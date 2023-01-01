佛說浴像功德經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說浴像功德經

大唐天竺三藏寶思惟譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏寶思惟譯

如是我聞：一時，薄伽梵在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾及與無量諸大菩薩摩訶薩俱。爾時，會中有一菩薩，名清淨慧，作是思惟：「以何因緣諸佛如來得清淨身？」又復念言：「若佛在世親近供養，及滅度後供養舍利，此二種人所獲福德功德齊不？」作是念已，承佛威神從座而起，頂禮佛足，白言：「世尊！諸佛如來以何因緣得清淨身？若佛在世親近供養，及滅度後供養舍利，此二種人所獲福德其功等不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時，薄伽梵在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾及與無量諸大菩薩摩訶薩俱。爾時，會中有一菩薩，名清淨慧，作是思惟：「以何因緣諸佛如來得清淨身？」又復念言：「若佛在世親近供養，及滅度後供養舍利，此二種人所獲福德功德齊不？」作是念已，承佛威神從座而起，頂禮佛足，白言：「世尊！諸佛如來以何因緣得清淨身？若佛在世親近供養，及滅度後供養舍利，此二種人所獲福德其功等不？」

爾時，世尊告清淨慧菩薩言：「善哉，善哉！汝今乃能為未來世諸眾生故，發如是問。汝當善聽，我今為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告清淨慧菩薩言：「善哉，善哉！汝今乃能為未來世諸眾生故，發如是問。汝當善聽，我今為汝分別解說。」

爾時，清淨慧菩薩白佛言：「唯然。世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，清淨慧菩薩白佛言：「唯然。世尊！願樂欲聞。」

佛告清淨慧菩薩言：「諸佛如來為求菩提，於往昔時所修三昧、戒定忍辱智慧、慈悲喜捨、解脫、解脫知見，力、無所畏、一切佛法、一切種智，悉皆清淨，是故如來得清淨身。又以華香幡蓋而以供養；復以香水浴如來身；復以寶蓋彌覆其上；以諸飲食鼓樂弦歌讚詠如來；以此功德迴向一切種智，所得功德無量無邊，乃至得成無上菩提。何以故？如來智慧無量無邊不可思議，所有福德亦復如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告清淨慧菩薩言：「諸佛如來為求菩提，於往昔時所修三昧、戒定忍辱智慧、慈悲喜捨、解脫、解脫知見，力、無所畏、一切佛法、一切種智，悉皆清淨，是故如來得清淨身。又以華香幡蓋而以供養；復以香水浴如來身；復以寶蓋彌覆其上；以諸飲食鼓樂弦歌讚詠如來；以此功德迴向一切種智，所得功德無量無邊，乃至得成無上菩提。何以故？如來智慧無量無邊不可思議，所有福德亦復如是！

「清淨慧！我滅度後有二種舍利：一者、法身，二者、化身。若善男子，善女人等，供養舍利，造佛形像如大麥等，造塔如菴羅果，表剎如針、蓋如浮萍；持佛舍利，如芥子大安置其中，所得功德，如我在世等無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨慧！我滅度後有二種舍利：一者、法身，二者、化身。若善男子，善女人等，供養舍利，造佛形像如大麥等，造塔如菴羅果，表剎如針、蓋如浮萍；持佛舍利，如芥子大安置其中，所得功德，如我在世等無差別。

「如是之人得十五種功德：一者、得淨念心。二者、得順法心。三者、得慚愧心。四者、得見如來。五者、發淨信心。六者、能持正法。七者、如說修行。八者、得親近諸佛。九者、諸佛國土隨意受生。十者、若生人中生大姓家，其心柔軟人所敬重。十一者、纔生人中得念佛心。十二者、諸魔軍眾不能惱亂。十三者、於末法時能護正法。十四者、常得十方諸佛如來恒加覆護。十五者、速得成就五分法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是之人得十五種功德：一者、得淨念心。二者、得順法心。三者、得慚愧心。四者、得見如來。五者、發淨信心。六者、能持正法。七者、如說修行。八者、得親近諸佛。九者、諸佛國土隨意受生。十者、若生人中生大姓家，其心柔軟人所敬重。十一者、纔生人中得念佛心。十二者、諸魔軍眾不能惱亂。十三者、於末法時能護正法。十四者、常得十方諸佛如來恒加覆護。十五者、速得成就五分法身。」

爾時世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說頌曰：

「若以清淨心， 於如來滅後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以清淨心， 於如來滅後，

供養舍利者； 或造於塔廟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養舍利者； 或造於塔廟，

及如來形像； 於彼塔像前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及如來形像； 於彼塔像前，

掃塗漫陀羅， 以種種花香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掃塗漫陀羅， 以種種花香，

散布於其上， 以諸妙香水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散布於其上， 以諸妙香水，

而浴於佛像， 上妙諸飲食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而浴於佛像， 上妙諸飲食，

淨持以供養， 讚禮佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨持以供養， 讚禮佛功德。

無量難思議， 智慧及神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量難思議， 智慧及神通，

諸善巧方便， 悉皆到彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸善巧方便， 悉皆到彼岸。」

爾時，清淨慧菩薩聞佛世尊說是頌已，而白佛言：「世尊！若佛在世及滅度後未來世中，諸眾生等，云何浴像？唯願如來為眾生故，開示演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，清淨慧菩薩聞佛世尊說是頌已，而白佛言：「世尊！若佛在世及滅度後未來世中，諸眾生等，云何浴像？唯願如來為眾生故，開示演說。」

佛言：「清淨慧！如佛在世，諸眾生等發起淨心，於佛滅後亦應如是，不作執空有想，於諸善品心懷渴仰不生疲厭，何以故？為成就如來法報身故。我已曾為汝說四真諦法、十二因緣、六波羅蜜，我今為汝說浴像法，諸供養中最為殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「清淨慧！如佛在世，諸眾生等發起淨心，於佛滅後亦應如是，不作執空有想，於諸善品心懷渴仰不生疲厭，何以故？為成就如來法報身故。我已曾為汝說四真諦法、十二因緣、六波羅蜜，我今為汝說浴像法，諸供養中最為殊勝。

「善男子！若欲沐像，應以牛頭栴檀、紫檀、多摩羅香、甘松、芎藭、白檀、欝金、龍腦、沈香、麝香、丁香，以如是等種種妙香，隨所得者，以為湯水置淨器中，先作方壇敷妙床座，於上置佛；以諸香水次第浴之；用諸香水周遍訖已，復以淨水於上淋洗。其浴像者，各取少許洗像之水，置自頭上，燒種種香以為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若欲沐像，應以牛頭栴檀、紫檀、多摩羅香、甘松、芎藭、白檀、欝金、龍腦、沈香、麝香、丁香，以如是等種種妙香，隨所得者，以為湯水置淨器中，先作方壇敷妙床座，於上置佛；以諸香水次第浴之；用諸香水周遍訖已，復以淨水於上淋洗。其浴像者，各取少許洗像之水，置自頭上，燒種種香以為供養。

「初於像上下水之時，應誦以偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初於像上下水之時，應誦以偈：

「『我今灌沐諸如來， 淨智功德莊嚴聚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今灌沐諸如來， 淨智功德莊嚴聚；

五濁眾生令離垢， 願證如來淨法身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五濁眾生令離垢， 願證如來淨法身。』

「燒香之時當誦斯偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「燒香之時當誦斯偈：

「『戒定慧解知見香， 遍十方剎常芬馥； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『戒定慧解知見香， 遍十方剎常芬馥；

願此香烟亦如是， 迴作自他五種身。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願此香烟亦如是， 迴作自他五種身。』」

爾時世尊說是法已，眾中有無量菩薩摩訶薩獲得清淨無垢三昧，即從座而起；無量天人得不退轉無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是法已，眾中有無量菩薩摩訶薩獲得清淨無垢三昧，即從座而起；無量天人得不退轉無上菩提。

爾時阿難白佛言：「世尊！當何名此經？我等云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！當何名此經？我等云何奉持？」

佛言：「此經名為『洗浴諸佛得身清淨』，應如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此經名為『洗浴諸佛得身清淨』，應如是持。」

說是經已，一切眾會皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是經已，一切眾會皆大歡喜，信受奉行。