佛說溫室洗浴眾僧經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說溫室洗浴眾僧經

後漢安息三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息三藏安世高譯

阿難曰：「吾從佛聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難曰：「吾從佛聞如是：

「一時佛在摩竭國因沙崛山中。王舍城內，有大長者奈女之子，名曰耆域，為大醫王，療治眾病——少小好學，才藝過通；智達五經、天文地理——其所治者，莫不除愈，死者更生，喪車得還。其德甚多，不可具陳；八國宗仰，見者歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一時佛在摩竭國因沙崛山中。王舍城內，有大長者奈女之子，名曰耆域，為大醫王，療治眾病——少小好學，才藝過通；智達五經、天文地理——其所治者，莫不除愈，死者更生，喪車得還。其德甚多，不可具陳；八國宗仰，見者歡喜。

「於是耆域夜欻生念：『明至佛所，當問我疑。』晨旦，勅家大小眷屬，嚴至佛所。到精舍門，見佛炳然，光照天地。眾坐四輩，數千萬人，佛為說法，一心靜聽。耆域、眷屬下車直進，為佛作禮，各坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是耆域夜欻生念：『明至佛所，當問我疑。』晨旦，勅家大小眷屬，嚴至佛所。到精舍門，見佛炳然，光照天地。眾坐四輩，數千萬人，佛為說法，一心靜聽。耆域、眷屬下車直進，為佛作禮，各坐一面。

「佛慰勞曰：『善來，醫王！欲有所問，莫得疑難！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛慰勞曰：『善來，醫王！欲有所問，莫得疑難！』

「耆域長跪白佛言：『雖得生世，為人疎野，隨俗眾流，未曾為福。今欲請佛及諸眾僧、菩薩大士，入溫室澡浴。願令眾生長夜清淨，穢垢消除，不遭眾患。唯佛聖旨，不忽所願！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「耆域長跪白佛言：『雖得生世，為人疎野，隨俗眾流，未曾為福。今欲請佛及諸眾僧、菩薩大士，入溫室澡浴。願令眾生長夜清淨，穢垢消除，不遭眾患。唯佛聖旨，不忽所願！』

「佛告醫王：『善哉，妙意！治眾人病，皆蒙除愈，遠近慶賴，莫不歡喜。今復請佛及諸眾僧，入溫室洗浴，願及十方眾藥療病，洗浴除垢，其福無量。一心諦聽，吾當為汝先說澡浴眾僧反報之福！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告醫王：『善哉，妙意！治眾人病，皆蒙除愈，遠近慶賴，莫不歡喜。今復請佛及諸眾僧，入溫室洗浴，願及十方眾藥療病，洗浴除垢，其福無量。一心諦聽，吾當為汝先說澡浴眾僧反報之福！』

「佛告耆域：『澡浴之法，當用七物，除去七病，得七福報。何謂七物？一者、然火；二者、淨水；三者、澡豆；四者、蘇膏；五者、淳灰；六者、楊枝；七者、內衣。此是澡浴之法。何謂除去七病？一者、四大安隱；二者、除風病；三者、除濕痺；四者、除寒氷；五者、除熱氣；六者、除垢穢；七者、身體輕便，眼目精明。是為除去眾僧七病。如是供養，便得七福。何謂七福？一者、四大無病，所生常安，勇武丁健，眾所敬仰；二者、所生清淨，面目端正，塵水不著，為人所敬；三者、身體常香，衣服潔淨，見者歡喜，莫不恭敬；四者、肌體濡澤，威光德大，莫不敬歎，獨步無雙；五者、多饒人從，拂拭塵垢，自然受福，常識宿命；六者、口齒香好，方白齊平，所說教令，莫不肅用；七者、所生之處，自然衣裳、光飾、珍寶，見者悚息。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告耆域：『澡浴之法，當用七物，除去七病，得七福報。何謂七物？一者、然火；二者、淨水；三者、澡豆；四者、蘇膏；五者、淳灰；六者、楊枝；七者、內衣。此是澡浴之法。何謂除去七病？一者、四大安隱；二者、除風病；三者、除濕痺；四者、除寒氷；五者、除熱氣；六者、除垢穢；七者、身體輕便，眼目精明。是為除去眾僧七病。如是供養，便得七福。何謂七福？一者、四大無病，所生常安，勇武丁健，眾所敬仰；二者、所生清淨，面目端正，塵水不著，為人所敬；三者、身體常香，衣服潔淨，見者歡喜，莫不恭敬；四者、肌體濡澤，威光德大，莫不敬歎，獨步無雙；五者、多饒人從，拂拭塵垢，自然受福，常識宿命；六者、口齒香好，方白齊平，所說教令，莫不肅用；七者、所生之處，自然衣裳、光飾、珍寶，見者悚息。』

「佛告耆域：『作此洗浴眾僧、開士，七福如是：從此因緣，或為人臣；或為帝王；或為日、月四天神王；或為帝釋、轉輪聖王；或生梵天，受福難量；或為菩薩，發意持地，功成志就，遂致作佛。斯之因緣，供養眾僧，無量福田，旱澇不傷。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告耆域：『作此洗浴眾僧、開士，七福如是：從此因緣，或為人臣；或為帝王；或為日、月四天神王；或為帝釋、轉輪聖王；或生梵天，受福難量；或為菩薩，發意持地，功成志就，遂致作佛。斯之因緣，供養眾僧，無量福田，旱澇不傷。』

「於是世尊重為耆域而作頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是世尊重為耆域而作頌曰：

「『觀諸三界中， 天人受景福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『觀諸三界中， 天人受景福，

道德無限量， 諦聽次說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道德無限量， 諦聽次說之。

夫人生處世， 端正人所敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人生處世， 端正人所敬，

體性常清淨， 斯由洗眾僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體性常清淨， 斯由洗眾僧。

若為大臣子， 財富常吉安， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為大臣子， 財富常吉安，

勇健中賢良， 出入無罣礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇健中賢良， 出入無罣礙，

所說人奉用， 身體常香潔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說人奉用， 身體常香潔，

端正色從容， 斯由洗眾僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端正色從容， 斯由洗眾僧。

若生天王家， 生即常潔淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若生天王家， 生即常潔淨，

洗浴以香湯， 苾芬以熏身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洗浴以香湯， 苾芬以熏身，

形體與眾異， 見者莫不欣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形體與眾異， 見者莫不欣，

斯造溫室浴， 洗僧之福報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯造溫室浴， 洗僧之福報。

第一四天王， 典領四方域， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一四天王， 典領四方域，

光明身端正， 威德護四鎮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明身端正， 威德護四鎮，

日月及星宿， 光照除陰冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月及星宿， 光照除陰冥，

斯由洗眾僧， 福報如影響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯由洗眾僧， 福報如影響。

第二忉利天， 帝釋名曰因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二忉利天， 帝釋名曰因，

六重之寶城， 七寶為宮殿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六重之寶城， 七寶為宮殿，

勇猛天中尊， 端正壽延長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛天中尊， 端正壽延長，

斯由洗眾僧， 其報無等倫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯由洗眾僧， 其報無等倫。

世間轉輪王， 七寶導在前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間轉輪王， 七寶導在前，

周行四海外， 兵馬八萬四， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周行四海外， 兵馬八萬四，

明寶照晝夜， 玉女隨時供， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明寶照晝夜， 玉女隨時供，

端正身香潔， 斯由洗眾僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端正身香潔， 斯由洗眾僧。

第六化應天， 欲界中獨尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六化應天， 欲界中獨尊，

天相光影足， 威靈震六天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天相光影足， 威靈震六天，

自然食甘露， 妓女常在邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然食甘露， 妓女常在邊，

眾德難稱譽， 斯由洗眾僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾德難稱譽， 斯由洗眾僧。

梵魔三鉢天， 淨居修自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵魔三鉢天， 淨居修自然，

行淨無垢穢， 又無女人形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行淨無垢穢， 又無女人形，

梵行修潔己， 志淳在泥洹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行修潔己， 志淳在泥洹，

得生彼天中， 斯由洗眾僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得生彼天中， 斯由洗眾僧。

佛為三界尊， 修道甚苦勤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為三界尊， 修道甚苦勤，

積行無數劫， 今乃得道真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積行無數劫， 今乃得道真，

金體玉為瓔， 塵垢不著身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金體玉為瓔， 塵垢不著身，

圓光相具足， 斯由洗眾僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓光相具足， 斯由洗眾僧。

諸佛從行得， 種種不勞勤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛從行得， 種種不勞勤，

所施三界人， 無所不周遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所施三界人， 無所不周遍，

眾僧之聖尊， 四道良福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾僧之聖尊， 四道良福田，

道德從中出， 是行最妙真。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道德從中出， 是行最妙真。』

「佛說偈已，重告耆域：『觀彼三界，人天品類，高下長短，福德多少，皆由先世用心不等，是以所受各異，不同如此；受諸福報，皆由洗浴聖眾得之耳！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說偈已，重告耆域：『觀彼三界，人天品類，高下長短，福德多少，皆由先世用心不等，是以所受各異，不同如此；受諸福報，皆由洗浴聖眾得之耳！』」

佛說經已，阿難白佛言：「當何名此經？以何勸誨之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，阿難白佛言：「當何名此經？以何勸誨之？」

佛告阿難：「此經名曰『溫室洗浴眾僧經』。諸佛所說，非我獨造；行者得度，非神授與。求清淨福，自當奉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此經名曰『溫室洗浴眾僧經』。諸佛所說，非我獨造；行者得度，非神授與。求清淨福，自當奉行。」

佛說是經竟，耆域、眷屬聞經歡喜，皆得須陀洹道，禮佛求退，嚴辦洗具。眾坐大小，各得道迹，皆共稽首，禮佛而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經竟，耆域、眷屬聞經歡喜，皆得須陀洹道，禮佛求退，嚴辦洗具。眾坐大小，各得道迹，皆共稽首，禮佛而去。