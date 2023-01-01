浴佛功德經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浴佛功德經

大唐沙門釋義淨譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐沙門釋義淨譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵在王舍城鷲峯山頂，與大苾芻眾千二百五十人俱，復有無量無邊大菩薩眾、天龍八部，悉皆雲集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵在王舍城鷲峯山頂，與大苾芻眾千二百五十人俱，復有無量無邊大菩薩眾、天龍八部，悉皆雲集。

爾時清淨慧菩薩在眾中坐，為欲愍念諸有情故，作是思惟：「諸佛、如來以何因緣得清淨身，相好具足？」復作是念：「諸眾生類，得值如來，親近供養，所獲福報，無量無邊。未知如來般涅槃後，所有眾生作何供養、修何功德，令彼善根速能究竟無上菩提？」作是念已，即從座起，偏袒右肩，頂禮佛足，長跪合掌白佛言：「世尊！我欲請問，願垂聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時清淨慧菩薩在眾中坐，為欲愍念諸有情故，作是思惟：「諸佛、如來以何因緣得清淨身，相好具足？」復作是念：「諸眾生類，得值如來，親近供養，所獲福報，無量無邊。未知如來般涅槃後，所有眾生作何供養、修何功德，令彼善根速能究竟無上菩提？」作是念已，即從座起，偏袒右肩，頂禮佛足，長跪合掌白佛言：「世尊！我欲請問，願垂聽許。」

佛言：「善男子！隨汝所問，我當為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！隨汝所問，我當為說。」

爾時清淨慧菩薩白佛言：「諸佛、如來、應、正等覺以何因緣得清淨身，相好具足？又諸眾生，得值如來，親近供養，所獲福報，無量無邊。未審如來般涅槃後，所有眾生作何供養、修何功德，令彼善根速能究竟無上菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時清淨慧菩薩白佛言：「諸佛、如來、應、正等覺以何因緣得清淨身，相好具足？又諸眾生，得值如來，親近供養，所獲福報，無量無邊。未審如來般涅槃後，所有眾生作何供養、修何功德，令彼善根速能究竟無上菩提？」

爾時世尊告清淨慧菩薩言：「善哉，善哉！汝能為彼未來眾生發如是問。汝今諦聽，善思念之，如說修行！吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告清淨慧菩薩言：「善哉，善哉！汝能為彼未來眾生發如是問。汝今諦聽，善思念之，如說修行！吾當為汝分別解說。」

清淨慧菩薩言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨慧菩薩言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」

佛告清淨慧菩薩言：「善男子！應知布施、持戒、忍辱、精進、靜慮、智慧、慈悲喜捨、解脫、解脫知見、力、無所畏、一切佛法、一切種智善清淨故，如來清淨。若於如是諸佛、如來，以清淨心種種供養，香花瓔珞、幡蓋敷具，布在佛前，種種嚴飾，上妙香水澡浴尊儀，燒香普熏運心法界。復以飲食、鼓樂、弦歌、讚詠如來不共功德，發殊勝願，迴向無上一切智海，所生功德，無量無邊，乃至菩提常令相續。所以者何？如來福、智不可思議，無數無等。善男子！諸佛、世尊具有三身，謂法身、受用身、化身。我涅槃後，若欲供養此三身者，當供養舍利。然有二種：一者、身骨舍利；二者、法頌舍利。」即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告清淨慧菩薩言：「善男子！應知布施、持戒、忍辱、精進、靜慮、智慧、慈悲喜捨、解脫、解脫知見、力、無所畏、一切佛法、一切種智善清淨故，如來清淨。若於如是諸佛、如來，以清淨心種種供養，香花瓔珞、幡蓋敷具，布在佛前，種種嚴飾，上妙香水澡浴尊儀，燒香普熏運心法界。復以飲食、鼓樂、弦歌、讚詠如來不共功德，發殊勝願，迴向無上一切智海，所生功德，無量無邊，乃至菩提常令相續。所以者何？如來福、智不可思議，無數無等。善男子！諸佛、世尊具有三身，謂法身、受用身、化身。我涅槃後，若欲供養此三身者，當供養舍利。然有二種：一者、身骨舍利；二者、法頌舍利。」即說頌曰：

「諸法從緣起， 如來說是因； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法從緣起， 如來說是因；

彼法因緣盡， 是大沙門說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼法因緣盡， 是大沙門說。

「若男子、女人、苾芻五眾應造佛像。若無力者，下至大如䵃麥，造窣覩波形如棗許，剎竿如針，蓋如麩片，舍利如芥子，或寫法頌，安置其中。如上珍奇，而為供養，隨己力能，至誠殷重，如我現身，等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若男子、女人、苾芻五眾應造佛像。若無力者，下至大如䵃麥，造窣覩波形如棗許，剎竿如針，蓋如麩片，舍利如芥子，或寫法頌，安置其中。如上珍奇，而為供養，隨己力能，至誠殷重，如我現身，等無有異。

「善男子！若有眾生能作如是勝供養者，成就十五殊勝功德而自莊嚴：一者、常有慚愧；二者、發淨信心；三者、其心質直；四者、親近善友；五者、入無漏慧；六者、常見諸佛；七者、恒持正法；八者、能如說行；九者、隨意當生淨佛國土；十者、若生人中，大姓尊貴，人所敬奉，生歡喜心；十一者、生在人中，自然念佛；十二者、諸魔軍眾不能損惱；十三者、能於末世護持正法；十四者、十方諸佛之所加護；十五者、速得成就五分法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有眾生能作如是勝供養者，成就十五殊勝功德而自莊嚴：一者、常有慚愧；二者、發淨信心；三者、其心質直；四者、親近善友；五者、入無漏慧；六者、常見諸佛；七者、恒持正法；八者、能如說行；九者、隨意當生淨佛國土；十者、若生人中，大姓尊貴，人所敬奉，生歡喜心；十一者、生在人中，自然念佛；十二者、諸魔軍眾不能損惱；十三者、能於末世護持正法；十四者、十方諸佛之所加護；十五者、速得成就五分法身。」

爾時世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說頌曰：

「我般涅槃後， 能供養舍利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我般涅槃後， 能供養舍利，

或造窣覩波， 及以如來像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或造窣覩波， 及以如來像，

於彼像塔處， 塗拭曼荼羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼像塔處， 塗拭曼荼羅，

以種種香華， 散布於其上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以種種香華， 散布於其上，

以淨妙香水， 灌沐於像身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以淨妙香水， 灌沐於像身，

上味諸飲食， 盡持以供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上味諸飲食， 盡持以供養，

讚歎如來德， 無量難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚歎如來德， 無量難思議，

方便智神通， 速至於彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便智神通， 速至於彼岸，

獲得金剛身， 具三十二相、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得金剛身， 具三十二相、

八十隨形好， 濟度諸群生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十隨形好， 濟度諸群生。」

爾時清淨慧菩薩聞是頌已，白佛言：「未來眾生云何浴像？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時清淨慧菩薩聞是頌已，白佛言：「未來眾生云何浴像？」

佛告清淨慧菩薩言：「汝等當於如來起正念心，勿著二邊，迷於空有；於諸善品，渴仰無厭；三解脫門，善修智慧；常求出離，勿住生死；於諸眾生，起大慈悲，願得速成三種身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告清淨慧菩薩言：「汝等當於如來起正念心，勿著二邊，迷於空有；於諸善品，渴仰無厭；三解脫門，善修智慧；常求出離，勿住生死；於諸眾生，起大慈悲，願得速成三種身故。

「善男子！我已為汝說四真諦、十二緣生、六波羅蜜，今更為汝及諸國王、王子、大臣、後宮妃后、天龍、人、鬼說浴像法，諸供養中最為第一，勝以恒河沙等七寶布施。若浴像時，應以牛頭栴檀、白檀、紫檀、沈水、熏陸、欝金香、龍腦香、零陵、藿香等，於淨石上磨作香泥，用為香水，置淨器中。於清淨處，以好土作壇，或方或圓，隨時大小，上置浴床，中安佛像，灌以香湯，淨潔洗沐，重澆清水。所用之水，皆須淨濾，勿使損虫。其浴像水，兩指瀝取，安自頂上，名吉祥水，瀉於淨地，莫令足踏。以細軟巾，拭像令淨，燒諸名香，周遍香馥，安置本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我已為汝說四真諦、十二緣生、六波羅蜜，今更為汝及諸國王、王子、大臣、後宮妃后、天龍、人、鬼說浴像法，諸供養中最為第一，勝以恒河沙等七寶布施。若浴像時，應以牛頭栴檀、白檀、紫檀、沈水、熏陸、欝金香、龍腦香、零陵、藿香等，於淨石上磨作香泥，用為香水，置淨器中。於清淨處，以好土作壇，或方或圓，隨時大小，上置浴床，中安佛像，灌以香湯，淨潔洗沐，重澆清水。所用之水，皆須淨濾，勿使損虫。其浴像水，兩指瀝取，安自頂上，名吉祥水，瀉於淨地，莫令足踏。以細軟巾，拭像令淨，燒諸名香，周遍香馥，安置本處。

「善男子！由作如是浴佛像故，能令汝等人、天大眾現受富樂，無病延年；於所願求，無不遂意；親友眷屬，悉皆安隱；長辭八難，永出苦源；不受女身，速成正覺。既安置已，更燒諸香，親對像前，虔誠合掌，而說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！由作如是浴佛像故，能令汝等人、天大眾現受富樂，無病延年；於所願求，無不遂意；親友眷屬，悉皆安隱；長辭八難，永出苦源；不受女身，速成正覺。既安置已，更燒諸香，親對像前，虔誠合掌，而說讚曰：

「我今灌沐諸如來， 淨智功德莊嚴聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今灌沐諸如來， 淨智功德莊嚴聚，

願彼五濁眾生類， 速證如來淨法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願彼五濁眾生類， 速證如來淨法身。

戒、定、慧、解、知見香， 遍十方剎常芬馥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒、定、慧、解、知見香， 遍十方剎常芬馥，

願此香烟亦如是， 無量無邊作佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願此香烟亦如是， 無量無邊作佛事。

亦願三塗苦輪息， 悉令除熱得清涼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦願三塗苦輪息， 悉令除熱得清涼，

皆發無上菩提心， 永出愛河登彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆發無上菩提心， 永出愛河登彼岸。」

佛說此經已，是時眾中有無量無邊菩薩得無垢三昧；無量諸天得不退智；諸聲聞眾願求佛果；八萬四千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，是時眾中有無量無邊菩薩得無垢三昧；無量諸天得不退智；諸聲聞眾願求佛果；八萬四千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時清淨慧菩薩白佛言：「世尊！幸蒙大師哀愍我等，教浴像法。我今勸化國王、大臣、一切信心樂功德者，於日日中澡沐尊儀，獲大利益，常當頂受，歡喜奉行！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時清淨慧菩薩白佛言：「世尊！幸蒙大師哀愍我等，教浴像法。我今勸化國王、大臣、一切信心樂功德者，於日日中澡沐尊儀，獲大利益，常當頂受，歡喜奉行！」