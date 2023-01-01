佛說作佛形像經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說作佛形像經

闕譯人名出後漢錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闕譯人名出後漢錄

佛至拘鹽惟國。有諸樹園主，名拘翼。時國王名優填，年十四。聞佛當來，王即勅傍臣左右，皆悉嚴駕，王即行迎佛。遙見佛，心中踊躍歡喜。王即下車步，罷傍臣、左右持蓋者，王趨迎佛前，以頭面著佛足，繞佛三匝，長跪叉手，白佛言：「天上、天下人民無有能及佛者！今佛面目身體行出，光明巍巍，好乃如是，我視佛無有厭極時。今佛是天上、天下人之師也，佛慈心，所愛者多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛至拘鹽惟國。有諸樹園主，名拘翼。時國王名優填，年十四。聞佛當來，王即勅傍臣左右，皆悉嚴駕，王即行迎佛。遙見佛，心中踊躍歡喜。王即下車步，罷傍臣、左右持蓋者，王趨迎佛前，以頭面著佛足，繞佛三匝，長跪叉手，白佛言：「天上、天下人民無有能及佛者！今佛面目身體行出，光明巍巍，好乃如是，我視佛無有厭極時。今佛是天上、天下人之師也，佛慈心，所愛者多。」

佛默然不應，王復白佛言：「人作善者，其得福祐當何趣向？佛去後，我恐不復見佛，我欲作佛形像，恭敬承事之。後當得何等福？願佛哀，為我說之，我欲聞知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛默然不應，王復白佛言：「人作善者，其得福祐當何趣向？佛去後，我恐不復見佛，我欲作佛形像，恭敬承事之。後當得何等福？願佛哀，為我說之，我欲聞知。」

佛言：「年少王！汝所問大善！聽我言。聽已，當置心中！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「年少王！汝所問大善！聽我言。聽已，當置心中！」

王言：「諾！受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「諾！受教。」

佛告王：「若作佛形像，其得福祐，我悉為汝說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王：「若作佛形像，其得福祐，我悉為汝說之。」

王言：「受恩！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「受恩！」

佛言：「天下人作佛形像者，其後世所生處，眼目淨潔，面目端政，身體手足常好。生天上亦淨潔，與諸天絕異，眼目面貌好。作佛形像，得福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天下人作佛形像者，其後世所生處，眼目淨潔，面目端政，身體手足常好。生天上亦淨潔，與諸天絕異，眼目面貌好。作佛形像，得福如是。

「作佛形像，所生處無有惡身，體皆完好。死後得生第七梵天上，復勝餘天，端政絕好無比，為諸天所敬。作佛形像，得福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，所生處無有惡身，體皆完好。死後得生第七梵天上，復勝餘天，端政絕好無比，為諸天所敬。作佛形像，得福如是。

「作佛形像，後世當生豪貴家，其實與世間人絕異。所生處，不在貧窮家作子。作佛形像，其得福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世當生豪貴家，其實與世間人絕異。所生處，不在貧窮家作子。作佛形像，其得福如是。

「作佛形像者，後世身體常紫磨金色，端政無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像者，後世身體常紫磨金色，端政無比。

「作佛形像，後世所生處當生富家，錢財珍寶不可勝數，常為父母、兄弟、宗親所重愛。作佛形像，其得福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世所生處當生富家，錢財珍寶不可勝數，常為父母、兄弟、宗親所重愛。作佛形像，其得福如是。

「作佛形像，後世生閻浮利地，常生帝王、王侯家，為賢善家作子。作佛形像，其得福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世生閻浮利地，常生帝王、王侯家，為賢善家作子。作佛形像，其得福如是。

「作佛形像，後世作帝王中，復最尊勝於諸國王，諸國王所歸仰。作佛形像，其得福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世作帝王中，復最尊勝於諸國王，諸國王所歸仰。作佛形像，其得福如是。

「作佛形像，後世作遮迦越王，上天上後，來下自恣，在所作為，無所不至。作佛形像，其得福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世作遮迦越王，上天上後，來下自恣，在所作為，無所不至。作佛形像，其得福如是。

「作佛形像，後世生第七梵天上，壽一劫，智慧無有能及者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世生第七梵天上，壽一劫，智慧無有能及者。

「作佛形像，死後不復在惡道中生。生者，常自守節；心念常欲求佛道。作佛形像，其得福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，死後不復在惡道中生。生者，常自守節；心念常欲求佛道。作佛形像，其得福如是。

「作佛形像，後世生常敬佛，慈心於經，常持雜繒綵、好華、好香、然燈火、諸天下珍寶、奇物持上佛舍利，其後無數劫，會當得泥洹道。人有出意持珍寶上佛者，皆非凡人，前世故作佛道。作佛形像，其得福如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世生常敬佛，慈心於經，常持雜繒綵、好華、好香、然燈火、諸天下珍寶、奇物持上佛舍利，其後無數劫，會當得泥洹道。人有出意持珍寶上佛者，皆非凡人，前世故作佛道。作佛形像，其得福如是。

「作佛形像，後世得福，無有窮極盡時，不可復稱數。四天下江、海水尚可斗量、枯盡；作佛形像，其得福過於四天下江、海水十倍。後世所生，為人所敬護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世得福，無有窮極盡時，不可復稱數。四天下江、海水尚可斗量、枯盡；作佛形像，其得福過於四天下江、海水十倍。後世所生，為人所敬護。

「作佛形像，譬若天雨水，人有好舍，無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，譬若天雨水，人有好舍，無所畏。

「作佛形像，後世死，不復更泥犁、禽獸、薜荔惡道中生。其有人見佛形像，以慈心叉手，自歸於佛塔、舍利者，死後百劫不復入泥犁、禽獸、薜荔中，死即生天上。天上壽盡，復來下生世間，為富家作子，珍寶奇物不可勝數，然後會當得佛泥洹道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作佛形像，後世死，不復更泥犁、禽獸、薜荔惡道中生。其有人見佛形像，以慈心叉手，自歸於佛塔、舍利者，死後百劫不復入泥犁、禽獸、薜荔中，死即生天上。天上壽盡，復來下生世間，為富家作子，珍寶奇物不可勝數，然後會當得佛泥洹道。」

佛告王：「作善者！作佛形像其得福祐，如是、不唐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王：「作善者！作佛形像其得福祐，如是、不唐。」

其王歡喜，前為佛作禮，以頭面著佛足。王、群臣皆為佛作禮而去。壽終，皆生阿彌陀佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其王歡喜，前為佛作禮，以頭面著佛足。王、群臣皆為佛作禮而去。壽終，皆生阿彌陀佛國。