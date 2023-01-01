佛說摩訶剎頭經(亦名灌佛形像經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說摩訶剎頭經(亦名灌佛形像經)

西秦沙門釋聖堅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西秦沙門釋聖堅譯

「摩訶剎頭、諸天、人民、長老，皆明聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩訶剎頭、諸天、人民、長老，皆明聽。

「夫得為人難，無上道亦然；人命難得，佛世難值。釋迦文佛本出阿僧祇劫時，佛身作白衣時，累功積德，每生自剋；展轉五道，不貪財寶出身施與。自致為王太子，以四月八日，夜半明星出時生。墮地行七步，舉右手而言：『天上天下，我當為人民作師。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫得為人難，無上道亦然；人命難得，佛世難值。釋迦文佛本出阿僧祇劫時，佛身作白衣時，累功積德，每生自剋；展轉五道，不貪財寶出身施與。自致為王太子，以四月八日，夜半明星出時生。墮地行七步，舉右手而言：『天上天下，我當為人民作師。』

「太子生時，天地皆為大動。第七梵天、第二忉利天王釋，及第一四天王，皆來下，持十二種香湯、雜華，用浴太子身。太子立身作佛，開視道法，以示天下人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「太子生時，天地皆為大動。第七梵天、第二忉利天王釋，及第一四天王，皆來下，持十二種香湯、雜華，用浴太子身。太子立身作佛，開視道法，以示天下人。」

佛告天下人民：「十方諸佛，皆用四月八日夜半時生；十方諸佛，皆用四月八日夜半時，去家入山行學道；十方諸佛，皆用四月八日夜半時得佛道；十方諸佛，皆用四月八日夜半時般泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天下人民：「十方諸佛，皆用四月八日夜半時生；十方諸佛，皆用四月八日夜半時，去家入山行學道；十方諸佛，皆用四月八日夜半時得佛道；十方諸佛，皆用四月八日夜半時般泥洹。」

佛言：「所以用四月八日者何？春夏之際殃罪悉畢，萬物普生毒氣未行，不寒不熱時氣和適。今是佛生日故，諸天下人民共念佛功德，浴佛形像如佛在時，是故以示天下人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所以用四月八日者何？春夏之際殃罪悉畢，萬物普生毒氣未行，不寒不熱時氣和適。今是佛生日故，諸天下人民共念佛功德，浴佛形像如佛在時，是故以示天下人。」

佛言：「我為菩薩在世時，三十六反為天王釋、三十六反作金輪王、三十六反作飛行皇帝。今日諸賢者，誰有好心善意，念釋迦文佛恩德者，以香華浴佛形像求第一福者，諸天鬼神所證明知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我為菩薩在世時，三十六反為天王釋、三十六反作金輪王、三十六反作飛行皇帝。今日諸賢者，誰有好心善意，念釋迦文佛恩德者，以香華浴佛形像求第一福者，諸天鬼神所證明知。」

佛言：「人身難得，佛經難得聞。能自減省，持五家財物，用浴佛形像，自在所願。欲求度世無為道，長不欲與生死會者，可得；欲求精進勇猛，立身如釋迦文佛者，可得；欲求文殊師利、阿惟越致菩薩飛行教授，人民具相，可得；欲求辟支佛、阿羅漢，可得；欲求閉絕三惡，根本生天上、人間，可得；欲求作第七梵天及第二忉利天王釋，可得；欲作飛行皇帝，可得；欲在世間豪貴，可得；欲求財富巨億萬家生，可得；欲求百子千孫，可得；欲求長壽無病，可得。世間人寧亡身上一臠肉，不欲亡一錢，人生不持一錢來，死亦不持一錢去，財物故留世間，死當受苦惱；持用浴佛，生死與俱，無有斷絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人身難得，佛經難得聞。能自減省，持五家財物，用浴佛形像，自在所願。欲求度世無為道，長不欲與生死會者，可得；欲求精進勇猛，立身如釋迦文佛者，可得；欲求文殊師利、阿惟越致菩薩飛行教授，人民具相，可得；欲求辟支佛、阿羅漢，可得；欲求閉絕三惡，根本生天上、人間，可得；欲求作第七梵天及第二忉利天王釋，可得；欲作飛行皇帝，可得；欲在世間豪貴，可得；欲求財富巨億萬家生，可得；欲求百子千孫，可得；欲求長壽無病，可得。世間人寧亡身上一臠肉，不欲亡一錢，人生不持一錢來，死亦不持一錢去，財物故留世間，死當受苦惱；持用浴佛，生死與俱，無有斷絕。」

佛言：「閻浮利內外諸天梵釋、鬼神、龍，皆當擁護浴佛形像者，從是因緣，得佛泥洹道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「閻浮利內外諸天梵釋、鬼神、龍，皆當擁護浴佛形像者，從是因緣，得佛泥洹道。」

佛言：「諸持好香、湯，浴佛形像者，自得其福，所在清淨名聞；持好花上佛者，自得其福，端正好色無比；持繒幡上佛者，自得其福，在所從生常得自然，好衣無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸持好香、湯，浴佛形像者，自得其福，所在清淨名聞；持好花上佛者，自得其福，端正好色無比；持繒幡上佛者，自得其福，在所從生常得自然，好衣無極。」

佛言：「我累功積德行善至誠，持戒、忍辱、精進、一心、智慧，乃自致得作佛耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我累功積德行善至誠，持戒、忍辱、精進、一心、智慧，乃自致得作佛耳。

「灌佛形像所得多少，當作三分分之：一者為佛錢、二者為法錢、三者為比丘僧錢。佛錢繕作佛形像，若金、若銅、若木、若泥、若塐、若畫，以佛錢修治之；法錢者，架立樓塔、精舍、籬落、牆壁、內外屋，是為法錢；比丘僧有萬錢，千比丘當共分之。若無眾比丘，但一分作，有以一分給與法錢。數人亦三分分之，出以一分。持後法錢、僧錢，一文以上不可妄用，私取一錢自私用，以為施惠，見世貧極，後長受苦。寧以利刀割肉，以施惠人，不以灌佛一錢，私作恩惠；寧吞洋銅，不以灌佛一錢以作恩分；寧自投大火中，不以灌佛一錢與妻子，若共持治，生飯食也，今現世當受恐怖，後世魂神，當受是痛。世人多有發意求所願者，布施之日，不計少多，趣使充饒事業，必敬者疲極。眾家殘肴饌，噉食不盡，當持那置。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「灌佛形像所得多少，當作三分分之：一者為佛錢、二者為法錢、三者為比丘僧錢。佛錢繕作佛形像，若金、若銅、若木、若泥、若塐、若畫，以佛錢修治之；法錢者，架立樓塔、精舍、籬落、牆壁、內外屋，是為法錢；比丘僧有萬錢，千比丘當共分之。若無眾比丘，但一分作，有以一分給與法錢。數人亦三分分之，出以一分。持後法錢、僧錢，一文以上不可妄用，私取一錢自私用，以為施惠，見世貧極，後長受苦。寧以利刀割肉，以施惠人，不以灌佛一錢，私作恩惠；寧吞洋銅，不以灌佛一錢以作恩分；寧自投大火中，不以灌佛一錢與妻子，若共持治，生飯食也，今現世當受恐怖，後世魂神，當受是痛。世人多有發意求所願者，布施之日，不計少多，趣使充饒事業，必敬者疲極。眾家殘肴饌，噉食不盡，當持那置。」

佛言：「少多皆當，送以給與，守嵩寺中，持法沙門。眾僧自共分，以出物當望生。云何春種食之，福那得生耶？不應各各竟分、分歸與妻子。是為種於石上，根株焦盡終無生時。今以布施者餘福，重以施眾僧，是為施一得萬倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「少多皆當，送以給與，守嵩寺中，持法沙門。眾僧自共分，以出物當望生。云何春種食之，福那得生耶？不應各各竟分、分歸與妻子。是為種於石上，根株焦盡終無生時。今以布施者餘福，重以施眾僧，是為施一得萬倍。

「四月八日浴佛法，都梁、藿香、艾納，合三種草香，挼而漬之，此則青色水；若香少，可以紺黛、秦皮，權代之矣。欝金香手挼而漬之於水中，挼之以作赤水；若香少若乏無者，可以面色權代之。丘隆香擣而後漬之，以作白色水；香少可以胡粉足之，若乏無者，可以白粉權代之。白附子擣而後漬之，以作黃色水；若乏無白附子者，可以梔子權代之。玄水為黑色，最後為清淨，今見井華水名玄水耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四月八日浴佛法，都梁、藿香、艾納，合三種草香，挼而漬之，此則青色水；若香少，可以紺黛、秦皮，權代之矣。欝金香手挼而漬之於水中，挼之以作赤水；若香少若乏無者，可以面色權代之。丘隆香擣而後漬之，以作白色水；香少可以胡粉足之，若乏無者，可以白粉權代之。白附子擣而後漬之，以作黃色水；若乏無白附子者，可以梔子權代之。玄水為黑色，最後為清淨，今見井華水名玄水耳。

「右五色水灌，如上疏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右五色水灌，如上疏。

「以水清淨灌像訖，以白練若白綿拭之矣，斷後自占更灌，名曰清淨灌。其福與第一福無異也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以水清淨灌像訖，以白練若白綿拭之矣，斷後自占更灌，名曰清淨灌。其福與第一福無異也。」

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