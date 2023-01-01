佛說灌洗佛形像經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說灌洗佛形像經

西晉沙門釋法炬譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉沙門釋法炬譯

爾時佛告摩訶剎頭諸天人民：「皆一心聽。」佛言：「人身難得，無為道亦然，佛世難值。吾本從阿僧祇劫時，身為白衣累劫積德，每生自剋展轉五道，不貪財寶棄身施與無所愛惜。自致為王太子，以四月八日夜半明星出時，生墮地行七步，舉右手而言：『天上天下唯吾為尊，當為天人作無上師。』太子生時地為大動，第一四天王，乃至梵天、忉利天王，其中諸天各持十二種香和湯雜種名花以浴太子。太子得成佛道，開現聖法濟度群氓。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告摩訶剎頭諸天人民：「皆一心聽。」佛言：「人身難得，無為道亦然，佛世難值。吾本從阿僧祇劫時，身為白衣累劫積德，每生自剋展轉五道，不貪財寶棄身施與無所愛惜。自致為王太子，以四月八日夜半明星出時，生墮地行七步，舉右手而言：『天上天下唯吾為尊，當為天人作無上師。』太子生時地為大動，第一四天王，乃至梵天、忉利天王，其中諸天各持十二種香和湯雜種名花以浴太子。太子得成佛道，開現聖法濟度群氓。」

佛告諸天人民：「十方諸佛皆用四月八日夜半時生，十方諸佛皆用四月八日夜半時出家，入山學道。十方諸佛皆用四月八日夜半時成佛，十方諸佛皆用四月八日夜半時而般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸天人民：「十方諸佛皆用四月八日夜半時生，十方諸佛皆用四月八日夜半時出家，入山學道。十方諸佛皆用四月八日夜半時成佛，十方諸佛皆用四月八日夜半時而般涅槃。」

佛言：「所以用四月八日者，以春夏之際殃罪悉畢，萬物普生毒氣未行，不寒不熱時氣和適，正是佛生之日。諸善男子、善女人，於佛滅後當至心念佛無量功德之力，浴佛形像如佛在時，得福無量不可稱數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所以用四月八日者，以春夏之際殃罪悉畢，萬物普生毒氣未行，不寒不熱時氣和適，正是佛生之日。諸善男子、善女人，於佛滅後當至心念佛無量功德之力，浴佛形像如佛在時，得福無量不可稱數。」

佛言：「我本行菩薩道時，三十六返為天王釋，三十六反作轉輪聖王，三十六返作飛行皇帝。諸有佛弟子信心善意者，當念十方諸佛功德善，若以香花雜物浴佛形像者所願皆得，諸天龍神常隨擁護皆當證明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我本行菩薩道時，三十六返為天王釋，三十六反作轉輪聖王，三十六返作飛行皇帝。諸有佛弟子信心善意者，當念十方諸佛功德善，若以香花雜物浴佛形像者所願皆得，諸天龍神常隨擁護皆當證明。」

佛告諸弟子：「夫人身難得、經法難聞，其有天人能自減損妻子之分、五家財物，用浴佛形像者，如佛在時，所願悉得。欲求度世取無為道生生不與死會者可得，欲求精進勇猛如釋迦文佛者可得，欲求如文殊師利阿惟越致菩薩者可得，欲求轉輪聖王飛行教化者可得，欲求辟支佛阿羅漢者可得，欲求永離三惡道者可得，欲求生天上人間富樂者可得，欲求百子千孫者可得，欲求長壽無病者可得。世間人民貪欲如海，寧割身上一臠肉，不肯出一錢物與人。人生時不持一錢來，死亦不持一錢去，財物故在世間，人死當獨去憶如此苦。乃浴佛形像者，持是功德生死相隨，無有斷期。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「夫人身難得、經法難聞，其有天人能自減損妻子之分、五家財物，用浴佛形像者，如佛在時，所願悉得。欲求度世取無為道生生不與死會者可得，欲求精進勇猛如釋迦文佛者可得，欲求如文殊師利阿惟越致菩薩者可得，欲求轉輪聖王飛行教化者可得，欲求辟支佛阿羅漢者可得，欲求永離三惡道者可得，欲求生天上人間富樂者可得，欲求百子千孫者可得，欲求長壽無病者可得。世間人民貪欲如海，寧割身上一臠肉，不肯出一錢物與人。人生時不持一錢來，死亦不持一錢去，財物故在世間，人死當獨去憶如此苦。乃浴佛形像者，持是功德生死相隨，無有斷期。」

佛言：「若人有一善之心，作是功德者，諸天善神、天龍八部、四天王等，僉然擁護。浴佛形像福報所生，常得清淨，從是因緣得成佛道(此下三十一行經文丹本所無，宋本自有，存之)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若人有一善之心，作是功德者，諸天善神、天龍八部、四天王等，僉然擁護。浴佛形像福報所生，常得清淨，從是因緣得成佛道(此下三十一行經文丹本所無，宋本自有，存之)。」

佛言：「持好香浴佛形像者，自得其福，智在清淨功德名聞。諸持好華散佛上者，自得其福，端政好色無有雙比。諸持繒幡上佛者，自得其福，在所從生當得自然好衣無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「持好香浴佛形像者，自得其福，智在清淨功德名聞。諸持好華散佛上者，自得其福，端政好色無有雙比。諸持繒幡上佛者，自得其福，在所從生當得自然好衣無極。」

佛言：「我累功積德行善至誠，持戒、忍辱、精進、一心、智慧，乃自致得作佛。今日賢者某甲皆為慈心好意，信向佛道欲求度脫，持種種香花浴佛形像，皆為七世父母五種親屬兄弟妻子在厄難中故、為十方五道中勤苦故、為佛人民愚癡不信佛道故，令其後世生為人，端好潔白眾人所敬，塵垢不著身。在所從生，常與佛會；在所從生，常與法會；在所從生，常與比丘僧會。令某甲明經，智慧曉了，佛十二部經、四阿含、安般守意、三十七品、四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺、八直行道，若能至心求佛道者，疾得阿惟越致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我累功積德行善至誠，持戒、忍辱、精進、一心、智慧，乃自致得作佛。今日賢者某甲皆為慈心好意，信向佛道欲求度脫，持種種香花浴佛形像，皆為七世父母五種親屬兄弟妻子在厄難中故、為十方五道中勤苦故、為佛人民愚癡不信佛道故，令其後世生為人，端好潔白眾人所敬，塵垢不著身。在所從生，常與佛會；在所從生，常與法會；在所從生，常與比丘僧會。令某甲明經，智慧曉了，佛十二部經、四阿含、安般守意、三十七品、四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺、八直行道，若能至心求佛道者，疾得阿惟越致。

「令其得佛三十二相，八十種好紫磨金色。十種力、四無所畏、十八不共。口出八種音聲，飛行洞視在所至到。諸天、龍、鬼神、鬼子母官屬擁護其身，令行出入當得安隱。若行山中不逢虎狼，若入軍旅不被兵甲，若行江湖不逢風波。令床上無有病瘦者，當令縣官無呼召者，有妻子女產生難令得安隱。若行賈販財利百倍，眾邪惡氣不得妄干，水火盜賊怨家債主不得妄害。口舌消滅皆令厭伏，令其精進莫得中悔，行如菩薩得道如佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「令其得佛三十二相，八十種好紫磨金色。十種力、四無所畏、十八不共。口出八種音聲，飛行洞視在所至到。諸天、龍、鬼神、鬼子母官屬擁護其身，令行出入當得安隱。若行山中不逢虎狼，若入軍旅不被兵甲，若行江湖不逢風波。令床上無有病瘦者，當令縣官無呼召者，有妻子女產生難令得安隱。若行賈販財利百倍，眾邪惡氣不得妄干，水火盜賊怨家債主不得妄害。口舌消滅皆令厭伏，令其精進莫得中悔，行如菩薩得道如佛。」

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