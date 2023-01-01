佛說造立形像福報經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說造立形像福報經

闕譯人名附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闕譯人名附東晉錄

佛至拘羅懼國，有諸樹園主名拘翼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛至拘羅懼國，有諸樹園主名拘翼。

時國王名優填，年始十四，聞佛當來，王即勅傍臣左右皆悉嚴駕。王行迎佛，遙見世尊，心中踴躍，極大歡喜，止車下步，罷却左右傍臣侍從及持蓋者，即前迎趣，便以頭面著地作禮，起復前行，如是至三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時國王名優填，年始十四，聞佛當來，王即勅傍臣左右皆悉嚴駕。王行迎佛，遙見世尊，心中踴躍，極大歡喜，止車下步，罷却左右傍臣侍從及持蓋者，即前迎趣，便以頭面著地作禮，起復前行，如是至三。

佛言：「來前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「來前。」

王復前到，以頭面著佛足，起遶三匝，長跪叉手，白佛言：「天上、天下諸天人民無及佛者！今佛面目、身體、行步，光明巍巍好乃如是。我今視佛無有厭極，佛是天上、天下諸天人民之大師也，佛所慈心哀救甚多。」佛默然不應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復前到，以頭面著佛足，起遶三匝，長跪叉手，白佛言：「天上、天下諸天人民無及佛者！今佛面目、身體、行步，光明巍巍好乃如是。我今視佛無有厭極，佛是天上、天下諸天人民之大師也，佛所慈心哀救甚多。」佛默然不應。

王復白佛言：「人作善者，此之福祐，當何所獲？佛去已後，我恐不復見佛。今欲作佛形像，恭敬承事，得何福報？願佛哀愍，為我說之，我欲聞知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復白佛言：「人作善者，此之福祐，當何所獲？佛去已後，我恐不復見佛。今欲作佛形像，恭敬承事，得何福報？願佛哀愍，為我說之，我欲聞知。」

爾時，佛告年少王：「汝所問，大善！諦聽吾說，以著心中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告年少王：「汝所問，大善！諦聽吾說，以著心中。」

王即稽首言：「受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即稽首言：「受教。」

佛告王曰：「若有作佛形像，所得福祐，我今悉當為汝說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「若有作佛形像，所得福祐，我今悉當為汝說之。」

王言：「諾！受恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「諾！受恩。」

佛言：「天下人民能作佛形像者，其後世世所生之處，眼目淨潔、面貌端政，身體手足常好柔濡，生於天上亦復淨潔諸天中勝，眼目面貌甚好無比。作佛形像其福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天下人民能作佛形像者，其後世世所生之處，眼目淨潔、面貌端政，身體手足常好柔濡，生於天上亦復淨潔諸天中勝，眼目面貌甚好無比。作佛形像其福如是。

「作佛形像所生之處，無有諸惡身體具足，死後得生第七梵天上，復諸天中，形貌端政絕好無比，為諸天所敬。作佛形像其福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像所生之處，無有諸惡身體具足，死後得生第七梵天上，復諸天中，形貌端政絕好無比，為諸天所敬。作佛形像其福如是。

「作佛形像，後世常生勢尊貴家，受其氣力與世絕異，在所生處不墮貧家。作佛形像其福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世常生勢尊貴家，受其氣力與世絕異，在所生處不墮貧家。作佛形像其福如是。

「作佛形像，後世所生身形殊妙，紫磨金色端政無比，常為眾人所共敬愛。作佛形像其福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世所生身形殊妙，紫磨金色端政無比，常為眾人所共敬愛。作佛形像其福如是。

「作佛形像，後世生處常在富貴之家，財產珍寶不可稱數，常為父母、兄弟、宗族之所愛重。作佛形像其福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世生處常在富貴之家，財產珍寶不可稱數，常為父母、兄弟、宗族之所愛重。作佛形像其福如是。

「作佛形像，後世若生閻浮提中，常生帝王、公侯、賢善之家。作佛形像其福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世若生閻浮提中，常生帝王、公侯、賢善之家。作佛形像其福如是。

「作佛形像，後世得作帝王，特尊勝諸國王，當為諸王之所歸仰。作佛形像其福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世得作帝王，特尊勝諸國王，當為諸王之所歸仰。作佛形像其福如是。

「作佛形像，後世得作遮迦越王，四天下諸王皆臣屬之。作佛形像其福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世得作遮迦越王，四天下諸王皆臣屬之。作佛形像其福如是。

「作佛形像，後世得作遮迦越王，飛行天上復下自恣，在所施為無所不至。作佛形像其福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世得作遮迦越王，飛行天上復下自恣，在所施為無所不至。作佛形像其福如是。

「作佛形像，後世生於第七梵天，壽一劫餘，智慧尊勝無上無能及者。作佛形像其福如是。於梵天壽盡當復來下，生於孝順有道法家。作佛形像其福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世生於第七梵天，壽一劫餘，智慧尊勝無上無能及者。作佛形像其福如是。於梵天壽盡當復來下，生於孝順有道法家。作佛形像其福如是。

「作佛形像，後所生處常為父母之所愛重，壽終復得生於天上。作佛形像其福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後所生處常為父母之所愛重，壽終復得生於天上。作佛形像其福如是。

「作佛形像，死後不復墮三惡道，當自守意常欲求佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，死後不復墮三惡道，當自守意常欲求佛。

「作佛形像，後世生處尊重於經，意欲常持雜好香華、雜好繒綵、燈火光明、諸天下中名好珍寶奉上佛塔，後無數劫，會當得佛涅槃之道。人有出意持妙珍寶、所愛重物奉上佛者，非餘凡人，皆是前世作佛形像者、習菩薩道者。作佛形像其福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世生處尊重於經，意欲常持雜好香華、雜好繒綵、燈火光明、諸天下中名好珍寶奉上佛塔，後無數劫，會當得佛涅槃之道。人有出意持妙珍寶、所愛重物奉上佛者，非餘凡人，皆是前世作佛形像者、習菩薩道者。作佛形像其福如是。

「作佛形像，其福無量，無窮盡時，不可稱數。如是四天下江河海水尚可升量，作佛形像其福甚多，多四天下江河海水過出十倍，後世所生常護佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，其福無量，無窮盡時，不可稱數。如是四天下江河海水尚可升量，作佛形像其福甚多，多四天下江河海水過出十倍，後世所生常護佛道。

「作佛形像，譬如天雨，人有好舍無所憂畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，譬如天雨，人有好舍無所憂畏。

「作佛形像，死後不復入於地獄、畜生、餓鬼諸惡道中。其有眾生見佛形像生恭敬心，叉手自歸佛塔舍利者，死後百劫不復入於地獄、畜生、餓鬼道中。死即生天，天上壽終，復生世間勢富之家，如是受福不可稱數，會當得佛涅槃之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，死後不復入於地獄、畜生、餓鬼諸惡道中。其有眾生見佛形像生恭敬心，叉手自歸佛塔舍利者，死後百劫不復入於地獄、畜生、餓鬼道中。死即生天，天上壽終，復生世間勢富之家，如是受福不可稱數，會當得佛涅槃之道。」

佛告優填王：「人作善者作佛形像，其福祐功德如是，終不唐苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優填王：「人作善者作佛形像，其福祐功德如是，終不唐苦。」

爾時，優填王以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優填王以偈讚佛：

「佛者大聖人， 為眾生說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛者大聖人， 為眾生說法。

拘深瞿師園， 優填叉手問， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拘深瞿師園， 優填叉手問，

聞梵音審諦， 不動百福成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞梵音審諦， 不動百福成，

作佛形像者， 得何等福報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作佛形像者， 得何等福報？」

爾時，世尊說偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說偈答曰：

「王諦聽吾說， 福地恢上土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王諦聽吾說， 福地恢上土，

福德無過者， 作佛形像報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德無過者， 作佛形像報。

恒生大富家， 尊貴無極珍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒生大富家， 尊貴無極珍，

眷屬常恭敬， 作佛形像報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬常恭敬， 作佛形像報。

世世身無患， 常得天眼報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世世身無患， 常得天眼報，

無比紺青色， 作佛形像報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無比紺青色， 作佛形像報。

父母見歡忻， 端政威德重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母見歡忻， 端政威德重，

愛樂終無厭， 作佛形像報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂終無厭， 作佛形像報。

金色身焰光， 猶妙師子像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色身焰光， 猶妙師子像，

眾生見歡喜， 作佛形像報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生見歡喜， 作佛形像報。

閻浮提大姓， 剎利、婆羅門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮提大姓， 剎利、婆羅門，

福人於中生， 作佛形像報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福人於中生， 作佛形像報。

不生邊地國， 不盲不醜陋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生邊地國， 不盲不醜陋，

六情常完具， 作佛形像報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六情常完具， 作佛形像報。

臨終識宿命， 見佛在其前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨終識宿命， 見佛在其前，

不覺死時苦， 作佛形像報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不覺死時苦， 作佛形像報。

作大名聞王， 金輪飛行帝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作大名聞王， 金輪飛行帝，

典主四天下、 作佛形像報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 典主四天下、 作佛形像報。

作釋天名因， 神足典第二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作釋天名因， 神足典第二，

三十三天奉， 作佛形像報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三天奉， 作佛形像報。

此過出欲界， 作梵梵天王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此過出欲界， 作梵梵天王，

迦夷眾梵恭， 作佛形像報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦夷眾梵恭， 作佛形像報。

受福正如是， 若能刻畵作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受福正如是， 若能刻畵作，

天地尚可稱， 此福不可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天地尚可稱， 此福不可量。

是故供養佛， 華香香汁塗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故供養佛， 華香香汁塗，

供養大士者， 得漏盡無為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養大士者， 得漏盡無為。」

佛說經竟，王大歡喜，即起，前以頭面著佛足而起，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及其五百傍臣左右，皆起歡喜為佛作禮，後皆往生阿彌陀佛國，作大菩薩最尊第一。優填王聞其所說，歡喜受解，即得須陀洹道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經竟，王大歡喜，即起，前以頭面著佛足而起，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及其五百傍臣左右，皆起歡喜為佛作禮，後皆往生阿彌陀佛國，作大菩薩最尊第一。優填王聞其所說，歡喜受解，即得須陀洹道。