燈指因緣經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燈指因緣經

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

若種少善於勝福田，人天受樂，後得涅槃，是以智者應當勤心修集善業。言福田者，即是佛也。佛身光明如融金聚，功德智慧以自莊嚴；得圓足眼，善能觀察眾生諸根；世間黑闇為作燈明，眾生愚癡為作親善；眾善悉備、名稱普聞。牟尼世尊眾所歸依，是故人天至心修福，無不獲報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若種少善於勝福田，人天受樂，後得涅槃，是以智者應當勤心修集善業。言福田者，即是佛也。佛身光明如融金聚，功德智慧以自莊嚴；得圓足眼，善能觀察眾生諸根；世間黑闇為作燈明，眾生愚癡為作親善；眾善悉備、名稱普聞。牟尼世尊眾所歸依，是故人天至心修福，無不獲報。

昔王舍城，五山圍繞，於五摩伽陀最處其裏。此王城內，里巷相當，𨓍園廣博，臺觀嚴麗，堂室綺妙，高軒敞朗，周匝欄楯。有好林池，甚可愛樂。其水清淨，溫涼調適，通渠迴流，轉相交注。林樹蕭森、枝條蓊欝，華實繁茂，映蔽日月。風吹花林出微妙香，其香苾馚，芳馨四塞，遍王舍城。諸勝智人修梵行者，咸以此地莊嚴殊特，心生喜樂，自遠而至雲集其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔王舍城，五山圍繞，於五摩伽陀最處其裏。此王城內，里巷相當，𨓍園廣博，臺觀嚴麗，堂室綺妙，高軒敞朗，周匝欄楯。有好林池，甚可愛樂。其水清淨，溫涼調適，通渠迴流，轉相交注。林樹蕭森、枝條蓊欝，華實繁茂，映蔽日月。風吹花林出微妙香，其香苾馚，芳馨四塞，遍王舍城。諸勝智人修梵行者，咸以此地莊嚴殊特，心生喜樂，自遠而至雲集其中。

時此城主阿闍世王，道化光被遐邇所歸，正法治國，修善者眾，國實民殷安隱快樂。爾時城中有一長者，其家巨富，庫藏盈溢，如毘沙門，然無子胤。禱祀神祇求乞有子，其婦不久便覺有身，滿足十月生一男兒。是兒先世宿殖福因，初生之日，其手一指出大光明，明照十里。父母歡喜，即集親族及諸相師，施設大會為兒立字，因其指光，字曰燈指。諸集會者覩其異相，歎未曾有。時此會中有婆羅門，名曰婆修，誦四圍陀典，博聞多知事無不曉。見兒姿貌奇相非常，含笑而言：「今此兒者，或是那羅延天、釋提桓因、日之天子、諸大德天來現生也。」時兒父母聞是語已倍增歡喜，設大檀會，七日七夜布施作福。如是展轉，舉國聞知，皆云長者產一福子，稱美之音上徹於王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此城主阿闍世王，道化光被遐邇所歸，正法治國，修善者眾，國實民殷安隱快樂。爾時城中有一長者，其家巨富，庫藏盈溢，如毘沙門，然無子胤。禱祀神祇求乞有子，其婦不久便覺有身，滿足十月生一男兒。是兒先世宿殖福因，初生之日，其手一指出大光明，明照十里。父母歡喜，即集親族及諸相師，施設大會為兒立字，因其指光，字曰燈指。諸集會者覩其異相，歎未曾有。時此會中有婆羅門，名曰婆修，誦四圍陀典，博聞多知事無不曉。見兒姿貌奇相非常，含笑而言：「今此兒者，或是那羅延天、釋提桓因、日之天子、諸大德天來現生也。」時兒父母聞是語已倍增歡喜，設大檀會，七日七夜布施作福。如是展轉，舉國聞知，皆云長者產一福子，稱美之音上徹於王。

時王聞已，即勅將來。長者受教，尋即抱兒詣王宮門。值王宴會作眾伎樂，無人通啟，不得輒前。其兒指光徹照宮𨓍，赫然大明照于王身及以宮觀，一切雜物斯皆金色。其光遍照於王宮內，譬如大水湛然盈滿。王即怪問：「此光何來，忽照吾宮？將非世尊欲化眾生至我門耶？又非大德諸天、釋提桓因、日天子等下降來耶？」王尋遣人往門外看。使人見已，還入白王：「向者大王所喚小兒，今在門外。此兒手在乳母肩上，其指出光明來徹照，故有此光。」王勅使言：「速將兒來。」王既見之，深異此兒，自捉兒手觀其兒相。諦瞻覩已而作是言：「外道六師稱無因果，真偽誑惑。若無因果，云何此兒從生已來容貌超絕、指光炳著？以此觀之，諸外道輩陷諸眾生顛墜惡趣。定知此兒非自在天之所化生，亦非神祇、自然而有，必因宿福獲斯善報，始知佛語誠諦不虛。佛說種種業緣莊嚴世間，一切眾生眼見報應而不修福。一何怪哉！」王復言曰：「今猶未審，此指光曜或因於日而有此明。必欲驗者，須待夜半。」既至日暮，即以小兒置于象上在前而行，王將群臣共入園中。而此小兒指光所照幽闇大明，觀視園中鳥獸華果與晝無異。王觀此已喟然歎曰：「佛之所說何其真妙！我於今日於因於果生大堅信，深鄙六師愚迷之甚，是故於佛倍生宗仰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王聞已，即勅將來。長者受教，尋即抱兒詣王宮門。值王宴會作眾伎樂，無人通啟，不得輒前。其兒指光徹照宮𨓍，赫然大明照于王身及以宮觀，一切雜物斯皆金色。其光遍照於王宮內，譬如大水湛然盈滿。王即怪問：「此光何來，忽照吾宮？將非世尊欲化眾生至我門耶？又非大德諸天、釋提桓因、日天子等下降來耶？」王尋遣人往門外看。使人見已，還入白王：「向者大王所喚小兒，今在門外。此兒手在乳母肩上，其指出光明來徹照，故有此光。」王勅使言：「速將兒來。」王既見之，深異此兒，自捉兒手觀其兒相。諦瞻覩已而作是言：「外道六師稱無因果，真偽誑惑。若無因果，云何此兒從生已來容貌超絕、指光炳著？以此觀之，諸外道輩陷諸眾生顛墜惡趣。定知此兒非自在天之所化生，亦非神祇、自然而有，必因宿福獲斯善報，始知佛語誠諦不虛。佛說種種業緣莊嚴世間，一切眾生眼見報應而不修福。一何怪哉！」王復言曰：「今猶未審，此指光曜或因於日而有此明。必欲驗者，須待夜半。」既至日暮，即以小兒置于象上在前而行，王將群臣共入園中。而此小兒指光所照幽闇大明，觀視園中鳥獸華果與晝無異。王觀此已喟然歎曰：「佛之所說何其真妙！我於今日於因於果生大堅信，深鄙六師愚迷之甚，是故於佛倍生宗仰。」

於時耆域即白王言：「佛於修多羅中說，若不見業，故有慳貪；以見業故，慳貪永息。今見燈指有此福報，假令窮困尚應罄竭而修善業，況復富饒而不作福？」如是語頃，天已平曉，還將燈指入于王宮。王甚歡喜，大賜珍寶放令還家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時耆域即白王言：「佛於修多羅中說，若不見業，故有慳貪；以見業故，慳貪永息。今見燈指有此福報，假令窮困尚應罄竭而修善業，況復富饒而不作福？」如是語頃，天已平曉，還將燈指入于王宮。王甚歡喜，大賜珍寶放令還家。

燈指漸漸遂便長大，其父長者為求婚所，選擇高門與己等者，娉以為婦。長者既富，禮教光備，閨門雍穆，資產轉盛。夫盛有衰，合會有離，長者夫妻俱時喪亡，譬如日到沒處暉光潛翳，如日既出月光不現，如火為灰熾炎永滅，強健好色為病所壞，少壯之年為老所侵，所愛之命為死所奪。父母既終，生計漸損。而此燈指少長富逸，不閑家業，惡伴交遊，恣心放意耽惑酒色，用錢無度，倉庫儲積無人料理，如月盈則闕轉就損減。時彼國法，歲一大會，集般周山。于時燈指服飾奢靡，將從伎樂皆悉嚴麗擬於王者，詣彼會所。彼會大眾見其如是，無不敬美。爾時眾人共相酣飲、歡娛適意，鐘鼓競陳，絃歌普作，歡舞平場，嬉戲原野，娛樂之音動山蓋谷。時後群賊知燈指詣會，未還之間伺其空，便往到其家劫掠錢財，一切盡取。燈指暮歸，見己舍內為賊劫掠，唯有木石塼瓦等在。見此事已悶絕躄地，傍人水灑方得醒寤，憂愁啼哭而作是念：「我父昔來廣作方宜修治家業，劬勞積聚倉庫財寶。是父所為，生育我身，覬有委付。如何至我不紹父業，浮遊懶惰為人欺陵？父之餘財一旦喪失，倉庫空虛，畜產迸散，顧瞻舍宅，唯我孑然。著身瓔珞及以服乘，當用貿食，以濟交急。用之既盡，當如之何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燈指漸漸遂便長大，其父長者為求婚所，選擇高門與己等者，娉以為婦。長者既富，禮教光備，閨門雍穆，資產轉盛。夫盛有衰，合會有離，長者夫妻俱時喪亡，譬如日到沒處暉光潛翳，如日既出月光不現，如火為灰熾炎永滅，強健好色為病所壞，少壯之年為老所侵，所愛之命為死所奪。父母既終，生計漸損。而此燈指少長富逸，不閑家業，惡伴交遊，恣心放意耽惑酒色，用錢無度，倉庫儲積無人料理，如月盈則闕轉就損減。時彼國法，歲一大會，集般周山。于時燈指服飾奢靡，將從伎樂皆悉嚴麗擬於王者，詣彼會所。彼會大眾見其如是，無不敬美。爾時眾人共相酣飲、歡娛適意，鐘鼓競陳，絃歌普作，歡舞平場，嬉戲原野，娛樂之音動山蓋谷。時後群賊知燈指詣會，未還之間伺其空，便往到其家劫掠錢財，一切盡取。燈指暮歸，見己舍內為賊劫掠，唯有木石塼瓦等在。見此事已悶絕躄地，傍人水灑方得醒寤，憂愁啼哭而作是念：「我父昔來廣作方宜修治家業，劬勞積聚倉庫財寶。是父所為，生育我身，覬有委付。如何至我不紹父業，浮遊懶惰為人欺陵？父之餘財一旦喪失，倉庫空虛，畜產迸散，顧瞻舍宅，唯我孑然。著身瓔珞及以服乘，當用貿食，以濟交急。用之既盡，當如之何？」

當于爾時，指光亦滅，其妻厭賤捨棄而走，僮僕逃失，親里斷絕。素與情昵極親厚者，反如怨讐，見其貧窮，恐從乞索，逆生瞋怒。婦尚捨棄，況於餘人？當知貧窮比於地獄，貧窮苟生與死無別。先慣富樂，卒罹窮困，失所依憑，栖寄無處。憂心火熾，愁毒燋然，華色既衰，悴容轉彰，身體尫羸，飢渴消削，眼目押陷，諸節骨立，薄皮纏綶，筋脈露現，頭髮蓬亂，手足銳細，其色艾白，舉體皴裂，又無衣裳，至糞穢中拾掇麁弊，連綴相著纔遮人根，赤露四體，倚臥糞塠，復無席薦。諸親舊等見而不識，歷巷乞食猶如餓烏，至知友邊欲從乞食，守門之人遮而不聽。伺便輒入，復為排辱，舍主既出欲加鞭打，俯僂曲躬再拜謝罪，舍主輕蔑都不迴顧。設得入舍，輕賤之故，既不與語又不敷座，與少飲食撩擲盂器，不使充飽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當于爾時，指光亦滅，其妻厭賤捨棄而走，僮僕逃失，親里斷絕。素與情昵極親厚者，反如怨讐，見其貧窮，恐從乞索，逆生瞋怒。婦尚捨棄，況於餘人？當知貧窮比於地獄，貧窮苟生與死無別。先慣富樂，卒罹窮困，失所依憑，栖寄無處。憂心火熾，愁毒燋然，華色既衰，悴容轉彰，身體尫羸，飢渴消削，眼目押陷，諸節骨立，薄皮纏綶，筋脈露現，頭髮蓬亂，手足銳細，其色艾白，舉體皴裂，又無衣裳，至糞穢中拾掇麁弊，連綴相著纔遮人根，赤露四體，倚臥糞塠，復無席薦。諸親舊等見而不識，歷巷乞食猶如餓烏，至知友邊欲從乞食，守門之人遮而不聽。伺便輒入，復為排辱，舍主既出欲加鞭打，俯僂曲躬再拜謝罪，舍主輕蔑都不迴顧。設得入舍，輕賤之故，既不與語又不敷座，與少飲食撩擲盂器，不使充飽。

時彼國內取婦、生子、剃髮，法皆設會。往到會中望乞殘食，以輕賤故，不喚令坐，驅其走使。益索所須，得少餘殘，與奴共器。便自思惟：「怪哉，怪哉！我今云何貧賤伶俜忽至如此？」私自念言：「如我今日精神昏迷、心智失識，不知今者為是本形，更受身耶？辛苦荼毒世所無偶，譬如林樹無花，眾蜂遠離；被霜之草，葉自燋捲；枯涸之池，鴻鴈不遊；被燒之林，麋鹿不趣；田苗刈盡，無人捃拾。今日貧困，說往富樂但謂虛談，誰肯信之？世人甚眾，無知我者。由我貧窮，所向無路。譬如曠野為火所焚，人不喜樂；如枯樹無蔭，無依投者；如苗被雹霜，捐棄不收；如毒蛇室，人皆遠離；如雜毒食，無有甞者；如空塚間，無人趣向；如惡廁溷，臭穢盈集；如魁膾者，人所惡賤；如常偷賊，人所猜疑；我亦如是，所向之處動作譏嫌，所可談說發言生過。雖說好語，他以為非；若造善業，他以為鄙。所為機捷，復嫌輕躁；若復舒緩，又言重直。設復讚歎，人謂諂譽；若不加譽，復生誹謗，言此貧人常無好語。若復教授，復言詐偽耆舊，強有所知；若廣言說，人謂多舌；若默無言，人謂藏情；若正直說，復云麁獷；若求人意，復言諂曲。若數親附，復言幻惑；若不親附，復言驕誕。若順他所說，復言詐取他意；若不隨順，復言自專。若屈意承望，罵言寒賤；若不屈意，言是貧人猶故自我。若小自寬放，言其愚癡無有拘忌；若自攝撿，言其空麁詐自端礭。若復歡逸，言其譸張狀似狂人；若復憂慘，言其舍毒初無歡心。若聞他語有所不盡，為其判釋，言其命趣以愚代智耐著之甚；若復默然，復言頑嚚不識道理；若小戲論，言不信罪福。若有所索，言其苟得不知廉恥；若無所索，言今雖不求後望大得。若言引經書，復云詐作聰明；若言語樸素，復嫌踈鈍。若公論事實，復言強說；若私屏正語，復言讒佞。若著新衣，復言假借嚴飾；若著弊衣，復言儜劣寒悴。若多飲食，復言飢餓饕餮；若少飲食，言腹中實飢詐作清廉。若說經論，言顯己所知、彰我闇短；若不說經論，言愚癡無識、可使放牛。若自道昔事業，言誇業自譽；若自杜默，言門資淺薄：諸貧窮者行來進止、言說俯仰，盡是𠎝過；富貴之人作諸非法都無過患，舉措云為斯皆得所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼國內取婦、生子、剃髮，法皆設會。往到會中望乞殘食，以輕賤故，不喚令坐，驅其走使。益索所須，得少餘殘，與奴共器。便自思惟：「怪哉，怪哉！我今云何貧賤伶俜忽至如此？」私自念言：「如我今日精神昏迷、心智失識，不知今者為是本形，更受身耶？辛苦荼毒世所無偶，譬如林樹無花，眾蜂遠離；被霜之草，葉自燋捲；枯涸之池，鴻鴈不遊；被燒之林，麋鹿不趣；田苗刈盡，無人捃拾。今日貧困，說往富樂但謂虛談，誰肯信之？世人甚眾，無知我者。由我貧窮，所向無路。譬如曠野為火所焚，人不喜樂；如枯樹無蔭，無依投者；如苗被雹霜，捐棄不收；如毒蛇室，人皆遠離；如雜毒食，無有甞者；如空塚間，無人趣向；如惡廁溷，臭穢盈集；如魁膾者，人所惡賤；如常偷賊，人所猜疑；我亦如是，所向之處動作譏嫌，所可談說發言生過。雖說好語，他以為非；若造善業，他以為鄙。所為機捷，復嫌輕躁；若復舒緩，又言重直。設復讚歎，人謂諂譽；若不加譽，復生誹謗，言此貧人常無好語。若復教授，復言詐偽耆舊，強有所知；若廣言說，人謂多舌；若默無言，人謂藏情；若正直說，復云麁獷；若求人意，復言諂曲。若數親附，復言幻惑；若不親附，復言驕誕。若順他所說，復言詐取他意；若不隨順，復言自專。若屈意承望，罵言寒賤；若不屈意，言是貧人猶故自我。若小自寬放，言其愚癡無有拘忌；若自攝撿，言其空麁詐自端礭。若復歡逸，言其譸張狀似狂人；若復憂慘，言其舍毒初無歡心。若聞他語有所不盡，為其判釋，言其命趣以愚代智耐著之甚；若復默然，復言頑嚚不識道理；若小戲論，言不信罪福。若有所索，言其苟得不知廉恥；若無所索，言今雖不求後望大得。若言引經書，復云詐作聰明；若言語樸素，復嫌踈鈍。若公論事實，復言強說；若私屏正語，復言讒佞。若著新衣，復言假借嚴飾；若著弊衣，復言儜劣寒悴。若多飲食，復言飢餓饕餮；若少飲食，言腹中實飢詐作清廉。若說經論，言顯己所知、彰我闇短；若不說經論，言愚癡無識、可使放牛。若自道昔事業，言誇業自譽；若自杜默，言門資淺薄：諸貧窮者行來進止、言說俯仰，盡是𠎝過；富貴之人作諸非法都無過患，舉措云為斯皆得所。

「貧窮之人如起尸鬼，一切怖畏，如遇死病難可療治，如曠野嶮處絕無水草，如墮大海沒溺洪流，如人捺咽不得出氣，如眼上翳不知所至，如厚垢穢難可洗去，亦如怨家雖同衣食不捨惡心，如夏暴井入中斷氣，如入深泥滯不可出，如山暴水駛流吹漂樹木摧折；貧亦如是，多諸艱難；貧窮又能毀壞壯年好色、氣力名聞、種族門戶，智慧持戒、布施慚愧、仁義信行、勇武意志悉能壞之；又復能生飢寒怨憎、輕躁褊狹、憂愁慘毒、嫌責罪負：如是眾苦，從貧窮生，譬如伏藏多有雜物，貧伏藏中多有種種身心苦惱。夫富貴者，有好威德、姿貌從容、意度寬廣、禮義競興，能生智勇、增長家業、眷屬和讓、善名遠聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貧窮之人如起尸鬼，一切怖畏，如遇死病難可療治，如曠野嶮處絕無水草，如墮大海沒溺洪流，如人捺咽不得出氣，如眼上翳不知所至，如厚垢穢難可洗去，亦如怨家雖同衣食不捨惡心，如夏暴井入中斷氣，如入深泥滯不可出，如山暴水駛流吹漂樹木摧折；貧亦如是，多諸艱難；貧窮又能毀壞壯年好色、氣力名聞、種族門戶，智慧持戒、布施慚愧、仁義信行、勇武意志悉能壞之；又復能生飢寒怨憎、輕躁褊狹、憂愁慘毒、嫌責罪負：如是眾苦，從貧窮生，譬如伏藏多有雜物，貧伏藏中多有種種身心苦惱。夫富貴者，有好威德、姿貌從容、意度寬廣、禮義競興，能生智勇、增長家業、眷屬和讓、善名遠聞。」

燈指思惟：「我今貧厄，世間少比，正欲捨身，不能自殞。當作何方以自存濟？」復作是念：「世人所鄙，不過擔尸。此事雖惡，交無後世受苦之業；若當餘作，或值殺生作諸不善。以此而言，我請為之。」爾時有人聞其此語，即雇擔尸。燈指取直，尋從其言，擔負死人到於塚間，意欲擲棄。于時死人急抱燈指，譬如小兒抱其父母，急捉不放，盡力𢱍却不能得去。死人著脊，猶如胡膠，不可得脫，排推不離，甚大怖畏。作是念言：「我於今日擔此死人，欲何處活？」即詣旃陀羅村語言：「誰能却我背上死尸，當重相雇。」諸旃陀羅詳共盡力共挽却之，亦不肯去。餘見之者罵燈指言：「狂人何為擔負死尸入人村落？」競以杖石而打擲之。身體傷破，痛懼並至。有人憐愍將其詣城，遂到城門。既到門下，守門之人逆遮打之，不得近門：「此何癡人，擔負死尸欲來入城。」自見己身被諸杖木，身體皆破，甚懷懊惱，發聲大哭，而作是言：「我正為食作此鄙事。今日忽然遭此大苦，由我貧困不擇作處，為斯賤業，冀得價直以自存活。如何一旦復值苦毒？寧作餘死，不負尸生。」且哭且言。時守門者深生憐愍，放令還家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燈指思惟：「我今貧厄，世間少比，正欲捨身，不能自殞。當作何方以自存濟？」復作是念：「世人所鄙，不過擔尸。此事雖惡，交無後世受苦之業；若當餘作，或值殺生作諸不善。以此而言，我請為之。」爾時有人聞其此語，即雇擔尸。燈指取直，尋從其言，擔負死人到於塚間，意欲擲棄。于時死人急抱燈指，譬如小兒抱其父母，急捉不放，盡力𢱍却不能得去。死人著脊，猶如胡膠，不可得脫，排推不離，甚大怖畏。作是念言：「我於今日擔此死人，欲何處活？」即詣旃陀羅村語言：「誰能却我背上死尸，當重相雇。」諸旃陀羅詳共盡力共挽却之，亦不肯去。餘見之者罵燈指言：「狂人何為擔負死尸入人村落？」競以杖石而打擲之。身體傷破，痛懼並至。有人憐愍將其詣城，遂到城門。既到門下，守門之人逆遮打之，不得近門：「此何癡人，擔負死尸欲來入城。」自見己身被諸杖木，身體皆破，甚懷懊惱，發聲大哭，而作是言：「我正為食作此鄙事。今日忽然遭此大苦，由我貧困不擇作處，為斯賤業，冀得價直以自存活。如何一旦復值苦毒？寧作餘死，不負尸生。」且哭且言。時守門者深生憐愍，放令還家。

到自空室，先同乞索諸貧人等共住之者，遙見死尸在其背上，悉皆捨去。既到舍已，尸自墮地。燈指于時踰增惶怖，悶絕躄地，久乃得穌。尋見死尸手指純是黃金，雖復怖畏，見是好金即前視之，以刀試割，實是真金。既得金已，心生歡喜，復剪頭、項、手足。如是剪已，尋復還生。須臾之頃，金頭手足其積過人。譬如王者失國還復本位，如盲得眼視瞻明了，如久思他女得與交歡，如學禪者忽得道證；燈指歡喜亦復如是。庫藏珍寶倍勝於前，威德名譽有過先日，親里朋友、妻子僮僕一切還來。燈指歎曰：「嗚呼怪哉！富有大力，能使世人來歸極疾。嗚呼怪哉！貧有大力，能使所親捨我極速。我先貧時，素所親昵交遊道絕，總無一人與我語者；今日一切顒顒承事，合掌恭敬。假使生處如帝釋、勇力如羅摩、知見如天師，若無錢財都無所直。富者不問愚智，皆稱好人，實無所知人以為智，亦得勇健諸善名聞；雖復醜陋老弊，少壯婦女樂至其邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到自空室，先同乞索諸貧人等共住之者，遙見死尸在其背上，悉皆捨去。既到舍已，尸自墮地。燈指于時踰增惶怖，悶絕躄地，久乃得穌。尋見死尸手指純是黃金，雖復怖畏，見是好金即前視之，以刀試割，實是真金。既得金已，心生歡喜，復剪頭、項、手足。如是剪已，尋復還生。須臾之頃，金頭手足其積過人。譬如王者失國還復本位，如盲得眼視瞻明了，如久思他女得與交歡，如學禪者忽得道證；燈指歡喜亦復如是。庫藏珍寶倍勝於前，威德名譽有過先日，親里朋友、妻子僮僕一切還來。燈指歎曰：「嗚呼怪哉！富有大力，能使世人來歸極疾。嗚呼怪哉！貧有大力，能使所親捨我極速。我先貧時，素所親昵交遊道絕，總無一人與我語者；今日一切顒顒承事，合掌恭敬。假使生處如帝釋、勇力如羅摩、知見如天師，若無錢財都無所直。富者不問愚智，皆稱好人，實無所知人以為智，亦得勇健諸善名聞；雖復醜陋老弊，少壯婦女樂至其邊。」

阿闍世王聞其還富，尋即遣人來取其寶。其所取者，盡是死人，還擲屋中，見是真金。燈指知王欲得此寶，即以金頭手足以用上王。王既得已，齎之還宮。於後燈指作是思惟，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世王聞其還富，尋即遣人來取其寶。其所取者，盡是死人，還擲屋中，見是真金。燈指知王欲得此寶，即以金頭手足以用上王。王既得已，齎之還宮。於後燈指作是思惟，而說偈言：

「五欲極輕動， 如電毒蛇虫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五欲極輕動， 如電毒蛇虫，

榮樂不久停， 即生厭患心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 榮樂不久停， 即生厭患心。」

尋以珍寶施與眾人，於佛法中出家求道，精勤修習得阿羅漢。雖獲道果，而此尸寶常隨逐之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋以珍寶施與眾人，於佛法中出家求道，精勤修習得阿羅漢。雖獲道果，而此尸寶常隨逐之。

比丘問佛：「燈指比丘以何因緣，從生以來有是指光？以何因緣受此貧困？復何因緣有此尸寶常隨逐之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘問佛：「燈指比丘以何因緣，從生以來有是指光？以何因緣受此貧困？復何因緣有此尸寶常隨逐之？」

佛告比丘：「至心諦聽！吾當為汝說其宿緣。燈指比丘乃往古世，生波羅㮈國大長者家，為小兒時，乘車在外遊戲，晚來門戶已閉，大喚開門，無人來應。良久母來與兒開門，瞋罵母言：『舉家擔死人去耶？賊來劫耶？何以無人與我開門？』以是業緣死墮地獄，地獄餘報還生人中，受斯貧困。光指因緣、尸寶因緣，為汝更說。過去九十一劫有佛，名毘婆尸。彼佛入涅槃後，佛法住世。燈指爾時為大長者，其家大富。往至塔寺，恭敬禮拜，見有泥像一指破落，尋治此指，以金薄補之。修治已訖，尋發願言：『我以香華伎樂供養、治像功德因緣，持此功德願生天上人間，常得尊豪富貴。假令漏失尋還得之，使我於佛法中出家得道。』以治佛指故，得是指光及死尸寶聚；以惡口故，從地獄出，得貧窮果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「至心諦聽！吾當為汝說其宿緣。燈指比丘乃往古世，生波羅㮈國大長者家，為小兒時，乘車在外遊戲，晚來門戶已閉，大喚開門，無人來應。良久母來與兒開門，瞋罵母言：『舉家擔死人去耶？賊來劫耶？何以無人與我開門？』以是業緣死墮地獄，地獄餘報還生人中，受斯貧困。光指因緣、尸寶因緣，為汝更說。過去九十一劫有佛，名毘婆尸。彼佛入涅槃後，佛法住世。燈指爾時為大長者，其家大富。往至塔寺，恭敬禮拜，見有泥像一指破落，尋治此指，以金薄補之。修治已訖，尋發願言：『我以香華伎樂供養、治像功德因緣，持此功德願生天上人間，常得尊豪富貴。假令漏失尋還得之，使我於佛法中出家得道。』以治佛指故，得是指光及死尸寶聚；以惡口故，從地獄出，得貧窮果報。」

佛說是燈指因緣經時，諸天人民散眾天華、作天伎樂，供養已訖，便還天宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是燈指因緣經時，諸天人民散眾天華、作天伎樂，供養已訖，便還天宮。

以是因緣，少種福業於形像，所得是福報，乃至涅槃形像尚爾，況復如來法身者乎？能於佛法如說修行，如此功德不可限量。若欲生天人中受諸快樂，應當至心聽法。以惡口因緣受大苦報，應畏眾苦，遠離惡口諸不善業。以此觀之，一切世人富貴榮華不足貪著，於諸人天尊貴不應喜樂；當知貧窮是大苦聚，欲斷貧窮不應慳貪。是以經中言：貧窮者，甚為大苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣，少種福業於形像，所得是福報，乃至涅槃形像尚爾，況復如來法身者乎？能於佛法如說修行，如此功德不可限量。若欲生天人中受諸快樂，應當至心聽法。以惡口因緣受大苦報，應畏眾苦，遠離惡口諸不善業。以此觀之，一切世人富貴榮華不足貪著，於諸人天尊貴不應喜樂；當知貧窮是大苦聚，欲斷貧窮不應慳貪。是以經中言：貧窮者，甚為大苦。