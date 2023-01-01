佛說大乘造像功德經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘造像功德經卷下

大唐于闐三藏提雲般若奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐于闐三藏提雲般若奉 制譯

爾時，世尊於僧伽尸道場坐師子座。時諸四眾心各念言：「我等願聞如來演說造像功德。若有眾生作佛形像，設不相似，得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於僧伽尸道場坐師子座。時諸四眾心各念言：「我等願聞如來演說造像功德。若有眾生作佛形像，設不相似，得幾所福？」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩知其念，即從座起，偏袒右肩，長跪合掌，白佛言：「世尊！今優陀延王造佛形像，若佛在世、若已涅槃，其有信心能隨造者，所獲功德，唯願世尊廣說其相！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩知其念，即從座起，偏袒右肩，長跪合掌，白佛言：「世尊！今優陀延王造佛形像，若佛在世、若已涅槃，其有信心能隨造者，所獲功德，唯願世尊廣說其相！」

佛告彌勒菩薩言：「彌勒！諦聽，諦聽！善思念之！當為汝說。若有淨信善男子、善女人，於佛功德專精繫念，常觀如來威德自在，具足十力、四無所畏、十八不共法、大慈大悲、一切智智、三十二種大人之相、八十隨形好，一一毛孔皆有無量異色光明，百千億種殊勝福德莊嚴成就，無量智慧，明了通達無量三昧、無量法忍、無量陀羅尼、無量神通。如是等一切功德皆無有量，離眾過失，無與等者。此人如是諦念思惟，深生信樂，依諸相好而作佛像，功德廣大無量無邊，不可稱數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩言：「彌勒！諦聽，諦聽！善思念之！當為汝說。若有淨信善男子、善女人，於佛功德專精繫念，常觀如來威德自在，具足十力、四無所畏、十八不共法、大慈大悲、一切智智、三十二種大人之相、八十隨形好，一一毛孔皆有無量異色光明，百千億種殊勝福德莊嚴成就，無量智慧，明了通達無量三昧、無量法忍、無量陀羅尼、無量神通。如是等一切功德皆無有量，離眾過失，無與等者。此人如是諦念思惟，深生信樂，依諸相好而作佛像，功德廣大無量無邊，不可稱數。

「彌勒！若有人以眾雜綵而為繢飾，或復鎔鑄金、銀、銅、鐵、鉛、錫等物，或有雕刻栴檀香等，或復雜以真珠、螺貝、錦繡織成，丹土、白灰、若泥、若木如是等物，隨其力分而作佛像，乃至極小如一指大，能令見者知是尊容，其人福報，我今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！若有人以眾雜綵而為繢飾，或復鎔鑄金、銀、銅、鐵、鉛、錫等物，或有雕刻栴檀香等，或復雜以真珠、螺貝、錦繡織成，丹土、白灰、若泥、若木如是等物，隨其力分而作佛像，乃至極小如一指大，能令見者知是尊容，其人福報，我今當說。

「彌勒！如是之人於生死中雖復流轉，終不生在貧窮之家，亦不生於邊小國土、下劣種姓、孤獨之家，又亦不生迷戾車等，商估、販賃、屠膾等家，乃至不生卑賤伎巧、不淨種族、外道苦行、邪見等家；除因願力，並不生彼。是人常生轉輪聖王、有大勢力種姓之家，或生淨行婆羅門、富貴自在、無過失家。所生之處，常遇諸佛，承事供養。或得為王，能持正法，以法教化，不行非道。或作轉輪聖王，七寶成就，千子具足，騰空而行，化四天下，盡其壽命，自在豐樂。或作帝釋、夜摩天王、兜率天王、化樂天王、他化自在天王，人、天快樂靡不皆受，如是福報相續不絕。所生之處，常作丈夫，不受女身，亦復不受黃門、二形卑賤之身。所受之身，無諸醜惡，目不盲眇，耳不聾聵，鼻不曲戾，口不喎斜，脣不下垂，亦不皺澁，齒不踈缺、不黑不黃，舌不短急，項無瘤癭，形不傴僂，色不斑駮，臂不短促，足不𤼣跛，不甚瘦，不甚肥，亦不太長，亦不太短；如是一切不可喜相悉皆無有。其身端正，面貌圓滿，髮紺青色，軟澤光淨，脣如丹果，目若青蓮，舌相廣長，齒白齊密，發言巧妙，能令聞者無不喜悅。臂肘傭長，掌平坦厚，腰髀充實，胸臆廣大，手足柔軟，如兜羅綿，諸相具足無所缺減，如那羅延天有大筋力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！如是之人於生死中雖復流轉，終不生在貧窮之家，亦不生於邊小國土、下劣種姓、孤獨之家，又亦不生迷戾車等，商估、販賃、屠膾等家，乃至不生卑賤伎巧、不淨種族、外道苦行、邪見等家；除因願力，並不生彼。是人常生轉輪聖王、有大勢力種姓之家，或生淨行婆羅門、富貴自在、無過失家。所生之處，常遇諸佛，承事供養。或得為王，能持正法，以法教化，不行非道。或作轉輪聖王，七寶成就，千子具足，騰空而行，化四天下，盡其壽命，自在豐樂。或作帝釋、夜摩天王、兜率天王、化樂天王、他化自在天王，人、天快樂靡不皆受，如是福報相續不絕。所生之處，常作丈夫，不受女身，亦復不受黃門、二形卑賤之身。所受之身，無諸醜惡，目不盲眇，耳不聾聵，鼻不曲戾，口不喎斜，脣不下垂，亦不皺澁，齒不踈缺、不黑不黃，舌不短急，項無瘤癭，形不傴僂，色不斑駮，臂不短促，足不𤼣跛，不甚瘦，不甚肥，亦不太長，亦不太短；如是一切不可喜相悉皆無有。其身端正，面貌圓滿，髮紺青色，軟澤光淨，脣如丹果，目若青蓮，舌相廣長，齒白齊密，發言巧妙，能令聞者無不喜悅。臂肘傭長，掌平坦厚，腰髀充實，胸臆廣大，手足柔軟，如兜羅綿，諸相具足無所缺減，如那羅延天有大筋力。

「彌勒！譬如有人墮圊廁中，從彼得出，刮除糞穢，淨水洗沐，以香塗身，著新潔衣。如是此人，比在廁中猶未得出，淨穢香臭相去幾何？此事懸隔，無有等倍。彌勒！若有人於生死中，能發信心造佛形像，比未造時相去懸隔，亦復如是。當知此人在在所生淨除業障，種種伎術無師自解。雖生人趣，得天六根；若生天中，超越眾天。所生之處無諸疾苦，無疥癩，無癰疽，不為鬼魅之所染著。無有癲狂、乾痟等病，癀瘧、癥瘕、惡瘡、隱疾、吐痢無度、飲食不消、舉體酸疼、半身痿躄如是等病四百四種，皆悉無有。亦復不為毒藥、兵仗、虎、狼、師子、水、火、怨賊如是橫緣之所傷害，常得無畏，不犯諸罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！譬如有人墮圊廁中，從彼得出，刮除糞穢，淨水洗沐，以香塗身，著新潔衣。如是此人，比在廁中猶未得出，淨穢香臭相去幾何？此事懸隔，無有等倍。彌勒！若有人於生死中，能發信心造佛形像，比未造時相去懸隔，亦復如是。當知此人在在所生淨除業障，種種伎術無師自解。雖生人趣，得天六根；若生天中，超越眾天。所生之處無諸疾苦，無疥癩，無癰疽，不為鬼魅之所染著。無有癲狂、乾痟等病，癀瘧、癥瘕、惡瘡、隱疾、吐痢無度、飲食不消、舉體酸疼、半身痿躄如是等病四百四種，皆悉無有。亦復不為毒藥、兵仗、虎、狼、師子、水、火、怨賊如是橫緣之所傷害，常得無畏，不犯諸罪。

「彌勒！若有眾生宿造惡業，當受種種諸苦惱事，所謂枷鎖、杻械、打罵燒炙、剝皮拔髮、反繫高懸，乃至或被分解支節；若發信心，造佛形像，如是苦報皆悉不受。若寇賊侵擾，城邑破壞，惡星變怪，飢饉疾疫如是之處，不生其中。若言生者，斯則妄說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！若有眾生宿造惡業，當受種種諸苦惱事，所謂枷鎖、杻械、打罵燒炙、剝皮拔髮、反繫高懸，乃至或被分解支節；若發信心，造佛形像，如是苦報皆悉不受。若寇賊侵擾，城邑破壞，惡星變怪，飢饉疾疫如是之處，不生其中。若言生者，斯則妄說。」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！如來常說善、不善業皆不失壞。若有眾生作諸重罪，當生卑賤種姓之家，貧窮疾苦，壽命夭促。後發信心，造佛形像，此眾罪報為更當受？為不受耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！如來常說善、不善業皆不失壞。若有眾生作諸重罪，當生卑賤種姓之家，貧窮疾苦，壽命夭促。後發信心，造佛形像，此眾罪報為更當受？為不受耶？」

佛告彌勒菩薩言：「彌勒！汝今諦聽！當為汝說。若彼眾生作諸罪已，發心造像，求哀懺悔，決定自斷，誓不重犯，先時所作皆得銷滅。我今為汝廣明此事。彌勒！譬若有人宿行慳悋，以是緣故，受貧窮苦，無諸財寶，資用匱乏。忽遇比丘先入滅定，從定初起，即以飲食恭敬奉施，此人施已永捨貧窮，凡有所須悉如其意。彌勒！彼貧窮人，先世惡業及所得報今何在耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩言：「彌勒！汝今諦聽！當為汝說。若彼眾生作諸罪已，發心造像，求哀懺悔，決定自斷，誓不重犯，先時所作皆得銷滅。我今為汝廣明此事。彌勒！譬若有人宿行慳悋，以是緣故，受貧窮苦，無諸財寶，資用匱乏。忽遇比丘先入滅定，從定初起，即以飲食恭敬奉施，此人施已永捨貧窮，凡有所須悉如其意。彌勒！彼貧窮人，先世惡業及所得報今何在耶？」

彌勒菩薩言：「世尊！由施食故，先世惡業皆悉滅盡，永離貧窮，大富充足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！由施食故，先世惡業皆悉滅盡，永離貧窮，大富充足。」

佛言：「彌勒！如汝所言。當知此人亦復如是，由造像故，彼諸惡業永盡無餘，所應受報皆不復受。彌勒！業有三種：一者、現受；二者、生受；三者、後受。此三種業中，一一皆有定與不定。若人信心，造佛形像，唯現定業少分容受，餘皆不受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！如汝所言。當知此人亦復如是，由造像故，彼諸惡業永盡無餘，所應受報皆不復受。彌勒！業有三種：一者、現受；二者、生受；三者、後受。此三種業中，一一皆有定與不定。若人信心，造佛形像，唯現定業少分容受，餘皆不受。」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！如來常說有五種業最為深重，決定墮於無間地獄，所謂殺父、害母、殺阿羅漢、以惡逆心出佛身血、破和合僧。若有眾生先作此罪，後於佛所生淨信心，造佛形像，此人為更墮於地獄？為不墮耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！如來常說有五種業最為深重，決定墮於無間地獄，所謂殺父、害母、殺阿羅漢、以惡逆心出佛身血、破和合僧。若有眾生先作此罪，後於佛所生淨信心，造佛形像，此人為更墮於地獄？為不墮耶？」

佛告彌勒菩薩言：「彌勒！我今為汝重說譬喻。如或有人手執強弓，於樹林間向上射葉，其箭徹往，曾無所礙。若有眾生犯斯逆罪，後作佛像，誠心懺悔，得無根信，我想微薄，雖墮地獄還即出離，如箭不停，此亦如是。又如比丘得神足通，從海此岸到於彼岸，周旋四洲，無能礙者。此人亦爾，由先所犯暫墮地獄，非彼宿業所能為礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩言：「彌勒！我今為汝重說譬喻。如或有人手執強弓，於樹林間向上射葉，其箭徹往，曾無所礙。若有眾生犯斯逆罪，後作佛像，誠心懺悔，得無根信，我想微薄，雖墮地獄還即出離，如箭不停，此亦如是。又如比丘得神足通，從海此岸到於彼岸，周旋四洲，無能礙者。此人亦爾，由先所犯暫墮地獄，非彼宿業所能為礙。」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！諸佛、如來是法性身，非色相身。若以色相為佛身者，難陀比丘與轉輪聖王皆應是佛，以悉具有諸相好故。或有眾生壞佛法身，法說非法、非法說法，後發信心而造佛像，此之重罪為亦銷滅？為不得滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！諸佛、如來是法性身，非色相身。若以色相為佛身者，難陀比丘與轉輪聖王皆應是佛，以悉具有諸相好故。或有眾生壞佛法身，法說非法、非法說法，後發信心而造佛像，此之重罪為亦銷滅？為不得滅？」

佛告彌勒菩薩言：「彌勒！若彼眾生，法說非法、非法說法，唯以口言而不壞見，後生信樂，造佛形像，此先惡業但於現身而受輕報，不墮惡道，然於生死未即解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩言：「彌勒！若彼眾生，法說非法、非法說法，唯以口言而不壞見，後生信樂，造佛形像，此先惡業但於現身而受輕報，不墮惡道，然於生死未即解脫。」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！若有人盜佛塔物，盜僧祇物、四方僧物、現前僧物，自用與人，如己物想。世尊常說用佛塔物及僧物者其罪甚重。然彼眾生作是罪已，深自悔責，起淨信心而造佛像，如是等罪為滅不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！若有人盜佛塔物，盜僧祇物、四方僧物、現前僧物，自用與人，如己物想。世尊常說用佛塔物及僧物者其罪甚重。然彼眾生作是罪已，深自悔責，起淨信心而造佛像，如是等罪為滅不耶？」

佛告彌勒菩薩言：「彌勒！若彼眾生曾用此物，後自省察，深懷愧悔，依數酬倍，誓更不犯。我今為汝說一譬喻。如有貧人，先多負債，忽遇伏藏，得無量寶，還其債已，長有餘財。當知此人亦復如是，酬倍彼物，又造佛像，免諸苦患，永得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩言：「彌勒！若彼眾生曾用此物，後自省察，深懷愧悔，依數酬倍，誓更不犯。我今為汝說一譬喻。如有貧人，先多負債，忽遇伏藏，得無量寶，還其債已，長有餘財。當知此人亦復如是，酬倍彼物，又造佛像，免諸苦患，永得安樂。」

爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！如佛所說，於佛法中犯波羅夷不名為生。或復有人作斯罪已，發心憶念諸佛功德而造佛像，於佛法中得再生不？又於今生、第二、第三、第四生中，獲證法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！如佛所說，於佛法中犯波羅夷不名為生。或復有人作斯罪已，發心憶念諸佛功德而造佛像，於佛法中得再生不？又於今生、第二、第三、第四生中，獲證法不？」

佛告彌勒菩薩言：「彌勒！譬如有人身被五縛，若得解脫，如鳥出網，至無礙處。此人亦爾，若發信心，念佛功德而造佛像，一切業障皆得銷除，於生死中速出無礙。彌勒當知！乘有三種，所謂聲聞乘、獨覺乘及以佛乘。此人隨於何乘而起願樂，即於此乘而得解脫。若但為成佛，不求餘報，雖有重障而得速滅，雖在生死而無苦難，乃至當證無上菩提，獲清淨土，具諸相好，所得壽命常無有盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩言：「彌勒！譬如有人身被五縛，若得解脫，如鳥出網，至無礙處。此人亦爾，若發信心，念佛功德而造佛像，一切業障皆得銷除，於生死中速出無礙。彌勒當知！乘有三種，所謂聲聞乘、獨覺乘及以佛乘。此人隨於何乘而起願樂，即於此乘而得解脫。若但為成佛，不求餘報，雖有重障而得速滅，雖在生死而無苦難，乃至當證無上菩提，獲清淨土，具諸相好，所得壽命常無有盡。」

爾時，會中有未發大乘心者，皆生疑念：「如來過去為造佛像？為不作耶？設若作者，云何壽命而有限極、有病、有苦？所居國土多諸穢濁，不得清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有未發大乘心者，皆生疑念：「如來過去為造佛像？為不作耶？設若作者，云何壽命而有限極、有病、有苦？所居國土多諸穢濁，不得清淨？」

時波斯匿王承佛威神，即從座起，長跪合掌，白佛言：「世尊！我見如來諸根相好，及以種族皆悉第一，其心決定，無有所疑。然佛世尊曾於一時，被佉陀羅木刺傷其足；又於一時遇提婆達多推山迸石，傷足出血；昔復一時唱言有病，命遣耆婆調下利藥；又一時中曾患背病，令摩訶迦葉誦七菩提分，所苦得除；復於一時曾有所患，使阿難陀往婆羅門家，乞求牛乳；往復一時於娑羅村中，三月安居唯食馬麥；復曾一時乞食不得，空鉢而還。如世尊言：『若有人作佛像者，所有業障皆得除滅，離眾苦惱，無諸疾病。』世尊往昔為曾作像？為不曾作？若於昔時作佛像者，何因而有如是等事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時波斯匿王承佛威神，即從座起，長跪合掌，白佛言：「世尊！我見如來諸根相好，及以種族皆悉第一，其心決定，無有所疑。然佛世尊曾於一時，被佉陀羅木刺傷其足；又於一時遇提婆達多推山迸石，傷足出血；昔復一時唱言有病，命遣耆婆調下利藥；又一時中曾患背病，令摩訶迦葉誦七菩提分，所苦得除；復於一時曾有所患，使阿難陀往婆羅門家，乞求牛乳；往復一時於娑羅村中，三月安居唯食馬麥；復曾一時乞食不得，空鉢而還。如世尊言：『若有人作佛像者，所有業障皆得除滅，離眾苦惱，無諸疾病。』世尊往昔為曾作像？為不曾作？若於昔時作佛像者，何因而有如是等事？」

佛告波斯匿王言：「諦聽，諦聽！善思念之！當為大王分別解說。大王！我於往世為求菩提，以眾寶、栴檀、彩畫等事而作佛像，過此會中人、天之數。以斯福故，雖在生死未盡諸惑，然所受身堅如金剛，不可損壞。大王！我念過去於無量劫生死之中造佛形像，爾時尚有貪、瞋等無量煩惱而共相應。然未曾於一念之間以罪業故，有四大不調及惡鬼神諸少病苦，所須之物莫不充備，況我於今已得阿耨多羅三藐三菩提，而有如是不如意事？大王！若我昔時曾作佛像，今有殘業受斯報者，我復云何作無畏說，言造佛像決定能盡諸惡業耶？大王！我於過去給施無量飲食、財寶，云何今時乞求不得而食馬麥？儻今此事而有實者，云何我於無量經中種種讚歎檀波羅蜜，說其福業終不虛也？大王！我是真實語者，不誑語者。我若欺誑，況餘人乎！大王！我已久斷一切惡業，能捨難捨，能行難行，所捨身命過百千億，已造無量諸佛形像，已悔無量諸罪惡業，豈得有斯毀傷、病苦、食噉馬麥、飢渴等事？若曾得勝果，今還退失，何假勸修此眾福善？大王！諸佛、如來常身法身，為度眾生故現斯事，非為實也！傷足、患背、乞乳、服藥，乃至涅槃，以其舍利分布起塔，皆是如來方便善巧，令諸眾生見如是相。大王！我於世間現於如是眾患事者，欲示眾生業報不失，令生怖畏，斷一切罪，修諸善行，然後了知常身、法身壽命無限，國土清淨。大王！諸佛、如來無有虛妄，純一大悲智慧善巧，故能如是種種示現。」是時波斯匿王聞此說已，歡喜踊躍，與無量百千眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告波斯匿王言：「諦聽，諦聽！善思念之！當為大王分別解說。大王！我於往世為求菩提，以眾寶、栴檀、彩畫等事而作佛像，過此會中人、天之數。以斯福故，雖在生死未盡諸惑，然所受身堅如金剛，不可損壞。大王！我念過去於無量劫生死之中造佛形像，爾時尚有貪、瞋等無量煩惱而共相應。然未曾於一念之間以罪業故，有四大不調及惡鬼神諸少病苦，所須之物莫不充備，況我於今已得阿耨多羅三藐三菩提，而有如是不如意事？大王！若我昔時曾作佛像，今有殘業受斯報者，我復云何作無畏說，言造佛像決定能盡諸惡業耶？大王！我於過去給施無量飲食、財寶，云何今時乞求不得而食馬麥？儻今此事而有實者，云何我於無量經中種種讚歎檀波羅蜜，說其福業終不虛也？大王！我是真實語者，不誑語者。我若欺誑，況餘人乎！大王！我已久斷一切惡業，能捨難捨，能行難行，所捨身命過百千億，已造無量諸佛形像，已悔無量諸罪惡業，豈得有斯毀傷、病苦、食噉馬麥、飢渴等事？若曾得勝果，今還退失，何假勸修此眾福善？大王！諸佛、如來常身法身，為度眾生故現斯事，非為實也！傷足、患背、乞乳、服藥，乃至涅槃，以其舍利分布起塔，皆是如來方便善巧，令諸眾生見如是相。大王！我於世間現於如是眾患事者，欲示眾生業報不失，令生怖畏，斷一切罪，修諸善行，然後了知常身、法身壽命無限，國土清淨。大王！諸佛、如來無有虛妄，純一大悲智慧善巧，故能如是種種示現。」是時波斯匿王聞此說已，歡喜踊躍，與無量百千眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，彌勒菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！有諸女人志意狹小，多懷嫉恚，輕薄諂曲，有恨不捨，知恩不報，設求菩提莫能堅守，常欲誑惑一切眾生，亦復為他之所誑惑。世尊！若此女人造佛形像，如是諸業得除滅不？當來得作勇健丈夫，求佛果不？得作知恩報恩人不？得具智慧大慈悲不？於生死法能厭離不？除因願力得更不受女人之身，如瞿曇彌及佛母摩耶夫人不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！有諸女人志意狹小，多懷嫉恚，輕薄諂曲，有恨不捨，知恩不報，設求菩提莫能堅守，常欲誑惑一切眾生，亦復為他之所誑惑。世尊！若此女人造佛形像，如是諸業得除滅不？當來得作勇健丈夫，求佛果不？得作知恩報恩人不？得具智慧大慈悲不？於生死法能厭離不？除因願力得更不受女人之身，如瞿曇彌及佛母摩耶夫人不？」

佛告彌勒菩薩言：「彌勒！若有女人能造佛像，永不復受女人之身。設受其身，則為女寶，尊勝第一。然諸女人有五種德，此女所得出過諸女。何等為五？一者、生孕子息；二者、種族尊貴；三者、稟性貞良；四者、質相殊絕；五者、姿容美正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩言：「彌勒！若有女人能造佛像，永不復受女人之身。設受其身，則為女寶，尊勝第一。然諸女人有五種德，此女所得出過諸女。何等為五？一者、生孕子息；二者、種族尊貴；三者、稟性貞良；四者、質相殊絕；五者、姿容美正。

「彌勒！一切女人有八種因緣恒受女身。云何為八？一者、愛好女身；二者、貪著女欲；三者、口常讚美女人容質；四者、心不正直，覆藏所作；五者、厭薄自夫；六者、念重他人；七者、知人有恩而己背逆；八者、邪偽莊飾，欲他迷戀。若能永斷如是八事而造佛像，乃至成佛常作丈夫，更受女身無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！一切女人有八種因緣恒受女身。云何為八？一者、愛好女身；二者、貪著女欲；三者、口常讚美女人容質；四者、心不正直，覆藏所作；五者、厭薄自夫；六者、念重他人；七者、知人有恩而己背逆；八者、邪偽莊飾，欲他迷戀。若能永斷如是八事而造佛像，乃至成佛常作丈夫，更受女身無有是處。

「彌勒！有四種因緣，令諸男子受女人身。何等為四？一者、以女人聲輕笑喚佛，及諸菩薩一切聖人；二者、於淨持戒人，以誹謗心說言犯戒；三者、好行諂媚，誑惑於人；四者、見他勝己，心生嫉妬。若有丈夫行此四事，命終之後必受女身，復經無量諸惡道苦。若深發信心，悔先所作而造佛像，則其罪皆滅，必更不受女人之報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！有四種因緣，令諸男子受女人身。何等為四？一者、以女人聲輕笑喚佛，及諸菩薩一切聖人；二者、於淨持戒人，以誹謗心說言犯戒；三者、好行諂媚，誑惑於人；四者、見他勝己，心生嫉妬。若有丈夫行此四事，命終之後必受女身，復經無量諸惡道苦。若深發信心，悔先所作而造佛像，則其罪皆滅，必更不受女人之報。

「彌勒！有四種因緣，令諸男子受黃門身。何等為四？一者、殘害他形乃至畜生；二者、於持戒沙門瞋笑、謗毀；三者、情多貪欲，故心犯戒；四者、親犯戒人，復勸他犯。若有男子先行此事，後起信心造佛形像，乃至成佛不受斯報，常作丈夫諸根具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！有四種因緣，令諸男子受黃門身。何等為四？一者、殘害他形乃至畜生；二者、於持戒沙門瞋笑、謗毀；三者、情多貪欲，故心犯戒；四者、親犯戒人，復勸他犯。若有男子先行此事，後起信心造佛形像，乃至成佛不受斯報，常作丈夫諸根具足。

「彌勒！有四種業，能令丈夫受二形身，一切人中最為其下。何等為四？一者、於尊敬所而有烝穢；二者、於男子身非處染著；三者、即於自己而行欲事；四者、詃賣女色而與他人。若有眾生曾行此事，深自咎責，悔先所犯，起淨信心，造佛形像，乃至成佛不受此身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！有四種業，能令丈夫受二形身，一切人中最為其下。何等為四？一者、於尊敬所而有烝穢；二者、於男子身非處染著；三者、即於自己而行欲事；四者、詃賣女色而與他人。若有眾生曾行此事，深自咎責，悔先所犯，起淨信心，造佛形像，乃至成佛不受此身。

「彌勒！復有四緣，令諸男子其心常生女人愛欲，樂他於己行丈夫事。何等為四？一者、或嫌或戲，謗毀於人；二者、樂作女人衣服莊飾；三者、於親族女行婬穢事；四者、實無勝德，妄受其禮。以此因緣，令諸丈夫起於如是別異煩惱。若悔先犯，更不造新，心生信樂，作佛形像，其罪既滅，此心亦息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！復有四緣，令諸男子其心常生女人愛欲，樂他於己行丈夫事。何等為四？一者、或嫌或戲，謗毀於人；二者、樂作女人衣服莊飾；三者、於親族女行婬穢事；四者、實無勝德，妄受其禮。以此因緣，令諸丈夫起於如是別異煩惱。若悔先犯，更不造新，心生信樂，作佛形像，其罪既滅，此心亦息。

「彌勒！有五種慳，能壞眾生。何等為五？一者、慳惜所住隣邑，由此當於曠野中生；二者、慳惜所居宅宇，當作蠱身，恒居糞穢；三者、慳惜端正好色，當感醜惡、不如意形；四者、慳惜所有資財，當受貧窮、衣食乏少；五者、慳惜所知之法，當有頑鈍畜生等報。若悔己先業，造佛尊儀，則永離慳心，無前所受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！有五種慳，能壞眾生。何等為五？一者、慳惜所住隣邑，由此當於曠野中生；二者、慳惜所居宅宇，當作蠱身，恒居糞穢；三者、慳惜端正好色，當感醜惡、不如意形；四者、慳惜所有資財，當受貧窮、衣食乏少；五者、慳惜所知之法，當有頑鈍畜生等報。若悔己先業，造佛尊儀，則永離慳心，無前所受。

「彌勒！復有五緣，令諸眾生生邊夷之處及無佛法時。何者為五？一者、於三寶良田不生淨信；二者、背實虧理，妄行教誡；三者、不如理實而有教授；四者、破和合僧，令成二部；五者、極少乃至破二比丘，令不和合。若永斷斯業，造佛形像，則常遇佛興，恒聞法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！復有五緣，令諸眾生生邊夷之處及無佛法時。何者為五？一者、於三寶良田不生淨信；二者、背實虧理，妄行教誡；三者、不如理實而有教授；四者、破和合僧，令成二部；五者、極少乃至破二比丘，令不和合。若永斷斯業，造佛形像，則常遇佛興，恒聞法要。

「彌勒！眾生復有五種因緣，常被於人之所厭逐，乃至至親亦不喜見。云何為五？一者、兩舌；二者、惡口；三者、多諍；四者、多瞋；五者、巧說相似之言，以行誹謗。後若發心造佛形像，悔先惡業，誓不重作，其所作罪並得除滅，為一切人之所愛敬。何以故？諸佛有無量無邊勝福德故、無量無邊大智慧故、無量無邊三昧解脫等種種希有功德法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！眾生復有五種因緣，常被於人之所厭逐，乃至至親亦不喜見。云何為五？一者、兩舌；二者、惡口；三者、多諍；四者、多瞋；五者、巧說相似之言，以行誹謗。後若發心造佛形像，悔先惡業，誓不重作，其所作罪並得除滅，為一切人之所愛敬。何以故？諸佛有無量無邊勝福德故、無量無邊大智慧故、無量無邊三昧解脫等種種希有功德法故。

「善男子！假使有人以三千大千國土末為微塵，復碎彼塵，一一塵分等彼三千大千國土微塵之數，有如是等碎微塵數三千大千國土。設復有人取一碎塵，以神通力往於東方，一剎那頃過彼所碎微塵數三千大千國土，第二、第三、後後剎那皆亦如是，乃至終彼碎塵數劫，彼諸劫中所有剎那，一一剎那各為一劫，經爾許劫剎那剎那，皆度如前碎微塵數三千大千國土。如是畢已，乃下此塵，是人還來，更取一塵，復往東方過前一倍，下塵而返，至第三塵，倍於第二。如是次第轉倍於前，乃至盡此碎微塵數。如說東方，南、西、北方皆亦如是。是人四方所經之處，一切國土盡末為塵。此諸微塵，一切眾生共挍計籌量，容可知數；於如來身一毛孔分所有功德，不可知也！何以故？諸佛、如來所有功德無有限量，不思議故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！假使有人以三千大千國土末為微塵，復碎彼塵，一一塵分等彼三千大千國土微塵之數，有如是等碎微塵數三千大千國土。設復有人取一碎塵，以神通力往於東方，一剎那頃過彼所碎微塵數三千大千國土，第二、第三、後後剎那皆亦如是，乃至終彼碎塵數劫，彼諸劫中所有剎那，一一剎那各為一劫，經爾許劫剎那剎那，皆度如前碎微塵數三千大千國土。如是畢已，乃下此塵，是人還來，更取一塵，復往東方過前一倍，下塵而返，至第三塵，倍於第二。如是次第轉倍於前，乃至盡此碎微塵數。如說東方，南、西、北方皆亦如是。是人四方所經之處，一切國土盡末為塵。此諸微塵，一切眾生共挍計籌量，容可知數；於如來身一毛孔分所有功德，不可知也！何以故？諸佛、如來所有功德無有限量，不思議故。

「善男子！假使如前微塵等數舍利弗等所有智慧，不及如來一念之智。何以故？如來於念念中常能出現過前塵數三昧、解脫、陀羅尼等種種無量勝功德故；諸佛功德，一切聲聞、辟支佛，於其名字亦不能知。是故，若有淨信之心，造佛形像，一切業障莫不除滅，所獲功德無量無邊，乃至當成阿耨多羅三藐三菩提，永拔眾生一切苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！假使如前微塵等數舍利弗等所有智慧，不及如來一念之智。何以故？如來於念念中常能出現過前塵數三昧、解脫、陀羅尼等種種無量勝功德故；諸佛功德，一切聲聞、辟支佛，於其名字亦不能知。是故，若有淨信之心，造佛形像，一切業障莫不除滅，所獲功德無量無邊，乃至當成阿耨多羅三藐三菩提，永拔眾生一切苦惱。」

佛說此經已，彌勒菩薩及三十三天、優陀延王，一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，彌勒菩薩及三十三天、優陀延王，一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。