佛說樓閣正法甘露鼓經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說樓閣正法甘露鼓經

西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難陀發誠諦心，詣世尊所。到佛所已，用彼頭頂禮世尊足。修敬畢已，住立一面。爾時，尊者阿難陀白世尊言：「云何種於清淨善根？云何作曼拏羅？云何歸依受持學處？云何合十指掌，恭敬如來，成何善業？世尊！云何輪迴善根不滅？云何業盡獲得涅盤？作如來像云何功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難陀發誠諦心，詣世尊所。到佛所已，用彼頭頂禮世尊足。修敬畢已，住立一面。爾時，尊者阿難陀白世尊言：「云何種於清淨善根？云何作曼拏羅？云何歸依受持學處？云何合十指掌，恭敬如來，成何善業？世尊！云何輪迴善根不滅？云何業盡獲得涅盤？作如來像云何功德？」

世尊告言：「阿難陀！當於五德而淨修持。又說以何等語發於自心，發於他心，復令賢聖得心歡喜，善業巍巍，所求皆得，身謝命終，生善逝天。阿難陀！若有發心為於佛故，伸乎供養，作四方曼拏羅，我說彼人當來之世，於北俱盧洲為富貴主，身歿之後生忉利天。阿難陀！若有發心為於佛故，伸乎供養，如半月形作曼拏羅，我說彼人當來之世，於東勝身洲為富貴主，身歿之後生夜摩天。阿難陀！若有發心為於佛故，伸乎供養，作圓曼拏羅，我說彼人當來之世，於西牛貨洲為富貴主，身歿之後生兜率天。阿難陀！若有發心為於佛故，伸乎供養，如彼車形作曼拏羅，我說彼人當來之世，於南閻浮洲為富貴主，身歿之後生化樂天。阿難陀！若有歸依於佛及以法、僧，護持淨戒，我說彼善根福無量無邊，一切聲聞及與緣覺盡涅盤際無能較量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言：「阿難陀！當於五德而淨修持。又說以何等語發於自心，發於他心，復令賢聖得心歡喜，善業巍巍，所求皆得，身謝命終，生善逝天。阿難陀！若有發心為於佛故，伸乎供養，作四方曼拏羅，我說彼人當來之世，於北俱盧洲為富貴主，身歿之後生忉利天。阿難陀！若有發心為於佛故，伸乎供養，如半月形作曼拏羅，我說彼人當來之世，於東勝身洲為富貴主，身歿之後生夜摩天。阿難陀！若有發心為於佛故，伸乎供養，作圓曼拏羅，我說彼人當來之世，於西牛貨洲為富貴主，身歿之後生兜率天。阿難陀！若有發心為於佛故，伸乎供養，如彼車形作曼拏羅，我說彼人當來之世，於南閻浮洲為富貴主，身歿之後生化樂天。阿難陀！若有歸依於佛及以法、僧，護持淨戒，我說彼善根福無量無邊，一切聲聞及與緣覺盡涅盤際無能較量。」

爾時，世尊告尊者阿難陀：「隨汝意知，彼紅蓮花柔軟無垢、無憂樹葉銅色微妙，我舌如彼，舒覆面門乃至髮際，如汝所見。阿難陀！誰以妄語、綺語、惡口、兩舌而能有此？如來、應、正等覺語唯真實，舌乃如是。阿難陀！若有歸命、合掌頂禮於彼世尊、如來、應、正等覺，作此歸依者，彼之有情為我救度。何以故？阿難陀！如來法界而決定故，若有誠心決定，合掌禮拜及以布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告尊者阿難陀：「隨汝意知，彼紅蓮花柔軟無垢、無憂樹葉銅色微妙，我舌如彼，舒覆面門乃至髮際，如汝所見。阿難陀！誰以妄語、綺語、惡口、兩舌而能有此？如來、應、正等覺語唯真實，舌乃如是。阿難陀！若有歸命、合掌頂禮於彼世尊、如來、應、正等覺，作此歸依者，彼之有情為我救度。何以故？阿難陀！如來法界而決定故，若有誠心決定，合掌禮拜及以布施。

「阿難陀！又復有人如洗其手及滌諸器，同此少時發利生心，願彼所有一切眾生悉得安樂，阿難陀！我說此人開於福門，閉於惡趣，得免三劫。云何三劫？謂刀兵劫、疫病劫、飢饉劫。阿難陀！又若有人一日持此遠離殺生之戒，彼人不生刀兵劫中；若以一訶梨勒布施眾僧，彼人不生疫病之劫；若以一盂飲食施於眾僧，彼人當得不生飢饉之劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！又復有人如洗其手及滌諸器，同此少時發利生心，願彼所有一切眾生悉得安樂，阿難陀！我說此人開於福門，閉於惡趣，得免三劫。云何三劫？謂刀兵劫、疫病劫、飢饉劫。阿難陀！又若有人一日持此遠離殺生之戒，彼人不生刀兵劫中；若以一訶梨勒布施眾僧，彼人不生疫病之劫；若以一盂飲食施於眾僧，彼人當得不生飢饉之劫。

「阿難陀！有三善根無盡無邊，處輪迴中亦不滅盡，當趣涅盤。阿難陀！何等為三？謂於如來而種善根無盡無邊，處輪迴中亦不滅盡，終趣涅盤；於法、於僧而種善根亦無盡無邊，處輪迴中亦不滅盡，當來必得趣於涅盤。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！有三善根無盡無邊，處輪迴中亦不滅盡，當趣涅盤。阿難陀！何等為三？謂於如來而種善根無盡無邊，處輪迴中亦不滅盡，終趣涅盤；於法、於僧而種善根亦無盡無邊，處輪迴中亦不滅盡，當來必得趣於涅盤。」

爾時世尊以如來功德謂阿難陀言：「而汝見彼南閻浮洲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以如來功德謂阿難陀言：「而汝見彼南閻浮洲？」

阿難陀白世尊言：「唯然，已見！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難陀白世尊言：「唯然，已見！」

「阿難陀！若有族姓男、族姓女，以七寶作南閻浮洲，如車相形，縱廣正等七千由旬，而用布施供養四方眾僧，及預流、一來、不還、阿羅漢乃至緣覺等；若有如來、應、正等覺般涅盤後，用彼泥團作窣堵波，大如阿摩勒菓——上安相輪，大小如針；覆以傘蓋，由如棗葉；中安佛像，同彼麥粒；下葬舍利，如白芥子——我說此福廣大而勝於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！若有族姓男、族姓女，以七寶作南閻浮洲，如車相形，縱廣正等七千由旬，而用布施供養四方眾僧，及預流、一來、不還、阿羅漢乃至緣覺等；若有如來、應、正等覺般涅盤後，用彼泥團作窣堵波，大如阿摩勒菓——上安相輪，大小如針；覆以傘蓋，由如棗葉；中安佛像，同彼麥粒；下葬舍利，如白芥子——我說此福廣大而勝於彼。

「阿難陀！南閻浮洲而汝且止。阿難陀！若有族姓男、族姓女，以七寶作東勝身洲，四面周匝如半月形，縱廣正等八千由旬，布施供養四方眾僧，及預流、一來、不還、阿羅漢乃至緣覺等；若有如來、應、正等覺般涅盤後，用彼泥團作窣堵波，如阿摩勒菓——上安相輪，大小如針；覆以傘蓋，由如棗葉；中安佛像，同彼麥粒；下葬舍利，如白芥子。——我說此福廣大而勝於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！南閻浮洲而汝且止。阿難陀！若有族姓男、族姓女，以七寶作東勝身洲，四面周匝如半月形，縱廣正等八千由旬，布施供養四方眾僧，及預流、一來、不還、阿羅漢乃至緣覺等；若有如來、應、正等覺般涅盤後，用彼泥團作窣堵波，如阿摩勒菓——上安相輪，大小如針；覆以傘蓋，由如棗葉；中安佛像，同彼麥粒；下葬舍利，如白芥子。——我說此福廣大而勝於彼。

「阿難陀！彼南閻浮洲、東勝身洲而汝且止。阿難陀！若有信心族姓男、族姓女，以七寶作西牛貨洲，如圓滿月，縱廣正等九千由旬，以此布施供養四方眾僧，及預流、一來、不還、阿羅漢乃至緣覺；若有如來、應、正等覺般涅盤後，用彼泥團作窣堵波，如阿摩勒菓——相輪如針，傘蓋如葉；中安佛像，同彼麥粒；下葬舍利，如白芥子——我說此福而勝於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！彼南閻浮洲、東勝身洲而汝且止。阿難陀！若有信心族姓男、族姓女，以七寶作西牛貨洲，如圓滿月，縱廣正等九千由旬，以此布施供養四方眾僧，及預流、一來、不還、阿羅漢乃至緣覺；若有如來、應、正等覺般涅盤後，用彼泥團作窣堵波，如阿摩勒菓——相輪如針，傘蓋如葉；中安佛像，同彼麥粒；下葬舍利，如白芥子——我說此福而勝於彼。

「阿難陀！彼南閻浮洲、東勝身洲、西牛貨洲而汝且止。阿難陀！若有族姓男、族姓女，以七寶作北俱盧洲，四面方等各十千由旬，以此供養四方眾僧，及預流、一來、不還、阿羅漢乃至緣覺；若有如來、應、正等覺般涅盤後，用彼泥團作窣堵波，如阿摩勒菓——相輪如針，傘蓋如葉；中安佛像，同彼麥粒；下葬舍利，如白芥子——我說此福廣大而勝於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！彼南閻浮洲、東勝身洲、西牛貨洲而汝且止。阿難陀！若有族姓男、族姓女，以七寶作北俱盧洲，四面方等各十千由旬，以此供養四方眾僧，及預流、一來、不還、阿羅漢乃至緣覺；若有如來、應、正等覺般涅盤後，用彼泥團作窣堵波，如阿摩勒菓——相輪如針，傘蓋如葉；中安佛像，同彼麥粒；下葬舍利，如白芥子——我說此福廣大而勝於彼。

「阿難陀！彼四大洲而汝且止。若有族姓男、族姓女，以七寶作帝釋天主善法之堂，布施供養四方眾僧，及於預流、一來、不還、阿羅漢乃至緣覺；若有如來、應、正等覺般涅盤後，用彼泥團作窣堵波，如阿摩勒菓——種種莊嚴相輪傘蓋，作佛形像及葬舍利，同前無異——我說此福廣大而勝於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！彼四大洲而汝且止。若有族姓男、族姓女，以七寶作帝釋天主善法之堂，布施供養四方眾僧，及於預流、一來、不還、阿羅漢乃至緣覺；若有如來、應、正等覺般涅盤後，用彼泥團作窣堵波，如阿摩勒菓——種種莊嚴相輪傘蓋，作佛形像及葬舍利，同前無異——我說此福廣大而勝於彼。

「阿難陀！彼之四洲及善法堂而汝且止。阿難陀！若有信心族姓男、族姓女，乃至以彼七寶作三千大千世界，布施供養四方眾僧，及於四果乃至緣覺；若有如來、應、正等覺般涅盤後，用彼泥團作窣堵波，如阿摩勒菓——種種莊嚴相輪傘蓋，安佛形像及葬舍利，同前無異——我說此福廣大而勝於彼。何以故？阿難陀！如來施、戒、忍辱、精進、靜慮及一切智無量無邊，乃至十力、四智、三不共法及四念處，乃至大悲亦無量無邊，蓋以如來有如是功德故！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！彼之四洲及善法堂而汝且止。阿難陀！若有信心族姓男、族姓女，乃至以彼七寶作三千大千世界，布施供養四方眾僧，及於四果乃至緣覺；若有如來、應、正等覺般涅盤後，用彼泥團作窣堵波，如阿摩勒菓——種種莊嚴相輪傘蓋，安佛形像及葬舍利，同前無異——我說此福廣大而勝於彼。何以故？阿難陀！如來施、戒、忍辱、精進、靜慮及一切智無量無邊，乃至十力、四智、三不共法及四念處，乃至大悲亦無量無邊，蓋以如來有如是功德故！

「阿難陀！如來、應、正等覺說是法時，三千大千世界周遍振動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！如來、應、正等覺說是法時，三千大千世界周遍振動。」

爾時，尊者阿難陀白佛言：「世尊！今此正法當云何名？云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難陀白佛言：「世尊！今此正法當云何名？云何受持？」

佛告阿難陀：「此經名『正法甘露鼓』，亦名『未曾有正法』。如是受持！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀：「此經名『正法甘露鼓』，亦名『未曾有正法』。如是受持！」

爾時，尊者阿難陀以希有心，承佛聖旨，信受奉持，頂禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難陀以希有心，承佛聖旨，信受奉持，頂禮而退。