佛說大乘造像功德經
唐 提雲般若譯2卷CBETA T0694少于一万字 2 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說大乘造像功德經卷上
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大唐于闐三藏提雲般若奉 制譯
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如是我聞：
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一時，佛在三十三天波利質多羅樹下，與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱，彌勒菩薩摩訶薩而為上首。
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爾時世尊在彼天上，三月安居，為母說法，於諸天眾多所利益，令無量諸天離苦解脫。無量諸天皆蒙法利，獲大福果。時彼眾中有一天子，壽將欲盡，五衰相現，以聞法力，命終之後還生此天，永離惡道。
爾時世尊在彼天上，三月安居，為母說法，於諸天眾多所利益，令無量諸天離苦解脫。無量諸天皆蒙法利，獲大福果。時彼眾中有一天子，壽將欲盡，五衰相現，以聞法力，命終之後還生此天，永離惡道。
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爾時，閻浮提中無有如來，譬如暗夜，星中無月；如國無君，如家無主，歡娛、戲樂一切都息。是時眾生孤獨無依，皆於如來心懷戀慕，生大憂惱，如喪父母，如箭入心，共往世尊曾所住處，園林、庭宇悉空無佛，倍加悲戀，不能自止。
爾時，閻浮提中無有如來，譬如暗夜，星中無月；如國無君，如家無主，歡娛、戲樂一切都息。是時眾生孤獨無依，皆於如來心懷戀慕，生大憂惱，如喪父母，如箭入心，共往世尊曾所住處，園林、庭宇悉空無佛，倍加悲戀，不能自止。
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爾時，優陀延王住在宮中，常懷悲感，渴仰於佛，夫人、婇女諸歡樂事皆不涉心，作是念言：「我今憂悲，不久當死。云何令我未捨命間得見於佛？」尋復思惟：「譬若有人，心有所愛，而不得見，見其住處及相似人，或除憂惱。」復更思惟：「我今若詣佛先住處，不見於佛，哀號感切，或致於死。我觀世間無有一人能與如來色相、福德、智慧等者。云何令我得見是人除其憂惱？」作是念已，即更思惟：「我今應當造佛形像，禮拜供養。」復生是念：「若我造像不似於佛，恐當令我獲無量罪。」復作念言：「假使世間有智之人咸共稱揚如來功德，猶不能盡，若有一人隨分讚美，獲福無量；我今亦然，當隨分造。」
爾時，優陀延王住在宮中，常懷悲感，渴仰於佛，夫人、婇女諸歡樂事皆不涉心，作是念言：「我今憂悲，不久當死。云何令我未捨命間得見於佛？」尋復思惟：「譬若有人，心有所愛，而不得見，見其住處及相似人，或除憂惱。」復更思惟：「我今若詣佛先住處，不見於佛，哀號感切，或致於死。我觀世間無有一人能與如來色相、福德、智慧等者。云何令我得見是人除其憂惱？」作是念已，即更思惟：「我今應當造佛形像，禮拜供養。」復生是念：「若我造像不似於佛，恐當令我獲無量罪。」復作念言：「假使世間有智之人咸共稱揚如來功德，猶不能盡，若有一人隨分讚美，獲福無量；我今亦然，當隨分造。」
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即時告勅國內所有工巧之人，並令來集。人既集已，而語之言：「誰能為我造佛形像，當以珍寶重相酬償。」
即時告勅國內所有工巧之人，並令來集。人既集已，而語之言：「誰能為我造佛形像，當以珍寶重相酬償。」
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諸工巧人共白王言：「王今所勅，甚為難事！如來相好，世間無匹。我今何能造佛形像？假使毘首羯磨天而有所作，亦不能得似於如來。我若受命造佛形像，但可摸擬螺髻、玉毫少分之相，諸餘相好光明威德誰能作耶？世尊會當從天來下，所造形像若有虧誤，我等名稱並皆退失！竊共籌量，無能敢作。」
諸工巧人共白王言：「王今所勅，甚為難事！如來相好，世間無匹。我今何能造佛形像？假使毘首羯磨天而有所作，亦不能得似於如來。我若受命造佛形像，但可摸擬螺髻、玉毫少分之相，諸餘相好光明威德誰能作耶？世尊會當從天來下，所造形像若有虧誤，我等名稱並皆退失！竊共籌量，無能敢作。」
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其王爾時復告之曰：「我心決定，勿有所辭！如人患渴，欲飲河水，豈以飲不能盡，而不飲耶？」
其王爾時復告之曰：「我心決定，勿有所辭！如人患渴，欲飲河水，豈以飲不能盡，而不飲耶？」
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是時諸人聞王此語，皆前拜跪共白王言：「當依所勅！然請大王垂許我等，今夜思審，明晨就作。」復白王言：「王今造像應用純紫栴檀之木，文理、體質堅密之者，但其形相為坐、為立、高下若何？」
是時諸人聞王此語，皆前拜跪共白王言：「當依所勅！然請大王垂許我等，今夜思審，明晨就作。」復白王言：「王今造像應用純紫栴檀之木，文理、體質堅密之者，但其形相為坐、為立、高下若何？」
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王以此語問諸臣眾，有一智臣前白王言：「大王！當作如來坐像。何以故？一切諸佛得大菩提，轉正法輪，現大神通，降伏外道，作大佛事，皆悉坐故。是以應作坐師子座、結加之像。」
王以此語問諸臣眾，有一智臣前白王言：「大王！當作如來坐像。何以故？一切諸佛得大菩提，轉正法輪，現大神通，降伏外道，作大佛事，皆悉坐故。是以應作坐師子座、結加之像。」
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爾時毘首羯磨天遙見其事，審知王意欲造佛像，於其夜中作是思惟：「我身所解最為巧妙，世間之中無如我者。我若為作，應少似佛。」即變其身，而為匠者，持諸利器，至明清旦，住王門側，令守門人具白王言：「我今欲為大王造像！我之工巧世中無匹。唯願大王莫使餘人！」
爾時毘首羯磨天遙見其事，審知王意欲造佛像，於其夜中作是思惟：「我身所解最為巧妙，世間之中無如我者。我若為作，應少似佛。」即變其身，而為匠者，持諸利器，至明清旦，住王門側，令守門人具白王言：「我今欲為大王造像！我之工巧世中無匹。唯願大王莫使餘人！」
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王聞此語心大欣慶，命之令入。觀其容止，知是巧匠，便生念言：「世間之中何有此人？將非毘首羯磨天或其弟子，而來此耶？」王於爾時即脫身上所著瓔珞，手自捧持，以挂其頸，仍更許以種種無量諸珍寶物。時王即與主藏大臣於內藏中，選擇香木，肩自荷負，持與天匠，而謂之言：「善哉，仁者！當用此木為我造像，令與如來形相相似。」
王聞此語心大欣慶，命之令入。觀其容止，知是巧匠，便生念言：「世間之中何有此人？將非毘首羯磨天或其弟子，而來此耶？」王於爾時即脫身上所著瓔珞，手自捧持，以挂其頸，仍更許以種種無量諸珍寶物。時王即與主藏大臣於內藏中，選擇香木，肩自荷負，持與天匠，而謂之言：「善哉，仁者！當用此木為我造像，令與如來形相相似。」
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爾時天匠即白王言：「我之工巧雖云第一，然造佛形相終不能盡。譬如有人以炭畫日，言相似者，無有是處；設以真金而作佛像，亦復如是。有外道言：『梵王能作一切世間，然亦不能造佛形像盡諸相好！』但我工巧世中為上，是故我今為王作耳！今晨即是月初八日，弗沙宿合毘婆訶底出現之時，佛初誕生，還有此應。此日祥慶，宜應起作。」發是語已，操斧斫木，其聲上徹三十三天，至佛會所。以佛神力聲所及處，眾生聞者，罪垢、煩惱皆得銷除。爾時如來即便微笑，種種歎美其王功德，乃至遙授阿耨多羅三藐三菩提記。
爾時天匠即白王言：「我之工巧雖云第一，然造佛形相終不能盡。譬如有人以炭畫日，言相似者，無有是處；設以真金而作佛像，亦復如是。有外道言：『梵王能作一切世間，然亦不能造佛形像盡諸相好！』但我工巧世中為上，是故我今為王作耳！今晨即是月初八日，弗沙宿合毘婆訶底出現之時，佛初誕生，還有此應。此日祥慶，宜應起作。」發是語已，操斧斫木，其聲上徹三十三天，至佛會所。以佛神力聲所及處，眾生聞者，罪垢、煩惱皆得銷除。爾時如來即便微笑，種種歎美其王功德，乃至遙授阿耨多羅三藐三菩提記。
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爾時三十三天主白佛言：「世尊！今在人間頗亦有人曾於曩生作佛像不？」
爾時三十三天主白佛言：「世尊！今在人間頗亦有人曾於曩生作佛像不？」
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佛言：「天主！諸有曾經作佛像者，皆於過去先已解脫，在天眾中尚復無有，況於餘處？唯有北方毘沙門子那履沙婆，曾於往昔造菩薩像，以斯福故，後得為王，名頻婆娑羅。復因見我，今得生天，有大勢力，永離惡道。優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉並曾於往世修故佛堂，由此因緣永得解脫；憍梵波提昔作牛身，追求水草，右遶精舍，食諸草竹，因見尊容，發歡喜心，乘茲福故，今得解脫；尸毘羅曾持寶蓋，供養佛像；阿㝹樓䭾然一支燈亦以供養；輸鞞那曾掃佛堂；阿婆摩那於佛像前燃燈施明；難陀比丘愛重尊儀，香水洗沐：有如是等無量諸阿羅漢，皆悉曾於佛像之所薄申供養——乃至極下如那伽波羅，於像座前，以少許黃丹畫一像身而為供養——由此福故，皆永離苦而得解脫。天主！若復有人能於我法未滅盡來，造佛像者，於彌勒初會皆得解脫。若有眾生非但為已而求出離，乃為欲得無上菩提造佛像者，當知此則為三十二相之因，能令其人速致成佛。」
佛言：「天主！諸有曾經作佛像者，皆於過去先已解脫，在天眾中尚復無有，況於餘處？唯有北方毘沙門子那履沙婆，曾於往昔造菩薩像，以斯福故，後得為王，名頻婆娑羅。復因見我，今得生天，有大勢力，永離惡道。優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉並曾於往世修故佛堂，由此因緣永得解脫；憍梵波提昔作牛身，追求水草，右遶精舍，食諸草竹，因見尊容，發歡喜心，乘茲福故，今得解脫；尸毘羅曾持寶蓋，供養佛像；阿㝹樓䭾然一支燈亦以供養；輸鞞那曾掃佛堂；阿婆摩那於佛像前燃燈施明；難陀比丘愛重尊儀，香水洗沐：有如是等無量諸阿羅漢，皆悉曾於佛像之所薄申供養——乃至極下如那伽波羅，於像座前，以少許黃丹畫一像身而為供養——由此福故，皆永離苦而得解脫。天主！若復有人能於我法未滅盡來，造佛像者，於彌勒初會皆得解脫。若有眾生非但為已而求出離，乃為欲得無上菩提造佛像者，當知此則為三十二相之因，能令其人速致成佛。」
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爾時優陀延王心自思惟：「云何令我所造之像速得成就？」作是念已，語彼匠言：「汝可勤心令功速畢，使我早得瞻仰禮敬。」是時天匠運其工巧，專精匪懈，不日而成。其像加趺坐，高七尺，面及手足皆紫金色。時優陀延王見像得成，相好端嚴，心生淨信，獲柔順忍。既得忍已，益加欣慶，所有業障及諸憂惱並得銷除，譬如日出，霧露皆盡。唯除一業，現身受者，以曾於聖人起惡語故。
爾時優陀延王心自思惟：「云何令我所造之像速得成就？」作是念已，語彼匠言：「汝可勤心令功速畢，使我早得瞻仰禮敬。」是時天匠運其工巧，專精匪懈，不日而成。其像加趺坐，高七尺，面及手足皆紫金色。時優陀延王見像得成，相好端嚴，心生淨信，獲柔順忍。既得忍已，益加欣慶，所有業障及諸憂惱並得銷除，譬如日出，霧露皆盡。唯除一業，現身受者，以曾於聖人起惡語故。
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其王爾時即以種種殊珍異物賞彼天匠。是時天匠敬白王言：「王今造像，我心隨喜。願與大王同修此福！今王所賜，非我敢受。若要相與，待餘吉日。」作是語已，即於其夜還昇本天。
其王爾時即以種種殊珍異物賞彼天匠。是時天匠敬白王言：「王今造像，我心隨喜。願與大王同修此福！今王所賜，非我敢受。若要相與，待餘吉日。」作是語已，即於其夜還昇本天。
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爾時諸大國王、阿闍世等，並先於佛心懷渴慕。聞王造像，功已獲成，皆生喜慶。共至王所，各以無量花香、音樂供養佛像，復以種種諸珍寶物贈奉於王，咸作是言：「大王！所作甚為希有，能拔我等愁憂毒箭！」
爾時諸大國王、阿闍世等，並先於佛心懷渴慕。聞王造像，功已獲成，皆生喜慶。共至王所，各以無量花香、音樂供養佛像，復以種種諸珍寶物贈奉於王，咸作是言：「大王！所作甚為希有，能拔我等愁憂毒箭！」
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爾時如來在彼天中為母說法，及諸天眾咸得利喜，所應作事皆已作訖，復告眾言：「諸天子！諸佛、世尊是常住身，若諸眾生有可度者，即為出現教化說法。若所作事畢，更無有能受法化者，如來於此即便不現，無智之人，謂佛實滅。如來身者，法身、常身，實不滅度。諸天子！一切諸佛，法皆如是，為化眾生有現、不現。」
爾時如來在彼天中為母說法，及諸天眾咸得利喜，所應作事皆已作訖，復告眾言：「諸天子！諸佛、世尊是常住身，若諸眾生有可度者，即為出現教化說法。若所作事畢，更無有能受法化者，如來於此即便不現，無智之人，謂佛實滅。如來身者，法身、常身，實不滅度。諸天子！一切諸佛，法皆如是，為化眾生有現、不現。」
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爾時如來復作是言：「汝等當知！此諸天眾所應度者，皆已度訖，吾今將欲下閻浮提。汝等諸天若念我者，當勤精進，勿復放逸。所以者何？放逸過失故，令汝等不得阿耨多羅三藐三菩提。然汝等以於往昔曾種善根，今得在此受天快樂，便著放逸，不修福行，此諸快樂，無常所隨，一從隕墜，長淪惡道。又汝等諸天煩惱尤重，見有勝己，便生嫉妬，曾不念言：『彼天勝樂由多福業之所感致，我若勤修必亦當得。』又今汝等身色光澤如日初輝，若懷嫉妬，心黯如死炭，復當令墮大黑闇中，乃至不能自見手掌，後復當作食吐之鬼。又汝等諸天受眾福報，身相嚴潔，威勢勇猛，由嫉妬故，當受女身，永失丈夫威猛之力。
爾時如來復作是言：「汝等當知！此諸天眾所應度者，皆已度訖，吾今將欲下閻浮提。汝等諸天若念我者，當勤精進，勿復放逸。所以者何？放逸過失故，令汝等不得阿耨多羅三藐三菩提。然汝等以於往昔曾種善根，今得在此受天快樂，便著放逸，不修福行，此諸快樂，無常所隨，一從隕墜，長淪惡道。又汝等諸天煩惱尤重，見有勝己，便生嫉妬，曾不念言：『彼天勝樂由多福業之所感致，我若勤修必亦當得。』又今汝等身色光澤如日初輝，若懷嫉妬，心黯如死炭，復當令墮大黑闇中，乃至不能自見手掌，後復當作食吐之鬼。又汝等諸天受眾福報，身相嚴潔，威勢勇猛，由嫉妬故，當受女身，永失丈夫威猛之力。
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「諸天子！我念昔者有無量諸王，皆為汝等嫉妬之心非理所害。諸天子！昔有阿修羅王名曰鄔羅，修行苦行，戒品清潔，而汝諸天等遣一天女，名鄔婆尸，惑彼王心，令虧淨行。其王染著，威德損減，被那羅延天之所殺害，并無量阿修羅眾同時敗滅。其那羅延天既殺此王，又誅其眾，因即收取鄔婆尸女而往天宮。復有一王，名曰那訶受，汝等諸天誑惑之語，助諸天眾伐阿修羅。修羅破已，汝等諸天反加其害。又汝等諸天以舍支夫人故，心生忿妬，構行讒毀，令阿伽娑仙人無故被嫌，而興惡願。又汝等諸天曾為誑惑，謂曀荼王曰：『仙人之處，多有真金。』王信此言，逼之令出。仙人由是心生憤恚，即時猛火燒殺其王。昔復有王，名曰提婆，甞設大會，以為供養，以斯福業威力自在，上此天中，受天快樂。汝諸天等，心懷嫉妬，令從忉利退墮閻浮，所有威勢並皆喪失，如月無光，如河無水。諸天子！世中有人威德自在，或得諸定，或得神通，或有成就四神足等，若起一念嫉妬之心，如是功德一時退失。如提婆達多愚癡厚重，乃於我所生嫉妬意，即時自失五種神通。」
「諸天子！我念昔者有無量諸王，皆為汝等嫉妬之心非理所害。諸天子！昔有阿修羅王名曰鄔羅，修行苦行，戒品清潔，而汝諸天等遣一天女，名鄔婆尸，惑彼王心，令虧淨行。其王染著，威德損減，被那羅延天之所殺害，并無量阿修羅眾同時敗滅。其那羅延天既殺此王，又誅其眾，因即收取鄔婆尸女而往天宮。復有一王，名曰那訶受，汝等諸天誑惑之語，助諸天眾伐阿修羅。修羅破已，汝等諸天反加其害。又汝等諸天以舍支夫人故，心生忿妬，構行讒毀，令阿伽娑仙人無故被嫌，而興惡願。又汝等諸天曾為誑惑，謂曀荼王曰：『仙人之處，多有真金。』王信此言，逼之令出。仙人由是心生憤恚，即時猛火燒殺其王。昔復有王，名曰提婆，甞設大會，以為供養，以斯福業威力自在，上此天中，受天快樂。汝諸天等，心懷嫉妬，令從忉利退墮閻浮，所有威勢並皆喪失，如月無光，如河無水。諸天子！世中有人威德自在，或得諸定，或得神通，或有成就四神足等，若起一念嫉妬之心，如是功德一時退失。如提婆達多愚癡厚重，乃於我所生嫉妬意，即時自失五種神通。」
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爾時天帝釋白佛言：「世尊！我今有疑，欲有所問。言嫉妬者，云何是耶？」復作是言：「世尊！若有眾生見他勝己，生如是念：『云何令我獲彼所得？』如是之心，是嫉妬不？」
爾時天帝釋白佛言：「世尊！我今有疑，欲有所問。言嫉妬者，云何是耶？」復作是言：「世尊！若有眾生見他勝己，生如是念：『云何令我獲彼所得？』如是之心，是嫉妬不？」
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佛言：「不也！此是貪心，非為嫉妬。天主！其嫉妬者，自求名利，不欲他有，於有之人而生憎恚，是為嫉妬。」
佛言：「不也！此是貪心，非為嫉妬。天主！其嫉妬者，自求名利，不欲他有，於有之人而生憎恚，是為嫉妬。」
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爾時諸天眾皆從座起，右膝著地，合掌向佛，而作是言：「如佛所誨，我諸天眾皆當奉行。如來、世尊為父、為主、為尊重者、為最勝者，能於我等起大慈悲而來至此，令諸天眾皆得利益。我等所願，猶為未滿，欲於如來重請一事。世尊！世間之人於我等諸天多生輕慢。何以故？以諸佛、如來人中生故，復於人中成正覺故；人中多有諸阿羅漢而得果故；諸大威德、辟支佛復於人間而出現故。如來今者，若不住此，下閻浮提，世間之人謂我等諸天，不知如來有大威德，應受諸天如法供養，復謂我等不能供養諸佛、世尊。唯願如來少住於此，受我微供，令彼人間知我等諸天供養於佛。」于時世尊默然許可。
爾時諸天眾皆從座起，右膝著地，合掌向佛，而作是言：「如佛所誨，我諸天眾皆當奉行。如來、世尊為父、為主、為尊重者、為最勝者，能於我等起大慈悲而來至此，令諸天眾皆得利益。我等所願，猶為未滿，欲於如來重請一事。世尊！世間之人於我等諸天多生輕慢。何以故？以諸佛、如來人中生故，復於人中成正覺故；人中多有諸阿羅漢而得果故；諸大威德、辟支佛復於人間而出現故。如來今者，若不住此，下閻浮提，世間之人謂我等諸天，不知如來有大威德，應受諸天如法供養，復謂我等不能供養諸佛、世尊。唯願如來少住於此，受我微供，令彼人間知我等諸天供養於佛。」于時世尊默然許可。
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爾時佛告大目揵連：「汝可先往閻浮提，問訊四眾，作如是言：『一切眾生憶念我者，咸應集會僧伽尸國。却後七日，皆當見我。』」
爾時佛告大目揵連：「汝可先往閻浮提，問訊四眾，作如是言：『一切眾生憶念我者，咸應集會僧伽尸國。却後七日，皆當見我。』」
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爾時大目揵連頂禮佛足。禮佛足已，如一瞬頃到閻浮提，以佛所勅告諸四眾。時優陀延王等及一切眾生，聞佛此言，若身若心歡喜踊躍，皆除憂惱，普得清涼。
爾時大目揵連頂禮佛足。禮佛足已，如一瞬頃到閻浮提，以佛所勅告諸四眾。時優陀延王等及一切眾生，聞佛此言，若身若心歡喜踊躍，皆除憂惱，普得清涼。
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爾時，四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷欲共往詣僧伽尸國，並先來集王舍城中，互相謂言：「如來、世尊下閻浮提，誰能先得恭敬禮拜，法未盡來恒為上首！」
爾時，四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷欲共往詣僧伽尸國，並先來集王舍城中，互相謂言：「如來、世尊下閻浮提，誰能先得恭敬禮拜，法未盡來恒為上首！」
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爾時，摩訶迦旃延聞此語已，心懷不悅，恐比丘尼得為上首。何以故？彼眾之中，有優波難陀、蓮花色二比丘尼，善能通達諸佛法藏，所得神通唯除目連更無等故。作是念已，種種訶責比丘尼眾。
爾時，摩訶迦旃延聞此語已，心懷不悅，恐比丘尼得為上首。何以故？彼眾之中，有優波難陀、蓮花色二比丘尼，善能通達諸佛法藏，所得神通唯除目連更無等故。作是念已，種種訶責比丘尼眾。
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時蓮花色比丘尼告諸尼言：「我等女人在於俗間常被尊貴，縱使種族卑賤之者，仍得丈夫恭敬禮重、承事供養。又佛法中諸比丘尼，父母、眷屬多是王種，精進持戒，不犯威儀，具諸德業，仍令禮敬初戒比丘。又尊者迦旃延，今復作此種種呵責。我為汝等設諸方便，令比丘尼出過於彼。」作是語已，與諸四眾即時往赴僧伽尸城。
時蓮花色比丘尼告諸尼言：「我等女人在於俗間常被尊貴，縱使種族卑賤之者，仍得丈夫恭敬禮重、承事供養。又佛法中諸比丘尼，父母、眷屬多是王種，精進持戒，不犯威儀，具諸德業，仍令禮敬初戒比丘。又尊者迦旃延，今復作此種種呵責。我為汝等設諸方便，令比丘尼出過於彼。」作是語已，與諸四眾即時往赴僧伽尸城。
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爾時，波斯匿王、阿闍世王及毘舍離國嚴熾王等，各將四兵前後導從，有大勢力，所乘象馬皆以種種寶物莊嚴，幡蓋、香花并眾妓樂，威容肅穆，狀若諸天，皆亦往詣僧伽城所。
爾時，波斯匿王、阿闍世王及毘舍離國嚴熾王等，各將四兵前後導從，有大勢力，所乘象馬皆以種種寶物莊嚴，幡蓋、香花并眾妓樂，威容肅穆，狀若諸天，皆亦往詣僧伽城所。
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爾時，優陀延王嚴整四兵以為侍從，乘大白象珍寶綺飾，躬自荷戴所造之像，花幡音樂隨逐供養，從其本國向僧伽尸城。
爾時，優陀延王嚴整四兵以為侍從，乘大白象珍寶綺飾，躬自荷戴所造之像，花幡音樂隨逐供養，從其本國向僧伽尸城。
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爾時，毘首羯磨天并諸天眾，知佛將欲下閻浮提，作三道寶階，從僧伽尸城至忉利天，其階中道瑠璃所成，兩邊階道悉用黃金，足所踐處布以白銀，諸天七寶而為間飾。
爾時，毘首羯磨天并諸天眾，知佛將欲下閻浮提，作三道寶階，從僧伽尸城至忉利天，其階中道瑠璃所成，兩邊階道悉用黃金，足所踐處布以白銀，諸天七寶而為間飾。
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爾時，帝釋遣使往詣夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天及于梵世，而告之曰：「如來不久下閻浮提，欲有供養，願來至此！」復遣使往四天王天、大海龍王、揵闥婆、緊那羅、夜叉等眾，而謂之言：「世尊今欲下閻浮提，可持所有來此供養！」時彼諸天及龍、神等聞此語已，靡不雲集忉利天中。
爾時，帝釋遣使往詣夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天及于梵世，而告之曰：「如來不久下閻浮提，欲有供養，願來至此！」復遣使往四天王天、大海龍王、揵闥婆、緊那羅、夜叉等眾，而謂之言：「世尊今欲下閻浮提，可持所有來此供養！」時彼諸天及龍、神等聞此語已，靡不雲集忉利天中。
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爾時世尊在須彌山頂，與諸天眾將欲下時，一切諸天前後翼從，威德熾盛，光明赫奕。如滿月在空，眾星共遶；如旭日初出，彩霞紛映。時佛眾會，其狀如是。
爾時世尊在須彌山頂，與諸天眾將欲下時，一切諸天前後翼從，威德熾盛，光明赫奕。如滿月在空，眾星共遶；如旭日初出，彩霞紛映。時佛眾會，其狀如是。
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爾時閻浮提中，以佛威神有五種希有之事：一者、令彼諸天不見人間不淨之物；二者、令諸女人見彼天男而無欲想；三者、亦令丈夫見諸天女不生染意；四者、令於人間遙見諸天種種供養；五者、諸天之身光潔細妙，非人所覩，以佛神力顯然明著，皆可得見。
爾時閻浮提中，以佛威神有五種希有之事：一者、令彼諸天不見人間不淨之物；二者、令諸女人見彼天男而無欲想；三者、亦令丈夫見諸天女不生染意；四者、令於人間遙見諸天種種供養；五者、諸天之身光潔細妙，非人所覩，以佛神力顯然明著，皆可得見。
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爾時世尊從天初下，足蹈寶階，梵王在右，手執白蓋，帝釋在左，手持白拂，其餘諸天皆乘虛空，隨佛而下。一時同奏種種音樂，各自捧持幢幡、寶蓋，散花供養。淨居天眾側塞虛空，無量百千諸天婇女，持寶珠、瓔珞歌讚佛德。復有諸天於虛空中，雨種種香及種種花，諸龍雨於微細香雨。于時空中淨無雲曀，雷聲美妙，聞者喜悅。揵闥婆神、緊那羅神奏提婆那伽微妙之曲，歌讚如來本生之事。
爾時世尊從天初下，足蹈寶階，梵王在右，手執白蓋，帝釋在左，手持白拂，其餘諸天皆乘虛空，隨佛而下。一時同奏種種音樂，各自捧持幢幡、寶蓋，散花供養。淨居天眾側塞虛空，無量百千諸天婇女，持寶珠、瓔珞歌讚佛德。復有諸天於虛空中，雨種種香及種種花，諸龍雨於微細香雨。于時空中淨無雲曀，雷聲美妙，聞者喜悅。揵闥婆神、緊那羅神奏提婆那伽微妙之曲，歌讚如來本生之事。
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于時閻浮提內，王及臣人并四眾等，周匝遍滿僧伽尸城，或散香花或持幡蓋，吹螺擊鼓，種種音樂向空供養，舉手合掌瞻仰於佛。人、天名花上、下交散，繽紛而下積至於膝。諸外道眾見斯事者，咸亦發心歸依禮敬。
于時閻浮提內，王及臣人并四眾等，周匝遍滿僧伽尸城，或散香花或持幡蓋，吹螺擊鼓，種種音樂向空供養，舉手合掌瞻仰於佛。人、天名花上、下交散，繽紛而下積至於膝。諸外道眾見斯事者，咸亦發心歸依禮敬。
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爾時世尊足蹈寶階，次第而下，至於半路。四天王天即於其所，廣設供養。此供殊妙，劫初已來，未曾有也！
爾時世尊足蹈寶階，次第而下，至於半路。四天王天即於其所，廣設供養。此供殊妙，劫初已來，未曾有也！
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爾時如來受天供畢，復與大眾巡階而下。至最下級，欲踐地時，其蓮花色比丘尼即變其身，作轉輪王，領四種兵七寶前導，從空來下疾至佛所。諸國王等各興是念：「此轉輪王從何所來？」于時尊者須菩提，在自房中見佛下來，即整衣服，遙申禮敬。時蓮花色比丘尼捨輪王身，還復本形，遽即頂禮佛世尊足。
爾時如來受天供畢，復與大眾巡階而下。至最下級，欲踐地時，其蓮花色比丘尼即變其身，作轉輪王，領四種兵七寶前導，從空來下疾至佛所。諸國王等各興是念：「此轉輪王從何所來？」于時尊者須菩提，在自房中見佛下來，即整衣服，遙申禮敬。時蓮花色比丘尼捨輪王身，還復本形，遽即頂禮佛世尊足。
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爾時，世尊種種呵責彼比丘尼，而謂之曰：「汝今知不？須菩提已先禮我。汝得誰教，變作輪王？汝得預出家，受具足戒，已過其分。汝智慧微少，諂詐無邊，慈悲報恩，如露一滴。豈能於我法中而為上首？」
爾時，世尊種種呵責彼比丘尼，而謂之曰：「汝今知不？須菩提已先禮我。汝得誰教，變作輪王？汝得預出家，受具足戒，已過其分。汝智慧微少，諂詐無邊，慈悲報恩，如露一滴。豈能於我法中而為上首？」
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時蓮花色比丘尼聞佛教誨，深生愧恥，即白佛言：「世尊！我今自知為過不少。從今以往，不敢復更變現神通！」
時蓮花色比丘尼聞佛教誨，深生愧恥，即白佛言：「世尊！我今自知為過不少。從今以往，不敢復更變現神通！」
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爾時閻浮提內，國王、大臣并四部眾，皆以所持種種供具供養於佛。時優陀延王頂戴佛像，并諸上供珍異之物，至如來所而以奉獻。佛身相好，具足端嚴，在諸天中殊特明顯，譬如滿月離眾雲曀。所造之像而對於佛，猶如堆阜比須彌山，不可為喻，但有螺髻及以玉毫少似於佛，而令四眾知是佛像。
爾時閻浮提內，國王、大臣并四部眾，皆以所持種種供具供養於佛。時優陀延王頂戴佛像，并諸上供珍異之物，至如來所而以奉獻。佛身相好，具足端嚴，在諸天中殊特明顯，譬如滿月離眾雲曀。所造之像而對於佛，猶如堆阜比須彌山，不可為喻，但有螺髻及以玉毫少似於佛，而令四眾知是佛像。
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爾時優陀延王白佛言：「世尊！如來過去於生死中為求菩提，行無量無邊難行苦行，獲是最上微妙之身，無與等者。我所造像不似於佛，竊自思惟，深為過咎！」
爾時優陀延王白佛言：「世尊！如來過去於生死中為求菩提，行無量無邊難行苦行，獲是最上微妙之身，無與等者。我所造像不似於佛，竊自思惟，深為過咎！」
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爾時世尊告彼王言：「非為過咎！汝今已作無量利益，更無有人與汝等者。汝今於我佛法之中初為軌則，以是因緣故，令無量眾生得大信利。汝今已獲無量福德、廣大善根。」
爾時世尊告彼王言：「非為過咎！汝今已作無量利益，更無有人與汝等者。汝今於我佛法之中初為軌則，以是因緣故，令無量眾生得大信利。汝今已獲無量福德、廣大善根。」
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時天帝釋復告王言：「王今於此勿懷憂懼！如來先在天上及此人間，皆稱讚於王造像功德，凡諸天眾悉亦隨喜。未來世中有信之人，皆因王故，造佛形像而獲勝福。王今宜應歡喜自慶！」
時天帝釋復告王言：「王今於此勿懷憂懼！如來先在天上及此人間，皆稱讚於王造像功德，凡諸天眾悉亦隨喜。未來世中有信之人，皆因王故，造佛形像而獲勝福。王今宜應歡喜自慶！」
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佛說大乘造像功德經卷上
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