佛說施燈功德經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說施燈功德經

高齊天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高齊天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告舍利弗言：「舍利弗！佛有四種勝妙善法，能令眾生得無量果、無量光明、無量妙色、無量福藏、無量樂藏，無量戒、定、智慧、解脫、解脫知見、辯才之藏，一切無著無漏之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告舍利弗言：「舍利弗！佛有四種勝妙善法，能令眾生得無量果、無量光明、無量妙色、無量福藏、無量樂藏，無量戒、定、智慧、解脫、解脫知見、辯才之藏，一切無著無漏之法。

「舍利弗！何等為四？一者、謂如來、應、正遍知得尸波羅蜜，具無量戒；二者、得禪波羅蜜，具無量定；三者、得波若波羅蜜，具無量慧及廣智慧、觀達慧、如性慧、無數慧、決定慧、畢定知見；四者、得無濁心、善勝作心，具妙解脫、第一解脫。是為四種勝妙善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！何等為四？一者、謂如來、應、正遍知得尸波羅蜜，具無量戒；二者、得禪波羅蜜，具無量定；三者、得波若波羅蜜，具無量慧及廣智慧、觀達慧、如性慧、無數慧、決定慧、畢定知見；四者、得無濁心、善勝作心，具妙解脫、第一解脫。是為四種勝妙善法。

「舍利弗！是佛、如來、應、正遍知於一切惡皆悉遠離，一切善法皆悉成就，眾行備滿，具如實見，遠離闇冥，能為光曜，具足無量福智資糧，隱蔽世間，不為世間之所映奪，獲得戒、定、智慧、解脫、解脫知見，具足十力、四無所畏，得一切諸佛法力，能具諸佛法力，得具諸佛大慈悲力及辯才力，本願方便，皆悉滿足，善修本業，具智慧寶，精進無量，終不休息，離諸憂慼，無有逼惱，無有取著，能善調伏，為大龍王，無有餘習，為一切眾生無上福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是佛、如來、應、正遍知於一切惡皆悉遠離，一切善法皆悉成就，眾行備滿，具如實見，遠離闇冥，能為光曜，具足無量福智資糧，隱蔽世間，不為世間之所映奪，獲得戒、定、智慧、解脫、解脫知見，具足十力、四無所畏，得一切諸佛法力，能具諸佛法力，得具諸佛大慈悲力及辯才力，本願方便，皆悉滿足，善修本業，具智慧寶，精進無量，終不休息，離諸憂慼，無有逼惱，無有取著，能善調伏，為大龍王，無有餘習，為一切眾生無上福田。

「舍利弗！若比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷，發清淨心，為求福故、為愛樂福故，思念如來無上方便本行滿足，盡未來際一切生死，於現在世成就無量無著戒、定、智慧、解脫、解脫知見，乃至念佛一種功德；念功德已，於無量億那由他百千劫中，所習善根三明福田所、清淨戒所、無等等戒所、無量真實功德所，或於塔廟諸形像前，而設供養故，奉施燈明，乃至以少燈炷，或蘇油塗然，持以奉施，其明唯照道之一階。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷，發清淨心，為求福故、為愛樂福故，思念如來無上方便本行滿足，盡未來際一切生死，於現在世成就無量無著戒、定、智慧、解脫、解脫知見，乃至念佛一種功德；念功德已，於無量億那由他百千劫中，所習善根三明福田所、清淨戒所、無等等戒所、無量真實功德所，或於塔廟諸形像前，而設供養故，奉施燈明，乃至以少燈炷，或蘇油塗然，持以奉施，其明唯照道之一階。

「舍利弗！如此福德非是一切聲聞、緣覺所能了知，唯佛、如來乃能知也！舍利弗！求世報者，福德尚爾，何況以清淨深樂心、不求果報安住恭敬、相續無間念佛功德善男子、善女人等所生福德？舍利弗！照道一階福德尚爾，何況全照一階道也——或二階道、或三階道、或四階道——或及塔身一級、二級乃至多級；一面、二面乃至四面及佛形像？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如此福德非是一切聲聞、緣覺所能了知，唯佛、如來乃能知也！舍利弗！求世報者，福德尚爾，何況以清淨深樂心、不求果報安住恭敬、相續無間念佛功德善男子、善女人等所生福德？舍利弗！照道一階福德尚爾，何況全照一階道也——或二階道、或三階道、或四階道——或及塔身一級、二級乃至多級；一面、二面乃至四面及佛形像？

「舍利弗！彼所燃燈，或時速滅，或風吹滅，或油盡滅，或炷盡滅，或俱盡滅。譬如諸龍以瞋恚故，出雲垂布，於中起電，起已尋滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！彼所燃燈，或時速滅，或風吹滅，或油盡滅，或炷盡滅，或俱盡滅。譬如諸龍以瞋恚故，出雲垂布，於中起電，起已尋滅。

「舍利弗！如是少時於佛塔廟奉施燈明，若彼比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷，若復餘人不受戒者，為樂善故，護己身故，信佛、法、僧，如是少燈奉施福田所得果報、福德之聚，唯佛能知，一切世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門，乃至聲聞、辟支佛等所不能知。如是然少燈明所受福報，不可得說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如是少時於佛塔廟奉施燈明，若彼比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷，若復餘人不受戒者，為樂善故，護己身故，信佛、法、僧，如是少燈奉施福田所得果報、福德之聚，唯佛能知，一切世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門，乃至聲聞、辟支佛等所不能知。如是然少燈明所受福報，不可得說。

「舍利弗！諸佛境界不可思議，唯有如來乃知此義。舍利弗！彼施燈者，所得福聚無量無邊，不可算數，唯有如來乃能了知。舍利弗！然少燈明福德尚爾不可算數，況我滅後於佛塔寺，若自作、若教他作，或然一燈、二燈乃至多燈，香花、瓔鬘、寶幢、幡蓋及餘種種勝妙供養？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！諸佛境界不可思議，唯有如來乃知此義。舍利弗！彼施燈者，所得福聚無量無邊，不可算數，唯有如來乃能了知。舍利弗！然少燈明福德尚爾不可算數，況我滅後於佛塔寺，若自作、若教他作，或然一燈、二燈乃至多燈，香花、瓔鬘、寶幢、幡蓋及餘種種勝妙供養？

「舍利弗！有四種法應當信受。何等為四？一者、佛法無量，應當信受；二者、少修善根，獲無量報，應當信受；三者、若於三寶深生敬信善修業行所得福報，汝等聲聞現得見我，尚不能得具足知之，亦復不能思惟測度，況我滅後聲聞弟子遠離我者，能得現知及能測度？若有能知及測度者，無有是處，應當信受；四者、是諸聲聞不能得知及能測量一切眾生所有作業及業果報。舍利弗！汝等聲聞於此事中不須思量。何以故？舍利弗！如來常說一切眾生業行果報不可思量；過去諸佛、應、正遍知已如是說眾生業報不可思量；未來諸佛、應、正遍知當如是說眾生業報不可思量。眾生心信及心自性亦不可知、不可思量，如是之義應當信受！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！有四種法應當信受。何等為四？一者、佛法無量，應當信受；二者、少修善根，獲無量報，應當信受；三者、若於三寶深生敬信善修業行所得福報，汝等聲聞現得見我，尚不能得具足知之，亦復不能思惟測度，況我滅後聲聞弟子遠離我者，能得現知及能測度？若有能知及測度者，無有是處，應當信受；四者、是諸聲聞不能得知及能測量一切眾生所有作業及業果報。舍利弗！汝等聲聞於此事中不須思量。何以故？舍利弗！如來常說一切眾生業行果報不可思量；過去諸佛、應、正遍知已如是說眾生業報不可思量；未來諸佛、應、正遍知當如是說眾生業報不可思量。眾生心信及心自性亦不可知、不可思量，如是之義應當信受！

「舍利弗！汝等聲聞住聖種者，於一切眾生業報之中，無有實眼及巧方便，況餘輕微薄劣心者，離戒、定、慧、解脫、解脫知見者，失正念者，無明闇冥、厚翳目者，於自己身內、外諸法而不能知——我竟是誰？我是誰許？我住何處？我之功德為大、為小？我當云何為與戒相應、為與戒不相應？我為正念戒、我為失念戒？我所作業為作智人業、為作愚人業？為從何來、為何處去？舍利弗！諸凡夫人顛倒見者，於自己身如是等事尚自不知，況能得知一切眾生種種業報？若能知者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝等聲聞住聖種者，於一切眾生業報之中，無有實眼及巧方便，況餘輕微薄劣心者，離戒、定、慧、解脫、解脫知見者，失正念者，無明闇冥、厚翳目者，於自己身內、外諸法而不能知——我竟是誰？我是誰許？我住何處？我之功德為大、為小？我當云何為與戒相應、為與戒不相應？我為正念戒、我為失念戒？我所作業為作智人業、為作愚人業？為從何來、為何處去？舍利弗！諸凡夫人顛倒見者，於自己身如是等事尚自不知，況能得知一切眾生種種業報？若能知者，無有是處。

「舍利弗！如來、應、正遍知，戒無減，定無減，智無減，解脫無減，解脫知見無減，相無減。舍利弗！如來、應、正遍知，無量戒、無礙戒、不思議戒、無等戒、究竟戒、清淨戒、彼如來於一切眾生若業、若業報，皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來、應、正遍知，戒無減，定無減，智無減，解脫無減，解脫知見無減，相無減。舍利弗！如來、應、正遍知，無量戒、無礙戒、不思議戒、無等戒、究竟戒、清淨戒、彼如來於一切眾生若業、若業報，皆如實知。

「舍利弗！云何如來於一切眾生業報得如實知？舍利弗！佛如是知：或有眾生善業盡，不善業增；或有眾生不善業盡，善業增；或有眾生善業當生，不善業當滅；或有眾生不善當生，善業當滅。舍利弗！如來如是入一切眾生業及業報種種差別，皆如實知彼彼眾生或有無知或有愚闇，或有善者或不善者。舍利弗！我有如是智，有如是善巧，於諸眾生不可思議種種業報，皆能記說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！云何如來於一切眾生業報得如實知？舍利弗！佛如是知：或有眾生善業盡，不善業增；或有眾生不善業盡，善業增；或有眾生善業當生，不善業當滅；或有眾生不善當生，善業當滅。舍利弗！如來如是入一切眾生業及業報種種差別，皆如實知彼彼眾生或有無知或有愚闇，或有善者或不善者。舍利弗！我有如是智，有如是善巧，於諸眾生不可思議種種業報，皆能記說。

「舍利弗！若有眾生成就信心，彼能信我。若復眾生無有信心，遠離我法，不信我語，誹謗於我，彼於長夜無義、無利，墜墮苦惱。舍利弗！若彼眾生於佛塔廟奉施燈明，以此奉施所作善業，能獲安樂、可樂之果。彼施燈明作善業時，欣喜相應，從信心起，於現在世得三種淨心。何等為三？彼諸善男子、善女人作是念：『我於如來已設供養，知身不堅，攝堅身想；知財過患，攝堅財想。』舍利弗！是名供養佛塔第一淨心。復次，舍利弗！彼諸善男子、善女人起如是心：『我於如來無上福田、最勝福田，能受最勝供養者所，已作供養。我今不畏墮於地獄、畜生、餓鬼。我此善根，已作人、天善道之因，得於妙色資生眾具，又得智慧、安隱、快樂，乃至能得菩提之果。』舍利弗！是名供養佛塔第二淨心。復次，舍利弗！彼諸善男子、善女人作如是想：『我於諸佛已作捨施，已作福德，已捨慳貪，已除慳過。』作是念已，施心無慳，施心增長。舍利弗！是名供養佛塔第三淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有眾生成就信心，彼能信我。若復眾生無有信心，遠離我法，不信我語，誹謗於我，彼於長夜無義、無利，墜墮苦惱。舍利弗！若彼眾生於佛塔廟奉施燈明，以此奉施所作善業，能獲安樂、可樂之果。彼施燈明作善業時，欣喜相應，從信心起，於現在世得三種淨心。何等為三？彼諸善男子、善女人作是念：『我於如來已設供養，知身不堅，攝堅身想；知財過患，攝堅財想。』舍利弗！是名供養佛塔第一淨心。復次，舍利弗！彼諸善男子、善女人起如是心：『我於如來無上福田、最勝福田，能受最勝供養者所，已作供養。我今不畏墮於地獄、畜生、餓鬼。我此善根，已作人、天善道之因，得於妙色資生眾具，又得智慧、安隱、快樂，乃至能得菩提之果。』舍利弗！是名供養佛塔第二淨心。復次，舍利弗！彼諸善男子、善女人作如是想：『我於諸佛已作捨施，已作福德，已捨慳貪，已除慳過。』作是念已，施心無慳，施心增長。舍利弗！是名供養佛塔第三淨心。

「復次，舍利弗！若善男子、善女人於佛塔廟施燈明已，臨命終時得三種明。何等為三？一者、彼善男子、善女人臨命終時，先所作福悉皆現前，憶念善法而不忘失。舍利弗！是為一明；因此便能念知，自己先於佛所殖諸善業。復次，舍利弗！彼善男子、善女人於命終時，得如是念：『我於佛像塔廟等前，已曾供養。』作是念已，心生踊悅。舍利弗！是為二明；因此便能起念佛覺。復次，舍利弗！彼善男子、善女人於命終時，見餘眾生奉行布施，見他作已，起如是念：『我亦曾於佛支提所奉施燈明，我今亦當復行布施！』念於布施，得欣喜心；得喜心已，無有死苦。舍利弗！是為三明；因此便得念法之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若善男子、善女人於佛塔廟施燈明已，臨命終時得三種明。何等為三？一者、彼善男子、善女人臨命終時，先所作福悉皆現前，憶念善法而不忘失。舍利弗！是為一明；因此便能念知，自己先於佛所殖諸善業。復次，舍利弗！彼善男子、善女人於命終時，得如是念：『我於佛像塔廟等前，已曾供養。』作是念已，心生踊悅。舍利弗！是為二明；因此便能起念佛覺。復次，舍利弗！彼善男子、善女人於命終時，見餘眾生奉行布施，見他作已，起如是念：『我亦曾於佛支提所奉施燈明，我今亦當復行布施！』念於布施，得欣喜心；得喜心已，無有死苦。舍利弗！是為三明；因此便得念法之心。

「復次，舍利弗！佛塔廟中布施燈明，彼善男子、善女人於臨終時，更復得見四種光明。何等為四？一者、於臨終時，見於日輪圓滿涌出；二者、見淨月輪圓滿涌出；三者、見諸天眾一處而坐；四者、見於如來、應、正遍知坐菩提樹，垂得菩提，自見己身，尊重如來，合十指掌，恭敬而住。舍利弗！是名於佛塔廟布施燈已，臨命終時，得見如是四種光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！佛塔廟中布施燈明，彼善男子、善女人於臨終時，更復得見四種光明。何等為四？一者、於臨終時，見於日輪圓滿涌出；二者、見淨月輪圓滿涌出；三者、見諸天眾一處而坐；四者、見於如來、應、正遍知坐菩提樹，垂得菩提，自見己身，尊重如來，合十指掌，恭敬而住。舍利弗！是名於佛塔廟布施燈已，臨命終時，得見如是四種光明。」

爾時世尊說此義已，復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此義已，復說偈言：

「無上法王大仙人， 若人奉施彼塔廟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無上法王大仙人， 若人奉施彼塔廟，

彼智慧者作業已， 獲得無邊最勝樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼智慧者作業已， 獲得無邊最勝樂。

臨命終時不失念， 能見自昔布施燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨命終時不失念， 能見自昔布施燈，

得四種喜離諸罪， 於彼死時不惑亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得四種喜離諸罪， 於彼死時不惑亂。

臨死時見十方明， 現覩日月從地出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨死時見十方明， 現覩日月從地出，

見天千萬那由他， 為彼天眾說佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見天千萬那由他， 為彼天眾說佛法。

父母妻子及親屬， 皆悉圍繞大悲號， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母妻子及親屬， 皆悉圍繞大悲號，

死者不念亦不視， 彼人正念常不亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死者不念亦不視， 彼人正念常不亂。

現前得覩天宮殿， 對諸天女心安隱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現前得覩天宮殿， 對諸天女心安隱，

復見莊嚴諸園林， 是中具足勝五欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復見莊嚴諸園林， 是中具足勝五欲。

又見佛坐菩提樹， 天人修羅悉圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見佛坐菩提樹， 天人修羅悉圍繞，

自見合掌住佛前， 於勝牟尼修供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自見合掌住佛前， 於勝牟尼修供養。

既見導師深敬重， 其心欣喜請如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既見導師深敬重， 其心欣喜請如來，

世尊見彼心欣喜， 於是不違受彼請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊見彼心欣喜， 於是不違受彼請。

是人稱願喜充遍， 於捨命時無苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人稱願喜充遍， 於捨命時無苦惱，

彼於佛所心喜已， 無有臨終大怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於佛所心喜已， 無有臨終大怖畏。

臨命終時不失念， 彼覩十方皆大明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨命終時不失念， 彼覩十方皆大明，

見未曾有勝妙色， 此是施燈之果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見未曾有勝妙色， 此是施燈之果報。

死已必得生天上， 自見己身坐天床， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死已必得生天上， 自見己身坐天床，

有諸天女圍繞之， 供養佛故得此果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸天女圍繞之， 供養佛故得此果。

「復次，舍利弗！於佛塔廟施燈明已，死便生於三十三天；生彼天已，於五種事而得清淨。舍利弗！云何彼天於五種事而得清淨？一者、得清淨身；二者、於諸天中得殊勝威德；三者、常得清淨念慧；四者、常得聞於稱意之聲；五者、所得眷屬常稱彼意，心得欣喜。舍利弗！是名彼天於五種事而得清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！於佛塔廟施燈明已，死便生於三十三天；生彼天已，於五種事而得清淨。舍利弗！云何彼天於五種事而得清淨？一者、得清淨身；二者、於諸天中得殊勝威德；三者、常得清淨念慧；四者、常得聞於稱意之聲；五者、所得眷屬常稱彼意，心得欣喜。舍利弗！是名彼天於五種事而得清淨。」

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「彼天獲得光明身， 具足功德他尊重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼天獲得光明身， 具足功德他尊重，

與千天子為上首， 以燈施佛支提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與千天子為上首， 以燈施佛支提故。

所聞天聲常稱意， 哀美殊妙勝餘天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所聞天聲常稱意， 哀美殊妙勝餘天，

具足第一勝念慧， 復得最上勝眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足第一勝念慧， 復得最上勝眷屬。

隨彼天子所行處， 一切諸天皆欽仰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼天子所行處， 一切諸天皆欽仰，

本昔修習何等業， 今得如是熾然身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本昔修習何等業， 今得如是熾然身？

有樹皆名上歡喜， 周匝光照猶如月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有樹皆名上歡喜， 周匝光照猶如月，

彼天感得是妙樹， 持此莊飾天宮園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼天感得是妙樹， 持此莊飾天宮園。

無量諸天皆驚怪， 今此樹花名何等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸天皆驚怪， 今此樹花名何等？

猶如燈明光照曜， 普出如意妙熏香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如燈明光照曜， 普出如意妙熏香。

彼天所有諸眷屬， 以彼樹花莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼天所有諸眷屬， 以彼樹花莊嚴身，

彼於無量億天中， 光明照曜猶如日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於無量億天中， 光明照曜猶如日。

「復次，舍利弗！於佛塔廟布施燈明，生三十三天已，彼天自知：『如是時中，我住於此；如是時中，我當命終。』彼勝天子臨命終時，於其眷屬及餘天眾，說法勸化，令其欣喜。於彼天宮捨壽命已，不墮惡趣，生於人中最上種姓、信佛法家。是時世間若無佛者，亦復不在輕取吉凶、邪見家生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！於佛塔廟布施燈明，生三十三天已，彼天自知：『如是時中，我住於此；如是時中，我當命終。』彼勝天子臨命終時，於其眷屬及餘天眾，說法勸化，令其欣喜。於彼天宮捨壽命已，不墮惡趣，生於人中最上種姓、信佛法家。是時世間若無佛者，亦復不在輕取吉凶、邪見家生。」

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「彼天生得如是智， 知爾許時天中住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼天生得如是智， 知爾許時天中住，

彼天亦復能自知， 我今未幾當命盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼天亦復能自知， 我今未幾當命盡。

五種死相出現時， 彼天壽命臨欲絕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種死相出現時， 彼天壽命臨欲絕，

即為億天眾說法， 遠離愚癡心不憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即為億天眾說法， 遠離愚癡心不憂。

於天眾中作是言： 諸有無常亦無樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於天眾中作是言： 諸有無常亦無樂，

或有生者或有死。 不念將死說是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有生者或有死。 不念將死說是法。

彼諸眷屬皆悲惱， 無量天眾亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸眷屬皆悲惱， 無量天眾亦復然，

雖復見己五種相， 自念功德不憂愁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖復見己五種相， 自念功德不憂愁。

在彼天宮命絕已， 尋即下來人間生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在彼天宮命絕已， 尋即下來人間生，

住胎出胎念不亂， 常受快樂無苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住胎出胎念不亂， 常受快樂無苦惱。

生已便得宿命通， 悉能憶念本來處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生已便得宿命通， 悉能憶念本來處，

念人中苦不貪樂， 須臾死來見逼切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念人中苦不貪樂， 須臾死來見逼切。

彼念天中果報已， 於此人間不為樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼念天中果報已， 於此人間不為樂，

天中尚苦況復人？ 諸有不堅常流動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天中尚苦況復人？ 諸有不堅常流動。

彼人及其成立已， 必當捨家而出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人及其成立已， 必當捨家而出家，

心常不行惡覺觀， 彼當獲得如是果： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常不行惡覺觀， 彼當獲得如是果：

世世恒得宿命通， 亦常不作諸惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世世恒得宿命通， 亦常不作諸惡業，

必定出家持淨戒。 此是彼施燈明果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必定出家持淨戒。 此是彼施燈明果。

恒常不盲及攣躄， 眼一切時不闇昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒常不盲及攣躄， 眼一切時不闇昧，

身亦無病無惡聲， 心常黠慧不愚惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身亦無病無惡聲， 心常黠慧不愚惑。

又復恒常無眼患， 所在受生眼不眇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復恒常無眼患， 所在受生眼不眇，

不無一眼及瞎眼， 彼眼亦常不濁亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不無一眼及瞎眼， 彼眼亦常不濁亂。

眼目修長黑白分， 猶如淨妙青蓮葉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼目修長黑白分， 猶如淨妙青蓮葉，

眼淨能見微細物， 如彼明徹摩尼珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼淨能見微細物， 如彼明徹摩尼珠。

無量阿僧祇劫中， 得淨肉眼不失壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量阿僧祇劫中， 得淨肉眼不失壞，

彼亦常無眼諸病， 此是奉施燈明果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦常無眼諸病， 此是奉施燈明果。

善印善根善諸論， 於諸工巧悉究了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善印善根善諸論， 於諸工巧悉究了，

彼有智人善觀察， 妙慧能見第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有智人善觀察， 妙慧能見第一義。

善觀諸有不自在， 於佛法中得照明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善觀諸有不自在， 於佛法中得照明，

普見一切佛世尊， 見已恭敬修供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見一切佛世尊， 見已恭敬修供養。

生生得勝端正色， 親戚眷屬皆敬愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生得勝端正色， 親戚眷屬皆敬愛，

得大財寶力自在， 及得不壞諸眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得大財寶力自在， 及得不壞諸眷屬。

如彼燈明能破闇， 熾燃照曜遍諸方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼燈明能破闇， 熾燃照曜遍諸方，

彼人光明亦如是， 不為闇冥所隱蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人光明亦如是， 不為闇冥所隱蔽。

若於佛塔起信心， 施勝燈鬘及瓔珞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於佛塔起信心， 施勝燈鬘及瓔珞，

施燈明時心清淨， 獲得人中最勝尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施燈明時心清淨， 獲得人中最勝尊。

端正殊妙甚可愛， 一切世間所喜樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端正殊妙甚可愛， 一切世間所喜樂，

心不輕取於吉凶， 亦不樂於世左道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不輕取於吉凶， 亦不樂於世左道。

世間所有諸惡見， 及邪道等不信受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有諸惡見， 及邪道等不信受，

若為國王恒知足， 不貪他土興戰諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為國王恒知足， 不貪他土興戰諍。

常無苦惱亦無憂， 亦復無有諸惱熱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常無苦惱亦無憂， 亦復無有諸惱熱，

彼無一切諸退失， 復無惡名無衰惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無一切諸退失， 復無惡名無衰惱。

若為王臣所發言， 王及國人無不信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為王臣所發言， 王及國人無不信，

身常無有羸瘠病， 不作黃門不非道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身常無有羸瘠病， 不作黃門不非道。

身相具足安樂住， 患苦不能著其身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身相具足安樂住， 患苦不能著其身，

亦復不見諸惡夢， 臥覺一切常安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復不見諸惡夢， 臥覺一切常安隱。

生生能得諸伏藏， 供養一切佛支提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生能得諸伏藏， 供養一切佛支提，

諸佛功德無有邊， 彼人所得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛功德無有邊， 彼人所得亦如是。

「舍利弗！若有眾生於佛塔廟施燈明者，得於四種可樂之法。何等為四？一者、色身；二者、資財；三者、大善；四者、智慧。舍利弗！若有眾生於佛支提施燈明者，得如是等可樂之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有眾生於佛塔廟施燈明者，得於四種可樂之法。何等為四？一者、色身；二者、資財；三者、大善；四者、智慧。舍利弗！若有眾生於佛支提施燈明者，得如是等可樂之法。」

爾時如來欲重宣此義，復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來欲重宣此義，復說偈言：

「身𦟛圓滿具大力， 不與他人共戰諍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身𦟛圓滿具大力， 不與他人共戰諍，

遍遊諸方無惱者， 由燈奉施佛支提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍遊諸方無惱者， 由燈奉施佛支提。

生於大富上族家， 具足功德人所敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生於大富上族家， 具足功德人所敬，

生生恒得宿命智， 由燈奉施佛支提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生恒得宿命智， 由燈奉施佛支提。

於諸眾生常悲念， 發言眷屬皆敬受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生常悲念， 發言眷屬皆敬受，

心無損害恒調柔， 常不造作惡道業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無損害恒調柔， 常不造作惡道業。

「復次，舍利弗！若有眾生供養佛塔，得四種清淨。何等為四？一者、身業清淨；二者、口業清淨；三者、意業清淨；四者、善友清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若有眾生供養佛塔，得四種清淨。何等為四？一者、身業清淨；二者、口業清淨；三者、意業清淨；四者、善友清淨。

「舍利弗！云何得於身業清淨？若善男子、善女人於彼彼生處，遠離殺生，無殺害意，亦常遠離偷盜、邪婬，於己妻所尚不邪行，況餘人妻？亦不飲酒，放逸自縱，不以刀杖及餘苦具加逼眾生，離不善法及諸惡業。舍利弗！遠離是等，是名身業清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！云何得於身業清淨？若善男子、善女人於彼彼生處，遠離殺生，無殺害意，亦常遠離偷盜、邪婬，於己妻所尚不邪行，況餘人妻？亦不飲酒，放逸自縱，不以刀杖及餘苦具加逼眾生，離不善法及諸惡業。舍利弗！遠離是等，是名身業清淨。

「舍利弗！云何口業清淨？是人世世常不妄語，若不見聞終不妄說，若見若聞，合時諮問，然後乃語，為利自他，不作異說。設若有人教令妄語，為護實語，終不妄言，不以此語向彼人說，不持彼事向此人道。二朋先壞，不令增長，有所發言，能善和諍。若痛心語，若麁語，若苦惡語、不喜語、不樂語、不愛語、不入心語、惱他語、結怨語，悉皆遠離。有所發言，潤語、軟語、意樂語、不麁語、悅耳語、美妙語、入心語、多人愛語、多人樂語、可愛語、可樂語、能除怨語，恒作如是種種美妙語。復離綺語，不作異想異語，不作異印異期，覆障實事，不煩廣說，不非時語，恒究竟語。舍利弗！如是遠離不清淨口業，成就清淨口業。舍利弗！是名口業清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！云何口業清淨？是人世世常不妄語，若不見聞終不妄說，若見若聞，合時諮問，然後乃語，為利自他，不作異說。設若有人教令妄語，為護實語，終不妄言，不以此語向彼人說，不持彼事向此人道。二朋先壞，不令增長，有所發言，能善和諍。若痛心語，若麁語，若苦惡語、不喜語、不樂語、不愛語、不入心語、惱他語、結怨語，悉皆遠離。有所發言，潤語、軟語、意樂語、不麁語、悅耳語、美妙語、入心語、多人愛語、多人樂語、可愛語、可樂語、能除怨語，恒作如是種種美妙語。復離綺語，不作異想異語，不作異印異期，覆障實事，不煩廣說，不非時語，恒究竟語。舍利弗！如是遠離不清淨口業，成就清淨口業。舍利弗！是名口業清淨。

「舍利弗！云何意業清淨？於他所有珍寶資財，不起貪著，不起瞋心，遠離害心，又離邪見，無諸惡見。舍利弗！遠離是等，是名意業清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！云何意業清淨？於他所有珍寶資財，不起貪著，不起瞋心，遠離害心，又離邪見，無諸惡見。舍利弗！遠離是等，是名意業清淨。

「舍利弗！云何得善友清淨？若諸善友，遠離妄語，亦不飲酒，離諸麁獷，調伏正見，往詣其所，親近諮受。又詣諸佛菩薩、緣覺、聲聞等所，親近供養，諮受未聞。舍利弗！是名第四善友清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！云何得善友清淨？若諸善友，遠離妄語，亦不飲酒，離諸麁獷，調伏正見，往詣其所，親近諮受。又詣諸佛菩薩、緣覺、聲聞等所，親近供養，諮受未聞。舍利弗！是名第四善友清淨。

「舍利弗！若善男子、善女人於佛支提施燈明已，得如是等四種清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若善男子、善女人於佛支提施燈明已，得如是等四種清淨。」

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「為欲照塔故然燈， 身、口、意業善調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為欲照塔故然燈， 身、口、意業善調伏，

遠離邪見具淨戒， 由是獲得如意眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離邪見具淨戒， 由是獲得如意眼。

猶如淨日照十方， 速能獲得於漏盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如淨日照十方， 速能獲得於漏盡，

彼大智慧具威德， 得淨天眼離塵漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼大智慧具威德， 得淨天眼離塵漏。

智者能了眾生意， 亦得通明及辯才， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者能了眾生意， 亦得通明及辯才，

求二乘道得不難， 由施佛燈獲是報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求二乘道得不難， 由施佛燈獲是報。

若求無上佛菩提， 天眼、智慧及財物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求無上佛菩提， 天眼、智慧及財物，

於此三事恒無減， 由燈奉施佛支提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此三事恒無減， 由燈奉施佛支提。

「舍利弗！若善男子、善女人住於大乘，於佛塔廟施燈明已，彼世世中得於八種可樂勝法。何等為八？一者、獲勝肉眼；二者、得於勝念，無能測量；三者、得於勝上達分天眼；四者、為於滿足修集道故，得不缺戒；五者、得智滿足，證於涅槃；六者、先所作善，得無難處；七者，所作善業，得值諸佛，能為一切眾生之眼；八者、若善男子、善女人以彼善根得轉輪王，所得輪寶不為他障，其身端正；或為帝釋，得大威力，具足千眼；或為梵王，善知梵事，得大禪定。舍利弗！以其迴向菩提善根，得是八種可樂勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若善男子、善女人住於大乘，於佛塔廟施燈明已，彼世世中得於八種可樂勝法。何等為八？一者、獲勝肉眼；二者、得於勝念，無能測量；三者、得於勝上達分天眼；四者、為於滿足修集道故，得不缺戒；五者、得智滿足，證於涅槃；六者、先所作善，得無難處；七者，所作善業，得值諸佛，能為一切眾生之眼；八者、若善男子、善女人以彼善根得轉輪王，所得輪寶不為他障，其身端正；或為帝釋，得大威力，具足千眼；或為梵王，善知梵事，得大禪定。舍利弗！以其迴向菩提善根，得是八種可樂勝法。

「復次，舍利弗！住於大乘善男子、善女人，復得八種無量勝法：一者、得於無量佛眼；二者、得於無量如來神通；三者、得於無量佛戒；四者、得於無量如來三昧；五者、得於無量如來智慧；六者、得於無量如來解脫；七者、得佛無量解脫知見；八者、得入一切眾生心所樂欲。舍利弗！善男子、善女人於佛塔廟奉施燈明，能攝如是無量勝報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！住於大乘善男子、善女人，復得八種無量勝法：一者、得於無量佛眼；二者、得於無量如來神通；三者、得於無量佛戒；四者、得於無量如來三昧；五者、得於無量如來智慧；六者、得於無量如來解脫；七者、得佛無量解脫知見；八者、得入一切眾生心所樂欲。舍利弗！善男子、善女人於佛塔廟奉施燈明，能攝如是無量勝報。

「復次，舍利弗！若有眾生見說法者，作如是念：『云何令彼常得宣說、顯示佛法？以燈施彼。施油燈故，令說法者得施法燈。』作是念已，持燈奉施，以此布施燈明善根，得於八種無量資糧。何等為八？一者、得於無量正念資糧；二者、得於無量大智資糧；三者、得於無量信心資糧；四者、得於無量精進資糧；五者、得於無量大慧資糧；六者、得於無量三昧資糧；七者、得於無量辯才資糧；八者、得於無量福德資糧。舍利弗！是名施燈八種資糧，亦復得於四無礙辯，乃至次第得一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若有眾生見說法者，作如是念：『云何令彼常得宣說、顯示佛法？以燈施彼。施油燈故，令說法者得施法燈。』作是念已，持燈奉施，以此布施燈明善根，得於八種無量資糧。何等為八？一者、得於無量正念資糧；二者、得於無量大智資糧；三者、得於無量信心資糧；四者、得於無量精進資糧；五者、得於無量大慧資糧；六者、得於無量三昧資糧；七者、得於無量辯才資糧；八者、得於無量福德資糧。舍利弗！是名施燈八種資糧，亦復得於四無礙辯，乃至次第得一切種智。

「復次，舍利弗！若有善男子、善女人於如來前見他施燈，信心清淨，合十指掌，起隨喜心，以此善根，得於八種增上之法。何等為八？一者、得增上色；二者、得增上眷屬；三者、得增上戒；四者、於人、天中得增上生；五者、得增上信；六者、得增上辯；七者、得增上聖道；八者、得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！是名八種增上之法。舍利弗！何故能得此等八種增上勝法？舍利弗！佛有無量戒、定、智慧、解脫、解脫知見故，供養彼者，所得果報、所得利益亦復無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若有善男子、善女人於如來前見他施燈，信心清淨，合十指掌，起隨喜心，以此善根，得於八種增上之法。何等為八？一者、得增上色；二者、得增上眷屬；三者、得增上戒；四者、於人、天中得增上生；五者、得增上信；六者、得增上辯；七者、得增上聖道；八者、得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！是名八種增上之法。舍利弗！何故能得此等八種增上勝法？舍利弗！佛有無量戒、定、智慧、解脫、解脫知見故，供養彼者，所得果報、所得利益亦復無量。」

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「造作出離行， 勤修於佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「造作出離行， 勤修於佛法，

棄捨死軍眾， 如象碎花林。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨死軍眾， 如象碎花林。」

爾時佛告慧命舍利弗：「有五種法最為難得：一者、得人身難；二者、於佛正法得信樂難；三者、樂於佛法，得出家難；四者、具淨戒難；五者、得漏盡難。舍利弗！一切眾生於是五法最為難得，汝等已得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告慧命舍利弗：「有五種法最為難得：一者、得人身難；二者、於佛正法得信樂難；三者、樂於佛法，得出家難；四者、具淨戒難；五者、得漏盡難。舍利弗！一切眾生於是五法最為難得，汝等已得。」

爾時世尊欲重宣前義，勸舍利弗等而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣前義，勸舍利弗等而說偈言：

「如來支提修布施， 為利眾生求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來支提修布施， 為利眾生求菩提，

智者造作此勝因， 生生常得最勝報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者造作此勝因， 生生常得最勝報。

於天人中受勝生， 為人天等修供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於天人中受勝生， 為人天等修供養，

譬如須彌安不動， 光明普遍照十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如須彌安不動， 光明普遍照十方。

彼天眾見皆恭敬， 亦復愛樂生信心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼天眾見皆恭敬， 亦復愛樂生信心，

彼興供養亦讚美， 一切皆喜數數見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼興供養亦讚美， 一切皆喜數數見。

奇哉是天福德相， 猶梵天光照梵宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奇哉是天福德相， 猶梵天光照梵宮，

此天曾作何等業， 身光明炎得如是？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此天曾作何等業， 身光明炎得如是？

見是誰不修習善？ 誰不修學聖種戒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見是誰不修習善？ 誰不修學聖種戒？

誰見牟尼生厭心？ 誰聞妙法而放逸？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰見牟尼生厭心？ 誰聞妙法而放逸？

彼昔在於人間時， 常以燈施如來塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼昔在於人間時， 常以燈施如來塔，

曾佛法中設供養， 善得福利生天中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾佛法中設供養， 善得福利生天中。

願我恒得於人身， 於佛法中生淨信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我恒得於人身， 於佛法中生淨信，

常不放逸住佛道， 寧棄身命不捨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常不放逸住佛道， 寧棄身命不捨法。

獲得人身最為難， 愚人云何不為福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得人身最為難， 愚人云何不為福，

徒費資財不為法， 死已便墮大嶮坑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徒費資財不為法， 死已便墮大嶮坑。

天見無垢威德已， 心自悔責發願言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天見無垢威德已， 心自悔責發願言：

『願我常得人間生， 精勤修習於梵行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『願我常得人間生， 精勤修習於梵行；

願我最後臨終時， 於佛法中得淨信； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我最後臨終時， 於佛法中得淨信；

願得正念不忘失， 得見無量諸如來。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願得正念不忘失， 得見無量諸如來。』

為千億天所供養， 與諸天女相娛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為千億天所供養， 與諸天女相娛樂，

諸天女眾皆敬愛， 天女莊嚴戲園林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天女眾皆敬愛， 天女莊嚴戲園林，

諸方天香皆來熏， 耳聞一切妙音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸方天香皆來熏， 耳聞一切妙音聲，

是天隨所遊行處， 恒得覩見上妙色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是天隨所遊行處， 恒得覩見上妙色。

所可見色皆可愛， 彼常不覩諸惡色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所可見色皆可愛， 彼常不覩諸惡色，

亦復常得勝妙觸， 皆由持燈施支提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復常得勝妙觸， 皆由持燈施支提。

從彼沒已生人道， 正念處於父母胎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從彼沒已生人道， 正念處於父母胎，

生已憶彼天中事， 智慧之力不退失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生已憶彼天中事， 智慧之力不退失。

彼人造作如是業， 得於大力轉輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人造作如是業， 得於大力轉輪王，

其王形貌極端嚴， 施燈獲得如是報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其王形貌極端嚴， 施燈獲得如是報。

由彼業故得命長， 一向清淨安樂器， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼業故得命長， 一向清淨安樂器，

其身無有諸患痛， 然燈獲得如是果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身無有諸患痛， 然燈獲得如是果。

無有王難、怨賊難， 他人不敢侵其妻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有王難、怨賊難， 他人不敢侵其妻，

不為惡人之所惱， 由持燈明施佛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為惡人之所惱， 由持燈明施佛故。

安隱豐足無所畏， 豪富自在饒財寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安隱豐足無所畏， 豪富自在饒財寶，

得勝瓔珞及園林， 斯由然燈奉施佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得勝瓔珞及園林， 斯由然燈奉施佛。

當得覩見佛世尊， 見已心便生敬信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得覩見佛世尊， 見已心便生敬信，

以欣喜心供養佛， 棄捨王位而出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以欣喜心供養佛， 棄捨王位而出家。

佛無量智究竟智， 具可歎德能化人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無量智究竟智， 具可歎德能化人，

於此佛塔施燈已， 其人身光如燈照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此佛塔施燈已， 其人身光如燈照。

牟尼牛王清淨眼， 以好燈明照彼塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼牛王清淨眼， 以好燈明照彼塔，

得於無漏無上道， 其身光明照十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得於無漏無上道， 其身光明照十方。

見四真諦具十力， 不共之法亦究竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見四真諦具十力， 不共之法亦究竟，

得遍見眼成善逝， 此果皆由布施燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得遍見眼成善逝， 此果皆由布施燈。

設令一切諸眾生， 昔曾供養無量佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設令一切諸眾生， 昔曾供養無量佛，

具大威德見實義， 億劫來成緣覺道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具大威德見實義， 億劫來成緣覺道。

十方所有諸世界， 悉布燈鬘無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有諸世界， 悉布燈鬘無有餘，

以是世界諸燈鬘， 若人信心供養彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是世界諸燈鬘， 若人信心供養彼。

是人如是修供養， 於無量劫常不斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人如是修供養， 於無量劫常不斷，

若人一燈奉施佛， 得福過前無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人一燈奉施佛， 得福過前無有量。

燈油譬如大海水， 其炷猶如須彌山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燈油譬如大海水， 其炷猶如須彌山，

有人能然如是燈， 遍照一切諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人能然如是燈， 遍照一切諸世界。

是人深心懷敬信， 其志惟求緣覺道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人深心懷敬信， 其志惟求緣覺道，

十方遍置如是燈， 一心恭敬而供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方遍置如是燈， 一心恭敬而供養。

若人發於菩提心， 手執草炬暫奉佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人發於菩提心， 手執草炬暫奉佛，

是人得福過於彼， 我見實義作是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人得福過於彼， 我見實義作是說。

十方一切諸眾生， 一一供具皆如上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切諸眾生， 一一供具皆如上，

然經無量恒沙劫， 其心唯求緣覺道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然經無量恒沙劫， 其心唯求緣覺道。

若有人於佛塔廟， 然於一燈或一禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人於佛塔廟， 然於一燈或一禮，

求無上道為眾生， 此福過前無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求無上道為眾生， 此福過前無有量。

難見難思佛境界， 智者聞即生欣喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難見難思佛境界， 智者聞即生欣喜，

無信心者聞不樂， 彼愚癡魔壞正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無信心者聞不樂， 彼愚癡魔壞正法。

證淨法界甚為難， 一切世間獨善逝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證淨法界甚為難， 一切世間獨善逝，

是故汝等應欣喜， 於佛功德當願求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故汝等應欣喜， 於佛功德當願求。」

爾時世尊說此法已，慧命舍利弗等，無量天、人、阿修羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽，人非人等，聞佛所說，皆發無上菩提之心，欣喜無量，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法已，慧命舍利弗等，無量天、人、阿修羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽，人非人等，聞佛所說，皆發無上菩提之心，欣喜無量，作禮而去。