當善聽！譬四天下——東弗婆提、南閻浮提、西瞿耶尼、北欝單越——滿中阿羅漢，若稻麻叢林。若有一人滿百歲中，盡心供養此諸羅漢衣服飲食、病瘦醫藥、房舍臥具，乃至涅槃後若起塔廟，種種珍寶、花香、瓔珞、幡蓋、伎樂，懸諸寶鈴，掃灑香水，以諸偈頌，讚歎供養；所得功德，若有人為涅槃故，出家受戒乃至一日一夜所作功德，比前功德，十六分中不及其一。以是因緣，善男子當應出家，修持淨戒。諸善男子！諸須功德者、求善法者、自受法者，不應留難出家因緣，應勤方便勸作令成。」

時諸大眾聞佛所說，莫不厭世，出家持戒。有得須陀洹乃至阿羅漢者，有種辟支佛善根者，有發無上菩提心者，皆大歡喜，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾聞佛所說，莫不厭世，出家持戒。有得須陀洹乃至阿羅漢者，有種辟支佛善根者，有發無上菩提心者，皆大歡喜，頂戴奉行。