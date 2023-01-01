佛說大乘造像功德經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘造像功德經卷上

大唐于闐三藏提雲般若奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐于闐三藏提雲般若奉 制譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在三十三天波利質多羅樹下，與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱，彌勒菩薩摩訶薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在三十三天波利質多羅樹下，與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱，彌勒菩薩摩訶薩而為上首。

爾時世尊在彼天上，三月安居，為母說法，於諸天眾多所利益，令無量諸天離苦解脫。無量諸天皆蒙法利，獲大福果。時彼眾中有一天子，壽將欲盡，五衰相現，以聞法力，命終之後還生此天，永離惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在彼天上，三月安居，為母說法，於諸天眾多所利益，令無量諸天離苦解脫。無量諸天皆蒙法利，獲大福果。時彼眾中有一天子，壽將欲盡，五衰相現，以聞法力，命終之後還生此天，永離惡道。

爾時，閻浮提中無有如來，譬如暗夜，星中無月；如國無君，如家無主，歡娛、戲樂一切都息。是時眾生孤獨無依，皆於如來心懷戀慕，生大憂惱，如喪父母，如箭入心，共往世尊曾所住處，園林、庭宇悉空無佛，倍加悲戀，不能自止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，閻浮提中無有如來，譬如暗夜，星中無月；如國無君，如家無主，歡娛、戲樂一切都息。是時眾生孤獨無依，皆於如來心懷戀慕，生大憂惱，如喪父母，如箭入心，共往世尊曾所住處，園林、庭宇悉空無佛，倍加悲戀，不能自止。

爾時，優陀延王住在宮中，常懷悲感，渴仰於佛，夫人、婇女諸歡樂事皆不涉心，作是念言：「我今憂悲，不久當死。云何令我未捨命間得見於佛？」尋復思惟：「譬若有人，心有所愛，而不得見，見其住處及相似人，或除憂惱。」復更思惟：「我今若詣佛先住處，不見於佛，哀號感切，或致於死。我觀世間無有一人能與如來色相、福德、智慧等者。云何令我得見是人除其憂惱？」作是念已，即更思惟：「我今應當造佛形像，禮拜供養。」復生是念：「若我造像不似於佛，恐當令我獲無量罪。」復作念言：「假使世間有智之人咸共稱揚如來功德，猶不能盡，若有一人隨分讚美，獲福無量；我今亦然，當隨分造。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優陀延王住在宮中，常懷悲感，渴仰於佛，夫人、婇女諸歡樂事皆不涉心，作是念言：「我今憂悲，不久當死。云何令我未捨命間得見於佛？」尋復思惟：「譬若有人，心有所愛，而不得見，見其住處及相似人，或除憂惱。」復更思惟：「我今若詣佛先住處，不見於佛，哀號感切，或致於死。我觀世間無有一人能與如來色相、福德、智慧等者。云何令我得見是人除其憂惱？」作是念已，即更思惟：「我今應當造佛形像，禮拜供養。」復生是念：「若我造像不似於佛，恐當令我獲無量罪。」復作念言：「假使世間有智之人咸共稱揚如來功德，猶不能盡，若有一人隨分讚美，獲福無量；我今亦然，當隨分造。」

即時告勅國內所有工巧之人，並令來集。人既集已，而語之言：「誰能為我造佛形像，當以珍寶重相酬償。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時告勅國內所有工巧之人，並令來集。人既集已，而語之言：「誰能為我造佛形像，當以珍寶重相酬償。」

諸工巧人共白王言：「王今所勅，甚為難事！如來相好，世間無匹。我今何能造佛形像？假使毘首羯磨天而有所作，亦不能得似於如來。我若受命造佛形像，但可摸擬螺髻、玉毫少分之相，諸餘相好光明威德誰能作耶？世尊會當從天來下，所造形像若有虧誤，我等名稱並皆退失！竊共籌量，無能敢作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸工巧人共白王言：「王今所勅，甚為難事！如來相好，世間無匹。我今何能造佛形像？假使毘首羯磨天而有所作，亦不能得似於如來。我若受命造佛形像，但可摸擬螺髻、玉毫少分之相，諸餘相好光明威德誰能作耶？世尊會當從天來下，所造形像若有虧誤，我等名稱並皆退失！竊共籌量，無能敢作。」

其王爾時復告之曰：「我心決定，勿有所辭！如人患渴，欲飲河水，豈以飲不能盡，而不飲耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其王爾時復告之曰：「我心決定，勿有所辭！如人患渴，欲飲河水，豈以飲不能盡，而不飲耶？」

是時諸人聞王此語，皆前拜跪共白王言：「當依所勅！然請大王垂許我等，今夜思審，明晨就作。」復白王言：「王今造像應用純紫栴檀之木，文理、體質堅密之者，但其形相為坐、為立、高下若何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時諸人聞王此語，皆前拜跪共白王言：「當依所勅！然請大王垂許我等，今夜思審，明晨就作。」復白王言：「王今造像應用純紫栴檀之木，文理、體質堅密之者，但其形相為坐、為立、高下若何？」

王以此語問諸臣眾，有一智臣前白王言：「大王！當作如來坐像。何以故？一切諸佛得大菩提，轉正法輪，現大神通，降伏外道，作大佛事，皆悉坐故。是以應作坐師子座、結加之像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王以此語問諸臣眾，有一智臣前白王言：「大王！當作如來坐像。何以故？一切諸佛得大菩提，轉正法輪，現大神通，降伏外道，作大佛事，皆悉坐故。是以應作坐師子座、結加之像。」

爾時毘首羯磨天遙見其事，審知王意欲造佛像，於其夜中作是思惟：「我身所解最為巧妙，世間之中無如我者。我若為作，應少似佛。」即變其身，而為匠者，持諸利器，至明清旦，住王門側，令守門人具白王言：「我今欲為大王造像！我之工巧世中無匹。唯願大王莫使餘人！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘首羯磨天遙見其事，審知王意欲造佛像，於其夜中作是思惟：「我身所解最為巧妙，世間之中無如我者。我若為作，應少似佛。」即變其身，而為匠者，持諸利器，至明清旦，住王門側，令守門人具白王言：「我今欲為大王造像！我之工巧世中無匹。唯願大王莫使餘人！」

王聞此語心大欣慶，命之令入。觀其容止，知是巧匠，便生念言：「世間之中何有此人？將非毘首羯磨天或其弟子，而來此耶？」王於爾時即脫身上所著瓔珞，手自捧持，以挂其頸，仍更許以種種無量諸珍寶物。時王即與主藏大臣於內藏中，選擇香木，肩自荷負，持與天匠，而謂之言：「善哉，仁者！當用此木為我造像，令與如來形相相似。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞此語心大欣慶，命之令入。觀其容止，知是巧匠，便生念言：「世間之中何有此人？將非毘首羯磨天或其弟子，而來此耶？」王於爾時即脫身上所著瓔珞，手自捧持，以挂其頸，仍更許以種種無量諸珍寶物。時王即與主藏大臣於內藏中，選擇香木，肩自荷負，持與天匠，而謂之言：「善哉，仁者！當用此木為我造像，令與如來形相相似。」

爾時天匠即白王言：「我之工巧雖云第一，然造佛形相終不能盡。譬如有人以炭畫日，言相似者，無有是處；設以真金而作佛像，亦復如是。有外道言：『梵王能作一切世間，然亦不能造佛形像盡諸相好！』但我工巧世中為上，是故我今為王作耳！今晨即是月初八日，弗沙宿合毘婆訶底出現之時，佛初誕生，還有此應。此日祥慶，宜應起作。」發是語已，操斧斫木，其聲上徹三十三天，至佛會所。以佛神力聲所及處，眾生聞者，罪垢、煩惱皆得銷除。爾時如來即便微笑，種種歎美其王功德，乃至遙授阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天匠即白王言：「我之工巧雖云第一，然造佛形相終不能盡。譬如有人以炭畫日，言相似者，無有是處；設以真金而作佛像，亦復如是。有外道言：『梵王能作一切世間，然亦不能造佛形像盡諸相好！』但我工巧世中為上，是故我今為王作耳！今晨即是月初八日，弗沙宿合毘婆訶底出現之時，佛初誕生，還有此應。此日祥慶，宜應起作。」發是語已，操斧斫木，其聲上徹三十三天，至佛會所。以佛神力聲所及處，眾生聞者，罪垢、煩惱皆得銷除。爾時如來即便微笑，種種歎美其王功德，乃至遙授阿耨多羅三藐三菩提記。

爾時三十三天主白佛言：「世尊！今在人間頗亦有人曾於曩生作佛像不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時三十三天主白佛言：「世尊！今在人間頗亦有人曾於曩生作佛像不？」

佛言：「天主！諸有曾經作佛像者，皆於過去先已解脫，在天眾中尚復無有，況於餘處？唯有北方毘沙門子那履沙婆，曾於往昔造菩薩像，以斯福故，後得為王，名頻婆娑羅。復因見我，今得生天，有大勢力，永離惡道。優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉並曾於往世修故佛堂，由此因緣永得解脫；憍梵波提昔作牛身，追求水草，右遶精舍，食諸草竹，因見尊容，發歡喜心，乘茲福故，今得解脫；尸毘羅曾持寶蓋，供養佛像；阿㝹樓䭾然一支燈亦以供養；輸鞞那曾掃佛堂；阿婆摩那於佛像前燃燈施明；難陀比丘愛重尊儀，香水洗沐：有如是等無量諸阿羅漢，皆悉曾於佛像之所薄申供養——乃至極下如那伽波羅，於像座前，以少許黃丹畫一像身而為供養——由此福故，皆永離苦而得解脫。天主！若復有人能於我法未滅盡來，造佛像者，於彌勒初會皆得解脫。若有眾生非但為已而求出離，乃為欲得無上菩提造佛像者，當知此則為三十二相之因，能令其人速致成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天主！諸有曾經作佛像者，皆於過去先已解脫，在天眾中尚復無有，況於餘處？唯有北方毘沙門子那履沙婆，曾於往昔造菩薩像，以斯福故，後得為王，名頻婆娑羅。復因見我，今得生天，有大勢力，永離惡道。優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉並曾於往世修故佛堂，由此因緣永得解脫；憍梵波提昔作牛身，追求水草，右遶精舍，食諸草竹，因見尊容，發歡喜心，乘茲福故，今得解脫；尸毘羅曾持寶蓋，供養佛像；阿㝹樓䭾然一支燈亦以供養；輸鞞那曾掃佛堂；阿婆摩那於佛像前燃燈施明；難陀比丘愛重尊儀，香水洗沐：有如是等無量諸阿羅漢，皆悉曾於佛像之所薄申供養——乃至極下如那伽波羅，於像座前，以少許黃丹畫一像身而為供養——由此福故，皆永離苦而得解脫。天主！若復有人能於我法未滅盡來，造佛像者，於彌勒初會皆得解脫。若有眾生非但為已而求出離，乃為欲得無上菩提造佛像者，當知此則為三十二相之因，能令其人速致成佛。」

爾時優陀延王心自思惟：「云何令我所造之像速得成就？」作是念已，語彼匠言：「汝可勤心令功速畢，使我早得瞻仰禮敬。」是時天匠運其工巧，專精匪懈，不日而成。其像加趺坐，高七尺，面及手足皆紫金色。時優陀延王見像得成，相好端嚴，心生淨信，獲柔順忍。既得忍已，益加欣慶，所有業障及諸憂惱並得銷除，譬如日出，霧露皆盡。唯除一業，現身受者，以曾於聖人起惡語故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時優陀延王心自思惟：「云何令我所造之像速得成就？」作是念已，語彼匠言：「汝可勤心令功速畢，使我早得瞻仰禮敬。」是時天匠運其工巧，專精匪懈，不日而成。其像加趺坐，高七尺，面及手足皆紫金色。時優陀延王見像得成，相好端嚴，心生淨信，獲柔順忍。既得忍已，益加欣慶，所有業障及諸憂惱並得銷除，譬如日出，霧露皆盡。唯除一業，現身受者，以曾於聖人起惡語故。

其王爾時即以種種殊珍異物賞彼天匠。是時天匠敬白王言：「王今造像，我心隨喜。願與大王同修此福！今王所賜，非我敢受。若要相與，待餘吉日。」作是語已，即於其夜還昇本天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其王爾時即以種種殊珍異物賞彼天匠。是時天匠敬白王言：「王今造像，我心隨喜。願與大王同修此福！今王所賜，非我敢受。若要相與，待餘吉日。」作是語已，即於其夜還昇本天。

爾時諸大國王、阿闍世等，並先於佛心懷渴慕。聞王造像，功已獲成，皆生喜慶。共至王所，各以無量花香、音樂供養佛像，復以種種諸珍寶物贈奉於王，咸作是言：「大王！所作甚為希有，能拔我等愁憂毒箭！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸大國王、阿闍世等，並先於佛心懷渴慕。聞王造像，功已獲成，皆生喜慶。共至王所，各以無量花香、音樂供養佛像，復以種種諸珍寶物贈奉於王，咸作是言：「大王！所作甚為希有，能拔我等愁憂毒箭！」

爾時如來在彼天中為母說法，及諸天眾咸得利喜，所應作事皆已作訖，復告眾言：「諸天子！諸佛、世尊是常住身，若諸眾生有可度者，即為出現教化說法。若所作事畢，更無有能受法化者，如來於此即便不現，無智之人，謂佛實滅。如來身者，法身、常身，實不滅度。諸天子！一切諸佛，法皆如是，為化眾生有現、不現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來在彼天中為母說法，及諸天眾咸得利喜，所應作事皆已作訖，復告眾言：「諸天子！諸佛、世尊是常住身，若諸眾生有可度者，即為出現教化說法。若所作事畢，更無有能受法化者，如來於此即便不現，無智之人，謂佛實滅。如來身者，法身、常身，實不滅度。諸天子！一切諸佛，法皆如是，為化眾生有現、不現。」

爾時如來復作是言：「汝等當知！此諸天眾所應度者，皆已度訖，吾今將欲下閻浮提。汝等諸天若念我者，當勤精進，勿復放逸。所以者何？放逸過失故，令汝等不得阿耨多羅三藐三菩提。然汝等以於往昔曾種善根，今得在此受天快樂，便著放逸，不修福行，此諸快樂，無常所隨，一從隕墜，長淪惡道。又汝等諸天煩惱尤重，見有勝己，便生嫉妬，曾不念言：『彼天勝樂由多福業之所感致，我若勤修必亦當得。』又今汝等身色光澤如日初輝，若懷嫉妬，心黯如死炭，復當令墮大黑闇中，乃至不能自見手掌，後復當作食吐之鬼。又汝等諸天受眾福報，身相嚴潔，威勢勇猛，由嫉妬故，當受女身，永失丈夫威猛之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來復作是言：「汝等當知！此諸天眾所應度者，皆已度訖，吾今將欲下閻浮提。汝等諸天若念我者，當勤精進，勿復放逸。所以者何？放逸過失故，令汝等不得阿耨多羅三藐三菩提。然汝等以於往昔曾種善根，今得在此受天快樂，便著放逸，不修福行，此諸快樂，無常所隨，一從隕墜，長淪惡道。又汝等諸天煩惱尤重，見有勝己，便生嫉妬，曾不念言：『彼天勝樂由多福業之所感致，我若勤修必亦當得。』又今汝等身色光澤如日初輝，若懷嫉妬，心黯如死炭，復當令墮大黑闇中，乃至不能自見手掌，後復當作食吐之鬼。又汝等諸天受眾福報，身相嚴潔，威勢勇猛，由嫉妬故，當受女身，永失丈夫威猛之力。

「諸天子！我念昔者有無量諸王，皆為汝等嫉妬之心非理所害。諸天子！昔有阿修羅王名曰鄔羅，修行苦行，戒品清潔，而汝諸天等遣一天女，名鄔婆尸，惑彼王心，令虧淨行。其王染著，威德損減，被那羅延天之所殺害，并無量阿修羅眾同時敗滅。其那羅延天既殺此王，又誅其眾，因即收取鄔婆尸女而往天宮。復有一王，名曰那訶受，汝等諸天誑惑之語，助諸天眾伐阿修羅。修羅破已，汝等諸天反加其害。又汝等諸天以舍支夫人故，心生忿妬，構行讒毀，令阿伽娑仙人無故被嫌，而興惡願。又汝等諸天曾為誑惑，謂曀荼王曰：『仙人之處，多有真金。』王信此言，逼之令出。仙人由是心生憤恚，即時猛火燒殺其王。昔復有王，名曰提婆，甞設大會，以為供養，以斯福業威力自在，上此天中，受天快樂。汝諸天等，心懷嫉妬，令從忉利退墮閻浮，所有威勢並皆喪失，如月無光，如河無水。諸天子！世中有人威德自在，或得諸定，或得神通，或有成就四神足等，若起一念嫉妬之心，如是功德一時退失。如提婆達多愚癡厚重，乃於我所生嫉妬意，即時自失五種神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！我念昔者有無量諸王，皆為汝等嫉妬之心非理所害。諸天子！昔有阿修羅王名曰鄔羅，修行苦行，戒品清潔，而汝諸天等遣一天女，名鄔婆尸，惑彼王心，令虧淨行。其王染著，威德損減，被那羅延天之所殺害，并無量阿修羅眾同時敗滅。其那羅延天既殺此王，又誅其眾，因即收取鄔婆尸女而往天宮。復有一王，名曰那訶受，汝等諸天誑惑之語，助諸天眾伐阿修羅。修羅破已，汝等諸天反加其害。又汝等諸天以舍支夫人故，心生忿妬，構行讒毀，令阿伽娑仙人無故被嫌，而興惡願。又汝等諸天曾為誑惑，謂曀荼王曰：『仙人之處，多有真金。』王信此言，逼之令出。仙人由是心生憤恚，即時猛火燒殺其王。昔復有王，名曰提婆，甞設大會，以為供養，以斯福業威力自在，上此天中，受天快樂。汝諸天等，心懷嫉妬，令從忉利退墮閻浮，所有威勢並皆喪失，如月無光，如河無水。諸天子！世中有人威德自在，或得諸定，或得神通，或有成就四神足等，若起一念嫉妬之心，如是功德一時退失。如提婆達多愚癡厚重，乃於我所生嫉妬意，即時自失五種神通。」

爾時天帝釋白佛言：「世尊！我今有疑，欲有所問。言嫉妬者，云何是耶？」復作是言：「世尊！若有眾生見他勝己，生如是念：『云何令我獲彼所得？』如是之心，是嫉妬不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天帝釋白佛言：「世尊！我今有疑，欲有所問。言嫉妬者，云何是耶？」復作是言：「世尊！若有眾生見他勝己，生如是念：『云何令我獲彼所得？』如是之心，是嫉妬不？」

佛言：「不也！此是貪心，非為嫉妬。天主！其嫉妬者，自求名利，不欲他有，於有之人而生憎恚，是為嫉妬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！此是貪心，非為嫉妬。天主！其嫉妬者，自求名利，不欲他有，於有之人而生憎恚，是為嫉妬。」

爾時諸天眾皆從座起，右膝著地，合掌向佛，而作是言：「如佛所誨，我諸天眾皆當奉行。如來、世尊為父、為主、為尊重者、為最勝者，能於我等起大慈悲而來至此，令諸天眾皆得利益。我等所願，猶為未滿，欲於如來重請一事。世尊！世間之人於我等諸天多生輕慢。何以故？以諸佛、如來人中生故，復於人中成正覺故；人中多有諸阿羅漢而得果故；諸大威德、辟支佛復於人間而出現故。如來今者，若不住此，下閻浮提，世間之人謂我等諸天，不知如來有大威德，應受諸天如法供養，復謂我等不能供養諸佛、世尊。唯願如來少住於此，受我微供，令彼人間知我等諸天供養於佛。」于時世尊默然許可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸天眾皆從座起，右膝著地，合掌向佛，而作是言：「如佛所誨，我諸天眾皆當奉行。如來、世尊為父、為主、為尊重者、為最勝者，能於我等起大慈悲而來至此，令諸天眾皆得利益。我等所願，猶為未滿，欲於如來重請一事。世尊！世間之人於我等諸天多生輕慢。何以故？以諸佛、如來人中生故，復於人中成正覺故；人中多有諸阿羅漢而得果故；諸大威德、辟支佛復於人間而出現故。如來今者，若不住此，下閻浮提，世間之人謂我等諸天，不知如來有大威德，應受諸天如法供養，復謂我等不能供養諸佛、世尊。唯願如來少住於此，受我微供，令彼人間知我等諸天供養於佛。」于時世尊默然許可。

爾時佛告大目揵連：「汝可先往閻浮提，問訊四眾，作如是言：『一切眾生憶念我者，咸應集會僧伽尸國。却後七日，皆當見我。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告大目揵連：「汝可先往閻浮提，問訊四眾，作如是言：『一切眾生憶念我者，咸應集會僧伽尸國。却後七日，皆當見我。』」

爾時大目揵連頂禮佛足。禮佛足已，如一瞬頃到閻浮提，以佛所勅告諸四眾。時優陀延王等及一切眾生，聞佛此言，若身若心歡喜踊躍，皆除憂惱，普得清涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大目揵連頂禮佛足。禮佛足已，如一瞬頃到閻浮提，以佛所勅告諸四眾。時優陀延王等及一切眾生，聞佛此言，若身若心歡喜踊躍，皆除憂惱，普得清涼。

爾時，四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷欲共往詣僧伽尸國，並先來集王舍城中，互相謂言：「如來、世尊下閻浮提，誰能先得恭敬禮拜，法未盡來恒為上首！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷欲共往詣僧伽尸國，並先來集王舍城中，互相謂言：「如來、世尊下閻浮提，誰能先得恭敬禮拜，法未盡來恒為上首！」

爾時，摩訶迦旃延聞此語已，心懷不悅，恐比丘尼得為上首。何以故？彼眾之中，有優波難陀、蓮花色二比丘尼，善能通達諸佛法藏，所得神通唯除目連更無等故。作是念已，種種訶責比丘尼眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩訶迦旃延聞此語已，心懷不悅，恐比丘尼得為上首。何以故？彼眾之中，有優波難陀、蓮花色二比丘尼，善能通達諸佛法藏，所得神通唯除目連更無等故。作是念已，種種訶責比丘尼眾。

時蓮花色比丘尼告諸尼言：「我等女人在於俗間常被尊貴，縱使種族卑賤之者，仍得丈夫恭敬禮重、承事供養。又佛法中諸比丘尼，父母、眷屬多是王種，精進持戒，不犯威儀，具諸德業，仍令禮敬初戒比丘。又尊者迦旃延，今復作此種種呵責。我為汝等設諸方便，令比丘尼出過於彼。」作是語已，與諸四眾即時往赴僧伽尸城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時蓮花色比丘尼告諸尼言：「我等女人在於俗間常被尊貴，縱使種族卑賤之者，仍得丈夫恭敬禮重、承事供養。又佛法中諸比丘尼，父母、眷屬多是王種，精進持戒，不犯威儀，具諸德業，仍令禮敬初戒比丘。又尊者迦旃延，今復作此種種呵責。我為汝等設諸方便，令比丘尼出過於彼。」作是語已，與諸四眾即時往赴僧伽尸城。

爾時，波斯匿王、阿闍世王及毘舍離國嚴熾王等，各將四兵前後導從，有大勢力，所乘象馬皆以種種寶物莊嚴，幡蓋、香花并眾妓樂，威容肅穆，狀若諸天，皆亦往詣僧伽城所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波斯匿王、阿闍世王及毘舍離國嚴熾王等，各將四兵前後導從，有大勢力，所乘象馬皆以種種寶物莊嚴，幡蓋、香花并眾妓樂，威容肅穆，狀若諸天，皆亦往詣僧伽城所。

爾時，優陀延王嚴整四兵以為侍從，乘大白象珍寶綺飾，躬自荷戴所造之像，花幡音樂隨逐供養，從其本國向僧伽尸城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優陀延王嚴整四兵以為侍從，乘大白象珍寶綺飾，躬自荷戴所造之像，花幡音樂隨逐供養，從其本國向僧伽尸城。

爾時，毘首羯磨天并諸天眾，知佛將欲下閻浮提，作三道寶階，從僧伽尸城至忉利天，其階中道瑠璃所成，兩邊階道悉用黃金，足所踐處布以白銀，諸天七寶而為間飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘首羯磨天并諸天眾，知佛將欲下閻浮提，作三道寶階，從僧伽尸城至忉利天，其階中道瑠璃所成，兩邊階道悉用黃金，足所踐處布以白銀，諸天七寶而為間飾。

爾時，帝釋遣使往詣夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天及于梵世，而告之曰：「如來不久下閻浮提，欲有供養，願來至此！」復遣使往四天王天、大海龍王、揵闥婆、緊那羅、夜叉等眾，而謂之言：「世尊今欲下閻浮提，可持所有來此供養！」時彼諸天及龍、神等聞此語已，靡不雲集忉利天中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋遣使往詣夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天及于梵世，而告之曰：「如來不久下閻浮提，欲有供養，願來至此！」復遣使往四天王天、大海龍王、揵闥婆、緊那羅、夜叉等眾，而謂之言：「世尊今欲下閻浮提，可持所有來此供養！」時彼諸天及龍、神等聞此語已，靡不雲集忉利天中。

爾時世尊在須彌山頂，與諸天眾將欲下時，一切諸天前後翼從，威德熾盛，光明赫奕。如滿月在空，眾星共遶；如旭日初出，彩霞紛映。時佛眾會，其狀如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在須彌山頂，與諸天眾將欲下時，一切諸天前後翼從，威德熾盛，光明赫奕。如滿月在空，眾星共遶；如旭日初出，彩霞紛映。時佛眾會，其狀如是。

爾時閻浮提中，以佛威神有五種希有之事：一者、令彼諸天不見人間不淨之物；二者、令諸女人見彼天男而無欲想；三者、亦令丈夫見諸天女不生染意；四者、令於人間遙見諸天種種供養；五者、諸天之身光潔細妙，非人所覩，以佛神力顯然明著，皆可得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時閻浮提中，以佛威神有五種希有之事：一者、令彼諸天不見人間不淨之物；二者、令諸女人見彼天男而無欲想；三者、亦令丈夫見諸天女不生染意；四者、令於人間遙見諸天種種供養；五者、諸天之身光潔細妙，非人所覩，以佛神力顯然明著，皆可得見。

爾時世尊從天初下，足蹈寶階，梵王在右，手執白蓋，帝釋在左，手持白拂，其餘諸天皆乘虛空，隨佛而下。一時同奏種種音樂，各自捧持幢幡、寶蓋，散花供養。淨居天眾側塞虛空，無量百千諸天婇女，持寶珠、瓔珞歌讚佛德。復有諸天於虛空中，雨種種香及種種花，諸龍雨於微細香雨。于時空中淨無雲曀，雷聲美妙，聞者喜悅。揵闥婆神、緊那羅神奏提婆那伽微妙之曲，歌讚如來本生之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從天初下，足蹈寶階，梵王在右，手執白蓋，帝釋在左，手持白拂，其餘諸天皆乘虛空，隨佛而下。一時同奏種種音樂，各自捧持幢幡、寶蓋，散花供養。淨居天眾側塞虛空，無量百千諸天婇女，持寶珠、瓔珞歌讚佛德。復有諸天於虛空中，雨種種香及種種花，諸龍雨於微細香雨。于時空中淨無雲曀，雷聲美妙，聞者喜悅。揵闥婆神、緊那羅神奏提婆那伽微妙之曲，歌讚如來本生之事。

于時閻浮提內，王及臣人并四眾等，周匝遍滿僧伽尸城，或散香花或持幡蓋，吹螺擊鼓，種種音樂向空供養，舉手合掌瞻仰於佛。人、天名花上、下交散，繽紛而下積至於膝。諸外道眾見斯事者，咸亦發心歸依禮敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時閻浮提內，王及臣人并四眾等，周匝遍滿僧伽尸城，或散香花或持幡蓋，吹螺擊鼓，種種音樂向空供養，舉手合掌瞻仰於佛。人、天名花上、下交散，繽紛而下積至於膝。諸外道眾見斯事者，咸亦發心歸依禮敬。

爾時世尊足蹈寶階，次第而下，至於半路。四天王天即於其所，廣設供養。此供殊妙，劫初已來，未曾有也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊足蹈寶階，次第而下，至於半路。四天王天即於其所，廣設供養。此供殊妙，劫初已來，未曾有也！

爾時如來受天供畢，復與大眾巡階而下。至最下級，欲踐地時，其蓮花色比丘尼即變其身，作轉輪王，領四種兵七寶前導，從空來下疾至佛所。諸國王等各興是念：「此轉輪王從何所來？」于時尊者須菩提，在自房中見佛下來，即整衣服，遙申禮敬。時蓮花色比丘尼捨輪王身，還復本形，遽即頂禮佛世尊足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來受天供畢，復與大眾巡階而下。至最下級，欲踐地時，其蓮花色比丘尼即變其身，作轉輪王，領四種兵七寶前導，從空來下疾至佛所。諸國王等各興是念：「此轉輪王從何所來？」于時尊者須菩提，在自房中見佛下來，即整衣服，遙申禮敬。時蓮花色比丘尼捨輪王身，還復本形，遽即頂禮佛世尊足。

爾時，世尊種種呵責彼比丘尼，而謂之曰：「汝今知不？須菩提已先禮我。汝得誰教，變作輪王？汝得預出家，受具足戒，已過其分。汝智慧微少，諂詐無邊，慈悲報恩，如露一滴。豈能於我法中而為上首？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊種種呵責彼比丘尼，而謂之曰：「汝今知不？須菩提已先禮我。汝得誰教，變作輪王？汝得預出家，受具足戒，已過其分。汝智慧微少，諂詐無邊，慈悲報恩，如露一滴。豈能於我法中而為上首？」

時蓮花色比丘尼聞佛教誨，深生愧恥，即白佛言：「世尊！我今自知為過不少。從今以往，不敢復更變現神通！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時蓮花色比丘尼聞佛教誨，深生愧恥，即白佛言：「世尊！我今自知為過不少。從今以往，不敢復更變現神通！」

爾時閻浮提內，國王、大臣并四部眾，皆以所持種種供具供養於佛。時優陀延王頂戴佛像，并諸上供珍異之物，至如來所而以奉獻。佛身相好，具足端嚴，在諸天中殊特明顯，譬如滿月離眾雲曀。所造之像而對於佛，猶如堆阜比須彌山，不可為喻，但有螺髻及以玉毫少似於佛，而令四眾知是佛像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時閻浮提內，國王、大臣并四部眾，皆以所持種種供具供養於佛。時優陀延王頂戴佛像，并諸上供珍異之物，至如來所而以奉獻。佛身相好，具足端嚴，在諸天中殊特明顯，譬如滿月離眾雲曀。所造之像而對於佛，猶如堆阜比須彌山，不可為喻，但有螺髻及以玉毫少似於佛，而令四眾知是佛像。

爾時優陀延王白佛言：「世尊！如來過去於生死中為求菩提，行無量無邊難行苦行，獲是最上微妙之身，無與等者。我所造像不似於佛，竊自思惟，深為過咎！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時優陀延王白佛言：「世尊！如來過去於生死中為求菩提，行無量無邊難行苦行，獲是最上微妙之身，無與等者。我所造像不似於佛，竊自思惟，深為過咎！」

爾時世尊告彼王言：「非為過咎！汝今已作無量利益，更無有人與汝等者。汝今於我佛法之中初為軌則，以是因緣故，令無量眾生得大信利。汝今已獲無量福德、廣大善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彼王言：「非為過咎！汝今已作無量利益，更無有人與汝等者。汝今於我佛法之中初為軌則，以是因緣故，令無量眾生得大信利。汝今已獲無量福德、廣大善根。」

時天帝釋復告王言：「王今於此勿懷憂懼！如來先在天上及此人間，皆稱讚於王造像功德，凡諸天眾悉亦隨喜。未來世中有信之人，皆因王故，造佛形像而獲勝福。王今宜應歡喜自慶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天帝釋復告王言：「王今於此勿懷憂懼！如來先在天上及此人間，皆稱讚於王造像功德，凡諸天眾悉亦隨喜。未來世中有信之人，皆因王故，造佛形像而獲勝福。王今宜應歡喜自慶！」